Американский посол в РФ опроверг причастность США к событиям в Белоруссии

Уверяю Вас, что обвинения в наращивании военных сил Соединенными Штатами или НАТО на границах Беларуси не соответствуют действительности и являются совершенно безосновательными. Равно как и обвинения в том, что США или какие бы то ни было западные страны или члены НАТО пытаются раздуть в Беларуси "цветную революцию", являются ложными и безосновательными

(...) Мы хотим мирного разрешения ситуации в Беларуси без вмешательства какого бы то ни было стороннего государства

Соединенные Штаты и НАТО не наращивают военные силы на белорусской границе, также США не имеют никакого отношения к попыткам раздуть в Белоруссии "цветную революцию". Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил посол США в РФ Джон Салливан.- заявил он.По словам Салливана, события в Белоруссии не являются предметом спора между США и Россией, а представляют собой "мирное выражение воли белорусского народа". Белорусский народ выражает протест против сфальсифицированных выборов и последующего за этим насилия со стороны силовых структур.Посол утверждает, что США не имеют к этому никакого отношения, поскольку являются приверженными к невмешательству в суверенитет и целостность территории Белоруссии. В то же время США поддерживают стремление белорусского народа свободно выбирать руководителей без вмешательства извне.- подчеркнул американский дипломат.