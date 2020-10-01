В Турции маневры российских самолётов Бе-200 назвали опасными и потребовали объяснений от пилотов

Российские самолёты пролетали близко к жилым кварталам в Анталье, что вызвало беспокойство у местных жителей. Они считают такие полёты опасными.

Российские пилоты заставили людей нервничать, когда направили самолёты после забора воды рядом с жилыми домами.

В турецких средствах массовой информации появились материалы с претензиями к российским пилотам, оказывающим Турции помощь в тушении ландшафтных пожаров. Речь идёт о пилотах самолётов-амфибий Бе-200, которые задействованы в противопожарной операции в районе курортной Антальи.Турецкие издания пишут о том, что местные жители «требуют объяснений от российских пилотов за их действия». Указывается на то, что маневры Бе-200 якобы напугали местных жителей.Из материалов турецких СМИ:Эти заявления выглядят, мягко говоря, неоднозначно. Во-первых, судя по кадрам, от ближайшего жилого дома российский Бе-200 пролетел на расстоянии не менее 200-250 м. Во-вторых, почему-то местных жители странным образом менее обеспокоены подступающими к их домам пожарами, нежели действиями российских лётчиков по их тушению.В любом случае стоит отметить, что на сегодняшний день в самой России, включая центральную её часть, немало пожаров, где такая техника, как Бе-200, точно бы пригодилась. Если её применение в зарубежных странах считают опасным, возможно, стоило бы, вернуть самолёты в Россию и подключить к тушению пожаров в собственной стране.