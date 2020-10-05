Военное обозрение
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Граница между ЛНР и ДНР с годами всё неприступнее

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Небратские республики?



Сегодня проблема границы между ЛНР и ДНР достигла наивысшей точки своей актуализации. Под предлогом борьбы с коронавирусом сообщение между республиками закрыли полностью. Жители ЛНР и ДНР могут пересечь импровизированную границу только при наличии соответствующей регистрации или же важных причин (похороны или нечто в этом роде). Гораздо проще преодолеть «границу» (на самом деле являющуюся сетью блокпостов) по просёлочным дорогам, чем связываться с бюрократическим аппаратом. Вся эта история длится ещё с 2014 года. С годами становится только хуже.

В Луганске и Донецке явно заигрались ещё на этапе формирования законодательства, которое в республиках серьёзно отличается (не говоря уже о некоторых отличиях в структуре правительства – например, разном числе депутатов в Народном совете), к тому же воспринимает россиян и граждан соседних республик в качестве иностранцев, на которых формально распространяются миграционные ограничения. Потом между республиками появилась таможня. Теперь возникло нечто, напоминающее полноценную границу.

В республиках поговаривают, что основная причина в разнице подходов к пересечению линии разграничения: в ДНР он гораздо более строгий, в то время как ЛНР только недавно начала всерьёз закручивать гайки тем, кто стремится попасть на Украину. Но местным жителям, конечно, безразлично, кто выступил инициатором и почему республики не могут договориться между собой и действовать синхронно.

Таможня даёт кому надо


Таможня между ЛНР и ДНР возникла в 2014-2015 годах как вынужденная мера, необходимая для контроля за оборотом оружия и распределением гуманитарной помощи, из полицейских соображений, а также для борьбы с контрабандой. В ЛДНР контрабанда является традиционным народным промыслом. Граница с Россией — это сотни километров заповедной степи, которую до войны никто практически не контролировал. Поэтому Донецку было выгодно отгородиться от луганской (конкурирующей) контрабанды.

Опять же актуальным оставался вопрос незаконной торговли углём и металлом, контрабанды сигарет и спирта. Захарченко и опальный Плотницкий занимались этим каждый по своим схемам и маршрутам, поэтому свободно пропускать соседские составы и грузовики было невыгодно. Сейчас контрабанда угля и металла условно побеждена, однако существуют и другие схемы.

По официальной версии, кстати, таможня между республиками должна защитить промышленного производителя Луганска от более мощной промышленности Донецка. Но выглядит этот аргумент, мягко говоря, неправдоподобно. Тем более что речь идёт о лёгкой промышленности, которой осталось не так уж много.

Для народа


Это, конечно, чертовски неудобно для жителей республик, которые привыкли свободно курсировать между Луганском и Донецком, работать, создавать ячейки общества и т. д. Поэтому для них изначально было непонятно существование номинальной границы между ЛНР и ДНР (пересечение, ограничивавшееся проверкой документов и досмотром багажа, раздражало, но в целом было терпимо), а теперь так и вовсе в голове не укладывается, почему этот клочок земли, в едином порыве выступивший против украинского фашизма (причём, как водится, бойцы в 2014 дрейфовали между республиками, а 7-я Чистяковская бригада, ЛНР, так и вовсе начиналась в Славянске, а потом формировалась в боях за Иловайск и Шахтёрск), был искусственно разделён на какие-то «незалежные» княжества. А теперь и вовсе отгородился друг от друга так, что ездить приходится либо по буеракам, либо через Россию (что делает путь дольше на добрый десяток часов).

Понятно, что Луганск не желает попасть под влияние более крупного Донецка; понятно, что контролирующим органам так легче отслеживать денежные потоки и целесообразность их использования. В то же время всё это приводит к постепенному дрейфу ЛНР и ДНР в разные стороны, заметному уже невооружённым глазом. В конце концов, совершенно непонятно, зачем, но уже сегодня всё это привело к созданию независимых друг от друга территориально-политических новообразований. И если бы завтра пришла команда на унификацию всего и вся с Россией и подготовку к вступлению в её состав, не готовы оказались бы и в Донецке, и в Луганске, но очень по-разному и с очень разным сроком исправления недостатков.

Да, все уже давно смирились с утратой смыслов времён 2014 года. Что Новороссия – всего лишь красивая сказка, скукожившаяся сначала до Донбасса, потом до его трети, включающей две республики. Что республики эти не такие уж народные, как хотелось бы и как было заявлено изначально. Что национализация, оказывается, — это внешнее управление, с которого если перепадает хотя бы на зарплаты, то уже надо радоваться. Но полноценная граница между ЛНР и ДНР — это, простите, уже перебор. Заигрались. Иначе и не скажешь. И добром это всё не кончится.
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Использованы фотографии:
newsua.ru
14 комментариев
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  1. Шарнхорст
    Шарнхорст Сегодня, 15:16 Новый
    +1
    Этим двум новорожденным цыплятам не выжить между украинской росомахой и русским медведем. Это не европейский птичник под крылом американского орла. Но игра в независимость столь увлекательна, что скоро как армяне с азерами начнут между собой петушиные бои хоть из-за червячка контрабанды, пока кто-нибудь не разведёт по углам на горох и на колени.
    1. василий50
      василий50 Сегодня, 15:37 Новый
      -3
      Вот вот.
      А меня всегда *умиляли* вопли о том что РОССИЯ *должна* прикрыть и поддержать ту или иную *гордую и независимую*.
      Вон РБ показала во что вырождается нахлебничество. В союзничестве кроме гонора и требований халявы со стороны РБ другого наполнения НЕТ.
      ЛНР-ДНР были опорой властей окраины. Разногласия случились только когда кормовая база съёжилась и *местных* олигархов попросили делиться. Вот и все разногласия. Про РУССКИЙ ЯЗЫК и прочее, о чём сегодня столь часто упоминают, тогда и речи не шло. Это потом ради поддержки РОССИИ ЛНР-ДНР стали создавать *идеологические разногласия* с Куевом.
    2. RVAPatriot
      RVAPatriot Сегодня, 15:43 Новый
      -1
      Не оскорбляйте росомаху, украина не тянет на это сравнение, скорее динго, которая может только с слабым справиться... а так шайка гиен у власти, как и поляки, прибалты....
  2. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 15:19 Новый
    +3
    И добром это всё не кончится.
    ...Естественно....Вместо того, "хочешь пирожное,хочешь мороженное", в том смысле,объединиться в одну республику ,противостоять агрессии, заботиться о благосостоянии граждан, они "заборы красят", таможни ставят. Одна из причин победы франкистов в гражданской войне,страна единый военный лагерь, а у республиканцев кто в лес, кто по дрова, костром закончилось,республика сгорела.
    1. bessmertniy
      bessmertniy Сегодня, 16:08 Новый
      +2
      Республики были бы в выигрыше, если бы объединились. К сожалению, потенциал разрушения и дезинтеграции характерен для всего постсоветского пространства. Россия в этом тоже не исключение. feel
  3. ASAD
    ASAD Сегодня, 15:22 Новый
    -6
    Никогда не понимал это разделение, огромный управленческий аппарат много дублирующих структур. Моё мнение, российское руководство соблюдает древний постулат ,,разделяй и властвуй,, Может я ошибаюсь.
    1. maktub
      maktub Сегодня, 15:34 Новый
      -1
      Разные "ылиты",в Луганске ефремовские,в Донецке ахметовские, были.Скорее и остались, просто быстренько "переобулись"
  4. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 15:24 Новый
    -2
    Как раз смотрю видео А. Пивоварова, которое построено на общении с блогерами из Донецка. Печаль. Сродни фильму "праздник", который я так и не осилил до конца. Люди то ли живут, то ли выживают. Комендантский час, ограничения, страх. Молодежь особенно жаль - у них жизнь начинается. Вот только как начинается?
    А вдобавок ещё и в соседнюю братскую область не выехать по нормальному? За это, что ли боролись?
    1. Рагнар лодброк
      Рагнар лодброк Сегодня, 15:34 Новый
      +5
      Не переживай,вождь жевто-блакитных,разберутся люди без вас,бaндерoвцев.Определенные трудности имеются,конечно,но с вами точно не по пути им.
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 15:27 Новый
    +2
    Засела в обеих республиках ещё старая местная элита, вот и результат...
  6. Али
    Али Сегодня, 15:32 Новый
    -10
    Писатель Махов в своём репертуаре - гибридной войны против ЛНР и ДНР! Сменил бы лучше балаклаву ВСУ на своём нике! Одна и та же ложь из раза в раз!
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 15:34 Новый
      +9
      В Этот раз он только факты описал.
  7. Егоза
    Егоза Сегодня, 15:48 Новый
    +4
    Устранили всех, кто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОГ создать НАРОДНЫЕ республики, а теперь "удивляемся". Дорвалась шушера до властных кресел и начала грабить не хуже центральных олигархов. Вот и имеем то, что имеем.
    1. bessmertniy
      bessmertniy Сегодня, 16:15 Новый
      0
      Вождей заменили на марионеток, которые кормятся с рук кукловодов. what То, что республики не объединяются - это противоречия кукловодов, а не противоречия между населением этих республик.