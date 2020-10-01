Названы сроки ходовых испытаний судна тылового обеспечения «Всеволод Бобров»

Судно обеспечения проекта 23120 "Всеволод Бобров", построенное на "Северной верфи", выйдет на ходовые испытания в начале декабря этого года. Об этом сообщает пресс-служба ССЗ "Северная Верфь".В настоящее время на судне, находящемся на "Северной верфи", проходят испытания движительного комплекса и подруливающих устройств. Закончена подготовка жилых и служебных помещений, прошли испытания камбуза. Заселение экипажа запланировано на конец октября. О сроках передачи судна в состав ВМФ пока ничего не сообщается."Всеволод Бобров" - второе судно тылового обеспечения проекта 23120. Судно ледового класса заложено в 2013 году и спущено на воду в 2016. Это второй корабль такого проекта, строящийся на "Северной верфи", после головного "Эльбруса" и первый серийный.Судно предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Система динамического позиционирования позволяет удерживать судно в заданной точке в любых погодных условиях. На судне установлены два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн, имеется грузовая палуба площадью более 700 кв. м.Судно многофункционально: может выполнять погрузку, транспортировку и передачу грузов; буксировать корабли, вплоть до авианосца; участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие (оснащено барокамерой для проведения декомпрессии); проводить картографирование рельефа дна и вести поиск затонувших объектов. Корпус судна с ледовым классом ARC4 позволит ему ходить в арктических широтах, преодолевая толщину льда в 0,6 м.Длина - 95 м, ширина - 22 м, осадка - 9 м, скорость – 18 узлов, водоизмещение – 9 500 т, дальность плавания - 5 000 морских миль, автономность - около 60 суток.