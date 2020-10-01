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США решили пока не вводить санкции против Белоруссии

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Стало известно о решении, которые приняла американская администрация по поводу возможных ограничительных мер в отношении Республики Беларусь. По последним сведениям, на данном этапе власти США не будут вводить санкций против Белоруссии.


По данным информационной службы Рейтер, Вашингтон не намерен вводить санкционных мер в отношении Минска, по крайней мере – на текущем этапе.

Напомним, что ранее Вашингтон раздумывал над возможными санкциями после объявления в Беларуси результатов президентских выборов.
Из заявления:

Администрация США пока не будет вводить санкций. Не станет присоединяться к мерам, которые в отношении Беларуси приняты Канадой и Великобританией.

О каких ограничительных мерах со стороны Канады и Британии идёт речь?

Как оказалось, власти этих стран решили «в очередной раз» заморозить счета Александра Лукашенко, а также счета шестерых белорусских чиновников и старшего сына Лукашенко – Виктора. Сам Александр Лукашенко до этого неоднократно говорил, что у него нет счетов в иностранных банках.

Говоря о решении США, отмечается, что Вашингтон может ввести санкции против Минска, если с единой позицией выступит Евросоюз. На данный момент санкции против РБ не поддерживает Кипр. Точнее, позиция Кипра состоит в том, что он поддержал бы антибелорусские санкции, если бы одновременно с этим Брюссель ввёл санкции против Турции.

Как сообщается в европейских СМИ, позиция США по неготовности ввести санкции уже сейчас, "может сказаться на настроениях белорусской оппозиции":

Она (оппозиция) может посчитать, что от Запада не будет коллективной поддержки, и что Запад всё же де-факто признал Лукашенко президентом.
Использованы фотографии:
сайт президента Белоруссии
45 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 08:09 Новый
    +4
    США решили пока не вводить санкции против Белоруссии
    Спасибо, благодетель ! yes
    1. СРЦ П-15
      СРЦ П-15 Сегодня, 08:23 Новый
      +5
      США решили пока не вводить санкции против Белоруссии

      Испугались, что Батька не пустит их в Белорусское море ловить креветки? yes
      1. ФенХ
        ФенХ Сегодня, 08:32 Новый
        +3
        Цитата: СРЦ П-15
        США решили пока не вводить санкции против Белоруссии

        Испугались, что Батька не пустит их в Белорусское море ловить креветки? yes

        Да нет,Макея с должности главы МИД не убирали,так что уклон в сторону US of Pindosiya будет продолжаться
        1. cniza
          cniza Сегодня, 09:10 Новый
          +4
          Это точно , Макей их казачек...
      2. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 08:35 Новый
        +2
        Цитата: СРЦ П-15
        США решили пока не вводить санкции против Белоруссии

        Испугались, что Батька не пустит их в Белорусское море ловить креветки? yes

        Точно ! И не разрешит заходить в белорусские порта в случае непогоды на море !
      3. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 09:14 Новый
        +2
        Цитата: СРЦ П-15
        Испугались, что Батька не пустит их в Белорусское море ловить креветки?

        Нет, решили завести в него АУГ с дружеским визитом... laughing или не обнаружили миллиарды Лукашенко в своих банках? А без них и санкции не санкции...
  2. Кот_Кузя
    Кот_Кузя Сегодня, 08:09 Новый
    +7
    Вот это зрада! Всем зрада зрада! Это сигнал всяким прибалтийским шавкам, что нужно признать Лукашенко президентом. Интересно, Тупановская теперь чем будет заниматься? На какие гроши жить? Она уже использованный материал, матрасники использовали ее и выбросили как презерватив. А ведь именно США были главными спонсорами белорусского майдана.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:26 Новый
      +2
      Цитата: Кот_Кузя
      Вот это зрада! Всем зрада зрада! Это сигнал всяким прибалтийским шавкам, что нужно признать Лукашенко президентом. Интересно, Тупановская теперь чем будет заниматься? На какие гроши жить? Она уже использованный материал, матрасники использовали ее и выбросили как презерватив. А ведь именно США были главными спонсорами белорусского майдана.

      Может быть, Америка надеется, что Лукашено в ответ тоже широкий жест сделает - будет продолжать Трибалтику кормить? Да и солярку для украинских танков на Донбасс из Америки далеко возить. Явно "демократичные" что-то хотят взамен...
      1. Кот_Кузя
        Кот_Кузя Сегодня, 08:48 Новый
        +4
        Очень даже так. Беломайдан сдулся, украинский сценарий не прошел, вот матрасникам и пришлось остановить пресс на Луку, иначе Рыгорычу ничего бы не оставалось делать, как идти уже на настоящий союз с Россией.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 09:11 Новый
          +2
          Не думаю что они на это рассчитывают , что то другое задумали.
      2. Галеон
        Галеон Сегодня, 09:43 Новый
        +1
        Думаю, причина такого хода США несколько в другом. Протестное движение против Луки в Беларуси проявила стихийно-массовый характер, который оппозиция с Тихановской нанята возглавить и направить. В условиях, когда РФ открыто поддержала Лукашенко и тем оттолкнула часть белорусов (чихать на этих белорусов, а русских вообще выжать досуха и насморкаться - поведение нашей власти. Что мы имеем по осени, например, кроме новых штрафов с 1 октября?), американцы ведут себя хитрее и демонстрируют к Беларуси симпатию и дружелюбие. Им надо приманить к себе симпатию братьев-славян, вызвать у них доверие, инициировать их выбор и действия. В нашей внешней политике такая постановка вопросов не рассматривается вообще (см. выше). Ну, денег дали Лукашенко очередной раз. Но не Беларуси. Госдепартамент различает Беларусь и Лукашенко и действует исходя из этого различия. У нас такого различия не делается: денег дали Лукашенко, значит - Беларуси. А это уже не так.
  3. Охотовед 2
    Охотовед 2 Сегодня, 08:10 Новый
    +5
    Да как так то? Прибалтийские чихуахуа опять мимо денег тявкнули? belay
    Они старались, ответку получили... сейчас об экономике задумались и ... такой облом!
    1. халпат
      халпат Сегодня, 08:21 Новый
      +6
      Цитата: Охотовед 2
      Да как так то? Прибалтийские чихуахуа опять мимо денег тявкнули? belay
      Они старались, ответку получили... сейчас об экономике задумались и ... такой облом!

      щас у них начнётся разрыв шаблона wassat
      как же это?? хозяин не хочет, а мы то... порты свои считай похерили, электроэнергию покупать отказались, светке домик подарили...
      где награда?? ну хотя бы вкусняшку какую, кусочек сыра или там крекера собачьего.
      вот же ш блииин.

      ну... надо хотя бы у пани Тихановской дом забрать. Это в наших силах, пока на коммуналку сильно не успели потратиться.
      1. Охотовед 2
        Охотовед 2 Сегодня, 08:25 Новый
        0
        Однозначно, А Незалежные Креативщики как старались, даже Новый политический термин придумали - Александр Григорьевич без приставки Президент - и Тоже Зря?
        Ну Лукашенко сейчас им краник подзакрутит wink
    2. Полимер
      Полимер Сегодня, 09:07 Новый
      +4
      А в Польше как расстроились, наверное! no
      1. Кот_Кузя
        Кот_Кузя Сегодня, 09:38 Новый
        +1
        Проблемы индейцев шерифа не интересуют. Как скажет хозяин, так и будет. Пшекам придется скрипя зубами признать Рыгорыча и перестать поддерживать Тупановскую.
  4. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 08:13 Новый
    +2
    Какие интересные игры продолжаются ... интересно вот знать ... а что же страна эльфов задумала ... что ещё готовят для белорусов ... раз санкции пока не выгодны ...
    1. g1washntwn
      g1washntwn Сегодня, 08:23 Новый
      +7
      Санкции - это плинтус. Значит намекают на то что у них другие пакости пока что есть в запасе. Может и блефуют, но я бы не расслаблялся. Весь этот цирк с Гуайдовской может быть всего лишь ширмой.
  5. Labrador
    Labrador Сегодня, 08:14 Новый
    +6
    Поди контрсанкций испугались!?
    Хотя на самом деле оставляют пока плюод задом Лукашенко западный стульчик, что сильно в объятия России не падал. Оставляют форточку для развода Грыгорыча по примеру Януковича.
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:14 Новый
    +7
    Какими же надо быть о-о-о-очень не хорошими, что бы огорчаться от отсутствия санкций направленных против как бы твоей страны. Это не оппозиция, это уро-ды!
    1. cniza
      cniza Сегодня, 09:08 Новый
      +3
      Да че там - открытые враги...
    2. Koexto
      Koexto Сегодня, 09:16 Новый
      -3
      Пока вроде санкции вводились и обсуждались только против конкретных чиновников. Или вы, как лукашенко, считаете, что он это и есть страна?
  7. askort154
    askort154 Сегодня, 08:15 Новый
    +7
    Понятно. американцы поняв, что Лукашенко уже не "свалить", решили не убирать свой стул из его кабинета. И теперь там будут стоять три стула. Два старые , от России и США, третий от Китая. Луке остаётся, только купить крепкие штаны.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 08:56 Новый
      +2
      Штаны не помогут , тут задницу надо наращивать , а нечем...
    2. Пленник
      Пленник Сегодня, 09:54 Новый
      0
      laughing Зачем штаны? При его "многовекторности" штаны не нужны, нужно задницу нарастить.
  8. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 08:15 Новый
    +5
    Какое благородство! Да всё просто янки не хотят ещё большего сближения России и Белоруссии, но своих шавок сдерживать не стали в нападках на Лукашенко.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 08:34 Новый
      +2
      Цитата: Федор Соколов
      Какое благородство! Да всё просто янки не хотят ещё большего сближения России и Белоруссии, но своих шавок сдерживать не стали в нападках на Лукашенко.

      не хотят вспугнуть Рыгорыча,после"рандеву" с помпео...
    2. Пленник
      Пленник Сегодня, 09:56 Новый
      0
      Это точно. Будут батьку на измену раскручивать за умеренную цену, ибо с оппозицией ни кашу не сваришь, ни нормальных котлет не пожаришь. winked
  9. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:30 Новый
    +1
    трамп оценил легкую промышленность в Белоруссии и решил пока санкции не вводить. Он там себе костюмчик закажет. Ну, а кто поспешил ввести поперед хозяина...будет как в той песне
    Чтоб, от восторга дыша еле-еле,
    Гости на этот костюмчик глядели,
    Чтобы невеста, сомлев от пошива,
    Вдруг поняла, что она поспешила.

    Главное, чтобы костюмчик сидел.
    Главное, чтобы костюмчик сидел.
  10. Светлан
    Светлан Сегодня, 08:33 Новый
    +6
    Походу они в своих банках, его счетов, не нашли.
  11. А Вам Зачем
    А Вам Зачем Сегодня, 08:38 Новый
    +1
    Чем не маленькие дети в хоре? Кто в лес,кто по дрова.
  12. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 08:43 Новый
    +2
    США начинабт играть в свои обычные игры - хотят чего-то выгадать в обмен на воздух (в данном случае обещание повременить с санкциями) Один из излюбленных методов американской внешней политики .
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:47 Новый
    +4
    Результаты выборов Президента Белоруссии Сша не признали,но санкции не вводят.Ответ простой ,послиху в Белоруссию завести надо,любыми путями,завезут а там понеслось по украинскому сценарию.Батька думай оно тебе это надо!И в Армении начали уши торчать госдепа. hi
    1. cniza
      cniza Сегодня, 09:06 Новый
      +3
      Именно , им нужен штаб внутри Белоруссии...
  14. Виталий Цымбал
    Виталий Цымбал Сегодня, 08:48 Новый
    +2
    США Лукашенко пообещали "пряник"... только пока не понятно - "кнут" уже был или ещё будет??? А так мне жаль прибалтов, не на ту лошадь поставили.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 08:58 Новый
      +2
      Цитата: Виталий Цымбал
      А так мне жаль прибалтов, не на ту лошадь поставили.

      не жалко,совсем.
  15. cniza
    cniza Сегодня, 08:54 Новый
    +4
    США решили пока не вводить санкции против Белоруссии


    Они что то начали подозревать... lol
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:42 Новый
      +1
      Привет soldier
      Могли ведь и тайм аут взять! У них самих сейчас очень весело по всем статьям. Какой ни будь ответственный, решающий фэйс сейчас занят другими вопросами.
      Посмотрим. Они от своего редко отступаються.
      1. cniza
        cniza Сегодня, 09:50 Новый
        0
        Приветствую ! hi

        В том то и дело у них есть видимо свои планы и виды на события , но цель не меняется это точно.
  16. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 09:03 Новый
    +3
    Умные гады.
    Намекают батьке о возможной еще "многовекторности".
  17. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:04 Новый
    +2
    Какие великодушные матрасы....
  18. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 09:18 Новый
    +2
    С 2008 года Белоруссия живёт под американскими санкциями, бабки белорусских чиновников найти не могут. Так что, все это пустой звук.
  19. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:24 Новый
    +2
    США решили пока не вводить санкции против Белоруссии
    Надо полагать сателлиты впали в небольшой ступор. Неужели, в который раз побежали впереди паровоза? Макрон встречается с Тихоновской обещая помощь, на встречу торопится Меркель, Польша с Литвой исходят от злопыханий называя гражданку Белоруссии г-жа президент и вдруг такие непонятки. Канада с Великобританией естественно отметились в первом ряду наверное полагая, что Лукашенко будет слезно умолять не вводить санкции (да и какие там санкции - смех). Одним словом цирк продолжается.
  20. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:39 Новый
    0
    Так то обычно какая б ВЕСЕЛУХА наверху не шла, контора пишет, все по плану ..... бывает и по другому, очевидно.
  21. likana
    likana Сегодня, 09:45 Новый
    0
    Оказывается, америкосы хорошо знают АГЛы... и суть Союзного государства... Со временем всё вернётся на круги своя, и Россия много чего со временем услышит знакомого из уст верного союзника... Помпео оказался умнее, чем можно было подумать... А Кремлю стоило бы энергичнее ковать железо, пока горячо... В белорусском климате оно быстро остывает...