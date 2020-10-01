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Навальный: За моим отравлением стоит Путин

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Российский оппозиционер Алексей Навальный дал первое большое интервью после того, как вышел из комы в немецкой клинике «Шаритэ». Своими мыслями он поделился с журналистами издания «Der Spiegel». При этом полная версия интервью будет опубликована только завтра, но отдельные выдержки из него уже активно расходятся по европейским СМИ.


Одно из основных заявлений, сделанных Навальным, состоит в том, что «за отравлением стоял президент России».

Из материала:

У меня нет сомнений в том, что за моим отравлением стоял Путин.

В европейской прессе сообщается, что Навальный отвечал на вопросы немецких журналистов около двух часов. При этом «был взволнован и весел». Странное веселье для человека, который, как утверждается, атакован с помощью «химического оружия»…

Немецкое издание пишет, что Навальный отвечал на вопросы с трясущимися руками, что названо «действием нейротоксина».

В статье говорится, что он пытался налить себе воду из бутылки, и это у него выходило с большим трудом.

Заявлено, что Навальный круглосуточно находится под охраной. При этом интервью «писалось» не в клинике, а в пресс-офисе крупного немецкого СМИ в Берлине. В польской прессе заявили, что из клиники «Шаритэ» российский оппозиционер уже выписан.

Также приводится его заявление о том, что он действительно намерен вернуться в Россию, потому что «не должен ничего бояться».

Навальный:

И я не боюсь.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Навальный
137 комментариев
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  1. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 10:40 Новый
    +22
    Навальный: За моим отравлением стоит Путин
    наконец то родил...давно ждали.
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 10:43 Новый
      +6
      Цитата: Дедкастарый
      Навальный: За моим отравлением стоит Путин
      наконец то родил...давно ждали.

      Он стоит над всем.
      Выбирает всех и вся.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 11:46 Новый
        +1
        В европейской прессе сообщается, что Навальный отвечал на вопросы немецких журналистов около двух часов. При этом «был взволнован и весел». Странное веселье для человека, который, как утверждается, атакован с помощью «химического оружия»

        Именно повышенная возбудимость и веселье при трясущихся руках у Навального - это у него от только что принятых перед интервью наркотиков.

        Навального нужно лечить от наркотиков и алкоголизма, а не брать у него интервью в состоянии у него психического расстройства и политических "галлюцинаций".
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 12:10 Новый
          0
          Из материала:
          У меня нет сомнений в том, что за моим отравлением стоял Путин.

          А чего Навальный своего "дружбана" Ходорковского - в случае возможного отравления - совсем не вспоминает, к которому он гораздо ближе и которому в их обоюдном стремлении во власть Навальный стоит поперёк дороги? Кошки на сердце у Навального скребут? А это ведь была ко всему прочему ещё одна из версий.
          1. Малюта
            Малюта Сегодня, 12:18 Новый
            -12
            Цитата: Татьяна
            А чего Навальный своего "дружбана" Ходорковского - в случае возможного отравления - совсем не вспоминает, к которому он гораздо ближе и которому в их обоюдном стремлении во власть Навальный стоит поперёк дороги? Кошки на сердце у Навального скребут? А это ведь была ко всему прочему ещё одна из версий.

            Вы так сильно не волнуйтесь, нельзя вам так волноваться.
            Говорите проще "путин -это наше всё" и дело с концом good
            1. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 12:34 Новый
              +7
              Малюта! Нельзя вам до такой степени ненавидеть Путина, что даже новую вражью ПЕНУ в нашей стране - в лице прозападного оппозиционера Навального с его БРЕДОМ перед Западом - одобрять и защищать!
              Малюта! Вы не государственник! Вы классический анархист-махновец! Именно в этом мы с вами расходимся!
            2. 30 вис
              30 вис Сегодня, 12:39 Новый
              +7
              Цитата: Малюта
              Вы так сильно не волнуйтесь, нельзя вам так волноваться.
              Говорите проще "путин -это наше всё" и дело с концом

              Лучше мы услышим ваше Навальный это всё ! Будущее России и её окрестностей! Кстати , не так давно Вы , здесь обращались ко всем товарищ, с коммунистическим приветом ... "Привет" остался с вами , риторика поменялась .... ... А теперь полюбили Навального ... Что такое могло произойти с заядлым fellow ""коммунистом "" В чём секрет метаморфозы ....? Попробую отгадать .... В принципе секрет не велик ....твои хозяева теперь платят за Навального ! Поменяли методичку ... laughing Давай Малюта ! Наяривай!
        2. Балу
          Балу Сегодня, 13:15 Новый
          +1
          Цитата: Татьяна
          В европейской прессе сообщается, что Навальный отвечал на вопросы немецких журналистов около двух часов. При этом «был взволнован и весел». Странное веселье для человека, который, как утверждается, атакован с помощью «химического оружия»

          Именно повышенная возбудимость и веселье при трясущихся руках у Навального - это у него от только что принятых перед интервью наркотиков.

          Навального нужно лечить от наркотиков и алкоголизма, а не брать у него интервью в состоянии у него психического расстройства и политических "галлюцинаций".

          Он давно отравлен М.Певчих ядом "навральничок", хотя по тем противоречивым сведениям первое о чем подумал:
          -подсыпали в стаканчик препарат снижающий сахар в крови медленного действия
          -бурная ночь с возлияниями спиртного, сшняк с утра, кофе в аэропорту, при взлете на высоте гипертонический криз+ ишемический инсульт.
          Во всяком случае будет врать, врать, врать, набивать себе цену.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:45 Новый
      +20
      Цитата: Дедкастарый
      Навальный: За моим отравлением стоит Путин
      наконец то родил...давно ждали.

      Да, уж winked после этого бреда можно только порекомендовать Путину... пройти повышение квалификации на курсах молодых диверсантов
      1. Охотовед 2
        Охотовед 2 Сегодня, 10:48 Новый
        +1
        Цитата: Теренин

        Да, уж winked после этого бреда можно только порекомендовать Путину... пройти повышение квалификации на курсах молодых диверсантов

        А заодно проверить все запасы «Новичка», может сроки вышли laughing
        1. major071
          major071 Сегодня, 10:57 Новый
          +31
          Если все про вас забыли
          И давно рукой махнули
          СМИ про вас уже не пишут
          Запад денег не дает...
          Отравитесь пирожками
          Заявив, что это Путин
          Лично вам в еду добавил
          Яд смертельный - Новичок".
          И про вас все сразу вспомнят
          Денег вам подкинут кучу
          СМИ про вас статью напишут
          Даже может наградят.
          Расцелуют прямо в попу
          Пригласят пожить в Берлине
          А ещё заедет Меркель,
          И письмо пришлёт Макрон
          wink drinks
          1. Горный стрелок
            Горный стрелок Сегодня, 11:21 Новый
            +5
            Цитата: major071
            Если все про вас забыли
            И давно рукой махнули

            Неужели никому невдомек, что этим заявлением он как бы сжигает мосты. Не приедет он в Россию. Вангую, что никогда... Жертва режима...самоназванная.
            1. Тралл
              Тралл Сегодня, 11:26 Новый
              +7
              Цитата: Горный стрелок
              он как бы сжигает мосты

              Этот "борец с режимом в изгнании" не нужен на западе никому, прежде всего, его кураторам. Его выпрут обратно в Россию.
              1. Горный стрелок
                Горный стрелок Сегодня, 11:35 Новый
                0
                Цитата: Тралл
                Его выпрут обратно в Россию

                Скорее, грохнут. На западе. В России могут только поднять его уголовные дела, и отправить в тюрягу, по совокупности...
                1. frruc
                  frruc Сегодня, 11:49 Новый
                  +2
                  На нарах он бы лучше смотрелся, чем на скамейке. hi
              2. frruc
                frruc Сегодня, 11:41 Новый
                +3
                Вот Леха и показал всое истинное лицо. Хочется его спросить: А ты тут нужен ?
      2. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 10:52 Новый
        +14
        У меня нет сомнений в том, что за моим отравлением стоял Путин.

        Какое жалкое желание поднять свой статус до статуса ВВП.
        Навальный ,как тот неуловимый Джо-нахрен никому не нужен. Однако пытается себя мнить политиком высшего порядка.
        И вообще,интересный способ найти причину в своем пьянстве беспробудном,обвиняя в этом главу государства. Теперь каждый пьянчуга-бомж может сделать тоже самое.
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 10:59 Новый
          +5
          Нахальный не трус, но руки трясутся когда про ВВП говорит. bully
          1. Deck
            Deck Сегодня, 11:02 Новый
            +6
            Губернатор Омской области Александр Бурков ответил отказом на требование оппозиционера Алексея Навального передать ему одежду, по его словам, находящуюся в больнице скорой помощи в Омске. Глава региона пояснил, что часть вещей будут проданы на благотворительном аукционе, а вырученные деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей за границей. Другая половина будет размещена в интерактивном музее и станет частью композиции «По следам Навального».
            1. Rzzz
              Rzzz Сегодня, 12:30 Новый
              -1
              Цитата: Deck
              Губернатор Омской области Александр Бурков ответил отказом на требование оппозиционера Алексея Навального передать ему одежду, по его словам, находящуюся в больнице скорой помощи в Омске. Глава региона

              Жулик мелкий этот глава региона. Чужие шмотки из больницы тырить - как-то совсем несерьёзно.
        2. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 11:09 Новый
          +8
          Цитата: НЕКСУС
          интересный способ найти причину в своем пьянстве беспробудном,обвиняя в этом главу государства.

          Что-то мне подсказывает, что он сейчас объявит, что в Россию не вернётся, опасаясь за свою жизнь - уж слишком он разговорился. Обычно такие не возвращаются, а по ЛондОнам у нас таких "оппозиционэров" и "борцунов с режимом" пруд-пруди сидят. Только Ходор, например, наворовать успел и живёт на свои. А этот на что жить собрался? Хорошо, если немцы или французы политическое убежище дадут. Ещё лучше - если американцы пригреют (хотя они и взамен много требуют и платят, пока фигура им интересна. А чем реально может быть интересен Провальный?). А если деться некуда будет, кроме Киева или Вильнюса? Сейчас одну Тихановскую катают по Европе как "президента в изгнании". Подвинется, вдвоём на одном лимузине два "изгнанных президента" ездить будут.
          1. НЕКСУС
            НЕКСУС Сегодня, 11:14 Новый
            +6
            Цитата: Zoldat_A
            Что-то мне подсказывает, что он сейчас объявит, что в Россию не вернётся, опасаясь за свою жизнь - уж слишком он разговорился.

            Думаю,что он вообще не вернется в РФ...его целый букет уголовных дел тут ждет.
            1. Rzzz
              Rzzz Сегодня, 12:32 Новый
              -5
              Цитата: НЕКСУС
              его целый букет уголовных дел тут ждет.

              За уклонение от дуэли? Огласите весь список обвинений, пожалуйста.
              1. Paranoid50
                Paranoid50 Сегодня, 14:54 Новый
                -1
                Цитата: Rzzz
                За уклонение от дуэли?

                Поднавальник? wink
          2. Вежливый Лось
            Вежливый Лось Сегодня, 12:32 Новый
            +3
            Цитата: Zoldat_A
            А этот на что жить собрался?

            Он вполне себе может пойти на стройку работать. Песок просеивать.
            1. Zoldat_A
              Zoldat_A Сегодня, 12:40 Новый
              +2
              Александр, hi !
              Цитата: Вежливый Лось
              Цитата: Zoldat_A
              А этот на что жить собрался?

              Он вполне себе может пойти на стройку работать. Песок просеивать.

              Песок просеивать он несогласный. Песок просеивать на стройке он бы и в России мог. Беда в том, что в России просеивальщикам песка не платят столько, сколько Опальным в Германии. И "флагманом оппозиции" никто не обзовёт. Да и спина к вечеру болит - не мальчик уже - а Меркель не пожалеет.
              1. Вежливый Лось
                Вежливый Лось Сегодня, 12:46 Новый
                +2
                Цитата: Zoldat_A
                Песок просеивать он несогласный.

                Еще вариант - санитаром в урологическую клинику. На прием анализов wink Своими руками, так сказать, бороться с бесплодием.
        3. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 11:33 Новый
          +3
          Цитата: НЕКСУС

          Какое жалкое желание поднять свой статус до статуса ВВП.
          Это точно!
          Навальный совсем обнаглел!
          Навальный от внимания к своей персоне на Западе зазнался напрочь! Берега потерял!
          И вообще, интересный способ найти причину в своем пьянстве беспробудном, обвиняя в этом главу государства. Теперь каждый пьянчуга-бомж может сделать тоже самое.

          Навального нужно лечить от наркотиков и алкоголизма, а не брать у него интервью в состоянии у него психичесого расстройства и политических "галлюцинаций".
          Именно повышенная возбудимость и веселье при трясущихся руках у Навального - это у него от только что принятых перед интервью наркотиков.
          1. Малюта
            Малюта Сегодня, 11:59 Новый
            -13
            Цитата: Татьяна
            Навальный совсем обнаглел!
            Навальный от внимания к своей персоне на Западе зазнался напрочь! Берега потерял!

            Это точно! Как может простой смерд поднимать голос на величайшего из великих. Нииизяяяя.Ату его!
        4. Александр Секлицкий
          Александр Секлицкий Сегодня, 12:43 Новый
          +4
          Цитата: НЕКСУС
          И вообще,интересный способ найти причину в своем пьянстве беспробудном,обвиняя в этом главу государства. Теперь каждый пьянчуга-бомж может сделать тоже самое.

          а мы то думали что пьянчужки от синьки мрут,а оно воно как.Лично путин каждого травит lol Во истину темнейший laughing
      3. Малюта
        Малюта Сегодня, 10:57 Новый
        -13
        Цитата: Теренин
        а, уж winked после этого бреда можно только порекомендовать Путину... пройти повышение квалификации на курсах молодых диверсантов

        Я сильно извиняюсь, но слишком староват путин для курсов молодых диверсантов. lol
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 11:38 Новый
          +6
          Цитата: Малюта
          но слишком староват путин

          Старый конь... wink
          (а, глубоко пахать и не надо winked, сейчас важнее - видеть дальше )
          1. Малюта
            Малюта Сегодня, 12:00 Новый
            -6
            Цитата: Теренин
            Старый конь... wink
            (а, глубоко пахать и не надо winked, сейчас важнее - видеть дальше )

            А если старый конь подслеповат и подхрамывает? belay
            1. Теренин
              Теренин Сегодня, 12:05 Новый
              +3
              Цитата: Малюта
              Цитата: Теренин
              Старый конь... wink
              (а, глубоко пахать и не надо winked, сейчас важнее - видеть дальше )

              А если старый конь подслеповат и подхрамывает? belay

              А, если нет? winked Ты уж это... what сам попробуй...
              1. Малюта
                Малюта Сегодня, 12:11 Новый
                -6
                Цитата: Теренин
                Ты уж это... what сам попробуй...

                Чего попробовать?Вы очень интересно, но непонятно пишите smile
                1. Теренин
                  Теренин Сегодня, 12:22 Новый
                  +3
                  Цитата: Малюта
                  Цитата: Теренин
                  Ты уж это... what сам попробуй...

                  Чего попробовать?Вы очень интересно, но непонятно пишите smile

                  Вы не русский? Что делают с загнанными... конями? stop
                  1. Малюта
                    Малюта Сегодня, 12:39 Новый
                    -6
                    Цитата: Теренин
                    Вы не русский?

                    Откуда я знаю....А шайгу русский?
                    Цитата: Теренин
                    Что делают с загнанными... конями?

                    Раньше колбасу делали feel
                    1. Теренин
                      Теренин Сегодня, 15:25 Новый
                      +1
                      Цитата: Малюта
                      Цитата: Теренин
                      Вы не русский?

                      ....А шайгу русский?

                      Неужто Вы с ним - родные братья!!!??? belay
      4. Хто тама
        Хто тама Сегодня, 11:26 Новый
        +7
        Цитата: Теренин
        Цитата: Дедкастарый
        Навальный: За моим отравлением стоит Путин
        наконец то родил...давно ждали.

        Да, уж winked после этого бреда можно только порекомендовать Путину... пройти повышение квалификации на курсах молодых диверсантов

        Путин то в очередной раз сделает вид,что он не слышал этого бреда,а вот овальный явно не подумал какие козыри дал в руки западным спецслужбам,кто-то может и реально травануть эту жертву аборта,так сказать наверняка получить повод лишний раз пнуть Путина и Россию,ну и ещё навводить санкций what
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 11:45 Новый
          +2
          Цитата: Хто тама
          Цитата: Теренин
          Цитата: Дедкастарый
          Навальный: За моим отравлением стоит Путин
          наконец то родил...давно ждали.

          Да, уж winked после этого бреда можно только порекомендовать Путину... пройти повышение квалификации на курсах молодых диверсантов

          Путин то в очередной раз сделает вид,что он не слышал этого бреда,а вот овальный явно не подумал какие козыри дал в руки западным спецслужбам,кто-то может и реально травануть эту жертву аборта,так сказать наверняка получить повод лишний раз пнуть Путина и Россию,ну и ещё навводить санкций what

          Так
          Цитата: Хто тама
          овальный явно не подумал
          сейчас такая фигура в западной игре, что ему никто не даст позволения самому думать и говорить no

          Цитата: Хто тама
          получить повод лишний раз пнуть Путина и Россию,ну и ещё навводить санкций
          Да, кто бы мог подумать, что "цивилизованный" запад может позволить себе такое... в отношении России belay Обычно они нам варенья и печенья присылали recourse
    3. Invoce
      Invoce Сегодня, 10:47 Новый
      +15
      Фу, уже даже дальше читать не интересно...
      Кошка бросила котят... Вовка Путин виноват!
      ТО что это кому то нужно, чтоб дискредитировать Россию, возможно и ВВП и получить какие то финансовые преимущества КЕМ ТО.. это факт. Но вот Путину, президенту России эта шумиха с Навальным, Скрипалями ну никак не нужна и не выгодна. Ищите тех, кому это выгодно. В первую очередь Навальный - выгодоприобретатель.. далее кто как считает
      1. Малюта
        Малюта Сегодня, 11:09 Новый
        -23
        Цитата: Invoce
        Кошка бросила котят... Вовка Путин виноват!
        ТО что это кому то нужно, чтоб дискредитировать Россию, возможно и ВВП и получить какие то финансовые преимущества КЕМ ТО.. это факт.

        Шо опять, много/ходов/очка? belay
        Любопытная однако история. Самый "великий" человек мира ходит со своей "поилкой" даже в окружении других "великих", при дуновении ветерка обряжается в скафандр и залезает в бункер, в туалет ходит исключительно всемером.
        Почему, чего боится?
        1. Карт
          Карт Сегодня, 11:21 Новый
          +6
          Он руководит одним из крупнейших государств мира.
          Как бы ваших ни корёжило от этого факта.
          Таких государств всего 3. Рекомендую осведомится какие меры безопасности применяются для сохранения лидеров других таких же стран, например США.
          1. Малюта
            Малюта Сегодня, 11:33 Новый
            -12
            Цитата: Карт
            Он руководит одним из крупнейших государств мира.
            Как бы ваших ни корёжило от этого факта.
            Таких государств всего 3. Рекомендую осведомится какие меры безопасности применяются для сохранения лидеров других таких же стран, например США.

            Честно сказать, мне ваш детский лепет читать про "наших"-"ваших" не особо интересно.
            Скажу только одно,что стакан индивидуальных только у него, в скафандр обрядился только он и в бункер залез тоже он один.
            Можете придумывать про величие завклубом что угодно, только над этим уже даже дети смеются.
            Успехов вам в вашем нелегком и героическом труде. wassat
          2. Rzzz
            Rzzz Сегодня, 12:35 Новый
            -5
            Цитата: Карт
            Он руководит одним из крупнейших государств мира

            Ничем он не руководит. Это актёр, выступающий по телевизору на публику, а берегут его потому, что без него это телешоу обанкротится.
        2. Теренин
          Теренин Сегодня, 11:59 Новый
          +6
          Цитата: Малюта
          в туалет ходит исключительно всемером.

          Ага, Малюта, а охрана носит разборный биоунитаз, который сперли с украинских катеров, так как западные спецслужбы охотятся за "отходами жизнедеятельности" Путина дабы определить его состояние здоровья.
          А Путину, с его гипотетическими двойниками, сам бог велел "отходы" домой увозить.
          Не иначе - теория заговора laughing
          1. Малюта
            Малюта Сегодня, 12:14 Новый
            -3
            Цитата: Теренин
            Не иначе - теория заговора

            Кто эти заговорщики, где они эти дети самки собаки?Приказываю всех уничтожить!
            1. Теренин
              Теренин Сегодня, 12:25 Новый
              +4
              Цитата: Малюта
              Цитата: Теренин
              Не иначе - теория заговора

              Кто эти заговорщики, где они эти дети самки собаки?Приказываю всех уничтожить!

              Да, погодите, Вы, рано "разошлись", ещё только четверг laughing
              1. Малюта
                Малюта Сегодня, 12:31 Новый
                -3
                Цитата: Теренин
                Да, погодите, Вы, рано "разошлись", ещё только четверг

                Четверг??? И пандемию отменили??? Блин, я всё пропустил, где я?В общем Свободу Анжеле Девис, Миру -
                Мир и перестаньте постоянно убивать Лёху с ним пока интересней laughing
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 11:11 Новый
        +7
        Цитата: Invoce
        Кошка бросила котят... Вовка Путин виноват!

        И если [...] коротковат - снова Путин виноват!
    4. Комментарий был удален.
    5. сибиралт
      сибиралт Сегодня, 10:52 Новый
      +3
      Пусть Навальный сначала до России доберется, а потом повторит то, что заявил. lol
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 10:55 Новый
        +3
        за моим отравлением стоял Путин.
        сидел Путин, глядел Путин, бежал Путин, летел Путин и лежал Путин !
      2. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 11:11 Новый
        +5
        Цитата: сибиралт
        Пусть Навальный сначала до России доберется, а потом повторит то, что заявил. lol

        Скорее всего будет сидеть на Западе...если вернется,тут его ждут несколько уголовных дел.А сидеть в западных апартаментах и сидеть в Бутырке,слегка разные вещи.
    6. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 11:18 Новый
      +3
      Цитата: Дедкастарый
      наконец то родил...давно ждали.

      Но дитятко с ярко выраженными врожденными патологиями. Ибо даже мне, как противнику Путина понятно, что лично Путину крайне не выгодно отравление Педального. Скорее всего кто-то из героев его роликов постарался. И думаю Леша это знает, но решил разыграть эту карту по полной. hi
      1. Лесовик
        Лесовик Сегодня, 11:43 Новый
        +5
        Цитата: Ингвар 72
        И думаю Леша это знает, но решил разыграть эту карту по полной.

        Или Лёше настойчиво посоветовали разыграть эту карту.
      2. Малюта
        Малюта Сегодня, 12:06 Новый
        -5
        Цитата: Ингвар 72
        Ибо даже мне, как противнику Путина понятно, что лично Путину крайне не выгодно отравление Педального

        Чем ему не выгодно? А если бы события развивались по другому сценарию, лёха крякнул на борту самолёта, вскрытие показывает отрыв тромба или сердечную недостаточность, через два дня труп кремируют. ВСЁ!
        Как вам такой варик?
    7. Роман13579
      Роман13579 Сегодня, 12:00 Новый
      -3
      В ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном 14 сентября его российский коллега Владимир Путин высказал предположение, что Алексей Навальный мог сам принять яд. Об этом сообщила 22 сентября французская газета Le Monde со ссылкой на неназванные источники в Елисейском дворце.

      «Он [Путин] с презрением говорил об Алексее Навальном, называя его простым смутьяном из Интернета, который якобы в прошлом уже симулировал болезни. Президент России выступил с обвинительным заявлением, сообщив, что Навальный совершает противоправные действия и что тот использовал свой Фонд борьбы с коррупцией для шантажа некоторых народных избранников и чиновников», — пишет издание (цитата по «Новой газете»).

      Le Monde характеризует этот разговор как «диалог глухих», подчёркивая, что Москва отвергала все аргументы Парижа.

      Так, по данным издания, Макрон указал, что боевое отравляющее вещество из группы «Новичок», которое, согласно выводам французских специалистов, стало причиной госпитализации оппозиционера, не могло быть использовано частной компанией, но в ответ Путин заявил, будто оно имеет менее сложный состав, чем утверждалось ранее. Российский президент намекнул, что инцидент с Навальным может вести в Латвию, где живет один из разработчиков «Новичка» (о ком идёт речь, непонятно).
      1. Роман13579
        Роман13579 Сегодня, 12:01 Новый
        -6
        После подобных "оправданий" от нашего преза.. уж я скорее поверю Навальному..))
      2. MMX
        MMX Сегодня, 15:25 Новый
        0
        Пфффф... с таким "авторитетным" источником, "Путен" мог всё что угодно "заявить".
        Ну а вы можете во всё, что угодно верить.

        П.С. Поставил мунус, за то что г@вно сюда тащите.
    8. vkl.47
      vkl.47 Сегодня, 12:02 Новый
      +6
      Теперь я знаю почему после продолжительных "праздников"у меня трясутся руки.)))так начальнику и скажу "это действие нейротоксина! Путин отравил!"или "путинка")))
    9. vkl.47
      vkl.47 Сегодня, 12:06 Новый
      +4
      Он не был отравлен.это факт.дознулся нарик.глаза бешеные от передоза.
  2. rusich
    rusich Сегодня, 10:42 Новый
    +10
    "АДИОТ" по другому и нельзя назвать. Нужен ты Путину, как собаке пятая нога
    1. Alesi13
      Alesi13 Сегодня, 11:12 Новый
      +4
      Лешка-человек божий (юродивый),вот вериги ещё бы
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 11:19 Новый
        +1
        А героям его роликов кандалы! good
  3. Deniska999
    Deniska999 Сегодня, 10:44 Новый
    +3
    Похоже, он втягивается в большую игру. Что же, будем смотреть дальше. Но наши власти теперь в сложном положении - любой чих Навального может быть истолкован как попытка покушения и дальнейшим давлением извне.
    1. Карт
      Карт Сегодня, 11:25 Новый
      +4
      Ничего подобного.
      Вот если бы он остался на нашей территории - тогда другое дело.
  4. Vlad Pervovich
    Vlad Pervovich Сегодня, 10:46 Новый
    +10
    может, Сталин с Лениным ?
  5. Дмитрий Макаров
    Дмитрий Макаров Сегодня, 10:46 Новый
    +14
    Своим заявлением Алексей подписал себе Смертный приговор.
    Теперь Американцы отравят его со 100% гарантией, дабы окончательно бросить тень на Путина.
    Другое дело, что России на эти потуги глубоко насрать.
    1. Rzzz
      Rzzz Сегодня, 12:41 Новый
      -4
      Цитата: Дмитрий Макаров
      России на эти потуги глубоко насрать.

      России нас рать, конечно. А вот её жителям как-то не очень, когда курс бакса будет 120, бензин по 100 - наша страна, крайне импортозависимая взвоет.
      1. karima
        karima Сегодня, 14:49 Новый
        -1
        Цитата: Rzzz
        России нас рать, конечно. А вот её жителям как-то не очень, когда курс бакса будет 120, бензин по 100 - наша страна, крайне импортозависимая взвоет.
        Не взвоет, напрасно вы это. Перетерпится.
    2. krops777
      krops777 Сегодня, 14:25 Новый
      0
      Своим заявлением Алексей подписал себе Смертный приговор.


      Если мозгов (что вряд ли) хватит то бегом в Россию на нары, иначе, скорее всего его ждет печальная перспектива.
  6. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 10:47 Новый
    +17
    Ну да, конечно, злобный Путин хихикая лично подливал новичок в бутылку с водой Навальному! Алексей, бред нести не надо, если ты альтернативно одарённый, то это не значит что и другие такие же как ты! Нужен ты Путину как козе баян!
    1. Артур73
      Артур73 Сегодня, 11:01 Новый
      +9
      Так он и России не больно то и нужен.Нужен он англии и их шестеркам,а России-зачем?Шибко подозрительна его "непотопляемость".Квачков вот и за мЕньшее срок получил,а это-прям не тонет и БОВ (если оно вообще было) не берет его.:)))А руки-так у хрОнов что возле магазинчиков стоят вечно загорелые с просьбой "дай 10 рублей на дорогу" тоже тремор:)))И никакого новичка,просто чрезмерное употребление спирта!
  7. stalkerwalker
    stalkerwalker Сегодня, 10:47 Новый
    +3
    Господи...
    Ну сколько можно мусолить тему сверх-человека с подорванным "нарзаном" здоровьем?
    Пусть себе живёт. Всё таки Божья...
  8. HAM
    HAM Сегодня, 10:47 Новый
    +7
    Ручки трясутся,явный алконавт....дали б мужику похмелиться,изверги .....забористый самогон с грибочками был в Сарофанчикове..
    1. Ru_Na
      Ru_Na Сегодня, 10:47 Новый
      +5
      Закусывать надо, тогда и руки трястись не будут!)
    2. Sly
      Sly Сегодня, 12:53 Новый
      +1
      Цитата: HAM
      .....забористый самогон с грибочками был в Сарофанчикове..

      Кафтанчиково у нас laughing
  9. Вояджер
    Вояджер Сегодня, 10:49 Новый
    +13
    У меня в мессенджере есть чатик с бывшими сокурсниками из вуза, с которыми когда-то давно учился вместе. 90% контингента там железобетонные навальнята, любящие чуть ли не каждый день поныть про чудовищную власть и ужасного президента. Только появляется инфоповод и сразу вой. А стоит одно слово поперек написать, так сказать, не соответствуя конъюнктуре, так они мигом стаей набрасываются laughing

    Это я всё к чему... глянул что там сейчас: молчат. Тишина гробовая, неожиданно) Складывается впечатление, что уже и у этих в мозгах что-то наконец сработало. Хотя на что я надеюсь... what
    1. Sovpadenie
      Sovpadenie Сегодня, 10:57 Новый
      +3
      Мне кажется разродятся. Как только выработается "генеральная линия". Мне всегда интересно знать. Такого рода последователи искренне верят или им правда и логика не важна?
  10. serzh.kost
    serzh.kost Сегодня, 10:50 Новый
    +8
    И я не боюсь

    отвечал на вопросы с трясущимися руками

    он пытался налить себе воду из бутылки, и это у него выходило с большим трудом.

    боишься Алеша, еще как боишься. только не Путина.
    время шуток кончилось, ресурс близок к истощению, а как станешь совсем ненужным, так и в следующий раз и не откачают...
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:50 Новый
    +3
    Мозги снесло окончательно .... хотя, что там было сносить то.
    Впрочем, многие журн/А/люли пишут шо хотят и как хотят, у них мозги снесены с рождения, по видимому.
    В общем, пока сам не заявит, публично, можно считать это вольной интерпретацией от Шпигель.
  12. Sovpadenie
    Sovpadenie Сегодня, 10:51 Новый
    +7
    А главное какая поразительная логика. Отравить Навального (не до конца) и дать возможность перевезти его в Германию
    1. strannik1985
      strannik1985 Сегодня, 10:55 Новый
      +4
      Эта провокация не рассчитана на жителей РФ, для внутреннего употребления пойдет.
  13. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 10:52 Новый
    +4
    У меня нет сомнений в том, что за моим отравлением стоял Путин.
    ...Меркель, нашептала laughing Глупенький, с таким мемом Путин отравил..у тебя популярности не добавится... laughing
    1. Карт
      Карт Сегодня, 11:28 Новый
      +4
      Ну почему.
      У нас достаточно по пояс деревянных, которые люто ненавидят свою страну, Путина и вообще русских.
      Результаты промывки мозгов есть. Правда не такие впечатляющие. как ожидалось.
  14. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 10:53 Новый
    +10
    видимо на бутылочке "изъятой из номера" последователями отца русской демократии было написано "здесь был Вова"
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:14 Новый
      +3
      Цитата: _Ugene_
      видимо на бутылочке "изъятой из номера" последователями отца русской демократии было написано "здесь был Вова"

      Хреновый из него агент: доверили бутылочку в целости вывезти, а он мало того, что из неё отхлебнул, так ещё и в номере забыл. Таких агентов списывают.
  15. Petrik66
    Petrik66 Сегодня, 10:54 Новый
    +8
    Теперь его точно грохнут. По автозаводской буду ходить осторожно, а то еще попаду под раздачу. У меня один вопрос: Как они - наши "опппозиционеры" не боятся?! Ведь трупу деньги не нужны. Они ведь отработанный материал и как только их никчемность становится ясна их кураторам, то остается одно - Списать агентишку и перевести его в пул "жертв Кремля". Борис - борись может ему потом рассказать о своей нелегкой судьбе борцуна с режимом.
  16. Оператор
    Оператор Сегодня, 10:56 Новый
    +7
    Какой смелый Анальный - сначала Путин его отравил, затем Путин его спас с помощью омских врачей, потом Путин устроил ему турпоездку в Берлин, а теперь Путин будет встречать Анального с хлебом солью в аэропорту Внуково laughing

    Судебные приставы уже арестовали имущественную долю Анального в стоимости московской квартиры, а также банковские счета НКО "ФБК" по решению суда о компенсации морального вреда Пригожину в связи с клеветническими публикациями в прессе. Третий соответчик Любовь Соболь уже выплатила свою долю по иску из общей суммы 88 млн. рублей.

    Поскольку у Анального нет ни одного документального доказательства своего "отравления" (все измышления немцев сделаны исключительно в устной форме), а также в связи с письменным заявлением Генпрокуратуры РФ по итогам доследственной проверки об отсутствии какого либо яда в биопробах Навального в период до его погрузки на борт самолета Бундесвера в Омске, то Анальному по возвращению в Россию присудят еще n-ую сумму по возмещению морального вреда омским медикам, которые не нашли яда в организме Анального и вылечили его от резкого колебания сахара в связи со смешением депрессантов с алкоголем.

    Так что для реального возвращения Анального на родину от него требуется только одно - признать свое участие в провокации немецкой БНД с применением небоевого нелетального фосфорно-органического соединения на территории ФРГ (с большой степенью вероятности - на борту самолета Бундесвера).
    1. stalkerwalker
      stalkerwalker Сегодня, 11:02 Новый
      +5
      Цитата: Оператор
      Третий соответчик Любовь Соболь уже выплатила свою долю по иску из общей суммы 88 млн. рублей.

      "Откуда деньги, Зин? "
      Во как....
      Ходи себе следом за Алешкой-Дихлофосом, пой песни, маши транспарантами. И жизнь удалась..
      wassat
      1. Артур73
        Артур73 Сегодня, 11:13 Новый
        +5
        Дык подарили же,им с низкой социальной ответственностью всегда дарят:)))Не нас....ла же:)))Вот так и живут под "гнетомрыжыма":)))А что ей,работать идти штоле???
  17. Кочегаркин
    Кочегаркин Сегодня, 11:02 Новый
    +5
    Нет, господа, вы недопонимаете...
    Агент АЛЁША, переведен в активную фазу. Завтра он вернется в РФ, поднимет своих "алёшек" и пойдет на внеочередные выборыТ технология "умного голосования" обкатывалась и проверялась уже на нескольких выборах. Теперь он может применить ее без объявления правительством, соответственно выдвинуться как президент РФ, и вобрать самого себя большинством голосов. Объявить себя президентом РФ, Путина (или кто на тот момент будет) не легитимным и по образу и подобию "Светланы Гуйдо" в Латвии/Эстонии/Литве/Германии/франции (ненужное зачеркнуть) сформировать правительство в изгнании, со всеми вытекающими последствиями. Тихановская и Гуайдо это пробные шары, на которых проверяется возможность формирования правительств в изгнании, каждая ошибка не поражение, а всего лишь ступень в развитии технологии.
    Самое главное это - не допустить гражданской войны после выборов агента АЛЕША, ну и передела собственности последующего после этого. А Алёш, которые пойдут "умно голосовать", у нас в государстве уже много... и с каждым школьным выпускным становится все больше и больше...
    1. serzh.kost
      serzh.kost Сегодня, 11:18 Новый
      +2
      Цитата: Кочегаркин
      А Алёш, которые пойдут "умно голосовать", у нас в государстве уже много... и с каждым школьным выпускным становится все больше и больше...

      это да, что верно то верно. но думаю тяги все же маловато, не взлетит.
      да и вряд ли готов Алеша к большой игре, думал и дальше деньги со школоты с их обедов собирать и жить-не тужить. а тут большие дяди в большую игру втягивают. боязно же ж, аж руки трясутся.
    2. Rzzz
      Rzzz Сегодня, 12:50 Новый
      -3
      Цитата: Кочегаркин
      Тихановская и Гуайдо это пробные шары, на которых проверяется возможность формирования правительств в изгнании

      Вы не понимаете. Самая большая подлянка, которую "западные силы" могли сделать для России - это сначала замутить в Белоруссии бучу, и потом оставить так, чтоб Лукашенко остался у власти. Теперь фактически этот политический труп и вся околокризисная экономика Белоруссии спонсируется из российской казны, причём это делается с большим энтузиазмом и какой-то иррациональной радостью. И это учитывая то, что российская экономика тоже на грани дефолта балансирует. Со стороны наших врагов - просто гениальная многоходовочка, а у нас даже никто и не понял.
    3. Полимер
      Полимер Сегодня, 14:04 Новый
      -1
      Цитата: Кочегаркин
      Агент АЛЁША, переведен в активную фазу.

      Теперь у него новая легенда и новый позывной - Похмельный.
  18. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:02 Новый
    +5
    Заявлено, что Навальный круглосуточно находится под охраной.
    ...
    Также приводится его заявление о том, что он действительно намерен вернуться в Россию,

    Под чьей охраной и от кого?
    ...
    Может под охраной на зоне ему спокойнее будет?
  19. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 11:03 Новый
    +1
    Окстись, сисян. Тут для тебя ледоруб замаячил
    1. Hagen
      Hagen Сегодня, 14:34 Новый
      0
      Цитата: 7,62х54
      Тут для тебя ледоруб замаячил

      Не знаю, как там с ледорубом, но формально достаточно лишь одного заявления ВВП ( 128.1 УК - дело частного обвинения) и Навальный будет встречен на Родине в наручниках. Состав преступления имеется, еще и квалифицированный.... laughing
  20. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:08 Новый
    +2
    Алкаш;денег на нормальную водку нет.Путин виноват?Покупай дальше паленку,до следующего Нового года может быть доживешь,но не в Европе.У тебя отчет по использованным средствам отрицательный.На 100%хочещь быть уверенным что тебя не отравят,пей и готовь на моче твоих друзей. am
  21. Александр1971
    Александр1971 Сегодня, 11:11 Новый
    -13
    Судя по комментариям, тут сформировалось целое логово кремлеботов.
    1. Карт
      Карт Сегодня, 11:31 Новый
      +5
      А ты видно из этих, которые за всё хорошее против всякой фигни?
      Езжай к олёше, срочно. Ну как кровавая рука режЫма дотянется?
    2. frruc
      frruc Сегодня, 11:53 Новый
      +3
      А вы каких будете господин (товарищ, барин)?
  22. bubasa
    bubasa Сегодня, 11:12 Новый
    +4
    альёшка, негодник, мечтаешь руку Путина у себя в трусах ощущать ? нет голубок ... только своих соратников в анусе ощущаешь negative
  23. Ren
    Ren Сегодня, 11:13 Новый
    +3
    По симптомам:
    При этом «был взволнован и весел».

    Навальный отвечал на вопросы с трясущимися руками

    он пытался налить себе воду из бутылки, и это у него выходило с большим трудом.

    Типичный опохмелёный алкаш с тремором и судя по всему опохмеляли в
    пресс-офисе крупного немецкого СМИ в Берлине
    wassat
  24. Setavr
    Setavr Сегодня, 11:14 Новый
    +2
    Сноуден и Асанж расскажут куда бегут при РЕАЛЬНОЙ опасности.
    :D
  25. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 11:17 Новый
    +3
    Приятно, когда лично ВВП следит за твоим здоровьем
  26. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 11:18 Новый
    0
    Излишне скорая и излишне конкретизированная реакция.
  27. Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович Сегодня, 11:24 Новый
    +2
    На "РИА-Новости" сегодня заметка была, будто бы американцы имели намерение отравить Ассанжа.
    Если это правда, то многое становится понятным.
  28. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 11:29 Новый
    +3
    Ну усё, политический труп поплыл по течению!
  29. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:30 Новый
    +2
    Подвальный это блогер,а в их среде для сбора лайков и спонсоров с подписотой,сделать самому провакационный материал инсценировки и заказуху не считается чем то зазорным. Популярность стал на хостингах терять,вот и замутил сотоварищи. Подайте жертве жыжима,-желательно по лицу и с ноги.
  30. обыватель
    обыватель Сегодня, 11:35 Новый
    0
    В статье говорится, что он пытался налить себе воду из бутылки, и это у него выходило с большим трудом.
    У меня нет сомнений в том, что за моим отравлением стоял Путин
    Вот что алкоголь контрафактный делает. В "белочке" Путина признал. Ужас.
  31. Dym71
    Dym71 Сегодня, 11:36 Новый
    +4
    он пытался налить себе воду из бутылки, и это у него выходило с большим трудом.

    love
  32. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 11:37 Новый
    +3
    Также приводится его заявление о том, что он действительно намерен вернуться в Россию, потому что «не должен ничего бояться».

    Навальный:

    И я не боюсь.

    Потому что знает, что нахрен никому не нужен
  33. Комментарий был удален.
  34. Комментарий был удален.
  35. iouris
    iouris Сегодня, 12:06 Новый
    +2
    Не стоит придавать значение заявлениям Берлинского Пациента, если он только что "пережил" отравление "новичком": у него нарушены нейронные связи.
  36. viktor.
    viktor. Сегодня, 12:17 Новый
    0
    НаркоАлкоголик wassat
  37. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 12:23 Новый
    +5
    Ё-моё,сколько самомнения! Навальный- по сути, "никто и звать его никак" ! Сколько в стране подобных "оппозиционеров" ? До фига и больше ! Хотели бы кого "выделить" и ликвидировать;то давно бы это сделали ! И нет необходимости травить ...способов расправиться с кем либо так, чтобы это выглядело вполне "естественно "-до крена ! И зачем перед "западом" размахивать "красной тряпкой"-явным отравлением ? В общем, "туфтовая спектакля" это !
    1. iouris
      iouris Сегодня, 12:55 Новый
      0
      Цитата: Nikolaevich I
      Сколько в стране подобных "оппозиционеров" ? До фига и больше !

      Это не оппозиция: никто не призывает к строительству коммунизма. Это всё фракции одной партии: надстройка над базисом.
    2. Rzzz
      Rzzz Сегодня, 13:00 Новый
      -2
      Цитата: Nikolaevich I
      Сколько в стране подобных "оппозиционеров" ? До фига и больше !

      Так почти нисколько и не осталось. Все, кто мог или уже смотались, или сидят, не высовываясь, пока не удастся смотаться, чтоб в тюрячку не загребли.
      У нас из политически-активного населения остались одни пенсионеры-силовики, которые только одну точку зрения могут отстаивать, которую начальство утвердило.
      В России вообще нет никаких политических сил, и нет никакой политики.
  38. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 12:26 Новый
    -8
    Никто на ВО Навального в лицо не видел, с ним не общался, на все настроены негативно. "Не читал, но осуждаю". © Поставьте себя для начала на его место и переживите то, что ое пережил.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 12:38 Новый
      +2
      Слишком у него много не стыков между декларациями и действиями и пусть ответит на какие деньги он живет и какие налоги платит...
      1. 16112014nk
        16112014nk Сегодня, 13:15 Новый
        -2
        Цитата: cniza
        пусть ответит на какие деньги он живет

        Что то никто не задаёт вопросы, на какие средства Чемезов и Мантуров приобрели недвижимость каждый по 5 млрд. рублей. Или откуда деньги на дворцы у Шувалова и Клишаса. А Навальный живёт в обычном многоэтажном доме в Марьино. Если и есть какие то нестыковки в декларациях, то их не сравнить с нестыковками в декларации например спикера Мосгордумы Шапошникова. Однако к нему у налоговой вопросов нет.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 13:40 Новый
          0
          С этих отдельный спрос , не надо переводить стрелки , пусть за себя отвечает - дваждыусловник...
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 13:42 Новый
      +1
      Цитата: 16112014nk
      Никто на ВО Навального в лицо не видел, с ним не общался, на все настроены негативно. "Не читал, но осуждаю".

      Не тот случай ,чтобы от ваших слов почувствовать вину перед Навальным и поспешить согласиться с вами и с ним ...! На Ютубе ,как говорится,в "свободном доступе" , имеется немало видео выступлений Навального...также и выступлений его сторонников...! В общем, насмотреться и наслушаться Навального "от пуза" -возможность есть ! Можно ,даже, попробовать и "пообщаться" ! К видеороликам "прикладывается" страницы для комментов... там же Навальный, как и любой автор видеоролика, имеет возможность ответить на комменты ,если захочет... Так что..."крякнули" вы невпопад ! no
  39. cniza
    cniza Сегодня, 12:33 Новый
    0
    Навальный:

    И я не боюсь.


    А чего тогда руки трясутся ? потому что знает , отравители находятся рядом с ним и если что не так скажет , то второй раз не выживет...
  40. 72jora72
    72jora72 Сегодня, 12:35 Новый
    0
    Навальный:

    И я не боюсь.
    И тихо пукнул......
  41. Вихорь
    Вихорь Сегодня, 12:36 Новый
    -1
    Призрак ходит за Навальным, призрак путинизма...
    Навалил целую кучу брехни со страха.
  42. А Вам Зачем
    А Вам Зачем Сегодня, 12:41 Новый
    0
    Отвальный, отрабатывает бабло
  43. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 12:43 Новый
    0
    Это когда на халяву объелся так и понесло его. Мнит себя теперь кандидатом как Домохозяйка. И видимо будет правительство создавать в Германии, как только корочки Меркель выдаст!
  44. Бомба
    Бомба Сегодня, 12:51 Новый
    -1
    Затравили совсем Лёху.....нормальные же ролики на ютубе пилил, кому спрашивается мешал человек =)))
  45. ALEX_SHTURMAN
    ALEX_SHTURMAN Сегодня, 13:00 Новый
    0
    А у этого Анального точно мозг выжил, он же вроде как в коме лежал месяц?!! Думаю это надо исследовать, в Кащенко ему дорога!
  46. трофим
    трофим Сегодня, 13:08 Новый
    +1
    Ну это вряд ли, скорее это жирный ростовщик Костин со своей подружкой Аскирзаде.
  47. Hagen
    Hagen Сегодня, 13:15 Новый
    +1
    У меня нет сомнений в том, что за моим отравлением стоял Путин.

    Если бы тень Путина мелькнула где-то в его направлении, то с имеющимися нарушениями испытательного срока он был бы здоров и замотивирован на перевыполнение плана по рубке леса в северо-восточных регионах нашей страны.
    И я не боюсь.

    А вот это правда. Как у неуловимого Джо. Не то чтобы он сильно смелый, он никому на.... не нужен. И, самое главное, он об этом знает.
  48. Gado
    Gado Сегодня, 13:19 Новый
    0
    Одно из основных заявлений, сделанных Навальным, состоит в том, что «за отравлением стоял президент России».

    Да кто-бы сомневался. Вроде бы нормальный мужик, а ахинею несет пуще Псаки.
  49. Абросимов Сергей Олегович
    Абросимов Сергей Олегович Сегодня, 13:20 Новый
    0
    Признаться, не могу понять позицию наших властей: немецкие эксперты утверждают, что нашли следы боевого отравляющего вещества, немецкие политики под это дело заявляют о том, что необходимо возбудить уголовное дело по факту отравления, а раз наши власти дело не возбуждают, стало быть сами же и отравили...
    Теперь Навальный заявляет, что его отравили по приказу Путина...

    На мой взгляд, возбудить уголовное дело совершенно необходимо, более того, после заявления Навального возбуждения дела ТРЕБУЕТ УПК РФ!!!
    И это было бы великим благом:
    1. В рамках уголовного дела мы могли бы потребовать(!!!) от немцев передать нам результаты их экспертиз. И не просто результаты, а полноценные экспертные заключения, с образцами проб!!!
    Обратите внимание, это был бы не просто запрос МИД РФ, но запрос в рамках уголовного дела, это разные вещи!!!
    2. В ходе расследования дела переквалифицировать его с убийства на теракт в отношении гражданина РФ!!!
    А после этого, в случае отказа Германии предоставить экспертные заключения, историю болезни Навального и прочие документы можно смело и во всеуслышание обвинять Германию в сокрытии улик и, как следствие - в пособничестве терроризму!!!
    3. В дальнейшем возможно возбуждение дела в отношении Навального по факту клеветы в адрес Путина В.В.
  50. Trevis
    Trevis Сегодня, 13:39 Новый
    0
    За моим отравлением стоит Путин

    Ты просто ничтожество)