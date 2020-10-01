«Как в компьютерной игре»: выживший курсант рассказал о падении Ан-26 на Украине

Украинский курсант Вячеслав Золочевский – единственный выживший в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом. Немного придя в себя, он рассказал прессе о случившемся.
Золочевскому повезло. Теперь каждый год 25 сентября он может отмечать свой второй день рождения. Более в катастрофе Ан-26 не выжил никто. На борту самолета находились курсанты Харьковского национального университета воздушных сил Украины имени Ивана Кожедуба. Всего – 7 членов экипажа и 20 курсантов – 12 третьекурсников и 8 пятикурсников.
Напомним, что Харьковский национальный университет воздушных сил Украины был образован в результате слияния целого ряда бывших советских военных учебных заведений, готовивших офицерские кадры для ВВС и ПВО. Сейчас в университете готовят летчиков, авиационных инженеров, специалистов ПВО сухопутных войск, зенитных ракетных войск, радиотехнических войск.
Самолет Ан-26 в этот раз, как обычно, отправился в учебный полет. Курсантов должны были обучать навигации, радиопереговорам и запуску двигателей. Среди курсантов был и третьекурсник 20-летний Вячеслав Золочевский. В момент катастрофы он потерял сознание, пришел в себя ночью – возле обломков самолета Ан-26.
Вокруг – огонь, обломки самолета, тела товарищей.
Золочевский бросился тушить горящего курсанта - Виталия Вильхового. Но спасти парня не удалось.
Как рассказывает Золочевский, поначалу он не мог понять, что происходит. Все казалось молодому курсанту каким-то эпизодом компьютерной игры. Но, к сожалению, это была отнюдь не виртуальная реальность.
Был резкий крен, я по ходу перелетел, ударился головой. Я был в отключке,
- говорит Вячеслав.
Молодой человек получил сотрясение мозга, ушибы, ожоги. Но остался жив. Сейчас он уже в состоянии выходить из больничной палаты и даже давать интервью многочисленным журналистам, которым так не терпится узнать все подробности одной из самых масштабных авиакатастроф в современной истории Вооруженных сил Украины.
Вероятно, уцелеть курсанту удалось из-за того, что его немного придавило фюзеляжем самолета. Это спасло парня от сильных ожогов. Но, в любом случае, ему еще долго предстоит проходить лечение, оправляясь от последствий авиакатастрофы. В интервью украинским журналистам Золочевский сказал, что пока не знает, будет ли он и дальше продолжать обучение в военном университете.
Но президент Украины Владимир Зеленский уже пишет о Золочевском как о новом национальном герое, который и сам, получив травмы, пытался спасти товарища. Так что не исключено, что командование будет уговаривать молодого человека продолжить учебу и службу в вооруженных силах после окончательного выздоровления.
Что касается расследования всех обстоятельств катастрофы, то оно продолжается до сих пор. Следователи рассматривают несколько версий причин трагедии, включая техническую неисправность (двигателей), ненадлежащее техническое обслуживание самолета, ошибку пилотов, ошибку авиадиспетчеров.