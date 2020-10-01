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Американский посол в РФ опроверг причастность США к событиям в Белоруссии

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Американский посол в РФ опроверг причастность США к событиям в Белоруссии

Соединенные Штаты и НАТО не наращивают военные силы на белорусской границе, также США не имеют никакого отношения к попыткам раздуть в Белоруссии "цветную революцию". Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил посол США в РФ Джон Салливан.


Уверяю Вас, что обвинения в наращивании военных сил Соединенными Штатами или НАТО на границах Беларуси не соответствуют действительности и являются совершенно безосновательными. Равно как и обвинения в том, что США или какие бы то ни было западные страны или члены НАТО пытаются раздуть в Беларуси "цветную революцию", являются ложными и безосновательными

- заявил он.

По словам Салливана, события в Белоруссии не являются предметом спора между США и Россией, а представляют собой "мирное выражение воли белорусского народа". Белорусский народ выражает протест против сфальсифицированных выборов и последующего за этим насилия со стороны силовых структур.

Посол утверждает, что США не имеют к этому никакого отношения, поскольку являются приверженными к невмешательству в суверенитет и целостность территории Белоруссии. В то же время США поддерживают стремление белорусского народа свободно выбирать руководителей без вмешательства извне.

(...) Мы хотим мирного разрешения ситуации в Беларуси без вмешательства какого бы то ни было стороннего государства

- подчеркнул американский дипломат.

36 комментариев
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  1. vkl.47
    vkl.47 Сегодня, 12:15 Новый
    +3
    Ну конечно!белые и пушистые.это просто народ восстал против диктатора.жили жили и тут хоп....и решили восстать.надоело всё.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 12:45 Новый
      -1
      По словам Салливана, события в Белоруссии не являются предметом спора между США и Россией, а представляют собой "мирное выражение воли белорусского народа".

      Как бы не так!
      В любых ПРОКСИ-вопросах верить США - это просто себя не уважать!

      1. Храмов
        Храмов Сегодня, 13:15 Новый
        0
        являются ложными и безосновательными

        Судя по физиономии данного персонажа заявления о его здоровом психическом состоянии являются ложными и безосновательными. laughing
  2. ioan-e
    ioan-e Сегодня, 12:15 Новый
    +3
    Американский посол в РФ опроверг причастность США к событиям в Белоруссии

    Как опроверг? Мамой клянется?
  3. Cap.Nemo58rus
    Cap.Nemo58rus Сегодня, 12:16 Новый
    +3
    Ну да, ну да...Я не я, и лошадь не моя, и сам я не извозчик! laughing
  4. Pharao7766
    Pharao7766 Сегодня, 12:16 Новый
    +1
    Очередной лжец...
    1. Артур73
      Артур73 Сегодня, 12:36 Новый
      +3
      А когда американцы признавали свою вину???Не припоминаю такого.
      1. AllBiBek
        AllBiBek Сегодня, 13:30 Новый
        0
        Ну, было несколько раз.
        Там, в случае ядерных бомбардировок Японии, либо распыления дефолиантов над Вьетнамом. Ну и покушения на Кастро не отрицали.
        1. Артур73
          Артур73 Сегодня, 13:59 Новый
          0
          Это были слишком очевидные деяния.Сбросить бомбу и говорить "это точно не мы"-слишком даже для них.В те времена.Тогда был Советский Союз,который мог себе позволить указать на их неправоту.Сейчас им такого сказать некому.Нынешние выражают озабоченности и продолжают отправлять своих детей на учебу в штаты,покупая им там недвижимость.
        2. orionvitt
          orionvitt Сегодня, 15:34 Новый
          0
          Цитата: AllBiBek
          Ну и покушения на Кастро не отрицали.

          Не помню, что бы официальные представители США, сей факт признавали. Так, сознавались отставные ЦРУшники, в различных док. фильмах-расследованиях и по ТВ. Но правда от этого не меняется. В наше время глобализации, если в мире где то, что то горит, то от туда обязательно торчат уши США.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:17 Новый
    +6
    Даже я лежа на" боевом диване"охотно верю оправданиеям посла США;аж слезу пробило.Пойду накачу,а то что то синтиментальным стал!Честно зараработанный выходной имею право! drinks
  6. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 12:18 Новый
    +3
    Хороший посол , что хороший адвокат - должен красиво рассуждать ни о чём и профессионально заговаривать зубы .
  7. Ren
    Ren Сегодня, 12:26 Новый
    +2
    Мы хотим мирного разрешения ситуации в Беларуси без вмешательства какого бы то ни было стороннего государства

    Полностью согласен. Есть такое государство - Союзне Государство России и Белоруссии. Высший орган Союзного государства – Высший Государственный Совет.
    В мире есть много союзных государств, например, Соединённые Государства Америки, там целых 50 государств. Высший орган законодательной власти — двухпалатный совет.
    Что если мы начнём комментировать результаты выборов в одном из этих союзных государств? bully
  8. iouris
    iouris Сегодня, 12:26 Новый
    0
    Дипломату твитер дан, чтобы скрывать свои дела и намерения.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:27 Новый
    +3
    Посол США,должен быть :Пряным или Ящичным или посол лесом! drinks Ящичный посол больше всех нравиться,особенно селедочка drinks
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 13:23 Новый
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Ящичный посол больше всех нравиться,особенно селедочка

      А мне сало.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:27 Новый
        +1
        Так его тоже можно так солить ,со специями.Я от сала тоже не откпзыааюсь!Смерть врагу,хана расчету! drinks
  10. 1536
    1536 Сегодня, 12:27 Новый
    0
    Американцы (подавляющее их большинство), тем более американские послы, никогда не скажут что-нибудь противное или гадкое в адрес США. Некоторым индивидуумам в России, в том числе и при исполнении тех или иных государственных функций, хорошо было бы последовать этому замечательному правилу, т.е. не хаять свою страну, упаковывая это в фантики "соблюдения демократических принципов" или "свободы слова".
  11. Вихорь
    Вихорь Сегодня, 12:30 Новый
    +2
    Кто б сомневался... Для участия в событиях в Белоруссии есть тамошний американский посёл...
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:35 Новый
    +1
    Там и без них местечковых рьяных хоть отбавляй!
    Впрочем, выученики то чьи?
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:39 Новый
    +1
    Глядя в эти "честные" глаза (на фото) так и хочется спросить: "Когда цинично врать перестанете?" Интересно, а нос при этом трогал?
  14. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 12:39 Новый
    +1
    А личико то как у святого! Врёт как ест.
  15. yehat2
    yehat2 Сегодня, 12:40 Новый
    0
    да елки палки, в беларуси работает Польша, а не США
    поэтому так топорно получается
  16. Alien From
    Alien From Сегодня, 12:42 Новый
    +1
    О да, после пробирки все поверили....
  17. kenig1
    kenig1 Сегодня, 12:46 Новый
    +1
    У него мимика, читается как "в натуре мамой клянусь".
  18. rusich
    rusich Сегодня, 12:48 Новый
    +1
    А когда эта исключительная нация в чем-то сознавалась. Даже ложь с пробиркой в ООН не признались
  19. Hagen
    Hagen Сегодня, 13:08 Новый
    +2
    Уверяю Вас, что обвинения в наращивании военных сил Соединенными Штатами или НАТО на границах Беларуси не соответствуют действительности и являются совершенно безосновательными. Равно как и обвинения в том, что США или какие бы то ни было западные страны или члены НАТО пытаются раздуть в Беларуси "цветную революцию", являются ложными и безосновательными

    Эти уверения и есть надежным доказательством того, что без них там ну никак не обошлось. Да и как шпионское логово может говорить правду?!
  20. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 13:19 Новый
    +1
    Когда врет, пусть подпрыгивает. Уже всех эти полосатые утомили своей трепологией.
  21. Светлан
    Светлан Сегодня, 13:28 Новый
    +2
    Американское правительство, представителем коего и является товарищ Посол, напрямую, да не участвует. И тут посол прав. А вот то, что учавствуют всевозможные фонды прикармливаемые как правительством так и толстосумами америки, это как бы Посол не знает. И типа за это, американское государство ответственности не несёт.
    ....
    Ложь и обман.
  22. AllBiBek
    AllBiBek Сегодня, 13:28 Новый
    +2
    Что-то вспомнилась фотка жирного кота, у которого вся морда в сметане, и который утверждает, что он слыхом не слыхивал ни о какой сметане.
    Впрочем, у них во всём так.
  23. rudolff
    rudolff Сегодня, 13:38 Новый
    0
    В данном случае, нет никаких оснований не верить Салливану. Зачем американцам пытаться свергать президента, который в последние годы буквально на глазах становился скорее проамериканским, чем пророссийским, который все дальше уводил Беларусь от союза с Россией? То, что Лукашенко натворил с начала предвыборной кампании и последующие за этим протесты, стали неожиданностью для всех, в том числе и для америнцев.
  24. g1washntwn
    g1washntwn Сегодня, 13:39 Новый
    +1
    Руку на Библию. Обе. А то знаем как они там по карманам пальцы скрещивают.
    1. Артур73
      Артур73 Сегодня, 14:13 Новый
      0
      Там правду скажет только если причиндалы на плаху под топор!
      1. g1washntwn
        g1washntwn Сегодня, 14:24 Новый
        0
        Попробую сказать как можно более толерантно... Там давно нечем звенеть.
        Слабые отголоски разума и совести проявляются только после того как заработают свой последний доллар...то есть, никогда.
  25. Владимир_6
    Владимир_6 Сегодня, 14:28 Новый
    0
    По словам Салливана, события в Белоруссии не являются предметом спора между США и Россией, а представляют собой "мирное выражение воли белорусского народа". Белорусский народ выражает протест против сфальсифицированных выборов и последующего за этим насилия со стороны силовых структур.

    Посмотрим в ноябре на действия американских силовых структур, когда американский народ начнет выражать протест против сфальсифицированных выборов в США.
  26. viktor.
    viktor. Сегодня, 15:11 Новый
    0
    Мы хотим мирного разрешения ситуации в Беларуси без вмешательства какого бы то ни было стороннего государства ..... Прочитав Чуть Слезу не пустил. wassat