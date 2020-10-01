Военное обозрение
Войти Регистрация

Датчане разрешили эксплуатировать газопровод «Северный поток-2»

26

Стало известно об очередном решении одной из стран, в водах которых должен проходить (согласно планов) газопровод «Северный поток-2» - по дну Балтийского моря. Речь идёт о такой стране как Дания.


Сообщается, что датские власти выдали разрешение на работу газопровода. Это решение предусматривает позитивный ответ официального Копенгагена на запрос о самой возможности эксплуатации участка трубопровода, находящегося в датских водах – исключительной экономической зоне Дании.

Ранее датские власти выдавали разрешение на строительство участка «Северного потока-2» в своей акватории. Однако до сих пор итоговый участок протяжённостью около 150 км так и не достроен. Мало того, никаких работ по его достройке не начато – с тех самых пор, как суда-трубоукладчики компании Allseas покинули Балтику под угрозой американских санкций.

Выдав разрешение на эксплуатацию «Северного потока-2» Дания фактически сняла последний организационный барьер, который формально мешал даже не столько строительству, сколько будущему запуску газопровода в работу. Ведь могло случиться и так, что, дав разрешение на строительство, датчане продолжали бы тянуть с выдачей разрешение на работу газопровода в своей экономической зоне, что юридически перечёркивало бы всю предыдущую работу на объекте.

Хотя, справедливости ради, затяжка времени и так имела место, ведь запрос подавался ещё в ноябре прошлого года.
Использованы фотографии:
сайт Nord Stream 2
26 комментариев
Объявление

Нашим проектам требуются авторы в новостной и аналитический отделы. Требования к соискателям: грамотность, ответственность, работоспособность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение быстро анализировать текст и проверять факты, писать сжато и интересно на политические и экономические темы. Работа оплачивается. Обращаться: editor@topcor.ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. serzh.kost
    serzh.kost Сегодня, 15:41 Новый
    +1
    эта песня хороша начинай сначала... разрешат - запретят.
    немцы надавят - разрешат, америкосы надавят - запретят.
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 15:43 Новый
      0
      В разрешении имеется еще одно условие:
      Nord Stream 2 AG сможет использовать "Северный поток — 2", если выполнит обязательства по безопасной эксплуатации магистрали. В частности, как минимум одна из веток газопровода должна пройти необходимое тестирование и проверку.
      1. KCA
        KCA Сегодня, 16:30 Новый
        +1
        Т.е. обычно газопроводы запускают так - трубу кинули и погнали газ, и только Дания выдвинула требования на проверку и тестирование?
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 17:40 Новый
          0
          Попенгаген выдал разрешение laughing wassat good
  2. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  3. Роман13579
    Роман13579 Сегодня, 15:50 Новый
    +5
    Я своему коту разрешил сожрать весь вискас.. который через дорогу в магазине на полке стоит..
    1. seregin-s1
      seregin-s1 Сегодня, 16:52 Новый
      0
      Очень клёво! Пойду куплю вискас.)
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 15:59 Новый
    +1
    не прошло и трех лет....Или спохватились, что зима скоро, или надеются, что не успеют его достроить и сорвут свои обязательства.
  5. prior
    prior Сегодня, 16:05 Новый
    -5
    А ведь именно Дания виновна в том, что СП-2 недостроен.
    Именно Дания затягивала время выдачи разрешения на строительство, чем сорвала сроки сдачи трубопровода.
    Так что Попенгаген, или плати или будем .....ставить в позу.
    1. Vol4ara
      Vol4ara Сегодня, 16:32 Новый
      +4
      Цитата: prior
      А ведь именно Дания виновна в том, что СП-2 недостроен.
      Именно Дания затягивала время выдачи разрешения на строительство, чем сорвала сроки сдачи трубопровода.
      Так что Попенгаген, или плати или будем .....ставить в позу.

      Пока в позу ставят они нас
      1. prior
        prior Сегодня, 16:40 Новый
        -2
        Увы, имеем такого президента и правительство, которые позволяют иметь нас.
        1. Vol4ara
          Vol4ara Сегодня, 20:14 Новый
          0
          Цитата: prior
          Увы, имеем такого президента и правительство, которые позволяют иметь нас.

          Боюсь тут не в президенте дело. Понятное дело надо менять экономическую политику, но для того чтобы это сделать надо устраивать в стране революцию со свержение всех устоявшихся элит
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:26 Новый
    -1
    газ -часть нашего экспорта, а СП2--часть газовых поставок.
    где высокотехнологический экспорт? и где рост ВВП?
    ВАЖНЕЕ --ПОСТРОИТЬ 5-10 ТЫС КМ 4 ПОЛОСНЫХ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ( ДО 2030 Г-ПО 1ТЫС\ГОД) И НАЧАТЬ МАСШТАБНЫЕ СТРОЙКИ Ж\Д, В ТЧ ВСМ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СТРАНЫ И ДО УРАЛА.
    И ЭТО ЛИШЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ, КОТОРОЕ МОЖЕТ И НЕ СЛУЧИТЬСЯ.
    1. Владимир_6
      Владимир_6 Сегодня, 18:44 Новый
      +1
      Цитата: антивирус
      газ -часть нашего экспорта, а СП2--часть газовых поставок.
      где высокотехнологический экспорт?

      Например строительство АЭС под ключ. Россия находится на первом месте в Мире по числу иностранных заказчиков. Ведется работа над проектами в Турции, Индии, Египте, Китае, Венгрии, Финляндии. Готовится к пуску АЭС в Белоруссии. Транспортное машиностроение. Вагоны и локомотивы российского производства поставляются не только в страны бывшего СССР, но и в восточную Европу, Латинскую Америку, Азию и Африку. По продажам вооружений Россия уступает только США. А экспорт Российского продовольствия более, чем в полтора раза превышает экспорт оружия.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:27 Новый
    +1
    Обычно все игры начинаются летом .Как только приходит зима ,риторика европейских деятелей сходит на нет.А если придет холодная зима ,то они еще попросят достроить СП 2
  8. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 16:36 Новый
    -1
    Интересно, а кто в этом году заявит, что пора Укропии перекрывать транзит газа?
    1. prior
      prior Сегодня, 16:46 Новый
      -3
      Я. И не то, что заявляю, а категорически настаиваю.
      И требую ещё цены поднять раз в несколько.
  9. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:48 Новый
    +3
    ну РФ главное нефть газ продавать что бы те у себя что то производили и нам продавали ) ах да на что курс рубля влияет оф ответ от цбр )Банк России применяет режим плавающего валютного курса, не
    препятствуя формированию тенденций в динамике курса рубля,
    обусловленных действием фундаментальных макроэкономических факторов.
    Курс рубля определяется соотношением спроса на иностранную валюту и ее
    предложения на валютном рынке. Курс российского рубля зависит как от
    внутренних (инфляция, экономический рост, макроэкономическая и
    политическая неопределённость), так и внешних факторов (цена на нефть,
    внешнеполитическая ситуация и т.д.). При этом рынок нефти является
    наиболее значимым сырьевым рынком, влияющим на состояние российской
    экономики. Текущая структура российской экономики характеризуется
    высокой долей нефтегазового экспорта, в результате ситуация в связанных с
    ним отраслях оказывает сильное влияние на состояние всей экономики и, в
    частности, на динамику валютного курса.
  10. ЗЭМЧ
    ЗЭМЧ Сегодня, 17:14 Новый
    +1
    Не знаю как другие, а я другого варианта и не видел))) Геополитические игры - они такие! Каждый хочет быть заметен на игровом поле. ЧСВ (Чувство Собственной Важности) есть и у стран, чем меньше страна, тем ЧСВ выше)))
  11. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 17:36 Новый
    -4
    Тоже мне перемога. А слабо было запретить экспорт не переработанного сырья по примеру древесины?
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 17:38 Новый
      -1
      Цитата: imobile2008
      Тоже мне перемога. А слабо было запретить экспорт не переработанного сырья по примеру древесины?

      вчера по всем новостям путин запретил древесину вывозить сырую или опять наврали ?
      1. Николай1987
        Николай1987 Сегодня, 17:52 Новый
        0
        с 2022 года.
        А Сп-2 так и не строят?
  12. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 18:00 Новый
    -2
    Эх, датчане... Почему вы Гитлеру так же не сопротивлялись?
    1. котик-русич
      котик-русич Сегодня, 19:59 Новый
      0
      Цитата: Поэтиззаугла
      Эх, датчане... Почему вы Гитлеру так же не сопротивлялись?

      На о. Гренландия (принадлежит Датскому королевству) были "бои" - был убит руководитель военной экспедиции немцев (лейтенант), немцы покинули пределы о. Гренландия (было 3 попытки и все провалились). При этом погиб 1 гренландец (датского происхождения).
  13. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 18:01 Новый
    -3
    Цитата: opuonmed
    Цитата: imobile2008
    Тоже мне перемога. А слабо было запретить экспорт не переработанного сырья по примеру древесины?

    вчера по всем новостям путин запретил древесину вывозить сырую или опять наврали ?

    Запретили, а я предлагаю сырье запретить вывозить, ту же нефть и газ!
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 18:38 Новый
      0
      Цитата: imobile2008
      Цитата: opuonmed
      Цитата: imobile2008
      Тоже мне перемога. А слабо было запретить экспорт не переработанного сырья по примеру древесины?

      вчера по всем новостям путин запретил древесину вывозить сырую или опять наврали ?

      Запретили, а я предлагаю сырье запретить вывозить, ту же нефть и газ!
      не получится мы за эту нефть покупаем и за газ завозим элекронику машины станки и тп и тд проста не откуда будет брать их валюту а они за рубли продавать явно не будут да и покупать у нас нечего ( ну или я не прав скажи как ты видишь это ? проста если бы не было альтернатив тогда могли бы подумать они а так уйдет РФ с рынка так другие подтянутся ) и вот тут уже можно играть в геополитические игры развязывать войны и тп натравливать друг на друга и тп при этом получать прибыль как делают сша стати пусть армения унечтожит газапровод и нефтеровод азербайджана и нефть и газ в цене поднимутся на кое какое время эт я пошутил если че ))))))
  14. Кран
    Кран Сегодня, 18:11 Новый
    0
    Щас немцы начнут чесать затылок:"Зачем Сисяна лечили?"И счёт ему на многие евро-ннна... laughing