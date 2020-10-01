Военное обозрение
Войти Регистрация

В Британии оценили боеспособность российской армии

28
В Британии оценили боеспособность российской армии

Российские Вооруженные силы в настоящее время находятся на высшем уровне боеспособности со времен холодной войны. К такому выводу пришли эксперты лондонского Международного института стратегических исследований (IISS).


Британский институт выпустил доклад под названием "Модернизация российских вооруженных сил: оценка", в котором говорится, что за счет проведенных реформ и инвестиций, начавшихся после военного конфликта 2008 года в Южной Осетии, российская армия стала профессиональной и гораздо лучше оснащенной. Особенное внимание обращается на успешную модернизацию Воздушно-космических и ядерных сил, а также высокий уровень боеготовности Сухопутных войск. Также отмечаются усилия по обновлению ВМФ РФ.

Сегодня российские вооруженные силы превратились в действенный военный инструмент, а Москва продемонстрировала готовность использовать его или угрозу его применения

- говорится в докладе.

Ранее в российском Минобороны заявили, что России удается поддерживать высокий уровень боеготовности, несмотря на в разы меньший военный бюджет, чем у США и НАТО. Согласно заявлению вице-премьера Юрия Борисова, Москва находится на шестом месте в мире по абсолютному объему средств, которые тратятся на вооружение. Обновление вооружения российской армии заложено в госпрограмму, поставки современных новых образцов вооружения и техники будут продолжены.
28 комментариев
Объявление

Нашим проектам требуются авторы в новостной и аналитический отделы. Требования к соискателям: грамотность, ответственность, работоспособность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение быстро анализировать текст и проверять факты, писать сжато и интересно на политические и экономические темы. Работа оплачивается. Обращаться: editor@topcor.ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:27 Новый
    +6
    Что тут удивительного!!!
    Вокруг нас суетятся реальные враги и прочие лавки ... так шо наш бронепоезд уже под парами! Пушки расселены, осталось дать гудок и понеслась!
    За бугром это почуяли, те у кого чуйка и мозги ещё сохранились.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 11:40 Новый
      +10
      За бугром это почуяли

      И почуяли, и огорчились прикинув во-сколько им встанет такая боеготовность. bully
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:52 Новый
        +6
        Если захотят посоревноваться, тады ай .... только привыкли все на "большого брата" такие заботы перекладывать! А вот теперь ой, "большой брат" им счётец предъявляет. Теперь будет ай ай ай!
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 12:34 Новый
        0
        Цитата: rocket757
        Вокруг нас суетятся реальные враги и прочие лавки ... так шо наш бронепоезд уже под парами!

        Цитата: Alex777
        почуяли, и огорчились прикинув во-сколько им встанет такая боеготовность.

        Да они не нас хвалят - они себе денег выпрашивают. "Россия вон какая сильная - нам ещё больше денег нужно, чтобы не поддаться, когда Россия решит наконец-то нас захватить".

        Это неумные СиЭнЭны, Марджумжары, поляки, скаклы, Трибалтика кричат о том, какая Россия слабая, какое у неё плохое оружие, что мы показываем мультики про гиперзвук и совсем всё в России плохо. А от официальных начальников в погонах из Америки, например, кто-нибудь такое слышал? Вот и я не слышал. Наоборот, всё время ноют - "Россия сильна как никогда, нападут - не справимся, ДАЙТЕ ДЕНЕГ - мы купим новые ракеты (корабли, самолёты, пушки, построим базы)".

        Хвалит тебя враг - значит, что-то ты делаешь не так. Сунь-цзы 2600 лет назад про это сказал -
        Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, — мой учитель; тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, — мой друг; тот, кто мне льстит, — мой враг.
  2. iouris
    iouris Сегодня, 11:28 Новый
    +3
    Англичанка нагадила - разгребайте, плиз.
  3. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 11:29 Новый
    +6
    Англосаксы спят и видят ,когда Россия снова окунется в 90-е...и чем ближе к выборам в РФ,тем больше они будут истерить и совать свой нос.
    1. Роман13579
      Роман13579 Сегодня, 12:08 Новый
      -6
      Англосаксы спят и видят ,когда Россия снова окунется в 90-е

      Прям реально не могут без этих видений спать что ли??)
      А чем им сейчас плохо там живётся?? Или современные олигархи меньше денег от нас туда вывозить стали?? Ну вот почему они должны бредить 90-ми?? И где в статье истерия??)

      Как жили рядовые англичане лучше россиян в 90-е, так же продолжается и по сей день..
      Как спали они спокойно, так и продолжают спать..
      1. stalkerwalker
        stalkerwalker Сегодня, 12:13 Новый
        +5
        Цитата: Роман13579
        Как жили рядовые англичане лучше россиян в 90-е, так же продолжается и по сей день..
        Как спали они спокойно, так и продолжают спать

        Вы как, милейший, сами из рядовых англичан будете? Или вам персонально рассказывают жители туманного Альбиона о своём прекрасном существовании? Пашка Дуров, или Ходор?
        wassat
        1. Роман13579
          Роман13579 Сегодня, 12:15 Новый
          -6
          Есть у меня один Ильич.. он персонально и рассказывает, как все англичане ломятся в Россию жить.. и бабло сюда своё вывозят..))
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:38 Новый
    +3
    Нет и еще раз нет .На высшем это Запад 82,принимал участие .Вот тогда вы были на ушах ,когда мы в километре от "забора "остановились.Но уже близко к этоиу уровню,по моему мнению ,еще лет пять надо по всеобщему развитию,к сожалению без флота.
    1. dzvero
      dzvero Сегодня, 14:12 Новый
      0
      Пик могущества - Запад-81 и Щит-82 (семичасовая ядерная война). Но англичане правы - последние учения если и уступают, то мало в чем.
  5. Sergey_G_M
    Sergey_G_M Сегодня, 11:43 Новый
    +2
    Британия? ну ладно, посмотрим как они подтираться будут если мы с финляндией потприжмем с бумагой. Финлянцы норм парни, и они и мы заработаем. Газа не хотят? газ это все пакеты, полиэтилен! А в про зеленых! ну, ну, посмотрим как они без отопления в европе зеленеть будут!
    П.с. отопление у нас есть, а у европейцев не очень, и очень дорого топить, я и про промышленные предприятия и про тепло в квартирах (это у нас социализм почти разваленый (соц-капитализм), а в европпе центрального отопления нет или это стоит серьезных денег)
  6. Владимир_6
    Владимир_6 Сегодня, 11:53 Новый
    +2
    Англосаксы так надеялись, что после Горбачева и Ельцина от России останутся лишь воспоминания, и вдруг
    Сегодня российские вооруженные силы превратились в действенный военный инструмент, а Москва продемонстрировала готовность использовать его или угрозу его применения
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:05 Новый
      +1
      С Немцовым у них не сраслось!Даже алкашу ельцину не" зашел".
    2. 72jora72
      72jora72 Сегодня, 12:38 Новый
      +1
      Англосаксы так надеялись, что после Горбачева и Ельцина от России останутся лишь воспоминания, и вдруг
      Сегодня российские вооруженные силы превратились в действенный военный инструмент, а Москва продемонстрировала готовность использовать его или угрозу его применения
      Когда начинают так откровенно хвалить, значит у нас что то пошло не так.........
      1. Владимир_6
        Владимир_6 Сегодня, 13:11 Новый
        -1
        Цитата: 72jora72
        Когда начинают так откровенно хвалить, значит у нас что то пошло не так.........

        Не обязательно. Может поняли, что У НИХ пошло что то не так. С ЕС разлад, да и Трамп Америку отрывает от британского влияния.
        1. 72jora72
          72jora72 Сегодня, 13:19 Новый
          +2
          Может поняли, что У НИХ пошло что то не так.
          А что у них пошло не так? Россия успешно окружается враждебными режимами, качают Белоруссию(уверяю Вас там еще ни чего не кончилось), зажгли опять Закавказье , на очереди Казахстан,они играют в"долгую" и пока все у них идет по плану....
          1. Владимир_6
            Владимир_6 Сегодня, 13:51 Новый
            -1
            Цитата: 72jora72
            А что у них пошло не так?

            Главное, что у них не так, это решение команды Трампа более не участвовать в войнах за чужие интересы. Ни для кого не секрет, что в Афганистане американские солдаты охраняют плантации мака, которые принадлежат Английской королеве. Трамп выведет от туда всех военнослужащих. И не только из Афгана.
            качают Белоруссию(уверяю Вас там еще ни чего не кончилось)

            Согласен, что не закончилось, но уверен в том, что самое страшное уже прошло.
            зажгли опять Закавказье

            Ильхам Алиев вполне внятно объяснил, что нужно для прекращения огня: "Единственным условием прекращения боевых действий в Карабахе является вывод с этой территории подразделений и военной техники армянской армии, другие варианты не рассматриваются".
            Армянского "Наполеона" принудят выполнить это условие. Да не легко России - ЛДНР, Сирия, Беларусь. Теперь еще и Кавказ. Но, слава Богу, пока справляемся. hi
            1. 72jora72
              72jora72 Сегодня, 14:05 Новый
              0
              Главное, что у них не так, это решение команды Трампа более не участвовать в войнах за чужие интересы.
              Ваши слова да Богу в уши.........
              1. Владимир_6
                Владимир_6 Сегодня, 14:14 Новый
                -1
                Цитата: 72jora72
                Ваши слова да Богу в уши..

                Да я понимаю, Сергей, что "решению команды Трампа" противостоят решения команды Байдена.
                Поэтому тоже говорю: "Мои слова, да Богу в уши". Скоро узнаем чьи решения сбудутся.
  7. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 12:02 Новый
    +2
    К такому выводу пришли эксперты лондонского Международного института стратегических исследований (IISS).
    Сквозит какая-то зависть и непонимание . Этот эксперт не может не знать , что у ВС Британии и России военные бюджеты сопоставимы , не может не знать численности л/с и техники на вооружении своей армии и нашей , соответственно не может не задаваться вопросом похожести бюджетов и разницы в возможностях .
    1. Владимир_6
      Владимир_6 Сегодня, 12:07 Новый
      +1
      Цитата: КВУ-НСвД
      Сквозит какая-то зависть и непонимание .

      Безнадега. Уже появилось четкое понимание того, что Россия им не по зубам.
  8. Горбунов Артем
    Горбунов Артем Сегодня, 12:16 Новый
    +3
    Готовимся к боевым действиям. Если бомбанет то кирдык придет всем, кроме папуасов.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:22 Новый
      0
      Перезжаеи на берег Микухо Маклая.Интересно земля там подораджала? hi
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:33 Новый
    +3
    Российские Вооруженные силы в настоящее время находятся на высшем уровне боеспособности со времен холодной войны
    Когда об этом говорят англичане нужно насторожиться и понять для чего хвалят российскую армию. Может действительно хотят предостеречь своих ретивых политиков - не ходи на Москву. А может в очередной раз готовят какую-нибудь пакость? Нет уже веры даже тому если в западной прессе тебя вдруг похвалили.
    1. Владимир_6
      Владимир_6 Сегодня, 13:00 Новый
      0
      Цитата: rotmistr60
      Когда об этом говорят англичане нужно насторожиться и понять для чего хвалят российскую армию. Может действительно хотят предостеречь своих ретивых политиков - не ходи на Москву. А может в очередной раз готовят какую-нибудь пакость?

      Британия без армии США против России- старуха Шапокляк. Как Вы правильно заметили "какую-нибудь пакость" готовят.
      Уровень боеготовности Российской армии они воочию наблюдали в Сирии. Видать сильно впечатлились.
  10. leks
    leks Сегодня, 13:11 Новый
    +1
    Пусть лесом идут эти эксперты из-за бугра.
    Нельзя расслабляться, работы еще не початый край.
  11. Hagen
    Hagen Сегодня, 13:29 Новый
    +1
    Сегодня российские вооруженные силы превратились в действенный военный инструмент, а Москва продемонстрировала готовность использовать его или угрозу его применения

    Нормальная оценка, чтобы под эту сурдинку потребовать увеличения оборонного бюджета. Думаете, они этой оценкой выразили свою озабоченность по поводу своей безопасности? Ничуть. Она направлена на электорат и парламент. Если непонятно, для чего вся эта шумиха, значит дело в деньгах.