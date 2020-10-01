Навальный: За моим отравлением стоит Путин

Российский оппозиционер Алексей Навальный дал первое большое интервью после того, как вышел из комы в немецкой клинике «Шаритэ». Своими мыслями он поделился с журналистами издания «Der Spiegel». При этом полная версия интервью будет опубликована только завтра, но отдельные выдержки из него уже активно расходятся по европейским СМИ.
Одно из основных заявлений, сделанных Навальным, состоит в том, что «за отравлением стоял президент России».
Из материала:
У меня нет сомнений в том, что за моим отравлением стоял Путин.
В европейской прессе сообщается, что Навальный отвечал на вопросы немецких журналистов около двух часов. При этом «был взволнован и весел». Странное веселье для человека, который, как утверждается, атакован с помощью «химического оружия»…
Немецкое издание пишет, что Навальный отвечал на вопросы с трясущимися руками, что названо «действием нейротоксина».
В статье говорится, что он пытался налить себе воду из бутылки, и это у него выходило с большим трудом.
Заявлено, что Навальный круглосуточно находится под охраной. При этом интервью «писалось» не в клинике, а в пресс-офисе крупного немецкого СМИ в Берлине. В польской прессе заявили, что из клиники «Шаритэ» российский оппозиционер уже выписан.
Также приводится его заявление о том, что он действительно намерен вернуться в Россию, потому что «не должен ничего бояться».
Навальный:
И я не боюсь.