Пентагон создал риск утечки технологий в программе Skyborg для ВВС США

Искусственный интеллект и дроны ВВС США

Много подрядчиков – хорошо или плохо

Концепт беспилотного летательного аппарата по программе Skyborg

В США продолжаются исследования в области разработки дронов в рамках программы Skyborg. Контракт с ВВС США заключили 13 компаний, работающих в сфере высоких технологий. И это может создать Пентагону дополнительные проблемы.Как известно, американское военное ведомство уделяет очень большое внимание разработке автономных беспилотных летательных аппаратов, управляемых искусственным интеллектом. В процессе реализации программы Skyborg Военно-воздушные силы США рассчитывают получить технологии автономных самолетов, которые при этом отличались бы относительно невысокой стоимостью и могли бы выполнять боевые задачи в сложных условиях.Таким образом, речь идет не о формировании единой платформы разработок, а о создании семейства взаимосвязанных технологий беспилотных летательных аппаратов для различных миссий американской авиации . Кроме того, искусственный интеллект может быть применен и в пилотируемой авиации для дополнительной поддержки пилотов во время боевых операций.Еще в марте 2019 года помощник министра военно-воздушных сил США по закупкам и технологиям Уилл Ропер заявлял, что в течение нескольких ближайших лет ему бы хотелось увидеть реальные демонстрации возможностей архитектуры Skyborg.Часть исследований в рамках программы Skyborg - Skyborg Prototyping, Experimentation and Autonomy Development, или SPEAD, планируется завершить к 2026 году. На разработки выделены сотни миллионов долларов, и естественно, что очень многие американские компании хотят попробовать свои возможности и сразиться за столь жирный кусок пентагоновского пирога.Изначально в программе принимали участие такие гиганты американской оборонной промышленности как Boeing, Northrop Grumman, General Atomics и Kratos Unmanned Aerial Systems. Однако 29 сентября 2020 года Военно-воздушные силы США включили в состав поставщиков услуг, которые будут бороться за отдельные заказы, еще несколько компаний. Это AeroVironment Inc. из Калифорнии, BAE System Controls Inc. из Вирджинии, Autodyne LLC из Массачусетса, Blue Force Technologies Inc. из Северной Каролины, Fregata System Inc. из Миссури, Lockheed Martin Aeronautics Company из Техаса, Государственный университет Уичито (штат Канзас), а также калифорнийские компании Sierra Technical Services и NextGen Aeronautics Inc.Как пояснил бригадный генерал ВВС США Дейл Уайт, отвечающий в рамках программы Skyborg за разработку истребителей и перспективных самолетов, столь большое количество участников связано с тем, что широкая конкуренция поможет выбрать наиболее результативных исполнителей. В Пентагоне считают, что конкуренция будет способствовать повышению качества работы подрядчиков, а это неизбежно скажется и на эффективности предлагаемых технологий.Впрочем, большое количество частных компаний, принимающих участие в проекте, создает и дополнительные риски для реализации программы. Прежде всего, речь идет об утечке данных и технологий: вспомним старую поговорку о том, что тайна, которую знают два человека, уже не тайна. Здесь действует такой же принцип. К тому же, в более мелких компаниях, как можно предугадать, дела с соблюдением секретности обстоят похуже, чем в гигантах вроде Boeing или Northrop Grumman.Следовательно, военному ведомству и контрразведывательным структурам предстоит проявлять повышенное внимание к обеспечению безопасности разработок. Ведь, как не раз утверждали сами американские высокопоставленные чиновники, Китай специализируется на краже американских технологий и их последующем воплощении уже в собственных высокотехнологичных проектах.Для Пентагона утечка новейших технологий в области искусственного интеллекта и его применения для беспилотных летательных аппаратов будет очень обидной неприятностью, учитывая то стратегическое значение, которое в ВС США придаётся реализации программы Skyborg.