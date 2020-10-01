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Россия, Франция и США призвали стороны конфликта в Карабахе начать переговоры

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Россия, Франция и США призвали стороны конфликта в Карабахе начать переговоры

Россия, Франция и США выпустили совместное заявление по Карабаху, в котором призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и приступить к переговорам. Об этом говорится на сайте Кремля.


Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп выступили с заявлением в качестве глав государств - сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Они призвали руководство Армении и Азербайджана немедленно, без каких-либо предварительных условий, возобновить мирные переговоры по карабахскому урегулированию. При этом подчеркивается, что Россия, Франция и США "самым решительным образом осуждают эскалацию насилия" на линии соприкосновения в зоне конфликта.

Призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно, без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ

- говорится в заявлении.

При этом все три лидера выразили скорбь по погибшим в ходе конфликта.

Ранее президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, о недопустимости стремления Минской группы ОБСЕ добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе. По его словам, сначала нужно добиться вывода армянских подразделений с "оккупированной территории" и только потом садиться за стол переговоров.

Недопустимо, что теперь Минская группа требует прекращения огня в Нагорном Карабахе. Они должны требовать, чтобы Армения сначала вышла с оккупированных территорий Нагорного Карабаха

- заявил он.
95 комментариев
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  1. Опасный
    Опасный Сегодня, 15:52 Новый
    -4
    Эрдоган правильно в ответ сказал, что эти страны, включая в первую очередь Россию, все эти годы не занимались толком проблемой Карабаха. А сейчас только и могут, что "призывать"
    1. с-т Petrov
      с-т Petrov Сегодня, 15:54 Новый
      -3
      ну тогда ты как и Эрдоган должен призывать к продолжению войны. в пику, так сказать.
      Этот персонаж этим и выделяется на фоне всех других лидеров, требующих прекратить войну.

      1. Опасный
        Опасный Сегодня, 15:59 Новый
        +3
        Кому я должен, дядь?
        1. Mitroha
          Mitroha Сегодня, 16:29 Новый
          0
          Недопустимо, что теперь Минская группа требует прекращения огня в Нагорном Карабахе. Они должны требовать, чтобы Армения сначала вышла с оккупированных территорий Нагорного Карабаха

          Прям вот должны они тебе Эрдогаша? Не много ли на себя берешь, пародия на Ататюрка
          1. синдикалист
            синдикалист Сегодня, 17:35 Новый
            +1
            Цитата: Mitroha
            Не много ли на себя берешь, пародия на Ататюрка

            Эрдоган никогда не стремился к схожести с Ататюрком, считая его идеологическим врагом. Эрдоган сторонник исламского турецкого государства (не ИГИЛ), а Ататюрк всю жизнь боролся с исламизмом.
          2. Misha Честный
            Misha Честный Сегодня, 17:48 Новый
            0
            Цитата: Mitroha
            Недопустимо, что теперь Минская группа требует прекращения огня в Нагорном Карабахе. Они должны требовать, чтобы Армения сначала вышла с оккупированных территорий Нагорного Карабаха

            Прям вот должны они тебе Эрдогаша? Не много ли на себя берешь, пародия на Ататюрка

            Зато от РФ только бла-бла-бла и слышно. Когда же наши лидеры возьмутся за ум и поймут, что в ЭТОМ мире ЕДИНСТВЕННЫЙ вариант - показать силу. soldier
        2. Комментарий был удален.
    2. oleg123219307
      oleg123219307 Сегодня, 16:02 Новый
      -3
      Цитата: Опасный
      Эрдоган правильно в ответ сказал, что эти страны, включая в первую очередь Россию, все эти годы не занимались толком проблемой Карабаха. А сейчас только и могут, что "призывать"

      А что надо по вашему сделать? Вписаться в эту войну на стороне Армении? Той самой в которой все подряд уж 2 года орут "Пошли вон русские оккупанты"? Или на стороне Азербайджана? Партнера члена НАТО Турции и главного нашего газового конкурента на европейском рынке? В любом раскладе мы получаем одну из сторон врагами, межнациональный конфликт на своей территории, ибо и тех и других в "Плохой" России живет как бы не больше чем на родине и, вполне вероятно, войну с Турцией. И зачем оно нам надо?
      1. Опасный
        Опасный Сегодня, 16:08 Новый
        +9
        У нас "на верху" умные люди сидят, вот они пусть и думают. А делать надо было раньше, 30 лет почти этому конфликту. Почему у кого-то (у США) получается лояльные себе режимы делать, а у России только недружественные страны на границах? Сами себя ничегонеделанием в тупик загнали
        1. oleg123219307
          oleg123219307 Сегодня, 16:13 Новый
          +2
          Цитата: Опасный
          У нас "на верху" умные люди сидят, вот они пусть и думают. А делать надо было раньше, 30 лет почти этому конфликту. Почему у кого-то (у США) получается лояльные себе режимы делать, а у России только недружественные страны на границах? Сами себя ничегонеделанием в тупик загнали

          А что тут сделаешь? Обе стороны считают что правы. Когда Союз развалили уже понятно было чем кончится. У этой проблемы 3 решения . Первое - отдать Армении Нахичевань, а Азербайджану Карабах. Спрямили б границы, и решили вопрос. Но гордым горцам это не по нутру. Второе - захватить всех и забрать себе все как это было при советской власти. И Армению и Азербайджан и Грузию. Неплохой вариант, но у нас побоятся так делать. Международное право же, мать его так. И третий - война. Что и происходит. Побеждает сильнейший и он же диктует условия побежденному. Может в этом случае это и наилучший выход, бо любой другой будет навязан 3 стороной и со временем все снова развалится...
          1. синдикалист
            синдикалист Сегодня, 17:40 Новый
            0
            Цитата: oleg123219307
            Побеждает сильнейший и он же диктует условия побежденному. Может в этом случае это и наилучший выход,

            Совершенно нереальная возможность ни для одной из сторон. Побеждающая страна получит просто уничтожающие международные санкции, которые не просто обнулят любой военный успех, но и дадут проигравшей стороне эксклюзивные возможности.
            1. oleg123219307
              oleg123219307 Сегодня, 19:28 Новый
              0
              Цитата: синдикалист
              Цитата: oleg123219307
              Побеждает сильнейший и он же диктует условия побежденному. Может в этом случае это и наилучший выход,

              Совершенно нереальная возможность ни для одной из сторон. Побеждающая страна получит просто уничтожающие международные санкции, которые не просто обнулят любой военный успех, но и дадут проигравшей стороне эксклюзивные возможности.

              Есть законный вариант. Официальное объявление войны. И тогда ничего победителю не будет. Не пойму почему к этому механизму не прибегали уже столько лет. Под него есть и гуманитарная и нормативно правовая база.
              1. синдикалист
                синдикалист Сегодня, 20:07 Новый
                0
                А когда это война была узаконена?
                Сильно сомневаюсь, что официальное объявление войны может убрать или смягчить международные санкции. Скорее это будет расценено как демонстративный вызов международному сообществу и как отягчающее обстоятельство.
        2. Dimy4
          Dimy4 Сегодня, 16:48 Новый
          +8
          У нас "на верху" умные люди сидят...

          Кавычки можно наверно и на другом слове поставить, ну пожалуй кроме сидят.
        3. Морской Кот
          Морской Кот Сегодня, 17:17 Новый
          +1
          Конфликту не 30 лет, а гораздо больше и он намного глубже чем простое военно-территориальное противостояние. А что до США, то у них и в собственном доме далеко не всё в порядке, да и граничащих с ними государств всего-ничего.
        4. RVAPatriot
          RVAPatriot Сегодня, 18:16 Новый
          0
          Лояльные??? а народ в ж..., это у них получается
      2. Комментарий был удален.
      3. Tusv
        Tusv Сегодня, 17:04 Новый
        +5
        Цитата: oleg123219307
        А что надо по вашему сделать? Вписаться в эту войну на стороне Армении?

        Служил в Полувоенной с 1998 по 1999. Наш комбриг говорил, что война в Степанакерте лишила Нас перевооружение на С-300. Чума на оба ваших дома, как говорил Тибальт из Ромэо и Джульетты. О чем это я. Мой боец, Армянин набил морду дизелистам и спрятался за мою широкую спину. Поперлась целая делегация. Моя станция высоко стояла, на уровне четвертого этажа современной хрущевки. Так я сказал этой делегации на третьем этаже. Еще ступенька и я вас с лестницы спущу. Все, конфликт был исчерпан. Фигней Наши занимаются. Говорите еще один выстрел и Азейбарджан в составе РФ. Конфликт исчезнет, как не бывало. А буйные головы будем высылать в Турцию, а не в Сибирь. Так это до кучи и султаненка остудит
    3. Борис ⁣Бритва
      Борис ⁣Бритва Сегодня, 16:14 Новый
      +6
      Цитата: Опасный
      Эрдоган правильно в ответ сказал, что эти страны, включая в первую очередь Россию, все эти годы не занимались толком проблемой Карабаха.

      Сегодня Эрдоган - основная проблема Карабаха.
      И если бы мы Эрдоганом не занимались, его бы в тот вечер на вилы подняли. С такой короткой памятью в политике делать не чего.
      1. фа2998
        фа2998 Сегодня, 16:52 Новый
        +6
        Я зачем ему помогали во время переворота,зачем ему ЗРК продали,зачем ему газ провели,и пр.??? hi
        1. iouris
          iouris Сегодня, 17:04 Новый
          +1
          Цитата: фа2998
          зачем ему помогали во время переворота,зачем ему ЗРК продали,зачем ему газ провели

          Да и атомную электростанцию за наш счёт.
          За это всё Эрдоган начал уничтожать РФ. Пока на ближних подступах. И в это время "Россия" связала себе руки этим "совместным заявлением". Это сильный ход. Бороться за свои интересы со связанными руками может позволить себе только очень уверенный лидер.
        2. Борис ⁣Бритва
          Борис ⁣Бритва Сегодня, 17:57 Новый
          0
          Цитата: фа2998
          Я зачем ему помогали во время переворота,зачем ему ЗРК продали,зачем ему газ провели,и пр.???

          Не от большого ума, как мне видится hi
      2. Лопатов
        Лопатов Сегодня, 17:04 Новый
        -3
        Цитата: Борис ⁣Бритва
        Сегодня Эрдоган - основная проблема Карабаха.

        Скорее Сорос.
        И его структуры, решающие проблемы по выдавливанию России из Закавказья.
        1. Борис ⁣Бритва
          Борис ⁣Бритва Сегодня, 18:19 Новый
          0
          Цитата: Лопатов
          Скорее Сорос

          В этом вопросе у них, определенно, совпадают интересы. И у одного без второго могло бы ни чего не выйти.
          1. Лопатов
            Лопатов Сегодня, 19:09 Новый
            0
            Цитата: Борис ⁣Бритва
            В этом вопросе у них, определенно, совпадают интересы.

            Абсолютно никак не совпадают.
            Скорее даже наоборот, они противоположны.
            1. Борис ⁣Бритва
              Борис ⁣Бритва Сегодня, 19:33 Новый
              0
              Кто из этих - Сорос или Эрдоган - желает усиления России в Закавказье?
              1. Лопатов
                Лопатов Сегодня, 19:39 Новый
                0
                Эрдогану глубоко всё равно на степень влияния России на Армению.
                Мало того, Россия, поддерживающая Армению Эрдогану выгодна. Потому что это ещё сильнее привязывает Азербайджан к Турции

                Соросу, в свою очередь, выгодно убрать Россию из Закавказья вовсе. И Турцию- тоже.
      3. Полимер
        Полимер Сегодня, 17:50 Новый
        0
        С самого начала этой "дружбы" многие заметили, что дружить с турком значит всё время ожидать удара ножа в спину. И если предыдущие его действия ещё можно было по-разному трактовать, то сейчас уже сомнений быть не может - это он и есть, удар в спину.
        1. Борис ⁣Бритва
          Борис ⁣Бритва Сегодня, 18:03 Новый
          +1
          Цитата: Полимер
          С самого начала этой "дружбы" многие заметили, что дружить с турком значит всё время ожидать удара ножа в спину.

          Эт еще при Иване III секретом ни для кого не было. Слово Баязида тогда продержалось не дольше, чем живут навозные мухи.
    4. mark2
      mark2 Сегодня, 16:51 Новый
      -2
      Россию, все эти годы не занимались толком проблемой Карабаха

      А почему, собственно, Россия, должна была заниматься все эти годы проблемами Азербайджана и Арменией? Они там что дети малые, что сами решить не могут мирно? Ваше высказывание намекает на превосходство России над ними в цивилизационном развитии или в развитии в принципе. Но мне что-то подсказывает, что сами бузотеры так не считают.
      И потом россия и так решала их проблемы как могла. На большее им и расчитывать не стоит выхлопа как окаыывается от этой помощи минимум.
      Раз не могут мирно, пусть решают как умеют.
      1. Опасный
        Опасный Сегодня, 19:11 Новый
        0
        Потому что 1) Россия это мировая держава и 2) это наши соседи. Финны, португальцы или непальцы например не занимаются такими вещами, но так они и просто страны. А державы, вроде сша или даже региональной турции лезут во все это, стремясь получить выгоду. В идеале в каждой соседней стране должна быть пророссийская или хотя бы нейтральная власть, а сейчас ситуация обратная
  2. с-т Petrov
    с-т Petrov Сегодня, 15:53 Новый
    -9
    надеюсь я еще увижу возвращение Константинополя
    Собор Святой Софии должен с себя скинуть весь налёт
    1. Jovanni
      Jovanni Сегодня, 16:22 Новый
      +2
      Цитата: с-т Petrov
      надеюсь я еще увижу возвращение Константинополя
      Собор Святой Софии должен с себя скинуть весь налёт

      Эх!... Боюсь в Вашем случае может помочь лишь 100 г. коньяку на ночь. После этого иной раз снятся сладкие сны. По другому увидеть всё это вряд ли удастся. К сожалению...
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 17:31 Новый
        0
        Цитата: Jovanni
        Цитата: с-т Petrov
        надеюсь я еще увижу возвращение Константинополя
        Собор Святой Софии должен с себя скинуть весь налёт

        Эх!... Боюсь в Вашем случае может помочь лишь 100 г. коньяку на ночь. После этого иной раз снятся сладкие сны. По другому увидеть всё это вряд ли удастся. К сожалению...

        Дедушка Ленин спас Ататюрка от разгрома и уничтожения Турции Евросоюзом и США. Турция столетиями дружит с Евросоюзом и враждует с Россией, в итоге она едва не утратила свою государственность. За многовековую историю Турция три или четыре раза союзничала с Россией, что приводило к увеличению территории Османской империи. Отсюда вывод: дружба Турции с Россией - рост Османской империи, дружба Турции с Евросоюзом - кирдык народу турок. Но у Эрдогаши своя логика, больно гашиш забористый в Турляндии.
      2. синдикалист
        синдикалист Сегодня, 17:44 Новый
        0
        Для такого сна 100г точно не хватит. Литр - в самый раз.
    2. Константин Шевченко
      Константин Шевченко Сегодня, 16:53 Новый
      +1
      Зачем вам нужен, этот Собор с Константинополем? У вас предки греками были?
  3. Опасный
    Опасный Сегодня, 15:54 Новый
    +12
    Сказал бы наш президент, что если за 24 часа войска не отведете, всех армян и азербайджанцев на родину отправим, мигом бы мир наступил
    1. апро
      апро Сегодня, 15:55 Новый
      0
      Цитата: Опасный
      Сказал бы наш президент, что если за 24 часа войска не отведете, всех армян и азербайджанцев на родину отправим, мигом бы мир наступил

      Это запрещённый приём...
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 15:58 Новый
        +1
        Цитата: апро
        Это запрещённый приём..

        Кем этот приём запрещён ?
        1. апро
          апро Сегодня, 16:00 Новый
          -1
          И армяне и айзеры будут сильно не довольны..
      2. с-т Petrov
        с-т Petrov Сегодня, 15:59 Новый
        -1
        1 млн. 182,4 тыс армян отправить на родину = 7 092 000 000 рублей только на билеты

        Азербайджанцев от 700 000 до 3 000 000.
        1. 30 вис
          30 вис Сегодня, 16:11 Новый
          +2
          Цитата: с-т Petrov
          1 млн. 182,4 тыс армян отправить на родину = 7 092 000 000 рублей только на билеты

          Азербайджанцев от 700 000 до 3 000 000.

          Не хотят платить за проезд . Арестовать имущество . В столыпинские вагоны и гоу хоум !
        2. KCA
          KCA Сегодня, 16:13 Новый
          +3
          В теплушки и по Ж/Д до ближайшей к Армении станции, там в Уралы, и вообще, билет на автобус Москва-Еревань от 2500р, вы их хотите бизнесс-классом в самолёте депортировать? На крайняк ИЛ-76М сойдёт, со 2-м ярусом больше 200 человек помещается, опять-же, на Родину только мужчин, семьи своим ходом за ними доберутся. Да, азербайджанцев тоже домой, но с ними проще, по Каспию
      3. Dym71
        Dym71 Сегодня, 16:00 Новый
        +4
        Цитата: апро
        всех армян и азербайджанцев на родину отправим, мигом бы мир наступил

        Попахивает антисимитизьмом wassat
        1. Krasnodar
          Krasnodar Сегодня, 16:26 Новый
          +5
          Цитата: Dym71
          Цитата: апро
          всех армян и азербайджанцев на родину отправим, мигом бы мир наступил

          Попахивает антисимитизьмом wassat

          Как это мило fellow
          Приветствую! hi
          А за ними евреёв. А за ЯвреЯми таджиков в свою Узбекию! Эх, заживет страна ... crying
          1. Dym71
            Dym71 Сегодня, 16:29 Новый
            +4
            Здоровенько! hi
            Цитата: Krasnodar
            Эх, заживет страна ..

            Ага, а там ещё найдём кого гнать, шоб не скучно было жить yes
            1. Krasnodar
              Krasnodar Сегодня, 16:34 Новый
              +1
              Кубанцов обратно в Запорожье, например laughing
      4. Егоза
        Егоза Сегодня, 16:05 Новый
        +2
        Цитата: апро
        Это запрещённый приём...

        зато действенный! И пусть верещат, что не все вещички прихватили.
    2. финиш
      финиш Сегодня, 16:14 Новый
      0
      В первую очередь Маргошу Симонян с мужем Кеосаяном...
      1. Krasnodar
        Krasnodar Сегодня, 16:29 Новый
        0
        Цитата: финиш
        В первую очередь Маргошу Симонян с мужем Кеосаяном...

        Да, на свою историческую Родину - в Краснодар!
        А Стаса Намина с Рублевки - обратно в нерезиновую, а в особняках всяких Микоянов открыть детский садик для нуждающихся детей из подмосковной Жуковки под названием «Шалом и Хейль Авир»!
        1. финиш
          финиш Сегодня, 16:42 Новый
          0
          В посте на который я ответил просто указывается на национальности без всяких сносок.
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:58 Новый
    -4
    да все РФ официально региональная держава ! так что можно из сирии выходить и пусть дальше весь мир пинает РФ
    1. Опасный
      Опасный Сегодня, 16:03 Новый
      -3
      А кто в данном случае пинает?
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 16:34 Новый
        0
        европа водит санкции за навала за абсурдное отравление санкции водят франция что мы вмешиваемся в дела беларусии санкции водят и не тока франция ))) сша что мы в сша выборы вмешиваемся тоже санкции водят )))) возле наших границ базы нато стоят и тоже абсурдно заявляют что мы угрожаем ))))) а скора будут все говорить кто хочит и обвинять в чем хотят говорить про РФ на высоких уровнях в европе что РФ виновата во всем что она есть ! хотя нет обсурд уже звучит ) мне лично не нравится что обвеняют не обоснована во всем РФ ! хотя региональная держава мы что мы можем не чего пинают как хотят )
  5. iouris
    iouris Сегодня, 15:59 Новый
    +3
    Если бы они ещё в Тегеране встретились....
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 16:19 Новый
      +3
      Если бы они ещё в Тегеране встретились...
       laughing good ,а продолжили в Ялте... smile
  6. dzvero
    dzvero Сегодня, 15:59 Новый
    +7
    Заметался султан... за три дня азербайджанские войска, несмотря на качестенное и количественное превосходство, не смогли выполнить поставленные цели. Дороги снабжения не перерезаны, ни один значимый центр не занят... Теперь проигрывают на политической арене... Время работает против них.
    1. Avior
      Avior Сегодня, 16:10 Новый
      -1
      Наоборот.
      Ресурсы у Азербайджана больше, чем у Армении, а тем более Карабаха.
      1. iouris
        iouris Сегодня, 16:13 Новый
        -3
        Пашиняну Карабах не нужен. И он будет сдан в связи с форс-мажором. "Во-первых, не было снарядов..." Другое дело, что начнётся потом.
      2. Танковый пиджак
        Танковый пиджак Сегодня, 16:16 Новый
        0
        Это как посмотреть, армяне -вторые евреи, за ними стоят их хозяева. У хозяев армян ресурсов побольше будет...
      3. dzvero
        dzvero Сегодня, 16:24 Новый
        +2
        Ресурсы в целом - да. Но, как видно из статьи, обеих сторон вынудят прекратить войну и сесть за стол. Что на фоне скромных достижений азербайджанской армии можно трактовать и как ее поражение.
        Вообще-то для меня действия азербайджанской армии странные какие то. Может кто-то обидиться, но дети, играя "в войну", потолковее ведут себя...
        1. Танковый пиджак
          Танковый пиджак Сегодня, 17:06 Новый
          0
          В Османской империи финансами управляли армяне. Шестнадцать из восемнадцати самых важных банкиров в Османской империи были армянами. Семья Дадиани контролировала всю военную промышленность Османской империи. Галуст Гюльбенкян стал одним из главных советников Национального банка Турции и Турецкой нефтяной корпорации, которая позже стала Иракской нефтяной корпорацией.
          Интересно финансами Турции тоже армяне рулят?
          1. dzvero
            dzvero Сегодня, 17:16 Новый
            0
            После 1915-ого года армян-христиан в Турции осталось менее 100 000. Повырезали их, полмиллиона обратили в ислам, ассимиляция и геноцид, какие там финансы...
            1. Танковый пиджак
              Танковый пиджак Сегодня, 17:20 Новый
              0
              Ну так в Европе Гитлер тоже евреев геноцидил, однако банками они рулят и по сей день. Улавливаете параллели?
              1. dzvero
                dzvero Сегодня, 17:25 Новый
                -1
                Улавливаю, но те евреи не ети. Да и ета Германия не та... Если в турецких банках и есть армяне, то они более турки чем Ердоган. Деньги, они такие...
                1. Танковый пиджак
                  Танковый пиджак Сегодня, 17:37 Новый
                  0
                  Иными словами есть те армяне и ети Армяне...
                  1. dzvero
                    dzvero Сегодня, 17:44 Новый
                    0
                    Иными словами есть те армяне и ети Армяне...

                    Вполне возможно. Разве Вы не встречали русских, которые более не русские? Моя знакомая уехала в США. Лет через пять случайно встретил и она мне говорит - мы, американцы, всегда думаем сначала про Америку, а уже потом про всяких разных...
    2. cniza
      cniza Сегодня, 16:18 Новый
      +1
      Цитата: dzvero
      Заметался султан... за три дня азербайджанские войска, несмотря на качестенное и количественное превосходство, не смогли выполнить поставленные цели. Дороги снабжения не перерезаны, ни один значимый центр не занят... Теперь проигрывают на политической арене... Время работает против них.


      Угу и грядет разбор полетов...
  7. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 16:14 Новый
    -1
    А где же англичанка Гадя?
  8. cniza
    cniza Сегодня, 16:16 Новый
    0
    Россия, Франция и США выпустили совместное заявление по Карабаху, в котором призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и приступить к переговорам.


    Параллельно Эрдоган заявляет против прекращения огня , что то будет...
    1. dzvero
      dzvero Сегодня, 16:28 Новый
      +1
      Виновных наградят, непричастных под санкций, Макрону - конфетку и дозволение на полчаса налево...
      1. cniza
        cniza Сегодня, 16:50 Новый
        0
        Что то в этом есть , особенно для Макрона , но Эрдогану то хочется повоевать , вон как старается...
        1. dzvero
          dzvero Сегодня, 16:55 Новый
          +2
          Султану хочется иметь свою империю, да привлек внимание серьезных дядей и как бы после разбора полетов не произошло обломание рогов... smile
          1. cniza
            cniza Сегодня, 17:00 Новый
            +2
            Султан сейчас смахивает на Гитлера перед началом второй мировой и все больше ведет дело к большой войне...
            1. dzvero
              dzvero Сегодня, 17:06 Новый
              +1
              Ага, из-за позавчерашней мутной истории с F-16/Су-25 чуть не вляпался, но очень резво начал открещиваться. Хотя, если инфа про передачи управления БПЛА турецким операторам верна, то опять пошел босиком по лезвию...
              1. cniza
                cniza Сегодня, 17:17 Новый
                +1
                А ещё бариалеев своих завозит из Сирии и Ливии , добром это не закончится...
                1. dzvero
                  dzvero Сегодня, 17:22 Новый
                  0
                  добром это не закончится...

                  Трамп ему не указ, Путина подставил... чую, в следующий раз одни вежливые парни будут курить в сторонке и смотреть на работу других менее вежливых... smile
                  1. cniza
                    cniza Сегодня, 17:26 Новый
                    0
                    Что то мне подсказывает , что вся эта авантюра от начала до конца принадлежит Эрдогану , как он уговорил Алиеева? , теперь они будут искать козла отпущения ...
                    1. dzvero
                      dzvero Сегодня, 17:33 Новый
                      0
                      Сделал ему предложение от которого нельзя отказаться? Например взять в любимые жены?
                      Скорее, оба назвались груздьями, слыша за спиной одобрительное молчание США. Как галстукошвили в свое время... Интересно, как будут делить посты вна Украине?
                      1. cniza
                        cniza Сегодня, 17:45 Новый
                        0
                        Эрдоган авантюрист и заведет Алиеева на нехорошую сторону , там у них блицкриг провалился , дров наломали теперь ищут выход...
                      2. dzvero
                        dzvero Сегодня, 18:00 Новый
                        +1
                        Уже завел. По-моему надеются отделаться легким испугом. Хотя, если Макрон пригласит их на семейный ужин со своей, то возможны ексцессы... но потом оба будут тихими, смирными и совсем немножечко бояться темноты.
                        Насчет блицкрига - нельзя так шутить, Триандафилов с Гудерианом проклянут. Больше подходит на пахлава-криг - медленный и тягучий... тут стреляем, тут попадаем какбы, тут стоим, а тут не мы...
                      3. cniza
                        cniza Сегодня, 18:29 Новый
                        -1
                        У меня ещё такое впечатление , что Эрдоган завез своих бармалеев на утилизацию и переброску их к нам...
  • parusnik
    parusnik Сегодня, 16:23 Новый
    +1
    В принципе-то дело решаемое.Но стороны не хотят решать, искать компромисс.Тут у них так стоит вопрос или по моему или по моему, или никак, в смысле война..
  • viktor.
    viktor. Сегодня, 16:26 Новый
    +1
    и главного нашего газового конкурента на европейском рынке? И это всё на что мы способны! КАЧАТЬ! yes
  • VictorM
    VictorM Сегодня, 16:28 Новый
    0
    Цитата: Опасный
    Эрдоган правильно в ответ сказал, что эти страны, включая в первую очередь Россию, все эти годы не занимались толком проблемой Карабаха. А сейчас только и могут, что "призывать"

    Согласен.
    Прекращение огня и разведение сторон это ЗЛО. Этим будут убиты еще тысячи из будущих поколений и азербайджанцев, и армян.
    Многие не задаются вопросом - сколько погибло азербайджанских и армянских военнослужащих, сколько стали инвалидами, пока эти господа собирались 30 лет, и ничего не делали? Да они своим бездействием убили больше, чем погибло сейчас и погибнет еще.
    Тем более без предварительных условий, кому это нужно? Пашиняну? - ну так пусть и выводит ВС Армении из Азербайджана, кто ему мешает? Как только обратится с таким предложением к Алиеву, ему вряд ли будет отказано, то что нас больше и мы сильнее, это не означает, что мы хотим лишние сотни погибших и тысячи калек, и от того что будет еще больше погибших и калек и в Армении, мы тоже не выиграем. Войны заканчиваются, а дальше начинается жизнь и чем меньше будет потерь у обеих сторон, тем быстрее пройдет боль и быстрее вернемся к нормальной жизни, появятся ростки сотрудничества, мы соседи и ими останемся, нам никуда не деться друг от друга, ни Азербайджан, ни Армению не отволочь как баржу в другой конец Мирового океана.
    Поэтому уж лучше война, чем такие лицемерные мирные инициативы и опять десятилетия бездеятельности арбитров, крови и вражды и армян, и азербайджанцев.
    НАДОЕЛО, я не хочу чтобы и мои дети стали участниками или свидетелями этого конфликта, от которого выигрывают все, кроме азербайджанцев, да и большинства армян, если взять простой люд.
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 16:35 Новый
      +2
      Начать войну легко, а закончить трудно. Никколо Макиавелли
      1. iouris
        iouris Сегодня, 16:39 Новый
        -1
        Война уже давно началась. Пока Эрдоган не получит по рогам, закончить её невозможно. Судя по вектору политики, учите турецкий язык.
  • yehat2
    yehat2 Сегодня, 16:39 Новый
    +3
    проблема армян в том, что они в последние годы вели очень авантюрную политику.
    Это касается и отношений с РФ, и договороспособности с Азербайджаном, и ряда других моментов
    И, фактически, администрация Армении загнала страну в весьма опасное состояние.
    РФ, конечно, невыгодно, чтобы кто-то нападал на Армению, но и бесконечно эксплуатировать это обстоятельство тоже не стоит. И посмотрите - никто не торопится впрягаться за армян.
    Думаю, что после этого конфликта, если их влиятельные люди не изменят политику на более адекватную,
    то будут серьезные беспорядки.
  • Виталий Цымбал
    Виталий Цымбал Сегодня, 16:42 Новый
    -1
    После такого заявления реакция будет незамедлительной - подорожают азербайджано-турецкие помидоры и армянская курага с виноградом.... Экономика России такое не перенесёт и рухнет... Армянским солдатам выдадут вместо оружия бумажки с диаграммами бюджетов Армении и Азербайджана, прочитав которые они разбегутся по домам. Азербайджанские солдаты бросят фронт и будут загружать помидорами (пока цена высокая) фуры и вместе сними выдвигаться на базары Москвы. Трамп и Макрон будут снова президентами, Путин станет лауреатом нобельско-шнобельской премии. И только Эрдоган покончит жизнь засунув голову в трубу "Турецкого потока". И мир будет царить на Кавказе. Бред? Но в каждом бреде есть доля разума)))) правда не в моей голове!!!
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 17:28 Новый
      0
      laughing Гм, ну и я пурги подкину. drinks ...армянские солдаты подотрутся этими диаграммами и всем скопом ломанутся в нерезиновую к родственникам, где откроют новый фронт на рынках, кудой приедут фуры с помидорами и грузчиками-азербайджанцами, поднимать рухнувшую экономику России. Лауреату ,,премии, придется вмешаться по- взрослому, а остальные ,,миротворцы,, будут дружно визжать из-за забора ,,наших бьют,, и грозить санкциями и Лехой Навальным. wassat А на Кавказе тишина, все ушли на фронт....
  • фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:12 Новый
    0
    Цитата: Опасный
    У нас "на верху" умные люди сидят, вот они пусть и думают.

    Не поздно боржоми пить,когда почки отвалились!!!З0 лет конфликту,что мало было время собратся,переговорить?Делалась ВИДИМОСТЬ переговоров,а теперь очухались. angry hi hi
  • Комментарий был удален.
  • фа2998
    фа2998 Сегодня, 18:08 Новый
    0
    Надо срочно помочь турецким курдам(деньгами,оружием и пр.)в помощь сопротивлению.Думаю Эрдогану,лишний фронт совсем не нужен! what hi
  • yasher
    yasher Сегодня, 18:30 Новый
    0
    Ещё немного таких напрягов, и всё будет зависеть от ветра, ну куда радиоктивное облако понесёт...
  • yasher
    yasher Сегодня, 18:35 Новый
    0
    Цитата: VictorM
    Цитата: Опасный
    Эрдоган правильно в ответ сказал, что эти страны, включая в первую очередь Россию, все эти годы не занимались толком проблемой Карабаха. А сейчас только и могут, что "призывать"

    Согласен.
    Прекращение огня и разведение сторон это ЗЛО. Этим будут убиты еще тысячи из будущих поколений и азербайджанцев, и армян.
    Многие не задаются вопросом - сколько погибло азербайджанских и армянских военнослужащих, сколько стали инвалидами, пока эти господа собирались 30 лет, и ничего не делали? Да они своим бездействием убили больше, чем погибло сейчас и погибнет еще.
    Тем более без предварительных условий, кому это нужно? Пашиняну? - ну так пусть и выводит ВС Армении из Азербайджана, кто ему мешает? Как только обратится с таким предложением к Алиеву, ему вряд ли будет отказано, то что нас больше и мы сильнее, это не означает, что мы хотим лишние сотни погибших и тысячи калек, и от того что будет еще больше погибших и калек и в Армении, мы тоже не выиграем. Войны заканчиваются, а дальше начинается жизнь и чем меньше будет потерь у обеих сторон, тем быстрее пройдет боль и быстрее вернемся к нормальной жизни, появятся ростки сотрудничества, мы соседи и ими останемся, нам никуда не деться друг от друга, ни Азербайджан, ни Армению не отволочь как баржу в другой конец Мирового океана.
    Поэтому уж лучше война, чем такие лицемерные мирные инициативы и опять десятилетия бездеятельности арбитров, крови и вражды и армян, и азербайджанцев.
    НАДОЕЛО, я не хочу чтобы и мои дети стали участниками или свидетелями этого конфликта, от которого выигрывают все, кроме азербайджанцев, да и большинства армян, если взять простой люд.

    Красавец!
    Воевал?
    Если нет иди повоюй, а потом отпиши, как оно?(((
  • evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:12 Новый
    0
    Был союз,жили мирно и никакие турки не смели указывать что и как нам жить.
  • opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:28 Новый
    0
    да короче РФ скора будет ждать у своих границ имхотебов если правительству РФ эта вся ситуация поборабану )
  • Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 19:41 Новый
    0
    Только "Фуд-сити", "Садовод" и ТЦ "Москва" могут дать Азербайджану по одной полнокровной дивизии.
    А сколько овощебаз и рынков по всей России?
    Не пора ли уже послать обеим сторонам подкрепление в форме депортации?