Зарубежная пресса: Если Азербайджан и Турция пойдут на слишком жёсткие меры, Армения может ударить по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан

И никто не собирался идти на уступки, ни в чём. Никто не хотел отступить ни на шаг, причём и в буквальном смысле тоже.

В экспертной среде высказывается точка зрения, согласно которой вспыхнувший с новой силой вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе может оказаться выгоден тем силам, которые никакого отношения к Кавказскому региону не имеют. В частности, высказана точка зрения о том, что война в Закавказье может привести к прямому столкновению интересов Москвы и Анкары в этом регионе. А в мире немало сил, которым было бы выгодно резкое «похолодание» в отношениях между Турцией и Россией.Мыслями по этому поводу делится в своей статье Джеймс Ставридис. Статья вышла в информагентстве «Блумберг» и напрямую посвящена конфликту между Баку и Ереваном.Автор поясняет читателям исторические грани конфликта и рассказывает о том, что основная борьба развернулась в анклаве внутри Азербайджана, где компактно проживают этнические армяне.Ставридис пишет, что в своё время он побывал и в Армении, и в Азербайджане, и отмечает, что между представителями чиновничьего аппарата, между людьми витает национальная ненависть, связанная с историческими факторами.Из материала:Ставридис, ранее являвшийся функционером НАТО, пишет о «главной опасности» вспыхнувшего с новой силой конфликта на Южном Кавказе.Этой опасностью, по мнению автора материала, является сама возможность столкновения России и Турции. Автор напоминает, что у России есть обязательства в формате ОДКБ, а Турция открыто объявила о готовности поддерживать Азербайджан, в том числе в военном плане.При этом Ставридис напоминает, что у Азербайджана есть серьёзная уязвимость – нефтепровод, проходящий всего в нескольких км от границ Армении.Авторы в других зарубежных СМИ так же обращают внимание на это, отмечая, что если Азербайджан и Турция пойдут на слишком жёсткие меры, то Армения может ответить ударом по газопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. И это может привести к конфликту Москвы и Анкары.В своей статье в «Блумберг» обозреватель пишет, что, исходя из контекста конфликта, шансов на его мирное урегулирование крайне мало, но нужно принять все меры, чтобы стороны хотя бы прекратили огонь.