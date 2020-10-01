Военное обозрение
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Пентагон намерен закупить полноразмерные муляжи советского оружия

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Пентагон намерен закупить полноразмерные муляжи советского оружия

Министерство обороны США намерено приобрести партию полноразмерных макетов различных образцов оружия советского производства, соответствующий запрос на получение коммерческих предложений уже размещен. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.


Согласно опубликованному запросу, поставленные муляжи предназначены для военной базы Форт-Беннинг в штате Джорджия, на территории которой они будут использованы для тренировочного процесса американских военнослужащих, включая развития у них "навыков обращения с оружием противника".

В настоящее время данное предложение не обеспечено финансированием, однако ожидается, что средства на его выполнение будут получены

- говорится в документе.

Отмечается, что в Минобороны США рассмотрят все поступившие заявки, при этом вероятным поставщикам рекомендуют поторопиться, чтобы успеть подать запрос и получить на него ответ.

Пентагон интересуют полноразмерные макеты гранатомётов РПГ-7, ЗРК "Стрела-2", автоматов и пулемётов Калашникова, снайперской винтовки Драгунова СВД, гранат Ф-1, РГД-5 и РГ-42.

Согласно заявке, все изделия должны быть изготовлены из сверхпрочного уретана, чтобы "выдержать многолетние тренировки". Макеты должны быть поставлены в "изготовленных вручную из массива дерева, окрашенных в оливковый цвет ящиках с обозначением типа оружия и номера партии на русском языке".
20 комментариев
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  1. pmkemcity
    pmkemcity Сегодня, 10:47 Новый
    +4
    А чего муляжи то? Покупайте сразу оружие! Оно дешевле обойдется!
    1. da Vinci
      da Vinci Сегодня, 11:16 Новый
      +1
      У китайцев пластмассовые автоматы-игрушки один в один. Даже шариками стреляют. wink
    2. g1washntwn
      g1washntwn Сегодня, 11:17 Новый
      0
      Угу. И русских в статисты. lol
      https://ria.ru/20170818/1500600280.html - Учения Морской пехоты США в русской деревне. Секретный фельетон
  2. hohol95
    hohol95 Сегодня, 10:50 Новый
    +1
    А учебники по НВП они заказали???
  3. Invoce
    Invoce Сегодня, 10:51 Новый
    +3
    Сердюков посоветовал. Предъявит счет на свое изобретение.
  4. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 10:52 Новый
    0
    так может мы и продадим? у нас неплохие макеты делают
    1. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 11:00 Новый
      0
      ну азербайджанцев уже облапошили )) потратили дрон на кусок раскрашенной фанеры

      1. _Ugene_
        _Ugene_ Сегодня, 11:02 Новый
        -4
        я думаю этот кусок раскрашенной фанеры подороже того дрона камикадзе, в том и смысл такого дрона - дёшево и эффективно
        1. Ка-52
          Ка-52 Сегодня, 11:15 Новый
          +2
          этот кусок раскрашенной фанеры подороже того дрона камикадзе,

          да ну, бред. В сети попадалась статья, что за 200 тыс$ можно заказать модель Тигра в натуральную величину. Ну так это модель с определенной достоверностью в деталях. А тут два листа фанеры и 4 доски сороковки .... no ее дорогой могут сделать только волосатые лапы военных закупщиков
          1. _Ugene_
            _Ugene_ Сегодня, 14:03 Новый
            0
            они используют турецкие дроны камикадзе Alpagu

            он реально маленький, лёгкий 3,5кг и дешёвый, в этом и смысл что дёшево и сердито, и если посчитать сколько они реальных целей им подорвали то 1 макет совсем погоды не делает
  5. hohol95
    hohol95 Сегодня, 10:54 Новый
    0
    Макеты должны быть поставлены в "изготовленных вручную из массива дерева, окрашенных в оливковый цвет ящиках с обозначением типа оружия и номера партии на русском языке".

    А потом эти ящики полные этих уретановых изделий будут находить по всему миру и орать о подпольных поставках оружия русскими.
  6. HAM
    HAM Сегодня, 10:58 Новый
    +1
    Похоже,с резиновых баб переходят на деревянных...
  7. da Vinci
    da Vinci Сегодня, 11:18 Новый
    0
    Хотелось бы увидеть реакцию Пентагона, если бы в РФ на сайте МО разместили заказ на закупку муляжей, к примеру, Абрамса, Петриота и т.п.
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:20 Новый
    0
    Офонареть! Будут развивать навыки обращения с муляжом. Могу продать партию деревянных ППШа. Дорого. Для пацанов делал.
  9. Дмитрий Макаров
    Дмитрий Макаров Сегодня, 11:22 Новый
    0
    Дешевле на Украине купить настоящее советское оружие, они за кучку долларов мать родную продадут.
    1. vvvjak
      vvvjak Сегодня, 11:49 Новый
      +1
      Цитата: Дмитрий Макаров
      Дешевле на Украине купить настоящее советское оружие,

      В 2014 году мне предлагали купить ПМ за 50$ на рынке в Чернигове.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:26 Новый
    0
    С муляжами понятно. А о "Наставление по стрелковому делу" АК, СВД, РПГ почему забыли? В советской (российской) армии принцип обучения один: рассказ-показ-тренировка. Как работает РУМО если элементарных вещей не знает?
  11. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 11:33 Новый
    0
    они будут использованы для тренировочного процесса американских военнослужащих, включая развития у них "навыков обращения с оружием противника".

    Уже на трофеи губы раскатали?
  12. iouris
    iouris Сегодня, 12:28 Новый
    0
    Но против термоядерного оружия не поможет.
    А оно имеется у РФ?
  13. Вихорь
    Вихорь Сегодня, 12:47 Новый
    0
    А с нашими Т-90, Арматами, Ми-35, Ка-52, Су-35, Су-57 и пр. и др. они познакомится не желают ?
    А то возникнет у янкесов ошибочное мнение, что у русских в армии кроме гранатомётов РПГ-7, ЗРК "Стрела-2", автоматов и пулемётов Калашникова, снайперской винтовки Драгунова СВД, гранат Ф-1, РГД-5, РГ-42 и коктейля Молотова больше ничего нет и попрут на нас с дуру на своих супер абрамсах и Фи-35.
    Ищи их потом свищи...