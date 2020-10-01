Военное обозрение
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Целью перебазирования F-16 из Германии в Италию назвали противодействие России

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Целью перебазирования F-16 из Германии в Италию назвали противодействие России

Целью перебазирования истребителей F-16 ВВС США из Германии в Италию является противодействие России. Об этом заявил глава оперативного управления комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дэвид Аллвин.


Выступая в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Аллвин заявил, что переброской F-16 ВВС США надеется расширить "площадь атаки", так как ошибочно полагать, что Россия ограничится боевыми действиями только на Балтике.

(...)у России возможно, имеются замыслы злонамеренного влияния по всей периферии, в связи с чем юго-восток Европы, Черное море становятся столь же важными, сколь Балтийское. Мы расширимся до Италии, укрепим потенциал Авиано, чтобы лучше заниматься происходящим в Восточном Средиземноморье, а также в Черном море

- пояснил генерал.

По его словам, после данной передислокации европейское командование вооруженных сил США получит еще одну "ось доступа".

Ранее стало известно, что 480-я эскадрилья, базирующаяся на авиабазе Шпангдалем на западе Германии будет передислоцирована на север Италии на авиабазу Авиано. Она присоединится к дислоцированным там двум эскадрильям ВВС США - 555-й и 510-й. На вооружении всех этих эскадрилий строят истребители F-16.

По словам главы Пентагона Марка Эспера, переброска F-16 ближе к Черноморскому региону позволит НАТО проводить эффективное развертывание на юго-восточном фланге альянса.
22 комментария
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  1. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 12:52 Новый
    +3
    Ничего им не светит.
    Все одно.
    Добро победит бабло.
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 12:58 Новый
      +9
      у России возможно, имеются замыслы злонамеренного влияния по всей периферии

      А не пора ли резко выступать по поводу балабольства высших чинов НАТО и США. Что то язык как помело уже стал. Края совсем потеряли.
      Ледорубов на всех хватит.... angry
      1. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 13:01 Новый
        +5
        Тут не ледорубы нужны, а ракеты.
        Хочется надеятся, что хватит.
        Однако, скорее всего, еще не достаточно на полноценное противостояние без использования ЯО.
        А язык у них такой .
        Как когда то говорили в советской Одессе.
        "Шо ж ты жаба ядом дышишь?"
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 13:10 Новый
          +2
          Выступая в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Аллвин заявил, что переброской F-16 ВВС США надеется расширить "площадь атаки", так как ошибочно полагать, что Россия ограничится боевыми действиями только на Балтике.

          Вот послушаешь речи американских вояк - и 100 раз плюнешь на постозвонные заверения того же американского дипломата Салливана о непредвзятых намерениях США в отношении той же Р.Беларусь!
          По словам Салливана,
          события в Белоруссии не являются предметом спора между США и Россией, а представляют собой "мирное выражение воли белорусского народа".

          В любых ПРОКСИ-вопросах верить США - это просто себя не уважать!
        2. Артур73
          Артур73 Сегодня, 14:16 Новый
          0
          Ничего такого не случилось.Просто у наших стратегов появилось еще некоторое количество целей на карте европы.А ракетам пофигу,германия там,италия,или сша.Всем хватит.
          1. zwlad
            zwlad Сегодня, 14:39 Новый
            +1
            Может не хватить. Рассредотачиваются гады.
      2. Руссобел
        Руссобел Сегодня, 13:17 Новый
        0
        Ледорубов на всех хватит....
        А если ледорубов не хватит, то выручит "Новичок"
        good
        1. Mitroha
          Mitroha Сегодня, 13:25 Новый
          +3
          Жирно будет, мы новичок на предателей бережем laughing
    2. vkl.47
      vkl.47 Сегодня, 13:07 Новый
      +4
      Так охота разбежаться и в рыло сапогом керзовым треснуть.бесят эти сказочники натовские.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:14 Новый
        +3
        Целью перебазирования истребителей F-16 ВВС США из Германии в Италию является противодействие России
        Зря мы итальянцев от короны лечили...Это их благодарность !
        1. Ros 56
          Ros 56 Сегодня, 13:35 Новый
          +1
          А у нас ВВП хочет чтобы нимб вокруг головы при жизни светился. Ну как же, помогает всему миру, а у самих в Воронежской области дома полыхают, пока Бе-200 в Турции пожары тушит, да еще турки претензии выставляют нашим летунам, близко от домов летают.
          1. Чарик
            Чарик Сегодня, 13:58 Новый
            0
            Много домов сгорело?Я проезжал через мост Бобяковский-успел только поля сгоревшие увидеть.
            1. Ros 56
              Ros 56 Сегодня, 14:09 Новый
              +1
              Смотрите новости, постоянно мониторят, хорошо что погибших нет. Вот и про Ростов начали тоже говорить.
            2. Чарик
              Чарик Сегодня, 14:45 Новый
              0
              А что за вопрос можно минуса ставить-не знал
      2. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Сегодня, 13:19 Новый
        +4
        Цитата: vkl.47
        охота разбежаться и в рыло сапогом керзовым треснуть.бесят эти сказочники натовские.

        Хорошо бы сказочникам противопоставить сказителей - донести до западных обывателей какую угрозу несут амеровские базы по соседству. Учитывая что triple nickel специализируется на уничтожении радаров - Авиано на ноль помножат по счету раз.
        Понимаю что задача сложно выполнимая, но необходимо этим заниматься. На сегодняшний день инфопространство не за РФ, есть где развернуться..
    3. Комментарий был удален.
    4. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 14:18 Новый
      0
      Никогда бабло не победит добро
  2. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 13:00 Новый
    0
    Целью перебазирования истребителей F-16 ВВС США из Германии в Италию является противодействие России.

  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:05 Новый
    +2
    Ответ один: больше ракет хороших и разных, ЯБЧ наш первый друг!
  4. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 13:05 Новый
    +2
    Сейчас попросят увеличить финансирование Пентагона.
  5. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 13:23 Новый
    -1
    Да какая разница нашим Калибрам куда лететь, прямо на запад или налево. А уж баллистическим и подавно.
  6. Волк
    Волк Сегодня, 13:33 Новый
    0
    Как ответить на такие слова ? Просто представитель ген. штаба надо на конференции для журналистов показать , что эсли терористичка организация НАТО продолжит приближаться границам Русии в случае чего , даже мале выспишке , все эти центри как Авиано эст в течение 10- 15 минут будут стёрты с лица землье, как и окружение, пуст радуются в месте с своим народом который там живёт.
    Что думают ТУПИЕ балвани в НАТО , что кто то будет ждать что бы эскадрили поднял в воздух ? Там у единицах будет времена полетать с аэродрома , все это превратится в ОГОНЬ .
  7. Чарик
    Чарик Сегодня, 13:54 Новый
    0
    Когда РХБЗ ездили в Италию от барановируса зачищать-надо было им цистерну Новичка выдать для поливки Авиано