Грузинская армия начала перевооружение на оружие стандарта НАТО

Грузия начала перевооружение на оружие стандарта НАТО. Как сообщает пресс-служба грузинского Минобороны, подразделения Сил обороны страны начали получать на вооружение американские легкие ручные пулеметы M249 калибра 5,56 мм.
В среду министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с командующим Сил обороны Грузии генерал-майором Георгием Матиашвили лично проконтролировали процесс перевооружения, посетив военную базу в Вазиани.
В военном ведомстве Грузии подчеркнули, что перевооружение ведется при поддержке США. На первом этапе на пулеметы M249 будут перевооружены подразделения, уже прошедшие подготовку в рамках совместной с США программы под названием GDRP (Программа готовности обороны Грузии), а также подразделения командования учениями и военным образованием.
По данной программе в грузинской армии уже подготовлены шесть батальонов, начата подготовка седьмого. Всего в рамках GDRP планируется подготовить и оснастить по стандартам НАТО девять грузинских маневренных батальонов.
В июне этого года министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что грузинская армия переходит на стандарты НАТО. В процессе этого перехода боевые подразделения Сил обороны Грузии будут перевооружены на автоматические винтовки M-4 американского производства, а также получат другое современное вооружение натовского стандарта.