«Растёт зависимость от других государств»: в Швеции назвали причины, мешающие России стать сверхдержавой

Устремления России совершенно очевидны. Путин об этом говорит уже почти 20 лет, заявляя, что Россия имеет право на статус сверхдержавы и собственную сферу интересов в близлежащих регионах. Именно на этом фоне и надо рассматривать военное участие страны в сирийском конфликте. Там Россия добилась таких успехов, что урегулировать конфликт без россиян за столом переговоров будет просто невозможно

Пропасть в благосостоянии между Россией и развитыми странами в ближайшие годы будет только расти. Россия становится все более зависимой от развития других государств. Проблема в том, что ей приходится выбирать между китайскими и западными технологиями, а своих у нее так и не будет