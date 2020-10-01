Военное обозрение
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В Турции маневры российских самолётов Бе-200 назвали опасными и потребовали объяснений от пилотов

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В турецких средствах массовой информации появились материалы с претензиями к российским пилотам, оказывающим Турции помощь в тушении ландшафтных пожаров. Речь идёт о пилотах самолётов-амфибий Бе-200, которые задействованы в противопожарной операции в районе курортной Антальи.


Турецкие издания пишут о том, что местные жители «требуют объяснений от российских пилотов за их действия». Указывается на то, что маневры Бе-200 якобы напугали местных жителей.

Из материалов турецких СМИ:

Российские самолёты пролетали близко к жилым кварталам в Анталье, что вызвало беспокойство у местных жителей. Они считают такие полёты опасными.

Российские пилоты заставили людей нервничать, когда направили самолёты после забора воды рядом с жилыми домами.

Эти заявления выглядят, мягко говоря, неоднозначно. Во-первых, судя по кадрам, от ближайшего жилого дома российский Бе-200 пролетел на расстоянии не менее 200-250 м. Во-вторых, почему-то местных жители странным образом менее обеспокоены подступающими к их домам пожарами, нежели действиями российских лётчиков по их тушению.


В любом случае стоит отметить, что на сегодняшний день в самой России, включая центральную её часть, немало пожаров, где такая техника, как Бе-200, точно бы пригодилась. Если её применение в зарубежных странах считают опасным, возможно, стоило бы, вернуть самолёты в Россию и подключить к тушению пожаров в собственной стране.
49 комментариев
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  1. Охотовед 2
    Охотовед 2 Сегодня, 06:42 Новый
    +51
    Вот проблема, пусть сами и тушат свои пожары! Технику - вернуть в Россию.
    1. nnm
      nnm Сегодня, 06:49 Новый
      +21
      Надеюсь, мы хотя бы платно участвуем в тушении, а не по вечной душевной доброте ....
      1. Pulse
        Pulse Сегодня, 06:53 Новый
        +4
        Конечно по дружбе к Эрдогану (бесплатно)
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 07:02 Новый
          +26
          Цитата: nnm
          Надеюсь, мы хотя бы платно участвуем в тушении, а не по вечной душевной доброте ....

          Цитата: Pulse
          Конечно по дружбе к Эрдогану (бесплатно)

          Что-то мне подсказывает, когда смотрю на "султана"-Эрдогана, что дружба с ним, при таких его амбициях, очень скоро опять закончится "помидорами".

          Не скажу, что после сбитого нашего самолёта нужно было Турцию в радиоактивную пыль ракетами превратить. Но что-то уж больно быстро мы начали с турками как "дорогой Леонид Ильич" - "в дёсны целоваться". Кто знаком с мусульманским менталитетом, подтвердит - хорошее отношение, а тем более, наше "всепрощенчество", они воспринимают как слабость и начинают борзеть по-чёрному. Что мы сейчас от Эрдогана и видим.

          Надо было тогда Эрдогану ответить так, чтобы ему тоже было, за что нас прощать. Взаимное прощение - это совсем не то, что "один через губу извинился, второй радостно простил".
          1. хрыч
            хрыч Сегодня, 07:40 Новый
            +17
            Ну, как шмякнули автобус с элитными летчиками, а затем сорвали переворот. Уничтожена полностью прозападная каста правившая столетие. НАТО треснуло на южном направлении. А еще тимпераментный успел расцапать Турцию с саудитами, египтянами, израильтянами, европейцами и американцы Гюлена держат ... со всеми, короче. Сейчас вот Армения дрессируется. Так-то соросенок нас в Гюмри на натовцев поменять хотел. Сейчас отпало желание. Поэтому такого еще поискать wassat А еще нам нужно АР хаотизировать, для последующего раздела и ликвидации углеводородного конкурента. Сидел сыночек крепко, тихо, соблюдал нейтралитет, устраивал Восток и Запад, а тут накрыло. wassat
            1. Горный стрелок
              Горный стрелок Сегодня, 08:03 Новый
              +5
              Цитата: хрыч
              НАТО треснуло на южном направлении

              Два плюса бы поставил... А ведь реально так и есть.
            2. Джунгар
              Джунгар Сегодня, 08:03 Новый
              -1
              С подорванными элитными пилотами боевой авиации Турции это может быть и хорошо как месть за наш СУ-24 и погибшего летчика, но для нас простых людей тут много непонятного. Впрочем, на то мы и простые что бы много не знать
              1. хрыч
                хрыч Сегодня, 08:14 Новый
                +5
                Цитата: Джунгар
                на то мы и простые что бы много не знать

                Но есть Военное Обозрение, чтоб знать больше wassat
          2. Pete Mitchell
            Pete Mitchell Сегодня, 07:54 Новый
            +5
            Цитата: Zoldat_A
            ". Кто знаком с мусульманским менталитетом, подтвердит - хорошее отношение, а тем более, наше "всепрощенчество", они воспринимают как слабость и начинают борзеть по-чёрному. Что мы сейчас от Эрдогана и видим.

            Предельно четкая формулировка, жаль что те кому положено не знают истории
            Цитата: Zoldat_A
            Надо было тогда Эрдогану ответить так, чтобы ему тоже было, за что нас прощать.

            Могу ошибаться, заранее извиняюсь, но кажется сеньора Татьяна сразу предлагала извиниться, вот так прямо написать на авиабомбах прости на эрдоган и далее по прямому назначению
            1. Zoldat_A
              Zoldat_A Сегодня, 08:19 Новый
              +1
              Цитата: Pete Mitchell
              сеньора Татьяна сразу предлагала извиниться, вот так прямо написать на авиабомбах прости на эрдоган

              С чисто женской деликатностью. good
            2. борис эпштейн
              борис эпштейн Сегодня, 09:05 Новый
              0
              ". Кто знаком с мусульманским менталитетом, подтвердит - хорошее отношение, а тем более, наше "всепрощенчество", они воспринимают как слабость и начинают борзеть по-чёрному. Что мы сейчас от Эрдогана и видим."
              Это относится не только к мусульманам. Европа действует точно так же.Стоило только России начать прощать долги, возвращать царские долги, сразу посыпались как из дырявого мешка требования о возмещении ущерба от Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, Польши за нахождение Советской Армии на их территории в рамках Варшавского Договора. А сколько при этом они получили брошенной техники, здания военных городков, оборудованные полигоны, брошенные склады...Франция, получив от РФ долг Российской Империи времен Первой мировой, дела его неизвестно куда. И теперь уже натравляет своих граждан потребовать от РФ долг по займу Франции на военные нужды. Польша требует от РФ возместить ей за разрушения во время Второй мировой. Вот только есть тонкость-даже если это и так (а это вообще не так), то за разрушения в Восточной Силезии и отдельных районах Восточной Пруссии РФ вообще Польше НИЧЕГО не должна, потому что они тогда были территорией Германии и Польша их получила в 1945 году. А вот самой России никто из них и ничего возвращать не желает. США получили от Российской Империи в 1914 году заем на поставку вооружений. На этот заем ТОЛЬКО НАЧАЛИ строить под это заводы. Поставлять вооружение начали только летом 1917 года при Временном правительстве и досталось оно белогвардейцам.Точно так же Восточная Европа забыла о поставках подуктов питания и транспортной техники в 1945 году, хотя у самого СССР это все было далеко не лишним. Чехословакия и Япония немало нагрели руки на грабеже двух из трех золотых эшелонов и возвращать нагрбленное не собираются.
        2. Варяг71
          Варяг71 Сегодня, 07:34 Новый
          -6
          А потом опять собьют наш самолет и будут кулачками трясти, пугая всех подряд. А потом хлопнут по рукам и жизнь потечет дальше.
      2. Sly
        Sly Сегодня, 08:37 Новый
        +1
        Цитата: nnm
        Надеюсь, мы хотя бы платно участвуем в тушении, а не по вечной душевной доброте ....

        из другого источника:
        Жители турецкого курортного города Анталья требуют объяснений от российских экипажей АРЕНДОВАННЫХ самолётов-амфибий Бе-200ЧС за "опасные манёвры"
    2. Артур73
      Артур73 Сегодня, 06:49 Новый
      +10
      Вот именно.В России пожаров хватает.Сейчас опять леса начнут гореть в тайге,а мы все иностранцев спасаем!
    3. Хто тама
      Хто тама Сегодня, 06:50 Новый
      +4
      Цитата: Охотовед 2
      Вот проблема, пусть сами и тушат свои пожары! Технику - вернуть в Россию.

      Поддерживаю,пусть ведрами с водой тушат,раз такие пугливые yes
      1. Охотовед 2
        Охотовед 2 Сегодня, 06:55 Новый
        -3
        Ага, как в старой доброй сказке! laughing
        Тили бом, тили бом - загорелся кошкин дом!
        Бежит Курочка с ведром, А собачка с помелом, Серый заюшка с листом. Раз, Раз, Раз Раз - и огонь погас! good
      2. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 06:55 Новый
        0
        В Турции маневры российских самолётов Бе-200 назвали опасными и потребовали объяснений от пилотов
        самолёты зело опасные...затряслись турки. tongue
        1. Sly
          Sly Сегодня, 08:54 Новый
          0
          Цитата: Дедкастарый
          самолёты зело опасные...затряслись турки.

          Эти неандертальцы и не видели наверное таких , которые на воду садятся и с нее же черпают. Куда они должны, за 50 километров что ли отлетать за водой? По моему на видео все рагламентно...
    4. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 06:54 Новый
      +4
      Цитата: Охотовед 2
      Вот проблема, пусть сами и тушат свои пожары! Технику - вернуть в Россию.

      yes Дома тоже есть работа для авиа-огнеборцев.
      1. telobezumnoe
        telobezumnoe Сегодня, 09:17 Новый
        -1
        дома так не платят..
    5. Александр Суворов
      Александр Суворов Сегодня, 06:55 Новый
      +12
      Вот же есть золотое правило - не делай добра, не получишь зла. С какого перепуга мы везде лезем со своей помощью, у нас что у самих всё прекрасно? Мы помогаем гуманитаркой всем, в том числе и потенциальным врагам. Мы первыми и чуть ли не единственными кинулись помогать Италии от эпидемии ковида и...? Хрен ли толку? Кто то оценил по достоинству?
      Хлебаное правительство, своим людям помогите, а то опять в карантин посадите и без зарплаты...
      1. Sly
        Sly Сегодня, 08:58 Новый
        +1
        Цитата: Александр Суворов
        Мы первыми и чуть ли не единственными кинулись помогать Италии от эпидемии ковида и...? Хрен ли толку? Кто то оценил по достоинству?

        Итальянский народ оценил: общаюсь с ними в играх, многие очень эмоционально передают спасибо и всячески пытаются помогать (в игре конечно), как бы в ответку.
    6. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 06:56 Новый
      +4
      Цитата: Охотовед 2
      Вот проблема, пусть сами и тушат свои пожары! Технику - вернуть в Россию.

      Одобрям-с !!! А то им тушат стихийные пожары, а там выискались ещё диванные эксперды по оценке действий российских лётчиков ! И вообще ВИРУС гуляет по планете - сидите дома мужики, нечего помогать загранице - она этого НЕ ЦЕНИТ !!!
    7. ФенХ
      ФенХ Сегодня, 07:07 Новый
      +5
      Цитата: Охотовед 2
      Вот проблема, пусть сами и тушат свои пожары! Технику - вернуть в Россию.

      Называется: Жену отдай дяде,а сам иди к женщине с пониженной соц. ответственностью.
  2. Комментарий был удален.
  3. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 06:51 Новый
    +14
    То есть, пожары их не беспокоят, а пожарные самолёты пугают. Хорошо. Технику вернуть в Россию, чтоб не пугать турок, а попутно вывезти всех туристов и закрыть въезд на территорию турции до окончательного тушения пожаров.
    Кстати, надо еще запретить ввоз в Россию турецких продуктов питания. Там же пожары, дым, канцерогены всякие...
  4. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 06:55 Новый
    +6
    Срочно переоборудовать в пожарный вариант ТУ-95 и послать в Турцию. Пусть разок пролетит в 200 метрах. После этого БЕ-200 музыкой сладкой покажется. wassat У меня над домом 76е несколько раз в день летают (да и в ночь бывает), я даже не просыпаюсь. А так категорически согласен с Охотоведом
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 07:05 Новый
      +5
      Цитата: НДР-791
      над домом 76е несколько раз в день летают (да и в ночь бывает), я даже не просыпаюсь

      За ваш крепкий,здоровый сон drinks yes
      1. AlexVas44
        AlexVas44 Сегодня, 09:05 Новый
        0
        Цитата: Инсургент
        За ваш крепкий,здоровый сон

        Позвольте добавить : днем и ночью! drinks
  5. георггий
    георггий Сегодня, 07:02 Новый
    +2
    Да пусть сгорят чебуреки.
    У самих проблемы каждый день. Зачем нам эта турция.
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:09 Новый
    +4
    Ну и пусть тогда горят. К чертовой бабушке их, таких беспокойных. Вот наглые..! Есть у наших верхов нечто лакейское! Китайцам бы попытались нечто подобное ляпнуть, сразу бы получили в наглую рожу.
  7. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 07:12 Новый
    +5
    Ведра этим полудуркам в руки и пусть сами тушат, а у нас есть где применить наши самолеты, в той же Воронежской области.
  8. g1washntwn
    g1washntwn Сегодня, 07:18 Новый
    +5
    В Анталье дорогу переходить опаснее в разы. И вообще, трус не играет в хоккей.
  9. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 07:18 Новый
    +2
    Надо просто ещё разок воды в бортовые баки набрать и после их опустошения на головы возмущённых улететь в Россию .
  10. Lesorub
    Lesorub Сегодня, 07:24 Новый
    +5
    Российские самолёты пролетали близко к жилым кварталам в Анталье, что вызвало беспокойство у местных жителей. Они считают такие полёты опасными.

    Идиотимз высшего порядка - авиация помогает в тушении пожаров, а туркам не нравится - не понятно зачем мы помогаем Турции в свете последних событий ?!
  11. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 07:25 Новый
    -1
    Это раздражение турецкой власти связанное с событиями в Карабахе, ведь не для кого не секрет что Россия оказывает помощь военного характера своему союзнику по ОДКБ Армении.
    1. борис эпштейн
      борис эпштейн Сегодня, 09:09 Новый
      0
      А Турция значительно более активно помогает Азербайджану.Две бригады турецкого спецназа уже там.
  12. Варяг71
    Варяг71 Сегодня, 07:33 Новый
    +5
    Что-то я в Воронежской области эти самолеты не наблюдал.
  13. Джунгар
    Джунгар Сегодня, 07:56 Новый
    +4
    Ну не нравится туркам они, значит они оттуда улетают, какие проблемы то.? Какого хрена они там вообще делают, БЕ-200..??? Если их у нас дома не хватает....
  14. Ivan Tixiy
    Ivan Tixiy Сегодня, 08:00 Новый
    +3
    Понятно, что недалёких людей во всех странах хватает. Удивительно то , что турецкие СМИ решили опубликовать именно претензии недалёких людей. Вопрос в том, что это? Попытка обесценить помощь России или вообще попытка добавить негатива в итак непростые отношения Турция-Россия?
  15. vmo
    vmo Сегодня, 08:15 Новый
    +2
    решение проблемы,возвращение домой.
  16. Stepych
    Stepych Сегодня, 08:36 Новый
    +4
    Пока они тушат Турцию у нас с сентября месяца Сибирь горит
  17. мих-ай
    мих-ай Сегодня, 08:43 Новый
    0
    "Арендованные самолеты" - МЧС работает за деньги. А Воронеж просто платит меньше...
  18. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:46 Новый
    -1
    Обнаглели до предела! Они еще "требуют". Пусть от своего правительства требуют, чтобы своими силами пожары им тушили и при этом на цыпочках ходили!
  19. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 09:13 Новый
    0
    заявление очень похоже на провокацию, как раз что бы мы здесь повозмущались неблагодарностью турков, кому то очень не нравится что мы им помогаем, им очень хочется что бы мы воевали друг с другом
  20. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:17 Новый
    0
    Имхо. Просто развели читателей.
    СМИ неназваны. С Турцией мы "друзья", несмотря на всякие Карабахи, сирии, ливии.
    И наши самолеты там это доказывают.
    и на видео нет ничего опасного, имхо.

    Когда Президент им СУ 35 и СУ 57 наконец продаст то, как обсуждали!!!
  21. Million
    Million Сегодня, 09:25 Новый
    0
    Все хотим добреньким казаться...А надо ли? Турки не оценят...Уже и недовольство высказывают
  22. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:37 Новый
    0
    Журналисты пишут то, что им заказали/заплатили.
    Хотя, по вопросу, что наши предоставили помощь в тушении пожаров .... нет однозначного мнения.
  23. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:44 Новый
    +1
    материалы с претензиями к российским пилотам, оказывающим Турции помощь в тушении ландшафтных пожаров
    "Не делай добра, не получишь зла" гласит русская пословица. Послать всех к чертям, пусть пугливые жители мотыгами и ведрами с водой тушат свои пожары. Борзеют турки все больше и больше. У нас в Воронежской обл., Якутии полыхает и там самолеты пригодились бы и водоемы для них имеются. И отдыхать не обязательно в Турции.
  24. трофим
    трофим Сегодня, 09:50 Новый
    0
    Все нормально. Бе-200 в Анталию а под Воронеж мужиков с ранцевыми огнетушителями и лопатами. Все по Пу-шую. На лицо приоритет внешнего над внутренним.