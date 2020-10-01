США решили пока не вводить санкции против Белоруссии

Администрация США пока не будет вводить санкций. Не станет присоединяться к мерам, которые в отношении Беларуси приняты Канадой и Великобританией.

Она (оппозиция) может посчитать, что от Запада не будет коллективной поддержки, и что Запад всё же де-факто признал Лукашенко президентом.

Стало известно о решении, которые приняла американская администрация по поводу возможных ограничительных мер в отношении Республики Беларусь. По последним сведениям, на данном этапе власти США не будут вводить санкций против Белоруссии.По данным информационной службы Рейтер, Вашингтон не намерен вводить санкционных мер в отношении Минска, по крайней мере – на текущем этапе.Напомним, что ранее Вашингтон раздумывал над возможными санкциями после объявления в Беларуси результатов президентских выборов.Из заявления:О каких ограничительных мерах со стороны Канады и Британии идёт речь?Как оказалось, власти этих стран решили «в очередной раз» заморозить счета Александра Лукашенко, а также счета шестерых белорусских чиновников и старшего сына Лукашенко – Виктора. Сам Александр Лукашенко до этого неоднократно говорил, что у него нет счетов в иностранных банках.Говоря о решении США, отмечается, что Вашингтон может ввести санкции против Минска, если с единой позицией выступит Евросоюз. На данный момент санкции против РБ не поддерживает Кипр. Точнее, позиция Кипра состоит в том, что он поддержал бы антибелорусские санкции, если бы одновременно с этим Брюссель ввёл санкции против Турции.Как сообщается в европейских СМИ, позиция США по неготовности ввести санкции уже сейчас, "может сказаться на настроениях белорусской оппозиции":