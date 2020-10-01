«Закрывшиеся школы откроются через 3-4 дня»: чиновник Азербайджана косвенно назвал возможные сроки завершения боёв в Карабахе

В этих учебных заведениях невозможно проводить занятия, так как они находятся в прифронтовой зоне. Но через три-четыре дня занятия в них будут возобновлены.

Стало известно о новом решении властей Азербайджана в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе. В сообщениях министерства образования республики говорится о том, что принято решение о закрытии около четырёхсот двадцати школ в населённых пунктах, прилегающих к зоне вновь вспыхнувшего вооружённого конфликта.Глава азербайджанского Минобра Эмин Амруллаев отметил, что все школы закрыты в 3-х районах республики, а ещё в одиннадцати приостановлена работа не менее трети школ.Чиновник правительства Азербайджана:Это заявление даёт повод экспертам говорить о том, что в Баку определились со сроками операции и окончания боёв в Нагорном Карабахе. Учитывая тот факт, что интенсивность боевых действий только растёт, а также учитывая слова Амруллаева предполагается, что Азербайджан планирует выбить войска Армении и НКР из тех районов, которые считает оккупированными, до конца текущей недели. Ведь именно о возобновлении занятий через три-четыре дня в школах прифронтовых территорий заявил азербайджанский чиновник, что можно считать косвенным признаком обозначенных сроков завершения операции.При этом остаётся вопрос: а если боевые действия до конца недели не завершатся? Видимо, занятия в школах возобновлены не будут.