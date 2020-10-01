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Грузинская армия начала перевооружение на оружие стандарта НАТО

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Грузинская армия начала перевооружение на оружие стандарта НАТО

Грузия начала перевооружение на оружие стандарта НАТО. Как сообщает пресс-служба грузинского Минобороны, подразделения Сил обороны страны начали получать на вооружение американские легкие ручные пулеметы M249 калибра 5,56 мм.


В среду министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с командующим Сил обороны Грузии генерал-майором Георгием Матиашвили лично проконтролировали процесс перевооружения, посетив военную базу в Вазиани.

В военном ведомстве Грузии подчеркнули, что перевооружение ведется при поддержке США. На первом этапе на пулеметы M249 будут перевооружены подразделения, уже прошедшие подготовку в рамках совместной с США программы под названием GDRP (Программа готовности обороны Грузии), а также подразделения командования учениями и военным образованием.

По данной программе в грузинской армии уже подготовлены шесть батальонов, начата подготовка седьмого. Всего в рамках GDRP планируется подготовить и оснастить по стандартам НАТО девять грузинских маневренных батальонов.

В июне этого года министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что грузинская армия переходит на стандарты НАТО. В процессе этого перехода боевые подразделения Сил обороны Грузии будут перевооружены на автоматические винтовки M-4 американского производства, а также получат другое современное вооружение натовского стандарта.
21 комментарий
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  1. Ка-52
    Ка-52 Сегодня, 11:41 Новый
    +2
    Грузинская армия начала перевооружение на оружие стандарта НАТО

    шашлычные переоборудуют в м`Дональдсы
    перевооружены подразделения, уже прошедшие подготовку в рамках совместной с США программы под названием GDRP

    кажется уже уже проходили подготовку до 08.08.08г. Не слишком помогло
    1. Invoce
      Invoce Сегодня, 11:51 Новый
      +5
      Грузины еще те вояки! Танцоры они, певцы... , шашлычники и хлеб пекут не плохой. Но воевать - это не их призвание.. не желаю обидеть грузин, но они всегда огребали по полной программе и всегда бежали под защиту России... И сейчас их поматрАсят и бросЮт... С Россией нужно дружить и торговать, а не переходить на гейские стандарты, в том числе NATO. А оно вам НАТО?
      1. Гиперион
        Гиперион Сегодня, 12:56 Новый
        +1
        Грузины могли бы как-то Армении помочь. Все таки соседи-христиане. Весь свой флаг увешали крестами, а на деле туркам в рот смотрят и перед НАТО расстилаются.
        1. Invoce
          Invoce Сегодня, 14:03 Новый
          0
          Цитата: Гиперион
          Грузины могли бы как-то Армении помочь. Все таки соседи-христиане. Весь свой флаг увешали крестами, а на деле туркам в рот смотрят и перед НАТО расстилаются.

          У грузин душевно-психологическая травма перед Турцией. Турки всю историю опускали и унижали этот народ...
          В 1783 году, одновременно с присоединением Крыма, Екатерина II уважила просьбу грузинского царя. 24 июля в крепости Георгиевск (ныне в Ставропольском крае) был подписан договор о переходе Грузии под покровительство России. Георгиевский трактат сразу предоставлял грузинскому дворянству и купечеству равные права с соответствующими российскими сословиями по всей территории Империи.
          Но очень скоро Грузия сама нарушила этот договор. Ведя двойную игру, царь Ираклий заключил договор о дружбе с Турцией, с которой Россия в то время собиралась воевать. Георгиевский трактат утратил силу, и Россия вывела свои гарнизоны из Картли-Кахетии. В результате страна осталась без защиты, когда в 1795 году в неё вторглись персидские войска.
          В 1799 году Император Павел I оказал Грузии военную помощь. Новый царь Грузии Георгий XII, находясь на смертном одре, просил о прямом подданстве России. В январе 1801 года Павел издал манифест о присоединении Грузии к Российской Империи. Присоединение совершилось с нарушением прав династии в глазах народа, что вызвало волнения.
          Александр I, вступивший на престол уже через два месяца, вынужден был разрешать правовые и политические вопросы, связанные с этим приобретением. В апреле 1802 года был издан новый манифест. Волнения были утихомирены. Грузия лишилась государственности, но её православные жители получили все права соответствующих российских сословий.

          https://zen.yandex.ru/media/history_russian/priniatie-gruzii-v-russkoe-poddanstvo-5c513f2c463db200ae6544a7
          Аджария. Турецкая оккупация Грузии.
          "Между 1803 и 1878 годами в результате русско-турецких войн оставшиеся княжества и территории (Батуми, Артвин, Ахалцихе и Поти, а также Абхазия по просьбе князя Сафарбея Георгия) также были присоединены к России.
          Грузия была объединена впервые за много лет.
          И всё таки через 200 с лишним лет турки покорили Грузию и Аджарию не военной силой, а сыграв на жадности местной элиты.
          Такая участь ждёт и другие страны лимитрофы.
          Аджария всегда была весьма специфическим регионом, если не сказать — проблемным.
          Примерно с XVI и, по сути, до середины второй половины XIX века Аджария входила в состав Османской империи.
          Это заметно сказалось на всём регионе.
          Так, в отличие от всей остальной христианской Грузии, в Аджарии весьма распространён ислам.
          По некоторым данным, вплоть до половины населения региона — мусульмане.
          Изначально аджарцы, конечно, исповедовали христианство, но османское владычество дало о себе знать. И теперь количество мусульман стремится сравняться с количеством христиан. На это накладывается тот факт, что сам Эрдоган по предкам - аджарец.
          И его идеи неоосманизма никуда не делись.
          А учитывая историю с курдами, можно уверенно сказать, что между турками и грузинами запад выберет турок.
          Батуми - будущая жемчужина Турции.
          Если конечно у грузин не встанут мозги на место и они не вспомнят, что от Турции есть только одна защита.
          Для местных даже чернорабочих мест почти нет.
          Обслуживающий персонал любого турецкого учреждения, будь то ресторан или строительная бригада, состоит на 95% из турок. Грузинам же достаются должности чернорабочих и то, по данным Робакидзе, за одну и ту же работу грузин получит в случае удачи одну седьмую доли турка.
          Не говоря о культуре образовании, науке, промышленности...
          Суверенитет был заменен на инвестиции- ползучую тюркизации.
          Местное население будет полностью турецким.
          Этот вопрос я отслеживаю более 10 лет.
          Если читатель захочет, к примеру, из Анкары или Стамбула отправиться на восток страны взглянуть на крепость в Ризе или отдохнуть в приморском городке Хопа, то он может спокойно заказать авиабилет в Батуми с пометкой «Хопа».
          И этот рейс не будет считаться международным.
          В турецком аэропорту вы пройдёте паспортный и таможенный контроль, а в Батуми ни один грузинский представитель таможни даже пальцем вас тронуть не имеет права.
          Вместо этого прямо из аэропорта вы садитесь в турецкий автобус и по желанию отправляетесь в Хопу, Ризе и т.д.
          Вообще, от центра Батуми даже при наличии пробок можно добраться до турецко-грузинской границы меньше чем за полчаса. Легко можно вообразить, какой простор для расширения «сотрудничества» подобная ситуация предоставляет…
          Кто-то из обывателей скажет, что это просто бизнес, привычный деловой подход.
          И будет не прав.
          Предпринимательские интересы турок в Аджарии активно субсидируются официальными властями Анкары.
          Более того, турецкие власти даже предоставляют низкопроцентные кредиты уехавшим в Аджарию соотечественникам на покупку жилья чуть ли не на уровне национальной программы.
          Да-да, вроде бы «эмигрантам» турецкая родина даёт деньги, чтобы они оставались на «чужбине».
          Поэтому не стоит удивляться всепроникающему отуречиванию, когда одним из крупных мобильных операторов Аджарии тоже являются турки.Словом, к сожалению Грузия на глазах постепенно превращается в колонию Турции. И это печально.

          https://zen.yandex.ru/media/id/5b63123ac5c7d500a9f8a392/adjariia-tureckaia-okkupaciia-gruzii-5f54affe019fb065e79a0280
    2. СРЦ П-15
      СРЦ П-15 Сегодня, 11:52 Новый
      0
      В процессе этого перехода боевые подразделения Сил обороны Грузии будут перевооружены на автоматические винтовки M-4 американского производства, а также получат другое современное вооружение натовского стандарта.

      А хамеры американцы им уже не доверяют? smile
    3. vkl.47
      vkl.47 Сегодня, 12:12 Новый
      0
      Плевать амерам как они воюют.они всё равно их в блок возьмут.и разместят там базы.с кем угодно хоть с диверсантами.и будут на осетинов нападать по тихой.химозу на людях испытывать.
  2. Vol4ara
    Vol4ara Сегодня, 11:46 Новый
    +2
    Это был вопрос времени. Грузия, Украина будут воевать против нас, если случится война. И политика НАТО на этом не заканчивается всех нейтральных или союзных нам соседей они будут стараться перетянуть на свою сторону, обложить как волков флажками. Недостаточно иметь пророссийского президента, необходимо иметь и пророссийскую элиту. Хотя с этим плохо даже у нас в стране...
    1. Invoce
      Invoce Сегодня, 11:54 Новый
      0
      Цитата: Vol4ara
      Это был вопрос времени. Грузия, Украина будут воевать против нас, если случится война...

      "Объявить войну" и воевать это большая разница. Объявляют войну правительства, а воюет народ
    2. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович Сегодня, 12:06 Новый
      +1
      Цитата: Vol4ara
      Грузия, Украина будут воевать против нас, если случится война.

      Думаю, только самые отбитые, и недолго.
      А у более-менее вменяемых реакция будет примерно такая:
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:54 Новый
    +1
    Им бы шо полегче, шоб бегать не мешало.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 12:40 Новый
      +1
      ...боевые подразделения Сил обороны Грузии будут перевооружены на автоматические винтовки M-4 американского производства...
      Им бы шо полегче, шоб бегать не мешало.
      Новьё!!! Интересно, а чего не на "гаранды"? А, да, верно Гаранд 5 кил весит request
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:45 Новый
        +1
        Кто и чем всяких мелких, страждущих халявщиков вооружать будет?
        Даже обсуждать смешно, видели, видели уже не раз.
  4. iouris
    iouris Сегодня, 12:04 Новый
    -2
    Русские долго запрягают, а потом никуда не едут, поэтому НАТО вступает в Грузию. Поздравляю.
    1. iouris
      iouris Сегодня, 13:23 Новый
      0
      Ну ладно... Не поздравляю!
  5. Владимир_6
    Владимир_6 Сегодня, 12:04 Новый
    +1
    Грузия начала перевооружение на оружие стандарта НАТО.

    А вы "друзья" как ни рядитесь, все же в вояки не годитесь.
  6. Викторио
    Викторио Сегодня, 12:06 Новый
    +2
    главное непременный атрибут нато, солнцезащитные очки, не забывать одевать по поводу и без, тогда все будет в ажуре.
    1. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович Сегодня, 12:38 Новый
      +1
      Цитата: Викторио
      главное непременный атрибут нато, солнцезащитные очки, не забывать одевать по поводу и без, тогда все будет в ажуре.

      Носить всегда! А пуще того ночью и в дождь.
  7. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 12:06 Новый
    +1
    К августу восьмого года они по тем-же стандартам пыжились , ту же помощь получали , теми же инструкторами обучались .
    подразделения Сил обороны страны начали получать на вооружение американские легкие ручные пулеметы M249 калибра 5,56 мм.
    В процессе этого перехода боевые подразделения Сил обороны Грузии будут перевооружены на автоматические винтовки M-4 американского производства, а также получат другое современное вооружение натовского стандарта
    Смешно . кроме удорожания боеприпасов и процесса огневой подготовки это ничего не даёт
  8. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 12:39 Новый
    +1
    Они что воодушевились от пинка под одно место, поступившего из-за океана. Опять готовятся к вторжению и огрести по полной. Грабли они такие. fool
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:48 Новый
    +1
    будут перевооружены на автоматические винтовки M-4 американского производства
    Так это и понятно, т.к. наши в августе 2008 все вывезли с грузинских складов и как раз было много М-4.
  10. А Вам Зачем
    А Вам Зачем Сегодня, 14:15 Новый
    0
    России какое дело,каким оружием перевооружается Грузия? Галстуки там ещё не под запретом,будет что пожувать в случае чего