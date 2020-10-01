Пентагон намерен закупить полноразмерные муляжи советского оружия

Министерство обороны США намерено приобрести партию полноразмерных макетов различных образцов оружия советского производства, соответствующий запрос на получение коммерческих предложений уже размещен. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.
Согласно опубликованному запросу, поставленные муляжи предназначены для военной базы Форт-Беннинг в штате Джорджия, на территории которой они будут использованы для тренировочного процесса американских военнослужащих, включая развития у них "навыков обращения с оружием противника".
В настоящее время данное предложение не обеспечено финансированием, однако ожидается, что средства на его выполнение будут получены
- говорится в документе.
Отмечается, что в Минобороны США рассмотрят все поступившие заявки, при этом вероятным поставщикам рекомендуют поторопиться, чтобы успеть подать запрос и получить на него ответ.
Пентагон интересуют полноразмерные макеты гранатомётов РПГ-7, ЗРК "Стрела-2", автоматов и пулемётов Калашникова, снайперской винтовки Драгунова СВД, гранат Ф-1, РГД-5 и РГ-42.
Согласно заявке, все изделия должны быть изготовлены из сверхпрочного уретана, чтобы "выдержать многолетние тренировки". Макеты должны быть поставлены в "изготовленных вручную из массива дерева, окрашенных в оливковый цвет ящиках с обозначением типа оружия и номера партии на русском языке".