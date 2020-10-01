Создание помех, взлом электроники и «обман» ракет: в США озвучили планы разработки корпусной РЭБ

Эшелонирование обороны

Приманки вместо цели

Заглушить приближающуюся гиперзвуковую или баллистическую ракету может стать непомерно трудной задачей, так как они летают с огромной скоростью – 5 Махов и выше – и находятся в пределах досягаемости всего в течение нескольких секунд

Если вы обманете вражеские системы разведки и наведения, заставив их стрелять по приманке вместо реальной цели, то не имеет значения, насколько быстры их ракеты – они всё равно промахнутся

Учитывая удар по бюджету, вызванный коронавирусом, и предстоящие выборы, далеко не уверен, что армия сможет позволить себе всё это

В последние годы западные эксперты неоднократно указывали на значительные преимущества, полученные российскими военными за счёт введения в строй целого спектра средств радиоэлектронной борьбы. Новая программа Пентагона TLS призвана устранить отставание Соединенных Штатов в сфере РЭБ. Программа предусматривает не только создание помех и взлом электроники, но и так называемый "обман" ракет.В рамках проекта TLS (Terrestrial Layer System – «система наземного уровня») американские военные намерены получить два типа средств РЭБ, задачей которых является борьба с беспилотниками, неуправляемыми реактивными и артиллерийскими снарядами, ракетами, которые полагаются на сигнал при наведении и управлении полётом.TLS-BCT (Brigade Combat Teams) предназначена для сопровождения боевых групп бригадного звена. Как ожидается, она поместится на шасси одного БТР Stryker. Новое изделие планируется получить в 2022 году.Его «старшим братом» станет TLS-EAB (Echelons Above Brigade). Данная система позиционируется в качестве средства радиоэлектронной борьбы с ракетами на уровне корпуса. Она уже будет размещаться на паре армейских грузовиков FMTV Oshkosh.Один из них с расчетом из 8 чел. будет перевозить оборудование, передатчики и беспилотник или аэростат. Данный комплекс средств необходим для обнаружения вражеских сигналов [используемых для управления БПЛА или боеприпасом], триангуляции местоположения их источника для нанесения ударов и разрушения связи. Блокировать и перехватывать управление БПЛА / снарядом планируется радиоэлектронным способом с помощью комбинации помех, беспроводного взлома и подачи обманчивых сигналов. По существу, эти же задачи возложены на бригадную систему TLS-BCT, однако её корпусный аналог имеет больший охват и дистанцию действия.На втором грузовике с расчетом из 4 чел. будет установлено оборудование, отсутствующее в TLS-BCT. Оно отвечает за кратковременную, но мощную радиоэлектронную защиту ключевых объектов, таких как командные пункты дивизии, корпуса и театра военных действий.Благодаря размещению на грузовиках TLS-EAB станет намного больше и мощнее в сравнении с расположенными ближе к линии фронта системами TLS-BCT, использующей шасси «Страйкера», и MFEW-Air-Large, которая установлена на дроне и отвечает за глушение / зондирование. Однако TLS-EAB будет с ними обмениваться данными, позволяя избегать менее мощным средствам РЭБ отдаленных угроз. Кроме того, ожидается, что TLS-EAB будет подключена к обширным системам управления войсками, получив доступ даже к данным, собираемым спутниками-шпионами.- отмечает издание Breaking Defense.Однако в этом случае система РЭБ, которую планируется разработать в США, будет бороться с угрозой путём создания ложных целей и дезориентации средств поражения неприятеля.- поясняет Breaking Defense.Но в настоящее время TLS-EAB видна лишь в перспективе: ожидается, что запрос предложений поступит в феврале-марте 2021 года, а прототип будет готов осенью 2023 года.- резюмирует автор Breaking Defense.