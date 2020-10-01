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«Закрывшиеся школы откроются через 3-4 дня»: чиновник Азербайджана косвенно назвал возможные сроки завершения боёв в Карабахе

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«Закрывшиеся школы откроются через 3-4 дня»: чиновник Азербайджана косвенно назвал возможные сроки завершения боёв в Карабахе

Стало известно о новом решении властей Азербайджана в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе. В сообщениях министерства образования республики говорится о том, что принято решение о закрытии около четырёхсот двадцати школ в населённых пунктах, прилегающих к зоне вновь вспыхнувшего вооружённого конфликта.


Глава азербайджанского Минобра Эмин Амруллаев отметил, что все школы закрыты в 3-х районах республики, а ещё в одиннадцати приостановлена работа не менее трети школ.

Чиновник правительства Азербайджана:

В этих учебных заведениях невозможно проводить занятия, так как они находятся в прифронтовой зоне. Но через три-четыре дня занятия в них будут возобновлены.

Это заявление даёт повод экспертам говорить о том, что в Баку определились со сроками операции и окончания боёв в Нагорном Карабахе. Учитывая тот факт, что интенсивность боевых действий только растёт, а также учитывая слова Амруллаева предполагается, что Азербайджан планирует выбить войска Армении и НКР из тех районов, которые считает оккупированными, до конца текущей недели. Ведь именно о возобновлении занятий через три-четыре дня в школах прифронтовых территорий заявил азербайджанский чиновник, что можно считать косвенным признаком обозначенных сроков завершения операции.

При этом остаётся вопрос: а если боевые действия до конца недели не завершатся? Видимо, занятия в школах возобновлены не будут.
10 комментариев
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  1. БДРМ 667
    БДРМ 667 Сегодня, 06:26 Новый
    +4
    «Закрывшиеся школы откроются через 3-4 дня»: чиновник Азербайджана косвенно назвал возможные сроки завершения боёв в Карабахе

    Это планы на бумаге, как распорядится реальность, мы очевидно скоро увидим.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 06:53 Новый
      +2
      Цитата: БДРМ 667
      Это планы на бумаге, как распорядится реальность, мы очевидно скоро увидим.

      Гитлер тоже нашлёпал медалей "За взятие Москвы". Пригодились?

      Да и американцы наших предателей и себя любимых награждают медалькой "За победу в холодной войне" - думают, что победили? Нееее.... Выражаясь аналогиями с Великой Отечественной - в 91-м они только к Сталинграду подошли. Всё для них ещё впереди.

      И в Карабахе я бы, на месте чиновника, ничего планировать не стал. Тем более, что даже при огромном желании Армении и Азербайджана договориться и перестать палить - ушлые ребятки из "Града на холме" не дадут им этого сделать. Америке стрельба на наших границах - елей на израненную Black Lives Matter душу. А если ещё Россию туда впутать - совсем голубая мечта их розового детства.

      Так что от мнения и планов азербайджанских чиновников тут не зависит ничего. От слова "совсем".
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 06:58 Новый
        +1
        «Закрывшиеся школы откроются через 3-4 дня»: чиновник Азербайджана косвенно назвал возможные сроки завершения боёв в Карабахе
        "генеральное" планируется ? смотрим...
      2. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 06:59 Новый
        +1
        Выражаясь аналогиями с Великой Отечественной - в 91-м они только к Сталинграду подошли. Всё для них ещё впереди.
        Ай, молодца!!! Первый раз такую трактовку слышу. Кайф!!! good
        1. Дедкастарый
          Дедкастарый Сегодня, 07:52 Новый
          +1
          Цитата: НДР-791
          Выражаясь аналогиями с Великой Отечественной - в 91-м они только к Сталинграду подошли. Всё для них ещё впереди.
          Ай, молодца!!! Первый раз такую трактовку слышу. Кайф!!! good

          прямо "экс вермахт"...
      3. НасРать
        НасРать Сегодня, 08:46 Новый
        0
        Учитывая сколько войск задействовано - войсковая операция рассчитана на неделю, максимум (с натягом) - на две... далее необходимо пополнение-материально технического, личного состава, боеприпасов... вот и вся правда о сроках этой операции - ни чего нового чиновник не сказал... Далее будут месяц, полтора готовится и по новой..
  2. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:30 Новый
    +1
    Да уж ..."повезло" школьникам четырёхсот двадцати школ в населённых пунктах, прилегающих к зоне вновь вспыхнувшего вооружённого конфликта,этакие "каникулы"...Пока взрослые дядьки разбираются...
  3. Виталий Цымбал
    Виталий Цымбал Сегодня, 06:32 Новый
    +2
    Ну автор и выдал...Минобр определяет сроки военной операции да ещё выдаёт военную тайну lol Теперь армянам можно не напрягаться особо... в ближайшее воскресенье и в Баку, и в Ереване пройдут парады победы...
  4. георггий
    георггий Сегодня, 07:03 Новый
    +1
    Ясно. Все по плану.
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 07:32 Новый
      +1
      Вспомним Даманский.
      Китайцы проиграли в военном отношении но свой вопрос решили.
      Здесь намечается та же картина.
      Вчера было интересное интервью Полада Бюльбюль Оглы.
      Там многое было разложено по полочкам.
      А по сути.
      Эта операция Азербайджана есть принуждение к миру и переговорам.
      Армянское руководство реально зарвалось и перехитрожопило самих себя.
      Кто то не знает эту их сторону?