Военное обозрение
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Война в НКР снимает завесу с ряда других проблем

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Изучаю мнения наших читателей по вопросам, связанным с войной в Карабахе и близкими темами, и понимаю, как сложно работать нашим дипломатам во всех этих контактных группах, как сложно разговаривать президенту на саммитах глав государств, как сложно приходить к консенсусу.


Кремль призывает соблюдать законы и договоры и действовать при соблюдении этих документов. Белый дом говорит о силе своего оружия и мощи своей экономики как об основании жить так, как им хочется. Французский лидер манипулирует словами о законности и границах, трактуя их каждый раз по-разному, в зависимости от своих интересов. Эрдоган действует примерно по принципу «какой такой закон, какие границы, если там наши люди, наши единоверцы?»

И все спорят агрессивно, безапелляционно, с оскорблениями друг друга и полным пренебрежением к фактам. Тем не менее, сегодня я вновь вернусь к вопросу НКР, но уже как к уроку для других постсоветских государств.

Вернусь просто для того, чтобы перемешать раствор для бетонирования наших позиций. Вернусь, потому что вижу, что в ходе дискуссий часто все-таки находятся точки соприкосновения. Вырабатывается пусть не единая точка зрения, но единое направление мышления, единый вектор развития мысли. А это важно.

Непризнанная НКР как поле битвы


Законность НКР пока никем не подтверждена. Республика действительно не признана и юридически продолжает быть территорией Азербайджана. Фактически же за время существования независимых Армении и Азербайджана национальный состав республики в корне изменился, сегодня это явно проармянская территория. Но война на территории «зоны безопасности» и НКР — это война на территории Азербайджана де-юре.

Многие сторонники Армении сегодня задают вопрос о договоре ОДКБ. Почему Россия не спешит выполнять договор? Почему нет российских войск в зоне боевых действий? Задают вопрос, прекрасно зная на него ответ. Договор вступает в силу тогда, когда на участника договора нападает другое государство. Кстати, по тем же причинам НАТО не вступилась за турок после инцидента со сбитым российским самолетом.

При этом мы прекрасно понимаем чувства армян, их желание победить в этой войне. Точнее, это не желание победить, тут все гораздо глубже. Это скорее желание выжить. Не выжить лично тебе, выжить всему народу. Армяне прекрасно помнят о событиях недавнего исторического прошлого. А все разговоры о 21-м веке как о цивилизованном времени напрочь убиваются событиями в Сумгаите 1988 года.

Война сегодня стала итогом той политики многовекторности, которую стала проводить Армения с приходом к власти нового правительства. Малые государства, стремящиеся к дружбе со всеми сразу, в конечном итоге лишаются поддержки всех. Армения к этому шла два года, но, к счастью, не успела выйти из ОДКБ. Это позволяет нам, России, сегодня иметь все основания вступить в войну в случае переноса военных действий на территорию Армении.

Позиция Азербайджана выглядит лучше с юридической точки зрения. Но и тут есть подводные камни. Понятно, что уверенность Баку в победе базируется не только на военно-экономическом превосходстве, но и на надежде на помощь Турции. Взять НКР азербайджанские войска могут. Но что дальше? Куда денется армия этой республики? Не произойдет ли то же самое, что произошло с военными в Ираке, к примеру?

Помощь турок? Турция — страна член НАТО. Какой член, хороший или плохой, не важно. Появление турецких солдат в рядах армии Азербайджана можно расценить как нападение на страну члена ОДКБ. Соответственно, Россия получает право наносить удары по противнику Армении. ОДКБ против НАТО… Прямой путь к мировой войне.

Кстати, судя по заявлению нашего МИДа, сделанному вчера Марией Захаровой, у нас уже есть факты вербовки сирийских боевиков для участия в войне в НКР. Понятно, что просто так такие заявления не делаются.

Как война повлияла на отношения с ЛДНР и с Белоруссией


Армяно-азербайджанская война отвлекла нас от других войн. Менее кровопролитных, но войн. Я имею в виду Белоруссию и республики Донбасса. С одной стороны, это понятно. В Белоруссии вроде бы Лукашенко победил, оппозиция уползает в сопредельные страны и шипит уже оттуда. На Донбассе вроде тоже перемирие. Активных боевых действий нет.

С другой стороны, Беларусь продолжают сотрясать марши протеста, ЛДНР как были в подвешенном состоянии, так и остались. Ни там, ни там победы нет. Война просто вступила в очередную фазу перемирия. Она не окончена. И «рвануть» все это может в любой момент и не по нашему желанию. Мы не контролируем ситуацию, по большому счету.

Мне кажется, проблемы Армении, связанные с политикой многовекторности, должны наконец открыть глаза президенту Лукашенко на существующую сегодня практику международных отношений. Нельзя быть хорошим для всех сразу. Мир потому и многополярен, что в нем существуют несколько центров притяжения. И малым странам, хотят они этого или не хотят, приходится выбирать себе этот самый центр. Альтернатива — исчезновение с политической карты мира.

Но Лукашенко молчит. Молчит по самым важным вопросам. Молчит о перспективах союзного государства. Молчит о сроках политической реформы. Молчит о законе о выборах. Молчит о создании политических партий. Мягко выражаясь, позиция странная. Опять советский подход? Соберем представителей трудовых коллективов и все решим? Соберем лучших из лучших?

А как быть худшим? Их мнение вообще кого-то интересует? Или популярное на Украине «чемодан, вокзал, Россия (Польша, Украина, Чехия, Германия и т. д.)»? Референдум о дальнейшей судьбе государства будет… Конечно, будет. Только в каком веке, в какой стране, при каком президенте? Не рано ли Александр Григорьевич уселся на лавровый венок победителя?

Не рано ли успокоились мы? Если о проблеме не говорят, то проблема исчезает? Увы, не исчезает, а становится глубже. Почему нет заявлений по союзному государству от нашего президента? Все эти «развиваем, углубляем сотрудничество, создаем совместные проекты» и прочее уже не устраивает и нас.

Точно такое же положение сегодня и с республиками Донбасса. Мне стыдно читать сообщения украинских СМИ о проблемах, например, в донецких больницах. Я понимаю, что у нас сейчас и в России таких проблем тоже хватает. Мы большая страна, и проблемы будут возникать и решаться. Но на Донбассе таких проблем быть не должно! Там война…

Понятно, что вопрос о присоединении ЛДНР к России сегодня не стоит на повестке дня. По многим причинам, включая и отсутствие консенсуса в самом обществе там. Но вопрос с паспортами почему затягивается? Почему те, кто хочет стать россиянином, не могут этого сделать? Мы кого-то боимся?

Кстати, о присоединении. Как же легко мы решаем такие вопросы, если они конкретно нас не касаются! И как же сложно все становится, если в такой ситуации оказываемся мы. Сколько украинцев Крыма сегодня не могут встретиться с родными из Украины? Не важно, кто этому препятствует. Важен результат.

Донбасс был един всегда. Переезд из одного поселка в другой в связи с переменой места работы не считался чем-то из ряда вон выходящим. Работали там, где их профессия была необходима. Карьерный рост тоже способствовал такой мобильности. И на момент государственного переворота родные и близкие большинства коренных жителей жили на всей территории Донбасса.

Мне кажется, вопрос о присоединении сегодня не стоит в том числе, и поэтому. Сложно не только объединяться, но и разъединяться. Искусственно объединить или разъединить народ невозможно. Посмотрите видеорепортажи из белорусских, пограничных с Литвой, сел, из украинских сел и городов, где граница проходит прямо по улицам. Послушайте людей. Сколько там горечи и боли…

Война срывает покровы


Многие вопросы, которые в мирной жизни нам кажутся несущественными, с приходом войны вырастают до уровня проблем. Причем это явление распространяется не только на зону боевых действий, но и на всех, кто хоть как-то связан с этой войной.

Война в Карабахе — не исключение. В совершенно другом, двуличном виде мы увидели, например, Макрона. Мы увидели итоги политики многовекторности. Мы увидели проблемы обороноспособности государств. Мы видим, как хрупок на самом деле мир и как просто он превращается в кровавую бойню. Мы много всего уже увидели и увидим ещё.

Война снимает с жизни кожуру, оставляя открытую рану на всем и на всех.
Автор:
Использованы фотографии:
Телеканал "Дождь", youtube.com (видеокадр)
38 комментариев
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  1. Охотовед 2
    Охотовед 2 Сегодня, 11:02 Новый
    -12
    Терзают смутные сомнения, что Азербайджан возмёт Карабах «на своём военном превосходстве», даже с активной помощью Турции (у которой и своих проблем хватает). Очень рано делать выводы. Более того, Армяне легко могут обнулить экономическое превосходство Азербайджана, просто долбанув Искандерами по Нефтянке, там не так уж и много объектов - Искандеров Точно хватит, противопоставить этому Азербайджану просто нечего! На восстановление уйдут Годы! А как иссякнет ручеёк нефтедолларов - там и посмотрим как сами Азербайджанцы будут к Войне относится, а если к этому добавить Груз 200 и 300 - которым обе стороны себя могут хорошо обеспечить, вообще с прогнозами сложно.
    По срыву покровов, всегда так было, Кому Война - а Кому Мать родна!
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 11:13 Новый
      +9
      Единственная позиция, которой должны придерживаться наши дипломаты - это интересы России.

      Никто не должен вовлечь нас в ненужное России военное противостояние.
      Особенно это касается армянской стороны.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:25 Новый
        0
        Дипломаты, это рупор тех, кто рулит на самом верху!
        Вопросы надо в правильное место направлять.
      2. bandabas
        bandabas Сегодня, 12:58 Новый
        +1
        У нас еще есть нормальные дипломаты? Сомневаюсь.
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 11:14 Новый
      +3
      В смысле нечего? Хоть в АЭС, хоть в Ереван.
    3. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 11:22 Новый
      +7
      НКР территория Азербайджана.....кроме НКР, там еще 5 районов оккупированно. Если НКР долбанет, то вопросов нет.....А Армения на каком основании будет долбить по Азербайджану? У него договор с Турками, а ОдКБ не сможет помочь Армении, которая нападёт на Азербайджан.
      1. Анатоль Клим
        Анатоль Клим Сегодня, 11:33 Новый
        +4
        Цитата: Zaurbek
        .А Армения на каком основании будет долбить по Азербайджану? У него договор с Турками, а ОдКБ не сможет помочь Армении, которая нападёт на Азербайджан.

        Верно, поддерживаю. Если армяне применят "Искандеры" да ещё и по азербайджанской нефтянке, то это будет означать нападение Армении на Азербайджан, "Искандеров" на вооружении армии Нагорного Карабаха нет, они были проданы Россией Армении, тогда получится, что Армения агрессор и напала на Азербайджан. Сейчас война идёт на территории непризнанного Нагорного Карабаха, на территории Армении и Азербайджана боевых действий не ведётся, хотя понятно, что в боевых действиях принимает участие вооружённые силы Армении, но применение Искандеров по азербайджанской нефтянке однозначно война по всей армяно-азербайджанской границе, нанесение ударов по Еревану и Баку, по всей инфраструктуре стран: АЭС, нефтепроводам, плотинам, полномасштабная война Армении и Азербайджана до победы.
        1. Zaurbek
          Zaurbek Сегодня, 11:39 Новый
          +7
          Более того, НКР не признана самой Арменией, а оккупированные 5 районо вообще между НКР и Арменией (их скорее всего НКР оккупировала)
        2. Ilya-spb
          Ilya-spb Сегодня, 12:04 Новый
          +5
          Дополню. Юридически военные действия ведутся на территории Азербайджана.
      2. 9PA
        9PA Сегодня, 11:38 Новый
        0
        Армения не сможет, но сепаратисты нкр могут не эскандером конечно

        Таскай каштаны чужими руками, это про Россию
        1. Zaurbek
          Zaurbek Сегодня, 11:43 Новый
          0
          У сепаратистов такого оружия нету......а армяне пошли по пути демократии ....у них какие то претензии и к РФ и к Базе и к бизнесу РФ. И каналы российские они отключили.
    4. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 11:28 Новый
      +1
      просто долбанув Искандерами по Нефтянке, там не так уж и много объектов - Искандеров Точно хватит, противопоставить этому Азербайджану просто нечего!

      Ну на эту угрозу уже были заявления, что Азербайджан ударит Полонезами по атомной станции.
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 11:43 Новый
        -1
        В месте с АЭС наши обычно ПВО поставляют.
        1. AlexGa
          AlexGa Сегодня, 11:46 Новый
          0
          Ну, это в обоих случаях 50 на 50. Или попадут, или нет.
      2. KCA
        KCA Сегодня, 11:53 Новый
        +2
        Аха, только в случае разрушения достанется и самим, и Турции, и Ирану, и России, после такого Алиев политический труп, а то и военный преступник, а Азербайджан будет разоружён в 0
      3. Хорон
        Хорон Сегодня, 11:56 Новый
        +2
        Тогда на Азербайджан ополчатся не только соседи, но все страны. Не будет Азербайджан бить по АЭС, найдёт что нибудь другое. Даже за удар по Еревану ему влетит меньше!
    5. макс702
      макс702 Сегодня, 13:46 Новый
      0
      В конечном итоге вся эта возня попытка наконец то стравить РФ и Турцию..
      Армения резко потеряла необходимость для России ибо за чем она? Абсолютно ничего ценного не в геополитическом не в материальном НЕТ! Следовательно по какой такой причине РФ должна вступаться за Армению? А уж если учесть официальную политику Армении в последние годы то вопрос только один когда вернете деньги за поставленные вооружения? База военная абсолютно не нужна там именно России военного смысла в ней ноль! Поэтому пусть грызут друг друга в свое удовольствие, а мы будем делать на этом свой гешефт" в лучших традициях самых демократических стран мира...
  2. Mr.X
    Mr.X Сегодня, 11:22 Новый
    +2
    Я понимаю когда кменьаторы пишут под разними никами о многовекторности Армении с ними все ясно но когда пишут статю на ВО хочется спросить а обосновать можете?!
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:23 Новый
    +6
    Многовекторность!!! Как много в этом слове!!!
    А давайте начнем с того, как в НАШЕЙ стране, всё с этим в порядке??? Или тож самое?
    ЧТО то мне не кажется, что позицию нашего руководства стоит признать .... понятной, например, по ОЧЕНЬ МНОГИМ СОБЫТИЯМ!
  4. vvvjak
    vvvjak Сегодня, 11:24 Новый
    +3
    Вчера разговаривал с бывшим гражданином Азербайджана. Он говорит, что вся эта война выгодна прежде всего Пашиняну и Алиеву. Первый много чего наобещал на выборах и не сделал ровным счетом ничего, потому и начались народные волнения в Армении. Второй слишком сильно начал "завинчивать гайки" и в Азербайджане тоже началась смута. Вот они и решили таким способом подавить зреющие народные протесты в обоих странах. По его мнению война продлится еще неделю, не больше и все успокоятся.
    Пы. Сы. Данный товарищ утверждает, что в местность где он родился уже привезли хоронить 10 трупов.
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 13:27 Новый
      0
      Война,продолжение внутренней политики..
  5. А Вам Зачем
    А Вам Зачем Сегодня, 11:25 Новый
    0
    МИД РФ: "По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях.

    Глубоко озабочены этими процессами, которые ведут не только к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона.

    Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона".
  6. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 11:34 Новый
    +1
    Вот вам и национализм "в хорошем смысле слова". Ведь и та,и другая сторона считает эту войну для себя справедливой.Я уверен.Пострадают граждане НКР. Ради справедливости.Пока на постсоветском пространстве (меня беспокоит именно оно) есть национальная неприязнь-эта война не последняя.
  7. сталевар
    сталевар Сегодня, 11:36 Новый
    +2
    Я считаю, что за не решение проблемы НКР, Приднестровья, Донбасса Лавровский МИД надо разгонять поганой метлой!! Лавров даже не пытался решить эти проблемы, надеясь, что само рассосётся. За 30 лет, что существует НКР я не слышал ни одного предложения по урегулированию конфликта между народами. Что надо сделать, чтобы два народа жили вместе? Надо чтобы вернулся СССР!! Но это НЕВОЗМОЖНО!! Я считаю надо ввести в НКР российские миротворческие войска, создать полицию, после вывести вооружение и только потом разрешить азербайджанцам вернуться на свою землю к своим домам. Только российские войска могут дать гарантии безопасности этим двум нациям. Без третьей силы эти две нации будут резать друг друга, как грузины и осетины, на Донбассе украинцы и русские, Приднестровье, Косово и т.д.
    1. domokl
      domokl Сегодня, 11:48 Новый
      +5
      контактная группа по урегулированию проблемы Карабаха...Можете посмотреть. А вообще, Армения и Азербайджан независимые государства и Россия там может что-то регулировать только по их просьбе
    2. Кронос
      Кронос Сегодня, 12:17 Новый
      0
      Лавров только выполняет указания Кремля.
  8. iouris
    iouris Сегодня, 11:47 Новый
    +2
    В Закавказье нет красных линий, все против РФ. Все договорённости обнулены. Пашинян и его администрация ведут дело к втягиванию какой-то ОБСЕ или даже США. Это прямо вытекает из того обстоятельства, что Армения блокирована со всех сторон, за исключением Ирана. В таких условиях война долго не продлится и успешными итоги для Армении не будут. Все стороны и Грузия участвуют в игре, цель которой продемонстрировать бессилие РФ, превосходящее региональное влияние Турции в регионе. А Турция - это НАТО и США. Обращение за "помощью" может последовать после сдачи части территорий в Нагорном Карабахе, разгрома ориентированных на РФ политических сил, и обвинения РФ в проигрыше. За этим последует какое-то решение конфликта, уход РФ из Закавказья и очередная "геополитическая катастрофа", у которой есть имена и фамилии. Гейм овер. Придётся переворачивать стол, чтобы решить "вопрос". "Британские учёные" доказали, что силы есть. Дело за малым.
  9. Otshelnik
    Otshelnik Сегодня, 11:54 Новый
    -2
    Про Сумгаит вспомнил а про Ходжалы забыл...вы заселили армян на наших землях...ну так думайте быстрее куда их перебросить,только не забудьте что,скоро услышите ,что это исконно армянские земли.Хотел продолжит а потом передумал...на этот раз думаю нам надо просто добивать врага.А вы думайте и пишите что хотите...
    1. iouris
      iouris Сегодня, 13:07 Новый
      +1
      Цитата: Otshelnik
      вы заселили армян на наших землях...

      Земля принадлежит тому, кто ей обрабатывает. Иди и обрабатывай.
      1. Не с вами
        Не с вами Сегодня, 14:07 Новый
        -1
        То есть.... в Забайкалье
        КНР взяла в аренду гектары
        пахотной земли ...
        Теперь китайские фермеры её
        обрабатывают.....
        Пойду их-фермеров обрадую.
  10. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 12:04 Новый
    0
    Война закончится, но проблем будет еще больше. Начиная от протурецких боевиков в Закавказье и братания Алиева и Эрдогана, что может кончиться плохо для Азербайджана.
    1. iouris
      iouris Сегодня, 13:09 Новый
      +1
      Цитата: Pavel57
      может кончиться плохо для Азербайджана

      Азербайджан уже утратил субъектность. Это закончится плохо для всех. Выбора нет: или все спасутся, или всем крышка.
  11. Кронос
    Кронос Сегодня, 12:18 Новый
    0
    Россия не станет воевать за Армения , а уж завывания 3 мировой войне вообще лишены оснований .
    1. iouris
      iouris Сегодня, 13:11 Новый
      +3
      Армения и Азербайджан - Россия. Которую мы потеряли. Осталось потерять то, что ещё остаётся. Это не трудно. Главное ничего не делать.
  12. avia12005
    avia12005 Сегодня, 12:46 Новый
    +3
    Чем дальше развиваются события, тем становится очевиднее, что существующие и возникающие конфликты Москва не собирается ни предотвращать, ни решать. К чему приведёт такое прятание головы в песок, догадаться не трудно: в недалёком будущем придётся воевать.
  13. demo
    demo Сегодня, 13:18 Новый
    +5
    Сугубо мое личное мнение таково.
    В РФ проживают около 2.5 миллионов армян.
    Диаспора должно громко и недвусмысленно заявить о том, что они хотят и будут защищать "свою" землю от оккупантов.
    Пока диаспора молчит. Пока не формируются батальоны. Пока бизнесмены армянского происхождения и их мажорные детишки не одели кирзачи и не взяли в руки оружие, до этого момента Россия и русские должны сидеть ровно и не дергаться.
    Если нация желает себя защищать, то не надо по Америкам и Франциям разбегаться. Надо дом обустраивать.
    А если дома вам жизни нет и жизненного пространства не хватает, то не стоит сожалеть об утерянной родине.
    У меня жена - армянка. Ее предки беженцы из Ольт (Турция).
    Вчера спрашивает - как я отношусь к этим событиям.
    Мой ответ прост. Если увижу что армяне (ее родственники) собираются хоть как-то помогать своим единоверцам - то впрягусь. Если кроме тостов - За победу! более ничего не произойдет, то можно расслабляться.
    1. Не с вами
      Не с вами Сегодня, 14:11 Новый
      +1
      Мару Багдасарян с собой
      прихватить не забудьте....
  14. сталевар
    сталевар Сегодня, 13:31 Новый
    -2
    "Армения и Азербайджан независимые государства и Россия там может что-то регулировать только по их просьбе"
    Вот тогда и не мешайте независимым государствам выяснять отношения. И нечего России туда вмешиваться. А Пашиняну прежде чем просить что-то у России, надо сперва русский язык в школы вернуть, вернуть переименованным улицам русские названия (не он давал этим улицам названия чтобы их переименовывать), дать работать русским медиа. А то как с США заигрывать, мы независимые, а как армян убивать начали, так сразу - русские помогите! Не хотят русских миротворцев, пускай амеров зовут.