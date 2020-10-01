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Компания-владелец «Морского старта» оценила восстановление плавучего космодрома

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Компания-владелец «Морского старта» оценила восстановление плавучего космодрома

Затраты на восстановление запусков с плавучего космодрома "Морской старт" могут составить 29 млрд. рублей. К такому выводу пришли специалисты группы компаний S7, владеющие космодромом. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.


По словам источника, компания S7 оценила восстановление запусков с космодрома "Морской старт" в 29 млрд. рублей, из которых 15 млрд. пойдут на ремонт и модернизацию пусковой платформы и создание новой легкой ракеты. При этом собеседник агентства уточнил, что еще 14 миллиардов рублей уже потрачены. Они пошли на покупку плавучего космодрома, его перевозку в Россию и решение других задач, связанных с проектом.

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предварительная сумма на восстановление "Морского старта" составляет около 35 миллиардов рублей. Между тем "Росатом" оценил восстановление запусков с "Морского старта" в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года - или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции.

Ранее стало известно, что Центр разработок группы компаний S7 разработает легкую ракету-носитель с возвращаемой первой ступенью, работы над ней уже начались. Наработки по новой ракете будут использованы для производства ракеты-носителя среднего класса, которая будет запускаться с плавучего космодрома. Подробности разработки не сообщаются.

Отметим, что ранее с "Морского старта" запускалась ракета "Зенит", которую производили на украинском "Южмаше", однако с 2014 года сборка ракет прекратилась по причине отсутствия на предприятии российских комплектующих. В то же время Роскосмос заявил о разработке ракеты "Союз-5" (Иртыш), которая должна заменить "Зенит". Первый испытательный пуск "Иртыша" запланирован на 2023 год, старт произойдет с космодрома "Байконур".
47 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:22 Новый
    -9
    Все охотно верим в эту "байду",что S 7 единоличный хозяин.Все сделано очень красиво.Оттуда что то полетит ,что "Маск" вздрогнет. hi
    1. Invoce
      Invoce Сегодня, 10:40 Новый
      +1
      Цитата: tralflot1832
      группы компаний S7 разработает легкую ракету-носитель с возвращаемой первой ступенью.

      За всеми этими проектами стоит чей то финансовый интерес. S7 компания не одного бенефициара. Кто то рассчитывает получить госзаказ на создание ракетоносителя для "Морского старта", а это не мелочь в кармане. Но как бы не получилось так же как и с Бураном. Планы планами, а денег нет. Кончились. Или с космодромом в Свободном. Планировали одну сумму на создание, обошлось гораздо дороже, и украдено половина
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:02 Новый
        +1
        Пока бюджетных денег не вливают,повода для беспокойства нет!
    2. ALARI
      ALARI Сегодня, 11:13 Новый
      -1
      Вот когда полетит, тогда вздрогнем, только бы не от смеха(робот Федор наш почетный космонавт). А дрожим пока только мы, когда пуски делаем-упадет не упадет.
      1. slipped
        slipped Сегодня, 14:53 Новый
        0
        Уже два года не падает, а вы всё дрожите? :) то-то Фёдор над вами посмеивается.
        1. ALARI
          ALARI Сегодня, 15:26 Новый
          0
          Мне зачем дрожать, пускай ответственные дрожат-это они отрасль до этого довели. Но ведь падали и по очень интересным причинам. А по Федору, вы сами то не считаете абсурдным его нахождение на орбите?
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:23 Новый
    -3
    Не совсем понятно, в реальности, (а не во влажных мечтах), зачем нам это чудо???
  3. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 10:23 Новый
    +2
    могут составить 29 млрд. р
    составляет около 35 миллиардов рублей.
    " оценил восстановление запусков с "Морского старта" в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года - или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции.
    Интересно во что обойдётся эта авантюра в результате ?
    1. Serg Koma
      Serg Koma Сегодня, 12:21 Новый
      +1
      Цитата: КВУ-НСвД
      могут составить 29 млрд. р
      составляет около 35 миллиардов рублей.
      " оценил восстановление запусков с "Морского старта" в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года - или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции.
      Интересно во что обойдётся эта авантюра в результате ?

      — ‎Мы получили принципиальное решение от регулирующих органов США на покупку имущественного комплекса проекта «Морской старт». В частности, получено разрешение от Госдепартамента США. Рассчитываем, что сделка будет закрыта в конце I — начале II квартала 2018 года.

      — Сколько уже вложено в проект и какие инвестиции еще потребуются?

      Общая сумма инвестиций в приобретение космодрома «Морской старт», включая вывод его из консервации, составляет около $150 млн. Вопрос о привлечении каких-либо дополнительных средств пока не обсуждается.
      инфа с оф.сайт s7space за 13 февраля 2018. "Путь" Главная > Новости > S7 готова взять в концессию российский сегмент МКС

      150 000 000$ (Общая сумма инвестиций, вывод из консервации) × 77,39 руб (по курсу Московской биржи на 01.10.2020) = 11 608 500 000 руб в ценах СЕГОДНЯШНЕГО дня, с учетом роста курса доллара, который (рост) можно частично учитывать в погашении "ежегодной инфляции в России", при этом "привлечении каких-либо дополнительных средств пока не обсуждается", т.е. 150 млн.дол. вполне достаточно.
      29 млрд.руб/11.6085 млрд.руб = 2,498
      35 млрд.руб / 11,6085 млрд.руб = 3,015
      84 млрд.руб / 11.6085 млрд.руб = 7,236
      91млрд.руб / 11,6085 млрд.руб = 7,839
      Как в такси - "чем дальше/выше" чиновник, тем дороже.
      Это вам не высшая математика и всякие сопроматы - это "ВЫСШАЯ" арифметика tongue .
  4. Пижон
    Пижон Сегодня, 10:24 Новый
    +2
    Центр разработок группы компаний S7 разработает легкую ракету-носитель с возвращаемой первой ступенью, работы над ней уже начались.

    Филёв - наш Илон Маск? wassat
    S7 разрабатывает ракету?
    Вспоминаются бессмертные слова Станиславского...
    S7 оценила восстановление запусков с космодрома "Морской старт" в 29 млрд. рублей...
    Юрий Борисов заявил, что предварительная сумма на восстановление "Морского старта" составляет около 35 миллиардов рублей...
    "Росатом" оценил восстановление запусков с "Морского старта" в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года - или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах

    Судя по разбросу цен, всё это напоминает грандиозный попил...
    1. pereselenec
      pereselenec Сегодня, 10:33 Новый
      0
      Цитата: Пижон
      Филёв - наш Илон Маск?


      Нет, нашего Илона Маска уже отловили и нейтрализовали.

      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 11:30 Новый
        0
        Русские "Илон Маски" есть, но они давно перебрались в Кремниевую долину.
        Пример Сикорски очень убедителен.
        В России, возможно, дадут что-то разработать, но потом отожмут все деньги
        и заводы, если не будешь кормить сотню высших чиновников, всем им кланяться
        и со всех их бредом соглашаться.
        Пока такая ситуация сохранится, гении производства не появятся.
        1. Пижон
          Пижон Сегодня, 14:57 Новый
          0
          Пример Сикорски очень убедителен
          ИМХО, сравнивать Сикорского и Маска, Россию начала 20 в. и Россию начала 21-го - некорректно.
          К тому же, Сикорский был гениальный инженер-конструктор и изобретатель, а Маск - всего лишь, талантливый прохиндей. Хорошо, ещё талантливый организатор и бизнесмен. Разная специализация, разный масштаб личности.
          И чем "убедительность примера Сикорского" отличается от убедительности примеров, скажем, Мясищева, Курчатова, или Челомея?
          В России, возможно, дадут что-то разработать, но потом отожмут все деньги
          и заводы
          Не без этого sad
    2. Serg Koma
      Serg Koma Сегодня, 13:30 Новый
      0
      Цитата: Пижон
      S7 разрабатывает ракету?

      Круче, МКС в планах "приватизировать"
      Генеральный директор компании «S7 космические транспортные системы» Сергей Сопов - выдержки из интервью в 2018 году.

      — Собирать ракету будут в Америке?
      — Да, «Южмаш» поставляет в Соединенные Штаты первые две ступени «Зенита», там же произойдет окончательная сборка. Так предусмотрено межгосударственным соглашением США и России. И на это есть соответствующие лицензии от госорганов Соединенных Штатов.
      —‎ На сколько лет хватит заказанного количества ракет?
      — ‎Нами сформирована пусковая программа до 2023 года включительно. Для выхода проекта на самоокупаемость необходимо проводить по 3–4 старта в год. Заказанных «Зенитов» нам должно хватить до момента создания ракеты «Союз-5», то есть до конца 2022 года

      — ‎Получается, что вы хотите стать оператором российского сегмента МКС?
      — ‎Да, мы намерены выйти к «Роскосмосу» с предложением сдать российскую часть станции нам в концессию.
      — ‎Когда это может произойти?
      — ‎После восстановления пусковой деятельности проекта «Морской старт», то есть в 2022–2024 годах. Сейчас речь идет о возможном сворачивании работы МКС в 2024 году,       и мы предлагаем один из возможных путей дальнейшего использования станции — как альтернативу затоплению.
  5. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 10:27 Новый
    +2
    "Между тем "Росатом" оценил восстановление запусков с "Морского старта" в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года - или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции."
    Откуда такие цифры.
    Нам все по ушам ездят о небольшой и контролируемой инфляции.
    1. And
      And Сегодня, 10:56 Новый
      0
      Да у них с цифрами всегда беда была, вот ЦБ прогнозирует инфляцию в 2021 макс. в 4%, получается примерно 87,4 млрд., а не 91. Чего-то не сходится, кто-то врёт.
  6. Narak-zempo
    Narak-zempo Сегодня, 10:28 Новый
    -3
    Я считаю, что надо строить новую платформу, способную нести тяжёлые и сверхтяжёлые ракеты, в т.ч. для пилотируемых запусков, а также принимать вертикально садящиеся ступени получше баржи Маска.
    1. viktor_ui
      viktor_ui Сегодня, 10:44 Новый
      +3
      чем батут вас не устраивает ? fellow
    2. Serg Koma
      Serg Koma Сегодня, 14:02 Новый
      0
      Российский «Морской старт» признали неокупаемым
      23 июня 2020
      Российский плавучий космодром «Морской старт» (Sea Launch) без государственной поддержки не выйдет на самокупаемость. К такому выводу пришли в департаменте управления инвестиционной деятельностью и управления поддержки новых бизнесов «Росатома», сообщает РИА Новости.
  7. Грибок
    Грибок Сегодня, 10:30 Новый
    +2
    Пусть восстановливают. Будущее за космосом.
  8. Blue Fox
    Blue Fox Сегодня, 10:37 Новый
    +3
    Пардоньте. 25 марта 2019-го г-н Рогозин сообщил, что
    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что строительство космодрома «Восточный» в Амурской области обошлось в 91,9 млрд рублей.
    По словам Рогозина, строительство космодрома «Восточный» уже завершено, однако некоторые объекты не могут быть приняты в эксплуатацию из-за отсутствия финансовой отчетности.

    «Было потрачено 91,9 млрд рублей, сумма необработанных авансов — 25,2 млрд, то есть то, на что бумаг нет», — заявил Рогозин.
    https://riafan.ru/1163708-rogozin-raskryl-stoimost-stroitelstva-kosmodroma-vostochnyi
    Это что же получается, на деньги от приобретения "Морского старта" и его допиливания до ума можно построить как минимум второй старт на "Восточном" и другие объекты наземной инфраструктуры вдобавок к существующим, которые позволяли бы заниматься параллельной подготовкой к запуску и пусками с него нескольких ракет-носителей. А то и вообще построить ещё один космодром в схожих условиях, но под более легкие типы РН...
    1. yehat2
      yehat2 Сегодня, 10:59 Новый
      0
      смысл плавучего космодрома в старте не на территории РФ, чтобы это было сильно дешевле.
      1. Blue Fox
        Blue Fox Сегодня, 11:16 Новый
        +1
        Цитата: yehat2
        смысл плавучего космодрома в старте не на территории РФ, чтобы это было сильно дешевле.

        Спасибо. Я знаю про технические выгоды с точки зрения меньшего потребного топлива, бОльшей выводимой полезной нагрузки при прочих равных и более удобный вывод на некоторые орбиты. Но сильно дешевле это ещё и когда у нас есть куча заказчиков желающих осуществлять запуски с выводом своих КА, позволяет погода, поблизости есть удобное и "своё" место-порт, где можно укрываться от непогоды, проводить регламентные работы и осуществлять иную логистику. То есть на платить за болтание платформы туда-сюда под вдруг появившиеся запуски и не платить "космические" деньги за её отстой в чужом порту ( с друзьями в мире у нас сейчас не то чтобы хорошо). Но на данном этапе у нас со всем этим большие проблемы! Господи, да у нас прежде всего с приоритетными проектами-запусками РН с выводом КА со стационарных наземных стартовых комплексов с точки зрения обороны и безопасности ( например, с выводом и поддерживанием достаточной группировки КА для навигации и разведки ) проектами дело идёт не так, как планировалось изначально.
        1. yehat2
          yehat2 Сегодня, 12:14 Новый
          -2
          а почему плавучий космодром должен только ждать пусков?
          неужели его нельзя использовать и для других целей?
          это же просто огромный плавучий склад и он может быть полезен.
          1. Alexey RA
            Alexey RA Сегодня, 13:02 Новый
            0
            Цитата: yehat2
            а почему плавучий космодром должен только ждать пусков?
            неужели его нельзя использовать и для других целей?
            это же просто огромный плавучий склад и он может быть полезен.

            Точно - пусть возит подержанные тачки из Японии. А когда отобьются бабки на его покупку и ремонт, тогда можно и о космосе подумать. smile
            1. yehat2
              yehat2 Сегодня, 13:04 Новый
              +1
              шутки шутками, но можно ну хотя бы океанографическую станцию сделать или базу подводных лодок или разведывательный центр или просто логистический центр, да хотя бы для перекидывания грузов к Антарктиде - спектр применения огромный.
              Наверняка и китайцам такая база может чем-то помочь.
              1. Serg Koma
                Serg Koma Сегодня, 14:26 Новый
                -1
                Цитата: yehat2
                Наверняка и китайцам такая база может чем-то помочь.

                И сколь-сколько такая "база" должна зарабатывать что бы дебет/кредит вышел на уровень окупаемости вложенных денег + амортизационные (и прочие) расходы???
                Те же китайцы десять баз на основе супер танкеров построят - и аренда такой китайской "базы" будет намного дешевле переоборудования морского сегмента "Sea Launch" под иные, чем космические запуски, цели.
                Вы хоть представляете себе КОМПЛЕКС "Морского старта"?
                Ракетно-космический комплекс "Морской старт" состоит из следующих основных частей.

                Ракетный сегмент:
                комплекс ракеты космического назначения;
                комплекс автоматизированных систем управления подготовкой и пуском;
                автоматизированная система управления полетом разгонного блока;
                измерительный комплекс.
                Сегмент космического аппарата:
                блок полезного груза с космическим аппаратом.
                Морской сегмент комплекса «Морской старт» состоит из двух морских судов:

                Стартовая платформа «Odyssey»
                Сборочно-командное судно «Sea Launch Commander»
                Базовый порт:
                помещения подготовки блока полезного груза;
                помещения хранения ступеней ракеты-носителя и разгонных блоков;
                офисные и вспомогательные помещения.
                Привлекаемые средства:
                центр управления полетом разгонного блока;
                центр управления полетом космического аппарата;
                спутники-ретрансляторы, измерительные пункты и др.

                И за ВСЁ это надо платить что бы поддерживать в рабочем состоянии.
                1. yehat2
                  yehat2 Сегодня, 14:46 Новый
                  +1
                  ну это еще не все - нужно еще и снабжение.
                  однако, я не думаю, что неподвижно стоящая платформа или судно в содержании стоят чего-то запредельного.
                  Кроме того, на земле тоже всё это не бесплатно, если космодром там,
                  а транспортировка морем - это вообще дешевле.
  9. viktor_ui
    viktor_ui Сегодня, 10:41 Новый
    -1
    будет как с космодромом Восточный...бабло освоят а на выходе ПШШШИК. Больше это всё похоже на чумадан без ручки. Ещё раз спрашиваю, какую электронную начинку управлениясобирается впихнуть Вице-премьер Юрий Борисов в это железное плавучее сооружение взамен демонтированного американцами ? У нас есть наработки управления железом подобных платформ ?
  10. Lord_Bran
    Lord_Bran Сегодня, 10:44 Новый
    -2
    Хрен с ней, с платформой. Дело хорошее. А вот что полетит с неё? Ангара? Или Зенит допилят? Это самый главный вопрос.
    1. viktor_ui
      viktor_ui Сегодня, 10:56 Новый
      -2
      Хорошее дело должны ДЕЛАТЬ профи своего дела...извиняйте за туфталогию wassat А пока мы видим чудаков , которые очень любят осваивать бюджет...ползющий робофёдор со стрелой-антеной в железной своей заднице тому пример их кипучей деятельности wassat
      1. Lord_Bran
        Lord_Bran Сегодня, 15:19 Новый
        0
        Не согласен. Морской старт - проект нужный и интересный. Все упирается в ракету- носитель для груза.
  11. yehat2
    yehat2 Сегодня, 10:59 Новый
    0
    какие-то нереальные затраты и я так и не понял, после какого катаклизма восстанавливается космодром, который уже проводил старты.
    1. slipped
      slipped Сегодня, 15:02 Новый
      0
      Цитата: yehat2
      после какого катаклизма восстанавливается космодром, который уже проводил старты.

      Были удалены иностранные компоненты системы управления всем комплексом, отсутствует ракета-носитель для запуска с этого старта.
  12. Викторио
    Викторио Сегодня, 11:00 Новый
    0
    интересно s7 покупала все за свои деньги? полистал инфо, нет единой точки зрения по поводу перспектив.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 11:06 Новый
      0
      У S7 был простой план.
      Они взяли кредит, на кредит купили космодром, на кредит заказали ракеты у Украины, куда по договоренности с властями РФ должны были поступить комплектующие из России. После чего они выдергивают клиентов из большой очереди у Маска, и пускают ракету за ракетой, пока по их заказу Росскосмос делает большую пачку многоразовых ракет.
      Но договоренности с властями ушли в унитаз, в Украину комплектующие так и не пошли. А пока крутились сейчас туда сюда пытаясь это решить, Маск полностью запустил всю свою очередь и сам стал жадно искать клиентов и план поиска клиентов тоже ушёл в мусорку.
      1. Викторио
        Викторио Сегодня, 11:08 Новый
        0
        Цитата: BlackMokona
        У S7 был простой план.

        ===
        надо было подстраховаться все-таки. тут вопрос, не было-ли там госденег?
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 11:17 Новый
          0
          S7 покупало морской старт у государства.
          Приватизация фактически. Естественно что никто на это S7 гос.денег не давал. Тем более государству то было сразу понятно что обещанные комплектующие не пойдут. Это S7 могли верить заверениям.
          1. Викторио
            Викторио Сегодня, 11:20 Новый
            0
            Цитата: BlackMokona
            S7 покупало морской старт у государства.
            Приватизация фактически. Естественно что никто на это S7 гос.денег не давал. Тем более государству то было сразу понятно что обещанные комплектующие не пойдут. Это S7 могли верить заверениям.

            ===
            владелец да, но там же еще куча кредиторов была
            1. BlackMokona
              BlackMokona Сегодня, 11:52 Новый
              0
              У S7 есть авиационный бизнес, отожмут самолёты если что. За кредиторов можно быть спокойными
              1. Викторио
                Викторио Сегодня, 11:53 Новый
                0
                Цитата: BlackMokona
                У S7 есть авиационный бизнес, отожмут самолёты если что. За кредиторов можно быть спокойными

                ===
                ладно, спасибо.
              2. yehat2
                yehat2 Сегодня, 13:07 Новый
                0
                лизинговые машины отожмут? laughing
          2. slipped
            slipped Сегодня, 15:12 Новый
            0
            Цитата: BlackMokona
            S7 могли верить заверениям.

            Вот интересно, компания Экзолонч, которая гордится своим сотрудничеством с Роскосмосом в своих миссиях райдшар, ничего не говорит про какие-то там "заверения", а спокойно запускает десятки спутников и даже вкладывает свои деньги в разработку новых технологий запуска с Фрегата космических аппаратов.

  13. Роман13579
    Роман13579 Сегодня, 12:03 Новый
    0
    29 млрд. рублей, из которых 15 млрд. пойдут на ремонт и модернизацию пусковой платформы и создание новой легкой ракеты.... еще 14 миллиардов рублей уже потрачены.


    О, опять..))
  14. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 13:01 Новый
    0
    Из СМИ : "Российские чиновники воруют из бюджета со скоростью 5 млн. рублей в 10 минут".
    Никакой Илон Маск не угонится.
  15. Вихорь
    Вихорь Сегодня, 13:07 Новый
    -1
    Если, как грозится гений всех времён и народов визионер Маск, он запустит 30 000 своих интернет спутников, то мы заплачем. Но если мы запустим 130 000 своих спутников будет рыдать америка во главе с Маском. Весь вопрос, кто первый успеет..?
    А если серьёзно. Морской старт с экватора имеет безусловную фору по выводимой полезной нагрузке и её стоимости, что и требуется и надо быть последними идиётами, имея такую возможность, её не использовать.
  16. slipped
    slipped Сегодня, 13:27 Новый
    -1
    Интересная экскурсия от блогера по Морскому старту