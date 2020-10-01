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На проходящем испытания БДК «Петр Моргунов» зафиксирована вспышка коронавируса

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На проходящем испытания БДК «Петр Моргунов» зафиксирована вспышка коронавируса

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована на борту БДК "Петр Моргунов", проходящего испытания. У 41 члена экипажа корабля из 206 выявлено заражение коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за инфекцией.


Согласно сообщению, БДК "Петр Моргунов" возвратился на судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде с очередного этапа ходовых испытаний. При проверке экипажа тест на коронавирус у 41 моряка показал положительный результат. Произведена госпитализация заразившихся, проводится лечение. Остальная часть экипажа изолирована на судне и находится под наблюдением.

Вчера БДК, строившийся на ПСЗ "Янтарь", вернулся с ходовых испытаний. На борту было 206 членов экипажа, у 41 положительный результат лабораторного исследования на COVID-19. 40 госпитализированы в инфекционные стационары, 1 находится на самоизоляции дома, остальные члены экипажа изолированы на судне. При первых проявлениях симптомов они будут также госпитализированы

- заявили в штабе.

В пресс-службе балтийского флота уточнили, что заболевание у всех моряков протекает бессимптомно, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. О сроках передачи БДК флоту сведений пока нет.

БДК "Петр Моргунов" является вторым кораблем проекта 11711 и первым серийным после головного БДК "Иван Грен". Заложен в июне 2015 года и спущен на воду 25 мая 2018 года. Строительство корабля велось с задержками, так как пришлось исправлять ошибки, допущенные при проектировании головного корабля.

БДК 11711 способен вместить 13 танков или более 30 БТР и БМП. Также на корабле предусмотрено размещение усиленного батальона морской пехоты, а также временное базирование различных типов корабельных вертолетов. Корабль имеет дальность плавания в 4 тыс. морских миль, что позволяет выполнять задачи в дальней морской зоне.
Использованы фотографии:
ПСЗ "Янтарь"
24 комментария
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:01 Новый
    +10
    Здоровья нашим морякам и специалистам!)
    1. vkl.47
      vkl.47 Сегодня, 13:10 Новый
      +3
      В лазарет на карантин.есть вакцина вот пусть и колют врачам,военным и всем остальным нужным людям.
      1. Охотовед 2
        Охотовед 2 Сегодня, 13:18 Новый
        -9
        Совершенно верно, эти категории должны быть первыми на вакцинацию, еще Детки тоже!
        Лекарство есть, методы проверены. Скорейшего выздоровления Морякам!
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 13:39 Новый
          +3
          Цитата: Охотовед 2
          еще Детки тоже!

          Дети вообще не в группе риска. Смертность и осложнения у детей при короновирусе околонулевые.
          1. Охотовед 2
            Охотовед 2 Сегодня, 14:09 Новый
            -4
            Цитата: Ингвар 72

            Дети вообще не в группе риска. Смертность и осложнения у детей при короновирусе околонулевые.

            Смертность Детей до 18 лет составляет 1,7 %. Но важно другое, Дети хоть и легче взрослых переносят заболевание, но являются потенциальными его разносчиками. Мои Дети не живут обособленно от Семьи (включая бабушек, дедушек, дядь и тёть).
            1. Ингвар 72
              Ингвар 72 Сегодня, 14:25 Новый
              0
              Цитата: Охотовед 2
              Детей до 18 лет составляет 1,7 %

              Откуда данные? Насколько я знаю, смертность в возрастной групе до 40 лет 0,2, до 18 еще меньше.
              1. Охотовед 2
                Охотовед 2 Сегодня, 14:30 Новый
                0
                Цитата: Ингвар 72
                Цитата: Охотовед 2
                Детей до 18 лет составляет 1,7 %

                Откуда данные? Насколько я знаю, смертность в возрастной групе до 40 лет 0,2%

                РИА Новости от 7.04.2020. Выборка по исследованиям в США.
                1. Ингвар 72
                  Ингвар 72 Сегодня, 14:52 Новый
                  0
                  Цитата: Охотовед 2
                  РИА Новости от 7.04.2020

                  А, ну тогда понятно! laughing
                  Китайский CDC опубликовал масштабное исследование всех случаев заболевания до 11 февраля, согласно которому:
                  Общая смертность держится на уровне 2,3%.
                  Самая высокая — в группе людей старше 80 лет — 14,8%.
                  В группе от 70 до 80 лет — 8%.
                  Ни одного ребенка в возрасте 0–9 лет не умерло.
                  В группе 10–40 лет смертность равна 0,2%.
                  Мужчин умерло больше, чем женщин: 2,8% и 1,7% соответственно.
                  В группе риска люди с сахарным диабетом и онко. заболеваниями.
            2. alexmach
              alexmach Сегодня, 14:30 Новый
              +2
              Смертность Детей до 18 лет составляет 1,7 %

              Что-то какая-то сумасшедшая смертность. Выше чем у взрослых. Или вы не про короновирус а вообще про комулятивную смертность?
              Но важно другое, Дети хоть и легче взрослых переносят заболевание, но являются потенциальными его разносчиками

              Это да.. при том социальных контактов у них может быть спокойно больше чем у взрослых. Просто если посчитать в сколько коллективов ребенок ходит одновременно страшно с ним общаться становиться.

              Знакомая рассказала интересный случай - ходили в августе в учебный поход на яхтах. Большой компанией, человек по 6 или 8 на каждой яхте, всего их было человек 30. Яхта, закрытое тесное помещение. Каждый день ужин на берегу в заведении большой компанией. Так вот на её яхте заболел один из участников похода. При чем кашлял и парацетамол пил чуть ли не весь поход. К окончанию похода сдал анализ подтвердивший корону, позже попал с осложнением в больницу. Кроме него самого ни у кого из участников похода корону так и не нашли.
        2. alexmach
          alexmach Сегодня, 14:23 Новый
          +1
          Массово колоть рано - ещё не завершены испытания. Пока только добровольцы. Про детей уже сказали.

          Честное слово, скорей бы прошла уже эта напасть. Дочка пошла в первый класс, если её переведут на домашнее обучение да позакрывают все кружки-тренировки мы просто застрелимся.
      2. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:20 Новый
        +2
        заболевание у всех моряков протекает бессимптомно
        Какие-то странные локальные вспышки болезни...И бессимптомные! Так кто и чем болеет ?
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 13:35 Новый
          +1
          Цитата: Uncle Lee
          Так кто и чем болеет ?

          Похоже там острое воспаление хитрости, пытаются в тренде коронобесия оправдать затянувшиеся сроки.
        2. alexmach
          alexmach Сегодня, 14:33 Новый
          0
          Какие-то странные локальные вспышки болезни...И бессимптомные! Так кто и чем болеет ?

          Чего вдруг локальные. Вообще-то темпы заболеваемости в России да и не только догоняют и скоро перегонят весенний пик.
          Почему безсимтомно - молодые и здоровые организмы, с нормальным имунитетом. Молодцы.
          1. Uncle Lee
            Uncle Lee Сегодня, 14:41 Новый
            +1
            Цитата: alexmach
            Чего вдруг локальные.

            Если бы была пандемия, то весь Калининград был бы в карантине. ! А так вспышки заболевания появляются то тут, то здесь...
      3. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 13:28 Новый
        +2
        Цитата: vkl.47
        В лазарет на карантин.есть вакцина вот пусть и колют врачам,военным и всем остальным нужным людям.

        Самые "нужные" люди заседают в ООН. Путин им предложил бесплатную вакцинацию.
        https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/09/22/840826-putin-predlozhil-sotrudnikam-oon-besplatnuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa
  2. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 13:05 Новый
    +5
    "заболевание у всех моряков протекает бессимптомно, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное"
    Хороший знак.
    Означает, что здоровье у наших парней хорошее.
  3. Volder
    Volder Сегодня, 13:09 Новый
    +2
    При отсутствии симптомов состояние людей должно быть как минимум хорошим. Если удовлетворительное, то это значит, что они болеют чем-то ещё помимо коронавируса. Отпускают в плавание нездоровых моряков. Странно...
  4. Волк
    Волк Сегодня, 13:12 Новый
    +4
    Тест по коронавирусе НЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО О ЗАБОЛЕВАНЬУ . На самом деле тест ничего не доказывает, он говорит : МОЖЕТ БЫТЬ И НЕ НУЖНО.
    Дал врачи повторили тесты екиапажу , если нет это МАНИПУЛЯЦИЯ И ОПАСНА !!!
  5. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 13:15 Новый
    0
    Будет на что ссылаться при сдвиге сроков сдачи корабля. Форс-мажор, однако.
  6. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 13:17 Новый
    +1
    1 находится на самоизоляции дома,
    Эт кто же такой блатной ? . А держать карантин на непредназначенном для этого тральщике - только увличивать число заразившихся . Итория с экипажем амер. авианосца ничему не научила ? . Вроде военные госпиталей под вирус понастроили , да и просто могли бы ведомственный санаторий под это дело выделить .
  7. Старый26
    Старый26 Сегодня, 13:33 Новый
    +2
    Цитата: КВУ-НСвД
    Вроде военные госпиталей под вирус понастроили , да и просто могли бы ведомственный санаторий под это дело выделить .

    Да что угодно можно выделить. У нас, к примеру в городе для этих целей и профилакторий выделили. Было бы желание сделать все по уму.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:42 Новый
    +1
    Шо сказать, зараза липучая!
    Скорейшего выздоровления всем!
  9. Галеон
    Галеон Сегодня, 13:44 Новый
    0
    Вот она, жизнь корабельная! Во время ходовых и ГОСов людей на боту вдвое выше нормы: кроме экипажа - техники, инженеры, представители чуть ли не со всей России. Кто-то из них скорей всего заболевшим в командировку и поехал. Теперь корабль на бочку, у гражданских температуру померяли и отпустили, а морякам без берега. А завод.. - завод через пресс-службу открестился, что он не при чем, вирус "у экипажа".
  10. Злой 55
    Злой 55 Сегодня, 14:31 Новый
    -1
    Ага...коронавирус,"морская" модификация..с усиленной вирулентностью и устойчивостью к килевой качке..не удивлюсь, если он в походе был месяц и теперь половина экипажа ещё и в "бессимптомной" форме.. laughing