Россия, Франция и США призвали стороны конфликта в Карабахе начать переговоры

Призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно, без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Недопустимо, что теперь Минская группа требует прекращения огня в Нагорном Карабахе. Они должны требовать, чтобы Армения сначала вышла с оккупированных территорий Нагорного Карабаха

Россия, Франция и США выпустили совместное заявление по Карабаху, в котором призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и приступить к переговорам. Об этом говорится на сайте Кремля.Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп выступили с заявлением в качестве глав государств - сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Они призвали руководство Армении и Азербайджана немедленно, без каких-либо предварительных условий, возобновить мирные переговоры по карабахскому урегулированию. При этом подчеркивается, что Россия, Франция и США "самым решительным образом осуждают эскалацию насилия" на линии соприкосновения в зоне конфликта.- говорится в заявлении.При этом все три лидера выразили скорбь по погибшим в ходе конфликта.Ранее президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, о недопустимости стремления Минской группы ОБСЕ добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе. По его словам, сначала нужно добиться вывода армянских подразделений с "оккупированной территории" и только потом садиться за стол переговоров.- заявил он.