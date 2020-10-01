США одобрили возможную продажу не имеющей выхода к морю Швейцарии 80 истребителей, включая палубные F/A-18EF

Соединенные Штаты намерены продать Швейцарии 40 истребителей пятого поколения F-35 и 40 палубных истребителей F/A-18EF Super Hornet. Как говорится в распространенном сообщении американского Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности, общая сумма возможной сделки может составить 14 млрд. долларов.
Согласно сообщению, Госдеп США уже одобрил возможную поставку правительству Швейцарии 40 истребителей F/A-18EF Super Hornet, 96 двигателей, 44 оружейных систем и 25 систем наведения, всего на сумму около 7,5 млрд. долларов. Кроме того, Госдепа одобрил продажу Швейцарии 40 истребителей F-35 и соответствующего оборудования стоимостью примерно 6,6 млрд. долларов.
Возникает вопрос, а зачем мирной Швейцарии так много новых истребителей? Все дело в том, что сама Швейцария намерена закупить 35-40 истребителей, которые в будущем должны заменить стоящие на вооружении ВВС страны 30 истребителей F/A-18C/D Hornet и 24 истребителя F-5E/F Tiger II. Ни о каких 80 самолетах речи тут быть не может. Да и зачем Швейцарии тендер на палубные истребители?
Отметим, что решение о закупке новых истребителей в Швейцарии принималось на всенародном референдуме и было принято с перевесом всего в 8670 голосов. При явке в 59,41% избирателей "За" проголосовали всего 50,14% принявших участие в референдуме. При чем данная сделка может и сорваться, противники закупки новых истребителей (во главе с движением "Швейцария без армии" - GSoA) уже начали кампанию за организацию в 2021 году нового референдума, чтобы отменить принятое решение.
Однако, в случае, если все же решение о закупке будет подтверждено, еще не известно, какой самолет выберут швейцарцы. Итоги тендера, в котором участвуют F/A-18E/F Super Hornet Block III, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon и Lockheed Martin F-35А, будут подведены в конце ноября. Решение о выборе должно быть принято весной 2021 года, с утверждением закупок парламентом в 2022 году. Поставку новых истребителей предполагается произвести с 2025 по 2030 годы.