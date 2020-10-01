Военное обозрение
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«Растёт зависимость от других государств»: в Швеции назвали причины, мешающие России стать сверхдержавой

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Россия выступает за многополярный мир и хочет стать сверхдержавой. Что мешает этой стране превратиться в сверхдержаву рассказали несколько шведских экспертов в издании Svenska Dagbladet.


Россия пытается ослабить США, чтобы стать сверхдержавой и распространить свое влияние на близлежащие страны, считают шведские эксперты. Сегодня Россия - могущественная военная держава с большим арсеналом ядерного оружия и сильной конвенциональной армией. Российский президент Путин ставит перед собой большие цели в глобальной борьбе за власть, по его убеждениям Россия должна быть полностью суверенной, участвовать в принятии важных международных решений и не считаться с навязываемыми ей моделями действий.

Устремления России совершенно очевидны. Путин об этом говорит уже почти 20 лет, заявляя, что Россия имеет право на статус сверхдержавы и собственную сферу интересов в близлежащих регионах. Именно на этом фоне и надо рассматривать военное участие страны в сирийском конфликте. Там Россия добилась таких успехов, что урегулировать конфликт без россиян за столом переговоров будет просто невозможно

- заявляет Гудрун Перссон, эксперт по России из Института оборонных исследований.

Но, на пути к статусу сверхдержавы Россию поджидает множество "подводных камней", считают эксперты из Швеции. Если в военном смысле Россия уже сверхдержава, то во многих важных областях, таких как экономика и технологии, Россия отстает. В числе таких сфер также научные исследования и прогресс. По мнению экспертов, если Россия продолжит отставать в этих областях, то это затруднит путь к статусу сверхдержавы.

Пропасть в благосостоянии между Россией и развитыми странами в ближайшие годы будет только расти. Россия становится все более зависимой от развития других государств. Проблема в том, что ей приходится выбирать между китайскими и западными технологиями, а своих у нее так и не будет

- пишет издание.

Еще одной проблемой для Путина и России является Белоруссия с ее "восставшим народом". Сотни тысяч демонстрантов выходят на улицы Минска, требуя отставки Лукашенко. А если они этого добьются, то возникнет угроза и для Путина.

Не обошли своим вниманием шведские эксперты и отравление Навального, которое по их мнению, стало очередной "головной болью Путина". После попытки отравления оппозиционера Россию раскритиковали многие страны, угрожая ввести очередные санкции. В свою очередь санкции - это еще одно препятствие на пути получения новых технологий и дальнейшего развития страны.

Кроме того, на пути России к статусу сверхдержавы может помешать регулярно падающий рейтинг Путина. Российский президент уже не пользуется популярностью у народа, как несколько лет назад. Все дело в том, что на сегодняшний день Путина в России просто заменить некем, а его уход с политической сцены может сильно ослабить позиции России в мире.

Подводя итоги эксперты заявляют, что несмотря на исход выборов в США, где может выиграть "антироссийски настоенный" Байден, Москва продолжит путь к своим целям в области безопасности, отстаивая позицию многополярного мира и решая внутренние проблемы. Россия попытается стать еще одним полюсом в мире, при этом ослабив США.
Использованы фотографии:
сайт президента России
64 комментария
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  1. Invoce
    Invoce Сегодня, 08:50 Новый
    +9
    Не зависимость России растет, а зависимость чиновников от США
    1. neri73-r
      neri73-r Сегодня, 09:23 Новый
      +2
      то во многих важных областях, таких как экономика и технологии, Россия отстает.

      Швеция, наверное, строит атомные подводные лодки, запускает космические корабли, впереди планеты всей по МОХ топливу и связанным с ним технологиями, опередила всех в гиперзвуке и компактных ядерных реакторах, а так нет, у нас нет технологий, однозначно страна бензоколонка.
      1. Kalmar
        Kalmar Сегодня, 09:41 Новый
        +3
        Цитата: neri73-r
        Швеция, наверное, строит атомные подводные лодки, запускает космические корабли, впереди планеты всей по МОХ топливу и связанным с ним технологиями, опередила всех в гиперзвуке и компактных ядерных реакторах, а так нет, у нас нет технологий, однозначно страна бензоколонка.

        Унылые ребята, да. Всего-то имеют ВВП на душу населения вдвое выше, чем у нас, вдвое ниже инфляцию, реальный рост ВВП. А, еще умеют в судостроение и автомобилестроение. С мультиками про гиперзвук и компактные реакторы у них, конечно, кисловато, тут не поспоришь.
        1. neri73-r
          neri73-r Сегодня, 09:43 Новый
          -2
          Цитата: Kalmar
          Унылые ребята, да. Всего-то имеют ВВП на душу населения вдвое выше, чем у нас, вдвое ниже инфляцию, реальный рост ВВП.

          Жаль, что части нашего населения лишь бы только жрать! А оценить реальные возможности страны в науке и технологиях без полного живота и попе в тепле, увы, никак!
          1. Kalmar
            Kalmar Сегодня, 09:48 Новый
            0
            Цитата: neri73-r
            Жаль, что части нашего населения лишь бы только жрать! А оценить реальные возможности страны в науке и технологиях без полного живота и попе в тепле, увы, никак!

            Дело не в "жрать", а в том, что "реальные возможности" должы:
            а) быть реальными;
            б) приносить какую-то пользу, а не просто быть.
            По обоим пунктам дела у нас как-то не очень. Про хваленые гиперзвуки и ядреные реакторы много разговоров, но не видно чего-то материального. Практической пользы от этих "достижений" тоже что-то не прослеживается, разве что кое-кому удалось на этих темах бюджеты освоить (меня и вас в списках "кое-кого", полагаю, нет).
            1. neri73-r
              neri73-r Сегодня, 09:52 Новый
              +1
              Я, вообще-то, начал за научный потенциал и технологии страны и всё, другого не касался! Вы же сразу это обсуждать не стали, а перешли ко жратве (ВВП и т.д.) Хотя давно доказано, что этот показатель от лукавого, который не отражает реальной действительностью! Давайте вернёмся к началу. Вы считаете, что у нас нет передовой науки и технологий? И что мы в этом на порядок не впереди той же Швеции?
              1. Kalmar
                Kalmar Сегодня, 10:00 Новый
                -1
                Цитата: neri73-r
                Я, вообще-то, начал за научный потенциал и технологии страны и всё, другого не касался! Вы же сразу это обсуждать не стали, а перешли ко жратве (ВВП и т.д.)

                ВВП - это не только жратва, это показатель экономической эффективности государства. Много ли толку от технологий и науки, если они ничего не приносят?

                Цитата: neri73-r
                Вы считаете, что у нас нет передовой науки и технологий? И что мы в этом на порядок впереди той же Швеции?

                Почему я должен так считать? Пока еще есть, хотя экономические факторы очевидно все это дело подтачивают. Соревноваться в этой части с Швецией при ее населении в 10 млн человек считаю просто неспортивным.
      2. 210окв
        210окв Сегодня, 09:47 Новый
        0
        Про космические корабли давайте помолчим.И чем компактные ядерные редакторы и ракеты на гиперзвуке помогут достичь благосостояния тех же шведов? Позиция сверхдержавы определяется одними лишь подводными лодка и и ядерными реакторами?
  2. Svarog
    Svarog Сегодня, 08:53 Новый
    +1
    Правильно пишет швед.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 09:10 Новый
      +7
      Не во всем, Володя.
      В числе упомянаемых подводных камней на пути к сверхдержаве швед упомянает падающий рейтинг Путина. Вот здесь я категорически не согласен - Путин только говорит о сверхдержавности России, но практически ничего для этого не делает. Мы сверхдержава только в плане экспорта ресурсов, и только.
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 09:24 Новый
        0
        Цитата: Ингвар 72
        Не во всем, Володя.

        Согласен, я не успел раскрыть свою мысль..появились срочные дела)) Сверхдержавностью и не пахнет. Единственное, что по чему нас до сих пор слушают, это армия и ЯО.
    2. депрессант
      депрессант Сегодня, 09:13 Новый
      +1
      Да, меня это удивило. Думалось, оно только нам видно, а со стороны, как всегда оказалось виднее.
      Ну, вот смотрите. Путин обиделся на существующий миропорядок. Сказал примерно так: хамство взять и перестать поставлять для нашего будущего самолета МС-21 композитные материалы. Договаривались же. И добавил: это, конечно, ничего, мы и сами сделаем, только чуть позже.
      Самое странное, что год назад была передача о том, какие замечательные у нас делают композиты. Кадры перед глазами стоят!Зачем на Западе заказали? Чтобы показать с ними сцепку, польстить, мол, мы ваши, откатать, обоффшорить -- что? Всю технологию отдали либо Западу, либо Китаю! Сколько на ВО об этом кричали! Оказывается, нас не слышат. Ну, может, хоть иностранцев услышат. Обиделся он...
      1. pereselenec
        pereselenec Сегодня, 09:21 Новый
        +5
        Цитата: депрессант
        Самое странное, что год назад была передача о том, какие замечательные у нас делают композиты. Кадры перед глазами стоят!


      2. venik
        venik Сегодня, 09:46 Новый
        0
        Цитата: депрессант
        год назад была передача о том, какие замечательные у нас делают композиты. Кадры перед глазами стоят!Зачем на Западе заказали? Чтобы показать с ними сцепку, польстить, мол, мы ваши, откатать, обоффшорить -- что?

        =======
        Боюсь, что именно в этом вопросе Вы, Людмила глубоко ошибаетесь, в силу полного незнания темы.
        Дело в том, что композит композиту - рознь! Их, равно, как и пластмасс и пластиков - существует просто немерянное количество! Думаю здесь счет идет уже не на сотни видов, а поболее! У нас существуют технологии производства самых разных композитных материалов и очень высокого качества.... Но УВЫ! Далеко не всех видов! Кстати - НИ ОДНА страна в мире НЕ МОЖЕТ похвастаться, что она производит ВЕСЬ спектр композитных материалов! Это - во-первых.
        Во-вторых: одно дело композит, как материал, а другое - технологии изготовления из этих композитов КРУПНОГАБАРИТНЫХ деталей! У нас изготавливаются композитные элементы крыла для истребителей (а это - небольшие самолеты), он опыта и технологии производства огромных элементов для пассажирских лайнеров у нас то и не было!
        Даже самые технологически развитые страны (например Франция) не брезгуют закупать подобную продукцию за рубежом - это гораздо БЫСТРЕЕ и ДЕШЕВЛЕ, чем организовывать такое производство у себя! Нам на это пришлось пойти ВЫНУЖДЕННО! hi
    3. lucul
      lucul Сегодня, 09:20 Новый
      +2
      Правильно пишет швед

      Перечитал ещё раз - ничего правильного так и не увидел ...
    4. saveall
      saveall Сегодня, 09:30 Новый
      -1
      Цитата: Svarog
      Правильно пишет швед.

      Что тут правильного то он пишет? Так же когда то в своем снобизме и "величии" они думали и про Китай. И где теперь их хваленые технологии? Какие такие супер технологии есть на западе которые нельзя воспроизвести?
      Запад все больше хиреет и это видно даже из таких вот статей наполненных таким "картонно-бумажным" величием оторванным от реальности, что хочется пожелать автору и дальше пребывать в своих розовых грезах... И никакого растущего отрыва в благосостоянии от России не будет, скорее будет обратное. В каких технологиях запад действительно преуспел, так это в технологии промывания мозгов своим обывателям и чужим "рэволюционэрам" готовым разрушать свои страны за миф о сладкой морковке. И даже утратив собственный суверенитет и живя в хибарах они все равно будут считать, что живут лучше чем в этой "Рашке"... Ну, другой установки для них нет... Что поделать. Короче читайте Оруэла, там все давно описано.
      "И не читайте до обеда ШВЕДСКИХ газет..."©
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 09:39 Новый
        +1
        Цитата: saveall
        Какие такие супер технологии есть на западе которые нельзя воспроизвести?

        Так почему не воспроизводим..? Где наша электроника, фармакология, машиностроение? Вы в курсе, что у нас все импортное.. смартфона то своего нет..
        В каких технологиях запад действительно преуспел, так это в технологии промывания мозгов своим обывателям

        Наши тут тоже не отстают..
        Посмотрите на показатели..демография, уровень жизни ..все в глубокой..яме, но еще есть люди, которые это приветствуют..Вы например.
      2. Rubi0
        Rubi0 Сегодня, 09:53 Новый
        +1
        Поддерживаю, интересный пассаж что пропасть в благосостояния только увеличивается, вот уж точно 20 лет назад благосостояние было на высшем уровне, не то что сейчас при путине. Дайте РФ хотя бы 50 лет спокойной жизни, как тому же Китаю но нет... Как только перестали в рот заглядывать так сразу разрыв кооперации во всех отрасдях и санкции вдогонку
        1. Svarog
          Svarog Сегодня, 09:58 Новый
          0
          Цитата: Rubi0
          Дайте РФ хотя бы 50 лет

          Так дали.. Столыпин 20 лет просил а не 50..Путин, как то повторил его слова.. Сейчас Путин 20 лет у власти из них 14 лет при беспрецидентных ценах на нефть.. и все относительно спокойно, по крайней мере с временами Сталина точно не сравнить.. И что в чем мы преуспели?
  3. Виталий Цымбал
    Виталий Цымбал Сегодня, 08:55 Новый
    +3
    Устремления России совершенно очевидны. Путин об этом говорит уже почти 20 лет, заявляя, что Россия имеет право на статус сверхдержавы и собственную сферу интересов в близлежащих регионах

    Говорить - не делать... Слова, слова, слова... Пока только Крым (Абхазия и Южная Осетия - ельцинское наследство) Да и на Западе непонятно почему Путина считают вечным?
  4. Дальний В
    Дальний В Сегодня, 08:56 Новый
    +3
    Путин об этом говорит уже почти 20 лет, заявляя, что Россия имеет право на статус сверхдержавы и собственную сферу интересов в близлежащих регионах
    О, да. Путин 20 лет только и делает, что говорит. Заявляет, требует разобраться, просит отнестись с пониманием. А, да - еще майские указы издает. И где-то у него план Путина заныкан.
    на пути к статусу сверхдержавы Россию поджидает множество "подводных камней"
    Врут шведские эксперты. Только один подводный камень. Зато какой - олигархический капитализм с ельцинско-путинской спецификой. Пока этот "подводный камень" не будет убран - никакого реального статуса сверхдержавы нам не видать.
    на пути России к статусу сверхдержавы может помешать регулярно падающий рейтинг Путина
    А это каким образом??? С чего такой вывод? Борис-55 эмигрировал в Швецию и там подался в эксперты? Куда мир катитсо...
    1. Андрей 40
      Андрей 40 Сегодня, 09:08 Новый
      +1
      Врут шведские эксперты. Только один подводный камень. Зато какой - олигархический капитализм с ельцинско-путинской спецификой. Пока этот "подводный камень" не будет убран - никакого реального статуса сверхдержавы нам не видать. Прям с языка сняли.
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 09:16 Новый
      +1
      Добавлю в ваш комментарий немаловажный,и во многом определяющий фактор :

      Цитата: Дальний В
      Только один подводный камень. Зато какой - продажный компрадорско-олигархический капитализм с ельцинско-путинской спецификой. Пока этот "подводный камень" не будет убран - никакого реального статуса сверхдержавы нам не видать.
      1. депрессант
        депрессант Сегодня, 09:32 Новый
        0
        Великая держава -- это не только могучая армия, но и великие технологии. Но как только у нас зарождается великая технология -- а они у нас зарождаются! -- она каким-то чудом тут же оказывается либо западной, либо китайской, и мы изделия у них покупаем. Так выгодно чиновникам? А что касается Путина -- от плохого худшее не ищут, вот и терпим. Ибо кинешь взгляд на политическую элитку и видишь то пустыню, то болото.
        1. Собеседник
          Собеседник Сегодня, 09:45 Новый
          +1
          Кого новым царем хотите видеть?
    3. pereselenec
      pereselenec Сегодня, 09:24 Новый
      +6
      Цитата: Дальний В
      О, да. Путин 20 лет только и делает, что говорит. Заявляет, требует разобраться, просит отнестись с пониманием.

      Кроме всего еще "беспокоится" и "удивляется" wassat

  5. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 08:57 Новый
    +6
    ...Москва продолжит путь к своим целям в области безопасности, отстаивая позицию многополярного мира и решая внутренние проблемы.

    Вот уже несколько шведских экспертов начали говорить вполне разумно.
  6. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 08:58 Новый
    +7
    "Россия выступает за многополярный мир и хочет стать сверхдержавой".
    Комплексы политических карликов.
    Россия хочет стабильного развития и мир без войны.
  7. Старый еврей
    Старый еврей Сегодня, 08:58 Новый
    +6
    Что касается технологий и экономического развития - Россия должна создавать свое. Это заставит развивать образование и науку. Это заставит государство поддерживать людей - государство для людей, а не наоборот.
    1. Полимер
      Полимер Сегодня, 09:37 Новый
      -1
      Цитата: Старый еврей
      Это заставит развивать образование и науку.

      Э-э... а не наоборот? Надо сначала возродить из пепла Науку, причём с уклоном к прикладым направлениям. Потом инициативным людям дать возможность реализовать результаты научных исследований - только так, чтобы это пошло на пользу российскому народу, в первую очередь. Т.е. образование и наука - это то, с чего надо начинать, если власти хотят, чтобы было "государство для людей".
      1. Ded_Mazay
        Ded_Mazay Сегодня, 10:02 Новый
        0
        Цитата: Полимер
        а не наоборот?

        А на оборот это не работает.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:59 Новый
    +3
    Каша, от вполне разумных выводов, до полного бреда ...
    Вообще вполне ожидаемая, "нормальная", забугорная фигня.
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 09:27 Новый
      +1
      Цитата: rocket757
      Каша, от вполне разумных выводов, до полного бреда

      Совершенно в точку. Как у шизофреников...абсолютно, кристально-логичное построение из абсолютно неверного посыла...
  9. Ка-52
    Ка-52 Сегодня, 09:00 Новый
    +8
    Сотни тысяч демонстрантов выходят на улицы Минска, требуя отставки Лукашенко. А если они этого добьются, то возникнет угроза и для Путина.

    наверное в первую очередь возникнет угроза для самих "сотен тысяч". Потому что разрушить интеграцию двух стран легко (достаточно одеть кастрюлю на голову и заорать "москалей на ножи!"), а вот что потом делать с этим? Или на заработки в Европу по примеру соседей, потому что в "свободной от тирании" теперь работы не осталось?
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 09:13 Новый
      +3
      Вы абсолютно правы, только эти "сотни тысяч" об этом не думают от слова совсем.
    2. Kalmar
      Kalmar Сегодня, 09:21 Новый
      -1
      Цитата: Ка-52
      наверное в первую очередь возникнет угроза для самих "сотен тысяч". Потому что разрушить интеграцию двух стран легко (достаточно одеть кастрюлю на голову и заорать "москалей на ножи!"), а вот что потом делать с этим?

      Вроде как пока что эти сотни тысяч выступают конкретно против Лукашенко; какого-то антироссийского подтекста протесты не имеют. Так что, если Саню и выгонят, ничто не мешает Белоруссии и России сохранять партнерские отношения. Даже будет шанс их улучшить: сам Лукашенко показал себя крайне неоднозначным союзником.

      Другое дело, что подобные тонкие политические игрища - явно не конек нашего МИДа. Будут старательно топить за Батьку (профессиональная солидарность?), настраивая население РБ против России и подталкивая его в ласковые объятия западных специалистов по демократии.
      1. Ка-52
        Ка-52 Сегодня, 09:45 Новый
        +1
        Вроде как пока что эти сотни тысяч выступают конкретно против Лукашенко; какого-то антироссийского подтекста протесты не имеют.

        митинги в Киеве тоже начинались невинно - дескать хотим трусики и в ЕС. Ну еще Янукович вор. Чем закончилось - видим. Просто когда кукловоды всерьез возьмутся за революцию, то там и Россия кровавым агрессором и притеснителем быстро окажется. Потому что основная цель всей этой возни для кукловодов не сам Лукашенко (нехай сидел бы выращивал свою картошку в огороде под названием Белорусь), а оторвать России еще одного политического и экономического союзника. Это макроцель. А бадхерд людишек по поводу "засиделся, тынамнебатька" - это лишь способ, инструмент.
        1. Kalmar
          Kalmar Сегодня, 09:53 Новый
          0
          Цитата: Ка-52
          Просто когда кукловоды всерьез возьмутся за революцию, то там и Россия кровавым агрессором и притеснителем быстро окажется.

          А что мешает нашим куколоводам перехватить инициативу? Как говорится, "если пьянку нельзя предотвратить, ее надо возглавить". У нас под это дело целый МИД есть: пусть посуетится, продвинет нужного нам кандидата, поможет Лукашенко уйти более-менее ровно, чтобы со стороны все демократичненько смотрелось. Это все непросто, но по-другому никак.
          1. Ка-52
            Ка-52 Сегодня, 10:04 Новый
            0
            А что мешает нашим куколоводам перехватить инициативу?

            мне кажется наши давно разучились это делать. Либо до сих пор идет волна, поднятая в 90х.
            У нас под это дело целый МИД есть: пусть посуетится, продвинет нужного нам кандидата, поможет Лукашенко уйти более-менее ровно, чтобы со стороны все демократичненько смотрелось.

            ваши слова да кое кому в уши. Но смотрим абзац выше request sad
  10. Охотовед 2
    Охотовед 2 Сегодня, 09:00 Новый
    -9
    Главное, что забыл добавить Шведский эксПерд, именно Россия 27 июня 1709 года под Полтавой, поставила крест на всех устремлениях Швеции стать Сверхдержавой! Обиделся наверное и тиснул статейку yes
    Где теперь эта Швеция, какой её политический вес, военный потенциал? Да никакой!
    Пусть лучше Русские подводные лодки ищут и пугаются!
  11. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 09:04 Новый
    +4
    мешает этой стране превратиться в сверхдержаву очень слабая экономика, половина бюджета продажа природных ресурсов
    1. g1washntwn
      g1washntwn Сегодня, 09:35 Новый
      +1
      У Саудовской Аравии зависимость бюджета от экспорта одной только нефти 75%. Плюс газ. Плюс "прочие природные ресурсы"... Высокие технологии тоже закупаются, своего кот наплакал. Где параллели?
      Может все дело не в них, а в российской "перпендикулярности" навязываемым моделям поведения?
  12. g1washntwn
    g1washntwn Сегодня, 09:05 Новый
    +2
    Пропасть в благосостоянии между Россией и развитыми странами в ближайшие годы будет только расти.

    Западный насос, за счет которого и обеспечивается этот разрыв в благосостоянии, включился на повышенные обороты и уперся в дно. Раздел мировых ресурсов не военными средствами практически закончен. Этап насильственной "демократизации" уже на стадиях откровенных вмешательств, до срыва с применением оружия осталось чуть больше минуты: https://en.wikipedia.org/wiki/Doomsday_Clock
    Это вопрос выживания, а не доминирования.
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:06 Новый
    -6
    Шведские ребяты.Технологии ?Кто первым создал вакцину от кароновируса?У нас на нее портфель заказов 1 млрд 300млн.Даже по 800 руб за дозу ,это уже бешанные деньги.Продвинутая америка получит вакцину только в апреле,если Трамп победит.Отстаем только по микроэлектронике и то по производству. hi
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 09:14 Новый
      +11
      Цитата: tralflot1832
      Отстаем только по микроэлектронике и то по производству.

      Бирки на своих шмотках почитайте, кружку переверните, там на донышке написано, где ее сделали. wink
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:23 Новый
        -1
        У меня все российское,от робы на работе до тарелок с кружками и вилками с ложками.Не хочу помирать от всякой китайской гадости.Европу и США ваше замечание тоже касается.Гаджеты китайские. wassat
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:42 Новый
        -1
        Как вас всетаки вакцина достала Российская,а сегодня уже не одна!Отстаем,да гдето отстаем!Русские долго запрягают ,но потом быстро едут. hi
      3. g1washntwn
        g1washntwn Сегодня, 09:43 Новый
        +3
        Цитата: Ингвар 72
        Бирки на своих шмотках почитайте, кружку переверните, там на донышке написано, где ее сделали.

        В США кстати аналогично. Поэтому Трамп и боится без "китайской туалетной бумаги" страну оставить. Продолжает дружить с КНР стиснув зубы, гневно зыркая в их сторону глазами обещает все производства перезапустить внутри Штатов.
    2. Варяг71
      Варяг71 Сегодня, 09:21 Новый
      0
      Успокойся.
  14. Комментарий был удален.
    1. lucul
      lucul Сегодня, 09:17 Новый
      +1
      и какая россия сверхдержава..и кто мешает сверхдержаве?конечно жидомасонны...всякие пи пи пи...и америкосы с англосаксами.если бы не они мы бы ух как всех...но живет россия по правилам устоявшимися.русского мира.феодальными пережитками прошлого.и организовать может только черный передел...

      России мешает просто любовь к людям .
      Будь у неё хотя бы 1 % ненависти к людям от сионистов - уже давно был бы весь мир - Россия.
      1. апро
        апро Сегодня, 09:35 Новый
        +1
        Цитата: lucul
        России мешает просто любовь к людям

        Это как понимать?и к каким людям?а может и не просто ....
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:45 Новый
        0
        Полностью вас подерживаю.Хорошо что не я началиник,разнес бы все . hi drinks
      3. indy424
        indy424 Сегодня, 09:50 Новый
        0
        ах да, конечно же. совсем забыли кто во вссём виноват. конечно же сионисты нагадили вам в подъездах. а тайк бы давно Россия стала сверхдержавой
  15. борис эпштейн
    борис эпштейн Сегодня, 09:25 Новый
    +2
    "Если в военном смысле Россия уже сверхдержава, то во многих важных областях, таких как экономика и технологии, Россия отстает. "Если бы не экономика и технологии, РФ не стала бы ВОЕННОЙ сверхдержавой. Ибо боевая техника-средоточие новейших технологий. Причем некоторые нынешние российские технологии опережают Запад.Даже если не брать боевую технику, обычный туалет в российском модуле на космической станции работает без проблем, а в американском модуле все время забивается.Только сейчас США собираются послать на орбиту новый туалет. Будет ли он лучше прежнего-еще вопрос. Утечки воздуха происходят в американском модуле.В российском-нет. Теплотворность российских ТВЭЛов выше, чем вестингаузовских, а себестоимость на 321 000 долл за сборку меньше.Российские команды во всемирных олимпиадах по физике и программированию заняли первые места, а по математике уступили только-нет, нет не США и не Швеции, а Китаю.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:36 Новый
      0
      Ребят ,работаю в общее образовательном центре на черном море.Выб видели как у детишек глаза горят.Действительно собираем лучшее.Меня бы за такой внешний вид в школу бы не пустили ,в свое время,а он "расстоман"оказывается компьютерный гений.Завидую им белой завистью.И самое главное все под государевым оком. hi
    2. Selevc
      Selevc Сегодня, 09:58 Новый
      0
      Цитата: борис эпштейн
      Запад.Даже если не брать боевую технику, обычный туалет в российском модуле на космической станции работает без проблем, а в американском модуле все время забивается.

      Тут дело даже не в туалете на МКС - посмотрите где рядовые американцы живут, что едят и о чем говорят ??? !!! Они живут в домах с фанерными стенами, они едят одну химию, у них шутки и разговоры про темы "ниже пояса" !!! Как говорится рожденный ползать летать не может !!!
  16. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:25 Новый
    +3
    Ну что вот за западники.....одни и те же клише.....просто не интересно, фантазия у них кончилась......( и далее самая известная фраза Сергея Лаврова!!!! wassat
  17. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 09:33 Новый
    0
    В основном то верно, адекватно...
  18. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:35 Новый
    0
    приходится выбирать между китайскими и западными технологиями, а своих у нее так и не будет
    Так от куда если по западному мнению мы еще щи лаптем хлебаем. Вот только интересно, а как по поводу гиперзвука, ПВО, да той же вакцины? Или гиперзвук, вакцину украли у американцев, а современные ПВО у китайцев? Неужели "шведским экспертам" не известно, что современное оружие невозможно создать опираясь на старые технологии и используя исключительно их.
  19. Holsten
    Holsten Сегодня, 09:36 Новый
    +1
    По мне так : если соврал человек в одном вопросе , то и в остальном ему верить нельзя . Это по поводу шведских намёков на стотысячные демонстрации несмотря на то что "сама" Nexta в интервью Дудю намекал на значительное преувеличение этих данных . И ещё этот постоянно падающий рейтинг Путина , который видимо уже должен быть отрицательным исходя из их представлений . Что у них ни довод , то "ляп".
  20. Ded_Mazay
    Ded_Mazay Сегодня, 09:49 Новый
    0
    laughing Эти шведские эксперты, такие "эксперты", что даже "британским ученым" фору дадут. laughing
  21. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:52 Новый
    0
    . Путин об этом говорит уже почти 20 лет, заявляя, что Россия имеет право на статус сверхдержавы и собственную сферу интересов в близлежащих регионах

    Это Россия пытается получить статус сверхдержавы,это США пытаются отказать всему миру в многополярности,формируют нео феодальный строй .Тут не только Россия доказывает ,что в мире не все зависит от американцев !
  22. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 09:58 Новый
    0
    вот ещё только мнение "разных прочих шведов" забыли спросить ... не маленьким нейтралам рассуждать о глобальной политике ... они всегда не при делах ... даже с мнением ...
  23. saveall
    saveall Сегодня, 10:02 Новый
    0
    Цитата: Svarog
    Цитата: saveall
    Какие такие супер технологии есть на западе которые нельзя воспроизвести?

    Так почему не воспроизводим..? Где наша электроника, фармакология, машиностроение? Вы в курсе, что у нас все импортное.. смартфона то своего нет..
    В каких технологиях запад действительно преуспел, так это в технологии промывания мозгов своим обывателям

    Наши тут тоже не отстают..
    Посмотрите на показатели..демография, уровень жизни ..все в глубокой..яме, но еще есть люди, которые это приветствуют..Вы например.

    Ну продолжайте трендеть и ныть на судьбу дальше и тогда уровень жизни и демография у нас тут же резко подскочит. Наша пропаганда это просто детский лепет по сравнению с деструктивной западной, лезущей изо всех щелей... Да и к тому же любая гос пропаганда действует так же. Разве нет? Глупости о свободе слова не предлагать...
    В интернете в какие то периоды обострения шизофрении видимо, невозможно найти самую отвлеченную группу на самую отвлеченную тему, где бы не вылезали боты задвигающие свою чушь в виде лозунгов о плохой жизни в Рашке, или не вылезала реклама с какой-нибудь МБХ и пр. дерьмом. Это не пропаганда? Или как это назвать?