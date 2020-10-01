В Минобороны считают переход на полностью контрактную армию нецелесообразным

Мне кажется, в этом нет необходимости - полностью переходить на контракт, потому что это слишком дорогое удовольствие. Это будет дорогая армия, но надо понимать самое главное: в ходе военной службы по призыву молодые люди осуществляют свою мечту и своё право - защищать государство. При этом мы думаем и о том, чтобы у нас накапливался мобилизационный ресурс

Российская армия не будет переходить исключительно на контрактную основу, такой переход признан нецелесообразным. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления российского Генштаба Евгений Бурдинский.По словам Бурдинского, переход исключительно на контрактный способ комплектование армии является нецелесообразным по нескольким причинам. Во-первых, содержание полностью контрактной армии будет значительно дороже, а во-вторых, в данном случае пропадет мобилизационный ресурс, который создается, в том числе, из отслуживших срочную службу. В Минобороны считают, что в каждом регионе России должно быть значительное количество людей, которые при необходимости могут встать на защиту страны.- пояснил он.В настоящее время контрактниками комплектуются боевые части постоянной готовности, а призывники составляют основу мобилизационного ресурса. Такой подход оборонного ведомства соответствует экономическим возможностям России и адекватен характеру военных угроз. При этом общее количество контрактников в российской армии превышает количество "срочников". В 2019 году это соотношение было 1,7 к 1 (58 и 42%) соответственно.Напомним, что с сегодняшнего дня, 1 октября, в России стартовал осенний призыв. Накануне президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Всего в Вооруженные силы осенью будут призваны 128 тысяч человек.