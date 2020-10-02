Ка-52КМ: возможная модернизация «Катрана»

Не так давно сообщалось о завершении испытаний палубного ударного вертолета Ка-52К «Катран» и о начале полетов нового сухопутного Ка-52М. Теперь стало известно о планах по разработке еще одной модификации этой машины, предназначенной для морской авиации. Такой вертолет пока обсуждается под неофициальным названием Ка-52КМ.
Работы и планы
О перспективах семейства ударных вертолетов Ка-52 рассказал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский в интервью для РИА Новости, опубликованном 29 сентября. Руководитель организации рассказал как о текущих работах, так и о планах на будущее.
А. Богинский напомнил о недавнем завершении опытно-конструкторских работ по сухопутной и морской модификациям Ка-52. В частности, морской «Катран» прошел весь цикл испытаний на аэродроме и часть проверок на кораблях. Ввиду некоторых неназванных причин испытания на кораблях выполнены не в полной мере. Прямо сейчас идут работы по созданию нового вертолета Ка-52М. Получение литеры по этому контракту планируется в 2022 г.
«Вертолеты России» учитывают особенности развития флота. В этом году состоялась закладка двух новых универсальных десантных кораблей, способных нести ударные вертолеты. В холдинге считают, что к моменту появления этих УДК в 2025-26 гг. должен быть готов новый вертолет корабельного базирования.
А. Богинский напомнил, что облик базового Ка-52 и корабельного Ка-52К максимально совпадал, за исключением «оморячивания» – комплекса мер по обеспечению эксплуатации в специфических условиях. Развитие сухопутного вертолета продолжается, и его создатели предлагают создать на его базе унифицированную морскую машину.
Опытно-конструкторская работа по вертолету с условным названием Ка-52КМ пока не открыта, однако министерство обороны понимает необходимость ее запуска. Сейчас военные и авиастроители обсуждают различные вопросы перед запуском реальных работ. Одной из целей этих мероприятий является достижение готовности к поставкам в сроки, определенные заказчиком.
Морские особенности
Базовый Ка-52 «Аллигатор» является ударным вертолетом, способным поражать широкий спектр наземных и воздушных целей при помощи разнообразного управляемого и неуправляемого вооружения. Корабельный Ка-52К «Катран» отличается от него рядом особенностей конструкции и боевыми возможностями – с учетом специфики эксплуатации и боевого применения в морской авиации.
Главное отличие «Катрана» заключается в наличии механизмов складывания лопастей несущей системы и крыльев. Консоли и лопасти разворачиваются назад вдоль хвостовой балки, что резко сокращает поперечник вертолета и позволяет хранить его в ограниченном пространстве корабельного ангара. Плоскости укорочены и имеют только четыре точки подвески. Шасси усилено для увеличения допустимой вертикальной скорости на посадке. Кроме того, внедрена антикоррозионная обработка металлических деталей, позволяющая получить желаемый ресурс даже в суровых морских условиях.
По составу бортового оборудования Ка-52К в основном соответствует Ка-52, однако электроника доработана с учетом флотской специфики. Кроме того, расширены возможности систем управления вооружением. «Катран» может применять не только штатную номенклатуру «Аллигатора», но и противокорабельные ракеты Х-31 и Х-35, а также неуправляемые бомбы.
Сухопутные нововведения
В августе 2020 г. состоялся первый полет опытного вертолета Ка-52М – усовершенствованной версии серийного Ка-52. Эту машину пока не показывали открыто, но уже огласили основные нововведения. Отличия от базового вертолета обеспечивают рост тактико-технических и эксплуатационных характеристик.
Ка-52М получает новое бортовое оснащение. С учетом современных наработок переработана кабина. Внедрена новая БРЛС с активной фазированной антенной решеткой и усовершенствованная оптико-локационная станция. Улучшены средства управления огнем, в т.ч. механизмы наводки пушки. Заменены навигационная система и комплекс связи. По номенклатуре ракетных вооружений Ка-52М унифицирован с Ми-28НМ.
Лопасти несущих винтов получают более мощные нагревательные элементы, расширяющие температурные диапазоны эксплуатации. Шасси получило новые колеса с повышенной несущей способностью и износостойкостью. Предусматривается установка дополнительных топливных баков. Светотехническое оборудование выполнено на основе светодиодов.
Таким образом, Ка-52М улучшит свои возможности по обнаружению, сопровождению и атаке всех основных целей. Внедрение новых видов вооружения увеличит радиус и вероятность поражения. При этом существенно упростится работа летчиков. Сам вертолет сможет работать в более широком диапазоне метеоусловий.
Перспективы Ка-52КМ
Глава «Вертолетов России» говорит о необходимости создания нового корабельного вертолета на базе Ка-52М с использованием уже отработанных подходов. Готовую машину следует «оморячить» при сохранении всех основных особенностей и возможностей. Это позволяет представить, каким может быть перспективный Ка-52КМ.
Такой вертолет должен будет получить новую бортовую аппаратуру с расширенными возможностями, более широкую номенклатуру вооружений, в т.ч. противокорабельных и т.д. Обязательно применение крыла и несущей системы складной конструкции. По сути, речь должна идти об объединении основных черт существующих вертолетов Ка-52М и Ка-52К с очевидными положительными последствиями.
Планы по дальнейшему серийному производству Ка-52КМ, по всей видимости, пока отсутствуют, однако можно сделать некоторые прогнозы. Эта техника предлагается для оснащения строящихся УДК пр. 23900. По известным данным, каждый такой корабль сможет нести до 16 вертолетов разных типов. Соответственно, для двух кораблей необходимо не менее 32 вертолетов. Расширение планов по строительству десантных кораблей приведет к росту потребностей в вертолетах.
При этом возникают вопросы о дальнейшей судьбе проекта Ка-52К. Еще в 2014 г. Минобороны заказало 32 такие машины для эксплуатации на УДК «Мистраль». Эти корабли не были получены, а построенные вертолеты в итоге продали Египту. Теперь «Катраны» предлагаются к базированию на БДК пр. 11711, по одному на каждом, что серьезно ограничивает потребности флота в такой технике. Как будет решаться этот вопрос – неизвестно.
Строительство всей серии БДК пр. 11711 завершится в ближайшие годы. Два первых УДК пр. 23900 ожидаются позже, в 2026-27 гг. Однако вопросы разработки и строительства авиационной техники для них следует решать уже сейчас, чтобы корабли, принятые в состав ВМФ, не простаивали без необходимых для них вертолетов.
На суше и на море
Ударный вертолет сухопутного базирования Ка-52 «Аллигатор» уже показал заметные успехи. Эта машина строится полномасштабной серией и в войсках имеется ок. 120-130 вертолетов. Корабельная модификация Ка-52К «Катран» прошла испытания и вскоре тоже может пойти в производство. Кроме того, начаты испытания улучшенного вертолета Ка-52М. Его собираются поставлять в войска после 2022 г. и уже известно о планах по закупке 114 машин.
Таким образом, развитие семейства Ка-52 продолжается, и новым шагом в этом направлении может стать разработка перспективного Ка-52КМ. Этот проект пока только обсуждается и контракт на проведение работ еще не подписан. Однако его необходимость, в целом, очевидна. В ближайшее время должно быть принято окончательное решение по этому проекту, которое определит пути развития морской авиации на следующие годы.