На проходящем испытания БДК «Петр Моргунов» зафиксирована вспышка коронавируса

Вчера БДК, строившийся на ПСЗ "Янтарь", вернулся с ходовых испытаний. На борту было 206 членов экипажа, у 41 положительный результат лабораторного исследования на COVID-19. 40 госпитализированы в инфекционные стационары, 1 находится на самоизоляции дома, остальные члены экипажа изолированы на судне. При первых проявлениях симптомов они будут также госпитализированы

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована на борту БДК "Петр Моргунов", проходящего испытания. У 41 члена экипажа корабля из 206 выявлено заражение коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за инфекцией.Согласно сообщению, БДК "Петр Моргунов" возвратился на судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде с очередного этапа ходовых испытаний. При проверке экипажа тест на коронавирус у 41 моряка показал положительный результат. Произведена госпитализация заразившихся, проводится лечение. Остальная часть экипажа изолирована на судне и находится под наблюдением.- заявили в штабе.В пресс-службе балтийского флота уточнили, что заболевание у всех моряков протекает бессимптомно, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. О сроках передачи БДК флоту сведений пока нет.БДК "Петр Моргунов" является вторым кораблем проекта 11711 и первым серийным после головного БДК "Иван Грен". Заложен в июне 2015 года и спущен на воду 25 мая 2018 года. Строительство корабля велось с задержками, так как пришлось исправлять ошибки, допущенные при проектировании головного корабля.БДК 11711 способен вместить 13 танков или более 30 БТР и БМП. Также на корабле предусмотрено размещение усиленного батальона морской пехоты, а также временное базирование различных типов корабельных вертолетов. Корабль имеет дальность плавания в 4 тыс. морских миль, что позволяет выполнять задачи в дальней морской зоне.