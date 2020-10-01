Целью перебазирования F-16 из Германии в Италию назвали противодействие России

(...)у России возможно, имеются замыслы злонамеренного влияния по всей периферии, в связи с чем юго-восток Европы, Черное море становятся столь же важными, сколь Балтийское. Мы расширимся до Италии, укрепим потенциал Авиано, чтобы лучше заниматься происходящим в Восточном Средиземноморье, а также в Черном море

Целью перебазирования истребителей F-16 ВВС США из Германии в Италию является противодействие России. Об этом заявил глава оперативного управления комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дэвид Аллвин.Выступая в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Аллвин заявил, что переброской F-16 ВВС США надеется расширить "площадь атаки", так как ошибочно полагать, что Россия ограничится боевыми действиями только на Балтике.- пояснил генерал.По его словам, после данной передислокации европейское командование вооруженных сил США получит еще одну "ось доступа".Ранее стало известно, что 480-я эскадрилья, базирующаяся на авиабазе Шпангдалем на западе Германии будет передислоцирована на север Италии на авиабазу Авиано. Она присоединится к дислоцированным там двум эскадрильям ВВС США - 555-й и 510-й. На вооружении всех этих эскадрилий строят истребители F-16.По словам главы Пентагона Марка Эспера, переброска F-16 ближе к Черноморскому региону позволит НАТО проводить эффективное развертывание на юго-восточном фланге альянса.