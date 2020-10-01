В Сети появилось видео нового пистолета-пулемёта Калашникова ППК-20

В Сети появилось видео обзора нового пистолета-пулемета Калашникова ППК-20. 50-и секундный ролик на своем канале в YouTube выложил концерн "Калашников".
Об окончании государственных испытаний нового пистолета-пулемета калибра, разработанного в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Витязь-МО" сообщалось в 20-х числах июля этого года. Пистолет-пулемет. получивший название "ППК-20", создан на базе серийно выпускаемого с 2005 года ПП "Витязь-СН" с учетом замечаний и недостатков, выявленных в ходе его эксплуатации.
Официальное название нового оружия звучит как: "9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20".
Заявляется, что на этапе разработки нового пистолета-пулемета были приведены в соответствие с требованиями тактико-технического задания конструкция и состав изделия, улучшена эргономика ПП и прилагаемого к нему снаряжения, в состав введен прибор для малошумной стрельбы. Надежность нового ПП значительно повышена по сравнению с базовым изделием.
В ролике приведены ТТХ пистолета-пулемета: длина ППК-20 - 640-700 мм, длина ствола - 233 мм. Масса, согласно ролику - 3,65 кг (возможно снаряженный и с глушителем). Магазин рассчитан на 30 патронов калибра 9Х19 LUGER.
В состав ППК-20 входят: глушитель, ремень с одноточечным и двухточечным креплением, специальная сумка для переноски магазинов, сопутствующего снаряжения и чистящих средств.