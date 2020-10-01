Военное обозрение
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Создание помех, взлом электроники и «обман» ракет: в США озвучили планы разработки корпусной РЭБ

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В последние годы западные эксперты неоднократно указывали на значительные преимущества, полученные российскими военными за счёт введения в строй целого спектра средств радиоэлектронной борьбы. Новая программа Пентагона TLS призвана устранить отставание Соединенных Штатов в сфере РЭБ. Программа предусматривает не только создание помех и взлом электроники, но и так называемый "обман" ракет.


Эшелонирование обороны


В рамках проекта TLS (Terrestrial Layer System – «система наземного уровня») американские военные намерены получить два типа средств РЭБ, задачей которых является борьба с беспилотниками, неуправляемыми реактивными и артиллерийскими снарядами, ракетами, которые полагаются на сигнал при наведении и управлении полётом.

TLS-BCT (Brigade Combat Teams) предназначена для сопровождения боевых групп бригадного звена. Как ожидается, она поместится на шасси одного БТР Stryker. Новое изделие планируется получить в 2022 году.

Его «старшим братом» станет TLS-EAB (Echelons Above Brigade). Данная система позиционируется в качестве средства радиоэлектронной борьбы с ракетами на уровне корпуса. Она уже будет размещаться на паре армейских грузовиков FMTV Oshkosh.

Один из них с расчетом из 8 чел. будет перевозить оборудование, передатчики и беспилотник или аэростат. Данный комплекс средств необходим для обнаружения вражеских сигналов [используемых для управления БПЛА или боеприпасом], триангуляции местоположения их источника для нанесения ударов и разрушения связи. Блокировать и перехватывать управление БПЛА / снарядом планируется радиоэлектронным способом с помощью комбинации помех, беспроводного взлома и подачи обманчивых сигналов. По существу, эти же задачи возложены на бригадную систему TLS-BCT, однако её корпусный аналог имеет больший охват и дистанцию действия.

На втором грузовике с расчетом из 4 чел. будет установлено оборудование, отсутствующее в TLS-BCT. Оно отвечает за кратковременную, но мощную радиоэлектронную защиту ключевых объектов, таких как командные пункты дивизии, корпуса и театра военных действий.

Благодаря размещению на грузовиках TLS-EAB станет намного больше и мощнее в сравнении с расположенными ближе к линии фронта системами TLS-BCT, использующей шасси «Страйкера», и MFEW-Air-Large, которая установлена на дроне и отвечает за глушение / зондирование. Однако TLS-EAB будет с ними обмениваться данными, позволяя избегать менее мощным средствам РЭБ отдаленных угроз. Кроме того, ожидается, что TLS-EAB будет подключена к обширным системам управления войсками, получив доступ даже к данным, собираемым спутниками-шпионами.



Приманки вместо цели


Заглушить приближающуюся гиперзвуковую или баллистическую ракету может стать непомерно трудной задачей, так как они летают с огромной скоростью – 5 Махов и выше – и находятся в пределах досягаемости всего в течение нескольких секунд

- отмечает издание Breaking Defense.

Однако в этом случае система РЭБ, которую планируется разработать в США, будет бороться с угрозой путём создания ложных целей и дезориентации средств поражения неприятеля.

Если вы обманете вражеские системы разведки и наведения, заставив их стрелять по приманке вместо реальной цели, то не имеет значения, насколько быстры их ракеты – они всё равно промахнутся

- поясняет Breaking Defense.

Но в настоящее время TLS-EAB видна лишь в перспективе: ожидается, что запрос предложений поступит в феврале-марте 2021 года, а прототип будет готов осенью 2023 года.

Учитывая удар по бюджету, вызванный коронавирусом, и предстоящие выборы, далеко не уверен, что армия сможет позволить себе всё это

- резюмирует автор Breaking Defense.
Использованы фотографии:
Корпорация Raytheon
13 комментариев
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  1. Ка-52
    Ка-52 Сегодня, 11:18 Новый
    +3
    Не читают американские разработчики "Военное обозрение". А зря - тут эксперты с дивана уже давно развенчали РЭБ как таковую.
  2. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 11:24 Новый
    +1
    последние годы западные эксперты неоднократно указывали на значительные преимущества, полученные российскими военными за счёт введения в строй целого спектра средств радиоэлектронной борьбы. Новая программа Пентагона TLS призвана устранить отставание Соединенных Штатов в сфере РЭБ.
    Пусть догоняют . В этом деле главное самим на месте не стоять .
  3. Оператор
    Оператор Сегодня, 11:32 Новый
    +1
    Заглушить приближающуюся гиперзвуковую или баллистическую ракету может стать непомерно трудной задачей - а Breaking Defense точно профильное издание или все же фейк-ньюс, которое не знает элементарных вещей, типа что глушить гиперзвуковые боеприпасы не зачем, поскольку они и так экранированы своей плазменной оболочкой? laughing
    1. eklmn
      eklmn Сегодня, 15:33 Новый
      0
      Андрей, вы прокомментировали первый абзац статьи, но оставили без внимания второй. В оригинале они неразделимы:
      “На самом деле заглушить приближающуюся гиперзвуковую или баллистическую ракету может быть непозволительно сложно, так как это оружие летит очень быстро - 5 Маха и выше - и может находиться в пределах досягаемости только секунды. Но если вы обманываете системы разведки и наведения противника, заставляя стрелять по приманке, а не по реальной цели, не имеет значения, насколько быстры их ракеты - они все равно промахнутся.”
      Ориг. статья здесь:
      https://breakingdefense.com/2020/09/army-wants-new-mega-jammer-in-2023-tls-eab/
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:33 Новый
    +2
    У всех есть ПЛАНЫ!
    У тех, кто готовит средства нападения и у тех кто готовит средства защиты!
    Кто кого проверять ну очень не хочется, в глобальном таком масштабе!
  5. g1washntwn
    g1washntwn Сегодня, 12:02 Новый
    +3
    А российские средства РЭБ до того мощные, что глушат даже информацию о своем существовании в СМИ и иностранных шпионов в почтовых ящиках Министерства обороны! smile
    Про глушение гиперзвука улыбнуло. С тем же успехом можно пытаться взломать с айфона падающий кирпич. Если глушение средств РЭР, то оно уже было. Если контр-РЭБ - тоже. Если собрались глушить Глонасс, то на шасси страйкера такая бандура не влезет даже с субатомным техпроцессом транзисторов. Ядерный реактор опять же с собой таскать что ли? В общем как я понимаю, опять декомпозиция задач для выноса ограниченного функционала на передний край.
  6. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 12:32 Новый
    0
    Цитата: КВУ-НСвД
    последние годы западные эксперты неоднократно указывали на значительные преимущества, полученные российскими военными за счёт введения в строй целого спектра средств радиоэлектронной борьбы. Новая программа Пентагона TLS призвана устранить отставание Соединенных Штатов в сфере РЭБ.
    Пусть догоняют . В этом деле главное самим на месте не стоять .
    Они не догоняют, у нас не было электронной начинки, им и нечего было разрабатывать. Теперь она появляется понемногу, вот они и делают.
    1. dzvero
      dzvero Сегодня, 14:43 Новый
      0
      Начинка была. Просто в те далекие времена цели были "попроще". "Умные" ракеты только-только появились в товарных количеств, компьютерные сети были в диковинку, про личный GPS навигатор комвзвода мог только мечтать... Все ето появилось в 90-ых и только у американцев. Поетому они и не торопились. Но в последнее десятилетие вдруг из-за угла... вобщем, даже самый распоследний талибан в шлепанцах может засадить умную вундервафлю за тысяч баксов в танк за десять миллионов. А тяжеловесы могут вставить такую радиоелектронную палку, что все пойдет перпендикулярно той красивой презентации в штабе...Вот и пытаются подтянуться.
  7. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 12:35 Новый
    0
    Цитата: Ка-52
    Не читают американские разработчики "Военное обозрение". А зря - тут эксперты с дивана уже давно развенчали РЭБ как таковую.

    РЭБ штука хорошая. Но эффективность минимальна. Это как легкий ветерок, сбить с ног не сможет, но помешать стрелять точно на 2 км может. Это хорошо что больше нет "диванных экпердов" которые утверждали что стоит только включить и все самолеты посыпятся с неба!
    1. Hexenmeister
      Hexenmeister Сегодня, 12:43 Новый
      +1
      РЭБ штука хорошая. Но эффективность минимальна. Это как легкий ветерок, сбить с ног не сможет, но помешать стрелять точно на 2 км может.
      Так значит все наоборот, раз стреляющий промазал, то его эффективность минимальна, а эффективность того, что мешало (помогла промазать) максимальна!
  8. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 13:41 Новый
    0
    Цитата: Hexenmeister
    РЭБ штука хорошая. Но эффективность минимальна. Это как легкий ветерок, сбить с ног не сможет, но помешать стрелять точно на 2 км может.
    Так значит все наоборот, раз стреляющий промазал, то его эффективность минимальна, а эффективность того, что мешало (помогла промазать) максимальна!

    Скажем так, он не промажет, но стрелять он будет не в идеальных условиях. Может целится будет дольше, а может и промажет разок.
  9. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 14:59 Новый
    0
    Цитата: dzvero
    Начинка была. Просто в те далекие времена цели были "попроще". "Умные" ракеты только-только появились в товарных количеств, компьютерные сети были в диковинку, про личный GPS навигатор комвзвода мог только мечтать... Все ето появилось в 90-ых и только у американцев. Поетому они и не торопились. Но в последнее десятилетие вдруг из-за угла... вобщем, даже самый распоследний талибан в шлепанцах может засадить умную вундервафлю за тысяч баксов в танк за десять миллионов. А тяжеловесы могут вставить такую радиоелектронную палку, что все пойдет перпендикулярно той красивой презентации в штабе...Вот и пытаются подтянуться.

    не было начинки. Лет 10 назад, стали использовать контролеры с 2 килобайтами памяти. Эти ракеты произвели фурор
  10. zwlad
    zwlad Сегодня, 15:04 Новый
    0
    Если вы обманете вражеские системы разведки и наведения, заставив их стрелять по приманке вместо реальной цели, то не имеет значения, насколько быстры их ракеты – они всё равно промахнутся

    А получиться ли обмануть то? а