Компания-владелец «Морского старта» оценила восстановление плавучего космодрома

Затраты на восстановление запусков с плавучего космодрома "Морской старт" могут составить 29 млрд. рублей. К такому выводу пришли специалисты группы компаний S7, владеющие космодромом. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
По словам источника, компания S7 оценила восстановление запусков с космодрома "Морской старт" в 29 млрд. рублей, из которых 15 млрд. пойдут на ремонт и модернизацию пусковой платформы и создание новой легкой ракеты. При этом собеседник агентства уточнил, что еще 14 миллиардов рублей уже потрачены. Они пошли на покупку плавучего космодрома, его перевозку в Россию и решение других задач, связанных с проектом.
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предварительная сумма на восстановление "Морского старта" составляет около 35 миллиардов рублей. Между тем "Росатом" оценил восстановление запусков с "Морского старта" в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года - или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции.
Ранее стало известно, что Центр разработок группы компаний S7 разработает легкую ракету-носитель с возвращаемой первой ступенью, работы над ней уже начались. Наработки по новой ракете будут использованы для производства ракеты-носителя среднего класса, которая будет запускаться с плавучего космодрома. Подробности разработки не сообщаются.
Отметим, что ранее с "Морского старта" запускалась ракета "Зенит", которую производили на украинском "Южмаше", однако с 2014 года сборка ракет прекратилась по причине отсутствия на предприятии российских комплектующих. В то же время Роскосмос заявил о разработке ракеты "Союз-5" (Иртыш), которая должна заменить "Зенит". Первый испытательный пуск "Иртыша" запланирован на 2023 год, старт произойдет с космодрома "Байконур".