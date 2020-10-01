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«Как в компьютерной игре»: выживший курсант рассказал о падении Ан-26 на Украине

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Украинский курсант Вячеслав Золочевский – единственный выживший в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом. Немного придя в себя, он рассказал прессе о случившемся.


Золочевскому повезло. Теперь каждый год 25 сентября он может отмечать свой второй день рождения. Более в катастрофе Ан-26 не выжил никто. На борту самолета находились курсанты Харьковского национального университета воздушных сил Украины имени Ивана Кожедуба. Всего – 7 членов экипажа и 20 курсантов – 12 третьекурсников и 8 пятикурсников.

Напомним, что Харьковский национальный университет воздушных сил Украины был образован в результате слияния целого ряда бывших советских военных учебных заведений, готовивших офицерские кадры для ВВС и ПВО. Сейчас в университете готовят летчиков, авиационных инженеров, специалистов ПВО сухопутных войск, зенитных ракетных войск, радиотехнических войск.

Самолет Ан-26 в этот раз, как обычно, отправился в учебный полет. Курсантов должны были обучать навигации, радиопереговорам и запуску двигателей. Среди курсантов был и третьекурсник 20-летний Вячеслав Золочевский. В момент катастрофы он потерял сознание, пришел в себя ночью – возле обломков самолета Ан-26.

Вокруг – огонь, обломки самолета, тела товарищей.

Золочевский бросился тушить горящего курсанта - Виталия Вильхового. Но спасти парня не удалось.

Как рассказывает Золочевский, поначалу он не мог понять, что происходит. Все казалось молодому курсанту каким-то эпизодом компьютерной игры. Но, к сожалению, это была отнюдь не виртуальная реальность.

Был резкий крен, я по ходу перелетел, ударился головой. Я был в отключке,

- говорит Вячеслав.

Молодой человек получил сотрясение мозга, ушибы, ожоги. Но остался жив. Сейчас он уже в состоянии выходить из больничной палаты и даже давать интервью многочисленным журналистам, которым так не терпится узнать все подробности одной из самых масштабных авиакатастроф в современной истории Вооруженных сил Украины.

Вероятно, уцелеть курсанту удалось из-за того, что его немного придавило фюзеляжем самолета. Это спасло парня от сильных ожогов. Но, в любом случае, ему еще долго предстоит проходить лечение, оправляясь от последствий авиакатастрофы. В интервью украинским журналистам Золочевский сказал, что пока не знает, будет ли он и дальше продолжать обучение в военном университете.

Но президент Украины Владимир Зеленский уже пишет о Золочевском как о новом национальном герое, который и сам, получив травмы, пытался спасти товарища. Так что не исключено, что командование будет уговаривать молодого человека продолжить учебу и службу в вооруженных силах после окончательного выздоровления.

Что касается расследования всех обстоятельств катастрофы, то оно продолжается до сих пор. Следователи рассматривают несколько версий причин трагедии, включая техническую неисправность (двигателей), ненадлежащее техническое обслуживание самолета, ошибку пилотов, ошибку авиадиспетчеров.
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38 комментариев
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  1. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 10:17 Новый
    +12
    Повезло парню невероятно.
    1. с-т Petrov
      с-т Petrov Сегодня, 10:45 Новый
      -9
      нельзя так говорить о тех, кто родился на руине и попал в ВСУ тем более. падение в самолете, в котором не ремонтировали двигатель несколько десятилетий как бы намекает.

      Да и через несколько лет отформотируют этого персонажа, будет стрелять по мoскалям в украинские (!) города и села - он как раз был на пути к этому.

      P.S. в российские города стрелять не будет. Лыцари стреляют только в украинские
    2. vkl.47
      vkl.47 Сегодня, 11:58 Новый
      0
      Диверсия КГБ.вот такая будет версия.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 12:06 Новый
        0
        Это проблема украины, все это совершенно не интересует.
  2. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 10:20 Новый
    +6
    Повезло парнишке .
  3. Ольгович
    Ольгович Сегодня, 10:21 Новый
    +6
    Вероятно, уцелеть курсанту удалось из-за того, что его немного придавило фюзеляжем самолета. Это спасло парня от сильных ожогов

    На видео там сразу после удара о землю-МОРЕ огня!

    КАК он вышел из него даже без ожогов recourse

    В рубашке родился-единственное объяснение...
    1. Avis
      Avis Сегодня, 10:37 Новый
      +1
      Цитата: Ольгович
      КАК он вышел из него даже без ожогов recourse

      Молодой человек получил сотрясение мозга, ушибы, ожоги.

      После удара правое крыло ушло вперёд и основной пожар, похоже, был не в районе центропалана.

      ...а то бы и он сгорел.
      1. Ка-52
        Ка-52 Сегодня, 10:55 Новый
        +2
        и основной пожар, похоже, был не в районе центропалана.

        Основные топливные баки у него расположены в кессонах средней части крыла и в лонжеронах центроплана. Гореть могла лишь та часть, где было топливо.
        1. Avis
          Avis Сегодня, 11:43 Новый
          +2
          Цитата: Ка-52
          и основной пожар, похоже, был не в районе центропалана.

          Основные топливные баки у него расположены в кессонах средней части крыла и в лонжеронах центроплана. Гореть могла лишь та часть, где было топливо.

          Я в курсе, где у Ан-26 расположено топливо. Потому и написал, что основной пожар был не у ЦПЛ. Центральные баки на Ан-26 при неполной заправке вырабатываются в первую очередь. Если это был конец лётной смены (ночь уже), то топливо оставалось только в СЧК, а в ЦПЛ было каких-нибудь несколько десятков литров несливаемого остатка. Потому курсанту так и повезло, а то и бы сгорел — ЦПЛ как раз над передней частью отсека.
        2. древний
          древний Сегодня, 12:07 Новый
          +2
          Цитата: Ка-52
          Гореть могла лишь та часть, где было топливо.

          drinks
          В этой катастрофе ( хотя по моему личному мнению...можно квалифицировать, как...... am )
          Со стороны экипажа полнейший не профессионализм в действиях ...ну и как и итог......полный рот земли.
          Ситуация развивалась,как по учебнику - взлёт с "неисправным" двигателем ( который в процессе полёта и отказывает, при этом автофлюгирования не произошло, а в ручную....."забыли), РУ-19-300 не запускали, возникла отрицательная тяга,как следствии резкий крен ( так они ещё закрылки выпустили на 38гр, а не 15 гр,как по РЛЭ).....запаса мощности двигателя нет, подъёмной силы нет, управляемости нет...штопор и...земля.
          Итог - убил себя и весь экипаж.....парнишке вышевшему просто повезло.
          Спросите откуда инфа такая подробная....отвечу- от человека,которого уважаю безмерно, являющегося специалистом высочайшего класса в лётном деле, с богатейшим опытом полётов и...практически "из первых рук " bully
          1. Ка-52
            Ка-52 Сегодня, 12:19 Новый
            +3
            РУ-19-300 не запускали, возникла отрицательная тяга,как следствии резкий крен ( так они ещё закрылки выпустили на 38гр, а не 15 гр,как по РЛЭ)..

            именно, пошел разнотяг с разворотом, на парирование не хватило ни скорости, ни высоты. С потерей скорости свалились на крыло со скольжением, переворот. Дальше дорога только вниз
  4. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 10:21 Новый
    0
    Пусть выздоравливает. Не зря же ему так повезло. А там, как сам решит или в ВВС, или на "гражданку".
    1. с-т Petrov
      с-т Petrov Сегодня, 11:13 Новый
      -5
      А там, как сам решит или в ВВС, или на "гражданку".

      да конечно еще поучится и поубивает твоих соплеменников украинцев в АТО
      на гражданке еще устроится надо, а тут и автомат дадут и гривен подкинут - а главное цель укажут, голову можно даже будет не включать - все как любите - будете думать эмоциями.

      Америка с вами, краснокожий. Но тебе и твоим побратимам это не поможет
      1. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Сегодня, 11:28 Новый
        +6
        О! Вас уже выпустили? Какая не приятная неожиданность. Ну, поюродствуйте, похамите, понадоедайте умным людям и обратно... По накатанной...
        1. с-т Petrov
          с-т Petrov Сегодня, 11:38 Новый
          -7
          ты лучше ответь, умный людь, славно Повiтрянi Сили украины отработали по Луганску? Ты гордился побратимами в этот момент? Любовался мощью литаков украины?

          Нравится созерцать путь твоей чудо-страны в незалежность? Не испытывал яростное желание помочь ВСУ решить вопрос с сепарами ребром?

          Ну, поюродствуйте, похамите, понадоедайте умным людям и обратно..

          ну ты умеешь писать жалобы, я не сомневаюсь в твоих талантах. Но я постараюсь не давать тебе повод, гарный хлопец. Вам волю дай - тут осталась бы одна либерота с внештатными хлопчиками
          1. Вождь краснокожих
            Вождь краснокожих Сегодня, 12:02 Новый
            +3
            Для начала научитесь не тыкать. А то поломается... Или добрые люди когда ни будь поломают что либо...
            1. с-т Petrov
              с-т Petrov Сегодня, 12:03 Новый
              -6
              за то, что я к тебе на "Ты" - ты хочешь меня поломать? Воiн. Ну пошли в вотс ап, спилкуватися будем по видеосвязи, обсудим нюансы твоего рукоприкладства будущего


              1. Вождь краснокожих
                Вождь краснокожих Сегодня, 12:55 Новый
                +2
                Голубчик! Я с вами на одном гектаре не присяду! Какой уж Вацап! Вернитесь в реальность! Вы - некультурный человек, не буду говорить иначе, что бы бан не заработать. И посчитайте свои "минуса"! Не я один не хочу с вами общаться. А по лицу вам съездят те, кому вы, смельчак, не в интернете хамить будете, а при встрече!
                1. с-т Petrov
                  с-т Petrov Сегодня, 12:59 Новый
                  -2
                  Голубчик! Я с вами на одном гектаре не присяду! Какой уж Вацап!

                  воiн, я же знал что все так и будет - после твоих публичных угроз) это нормально. Это качество материала. Я тут любому кто меня хочет покарать - готов дать свои координаты. Обсудить любой вопрос.

                  Или добрые люди когда ни будь поломают что либо...

                  будешь ждать омерику? как твои побратимы? Ты переехал в берлогу, но не стал медведем, ты остался тем, кем ты был.



                  И посчитайте свои "минуса"!


                  меня не любят украинские вафлёные незалежники, которых тут на сайте хватает, да, краснокожий?) еще меня не любят змагары и жидкие оппозиционеры, вся эта цветная публика

                  Как думаешь, я переживаю из-за этого? Твоя вiйна минусами меня не опечаливает, понимаешь?
                  Я ощущаю свое превосходство над любым из вас. Великодержавный шовинизм он такой
            2. Вождь краснокожих
              Вождь краснокожих Сегодня, 12:05 Новый
              +3
              Нет. Не любовался литакам над Луганском.
              Я, в свое время, не мог поверить, что наши ВВС утюжат Грозный. Со всеми многоэтажками, хибарками, людьми...
              1. с-т Petrov
                с-т Petrov Сегодня, 12:07 Новый
                -3
                Я, в свое время, не мог поверить, что наши ВВС утюжат Грозный. Со всеми многоэтажками, хибарками, людьми...


                какая же ты врушка, хлопчек. Там были зеленые коридоры. Это твое племя не знает что такое эвакуация мирняка.

                Какие же вы все одинаковые - что тут, что в рулетке. Обиженное племя
    2. bober1982
      bober1982 Сегодня, 11:39 Новый
      +1
      Цитата: Вождь краснокожих
      А там, как сам решит или в ВВС

      У этих,нет ВВС,у этих - Повiтрянi Сили (переводится как,Воздушные Силы)
      Бежать ему надо,с Повiтрянi Сили
      1. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Сегодня, 12:03 Новый
        +3
        Знаю. Я знаю украинский язык ( мову), но пишу, что б и непросвященным было понятно.
        1. bober1982
          bober1982 Сегодня, 12:10 Новый
          0
          Цитата: Вождь краснокожих
          Знаю

          Это они (эти),назло своему бывшему старшему брату,так глупо обозвали свои ВВС и,вот результат,так сказать,налицо (см.фото к статье)
          Казалось бы мелочь какая,а нет в авиации мелочей,как известно.
        2. Paranoid50
          Paranoid50 Сегодня, 14:51 Новый
          0
          Цитата: Вождь краснокожих
          непросвященным было понятно

          laughing laughing laughing Точно. yes Суржик несёт в массы просвещение. fellow wassat
    3. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 11:52 Новый
      0
      Цитата: Вождь краснокожих
      или на "гражданку"

      Будет ездить по школам и "юным бандеровцам" по ушам.
      1. с-т Petrov
        с-т Petrov Сегодня, 11:57 Новый
        -3
        Или стоять на земле, вытирая скупую слезу и смотря как над Кыйивом летят оспреи, ощущая приступы зависти и сопричастности к своим братьям американцам

        ведь если бы не эта досадная катастрофа, учились бы дальше давить сепаров с америкой вместе - а по выпуску - летали бы над каким нибудь Луганском - показывая что украина едина и унитарна

        1. Вождь краснокожих
          Вождь краснокожих Сегодня, 12:05 Новый
          +1
          А вот зависть вам не к лицу.
          1. с-т Petrov
            с-т Petrov Сегодня, 12:14 Новый
            -1
            только гарный хлопец может подумать, что у меня вызывает зависть нищая страна, которая стоит в локтевой позе, страдает угаром гражданской вiйны и которая потеряла свой суверенитет

            Украинец, синхронизируйся с реальностью и перестань фантазировать. Альтернативной точки зрения хватает у Гозмана

            Не завидую, презираю

  5. Ка-52
    Ка-52 Сегодня, 10:36 Новый
    +1
    Харьковский национальный университет воздушных сил Украины

    в свое время съел под собой ВВУ с такими легендарными фамилиями: Василевский (АПВО), Ватутин (ПЗАКУ), Говоров (ВИРТА ПВО). Сейчас наверное истерика с декоммунизацией не позволила бы сохранить названия ((
  6. Lord_Bran
    Lord_Bran Сегодня, 10:40 Новый
    +2
    Срочно ехать в Вегас и все деньги на зеро.
    А если серьезно, то валить парню надо из украинских люфтваффе. Где гарантия, что на другом самолёте двигло не откажет? Незачем испытывать судьбу.
  7. bober1982
    bober1982 Сегодня, 10:50 Новый
    +4
    Курсантов должны были обучать навигации,радиопереговорам и запуску двигателей...........,из статьи.
    Ан-26Ш - самолет первоначального обучения курсантов навигации и связи,первый-второй курс.
    Здесь же,натолкали в самолет толпу третьекурсников(?) и пятикурсников(?),учить запускам двигателя и навигации.
    Ну и обучение.
    1. с-т Petrov
      с-т Petrov Сегодня, 10:55 Новый
      -5
      Ну и обучение.

      это когда местные клоуны (сочувствующие украине) многозначно говорят, как бы намекая на великую гидность и перемогу:
      "Украинская армия в 2020, это не тот сбор вшей, что был в 2014"

      А по факту: вафлёное ВСУ с такими же воiнами-чертями

      P.S. Ты не минусуй, анонимный украинский побратим, ты гимн укрoины спой на зло вороженькам, которые не сгинули, як роса на солнце
  8. bober1982
    bober1982 Сегодня, 11:15 Новый
    +1
    Программа обучения курсантов навигации и ведению радиопереговоров на самолете Ан-26Ш отработана десятилетиями.
    Ознакомительные полеты,умение работать с секундомером,порядок ведения визуальной ориентировки и связи,работа с арматурой кабины,взаимодействие в экипаже и,многое другое.
    Это и есть уровень первого-второго курса.
    С третьего курса,переход на другой самолет,другие задачи,старый и добрый Ан-26 остаётся в прошлом.
    У этих же,бред какой-то.
  9. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 11:21 Новый
    +2
    Реально задумаешься - это невероятное везение , или почти невероятное невезение..
  10. iouris
    iouris Сегодня, 13:01 Новый
    +1
    Судьба такая. Какой смысл в этом обсуждении? Не все погибли - всё ж таки один выжил!
    Вам тут подбрасывают, шоб не обсуждать единственную причину этой авиакатастрофы - катастрофу всей системы.
  11. Кушка
    Кушка Сегодня, 13:30 Новый
    +1
    Цитата: Ольгович
    Вероятно, уцелеть курсанту удалось из-за того, что его немного придавило фюзеляжем самолета. Это спасло парня от сильных ожогов

    На видео там сразу после удара о землю-МОРЕ огня!

    КАК он вышел из него даже без ожогов recourse

    Поздно пришел, ТВ включил, а там репортаж с места -
    темно и море огня, как Вы пишете. А утром дали фото с дрона,
    там АН стоит в зеленых кустах, хвост на дороге. Позже было
    фото лесополосы - один пепел, выходит горело в носовой
    части-у членов экипажа не было шансов. Есть черное пятно
    на асфальте, т.е. в средней части. Вид с места ночью и вид днем
    говорит о том, что больше горело над поверхностью, чем на ней.
    То же самое и с жервами -есть показания этого парня - тушил человека,
    есть показания одного водителя - тушил горящего человека.
    Выходит людей обливало топливом.
    1. Vovk
      Vovk Сегодня, 14:26 Новый
      0
      Когда-то у нас сгорел Ан-24 в виде памятника. Без топлива и начинки он сгорел за 10 минут, 5-ть пожарных машин не могли его потушить, горел сам метал, от него осталась только хвостовая часть и мотогондолы ...
      Подыму серьезный вопрос об эксплуатации Ан-24 и Ан-26 в ВВС разных стран. Так вот как Украинские ВВС так и Российские ВВС грешат демонтажем противопожарной системы для улучшения характеристик Ан-24 и Ан-26, а также "ленью" техперсонала по заправке противопожарных систем.