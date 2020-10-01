«Растёт зависимость от других государств»: в Швеции назвали причины, мешающие России стать сверхдержавой

Россия выступает за многополярный мир и хочет стать сверхдержавой. Что мешает этой стране превратиться в сверхдержаву рассказали несколько шведских экспертов в издании Svenska Dagbladet.
Россия пытается ослабить США, чтобы стать сверхдержавой и распространить свое влияние на близлежащие страны, считают шведские эксперты. Сегодня Россия - могущественная военная держава с большим арсеналом ядерного оружия и сильной конвенциональной армией. Российский президент Путин ставит перед собой большие цели в глобальной борьбе за власть, по его убеждениям Россия должна быть полностью суверенной, участвовать в принятии важных международных решений и не считаться с навязываемыми ей моделями действий.
Устремления России совершенно очевидны. Путин об этом говорит уже почти 20 лет, заявляя, что Россия имеет право на статус сверхдержавы и собственную сферу интересов в близлежащих регионах. Именно на этом фоне и надо рассматривать военное участие страны в сирийском конфликте. Там Россия добилась таких успехов, что урегулировать конфликт без россиян за столом переговоров будет просто невозможно
- заявляет Гудрун Перссон, эксперт по России из Института оборонных исследований.
Но, на пути к статусу сверхдержавы Россию поджидает множество "подводных камней", считают эксперты из Швеции. Если в военном смысле Россия уже сверхдержава, то во многих важных областях, таких как экономика и технологии, Россия отстает. В числе таких сфер также научные исследования и прогресс. По мнению экспертов, если Россия продолжит отставать в этих областях, то это затруднит путь к статусу сверхдержавы.
Пропасть в благосостоянии между Россией и развитыми странами в ближайшие годы будет только расти. Россия становится все более зависимой от развития других государств. Проблема в том, что ей приходится выбирать между китайскими и западными технологиями, а своих у нее так и не будет
- пишет издание.
Еще одной проблемой для Путина и России является Белоруссия с ее "восставшим народом". Сотни тысяч демонстрантов выходят на улицы Минска, требуя отставки Лукашенко. А если они этого добьются, то возникнет угроза и для Путина.
Не обошли своим вниманием шведские эксперты и отравление Навального, которое по их мнению, стало очередной "головной болью Путина". После попытки отравления оппозиционера Россию раскритиковали многие страны, угрожая ввести очередные санкции. В свою очередь санкции - это еще одно препятствие на пути получения новых технологий и дальнейшего развития страны.
Кроме того, на пути России к статусу сверхдержавы может помешать регулярно падающий рейтинг Путина. Российский президент уже не пользуется популярностью у народа, как несколько лет назад. Все дело в том, что на сегодняшний день Путина в России просто заменить некем, а его уход с политической сцены может сильно ослабить позиции России в мире.
Подводя итоги эксперты заявляют, что несмотря на исход выборов в США, где может выиграть "антироссийски настоенный" Байден, Москва продолжит путь к своим целям в области безопасности, отстаивая позицию многополярного мира и решая внутренние проблемы. Россия попытается стать еще одним полюсом в мире, при этом ослабив США.