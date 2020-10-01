Датчане разрешили эксплуатировать газопровод «Северный поток-2»

Стало известно об очередном решении одной из стран, в водах которых должен проходить (согласно планов) газопровод «Северный поток-2» - по дну Балтийского моря. Речь идёт о такой стране как Дания.Сообщается, что датские власти выдали разрешение на работу газопровода. Это решение предусматривает позитивный ответ официального Копенгагена на запрос о самой возможности эксплуатации участка трубопровода, находящегося в датских водах – исключительной экономической зоне Дании.Ранее датские власти выдавали разрешение на строительство участка «Северного потока-2» в своей акватории. Однако до сих пор итоговый участок протяжённостью около 150 км так и не достроен. Мало того, никаких работ по его достройке не начато – с тех самых пор, как суда-трубоукладчики компании Allseas покинули Балтику под угрозой американских санкций.Выдав разрешение на эксплуатацию «Северного потока-2» Дания фактически сняла последний организационный барьер, который формально мешал даже не столько строительству, сколько будущему запуску газопровода в работу. Ведь могло случиться и так, что, дав разрешение на строительство, датчане продолжали бы тянуть с выдачей разрешение на работу газопровода в своей экономической зоне, что юридически перечёркивало бы всю предыдущую работу на объекте.Хотя, справедливости ради, затяжка времени и так имела место, ведь запрос подавался ещё в ноябре прошлого года.