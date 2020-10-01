Названы предварительные сроки прибытия на ТОФ двух первых «Варшавянок»

Две первые "Варшавянки", построенные для Тихоокеанского флота, прибудут на Камчатку в следующем, 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.
ДЭПЛ "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", построенные на "Адмиралтейских верфях", отправятся в межфлотский переход с Балтики на Тихоокеанский флот в 2021 году. По предварительной информации, обе подлодки пройдут по Северному морскому пути. Переход субмарин может быть совмещен с очередным ежегодным походом кораблей Северного флота по Севморпути, который традиционно проходит в летние месяцы.
В то же время, по слова источника, не исключено, что в случае возникновения оперативной необходимости обе "Варшавянки" могут начать межфлотский переход раньше. В этом случае они пойдут по "южному" маршруту: Средиземное море - Суэцкий канал - Индийский океан.
ДЭПЛ "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" являются первой и второй подлодками проекта 636.3 "Варшавянка" из шести для ТОФ, контракт на строительство которых подписан Минобороны РФ и "Адмиралтейскими верфями" в сентябре 2016 года. Обе субмарины заложены в один день - 28 июля 2017 года.
"Волхов" в настоящее время проходит госиспытания и готовится к передаче в состав ВМФ, "Петропавловск-Камчатский" вошла в состав флота в ноябре 2019 года.
Третья и четвертая подводные лодки, получившие названия "Уфа" и "Магадан", заложены на "Адмиралтейских верфях" 1 ноября прошлого года.