Военное обозрение
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Зарубежная пресса: Если Азербайджан и Турция пойдут на слишком жёсткие меры, Армения может ударить по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан

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В экспертной среде высказывается точка зрения, согласно которой вспыхнувший с новой силой вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе может оказаться выгоден тем силам, которые никакого отношения к Кавказскому региону не имеют. В частности, высказана точка зрения о том, что война в Закавказье может привести к прямому столкновению интересов Москвы и Анкары в этом регионе. А в мире немало сил, которым было бы выгодно резкое «похолодание» в отношениях между Турцией и Россией.


Мыслями по этому поводу делится в своей статье Джеймс Ставридис. Статья вышла в информагентстве «Блумберг» и напрямую посвящена конфликту между Баку и Ереваном.

Автор поясняет читателям исторические грани конфликта и рассказывает о том, что основная борьба развернулась в анклаве внутри Азербайджана, где компактно проживают этнические армяне.

Ставридис пишет, что в своё время он побывал и в Армении, и в Азербайджане, и отмечает, что между представителями чиновничьего аппарата, между людьми витает национальная ненависть, связанная с историческими факторами.

Из материала:

И никто не собирался идти на уступки, ни в чём. Никто не хотел отступить ни на шаг, причём и в буквальном смысле тоже.

Ставридис, ранее являвшийся функционером НАТО, пишет о «главной опасности» вспыхнувшего с новой силой конфликта на Южном Кавказе.

Этой опасностью, по мнению автора материала, является сама возможность столкновения России и Турции. Автор напоминает, что у России есть обязательства в формате ОДКБ, а Турция открыто объявила о готовности поддерживать Азербайджан, в том числе в военном плане.

При этом Ставридис напоминает, что у Азербайджана есть серьёзная уязвимость – нефтепровод, проходящий всего в нескольких км от границ Армении.

Авторы в других зарубежных СМИ так же обращают внимание на это, отмечая, что если Азербайджан и Турция пойдут на слишком жёсткие меры, то Армения может ответить ударом по газопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. И это может привести к конфликту Москвы и Анкары.

В своей статье в «Блумберг» обозреватель пишет, что, исходя из контекста конфликта, шансов на его мирное урегулирование крайне мало, но нужно принять все меры, чтобы стороны хотя бы прекратили огонь.
46 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 07:34 Новый
    +4
    Ох и доиграется султан!
    Многовекторный наш...
    Как бы задница не треснула... На стольких стульях сразу раскорячиваться.
    1. vkl.47
      vkl.47 Сегодня, 07:59 Новый
      +9
      Корреспондент ДЕЛИТСЯ МЫСЛЯМИ.провокатор.другие подхватят и будут разжигать.как сломанный телефон.заголовок "армяне нанесут удар по нефтепроводу".а все потому что один "мыслями поделился".
    2. хрыч
      хрыч Сегодня, 08:02 Новый
      +2
      Цитата: Victor_B
      На стольких стульях сразу раскорячиваться.

      Да это когда всем хочешь угодить, а тут со всеми расцапался в усмерть wassat А так армянам же не даром дали Искандер, а чтоб нефтегазовую инфраструктуру уничтожить. Тут ведь как. Будут успехи на фронте, запылает тыл и покроется все черной копотью. Страна-то небольшая и плотнонаселенная.
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 08:49 Новый
      +2
      Не треснет, ему еще красить и красить. laughing

      Ну вообще надрыв уже прогнозирует какой год, а Султан напротив только увеличивает размах вмешательства на территории бывшей империи.

      И еще не забывайте, у Турции есть Катар, который деньгами во всем участвует. Ибо Султан его единственная защита от других монархий. Когда они уже танки двигали и готовились войти по самую Доху, турецкий батальон был переброшен и Турция открыто объявила что вступится за Катар. За это Катар теперь будет участвовать во всех авантюрах (ну и турецкая база в Катаре теперь на многие десятилетия).
    4. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 08:54 Новый
      +3
      И тогда Грузия в бешенстве от экономических потерь закроет все границы с Арменией. Логистика через Иран просто добьет Армянскую экономику.
      Я уже не говорю о том что в Армении наверняка есть свои болевые точки.
      1. LiSiCyn
        LiSiCyn Сегодня, 09:11 Новый
        +1
        Приветствую, Арон. hi
        Пошла инфа, что нач генштаба Азербайджана объявлен агентом ГРУ и находится в розыске. Говорится, что он с самого начала вступил в конфликт с турецким "советниками". На данный момент его местоположение не известно.
        Вопрос. Азербайджанский Ил-76 за чем в Тель Авив полетел? За "Харопами"?
    5. Маз
      Маз Сегодня, 09:24 Новый
      -1

      На потерянное лицо пресс-секретаря МО Азербайджана Анара Эйвазова можно смотреть вечно. Симфония тишины. Твоё лицо Когда ты знаешь что врать не хорошо, но надо и хозяин т р е б у е т....
    6. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:51 Новый
      0
      Цитата: Victor_B
      Ох и доиграется султан!
      Многовекторный наш...
      Как бы задница не треснула... На стольких стульях сразу раскорячиваться.

      При любом раскладе, проигрыше или выигрыше Азербайджана, турки будут усиливать с ним взаимосвязь. Турции выгодно, что бы этот конфликт длился и не прекращался.
  2. 9PA
    9PA Сегодня, 07:39 Новый
    +1
    Мне вот вообще не понятно в чем столкновение интересов Москвы и Анкары. А вот под шумок устроить небольшую заварушку у газопровода хорошая идея, только РФ способна 100 % гарантировать поставки газа.

    Анкара рекламирует байрактары, Москва ПВО и классическое ведение войны
    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 08:54 Новый
      -2
      Цитата: 9PA
      А вот под шумок устроить небольшую заварушку у газопровода хорошая идея

      у какого газопровода?
      Цитата: 9PA
      только РФ способна 100 % гарантировать поставки газа.

      при чём тут вообще газ?
      1. 9PA
        9PA Сегодня, 09:06 Новый
        -1
        Авторы в других зарубежных СМИ так же обращают внимание на это, отмечая, что если Азербайджан и Турция пойдут на слишком жёсткие меры, то Армения может ответить ударом по газопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. И это может привести к конфликту Москвы и Анкары.

        Основные конкуренты Южному потоку, турецкому потоку проекты набукко. Газ из катара, туркистана через азербайджан и турцию, далее в европу.

        Кто знает кому все это больше выгодно Анкаре или Москве
        1. Абзац Эпитафьевич Ы.
          Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 09:09 Новый
          0
          а нефтепровод при чём в этой конспирологической хрени?
          1. 9PA
            9PA Сегодня, 09:12 Новый
            0
            Какой нефтепровод?
            1. Абзац Эпитафьевич Ы.
              Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 09:15 Новый
              0
              Цитата: 9PA
              Какой нефтепровод?

              Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан имени Гейдара Алиева.
              1. 9PA
                9PA Сегодня, 09:15 Новый
                0
                Я про нефтепровод не писал
                1. Абзац Эпитафьевич Ы.
                  Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 09:17 Новый
                  0
                  Цитата: 9PA
                  Я про нефтепровод не писал

                  то есть, автор назвал нефтепровод газопроводом, и от этого Вы начали выстраивать свою конспирологию с газом, "потоками", катарами и т.д.?
                  1. 9PA
                    9PA Сегодня, 09:21 Новый
                    0
                    А если немного подумать?

                    Может в свете данной информации стоит накачать Армению оружием?

                    В октябре—ноябре запустят Трансадриатический газопровод (TAP) и заработает весь «Южный газовый коридор» от Азербайджана до Италии. После того, как Евросоюз собрался полностью перейти к 2050 году на чистую энергию, он может стать последним газовым мегапроектом Европы по альтернативным поставкам газа. С первоначальной мощностью в 10 млрд кубометров в год для стран ЕС «Южный газовый коридор» не изменит европейский рынок, но может стать неприятным сюрпризом для других поставщиков газа в страны Южной Европы. «Газпром» тем временем уже испытывает на себе, что значит диверсификация источников газа в регионе.
                    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
                      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 09:28 Новый
                      0
                      Цитата: 9PA
                      А если немного подумать?
                      В октябре—ноябре запустят Трансадриатический газопровод (TAP)


                      что, тоже рядом с Карабахом проходит? Какие далеко идущие выводы из хотелок армян бахнуть искандером по нефтяной трубе, принадлежащей международному консорциуму. Вопрос прежний - какая связь между нефтяной трубой из Баку в Турцию и газовым рынком в Европе?
                      1. 9PA
                        9PA Сегодня, 09:32 Новый
                        0
                        Еще раз я про нефть не писал. А если так посмотреть? Не подскажите где здесь нкр. Думаю бахнуть по трубе или указать на ненадежность проекта это наши хотелки

  3. Avior
    Avior Сегодня, 07:39 Новый
    +4
    По своей инициативе Армения не будет открыто распространять боевые действия за пределы зон возле Карабаха.
    Потеряет статус жертвы агрессии.
    Пока формально они вообще не имеют отношения к событиям, воюет армия Карабаха с азербайджанцами
    1. Володин
      Володин Сегодня, 07:44 Новый
      +6
      Цитата: Avior
      Потеряет статус жертвы агрессии.

      Со статусом "жертвы агрессии" мутно изначально, учитывая, что боевые действия идут не на территории Республики Армения.
      1. Cowbra
        Cowbra Сегодня, 08:40 Новый
        +1
        А на чьей? К слову так, когда это Ереван признал независимость НКО? Ну так по их словам выходит, что территория - официально. и армяне согласны с этим - Азербайджана
    2. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 08:56 Новый
      0
      Цитата: Avior
      Потеряет статус жертвы агрессии.

      не было у армян такого статуса. Как это можно быть жертвой агрессии на чужой территории?
      1. Avior
        Avior Сегодня, 09:28 Новый
        0
        я и не писал, что был.
        Имел ввиду, что если боевые действия все таки начнутся на территории Армении, ей нельзя потерять этот статус.
        То есть не должны начаться по инициативе Армении, чтобы претендовать статус жертвы.
        1. Абзац Эпитафьевич Ы.
          Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 09:32 Новый
          0
          ну так-то да, если армяне расстреляют искандером трубу на территории АZ, то представить себя жертвой и надеяться на заступничество РФ в рамках ДОКБ не получится.
          1. Avior
            Avior Сегодня, 09:35 Новый
            0
            я, собственно, это и имел ввиду
    3. mvg
      mvg Сегодня, 09:02 Новый
      +1
      воюет армия Карабаха с азербайджанцами

      А еще я иҫҡреңне верю, что доңбасссҡіе шахтеры организовали иловайский котел. И воюют одни ополченцы. Да а, что сбивают самолеты и ОТР
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 07:48 Новый
    +1
    Рисково играет султан.. Это уже какой турецкий фронт по счёту будет? Силёнок-то хватит? Да и вообще - слишком многим он уже надоел своими наглыми выходками, по слишком многим мозолям оттоптался..Интересно - на что рассчитывает? Вряд ли Путин сможет и на этот раз сделать вид, что ничего не происходит а Эрдоган - его лепший кореш. Сколько ему уже простили? Такого, из за чего вообще-то обычно сразу в морду бьют? Сколько ему ништяков выдали? И - что? Не думаю, что нонешнее толстовство России всё-таки безгранично.. Ибо такой откровенный беспредел с рук спускать нельзя, этак можно далеко зайти.. Куда дальше султан полезет? В Абхазию? В Чечню? В Среднюю Азию? Нееее, по загребущим лапкам надо бить сейчас, причём больно..
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:04 Новый
      0
      Цитата: paul3390
      Ибо такой откровенный беспредел с рук спускать нельзя, этак можно далеко зайти.. Куда дальше султан полезет? В Абхазию? В Чечню? В Среднюю Азию? Нееее, по загребущим лапкам надо бить сейчас, причём больно..

      Верно. Турция все хочет сделать чужими руками. Не зря султан своими "религиозными" словами "свиньи пасутся... на этой земле..." дал команду террористам всех мастей на джихад... А, рядом - Северный Кавказ, да и Поволжье... со "спящими", до поры до времени, радикалами...
  5. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 07:49 Новый
    +6
    "То Армения может ответить ударом по газопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. И это может привести к конфликту Москвы и Анкары"
    А Россия как пострадает?
    Ничего особенного не произойдет между Турцией и Россией.
    Уже происходило и регулярно сводилось на нет.
    Базу России в Армении они не затронут.
    Если и будут наносить удары по объектам в Армении то дистанционно.
    Россия может помочь Армении эти удары отражать.
    Посмотрите на ситуацию в Сирии.
    Вполне схоже.
    И базы на территории Сирии присутствуют и удары наносятся Израилем и США и Турцией.
    А с Турцией, незаконно вторгшейся на территорию Сирии, российские аоенные еще и в совместном патрулировании участвуют.
    И в этой ситуации найдут компромис и произойдет раздел сфер влияния.
    Азербайджан был зажат в угол.
    И произошло то, что должно было произойти.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 08:09 Новый
      +7
      Весь вопрос в том, нужна ли нам реинкарнация Османской империи у наших границ.. Ведь Эрдоган явно возомнил себя типа повелителем всех правоверных, и где же тогда он остановится? Куда дальше лапы запустит? Не слишком ли много турок последнее время в наших сферах влияния? Неее - османам по любому придётся рано или поздно морды бить, и лучше это сделать на дальних подступах, чем потом скажем в Чечне или Казахстане.. Или не дай Бог вообще в Крыму или Татарстане..

      А вообще - Эрдоган явно надоел слишком многим, и при правильном подходе - свести с ним счёты пожелаем не только мы.. Но противодействовать ему надо уже сейчас, причём жёстко, оставив наконец толстовскую политику всепрощения последних лет. Иначе потом - будет ещё хуже.. Добра похоже османы тупо не понимают, а всепрощение принимают за откровенную слабость..

      И похоже - политика раздачи ништяков и пряников была откровенной ошибкой Путина. Одной из слишком многих последнее время. Так можно и доиграться..
      1. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 08:47 Новый
        -1
        Ошибкой было глобальное противостояние, где надо и где не надо.
        А "Большая Игра", пока, идет со счетом в пользу России.
        И флаг демонстирируется по всему миру и влияние растет реально.
        Нам сейчас нужны глобальные рынки сбыта.
        Иначе ничего не восстановим.
        1. Абзац Эпитафьевич Ы.
          Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 09:34 Новый
          -1
          Цитата: Livonetc
          И флаг демонстирируется по всему миру и влияние растет реально.

          конкретные примеры демонстрации по всему миру можно?
          о возросшем влиянии подробнее, пожалуйста.
          Цитата: Livonetc
          Нам сейчас нужны глобальные рынки сбыта.

          сбыта чего?
      2. Ryusey
        Ryusey Сегодня, 08:50 Новый
        -1
        Россия не могет первой ударить по Турции- политически это не возможно, остается ждать провокации...
        1. Абзац Эпитафьевич Ы.
          Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 09:53 Новый
          0
          Цитата: Ryusey
          Россия не могет первой ударить по Турции-

          с чего Вы вообще решили, что РФ собирается воевать с турками? Что за больные фантазии?
  6. askort154
    askort154 Сегодня, 08:05 Новый
    0
    Этой опасностью, по мнению автора материала, является сама возможность столкновения России и Турции.

    А на вопрос - кому это выгодно ? Вариантов ответов не много. А точнее один - США.
    На виду у всего мира, нагло обкладывают Россию кострами у её границ.
    Они же привили к власти Пашаяна, обосновали в Ереване свой "офис", появились призывы - вывести из Армении военную российскую базу. О чём мечтает и Турция с советских времён. К тому-же, США не удаётся втянуть Россию в войну с Украиной, они решили проверить, как она поведёт себя в отношении Армении, входящей в ОДКБ, а так же с Турцией, которая открыто высказывает свою позицию поддержки Азейбарджана. Дипломатическим путём, что пытается сделать Россия, на этот раз не получится, потому как, это уже не "местный" конфликт.
  7. Кот_Кузя
    Кот_Кузя Сегодня, 08:05 Новый
    +2
    Песец логика у этого матрасника: Армения наносит удар по азербайджанскому нефтепроводу, а виновата в этом Россия.
    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 08:57 Новый
      +1
      Цитата: Кот_Кузя
      Песец логика у этого матрасника: Армения наносит удар по азербайджанскому нефтепроводу, а виновата в этом Россия.

      а он не писал, что "виновата".
      1. Кот_Кузя
        Кот_Кузя Сегодня, 09:36 Новый
        0
        если Азербайджан и Турция пойдут на слишком жёсткие меры, то Армения может ответить ударом по газопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. И это может привести к конфликту Москвы и Анкары.

        И какой логикой руководствуется человек, который пишет вот это? Причем тут Москва, если Армения ударит по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан? И кстати, это НЕФТЕпровод, а не ГАЗОпровод. Автор полный, абсолютный дилетант.
        1. Абзац Эпитафьевич Ы.
          Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 09:40 Новый
          +1
          Цитата: Кот_Кузя
          Автор полный, абсолютный дилетант.

          ну, или манипулятор. Его оговорочка по Фрейду уже вызвала мутный поток газовой конспирологии - вон, уже про "трубопроводную войну", СПГ, потоки, катар, газовый рынок и прочую чушь начали плести в комментах. А всего лишь надо газо- вместо нефте- и дело в шляпе. У нашего же человека особое, трепетное отношение к газу...
  8. Виталий Цымбал
    Виталий Цымбал Сегодня, 08:34 Новый
    -1
    "Влажные сны" америкосов на то что начнётся трубопроводная война... Выгода от этой войны только США с её сжиженным "демократическим" газом для Европы... Вот пока всякие "демократические" экПерды и прощупывают почву для провокации... Но это уже хорошо для России (я про будущие провокации США) - спасибо Джеймс, будем знать в какой стороне завоняет американскими "газами"...
  9. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 09:11 Новый
    0
    Ставридис, ранее являвшийся функционером НАТО...

    Сказать так о нём, значит, не сказать ничего.
    Это весьма крутой мен.
    Он отставной адмирал военно-морских сил США, бывший главнокомандующий Южным командованием США (2006—2009), командующий Европейским командованием Вооружённых Сил США и Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе (2009—2013).
    После сорока лет службы стал деканом Школы права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса (Массачусетс). Также является председателем Совета директоров Военно-морского института США (USNI), старшим научным сотрудником лаборатории прикладной физики при Университете Джонса Хопкинса и ассоциированным членом Женевского центра политики безопасности (Швейцария). Автор десятка книг по военному искусству. Некоторые из них стали бестселлерами. Так, "Путеводитель вахтенного офицера" выдержал 12 изданий, а "Справочник офицера дивизии" -- 11.
    1. Selevc
      Selevc Сегодня, 09:49 Новый
      -1
      Цитата: А. Привалов
      Сказать так о нём, значит, не сказать ничего. Это весьма крутой мен.
      Да большая ставрида, вся увешанная регалиями - а грудь у него под орденами и титулами не прогибается ??? НАТО-вские генералы сильны своими мудрыми советами "из под лавки" !!! А как доходит дело до горячего прыг под лавку и кукарекают "нам не подвезли свежие носки...", "мы не можем воевать без кока-колы", "русские дерутся не по правилам"...

      В советские времена это все называли одним емким названием "военщина" - это коллективное прозвище для табунов кабинетных стратегов которые любят совать свой нос в чужие дела !!!
  10. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 09:30 Новый
    +1
    а было бы прикольно
  11. pytar
    pytar Сегодня, 09:59 Новый
    0
    Сражения идут ожесточенные, страны отчитываятся о потерях, но самое жуткое, что нет пленные! Трупы показывают, но ни одного пленного не показали! Это означает только одно - ни одна из сторон не берет пленные! Уровень ненависти между азеров и армянах запредельны!!! Если азербайджанская армия войдет в нас. пунктах Карабаха, будет поголовная резня.
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:04 Новый
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    А может он всетаки"сломается"?Зима близко! bully