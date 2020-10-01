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В Сети появилось видео нового пистолета-пулемёта Калашникова ППК-20

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В Сети появилось видео нового пистолета-пулемёта Калашникова ППК-20

В Сети появилось видео обзора нового пистолета-пулемета Калашникова ППК-20. 50-и секундный ролик на своем канале в YouTube выложил концерн "Калашников".


Об окончании государственных испытаний нового пистолета-пулемета калибра, разработанного в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Витязь-МО" сообщалось в 20-х числах июля этого года. Пистолет-пулемет. получивший название "ППК-20", создан на базе серийно выпускаемого с 2005 года ПП "Витязь-СН" с учетом замечаний и недостатков, выявленных в ходе его эксплуатации.

Официальное название нового оружия звучит как: "9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20".


Заявляется, что на этапе разработки нового пистолета-пулемета были приведены в соответствие с требованиями тактико-технического задания конструкция и состав изделия, улучшена эргономика ПП и прилагаемого к нему снаряжения, в состав введен прибор для малошумной стрельбы. Надежность нового ПП значительно повышена по сравнению с базовым изделием.

В ролике приведены ТТХ пистолета-пулемета: длина ППК-20 - 640-700 мм, длина ствола - 233 мм. Масса, согласно ролику - 3,65 кг (возможно снаряженный и с глушителем). Магазин рассчитан на 30 патронов калибра 9Х19 LUGER.


В состав ППК-20 входят: глушитель, ремень с одноточечным и двухточечным креплением, специальная сумка для переноски магазинов, сопутствующего снаряжения и чистящих средств.
14 комментариев
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  1. hhurik
    hhurik Сегодня, 13:34 Новый
    0
    Любопытно, удалось исправить врожденный конструктивный косяк - выламывание направляющих ствольной коробки затвором после 3-4 тыс. выстрелов? На гражданских моделях юзеры какие-то ролики прижимные колхозили, лишь бы продлить ресурс.
    1. Охотовед 2
      Охотовед 2 Сегодня, 13:41 Новый
      -3
      Не нужно сравнивать «огражданенное» Оружие с боевым. Поверьте там не только автоматический режим убран.
      Думаю есть у ПП помимо задачи оснащения МВД и Экспортный потенциал. Ну и для желающих иметь данный ПП - гражданская версия. Нормальный коммерческий проект концерна Калашников, удачи оружейникам!
      1. hhurik
        hhurik Сегодня, 13:58 Новый
        0
        Вопросы веры - это к попам. wink А косяк этот выявлен именно спортсмена-стрелками, которые отстреливают патроны тысячами. Забавно, обычно калашоиды живут до тех пор, пока не сожгут ствол. Здесь люгеровский под 9х19 ствол без потери кучности свободно может выдержать 50-70 тыс. выстрелов, с учетом стоимости патрона в 8 рублей выстрел - отличная тема для бабахинга. Однако беда-печаль - сыпется ствольная коробка.Фактически затвор с обрубком штока затворной рамы от перекоса ( ибо газоотвода там нет, фикция одна) удерживает клепка планки пиккатини. Вот ее и рукожопят по всякому - ввинчивающуюся, с шариком, самостачивающуюся и пр. колхоз.
        На серьезное дело я бы с таким оружием - не пошел. hi
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 13:47 Новый
      +4
      В Сети появилось видео нового пистолета-пулемёта Калашникова ППК-20

      Вес 3,65 кг.
      ? ? ?


      Это вес пистолета-пулемёта ? belay Когда у "взрослого" АК-74 и его модификации с складным прикладом вес составляет :

      АК-74 - 3,3 / 3,6 (без патронов / снаряжённый)
      АКС-74 - 3,2 / 3,5 (без патронов / снаряжённый)

      Вы из какой чугуняки его сделали ? Торговать ими,"на вес" собираетесь ?
      1. КВУ-НСвД
        КВУ-НСвД Сегодня, 14:20 Новый
        +2
        Цитата: Инсургент
        Вы из какой чугуняки его сделали ?

        а учитывая , что без глушителя он по размерам к АКС-74У ближе (2.7 \ 3 кг) , то вопрос о применяемых материалах встаёт ребром . Пускай даже вес с глушителем и планкой Пикатини приведён . Всё равно что-то многовато . Да плюс и магазин , и патроны полегче . Неужели УСМ настолько другой ?
        1. асура
          асура Сегодня, 15:15 Новый
          0
          Базовая версия неимоверно засирала (по-другому не скажешь) ствольную коробку из-за слишком лёгкого затвора. Может также утяжелили затвор. Я вообще поражаюсь, как его изначально на вооружение приняли с такими косяками. Разработчикам, видимо, было лень посмотреть, как буржуи делают перепил схемы Калашникова под свободный затвор, - там тема с прорывом пороховых газов давно была решена.
      2. Bad_gr
        Bad_gr Сегодня, 15:08 Новый
        0
        Цитата: Инсургент
        Вы из какой чугуняки его сделали ?

        Я так понимаю, глушак с пол.кило к весу автомата добавляет.
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 13:37 Новый
    +1
    Пистолет-пулемет. получивший название "ППК-20"
    Калашников - узнаваем !
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 14:05 Новый
      +5
      Удивляюсь что еще топоры и триммеры траву косить к нему не приделали тупые манагеры. wassat Кончились похоже оружейники с новыми идеями на Руси. recourse
      1. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 14:49 Новый
        +1
        Цитата: Лоцман
        Удивляюсь что еще топоры и триммеры траву косить к нему не приделали тупые манагеры.

        Как в старом анекдоте...
        А ты фонарь, фонарь мне на лоб предложи - чтобы ночью косить мог!
        ©
  3. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 13:41 Новый
    +4
    Так бы и написали, что провели модернизацию ПП Витязь, а то новый ПП. Всех улучшений эргономика и планки Пикатини
  4. пищак
    пищак Сегодня, 13:51 Новый
    +5
    Всё ли верно написано по весу ППК-20??!
    Что-то здесь не так! request
    Ведь это же весьма большой "Вес-3,65 кГ" для 9-мм ПП всего с 30 пистолетными патронами! what
    Отдача и параметры патрона даже более мощного, такого как 9х21 мм, вполне позволяет сделать ПП гораздо легче и меньше по габаритам, чем этот!
    ИМХО
    1. acetophenon
      acetophenon Сегодня, 14:43 Новый
      +4
      Получился ППС. И чего было огород городить?
  5. yfast
    yfast Сегодня, 15:13 Новый
    0
    Какое-бы оружие не делали, всё равно калаш получается. Как в анекдоте.