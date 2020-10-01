В Британии оценили боеспособность российской армии

Сегодня российские вооруженные силы превратились в действенный военный инструмент, а Москва продемонстрировала готовность использовать его или угрозу его применения

Российские Вооруженные силы в настоящее время находятся на высшем уровне боеспособности со времен холодной войны. К такому выводу пришли эксперты лондонского Международного института стратегических исследований (IISS).Британский институт выпустил доклад под названием "Модернизация российских вооруженных сил: оценка", в котором говорится, что за счет проведенных реформ и инвестиций, начавшихся после военного конфликта 2008 года в Южной Осетии, российская армия стала профессиональной и гораздо лучше оснащенной. Особенное внимание обращается на успешную модернизацию Воздушно-космических и ядерных сил, а также высокий уровень боеготовности Сухопутных войск. Также отмечаются усилия по обновлению ВМФ РФ.- говорится в докладе.Ранее в российском Минобороны заявили, что России удается поддерживать высокий уровень боеготовности, несмотря на в разы меньший военный бюджет, чем у США и НАТО. Согласно заявлению вице-премьера Юрия Борисова, Москва находится на шестом месте в мире по абсолютному объему средств, которые тратятся на вооружение. Обновление вооружения российской армии заложено в госпрограмму, поставки современных новых образцов вооружения и техники будут продолжены.