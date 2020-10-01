Военное обозрение
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В Минобороны считают переход на полностью контрактную армию нецелесообразным

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В Минобороны считают переход на полностью контрактную армию нецелесообразным

Российская армия не будет переходить исключительно на контрактную основу, такой переход признан нецелесообразным. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления российского Генштаба Евгений Бурдинский.


По словам Бурдинского, переход исключительно на контрактный способ комплектование армии является нецелесообразным по нескольким причинам. Во-первых, содержание полностью контрактной армии будет значительно дороже, а во-вторых, в данном случае пропадет мобилизационный ресурс, который создается, в том числе, из отслуживших срочную службу. В Минобороны считают, что в каждом регионе России должно быть значительное количество людей, которые при необходимости могут встать на защиту страны.

Мне кажется, в этом нет необходимости - полностью переходить на контракт, потому что это слишком дорогое удовольствие. Это будет дорогая армия, но надо понимать самое главное: в ходе военной службы по призыву молодые люди осуществляют свою мечту и своё право - защищать государство. При этом мы думаем и о том, чтобы у нас накапливался мобилизационный ресурс

- пояснил он.

В настоящее время контрактниками комплектуются боевые части постоянной готовности, а призывники составляют основу мобилизационного ресурса. Такой подход оборонного ведомства соответствует экономическим возможностям России и адекватен характеру военных угроз. При этом общее количество контрактников в российской армии превышает количество "срочников". В 2019 году это соотношение было 1,7 к 1 (58 и 42%) соответственно.

Напомним, что с сегодняшнего дня, 1 октября, в России стартовал осенний призыв. Накануне президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Всего в Вооруженные силы осенью будут призваны 128 тысяч человек.
41 комментарий
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  1. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 14:53 Новый
    +9
    "во-вторых, в данном случае пропадет мобилизационный ресурс, который создается, в том числе, из отслуживших срочную службу."
    Этот аспект первый, по значимости, для обороны страны.
    1. СРЦ П-15
      СРЦ П-15 Сегодня, 14:59 Новый
      +3
      В Минобороны считают переход на полностью контрактную армию нецелесообразным

      Отслужить в армии - почётная обязанность каждого гражданина России!
      Р.С. А минусы поставил кто-нибудь из гейсообщества?
      1. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 15:07 Новый
        +1
        Цитата: СРЦ П-15
        Отслужить в армии - почётная обязанность каждого гражданина России!

        Вот мне интересно, дети абрамовича или потанина, скажем, с Вами согласны? Вот когда их дети, вместе с моими будут окопы рыть и "взлетку", в казарме драить, вот тогда и поговорим о "почетной обязанности каждого гражданина".
        1. Бесконечность
          Бесконечность Сегодня, 15:12 Новый
          -2
          Кстати, а Главнокомандующий весной 2019 говорил об постепенном отказе от призывной системы.
          Цитата: Livonetc
          "во-вторых, в данном случае пропадет мобилизационный ресурс, который создается, в том числе, из отслуживших срочную службу."
          Этот аспект первый, по значимости, для обороны страны.

          С одной стороны Вы правы, с другой стороны есть проблемы: после армии многие вообще забывают про физическую активность и подтянуться даже не смогут разок. Да и знания улетучиваются. Это во-первых, а во вторых, возникает вопрос о вообще возможности крупномасштабной войны с мобилизацией населения. Так как война такого масштаба будет означать переход в ядерную. Ну и в третьих, широкое распространение всё более и более сложных систем делает призыв в современном виде малоэффективным.
          Уверен, что мы уйдём от этой системы, но не сейчас. Либо сильно её изменим, чтоб она соответствовала действительности.
          Цитата: СРЦ П-15
          Отслужить в армии - почётная обязанность каждого гражданина России!
          Отслужить Родине, народу - вот обязанность. А как её выполнить: в армии, в больнице, на поле, на заводе, в лаборатории или просто честно работая на обычной работе - уже не так важно. Главное - с пользой для страны и честно!
          1. Ryusey
            Ryusey Сегодня, 15:23 Новый
            -2
            Слова труса, прикрывающегося высоким словом.
          2. СРЦ П-15
            СРЦ П-15 Сегодня, 15:28 Новый
            -2
            Цитата: Бесконечность
            Отслужить Родине, народу - вот обязанность. А как её выполнить: в армии, в больнице, на поле, на заводе, в лаборатории или просто честно работая на обычной работе - уже не так важно. Главное - с пользой для страны и честно!

            Не путайте службу Родине на заводе и в Армии! Те, кто не служат в войсках, есть альтернативщики и отношение к ним соответственное. Исключение есть, только не прошедшие отбор по болезни! Честный отбор!
            1. aleksejkabanets
              aleksejkabanets Сегодня, 15:40 Новый
              0
              Цитата: СРЦ П-15
              не прошедшие отбор по болезни! Честный отбор!

              Ха-ха-ха.
          3. aleksejkabanets
            aleksejkabanets Сегодня, 15:30 Новый
            +1
            Цитата: Бесконечность
            Кстати, а Главнокомандующий весной 2019 говорил об постепенном отказе от призывной системы.

            Он вообще много всякого говорит. И про пенсионный возраст говорил, и о том, что конституцию менять не будем. А как он говорил о "стратегии 2010", и о "стратегии2020".
            Цитата: Бесконечность
            есть проблемы: после армии многие вообще забывают про физическую активность и подтянуться даже не смогут разок. Да и знания улетучиваются.

            Мне 52, я подтягиваюсь сейчас 10 раз, спортом не занимаюсь, некогда. Вы полагаете, что если бы я не служил в армии я подтягивался бы больше? А знания, они либо есть, либо их нет.
            Цитата: Бесконечность
            Ну и в третьих, широкое распространение всё более и более сложных систем делает призыв в современном виде малоэффективным.

            Просто образование в школе должно быть качественнее.
            Цитата: Бесконечность
            Отслужить Родине, народу - вот обязанность. А как её выполнить: в армии, в больнице, на поле, на заводе, в лаборатории или просто честно работая на обычной работе - уже не так важно. Главное - с пользой для страны и честно!

            Вы это нашим чиновникам и прочим "лучшим людям" скажите.
        2. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 15:35 Новый
          0
          Цитата: aleksejkabanets
          дети абрамовича или потанина, скажем, с Вами согласны?

          Так им простительно, у них двойное гражданство! laughing
      2. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 15:08 Новый
        -1
        Цитата: СРЦ П-15
        А минусы поставил кто-нибудь из гейсообщества?

        Я поставил, а причина в комментарии выше.
        1. СРЦ П-15
          СРЦ П-15 Сегодня, 15:14 Новый
          +3
          Цитата: aleksejkabanets
          Я поставил, а причина в комментарии ниже.

          Это не причина, а отмазка! И то, как богатенькие буратино отмазывают своих чадо от службы в Армии, это их проблема! А дело каждого честного гражданина - отдать воинский долг своей Родине. Те, у которых дети не служат, значит это не их Родина!
          1. aleksejkabanets
            aleksejkabanets Сегодня, 15:38 Новый
            0
            Цитата: СРЦ П-15
            Это не причина, а отмазка! И то, как богатенькие буратино отмазывают своих чадо от службы в Армии, это их проблема!

            Ага.
            Цитата: СРЦ П-15
            А дело каждого честного гражданина - отдать воинский долг своей Родине. Те, у которых дети не служат, значит это не их Родина!

            Вот Вы это нашим чиновникам и скажите. Не подскажите, где срочку служил сын Рогозина? А у Дерипаски? У Пескова сын или дочь? Если сын, где срочку служил? Или Вы считаете, что не нужно брать пример с руководства страны? А не вспомните ли, что делали во время войны дети руководства СССР? Это Вы же говорите здесь, что у нас война с наглосаксами и прочими западными подстилками?
      3. апро
        апро Сегодня, 15:13 Новый
        +6
        Цитата: СРЦ П-15
        . А минусы поставил кто-нибудь из гейсообщества?

        Вас это беспокоит?
        Армия слепок общества.и сегодня всё решают деньги...и тратить своё время это не выгодно.не надо сравнивать с временами СССР там было по другому.тогда защита советского народа сегодня обслуживание интересов правящего класса.
        Котрактная армия более чеснее в этой ситуации.
        1. СРЦ П-15
          СРЦ П-15 Сегодня, 15:21 Новый
          -1
          Цитата: апро
          Вас это беспокоит?
          Армия слепок общества.и сегодня всё решают деньги...и тратить своё время это не выгодно.не надо сравнивать с временами СССР там было по другому.тогда защита советского народа сегодня обслуживание интересов правящего класса.
          Котрактная армия более чеснее в этой ситуации.

          Вам не выгодно тратить своё время на службу в Армии? А как же если война? Тоже деньгами откупитесь? Значит пусть простой парень из деревни идёт служит и в случае войны вас защищает? А вы в это время, которое не хотите тратить на долг Родине, будете зарабатывать деньги? Брависсимо!
          1. апро
            апро Сегодня, 15:29 Новый
            +2
            Цитата: СРЦ П-15
            А как же если война?

            Вы предлагаете воевать за интересы людей у которых по три гражданства.деньги и собственность в стране агрессора?
            Цитата: СРЦ П-15
            Значит пусть простой парень из деревни идёт служит и в случае войны вас защищает?

            Вот поэтому я сегодня за наёмную армию.что бы простой парень получал достойное вознаграждение за свои навыки и професианализм.
            И не надо за всё хорошое против всего плохого.ситуация вот такая.и общество раставляет приоритеты исходя из экономической целесообразности...в россии нет идеологии...кроме бабла.
            1. СРЦ П-15
              СРЦ П-15 Сегодня, 15:35 Новый
              0
              Цитата: апро
              Вы предлагаете воевать за интересы людей у которых по три гражданства.деньги и собственность в стране агрессора?

              Я предлагаю воевать за своих отцов и матерей, детей и внуков!
              Цитата: апро
              Вот поэтому я сегодня за наёмную армию.что бы простой парень получал достойное вознаграждение за свои навыки и професианализм.

              Опять же: а если война? Вы что думаете, профессиональная армия справится одна? Тогда для чего мобрезерв? Но вы не хотите входить в него, а собираетесь смотреть, как воюют другие? Вот с таким мышлением, боюсь мы страну не отстоим.
              1. апро
                апро Сегодня, 15:39 Новый
                0
                Цитата: СРЦ П-15
                Вот с таким мышлением, боюсь мы страну не отстоим

                В 1991 в стране была вторая в мире армия и что помогло?решать нужно внутренние проблемы общественного согласия.а потом дубиной махать..
    2. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 15:02 Новый
      -1
      Цитата: Livonetc
      "во-вторых, в данном случае пропадет мобилизационный ресурс, который создается, в том числе, из отслуживших срочную службу."
      Этот аспект первый, по значимости, для обороны страны.

      Полностью с Вами здесь согласен, только срок службы в один год, это как то несерьезно. За год из новобранца солдата не сделать, он да же технику нормально освоить не сможет.
      1. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 15:24 Новый
        +3
        Цитата: aleksejkabanets
        Цитата: Livonetc
        "во-вторых, в данном случае пропадет мобилизационный ресурс, который создается, в том числе, из отслуживших срочную службу."
        Этот аспект первый, по значимости, для обороны страны.

        Полностью с Вами здесь согласен, только срок службы в один год, это как то несерьезно. За год из новобранца солдата не сделать, он да же технику нормально освоить не сможет.

        Год конечно мало.
        Технику не освоит.
        Технику пусть контрактники осватвают в полном объеме.
        Однако базовые омновы воинской службы постигнет.
        С оружием, хотя бы стрелковым ,научится обращаться.
        Это гораздо лучше в случае войны, чем выдавать оружие во время боевых действий людям, кроторые оружия даже не видели.
        В советское время даже школьники владели стрелковым оружием.
        Начинали с мелкашки, подкрепляли калашниковым.
      2. Whatislove
        Whatislove Сегодня, 15:34 Новый
        0
        Так даже если 2 будет,срочник после дембеля все забудет.Да и техника постоянно меняется
    3. g1washntwn
      g1washntwn Сегодня, 15:04 Новый
      +3
      Нормальные военные кафедры с нормальным обучением военной специальности. Не только для студентов.
      Иначе возникает ощущение, что просто очко в казармах драить набирают и плац топтать.
      Второе - что значит "будет обходиться значительно дешевле"? Дешевле - практически синоним "хуже".
      Разделение на самураев и прочих "неблагородных кровей"?
      1. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 15:11 Новый
        -1
        Цитата: g1washntwn
        Разделение на самураев и прочих "неблагородных кровей"

        Добро пожаловать в "неофеодализм".
        1. Пессимист22
          Пессимист22 Сегодня, 15:18 Новый
          +2
          Мобилизационной ресурс,нас коммунисты с 14 лет стрелять учили с ТОЗ 8.
    4. strannik1985
      strannik1985 Сегодня, 15:19 Новый
      0
      Этот аспект первый

      Безотносительно стоимости мероприятия, решается на добровольной основе - Национальная гвардия США, Территориальная армия ВС Великобритании, Хайматшутц Бундесвера.
  2. alexmach
    alexmach Сегодня, 14:55 Новый
    +3
    В 2019 году это соотношение было 1,7 к 1 (58 и 42%) соответственно.

    Уже какую-то специальную отдельную арифметику придумали для военных? Или для журналистов?
    Из 58 и 42% 1,7 к 1 не получается ну вообще никак.

    ЗЫ: понятно.. для журналистов.
    1. КВУ-НСвД
      КВУ-НСвД Сегодня, 15:08 Новый
      0
      Уже какую-то специальную отдельную арифметику придумали для военных? Или для журналистов?
      Из 58 и 42% 1,7 к 1 не получается ну вообще никак.
      50 на 50 - это один к одному , 60 на 30 - это два к одному , 55 к 45 это 1.5 к 1 , 58 к 42 это примерно 1.7 к 1 (точнее 1.74 к 1) . Так что это Ваша арифметиа особенная , а эта классическая .
      1. Hexenmeister
        Hexenmeister Сегодня, 15:17 Новый
        +1
        а эта классическая
        Точно? 1.7 к 1 в процентах будет 63 к 37%
        1. Комментарий был удален.
      2. Ворон-95
        Ворон-95 Сегодня, 15:22 Новый
        +1
        50/50=1
        60/30=2
        55/45=1,(2)
        58/42=1,380952
        Так вроде, или пришли дополнения? laughing
      3. dzvero
        dzvero Сегодня, 15:25 Новый
        0
        1,5:1 ето 60:40; 58:42 дает соотношение 1,38:1
        По-моему или журналисты недопоняли или изначально формулировка мысли была неполной. Напр. 58 и 42% - контрактники к призывникам на "рядовых" должностях. А 1.7 к 1 уже с учетом офицерского состава. Получилось что-то типа "раз я знаю, то и вы должны".
      4. alexmach
        alexmach Сегодня, 15:26 Новый
        +1
        55 к 45 это 1.5 к 1

        Не позорились бы.
        55 / 45 = 1.2(2). это 1,2 к 1. То есть на одного из меньшей группы приходится 1,2 из больше
        58 к 42 это примерно 1.7 к 1 (точнее 1.74 к 1)

        Нет. Это соотношение 1,38 к 1.

        Это видно даже на глаз и легко проверяется простой арефметческой операцией.

        60 на 30 - это два к одному

        Вот тут все верно
    2. Astra55
      Astra55 Сегодня, 15:09 Новый
      +4
      - Штурман, сколько будет 2x2 ?
      - Пять, командир!
      - ???
      - Ну, так с поправкой на ветер...
  3. cniza
    cniza Сегодня, 15:04 Новый
    0
    Российская армия не будет переходить исключительно на контрактную основу, такой переход признан нецелесообразным.


    А как иначе готовить резерв , однозначно призыв и срок службы надо увеличивать , хотя бы 2- 3 года , как и было.
  4. viktor.
    viktor. Сегодня, 15:06 Новый
    +1
    Каждый Мальчик Обязан стать Мужиком!
  5. prior
    prior Сегодня, 15:14 Новый
    -1
    Есть такая профессия наворованное Сечиными и Миллерами защищать.
    Рассказывают, что это почётно, но бесплатно.
    1. strannik1985
      strannik1985 Сегодня, 15:22 Новый
      0
      Безусловно, больше всего во время двух компаний в Чечне пострадали Сечин и Миллер. Они же были в Южной Осетии и Сирии.
  6. maktub
    maktub Сегодня, 15:15 Новый
    -3
    Самый главный вопрос экономический-"батраки-срочники" ,которым и платить почти не нужно
    Все остальные разговоры в пользу бедных
    1. viktor.
      viktor. Сегодня, 15:24 Новый
      +2
      Всю службу Батрачили??? laughing
      1. maktub
        maktub Сегодня, 15:40 Новый
        0
        Мне ВУС не позволял батрачить,другие да "батрачили"
  7. codetalker
    codetalker Сегодня, 15:19 Новый
    0
    Концептуально полностью согласен с таким решением. Призываю всех его поддержать. Но есть некоторые вопросы в плане его практической реализации. Действительно ли ребята срочники, проходящие службу в нынешнем формате, приобретают необходимый минимум знаний и умений для защиты Родины в будущем? Речь даже не о том, что «наши плохо работают». Сама жизнь и законы времени ставят необходимость военной подготовки не только в рамках службы. И вроде опыт в виде военных кафедр есть, но... Работаю в Университете, есть в нем военно-учебный центр. Но он занимается только подготовкой кадром различной направленности для нужд ВС, а с 90% студентов вообще никак не взаимодействует. На этом все...
    Я надеюсь, что в МО эту проблематику осознают и этот вопрос проработан на долгие годы вперёд.
  8. viktor.
    viktor. Сегодня, 15:22 Новый
    0
    Цитата: prior
    Есть такая профессия наворованное Сечиными и Миллерами защищать.
    Рассказывают, что это почётно, но бесплатно.

    Ну их также нужно защищать как и Вас yes
  9. Кушка
    Кушка Сегодня, 15:24 Новый
    0
    Цитата: Astra55
    - Штурман, сколько будет 2x2 ?
    - Пять, командир!
    - ???
    - Ну, так с поправкой на ветер...

    Дэти, сколко бедэт 6 х 8, Валико?
    -49!
    Гоги?
    -57!
    Серго?
    74!
    -Дэти, сколко Вам гаварит - 6 х 8 может быт
    48, 49, максимум, 51- ну ныкак ны 74!