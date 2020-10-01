Война в НКР снимает завесу с ряда других проблем

Изучаю мнения наших читателей по вопросам, связанным с войной в Карабахе и близкими темами, и понимаю, как сложно работать нашим дипломатам во всех этих контактных группах, как сложно разговаривать президенту на саммитах глав государств, как сложно приходить к консенсусу.
Кремль призывает соблюдать законы и договоры и действовать при соблюдении этих документов. Белый дом говорит о силе своего оружия и мощи своей экономики как об основании жить так, как им хочется. Французский лидер манипулирует словами о законности и границах, трактуя их каждый раз по-разному, в зависимости от своих интересов. Эрдоган действует примерно по принципу «какой такой закон, какие границы, если там наши люди, наши единоверцы?»
И все спорят агрессивно, безапелляционно, с оскорблениями друг друга и полным пренебрежением к фактам. Тем не менее, сегодня я вновь вернусь к вопросу НКР, но уже как к уроку для других постсоветских государств.
Вернусь просто для того, чтобы перемешать раствор для бетонирования наших позиций. Вернусь, потому что вижу, что в ходе дискуссий часто все-таки находятся точки соприкосновения. Вырабатывается пусть не единая точка зрения, но единое направление мышления, единый вектор развития мысли. А это важно.
Непризнанная НКР как поле битвы
Законность НКР пока никем не подтверждена. Республика действительно не признана и юридически продолжает быть территорией Азербайджана. Фактически же за время существования независимых Армении и Азербайджана национальный состав республики в корне изменился, сегодня это явно проармянская территория. Но война на территории «зоны безопасности» и НКР — это война на территории Азербайджана де-юре.
Многие сторонники Армении сегодня задают вопрос о договоре ОДКБ. Почему Россия не спешит выполнять договор? Почему нет российских войск в зоне боевых действий? Задают вопрос, прекрасно зная на него ответ. Договор вступает в силу тогда, когда на участника договора нападает другое государство. Кстати, по тем же причинам НАТО не вступилась за турок после инцидента со сбитым российским самолетом.
При этом мы прекрасно понимаем чувства армян, их желание победить в этой войне. Точнее, это не желание победить, тут все гораздо глубже. Это скорее желание выжить. Не выжить лично тебе, выжить всему народу. Армяне прекрасно помнят о событиях недавнего исторического прошлого. А все разговоры о 21-м веке как о цивилизованном времени напрочь убиваются событиями в Сумгаите 1988 года.
Война сегодня стала итогом той политики многовекторности, которую стала проводить Армения с приходом к власти нового правительства. Малые государства, стремящиеся к дружбе со всеми сразу, в конечном итоге лишаются поддержки всех. Армения к этому шла два года, но, к счастью, не успела выйти из ОДКБ. Это позволяет нам, России, сегодня иметь все основания вступить в войну в случае переноса военных действий на территорию Армении.
Позиция Азербайджана выглядит лучше с юридической точки зрения. Но и тут есть подводные камни. Понятно, что уверенность Баку в победе базируется не только на военно-экономическом превосходстве, но и на надежде на помощь Турции. Взять НКР азербайджанские войска могут. Но что дальше? Куда денется армия этой республики? Не произойдет ли то же самое, что произошло с военными в Ираке, к примеру?
Помощь турок? Турция — страна член НАТО. Какой член, хороший или плохой, не важно. Появление турецких солдат в рядах армии Азербайджана можно расценить как нападение на страну члена ОДКБ. Соответственно, Россия получает право наносить удары по противнику Армении. ОДКБ против НАТО… Прямой путь к мировой войне.
Кстати, судя по заявлению нашего МИДа, сделанному вчера Марией Захаровой, у нас уже есть факты вербовки сирийских боевиков для участия в войне в НКР. Понятно, что просто так такие заявления не делаются.
Как война повлияла на отношения с ЛДНР и с Белоруссией
Армяно-азербайджанская война отвлекла нас от других войн. Менее кровопролитных, но войн. Я имею в виду Белоруссию и республики Донбасса. С одной стороны, это понятно. В Белоруссии вроде бы Лукашенко победил, оппозиция уползает в сопредельные страны и шипит уже оттуда. На Донбассе вроде тоже перемирие. Активных боевых действий нет.
С другой стороны, Беларусь продолжают сотрясать марши протеста, ЛДНР как были в подвешенном состоянии, так и остались. Ни там, ни там победы нет. Война просто вступила в очередную фазу перемирия. Она не окончена. И «рвануть» все это может в любой момент и не по нашему желанию. Мы не контролируем ситуацию, по большому счету.
Мне кажется, проблемы Армении, связанные с политикой многовекторности, должны наконец открыть глаза президенту Лукашенко на существующую сегодня практику международных отношений. Нельзя быть хорошим для всех сразу. Мир потому и многополярен, что в нем существуют несколько центров притяжения. И малым странам, хотят они этого или не хотят, приходится выбирать себе этот самый центр. Альтернатива — исчезновение с политической карты мира.
Но Лукашенко молчит. Молчит по самым важным вопросам. Молчит о перспективах союзного государства. Молчит о сроках политической реформы. Молчит о законе о выборах. Молчит о создании политических партий. Мягко выражаясь, позиция странная. Опять советский подход? Соберем представителей трудовых коллективов и все решим? Соберем лучших из лучших?
А как быть худшим? Их мнение вообще кого-то интересует? Или популярное на Украине «чемодан, вокзал, Россия (Польша, Украина, Чехия, Германия и т. д.)»? Референдум о дальнейшей судьбе государства будет… Конечно, будет. Только в каком веке, в какой стране, при каком президенте? Не рано ли Александр Григорьевич уселся на лавровый венок победителя?
Не рано ли успокоились мы? Если о проблеме не говорят, то проблема исчезает? Увы, не исчезает, а становится глубже. Почему нет заявлений по союзному государству от нашего президента? Все эти «развиваем, углубляем сотрудничество, создаем совместные проекты» и прочее уже не устраивает и нас.
Точно такое же положение сегодня и с республиками Донбасса. Мне стыдно читать сообщения украинских СМИ о проблемах, например, в донецких больницах. Я понимаю, что у нас сейчас и в России таких проблем тоже хватает. Мы большая страна, и проблемы будут возникать и решаться. Но на Донбассе таких проблем быть не должно! Там война…
Понятно, что вопрос о присоединении ЛДНР к России сегодня не стоит на повестке дня. По многим причинам, включая и отсутствие консенсуса в самом обществе там. Но вопрос с паспортами почему затягивается? Почему те, кто хочет стать россиянином, не могут этого сделать? Мы кого-то боимся?
Кстати, о присоединении. Как же легко мы решаем такие вопросы, если они конкретно нас не касаются! И как же сложно все становится, если в такой ситуации оказываемся мы. Сколько украинцев Крыма сегодня не могут встретиться с родными из Украины? Не важно, кто этому препятствует. Важен результат.
Донбасс был един всегда. Переезд из одного поселка в другой в связи с переменой места работы не считался чем-то из ряда вон выходящим. Работали там, где их профессия была необходима. Карьерный рост тоже способствовал такой мобильности. И на момент государственного переворота родные и близкие большинства коренных жителей жили на всей территории Донбасса.
Мне кажется, вопрос о присоединении сегодня не стоит в том числе, и поэтому. Сложно не только объединяться, но и разъединяться. Искусственно объединить или разъединить народ невозможно. Посмотрите видеорепортажи из белорусских, пограничных с Литвой, сел, из украинских сел и городов, где граница проходит прямо по улицам. Послушайте людей. Сколько там горечи и боли…
Война срывает покровы
Многие вопросы, которые в мирной жизни нам кажутся несущественными, с приходом войны вырастают до уровня проблем. Причем это явление распространяется не только на зону боевых действий, но и на всех, кто хоть как-то связан с этой войной.
Война в Карабахе — не исключение. В совершенно другом, двуличном виде мы увидели, например, Макрона. Мы увидели итоги политики многовекторности. Мы увидели проблемы обороноспособности государств. Мы видим, как хрупок на самом деле мир и как просто он превращается в кровавую бойню. Мы много всего уже увидели и увидим ещё.
Война снимает с жизни кожуру, оставляя открытую рану на всем и на всех.