Военное обозрение
Войти Регистрация

США одобрили возможную продажу не имеющей выхода к морю Швейцарии 80 истребителей, включая палубные F/A-18EF

16

Соединенные Штаты намерены продать Швейцарии 40 истребителей пятого поколения F-35 и 40 палубных истребителей F/A-18EF Super Hornet. Как говорится в распространенном сообщении американского Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности, общая сумма возможной сделки может составить 14 млрд. долларов.


Согласно сообщению, Госдеп США уже одобрил возможную поставку правительству Швейцарии 40 истребителей F/A-18EF Super Hornet, 96 двигателей, 44 оружейных систем и 25 систем наведения, всего на сумму около 7,5 млрд. долларов. Кроме того, Госдепа одобрил продажу Швейцарии 40 истребителей F-35 и соответствующего оборудования стоимостью примерно 6,6 млрд. долларов.

Возникает вопрос, а зачем мирной Швейцарии так много новых истребителей? Все дело в том, что сама Швейцария намерена закупить 35-40 истребителей, которые в будущем должны заменить стоящие на вооружении ВВС страны 30 истребителей F/A-18C/D Hornet и 24 истребителя F-5E/F Tiger II. Ни о каких 80 самолетах речи тут быть не может. Да и зачем Швейцарии тендер на палубные истребители?

Отметим, что решение о закупке новых истребителей в Швейцарии принималось на всенародном референдуме и было принято с перевесом всего в 8670 голосов. При явке в 59,41% избирателей "За" проголосовали всего 50,14% принявших участие в референдуме. При чем данная сделка может и сорваться, противники закупки новых истребителей (во главе с движением "Швейцария без армии" - GSoA) уже начали кампанию за организацию в 2021 году нового референдума, чтобы отменить принятое решение.

Однако, в случае, если все же решение о закупке будет подтверждено, еще не известно, какой самолет выберут швейцарцы. Итоги тендера, в котором участвуют F/A-18E/F Super Hornet Block III, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon и Lockheed Martin F-35А, будут подведены в конце ноября. Решение о выборе должно быть принято весной 2021 года, с утверждением закупок парламентом в 2022 году. Поставку новых истребителей предполагается произвести с 2025 по 2030 годы.
16 комментариев
Объявление

Нашим проектам требуются авторы в новостной и аналитический отделы. Требования к соискателям: грамотность, ответственность, работоспособность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение быстро анализировать текст и проверять факты, писать сжато и интересно на политические и экономические темы. Работа оплачивается. Обращаться: editor@topcor.ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 09:45 Новый
    +2
    Соединенные Штаты намерены продать Швейцарии 40 истребителей пятого поколения F-35 и 40 палубных истребителей F/A-18EF Super Hornet.
    Эээ... Зачем? Зачем Швейцарии ПАЛУБНЫЕ истребители???
    1. dzvero
      dzvero Сегодня, 09:49 Новый
      +2
      Надо договор до конца прочитать. Может, в нем мелким шрифтом указано, что включен авианосец для женевского озера с тремя берками и одной МАПЛ в охранении... smile
      1. Пиджак в запасе
        Пиджак в запасе Сегодня, 09:54 Новый
        +1
        Договор кого с кем и о чём?
        Речь идет о согласии продать, если их захотят купить.
        1. dzvero
          dzvero Сегодня, 10:04 Новый
          0
          Хорошо, не договор, а согласие что-то продать. Но почему-то в статье указано про палубную модификацию F-18. Тут или автор приплел словечко для красоты или швейцарцы намерены обзавестись своей АУГ smile
    2. seti
      seti Сегодня, 09:50 Новый
      +1
      Добрым словом и стволом можно впарить что угодно.. Даже позиционирующей как супернейтральной стране..
    3. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 09:56 Новый
      -2
      Цитата: Лесовик
      Зачем Швейцарии ПАЛУБНЫЕ истребители?

      Если самолёт взлетает с АВ он не может взлететь с земли? Или 31 Хорнет до этого в Швейцарии не служили? Хорнеты и Супер Хорнеты отличные самолеты сами по себе, их купили множество стран без АВ.

      У Швейцарии гористая местность. Очень короткие аэродромы. Поэтому нужны самолеты с коротким взлетом. Не удивлюсь если они будут рассматривать варианты F35B/C
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 10:07 Новый
        0
        три десятка "хорнетов" и сейчас есть,да ф-5 четыре десятка. десяток аэродромов, не хило для "всемирного банка". если ещё 80 "шершней" добавится,то круче "самой крутой армии" в мире-украинской,будут winked
    4. Пленник
      Пленник Сегодня, 09:59 Новый
      +1
      Тут два варианта. Или ждут таяние льдов на полюсах, или наняли протоукров Швейцарское море рыть. hi
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:45 Новый
    0
    Так то, авиационный парк менять надо, периодически. Кто может себе позволить, так и делает.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:49 Новый
    0
    Одобряю продажу Швейцарии СУ 34 в количестве 41 штуки. wassat
  4. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 09:56 Новый
    +2
    Я так понимаю))) в Швейцарии растут опасения от окружающего её Евросоюза))) и его неадекватной политики ...
    1. Володин
      Володин Сегодня, 10:00 Новый
      +1
      Цитата: silberwolf88
      Я так понимаю))) в Швейцарии растут опасения от окружающего её Евросоюза))) и его неадекватной политики ...

      Пять баллов))) Плюс Иран и Северная Корея могут вероломно напасть...
    2. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 10:08 Новый
      0
      Цитата: silberwolf88
      Я так понимаю))) в Швейцарии растут опасения от окружающего её Евросоюза))) и его неадекватной политики ...

      Швейцарию,никто никогда не трогал,там деньги у всех.
  5. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 10:02 Новый
    +1
    Просто одобрили заранее продажу того , что швейцарцы выберут - хоть 35-й , хоть 18-й . Почему палубник ? Не утверждаю , но во первых возможно по характеристикам понравился , во-вторых палубник может и на обычную полосу садится без проблем , а если полоса с азрофинишёром , то и полоса нужна много короче обычной , что возможно важно для швейцарии , как горной страны и позволит рассредоточить авиацию по небольшим аэродромам . А так-то у швейцарских военных давно есть желание устаревший авиапарк обновить , да и деньги на это есть .
  6. tarakan
    tarakan Сегодня, 10:02 Новый
    +1
    В Швейцарии в горных пещерах устроенны аэродромы по типу авианоса
  7. engenius
    engenius Сегодня, 10:05 Новый
    +1
    А МиГ-29 он палубный или нет по мнению автора? Закупка F-18, как и в Германии, позволит нести ядерные бомбы. Так что, тут все понятно - самолет крепкий, надёжный и долговечный. F-35 - уже вариант сомнительный, но взамен F-5 швейцарцы уже не будут брать F-16V, так что выбор F-35 не исключается.