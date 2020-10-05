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Либерализм в России: истоки

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Либерализм в России: истоки

— Ваше Величество!

— Что?
— Ковырять в носу неприлично!
— Королю всё прилично!
Диалог из кинофильма «Королевство кривых зеркал», 1963 г.

А когда вокруг свобода,
Каждый сам себе король!
Александр Хазин. Песня из к/ф «Каин XVIII» (1963)


История российского либерализма. На страницах «ВО» часто происходят дискуссии в комментариях, авторы которых с огромным удовольствием, но явно с глупого ума, лепят друг на друга самые разные ярлыки нелицеприятного свойства, видимо, считая, что таким образом доставляют оппоненту либо автору той или иной статьи неприятность. На самом деле это не так. Насчет обидных слов стоит обратиться к мнению китайца И Пына, героя повести Джека Лондона «Сердца трех». К тому же мнение анонимных критиков немного стоит. Что касается ярлыков, то один из самых популярных на сегодня — это «либерал». Слово происходит от латинского liberalis, что в переводе значит «свободный». Очевидно, что имеются все основания подробно рассказать о том, что такое либерализм и какова его история именно у нас, в нашей стране. Поэтому планируется цикл статей, в котором как раз о либерализме в России и будет рассказано. И это первый материал данного цикла. Ну а иллюстрирован он будет кадрами из популярных детских киносказок. Как говорится, сказка ложь, да в ней намек!

Однако прежде чем речь пойдет о самом либерализме и его истории, обратимся к совсем недавнему нашему прошлому, поскольку там есть весьма поучительные моменты. Начнем с того, что вспомним вот это: «Я не могу удержаться от удовольствия привести древнейший «Кодекс тиранов», который будто бы описал Аристотель» (я нашёл его у Бертрана Рассела в «Истории западной философии»).

1. Не давать выдвигаться достойным. Можно их даже казнить.
2. Запретить совместные обеды (говоря по-современному, отменить свободу собраний).
3. Содержать шпионов.
4. Обещать лучшую жизнь в будущем.
5. Строить общественные сооружения, чтобы люди все время были заняты.
6. Вести войну (или готовиться к ней), так как при этом народ нуждается в единовластном руководителе. Кроме того, готовиться к войне, вести маленькую войну, либо пугать народ угрозой большой войны всегда очень выгодно. Тогда все просчеты и недоработки власти легко списать на угрозу войны.
(Из статьи академика АН УССР Н. Амосова «Реальности, идеалы и модели», журнал «Наука и жизнь» №5 за 1989 год.)


«Агент 214 докладывает начальнику тайной полиции короля Каина XVIII о том, как решили вопрос о приданом принцессы Милады королева Власта и королевский премьер: «Нашему обожаемому королю сорок тысяч, уважаемому премьеру тоже сорок и… двадцать тысяч на нужды начальника тайной полиции!» (Кадр из фильма «Каин XVIII» (1963 г.)

Теперь перенесемся в 90-е годы и вспомним популярный тогда «ярлык»: «красно-коричневые». Ну, кто «красные», пояснять не надо, а вот кто такие «коричневые»? Думаете, наши «фашисты»? Н-е-е-т! Так называли сторонников Жириновского, коммунистов обличавшего, но тем не менее объединенного с ними в один общий «жупел». Кто такое придумал и как удалось запустить этот глупый ярлык в общественное сознание ? Но вот ведь удалось… Хотя он и не прижился, уж очень странно выглядел. Эдакий гибрид ужа и ежа…

А еще власть нуждается в опоре на идеологию. Не может без нее даже тогда, когда официально она отменена. И еще ей нужны социальные институты, чтобы служили подпорками. И вот в 90-е в наше общество стали активно продвигать идею… соборности! Что русский народ, он соборный, что все у нас шло через собор и собором погоняло. Но что-то с соборностью не задалось, и все разговоры о ней довольно быстро были свернуты.


Цены на нефть сегодня обсуждают примерно так же, в обстановке умиротворенности и единения интересов, причем как лично, так и на расстоянии. Кадр из фильма «Каин XVIII» (1963 г.)

Однако нашли новый, так сказать, подпорный камень молодой российской демократии: земство. В его возрождении видели исконно народные формы народоправства, и это при том, что тот же Ленин очень метко назвал земства «пятым колесом в телеге русского самодержавия». И тут впору бы вспомнить эти слова, заменив «самодержавие» на «государственность», но наши журналисты, коим было явно поручено славить земство, про это предпочитали не вспоминать.


Начальник тайной полиции из кинофильма «Каин XVIII» получился ну просто «очаровашкой»: меломан, никуда не торопится и абсолютно все обо всех знает… С детства мне нравился этот персонаж!

Так уж получилось, что «земский период» в истории нашей демократии мне знаком особенно хорошо. Дело в том, что по земству был сразу дан «зеленый свет» по защитам кандидатских диссертаций, и люди, естественно, этим тут же воспользовались. Вы только посмотрите, сколько кандидатских диссертаций было защищено в конце 90-х – начале 2000-х по земству только у меня в Пензе! И темы одна другой краше: «Социально-экономическая деятельность земских учреждений Пензенского края в 1865-1917 гг.: по материалам Пензенской губернии» (1998 год, кандидат исторических наук Полосин С.Н.); «Организация и основные направления деятельности земских учреждений Пензенской губернии, 1865—1890 гг.» (2000 год, кандидат исторических наук Синева Н. Ю.); «Пензенская губернская печать о деятельности земства в период с 1864 по 1917 гг.: на примере «Пензенских губернских ведомостей» и «Вестника Пензенского земства» (2005 год, кандидат исторических наук Питерова А. Ю.). Причем если две первые работы очень слабы (и это еще мягко сказано), то последняя очень даже ничего. Делала ее моя аспирантка, научным руководителем которой я был. Впрочем, проверить это мое утверждение вовсе нетрудно: достаточно скачать эти работы из Интернета и сравнить. Даже неспециалист увидит несомненную разницу. Однако вскоре как-то это все заглохло, ну а что касается ярлыков «соборник» и «земщик», то ведь они так и не появились, хотя и могли бы, почему нет?


Еще один «охранитель трона» — наиглавнейший министр Нушрок из кинофильма «Королевство кривых зеркал». А вот так он говорил со своим монархом: «Чтобы стать королевой, ваша прабабка казнила свою сестру, но ваш дед отобрал у нее корону и заточил свергнутую королеву в монастырь! …Ваш отец казнил вашего деда, чтобы сидеть на троне 77 дней. Всего 77 дней! А вы, кажется, семьдесят седьмой. Какое совпадение! Вы помните: его однажды утром нашли в постели мертвым. А ваша мамаша стала вдовствующей королевой. Потом стал королем ваш старший брат. Но он слишком мало прислушивался к указаниям своих своих министров, и вы, конечно, хорошо помните, что с ним произошло. Он поехал в горы и сорвался в пропасть! Затем корону получили вы… Но возлагая на вас корону, мы надеялись, ваше величество, что вы никогда не забудете о печальной судьбе ваших предков! А вы… Запомните, вы должны выполнять нашу волю, волю самых богатых людей королевства!» Совершенно очаровательный персонаж, не правда ли? У этого персонажа мне больше всего нравилась шляпа. И я ее себе сделал: из бабушкиного боа и покрашенного тушью картона

Впрочем, скорее всего, до нашей власти просто наконец-то дошло, что куда выгоднее иметь опору в сердцах, основанную на страхе, нежели на любви. И вот так и появились на свет очередные «враги народа» — «либералы», живущие «на гранты Сороса» и мечтающие все кругом «разрушить», а на разрушенном стать господами… чего? Впрочем, вопрос этот из ряда довольно неприличных, и мы пока что разбирать его не будем. Главное, что уже были соборность, земство, а теперь у нас вот уже несколько лет есть очередной объект общественного внимания: «либерализм». Вот только вектор его, в отличие от соборности и земства, развернут на 180 градусов!

Ну вот, а теперь, после вот этого вступления, обратимся непосредственно к теме нашего материала. Начнем с того, что свидетелем первых ростков либерализма стало еще Средневековье, когда владетельные сеньоры стремились защитить свои земли от произвола монархов. И прежде всего в Англии они своего добились: в 1215 г. британским баронам удалось добиться от короля Иоанна Безземельного подписи на знаменитом документе: «Великой хартии вольностей», где были записаны следующие примечательные слова: «Ни один свободный не будет заключён или лишён владений, или объявлен вне закона, или изгнан, или иным образом изничтожен, кроме как по законному суду равных ему и по законам страны…» И этого было огромным достижением, потому что до этого для «короля было все прилично!»


Два министра «обсуждают государственные дела»… Вот так было в старину: поговорят два министра, поговорят, а потом выяснится, что их государь умер от геморроидальных колик! Кадр из кинофильма «Королевство кривых зеркал»

Образованные люди Европы уже в эпоху Возрождения познакомились с трудами таких античных авторов, как Платон, Аристотель, Тацит, которые размышляли о достоинствах и недостатках монархической и республиканской формах правлении, тирании и власти закона. Ну а европейским юристам в наследство от Рима досталось римское право, где очень подробно разрабатывалось понятия собственности, собственника и всех его прав. И это наследие античности также оказало очень сильное воздействие на формирование новых либеральных идей.

Значение «Великой хартии вольности» заключалось еще и в том, что ею был создан прецедент, позднее распространившийся на большинство европейских государств. И хотя вначале лишь дворянство получило право личной свободы, в результате кровавых междоусобиц и революций Голландии, Англии и Франции аналогичные права добыли себе и горожане, и крестьяне. Известный русский историк, философ религиозный мыслитель и публицист Г. П. Федотов (названный одним из критиков «самым умным и тонким русским мыслителем XX века») писал по этому поводу, что в Европе «не столько ликвидировали дворянские привилегии, сколько распространяли их на весь народ».

Однако общество гомо сапиенс все равно развивалось так медленно, что лишь к концу XIX в. в Европе стали появляться государства, построенные как раз на принципах либерализма, понимавшихся следующим образом:

Полная свобода совести и свобода слова; государственное устройство основано на конституционных порядках, отвергающих абсолютизм, местному самоуправлению отдается предпочтение перед централизацией, свободе личности против полицейской опеки, гарантируется равноправие женщины, отменяются все сословные привилегии, народ участвует в отправлении правосудия, бремя налогообложения распределяется пропорционально доходам, то есть кто больше зарабатывает, тот больше и платит. Соответственно, экономической либерализм противник стеснения свободы торговли и свободы труда.



Вот так косит, косит эдакий Абаж под «щирого казака», а то и вовсе под дурачка, веселит короля/вождя, а потом придет к власти и будет сажать рис за Полярным кругом… Или кукурузу… Кадр из кинофильма «Королевство кривых зеркал»

Средневековая Русь развивалась путем, сходным с европейским, хотя и не без особенностей, связанных с ее естественно-географическим положением. Крещение она приняла позже Франции почти на 500 лет (официальной датой крещения Франции считается 496 год), а главными транспортными путями в лесных районах Руси являлись реки. Тем не менее, в XI—XIII вв. количество городов, имевших самоуправление в форме вечевых собраний горожан, быстро увеличивалось, что не давало князьям, претендовавшим на полную власть над городами, слишком-то уж усиливаться. То есть на Руси в это время существовали все условия для появления собственной «Великой хартии вольностей». Но тут началось монголо-татарское нашествие, нанесшее тяжелый удар русским городам. А вот крестьянство вплоть до 1293 года еще как-то «перебивалось». Однако этот год, пожалуй, стал самым страшным годом второй половины ХIII века. Дюденева рать никуда не спешила, в отличие от рати Бату, и летописец смело их сравнивает и пишет, что враги «села и волости и монастыри» и «всю землю пусту сотвориша», а людей не только из городов, но даже «из лесов изведоша». То есть до того в лесах еще можно было укрываться, но теперь «татарове окаянное» нашли способ, как людей оттуда «изводить».


У нас в советском правительстве всегда было мало женщин. Разве что Екатерина Фурцева? Конечно, по своим внешним данным ей до Анидаг далеко, но вот характером они весьма схожи…

Однако у любой медали есть аверс, а есть и реверс – оборотная сторона. Оборотной стороной всех этих ужасов стало укрепление княжеской власти на Руси, которая часто опиралась и на силу, и на авторитет Орды! И когда московские князья, а затем и цари московские бремя ордынское скинули, их власти сопротивляться на Руси уже никто не мог. Не было такой силы, хотя, да, «бояре-заговорщики», мечтавшие ограничить самодержавие наших владык в свою пользу, были всегда. И собственную «хартию» приберегали для всякого удобного случая!


С одной стороны, тайная полиция, с другой армия. Так и сегодня докладывают там «наверху» о самом важном и неотложном… Кадр из фильма «Каин XVIII» (1963 г.)

Польского королевича Владислава приглашали? Приглашали, но при этом составили своего рода «конституцию», ограничивавшую его власть в пользу древних родов. Анну Иоанновну в 1730 году приглашали? Приглашали! Но «кондиции» составлены были? Были! Пусть даже потом она их и порвала. Ну а причина всех этих неудач очевидна: российским царям принадлежала вся полнота власти над землей. Дворянин мог за верную службу получить поместье от царя, но он же мог его и отобрать. А крепостные крестьяне, закрепощенные, кстати, Соборным уложением 1649 года, видели в царе-батюшке своего единственного заступника перед своими господами, и им совсем не хотелось того, чтобы политические права дворянства еще больше расширялись. Понятно, что их «хотения» или «нехотения» никто и не спрашивал, но тут был важен такой фактор, как «мнение народное», и царская власть это прекрасно понимала. Тот же Федотов писал об этом так: «Люди, воспитанные в восточной традиции, дышавшие вековым воздухом рабства, ни за что не соглашаются с такой свободой — для немногих, — хотя бы на время. Они желают ее для всех или ни для кого. И потому получают «ни для кого»».

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Закон для солдат: будь хоть ты наиглавнейший министр, но без ключа – символа государственной власти, приказов мы не выполняем! Кадр из кинофильма «Королевство кривых зеркал»

И так как российские монархи не хотели добровольным образом поделиться властью с дворянами, у тех оставался один единственный выход — бороться с неугодными монархами путем заговоров. Именно поэтому XVIII в. у нас и стал эпохой дворцовых переворотов, и даже родилась шутка, что самодержавие в России все-таки ограничено, хотя и не конституцией, а «разными обстоятельствами»: например, ружейным ремнем, которым якобы задушили императора Петра III, тогда как его сын Павел I сначала бы избит, получил удар тяжелой золотой табакеркой в висок и в итоге был задушен офицерским шарфом. Так что нашим российским государям поневоле приходилось уделять большое внимание своей собственной безопасности, и они также были заложниками существовавшей в стране несвободы!


Огромная власть, почти божественная, а потом вот так садится тебе комар на нос, и помираешь ты в полном одиночестве! И такое бывало не только в кино… Кадр из фильма «Каин XVIII» (1963 г.)

Впрочем, жилось неспокойно и самим дворянам. Сорок самозванцев с именем Петра III – это ведь неспроста было так. Восстания и крепостных крестьян, и казаков происходили в стране одно за другим. Дошло до того, что, осознавая опасность положения с рабством в стране, фаворит царевны Софьи князь В. В. Голицын в конце XVII в. первым заговорил об отмене крепостного права. Императрице Анне Иоанновне отменить его предлагал никто-нибудь, а сам обер-прокурор сената А. П. Маслов. Но, что она ему ответила? «Пока не время». А почему, собственно, не время? Да просто потому, что самодержавию в этом случае пришлось бы согласиться на компромисс с той частью дворянства, которая уже тогда требовала своей «доли» в управлении империей, а оно к этому было просто не готово. С абсолютной властью расставаться… это ведь ох как тяжело!

Продолжение следует…
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60 комментариев
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  1. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 05:16 Новый
    +9
    Пункт 4 для российской власти всегда в приоритете,обещать народу потерпеть,а самим жить в другой реальности."Бремя налогообложения распределяется пропорционально доходам, то есть кто больше зарабатывает, тот больше и платит. Соответственно, экономической либерализм противник стеснения свободы торговли и свободы труда." Путин сам говорил что он либерал,но действия его и его друзей из российской экономики похожи на банальный грабеж,а не на либеральную экономику.
    1. Рагнар лодброк
      Рагнар лодброк Сегодня, 05:32 Новый
      +12
      Цитата: Пессимист22
      ,обещать народу потерпеть,а самим жить в другой реальности.

      Да люди уже наелись пустых обещаний досыта.Настолько красиво и нагло наврать всему обществу, народу, а потом отменить все свои обещания могли только в России. Я говорю про "майские указы",предвыборные обещания президента и его команды,"Единой России". Они обещали бороться с бедностью, нищетой, повысить производительность труда, ускорить темпы роста российской экономики, самое главное - решать проблемы затяжного падения уровня жизни народа,поднять пенсии,пособия,стипендии, заработные платы, реальные доходы населения,а по факту пришли в очередной раз к власти и ударными темпами провели целую волну антисоциальных реформ.
      1. Пессимист22
        Пессимист22 Сегодня, 05:47 Новый
        +5
        Кроме красиво завуалированных под правду обещаний от власти больше ничего не слышал,они видя как общество безропотно "хавает" их "бла бла бла" ведут себя уверенно, поэтому считаю что оппозиция должна быть,но не проплаченные западом хомячки- марионетки,а действительно люди с классовым сознанием, которые смогут сплотить хотя бы процентов 30 общества и серьезно напрячь этих зажравшихся буржуев на действия по обеспечению нормальной жизни народа,социальная поддержка населения, базовый доход, прогрессивная шкала налогов и т.д.
  2. viktor_ui
    viktor_ui Сегодня, 06:01 Новый
    +4
    Вячеслав зацепил тему...хорошо бы было сию точку зрения поставить на повестку дня в нашей госдуре - интересен был бы % на выходе кто и что бы понял из этих , как его там, слуг народа типа wassat
    Прогулялся в светлое и счастливое детство по обоим фильмам...особенно обожал смотреть "Королевство кривых зеркал" - с вареньем ! Автору РЕСПЕКТ и ждём продолжения drinks
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 06:42 Новый
      +5
      Вторая часть уже написана и идет работа над третьей. Но тема очень большая, сложная и многоаспектная.
      1. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Сегодня, 07:05 Новый
        +4
        Спасибо, Вячеслав Олегович. Сколько раз я по началу пытался спорить с некими знатоками здесь на ВО, что либерал это не ругательное слово, но с каким упоением они продолжают его тыкать где нужно и не нужно, думая, что этим выведут на "чистую воду" оппонента. Ну, или хотя бы обвинят/оскорбят.
        Словно дед Щукарь из "Поднятой целины". Помните, как он без очков словарь читал?
        "АКВАРЕЛЬ - значит хорошая девка, а БОРДЮР - наоборот, гулящая баба..."
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 08:55 Новый
          +2
          Слова, Назарий, пустые слова. Почему-то эти люди, считающие себя умными, не понимают, что это "воздух", не имеющий никакого значения. Никакого! "Дед, ты слово дал! Я дал я и назад взял!" (Марья Искусница). Значение имеет совсем другое...
      2. viktor_ui
        viktor_ui Сегодня, 07:14 Новый
        +4
        Даж не сомневаюсь в сложности поднятой вами темы...у который здоровенный шлейф с 90-х . Вопрос только в одном, дойдёт ли посыл до адресата : Абажов, Нушроков, Айгупопов, Анидагов и прочих графинов...
        П.С. на пашиняна и плоды его рукоблудства со своей страной час без слёз и грусти не взглянешь...хотя, "это не мы такие, а время такое"-БУМЕР.
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 07:55 Новый
          +5
          Вы знаете, Виктор, у меня есть учебник (три) по интернет-журналистике и управлению общественным мнением. Написаны на куче исследований, в том числе и на ВО, и вот Вам краткий вывод: 80% читателей совсем неважно о чем материал, главное - новизна и доступность изложения. То есть "просто", "интересно". Высока степень предубежденности к текстам, не совпадающим с точкой зрения читающего. Так что если до какого-то Абажа и дойдет, то... через 90+1 (это формула забывания) день он забудет... 90% написанного. А через год это можно повторить слово в слово! Так что имеет значение? Всего лишь плотность потока информации и его векторная направленность. В данном случае это умение размышлять, анализировать, "думать". Это развивает. Медленно, но верно. Развитыми людьми труднее управлять, нежели неразвитыми. Вот так! А на таких, как Пашинян и иже с ним это не подействует совсем, даже если прочитает.
          1. viktor_ui
            viktor_ui Сегодня, 08:20 Новый
            +3
            В одну сторону смотрим...коллега drinks Хоть я и IT-перец и большая заноза для руководятлов в своем местном секторе уже не один десяток лет ( от скромности не умру однозначно fellow ) Успеха в развитии winked - думающим трудно что-либо впарить .
  3. Mytholog
    Mytholog Сегодня, 06:02 Новый
    +4
    Занятно другое: сколько предупреждающих фильмов было снято для детей... (ещё "Волшебный голос Джельсомино" добавил бы). Не сработало. Точнее, сработало наоборот: вместо предупреждения - некоторые восприняли, как руководство к действию, когда выросли.
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 06:06 Новый
      +8
      А мне в этом плане "Буратино" нравится, всё чётко там показано smile
      1. Рагнар лодброк
        Рагнар лодброк Сегодня, 06:38 Новый
        +17
        А мне "Незнайка на Луне"
        "А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне всё равно!"
        1. Рагнар лодброк
          Рагнар лодброк Сегодня, 06:40 Новый
          +12
          А еще мультфильм
        2. Даниил Коноваленко
          Даниил Коноваленко Сегодня, 08:22 Новый
          +3
          Причем,заметьте все это снято и написано при "тоталитарном" режиме.Гадком и не хорошем. laughing А теперь подобного не снимают и не пишут.
        3. Хозяин Трилобита
          Хозяин Трилобита Сегодня, 10:37 Новый
          0
          Как не вспомнить классиков марксизма-лининизма:
          Право - возведенная в закон воля господствующего класса

          smile
  4. Korsar4
    Korsar4 Сегодня, 06:07 Новый
    +5
    Столько картинок фильма - «Каин». Заинтриговали. Не попадался раньше. А споры между, например, «славянофилами» и «нигилистами» могут идти до бесконечности.

    Вероятно, можно давать прогноз об ожесточённых спорах и под этой статью. Но за два дня пройдёт.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:58 Новый
      +2
      Хотя эти два фильма, Сергей, и сняты были в один год, "Каина" не очень показывали... как-то "не любили" его на верхах. Вроде бы обличение империализма, но... как-то и нас задевает... Так что его очень многие не смотрели. Вы посмотрите, интересный фильм. А уж Г. Вицин в роли палача просто великолепен!
      1. Korsar4
        Korsar4 Сегодня, 08:00 Новый
        +2
        Уже начал. Первые 6 минут посмотрел. Маленькими порциями смотрю фильмы. Они погружения требуют.
    2. Даниил Коноваленко
      Даниил Коноваленко Сегодня, 08:27 Новый
      +1
      Каина, почему-то часто показывали по ленинградскому-петербургскому ТВ, как в советское время так и потом.Как по сути ленинградско-петербургского ТВ не стало, с его программами,передачами и фильм перестали показывать.
      1. kalibr
        kalibr Сегодня, 08:50 Новый
        +2
        Была замечательная ленинградская передача "Операция "Сириус-2". Молодцы были ленинградские ТВэшники.
  5. Кот_Кузя
    Кот_Кузя Сегодня, 06:12 Новый
    +2
    Либерализм придумали банкиры для получения власти. Короли, герцоги и графы были благородными и не считали простолюдинов своей ровней, а банкиры как раз и были простолюдинами, и власть не могли иметь никакую, любой дворянин мог безнаказанно проткнуть шпагой любого простолюдина.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 06:45 Новый
      +6
      Я Вас удивлю: первыми либералами в России (да и не только в России) были как раз дворяне! Но об этом в следующих материалах. Но мне Ваш комментарий очень понравился!
      1. Кот_Кузя
        Кот_Кузя Сегодня, 07:24 Новый
        0
        Ну не крестьянам же быть первыми либералами , они в большинстве своем даже читать не умели, не то что писать учёные труды. Да и времени на философию у них не было, так как ежедневно работали от зари до захода. Так что первыми либералами в России были дворяне, у которых была масса свободного времени. Кто-то это время тратил на охоту, кто-то на женщин, а кто-то испытывал зуд графомании и философствования.
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 07:44 Новый
          +1
          Именно так! Но многие еще, кроме зуда, были одержимы мыслями, что... люди - люди, что рабское состояние им не к лицу, что перед Богом все равны и всякими такими прочими глупостями...Знай они к чему это приведет и что женам их потомков придется самим мыть полы в квартире... были бы самыми верными псами царизма!
          1. Кот_Кузя
            Кот_Кузя Сегодня, 08:03 Новый
            0
            Потому что либералами становятся от скудости ума. Мне тогдашние либералы напоминают современных кастрюлек и навальнят, скакавшими за евроинтеграцию и в итоге проскакавшими свою страну. Точно так же либералы скакали в августе 1991 г за Ельцина и в итоге получили развал СССР, обесценивание вкладов, дикую гиперинфляцию, разгул криминала и нищету.
            1. kalibr
              kalibr Сегодня, 08:43 Новый
              0
              Цитата: Кот_Кузя
              либералами становятся от скудости ума.

              Тогда Вам и Пушкина придется записать в глупцы и еще многих составивших славу России. Довольное дерзкое заявление для... Вас, Вам не кажется? Вы-то чем прославили нашу страну, кроме регулярной платы за коммуналку и прочих деяний законопослушного гражданина?
              1. Кот_Кузя
                Кот_Кузя Сегодня, 08:48 Новый
                -3
                Вы не путайте либералов и либерастов. Либерал готов умереть ради свободы других, а либераст готов продаться ради печенек. Ну или ради жвачки, джинсов и ста сортов колбасы, как эти, скакавшие за Ельцина

                Ну а про либерастов, скакавших в 2014 г ради кружевных трусиков и безвиза, все прекрасно знают
      2. Plantagenet
        Plantagenet Сегодня, 07:40 Новый
        +2
        «Союз Благоденствия? Они думают, что моему Тишке нужна турецкая или английская конституция! Водка ему нужна, это верно, баба тоже нужна, — как мне, впрочем, — а дальше кто знает? Недаром Капнист утверждает, будто либеральные русские дворянчики на свою беду готовят либеральные чистенькие революции, ибо за всякой чистенькой революцией неизбежно последует народный бунт и новое Смутное время. Может быть, Капнист и прав…»

        Марк Александрович Алданов «СВЯТАЯ ЕЛЕНА, МАЛЕНЬКИЙ ОСТРОВ»
  6. Дальний В
    Дальний В Сегодня, 06:31 Новый
    +4
    Теперь перенесемся в 90-е годы и вспомним популярный тогда «ярлык»: «красно-коричневые». Ну, кто «красные», пояснять не надо, а вот кто такие «коричневые»? Думаете, наши «фашисты»? Н-е-е-т! Так называли сторонников Жириновского, коммунистов обличавшего, но тем не менее объединенного с ними в один общий «жупел»
    Всю дорогу красно-коричневыми лимоновцев называли, баркашовцев еще. Эти-то радикальными товарищами были. Жириновцев никогда так не называли, слишком несерьезно выглядели, даже в 90-е, когда реально какое-то время в Думе большинство имели. Вот "соколами Жириновского" их называли (с насмешкой, есс-но).
    1. Korsar4
      Korsar4 Сегодня, 06:38 Новый
      +4
      Угу. Книга Проханова «Красно-коричневый».
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 07:25 Новый
      -1
      Цитата: Дальний В
      . Вот "соколами Жириновского" их называли (с насмешкой, есс-но).

      Ну почему же? Молодые люди и 20 нет, в эффектной форме. Вполне себе форма люфтваффе (пилотки, укороченные курточки, со всеми наворотами)
      Провел поиск фото "соколы Жириновского". Это какие "бурдюки Жириновского". Все видео и фото уничтожили, но народ помнит издевательство Жирика над нищим на Арбате и как выглядели сокола. angry
  7. bober1982
    bober1982 Сегодня, 07:25 Новый
    +2
    Либерализм,это не философия и идеология,это религия,которая нетерпима к любому иному мнению.
    Сейчас существуют и,либерально-православные группы в самой Церкви,эта зараза проникла и,в Церковь.
    Иллюстрации (фото) понравились,сам фильм помню смутно,надо будет обязательно пересмотреть.
  8. 3x3zsave
    3x3zsave Сегодня, 07:37 Новый
    +4
    Спасибо, Вячеслав Олегович! Заинтриговали. Однако, думаю, адресовать истоки либерализма к "Великой хартии вольностей" несколько опрометчиво.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:46 Новый
      +3
      Цитата: 3x3zsave
      адресовать истоки либерализма к "Великой хартии вольностей" несколько опрометчиво

      Это не я придумал. Такова точка зрения многих специалистов, куда лучше знающих предмет, но очень сложно его излагающие...
    2. Даниил Коноваленко
      Даниил Коноваленко Сегодня, 08:38 Новый
      0
      Действительно, с нее все и началось.
  9. Boris55
    Boris55 Сегодня, 08:01 Новый
    0
    Цитата: В.Шпаковский
    «либерал». Слово происходит от латинского liberalis, что в переводе значит «свободный».

    В обществе людей свобода одних может быть только за счёт несвободы других т.е. либерал это: угнетатель, поработитель, буржуй, рабовладелец, всегда готовый предать Родину т.к. у него её просто нет - он свободный. Что же касаемо практики, как критерия истины, то бунт либералов в 2012-м году на Болотной под названием "Восстание норковых шуб" сам за себя говорит.

    ps
    Вячеслав Олегович, вы Петра I уважаете?
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 08:47 Новый
      +1
      Цитата: Boris55
      Вячеслав Олегович, вы Петра I уважаете?

      Очень простой вопрос на который непросто ответить. Давайте так - раскрою еще "тайну", - будет еще цикл "Великие". О великих правителях. И там будет и о Петре. И по Карамзину, и Ключевскому, и Соловьеву... много читать пока приходится. Но цикл будет. Вот там я Вам и отвечу...
      1. Boris55
        Boris55 Сегодня, 08:57 Новый
        0
        Цитата: kalibr
        Вот там я Вам и отвечу...

        Спасибо.
        У меня ещё один вопрос. Может помните (не углубляясь в архивы) кто письменно или устно отменил в светской жизни написание двойных дат?

        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 10:10 Новый
          0
          Не могу Вам ответить. Не знаю...
    2. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 09:27 Новый
      +2
      Цитата: Boris55
      т.е. либерал это: угнетатель, поработитель, буржуй, рабовладелец, всегда готовый предать Родину т.к. у него её просто нет

      Ну да, вполне в духе и мейнстриме вульгарных патриотов - собрать в кучу все язвы и пороки и объявить их следствием и сущностью либерализма. А силы света, я так понимаю - светлоликие русофилы с Манифестом компартии под мышкой и неизбывной ностальгией по СССР на озабоченном челе?
      1. Boris55
        Boris55 Сегодня, 09:45 Новый
        0
        Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
        Ну да, вполне в духе...

        Отличительная черта либерала заключается не только то, что у них нет Родины (Родина у них там, где холодильник по больше), но и в том, что они ради своей свободы готовы физически уничтожить всех тех, кто с ними не согласен.

        Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
        Манифестом компартии под мышкой

        Вы не в курсе кто этот самый Манифест написал и что случилось с СССР?

        Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
        и неизбывной ностальгией по СССР

        СССР разный был:
        - Ленина-Троцкого - "Русские - это хворост в Мировой революции";
        - Сталина - "Мы рождены, что бы сказку сделать былью";
        - Хрущёва - "Догоним и перегоним Америку";
        - Брежнева - "Сам ворую и другим даю";
        - Горбатого - ну это то вы сами знаете...

        Лично я за СССР Сталина - сам не воровал и другим не давал.
        1. Абзац Эпитафьевич Ы.
          Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 09:55 Новый
          0
          Цитата: Boris55
          но и в том, что они ради своей свободы готовы уничтожить всех тех кто с ними не согласен.

          вон даже как. Людоеды одним словом.
          Цитата: Boris55
          Лично я за СССР Сталина

          ну, это понятно. Иначе в Вашей чёрно-белой парадигме и быть не может.
          1. Boris55
            Boris55 Сегодня, 10:10 Новый
            +1
            Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
            Людоеды одним словом.

            Именно так. "Либерализм — враг свободы": http://konzeptual.by/media/downloadable/product/2/0/20031103_Liberalizm.pdf

            Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
            Иначе в Вашей чёрно-белой парадигме и быть не может.

            В конечном итоге всегда и везде есть только белое и чёрное. "Радужная расцветка нужна лишь для манипуляции неокрепшими умами для перетягивания их на свою сторону.
        2. kalibr
          kalibr Сегодня, 10:11 Новый
          0
          Цитата: Boris55
          Лично я за СССР Сталина - сам не воровал и другим не давал

          Но кончил очень плохо...
          1. Boris55
            Boris55 Сегодня, 10:17 Новый
            +1
            Цитата: kalibr
            Но кончил очень плохо...

            За то какую страну построил!

            Он прожил замечательную жизнь и показал всему Миру, что не только кухарка, но и сын сапожника может управлять страной, которая в состоянии противостоять всему "прогрессивному человечеству". ВОВ подтверждение тому. В конце своей жизни он понимал кто придёт после него и именно по тому он обратился к делегатам других стран поднять знамя... (видео в тему).

        3. bober1982
          bober1982 Сегодня, 10:17 Новый
          +1
          Цитата: Boris55
          они ради своей свободы готовы физически уничтожить всех тех, кто с ними не согласен.

          Да,совершенно верно.
          Именно либеральные граждане отличаются кровожадностью,примеров тому множество.Чему и,мы были свидетелями,......... раздавите гадину,расстреляйте бывших членов ГКЧП.......,таким образом вопила и бесновалась вся эта публика.
  10. ee2100
    ee2100 Сегодня, 08:25 Новый
    +3
    Тема "либерализм в России " , по крайней мере в этой части цикла не раскрыта. Много чего понаписано, но это всё туман для антуража.
    Пологать, что "хартия вольность" это библия либерала в корне не верно.
    Либерализм-это демократия доведенная до абсурда. И название партии жириновского тому полное подтверждение.
    Нельзя отказать в смелости автору написавшему практически антиправительственную статью.
    Хоть "военного " в ней практически нет, но свежий ветерок уже повеял.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 08:57 Новый
      +1
      Цитата: ee2100
      Пологать, что "хартия вольность" это библия либерала в корне не верно

      А где это написано? С этого началось... Каждое явление проходит в своем развитии 5 этапов. Это было начало...
      1. ee2100
        ee2100 Сегодня, 09:25 Новый
        0
        Хартия вольности - касалась всех жителей Англии, а либерализм провозглашает права и свободу КАЖДОГО человека главой ценностью.
        Вы ссылайтесь на мнение людей, которые лучше нас знают "хартию" и пишут ,что это первоисточник либерализма в Европе. Смею предположить, что эти все спецы и есть либералы.
        А Вы сами придерживаетесь либеральных взглядов?
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 10:13 Новый
          0
          Я, Александр, ссылаюсь на научные исследования, как у нас в стране, так и за рубежом. И Вы еще раз почитайте текст хартии, а уж потом... про всех жителей Англии. Не спешите писать, Александр! ... Естественно! Вы же читали эпиграф - слова песни из фильма "Каин 18".
          1. ee2100
            ee2100 Сегодня, 10:16 Новый
            0
            Значит это не Ваше мнение! Тогда и Библию, с таким же успехом можно назвать первоисточником либерализма.
    2. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 09:58 Новый
      0
      Цитата: ee2100
      Тема "либерализм в России " , по крайней мере в этой части цикла не раскрыта.

      но посыл ясен - русский либерализм кариткатурен и провинциален в своей эпигонской сущности. Вот с этим я вполне согласен.
  11. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 08:36 Новый
    +1
    В Латинской Америке, с приобретением независимости,постоянная рубка шла между либералами и консерваторами.Многочисленные гражданские войны в разных странах . И политическая борьба, между этими группами продолжается до сих пор.
  12. Абзац Эпитафьевич Ы.
    Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 08:54 Новый
    0
    Так уж получилось, что «земский период» в истории нашей демократии мне знаком особенно хорошо.

    ну дык земцы-конституционалисты и были пионерами организованного российского либерализма, нет? Кадеты были первыми либералами в Думе.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 10:14 Новый
      0
      Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
      ну дык земцы-конституционалисты и были пионерами организованного российского либерализма, нет? Кадеты были первыми либералами в Думе.

      Но нельзя все это СРАЗУ запихнуть в один материал. Вы представляете как он бы выглядел? Басня есть такая "Слон-живописец"...
      1. Абзац Эпитафьевич Ы.
        Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 10:25 Новый
        0
        Цитата: kalibr
        Но нельзя все это СРАЗУ запихнуть в один материал.

        но и растекаться мысию тоже не след. Ближе к телу, как говаривал тов. Г. де М. История системного российского либерализма не такая уж насыщенная и яркая, как западная.
        Цитата: kalibr
        Басня есть такая "Слон-живописец"...

        ну, если уж в басенную тему, то вспомню великого насмешника Салтыкова, который в своих сказках для "детей изрядного возраста" устами Осла дал трактовку принципа laissez passer, laissez faire)
  13. Оператор
    Оператор Сегодня, 10:14 Новый
    0
    Парадокс - автор, поставивший перед собой задачу борьбы с тиранией, приводит в качестве иллюстраций кадры из фильмов, выпущенных при тирании (поскольку ничего сравнимого по качеству при демократии создано не было).

    Совсем, знать, плохи дела у либерторианцев, на каждом углу пропагандирующих свободу содомии, педофилии и прочих -филий, отказа от вакцинации, сворачивания здравоохранения и народного образования - под лозунгом борьбы с тиранией, вестимо laughing

    P.S. Недавно читал отзыв российской студентки, прожившей год по обмену в немецкой семье с достатком выше среднего, где она обнаружила полное отрицание свободы нравов, обучение детей в частной школе без сексуального воспитания (что вообще-то противоречит немецким законам) и т.д и т.п. Иначе говоря, либеральная идеология в наше время: это всего лишь коммерческий продукт для ширнармасс - рядовых членов общества всеобщего потребления всяческих пищевых, культурных и иных эрзацев (для обеспечения роста продаж, вестимо).
  14. kalibr
    kalibr Сегодня, 10:25 Новый
    0
    Цитата: ee2100
    Хартия вольности - касалась всех жителей Англии

    Она фиксировала права и привилегии отдельных групп населения – духовенства, рыцарства и горожан. Не крестьян. Так что про всех не надо...
  15. Undecim
    Undecim Сегодня, 10:27 Новый
    0
    Очевидно, что имеются все основания подробно рассказать о том, что такое либерализм и какова его история именно у нас, в нашей стране
    Прочитав эту фразу, почему то вспомнил первый абзац перевода на русский язык книги Дэвида Бергланда "Либерианство за один урок". Абзац гласил следующее: "Идеи, изложенные в этой книге -- доступны немногим. Но, я надеюсь, что вы -- из тех людей, которые способны их понять. Для их понимания требуется способность мыслить независимо, смело, и просто обладать здравым смыслом."
    Если кто вдруг действительно вопросом заинтересуется, рекомендую Людвига фон Мизеса, "Либерализм в классической традиции".