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Названы предварительные сроки прибытия на ТОФ двух первых «Варшавянок»

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Названы предварительные сроки прибытия на ТОФ двух первых «Варшавянок»

Две первые "Варшавянки", построенные для Тихоокеанского флота, прибудут на Камчатку в следующем, 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.


ДЭПЛ "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", построенные на "Адмиралтейских верфях", отправятся в межфлотский переход с Балтики на Тихоокеанский флот в 2021 году. По предварительной информации, обе подлодки пройдут по Северному морскому пути. Переход субмарин может быть совмещен с очередным ежегодным походом кораблей Северного флота по Севморпути, который традиционно проходит в летние месяцы.

В то же время, по слова источника, не исключено, что в случае возникновения оперативной необходимости обе "Варшавянки" могут начать межфлотский переход раньше. В этом случае они пойдут по "южному" маршруту: Средиземное море - Суэцкий канал - Индийский океан.

ДЭПЛ "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" являются первой и второй подлодками проекта 636.3 "Варшавянка" из шести для ТОФ, контракт на строительство которых подписан Минобороны РФ и "Адмиралтейскими верфями" в сентябре 2016 года. Обе субмарины заложены в один день - 28 июля 2017 года.

"Волхов" в настоящее время проходит госиспытания и готовится к передаче в состав ВМФ, "Петропавловск-Камчатский" вошла в состав флота в ноябре 2019 года.

Третья и четвертая подводные лодки, получившие названия "Уфа" и "Магадан", заложены на "Адмиралтейских верфях" 1 ноября прошлого года.
Использованы фотографии:
"Адмиралтейские верфи"
3 комментария
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  1. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 14:09 Новый
    -2
    Ну хоть такие, не до жиру.
    Вот интересно, а на них можно будет потом просто вынуть древнюю АКБ и поставить что-то более ёмкое ?
    1. zwlad
      zwlad Сегодня, 14:31 Новый
      0
      Теоретически думаю что можно. А вот как практически, только спецы могут сказать.
  2. Волк
    Волк Сегодня, 14:23 Новый
    -1
    Эсли сроки поставке такие , тогда и Уфа и Магадан будут преданы флоте в в 22г. , или и быстрее в 21 ? wink