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В Баку заявили, что Армения может остаться без ЗРК «Оса-АКМ»: об уязвимости этих комплексов перед ударными БПЛА турецкого производства

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В Баку заявили, что Армения может остаться без ЗРК «Оса-АКМ»: об уязвимости этих комплексов перед ударными БПЛА турецкого производства

Азербайджанские информационные источники пишут о том, что при той интенсивности применения ударных беспилотников, которое есть сейчас, армянская сторона уже в ближайшие несколько дней может остаться без таких своих комплексов противовоздушной обороны как ЗРК «Оса».


В зоне карабахского конфликта используются зенитные ракетные комплексы «Оса-АКМ», данных о точном количестве которых на вооружении армий Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в открытых источниках не фигурирует. При этом, если верить азербайджанской стороне, за 4 дня конфликта удалось уничтожить не менее 8 таких ЗРК, причём большинство – с помощью беспилотных летательных аппаратов турецкого производства. Речь идёт в первую очередь об ударных дронах «Байрактар».

На сегодняшний день характеристики Bayraktar таковы, что чаще всего он остаётся недосягаем для ЗРК «Оса» армянских и карабахских войск.

Известно, что для поражения бронетехники и пусковых установок систем ПВО используются ПТУР UMTAS. Беспилотник Bayraktar TB2 способен нести четыре таких ракеты и наносить удары с высоты до 8,5 км. При этом «потолком» высоты для цели, которую способен уничтожить зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» является 7400 метров. Другими словами, «запас» по высоте у беспилотников турецкого производства перед ЗРК советского производства имеется. Этот «зазор» и позволяет БПЛА подходить на такие воздушные рубежи, которые позволяют эффективно атаковать и поражать не только сами упомянутые ЗРК, но и ту технику и позиции, которые они прикрывают.

В Баку заявляют, что "система ПВО противника терпит фиаско".

Видео азербайджанских войск:


Однако азербайджанская сторона умалчивает о количестве потерь в тех же беспилотниках, которые она понесла из-за применения армянской стороной ЗРК различных модификаций.
168 комментариев
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  1. Тралл
    Тралл Сегодня, 16:37 Новый
    -24
    На каждый хитрый болт найдётся своя хитрая гайка(цензурный вариант поговорки)
    Неожиданно в НКР могут нарисоваться Панцири с более чем достаточной высотой поражения цели.
    1. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:44 Новый
      +8
      Неожиданно в НКР могут нарисоваться Панцири с более чем достаточной высотой поражения цели.

      К какой стати?...какие основания имеются для такого вывода?
      1. Тралл
        Тралл Сегодня, 16:45 Новый
        -1
        Например, помощь от братского сирийского народа winked
        1. Тот же ЛЕХА
          Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:48 Новый
          +6
          А где на скорую руку спецов набрать способных бороться с беспилотниками Турции?
          В Сирии их кот наплакал.
          1. Тралл
            Тралл Сегодня, 16:51 Новый
            +11
            Над этим нужно усиленно работать. Современная война без эффективного противодействия беспилотникам - уже в прошлом.
            1. боеприпас
              боеприпас Сегодня, 17:04 Новый
              +13
              Цитата: Тралл
              Над этим нужно усиленно работать. Современная война без эффективного противодействия беспилотникам - уже в прошлом.

              good Плюс 100500
              -------------------
              беспилотники , которые клепаются десятками тысяч , поскольку дешевые .. паскуднейшая вещь .. Поскольку!!!
              1 ) сбитие одного или нескольких беспилотников не является потерями а только является расходом боеприпасов. Подобно расходу патронов или снарядов.
              2 ) Эффективность беспилотников по убийству личного состава противника .. и по уничтожению его техники - очень высокая.
              1. Тот же ЛЕХА
                Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:08 Новый
                +9
                Эффективность беспилотников по убийству личного состава противника .. и по уничтожению его техники - очень высокая.

                Да уж what из Сирии полно роликов когда пара беспилотник+артиллерия почти со 100 процентной точностью уничтожают цель...война меняется до неузнаваемости...противника можно долбить на расстоянии не вступая с ним в огневой контакт и не опасаясь ответа.
                1. Аристарх Людвигович
                  Аристарх Людвигович Сегодня, 18:59 Новый
                  0
                  В Сирии турки выносили технику, вообще не защищаемую никакой ПВО. Потом ПВО заработала и сказка о всемогущих беспилотниках резко закончилась. Причем сирийцы задействовали весьма ограниченные силы, 4 Панциря и 4 Бука как говорили в нашем Минобороны. Буки выносили байрактары, а панцири прикрывали их от запускаемых против них снарядов и ракет. Вполне сбалансированная система ПВО. На основе Ос и Кругов, что есть у карабахцев, это сделать невозможно, с этим старым советским гуаном вместо ПВО азербайджанцы будут гасить армянских оккупантов на расстоянии.
                  1. dorz
                    dorz Сегодня, 19:11 Новый
                    0
                    Цитата: Аристарх Людвигович
                    В Сирии турки выносили технику, вообще не защищаемую никакой ПВО. Потом ПВО заработала и сказка о всемогущих беспилотниках резко закончилась.


                    ПВО и РЭБ тоже обросли множеством легенд, мифов и сказок:

                    Азербайджанские военные в ходе боевых действий, разгоревшихся в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха, уничтожили передовую российскую систему РЭБ «Репеллент», которая защищала позиции армянской армии.

                    «Репеллент» ликвидировали с помощью ударного дрона. Система РЭБ, предназначенная для борьбы с беспилотниками, не смогла обнаружить и заглушить атаковавший ее аппарат, отмечается в процитированной публикации. sad
                    Источник: https://yandex.ru/turbo/argumenti.ru/s/world/2020/10/689994
                    1. Аристарх Людвигович
                      Аристарх Людвигович Сегодня, 19:19 Новый
                      +2
                      Любая техника горит и выходит из строя во время боевых действий, самолёты и беспилотники уничтожают пво и наоборот. Зависит еще от прокладки между креслами и пультами и ручками управления тех, кто выносит. Тому история знает много примеров. Рутина войны.
                  2. МойВрач
                    МойВрач Сегодня, 19:47 Новый
                    0
                    Цитата: Аристарх Людвигович
                    Буки выносили байрактары, а панцири прикрывали их от запускаемых против них снарядов и ракет.

                    панцири против СНАРЯДОВ?
                2. Doliva63
                  Doliva63 Сегодня, 20:00 Новый
                  0
                  Цитата: Тот же ЛЕХА
                  Эффективность беспилотников по убийству личного состава противника .. и по уничтожению его техники - очень высокая.

                  Да уж what из Сирии полно роликов когда пара беспилотник+артиллерия почти со 100 процентной точностью уничтожают цель...война меняется до неузнаваемости...противника можно долбить на расстоянии не вступая с ним в огневой контакт и не опасаясь ответа.

                  Ну, этой теме уже за 50 лет, наверное. На границе 70-80 г.г. в ВС СССР на картах появился новый значок - восьмиконечная звёздочка зелёного цвета, обозначавшая место и время применения высокоточного оружия. И беспилотники тогда появились - в каждой армии по отряду/эскадрилье БПЛА. Может, негусто, но для того времени - новация, однако. Я к тому, что ничего нового Сирия не "открыла", просто с развалом СССР военная мысль у нас "слегка" подзависла и мы радостно изобретаем примитивный велосипед, хотя у бабушки на чердаке пылится ещё дедушкин "Чемпион-Шоссе". Грустно это.
              2. К-612-О
                К-612-О Сегодня, 17:18 Новый
                +9
                Ну Байактары подороже Винглонгов будут, и тысячами их никто не клепает. Харол конечно проще и дешевле, но там его из пулемета снять можно.
              3. mikstepanenko
                mikstepanenko Сегодня, 18:16 Новый
                +5
                Не такие и дешёвые, пять миллионов зелёных рублей за штуку. Да и десятки тысяч, разогните.... Сотня за все про всё. А Эрдогану нужно ими закрыть кроме Азербайджана ещё и Сирию и Ливию, да и себе что-то оставить.
                1. Наблюдатель2014
                  Наблюдатель2014 Сегодня, 18:37 Новый
                  +1
                  Цитата: mikstepanenko
                  Не такие и дешёвые, пять миллионов зелёных рублей за штуку. Да и десятки тысяч, разогните.... Сотня за все про всё. А Эрдогану нужно ими закрыть кроме Азербайджана ещё и Сирию и Ливию, да и себе что-то оставить.

                  Вы очень бедно жизнь себе представляете yesПривыкли не во что не ставить жизнь солдата.Вот у вас такое и впечатление о современной войне .Современная война и жизнь это штука не дешёвая .А измеряется в уё. Как не крути.Армянские танцы солдат не желаете поставить? wink
            2. loki565
              loki565 Сегодня, 17:09 Новый
              +20
              Начали активно использовать муляжи Осы, по крайней мере две такие цели поразили дроны камикадзе.
              1. dzvero
                dzvero Сегодня, 18:10 Новый
                +6
                Зная, что муляж такого качества за день на коленке не сделать, то встает вопрос - сколько из подбитой на позициях техники реальное железо, а сколько - фанера...
            3. Misha Честный
              Misha Честный Сегодня, 17:58 Новый
              -6
              Не хочется вас расстраивать, но на данный момент из всех разработок РФ лишь 1 испытательный "панцирь" РФ могет хоть что-то против беспилотников турков.... Остальное - глазками... hi
              1. Аника
                Аника Сегодня, 18:16 Новый
                +3
                А торы? Или у этих байрактаров очень низкая заметность? Показывают уничтожение техники людей, где армянская ПВО?
              2. хрыч
                хрыч Сегодня, 18:24 Новый
                +1
                Панцирь жирно, эта тема РЭБ. Почему армяне не сделали выводов, после пробного применения баражирующих боеприпасов, удивительно.
                1. МойВрач
                  МойВрач Сегодня, 19:57 Новый
                  0
                  Цитата: хрыч
                  Панцирь жирно, эта тема РЭБ. Почему армяне не сделали выводов, после пробного применения баражирующих боеприпасов, удивительно.

                  Глубокоуважаемый если вас не затруднит,проясните мне как вы представляете работу РЭБ?
          2. ROSS 42
            ROSS 42 Сегодня, 17:05 Новый
            -1
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            А где на скорую руку спецов набрать способных бороться с беспилотниками Турции?

            good
            Я предполагаю, что количество российских спецов, желающих проявить своё умение в этой войне, будет небольшим. И этому есть ряд причин.
            Создавая ОДКБ кто-то должен был обдумать такую ситуацию, в которой положение участников договора крайне нелицеприятное.
          3. Степан S
            Степан S Сегодня, 18:45 Новый
            +1
            Азербайджан нашел спецов для турецкой техники, вот и армяне могут найти для своей.
        2. ШВЕДский_стол
          ШВЕДский_стол Сегодня, 17:03 Новый
          +5
          А армяне в своё время как то помогли "братскому сирийскому" народу? Ну хоть чем нибудь?
          1. финиш
            финиш Сегодня, 17:14 Новый
            +8
            Вообще не обладаете информацией раз таким вопросом задаетесь! Помогли. Причем единственные с Россией.
            1. Лопатов
              Лопатов Сегодня, 17:47 Новый
              +1
              Цитата: финиш
              Вообще не обладаете информацией раз таким вопросом задаетесь! Помогли. Причем единственные с Россией.

              Вот и сирийцы так же помогут.
              Пришлют один расчёт ПЗРК с условием его размещения исключительно там, где не ведутся боевые действия.
              1. Mr.X
                Mr.X Сегодня, 18:13 Новый
                0
                Это уже решать сирийцам а не вАм!
                1. Лопатов
                  Лопатов Сегодня, 18:14 Новый
                  +3
                  Сирийцы уже решили. Вообще ничего не отправлять.
                  1. Mr.X
                    Mr.X Сегодня, 18:17 Новый
                    0
                    Значить так тому и быть.
              2. МойВрач
                МойВрач Сегодня, 19:53 Новый
                0
                Цитата: Лопатов
                Цитата: финиш
                Вообще не обладаете информацией раз таким вопросом задаетесь! Помогли. Причем единственные с Россией.

                Вот и сирийцы так же помогут.
                Пришлют один расчёт ПЗРК с условием его размещения исключительно там, где не ведутся боевые действия.

                good
          2. gurzuf
            gurzuf Сегодня, 18:09 Новый
            +2
            Так турция свой пятак сует к армянам. Так почему бы сирийцам не дать по этому пятаку Панцирями. Да и л.с. пройдет тренировку и поучит армян сбивать турок.
            1. Аристарх Людвигович
              Аристарх Людвигович Сегодня, 19:21 Новый
              0
              Цитата: gurzuf
              Так почему бы сирийцам не дать по этому пятаку Панцирями. Да и л.с. пройдет тренировку и поучит армян сбивать турок.

              А за чей счет банкет? У сирийцев страна в развалинах после гражданской войны.
      2. yehat2
        yehat2 Сегодня, 17:32 Новый
        0
        8 км - это серьезная высота для серьезной ракеты.
        это минимум тор, бук или оса, не панцирь
        1. Борис ⁣Бритва
          Борис ⁣Бритва Сегодня, 17:52 Новый
          -3
          Цитата: yehat2
          8 км - это серьезная высота для серьезной ракеты.
          это минимум тор, бук или оса, не панцирь

          До 15 км.
          У Панциря другие проблемы, судя по Сирии. Например, часто указывают на его "подслеповатость" по низкоскоростным малоразмерным целям. Ну и главная, на мой взгляд, проблема в том, что это объектовое ПВО, а прикрытие наших войск "нонстоп" все еще возлагается на ту самую Осу.
    2. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 16:45 Новый
      +11
      Цитата: Тралл
      Неожиданно в НКР могут нарисоваться Панцири

      Не поможет. Для защиты нужно развернуть Панцири, Бук, С400, Су-30\35, самолеты с РЭБ, Су-24\34 для ударов в глубь территории, спасательные вертолеты, свои БПЛА, наземные части для охраны. Корче нужны 2-3 базы Хмеймим. Вот после этого появится защита от воздушных угроз. Ничего из этого по отдельности не работает.
      1. Тралл
        Тралл Сегодня, 16:48 Новый
        -2
        Цитата: OgnennyiKotik
        Ничего из этого по отдельности не работает

        В Ливии более менее работает.
        1. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Сегодня, 16:53 Новый
          +2
          Цитата: Тралл
          В Ливии более менее работает.

          Ну-ну. США, Россия, Франция, Египет, Саудовская Аравия кое как остановили продвижение ПНС и Турков.
      2. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 18:21 Новый
        -1
        Беспилотники камикадзе скоро научат и вертолёты атаковать.
        1. garri-lin
          garri-lin Сегодня, 19:50 Новый
          0
          В принципе с наведением проблем нет. Только скорость. Когда научатся уверенно догонять можно будет спокойно применять.
    3. WeAreNumerOne
      WeAreNumerOne Сегодня, 16:46 Новый
      -1
      И будет повторение кадров из Сирии
    4. kventinasd
      kventinasd Сегодня, 16:48 Новый
      +5
      Цитата: Тралл
      Неожиданно в НКР могут нарисоваться Панцири

      Там ТОР-М2 нужны и системы РЭБ типа Красуха. Вот где будет массовый Байпактарпад.
    5. iouris
      iouris Сегодня, 17:10 Новый
      +1
      В Закавказье проходит не война, а игра по выдавливанию РФ. Консенсус.
      1. Маз
        Маз Сегодня, 19:49 Новый
        0
        Зенитный дивизион «Бук-М3» имеет 36 целевых каналов[7]. Как и ЗРК «Бук-М2», новый ЗРК «Бук-М3» имеет в своём составе РПН, что позволяет обнаружить крылатую ракету на высоте 10 м и удалении 40 км[8]. Комплекс способен поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 3 км/с на дальностях от 2,5 до 70 км и высотах от 5 м до 35 км.
    6. Грибок
      Грибок Сегодня, 17:11 Новый
      +6
      В Сирии турецкие ударники бук м2 как орешки сбивал когда сирийцы их в Идлиб пригнали. Куча фото и видосиков есть. Армении надо Буки.
      1. Борис Черников
        Борис Черников Сегодня, 18:02 Новый
        +2
        начнем с того что фоток-кот наплакал, и да в итоге турки свернули операцию,когда поняли что у них скоро бпла кончатся..
    7. синдикалист
      синдикалист Сегодня, 17:15 Новый
      -17
      Цитата: Тралл
      Неожиданно в НКР могут нарисоваться Панцири

      А они еще где то остались? В Сирии-Ливии турки уже штук 40 своими беспилотниками нащелкали.
      1. Грибок
        Грибок Сегодня, 19:03 Новый
        +1
        Конечно остались. У ливийцев ещё около 30. Да и нащёлкали они то в ангарах, то в пути, короче в неактивном положении. 9 Панцирей.
    8. uhu189
      uhu189 Сегодня, 17:59 Новый
      0
      Панцери, к сожалению, сами по себе, не панацея. Это и опыт Сирии, и Ливии показал.
    9. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 17:59 Новый
      +4
      Цитата: Тралл
      Неожиданно в НКР могут нарисоваться Панцири с более чем достаточной высотой поражения цели.

      Панцири вряд ли...объясню почему.Отдельно от остальных средств ПВО,ПРО и РЭБ,Панцири уязвимы ,так уже было евреями доказано,что их можно задавить числом БПЛА.
      На сегодняшний день,думаю,самое эффективное средство от БПЛА -это комплексы РЭБ, причем в связке с разными такими системами.
      1. Борис ⁣Бритва
        Борис ⁣Бритва Сегодня, 18:53 Новый
        +1
        Цитата: НЕКСУС
        эффективное средство от БПЛА -это комплексы РЭБ

        Одного в толк не возьму, если РЭБ так легко решает актуальный в наши дни вопрос беспилотников, то почему ту же "Красуху", которая с 13 года стоит на продаже, у нас как горячие пирожки не разбирают? В то время, как те же "Панцири" спросом определенно пользуются.
        1. НЕКСУС
          НЕКСУС Сегодня, 18:56 Новый
          +1
          Цитата: Борис ⁣Бритва
          Одного в толк не возьму, если РЭБ так легко решает актуальный в наши дни вопрос беспилотников, то почему ту же "Красуху", которая с 13 года стоит на продаже, у нас как горячие пирожки не разбирают? В то время, как те же "Панцири" спросом определенно пользуются.

          У Красухи своя специализация. И она точно не для борьбы с мелкими БПЛА-камикадзе.
          1. Борис ⁣Бритва
            Борис ⁣Бритва Сегодня, 19:11 Новый
            0
            Цитата: НЕКСУС
            У Красухи своя специализация

            Ну другой подставьте, нужной специализации.
            Не могу составить четкого представления о возможностях данного рода вооружений. Почитать прессу - так чудо оружие. Посмотреть на новости конфликтов - везде ракеты да пушки по беспилотникам работают.
            1. НЕКСУС
              НЕКСУС Сегодня, 19:44 Новый
              +1
              Цитата: Борис ⁣Бритва
              Ну другой подставьте, нужной специализации.

              Не поставят,так как принципы работы,возможности и тд секретны.Если такое вооружение поставят на экспорт,то очень быстро найдут против него противоядие.
              Да,некоторые комплексы РЭБ идут на экспорт,но в очень усеченном виде,с усеченными возможностями,в сравнении с теми же комплексами для наших ВС.
    10. Борис Черников
      Борис Черников Сегодня, 18:01 Новый
      +9
      в данном случае дешевле жахнуть по аэродромам базирования зенитными ракетами от С-300 или же Искандерами..
    11. финиш
      финиш Сегодня, 18:25 Новый
      +3
      Официальный представитель Пентагона в сообщении для Sky News Arabiya подтвердил совершение десятков авиарейсов между Турцией и Азербайджанам для перевозки сотен сирийских боевиков в зону конфликта.
    12. север 2
      север 2 Сегодня, 19:32 Новый
      0
      "На каждую хитрую гайку найдётся и болт с резьбой... " А не наоборот и не какой то хитрый болт ,как вы тут пишете .Поговорки надо знать ,если уж их пробуете цитировать. Между прочем , как раз такие с хитрой гайкой и надеется Россию втянуть в этот конфликт . Россия и без таких хитрогаких знает как ей выполнять
      свои обязанности как члена ДОКБ , если кто не будь нападёт на Армению . Так ещё неизвестно ,который там с хитрой гайкой, сейчас начал обострения этого конфликта в НК .А если это Пашинян это спровоцировал ?Так что , Россия и такую Армению должна защищать ,что ли? Что бы остаться в дураках перед этой хитрой гайкой ? Вот как раз для таких случаев и есть болт с крупной резьбой..
    13. venik
      venik Сегодня, 20:10 Новый
      0
      Цитата: Тралл
      Неожиданно в НКР могут нарисоваться Панцири с более чем достаточной высотой поражения цели.

      ========
      Ну, "Тор-М2КМ" - там точно может появиться..... Год назад поставили:
  2. Лопатов
    Лопатов Сегодня, 16:39 Новый
    +23
    Яркий образец того, что происходит когда отсутствует Система ПВО поля боя.
    1. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:45 Новый
      +5
      Яркий образец того, что происходит когда отсутствует Система ПВО поля боя.

      Это очень дорого и накладно ...не каждое государство может себе это позволить.
      1. Лопатов
        Лопатов Сегодня, 16:46 Новый
        +21
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Это очень дорого и накладно ...не каждое государство может себе это позволить.

        Не иметь её- ещё дороже.
        Как показывает практика.
        1. Тот же ЛЕХА
          Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:59 Новый
          0
          Что остается тогда делать то полупартизанским формированиям не имеющих эшелонированного ПВО?
          1. Лопатов
            Лопатов Сегодня, 17:00 Новый
            +10
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Что остается тогда делать то полупартизанским формированиям не имеющих эшелонированного ПВО?

            Накрыться простынёй и ползти в сторону кладбища.

            Ибо если с пилотируемой авиацией есть вариант попытаться нанести противнику неприемлемые для него потери, то с БПЛА такое не работает
            1. Наблюдатель2014
              Наблюдатель2014 Сегодня, 17:12 Новый
              +7
              Цитата: Лопатов
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              Что остается тогда делать то полупартизанским формированиям не имеющих эшелонированного ПВО?

              Накрыться простынёй и ползти в сторону кладбища.

              Ибо если с пилотируемой авиацией есть вариант попытаться нанести противнику неприемлемые для него потери, то с БПЛА такое не работает

              yes Ну а что ещё делать?Это не войны 90 тых на пост советских пространствах.Азербайджан модернизировал свою армию.Армяне "понты колотили" буквально.И во всём.Получите и распишитесь.
              1. Лопатов
                Лопатов Сегодня, 17:17 Новый
                +4
                Цитата: Наблюдатель2014
                Азербайджан модернизировал свою армию.Армяне "понты колотили" буквально.И во всём.Получите и распишитесь.

                Вот и я о том.
              2. panov_panov
                panov_panov Сегодня, 18:54 Новый
                +2
                Я бы не стал списывать армянскую армию со счетов, не очень у их оппонентов наступление продвигается, одной авиацией войну не выиграть.
    2. WeAreNumerOne
      WeAreNumerOne Сегодня, 16:49 Новый
      -6
      Например как С-400 и Панцири в Сирии. Сказали "бесполетная зона" - как отрезали.
      1. Лопатов
        Лопатов Сегодня, 17:10 Новый
        +3
        Цитата: WeAreNumerOne
        Например как С-400 и Панцири в Сирии.

        Ну да.
        Ни одного авианалёта на российские базы не произошло.
        Ибо есть полноценная Система.
        1. WeAreNumerOne
          WeAreNumerOne Сегодня, 18:41 Новый
          -5




          Неправильные Панцири видимо были. Я вот подумал зачем тащить свою группировку за пол-мира. Обьявлять значит всем что мы тут все щас будем решать, зоны все эти бесполетные. В которых все летают бомбят твоего союзника - ради которого собс-но и было все затеяно, а потом радоватся что тебя не бомбят. Для кого тога бесполетная зона в которой турки и евреи спокойно летают и бомбят? Ну про Ф-16 и Ан я молчу.
          Смысл тащить все это было туда - если по факту как летали так и летают, ничего не поменялось
          1. Али
            Али Сегодня, 18:48 Новый
            +1
            WeAreNumerOne (WeAreNumerOne)! Было видео с Израиля, где видео - это явный откровенный фейк, где в конце израильский дрон летает по верёвочке и по кругу, из одной точки, причём видео со склейкой, если я не ошибаюсь! И стреляет ракетами, которые у "Панциря-С1" не имеют такой манёвренности, как на видео! Одно, факт - такой фейк был и есть...
            1. WeAreNumerOne
              WeAreNumerOne Сегодня, 18:56 Новый
              -1
              Ну а остальные, да и моя мысль насчет "кучи движений - толку ноль"? Вон Дамаск чуть-ли не каждую неделю бомбят. Плевали все на С-400 и прочее?

              Свежачок вот Репеллент азербайджанецы уничтожили. Дроном-камикадзе - оно же вроде должно защищать как раз от всякого рода беспилотников? Да и украинцы уничтожали рэбы Житель и еще что-то не помню уже.
              Все так на них молятся - а толку ноль, уже как мантры.
              P.S. Кривизна земли - забыл, извините
              1. Али
                Али Сегодня, 19:01 Новый
                0
                WeAreNumerOne (WeAreNumerOne)! Если в Сирии С-400 не сбивают израильские самолёты, это ещё не значит, что не могут - скорее нет приказа! "Панцирь-С2" , стоящий на вооружении России, легко сбивает турецкие БПЛА!
              2. Лопатов
                Лопатов Сегодня, 19:01 Новый
                +1
                Цитата: WeAreNumerOne
                Плевали все на С-400 и прочее?

                А вот с этого момента подробнее.
          2. Лопатов
            Лопатов Сегодня, 19:00 Новый
            +3
            Я, блин, для кого написал про "Систему"?
            Или Вы на такую "ерунду" внимания предпочитаете не обращать?
            1. WeAreNumerOne
              WeAreNumerOne Сегодня, 19:01 Новый
              -3
              А что Система? Предидущий пост для Али писал
              1. Лопатов
                Лопатов Сегодня, 19:04 Новый
                +1
                Цитата: WeAreNumerOne
                А что Система?

                А система это система. Она обеспечивает безопасность наших баз. Эффективно.
                Ибо ни одного результативного налёта на Хмеймим и Тартус не произошло.
                Система из средств ПВО, РЭБ, авиационной компоненты и средств поражения. К примеру, способных оперативно уничтожить центр управления БПЛА
                1. WeAreNumerOne
                  WeAreNumerOne Сегодня, 19:05 Новый
                  -2
                  А какова цель нахождения наших баз там? Интересно как вы понимаете её
                  1. Лопатов
                    Лопатов Сегодня, 19:10 Новый
                    +2
                    Цитата: WeAreNumerOne
                    А какова цель нахождения наших баз там?

                    Нанесение максимальных потерь террорюгам. Людских и финансовых.
          3. Alexey RA
            Alexey RA Сегодня, 19:17 Новый
            +2
            Цитата: WeAreNumerOne
            Неправильные Панцири видимо были.

            ПВО - это в первую очередь система.
            А одиночный ЗРПК или зрдн - без внешнего ЦУ и управления, без перекрытия мёртвых зон соседями, без смены позиций - это просто мишень, которая зачастую даже не видит то, что её поразит.
            Именно поэтому в той же "Буре в Пустыне" в первую очередь вынесли штаб, связь и дальнее обнаружение ПВО Ирака.
  3. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 16:40 Новый
    +5
    В Баку заявили, что Армения может остаться без ЗРК «Оса-АКМ»: об уязвимости этих комплексов перед ударными БПЛА турецкого производства

    Как дети. Типа - вот у меня есть старший брательник, Реджепик, я ему пожалуюсь и уж он то тебе покажет.
    1. Лопатов
      Лопатов Сегодня, 16:41 Новый
      +5
      Цитата: Piramidon
      вот у меня есть старший брательник

      Причём здесь "старший брательник" если БПЛА азербайджанские?
      1. Алевил
        Алевил Сегодня, 16:47 Новый
        +10
        А вы уверены, что операторы БПЛА азербайджанские военные, а не турецкие? На БПЛА можно наляпать любой знак или любой флаг, а управляться они могут хоть из Турции, хоть из США, хоть из Антарктиды.
        1. Лопатов
          Лопатов Сегодня, 16:54 Новый
          +12
          Цитата: Алевил
          А вы уверены, что операторы БПЛА азербайджанские военные, а не турецкие?

          Какая разница?
          За их боевое применение, а так же за все вытекающие нюансы, включая ответственность, отвечают азербайджанцы.
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 16:48 Новый
        +2
        Цитата: Лопатов
        БПЛА азербайджанские

        Ага, турецкого производства, присланные из туретчины
        1. Лопатов
          Лопатов Сегодня, 16:56 Новый
          +11
          Цитата: Piramidon
          Ага, турецкого производства, присланные из туретчины

          И что? Там и российского вооружения куча. Израильского, белорусского...

          Ну не потянет Азербайджан собственный полноценный ВПК
          1. Piramidon
            Piramidon Сегодня, 18:06 Новый
            -1
            Цитата: Лопатов
            И что?

            А то. Если туда и Россия встрянет (не дай Бог), то османам тоже мало не покажется. Тогда и "Калибры" и "Искандеры" и Су-34... вдруг (судя по вашим постам) станут армянскими?
            1. Лопатов
              Лопатов Сегодня, 18:11 Новый
              +3
              Цитата: Piramidon
              А то. Если туда и Россия встрянет (не дай Бог), то османам тоже мало не покажется.

              России, боюсь. тоже.

              Ну а в остальном- Алиев решает проблему нанесения максимальных потерь армянам при минимизации собственных людских потерь. Благодаря закупкам ВТО и БПЛА решает весьма успешно.

              Ну а заявлять "это нечестно, Азербайджан покупает БПЛА у Турции и Израиля"....
              1. Piramidon
                Piramidon Сегодня, 18:32 Новый
                -1
                Цитата: Лопатов
                России, боюсь. тоже.

                Приятно видеть, что враг России-"Лопатов" боится. С диванчика не рухни, вражина.
                1. Лопатов
                  Лопатов Сегодня, 19:06 Новый
                  +5
                  Цитата: Piramidon
                  Приятно видеть, что враг России-"Лопатов" боится. С диванчика не рухни, вражина.

                  Диванчик у тебя. А я за Россию честно отвоевал, не потеряв ни одного подчинённого. Доступно?
                  Я по выпуску как в 19 дивизию пришёл, так из неё же и комиссовался.
      3. К-612-О
        К-612-О Сегодня, 17:24 Новый
        +6
        Байактары то азербайджанские? Или Харолы? То то транспортники гоняют в Израиль и Турцию каждый день.
        А вот на земле у турок не сростается, за 3 дня потерять больше 30 танков, 3 Сонцепека и под 30 БМП это уже чувствительно. Поэтому и перешли к авиа и арт налетам
        1. Лопатов
          Лопатов Сегодня, 17:29 Новый
          +2
          Цитата: К-612-О
          за 3 дня потерять больше 30 танков, 3 Сонцепека и под 30 БМП

          Маловато. Армянский агитпроп где-то нолики потерял. laughing

          Цитата: К-612-О
          Байактары то азербайджанские? Или Харолы?

          Ага. И "Солнцепёки" тоже азербайджанские
        2. donavi49
          donavi49 Сегодня, 17:40 Новый
          +7
          Ваши цифры уже на измену Армении катят - так и сесть можно. Вот более-менее официальные данные по потерям войска АлиеваЭрдогана на вчера laughing
          1. Dr Khorne
            Dr Khorne Сегодня, 17:52 Новый
            +5
            Министерство обороны Азербайджана тоже заявило официально о нескольких тысяч убитых и раненных у противника - то ли 2000 то ли 3000 и 200 уничтоженных танков, это тоже правда? Я думаю на всю Армению столько не наберется техники такой, и почему при таких огромных потерях противника весь Карабах не захватили еще?
            1. donavi49
              donavi49 Сегодня, 17:58 Новый
              +6
              ну обе стороны уже ушли в игру, кто больше заявит. Поэтому это можно игнорировать. Надо ориентироваться на фото/видео и другие объективные материалы.

              У НКР/Армении в последние дни резкий спад объективных материалов. sad
              1. Dr Khorne
                Dr Khorne Сегодня, 18:01 Новый
                +3
                Согласен, удивительно как армяне держаться еще, при полном превосходстве противника в воздухе, да и во всем остальном тоже.
        3. Nychego
          Nychego Сегодня, 17:53 Новый
          +7
          Цитата: К-612-О
          Поэтому и перешли к авиа и арт налетам

          С первого дня "азербайджанские" БПЛА работают по ЗРК "Оса" как по приоритетным целям.
          Вполне очевидно, что прежде чем массировано применять пилотируемые ЛА турки, ну в смысле "азербайджанцы" выбивают наиболее угрожающие им элементы ПВО армян.
          Всё просто, понятно и даже разумно.
  4. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 16:44 Новый
    -3
    В Баку заявили, что Армения может остаться без ЗРК «Оса-АКМ»: об уязвимости этих комплексов перед ударными БПЛА турецкого производства

    Ну и на кой черт такая ПВО нужна!? Расчеты только жалко...
    1. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:51 Новый
      +4
      Ну и на кой черт такая ПВО нужна!?

      Реальная война с сильным противником хорошо показывает все недостатки ПВО.
      Ударные БПЛА становятся головной болью .
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 17:09 Новый
        +2
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Реальная война с сильным противником хорошо показывает все недостатки ПВО.
        Ударные БПЛА становятся головной болью .

        С сильным противником? Да сильному противнику ничего не стоит зачистить вероятные площадки запуска БПЛА. Так что, никакая это не «головная боль», а просто неприятность.
        1. Тот же ЛЕХА
          Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:13 Новый
          +3
          Так что, никакая это не «головная боль», а просто неприятность.

          Ага или заноза в заднице...таких площадок может быть тысячи.
  5. maktub
    maktub Сегодня, 16:48 Новый
    +2
    Ещё один пример в какую сторону надо развиваться.
    Интересно,турки Акинчи "обкатывают"?
  6. бухач
    бухач Сегодня, 16:50 Новый
    +1
    Ствольную артиллерию выкатывать надо армянам.
    1. maktub
      maktub Сегодня, 16:56 Новый
      +1
      На тгк есть видео применения с обеих сторон
    2. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:57 Новый
      +1
      Ствольную артиллерию выкатывать надо армянам.

      Под удары БПЛА турков belay ...не напасешься артиллерийских орудий.
      1. бухач
        бухач Сегодня, 17:01 Новый
        +2
        Я зенитки имел ввиду,хороших калибров,чтоб по высоте достать.Может где завалялись на складах со второй мировой.
        1. Тот же ЛЕХА
          Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:03 Новый
          +8
          Попасть в БПЛА на высоте 8,5 км зениткой со ВМВ... what мдяяя тут надо быть супер-пупер снайпером и большим везунчиком.
          1. бухач
            бухач Сегодня, 17:08 Новый
            0
            Я ни разу не зенитчик но побатарейно и прямое не обязательно как мне кажется.Было же где-то как наши старые зенитки лупят где-то в Сирии,правда по наземным целям.
          2. GELEZNII_KAPUT
            GELEZNII_KAPUT Сегодня, 17:13 Новый
            +1
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Попасть в БПЛА на высоте 8,5 км зениткой со ВМВ... мдяяя тут надо быть супер-пупер снайпером и большим везунчиком.

            Так они же разрывные вроде как...
            1. Тот же ЛЕХА
              Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:18 Новый
              +1
              Так и размеры БПЛА вроде как не размеры стратегического бомбардировщика...если все так просто бы было наши базы в Сирии были бы давно нашпигованы дальнобойными зенитками.
              1. GELEZNII_KAPUT
                GELEZNII_KAPUT Сегодня, 17:32 Новый
                +3
                Цитата: Тот же ЛЕХА
                Так и размеры БПЛА вроде как не размеры стратегического бомбардировщика...если все так просто бы было наши базы в Сирии были бы давно нашпигованы дальнобойными зенитками.

                Байрактар не совсем уж и маленький, размах крыльев 12 метров, просто зенитки наверное все в металлоломе уже! bully
              2. Лопатов
                Лопатов Сегодня, 17:52 Новый
                +3
                Цитата: Тот же ЛЕХА
                Так и размеры БПЛА вроде как не размеры стратегического бомбардировщика.

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                И не в довольно крупный беспилотник, а в миномётные мины
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 17:43 Новый
      +4
      Выкатывают и сгорают целыми батареями. Вон только расчеты разбегаться успевают.


      Кстати обратите внимание разительное различие с Сирией - 100% видео если по стационарной позиции, то все хорошо окопано. В Сирии там в чистом поле били. Впрочем, результаты +/- аналогичны от современных средств поражения.
      1. borberd
        borberd Сегодня, 19:11 Новый
        0
        Орбитеры стаями летают .

  7. nod739
    nod739 Сегодня, 17:05 Новый
    -2
    А в ответ, надо полагать, Азербайджан по АЭС жахнет
  8. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 17:07 Новый
    +6
    Пашинян не думал, что ПВО надо усовершенствовать перед лицом новых угроз.
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 17:17 Новый
      +10
      Пашинян хитрожопил.
      Думал
      Заграни... Сорос нам поможет.
      Не все решают прогибы и деньги.
      Пашинян заслужил пинка под зад.
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 17:46 Новый
      +9
      Пашинян 2 года у руля, а до этого 10 лет сидел Серж Саргсян. При нем же (Саргсяне) был первый звоночек в 2016 году, когда уже прилетело от дронов камикадзе и засветились кучи дронов которые наводили арту и РСЗО на позиции.
  9. Комментарий был удален.
  10. Задира
    Задира Сегодня, 17:13 Новый
    -1
    А почему армяне не применяют СУ-30 против дронов? Из авиапушки - дешево и сердито. Видимо, нельзя по каким то причинам
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 17:55 Новый
      +5
      Очень быстро Су-30 кончатся. Особенно если на пушку выходить. Ибо у Алиева есть такие игрушки.



      В общем ПВО у Алиева как раз против самолетов неплохое. Закупился основательно он, и у РОЭ, и Батьки проапгредил Буки.
  11. VictorM
    VictorM Сегодня, 17:13 Новый
    -2
    Пока все эксперты пишут упражняясь в красноречии, сегодя, 01.10.2020г., еще пара ЗРК Оса уничтожена.


    P.S. Интересно, чем только Ованнесян, пресс-серетарь МО Армении, сбил сегодня аж ТРИ!!! азербайджанских самолета(турецкие F-16 закончились в ТЦ "Мир игрушек" sad ), тапком, ботинком, пуком или из ПЗРК на высоте 8-9тыс.м?
    А может ему просто выдохнуть, как считаете?
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 18:52 Новый
      +3
      А вот меня заинтересовал другой аспект , малость упускаемый за восторгами по поводу беспилотных успехов .
      Где , где спрашивается победные реляции и доклады об успешных наступлениях могучих танковых клиньев ?
      Как то не заметно ушли в тень могучие наступающие колонны и в данный момент на слуху успехи против ПВО .
      Подозреваю оборону хрен пробили , уперлись и теперь начинаю создавать легенды .
  12. maktub
    maktub Сегодня, 17:14 Новый
    -5
    Появилось видео где дрон-камикадзе уничтожает армянский "репеллент" lol
    1. Dr Khorne
      Dr Khorne Сегодня, 17:30 Новый
      +1
      Был удар уже по сгоревшему - на https://lostarmour.info/ в дискуссии можно найти видео, там все четко видно. Либо артиллерией накрыли, либо БПЛА, но нет видео где удар по целому комплексу.
      1. maktub
        maktub Сегодня, 17:40 Новый
        -3
        А зачем по сгоревшему наносить удар?
        1. Dr Khorne
          Dr Khorne Сегодня, 17:45 Новый
          +4
          Думаю просто ошибка оператора БПЛА, не разглядел, так же как и другие ошибки - есть видео где дроны-камикадзе попадают в муляжи ОСЫ а не в настоящие - видно хорошо, хотя реальных ОС в Карабахе действительно много уничтожили азербайджанцы.
  13. Dr Khorne
    Dr Khorne Сегодня, 17:15 Новый
    +3
    Объясните тогда пожалуйста дилетанту почему в Ливии где нет ПВО системного насбивали больше 20 БПЛА турецких, а в Сирии около 10. Инфа - https://lostarmour.info/ . А Осы - старье из 70 -х родом. Кстати даже из этого старья армяне умудрялись сбить израильские дроны - https://www.youtube.com/watch?v=XhgSIgOA_v0 и https://www.youtube.com/watch?v=vZg5ZD041V4. И все таки БПЛА - вундервафля или нет???
  14. pytar
    pytar Сегодня, 17:30 Новый
    +11
    Однако азербайджанская сторона умалчивает о количестве потерь в тех же беспилотниках, которые она понесла из-за применения армянской стороной ЗРК различных модификаций.

    Однако автор почемуто умалчивает, что сбитый беспилотник превращается просто в отломки, а вот после каждой пораженной от него на земли техники, остаются кроме отломки и.... трупы. БПЛА наклепают, а вот погибших солдат не вернуть! no
  15. yehat2
    yehat2 Сегодня, 17:33 Новый
    +2
    Странно, что армяне не маскируют тщательнее.
    с 8 км заметить цель не так просто.
  16. Megatron
    Megatron Сегодня, 17:42 Новый
    +1
    Беспилотники - это только деньги, а людей они убивают изрядно.
  17. VictorM
    VictorM Сегодня, 17:45 Новый
    +4
    Цитата: yehat2
    Странно, что армяне не маскируют тщательнее.
    с 8 км заметить цель не так просто.

    Дело в том, что беспилотник несущий ракеты, БПЛА-камикадзе, они не появляются в конкретной точке просто так, до них работают БПЛА разведки имеющий более совершенное оборудование, коих у Азербайджана много, так как они выпускаются по израильской лицензии уже более 10 лет, счет идет на сотни.

    ЗРК Оса или тот же танк, это крупные цели, при любом перемещении обнаруживают себя, даже при заблаговременной подготовке укрытий или разведке маршрута и использовании естественных укрытий, и складок рельефа местности, стоит только просто начать движение как таковое, как они засекаются аппаратурой БПЛА разведчика, одновременно в воздухе находятся и ударные БПЛА, и БПЛА-камикадзе, им остается только получить целеуказание. Если на одном из видео, видно как засекли бойцов раздолбаев вылезших толпой покурить в окоп, то что там говорить об Осе или Т-72 и их сигнатуре...

    Много разговоров про БПЛА Байрактар, про турок операторов и т.д., но БПЛА Байрактар у ВС Азербайджана мизер, больше более совершенных ударных БПЛА израильского производства.
    1. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Сегодня, 18:41 Новый
      -1
      Цитата: VictorM
      больше более совершенных ударных БПЛА израильского производства.

      Из всех постов, только вы обратили внимание и не зря.
      "Мы используем израильские беспилотные аппараты для сбора разведданных и атак. В том числе и дроны-камикадзе Harop", - подтвердил советник президента Азербайджана Хикмат Гаджиб.
  18. Старый26
    Старый26 Сегодня, 17:49 Новый
    +1
    Цитата: Тралл
    На каждый хитрый болт найдётся своя хитрая гайка(цензурный вариант поговорки)
    Неожиданно в НКР могут нарисоваться Панцири с более чем достаточной высотой поражения цели.

    И откуда они там нарисуются? Карабахцы возьмут карандаши и фломастеры и нарисуют их? А обучаться наверно не надо? Так ведь "Панцирь" - не рогатка.
  19. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 17:51 Новый
    -8
    Цитата: OgnennyiKotik
    Цитата: Тралл
    Неожиданно в НКР могут нарисоваться Панцири

    Не поможет. Для защиты нужно развернуть Панцири, Бук, С400, Су-30\35, самолеты с РЭБ, Су-24\34 для ударов в глубь территории, спасательные вертолеты, свои БПЛА, наземные части для охраны. Корче нужны 2-3 базы Хмеймим. Вот после этого появится защита от воздушных угроз. Ничего из этого по отдельности не работает.

    Что вы бред пишите? Беспилотники пластиковые, их невозможно засечь радаром и уничтожить. Любая система пока бесполезна. Так что стоит ли переживать из-за утраты "Осы"?
    1. Лопатов
      Лопатов Сегодня, 18:03 Новый
      +6
      Цитата: imobile2008
      Что вы бред пишите? Беспилотники пластиковые, их невозможно засечь радаром и уничтожить

      laughing laughing laughing
  20. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 17:52 Новый
    +8
    Картина одинаковая, что в Идлибе, что в Ливии, что в Карабахе.
    Ракетное ПВО ближнего действия, которое призвано прикрывать войска
    (или ПВО дальнего действия), не способно защитить само себя
    от атак беспилотников и барражирующих боеприпасов.
    Панциря и Осы - слабое звено обороны.
    Пора это признать и делать выводы.
    1. Dr Khorne
      Dr Khorne Сегодня, 17:58 Новый
      +2
      Вы хотите сказать что все ПВО произведенное в РФ недееспособно или что в принципе ПВО должно быть другим, чтобы бороться с дронами? Приведите пожалуйста пример как надо, что способно бороться с дронами, как специалист.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 18:04 Новый
        +8
        ПВО должно стать другим.
        Каким? В Израиле тоже не знают пока. Но должны появиться другие
        средства, уничтожающие дроны, дроны-камикадзе, планирующие бомбы.
        То что есть, или работает плохо, или - "из пушки по воробьям".
        У нас сбивали небольшие, но высотные дроны-разведчики из "Пэтриот".
        Но это абсурдно.
        ---
        У нас разрабатывают небольшой дрон-перехватчик. Он должен
        нейтрализовать (ослепить, оторвать от связи) или уничтожить дрон противника и вернуться обратно.
        На нем мини-ударные средства.
        1. Dr Khorne
          Dr Khorne Сегодня, 18:08 Новый
          +1
          Спасибо вам за ответ, у армян как я понимаю совсем плохо с "пушками" а "воробьев" очень много.
        2. сайгон
          сайгон Сегодня, 18:38 Новый
          +2
          То есть дружненько скатываемся к легкомоторной авиации средины века , как средству противодействия современным технологиям ?
          Все на кругу своя возвращается , легкий относительно самолет с хорошей скоростью и пулеметами на новой технологии или ствольная артиллерия и взрыватели радиоуправляемые .
          1. voyaka uh
            voyaka uh Сегодня, 18:47 Новый
            +2
            Вы, боюсь неправильно поняли. Дрон-перехватчик - это
            не легкий самолет. Он не взлетает с полосы, а выстреливается
            в небо с подвижной платформы. Он сам должен быть малозаметен
            для радаров. Он должен быть очень легким, никакие пулеметы с их
            отдачей не подойдут. В общем, это нетривиальная задача.
            1. OgnennyiKotik
              OgnennyiKotik Сегодня, 19:02 Новый
              -1
              Как вариант вооружить APKWS (управляемая Гидра 70). Недавно им сбили имитацию КР, правда с F16. Вроде на БПЛА его Ставили. В будущем MSDM могут поставить.
            2. сайгон
              сайгон Сегодня, 19:03 Новый
              0
              Ну я каюсь малость утрировал ситуацию , однако в последние время слишком уповают на новые технологии и не ищут простых решений .
              А подумать чем плох самолет для этих целей ? Причем именно с поршневым мотором да на современных технологиях .
              Подозреваю что для противодействия одним дронам сгоношат другой роботизированный аппарат , ну и потом для защиты от роботов перехватчиков еще и дрон защитник .
              1. voyaka uh
                voyaka uh Сегодня, 19:08 Новый
                0
                "А подумать чем плох самолет для этих целей ?"////
                ----
                Тем, что те же Панцири и Осы такие цели сбивают играючи.
                Они и проектировались для уничтожения вертолетов и низколетящих
                штурмовиков.
                А напоролись в последнее десятилетие на малозаметные дроны и камикадце...
        3. Nikolaevich I
          Nikolaevich I Сегодня, 18:38 Новый
          +1
          Цитата: voyaka uh
          У нас разрабатывают небольшой дрон-перехватчик.

          У нас тоже...
    2. Megatron
      Megatron Сегодня, 19:57 Новый
      0
      О, богоизбранные хвастаются победами над ПВО полувековой давности?
      А про Панцири, прокладки там (операторы), в Ливии, были ниже плинтуса, с тем же успехом можно было и обезьян посадить.
  21. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:56 Новый
    +2
    Кто о чём!
    А о главном кто ни будь вспомнит?
    Что армянское руководство посчитало важным заиметь??? Самое большое полосатое посольство!!! Да ещё и кучу соросят во всех структурах управления государством!
    Вот теперь имеют закономерный результат и .......
    За что прыгали на площадях, то и получили!!!
    Так и хочется написать "Ну шо сынку, помогли тебе твои ля/Х/и, янки или ещё кто то там???
  22. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 17:58 Новый
    -3
    Цитата: Piramidon
    Цитата: Лопатов
    БПЛА азербайджанские

    Ага, турецкого производства, присланные из туретчины

    Ага, турецкого, пол года назад здесь "уракрякалки" кричали что эрдоган баблишко пилит, делая никому не нужные поделки, а оно вон как...
  23. VictorM
    VictorM Сегодня, 18:01 Новый
    -1
    Цитата: Dr Khorne
    Был удар уже по сгоревшему - на https://lostarmour.info/ в дискуссии можно найти видео, там все четко видно. Либо артиллерией накрыли, либо БПЛА, но нет видео где удар по целому комплексу.
    В одгном случае у ЗРК вполне себе рабочая "сгоревшая" антенна, во втором сдетонировали "сгоревшие" ракеты.
    Или это про танк написали?
  24. VictorM
    VictorM Сегодня, 18:07 Новый
    -2
    Цитата: rocket757
    Кто о чём!
    А о главном кто ни будь вспомнит?
    Что армянское руководство посчитало важным заиметь??? Самое большое полосатое посольство!!! Да ещё и кучу соросят во всех структурах управления государством!
    Вот теперь имеют закономерный результат и .......
    За что прыгали на площадях, то и получили!!!
    Так и хочется написать "Ну шо сынку, помогли тебе твои ля/Х/и, янки или ещё кто то там???
    Янки помогли бы, да выборы, а до того "Black lives matter" - нынешнее руководство Армении заигралось по привычке с провокациями, не учтя всю обстакановку, что обстоятельства уж очень удобные для Азербайджана, чем тот и не преминул воспользоваться, ответив на этот раз по полной.
    Столько долбить по гражданскому населению, устроить заваруху, убить несколько высших офицеров, тут и чугуниевый истукан ответил бы.

    Сейчас опять заигрались. Долбят по населенным пунктам, азербайджанским войскам на физулинском направлении с территории непосредственно самой Армении, считая что там они прикрыты ОДКБ, но во-первых там один раз Азербайджан уже нанес ответный удар после нескольких предупреждений, а во-вторых сегодня армянские горе ракетчики умудрились еще и промахнувшись ударить по Ирану, в результате чего был убит 6 летний ребенок... Как итог Иран отказал в транзите через свою территорию военных грузов в Армению - все, финита ля комедия, Армения в колечке и кто виноват? - явно не Азербайджан, он до того безтолку сто раз просил Иран перекрыть поставки, но его тихо посылали...
  25. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 18:09 Новый
    -5
    Цитата: Dr Khorne
    Вы хотите сказать что все ПВО произведенное в РФ недееспособно или что в принципе ПВО должно быть другим, чтобы бороться с дронами? Приведите пожалуйста пример как надо, что способно бороться с дронами, как специалист.

    Наконец -то до людей доходит! Ура, я уже более 5 лет об этом пишу:
    1. Пластик нельзя засечь радаром!
    2. Электронику нельзя выжечь средствами РЭБ!
    3 Беспилотники с ИИ будут эффективнее в 1000 раз!
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 18:22 Новый
      +3
      5 лет а зарегистрирован недавно
    2. Ramzaj99
      Ramzaj99 Сегодня, 19:54 Новый
      0
      Цитата: imobile2008
      Наконец -то до людей доходит! Ура, я уже более 5 лет об этом пишу:
      1. Пластик нельзя засечь радаром!

      Книжку хоть одну прочитай про радары))))))Причем там железо?!)))
      Ответь на один вопрос.
      В стае уток есть железо???
      Однако же их радары видят........
  26. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 18:18 Новый
    -5
    Но что мне переживать за Армению или Азербайджан. Несколько дней назад была статья. Там "уракрякалки" упавали на ядерный зонтик. А турки с айзерами показали как баллистические ракеты будут сбиты на старте. То есть для радаров пластик не заметен, они будут баражировать над предполагаемыми точками взлета и когда ракета вылетит уничтожат ее. Хорошо что не на своих ошибках, есть шанс научиться
  27. svoit
    svoit Сегодня, 18:28 Новый
    +1
    Этот «зазор» и позволяет БПЛА подходить

    То есть проблема только в дальности ракет по высоте?
    Других проблем нет?
  28. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:31 Новый
    -2
    БПЛА это для войн банановых государств.Достаточно знать их гнездо и шандарахнуть туда со всей прлетарской ненавистью.Точность 1 кв;км для неконвенционного боеприпаса ,я думаю достаточно. recourse
    1. imobile2008
      imobile2008 Сегодня, 18:36 Новый
      -2
      Цитата: tralflot1832
      БПЛА это для войн банановых государств.Достаточно знать их гнездо и шандарахнуть туда со всей прлетарской ненавистью.Точность 1 кв;км для неконвенционного боеприпаса ,я думаю достаточно. recourse

      Беспилотникам не нужно гнездо, они могут стартовать с любой площадки, некоторым и площадка не нужна.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 20:11 Новый
        0
        Гнездо ,откуда отдаются приказы для использавания беспилотников.Пятиугольник,в европе вроде а/б Рамштайн.
    2. fn34440
      fn34440 Сегодня, 18:36 Новый
      -2
      Прибывший из Израиля военный самолёт доставил азербайджанским военным системы, способные уничтожать позиционные районы С-300.

      Согласно данным израильских информационных ресурсов, прибывший несколько часов назад из Израиля в Азербайджан военно-транспортный самолёт Ил-76 доставил на вооружение азербайджанской армии несколько систем, способных бороться с развёрнутыми позиционными районами С-300. По неподтверждённым данным, азербайджанская армия получила эти системы на безвозмездной основе, в целях тестирования возможностей противодействия ЗРК С-300, и, вероятно, С-400, если Ереван запросит у России эти комплексы.

      Речь, по предварительным данным, идёт о системе «Гарпия», представляющей собой мобильный комплекс, способный осуществлять пуск нескольких беспилотников-камикадзе, наводка которых на цель осуществляется по радарам средств ПВО.
      Около 20 % продукции ВПК Израиля выкупается Азербайджаном.
      До 40% п-ва израильских беспилотников-экспорт в Азербайджан. Израиль -мировой лидер в п-ве ударных дронов.
      Все беспилотники -камикадзе,уничтожающие ПЗРК-нетурецкие.
      А Армения,и их записывает на свой счёт,как сбитые. Сюр.
  29. Павел Патрашов
    Павел Патрашов Сегодня, 18:38 Новый
    +1
    Этой технике 60 лет!!!!
  30. VictorM
    VictorM Сегодня, 18:46 Новый
    -2
    Цитата: tralflot1832
    БПЛА это для войн банановых государств.Достаточно знать их гнездо и шандарахнуть туда со всей прлетарской ненавистью.Точность 1 кв;км для неконвенционного боеприпаса ,я думаю достаточно. recourse
    Все верно, проще сжечь осиное гнездо, чем воевать с осами.
    Самое уязвимое место это связь, без нее невозможно управление хоть чем. Система связи излучает сигнал? - излучает, по характеристикам определяется и что это, и где это, и удар наносится. Но для этого должен быть качественный паритет - уровень подготовки, наличие систем.
    Армяне заявили мол фейк, но как раз и пробовали нанести удар ОТРК Точка-У по пунктам управления, но "не шмогла я, не шмогла". Но при этом Азербайджан, например методично уничтожает пункты управления ВС Армении, начиная от батальона, по этому же принципу и вполне успешно.
  31. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 18:54 Новый
    0
    ((( Bayraktar TB2 способен нести четыре таких ракеты и наносить удары с высоты до 8,5 км. При этом «потолком» высоты для цели, которую способен уничтожить зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» является 7400 метров. Другими словами, «запас» по высоте у беспилотников турецкого производства перед ЗРК советского производства имеется ))) Не знаю ,откуда автор взял эту "ценную" информацию,но в ТТХ ракет ЗРК "Оса-АКМ" значится : накл. дальность- 10 км ; досяг.по высоте-5 км ... ! Лишь один раз,я встречал инфу в 7 км по высоте ,но это касалось комплекса ,модернизированного в постсоветский период и не "у нас" !
  32. котпит
    котпит Сегодня, 18:57 Новый
    0
    Вместо СУ 30 лучше связку БУК, ТОР и Панцирь купили бы, плюс РЭБ и что ни будь у иранцев и китайцев из беспилотников. Армяне сирийский опыт проигнорировали начисто.
  33. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 18:58 Новый
    -2
    Цитата: Nastia Makarova
    5 лет а зарегистрирован недавно

    А десять лет назад писал что частный космос уничтожит государственный из-за высокой эффективности , когда были первые запуски, но на другом ресурсе. Там комментарии были жуть. Теперь они выглядят лохами, время их опустило! Правда на другом форуме. А здесь меня забанили, за то что я рьяно разносил "уракрякалок"
  34. Moskovit
    Moskovit Сегодня, 19:11 Новый
    +2
    Пока беспилотникам поют осанны, хочется спросить - когда побеждающий Азербайджан объявит о своих потерях.
    1. serzh.kost
      serzh.kost Сегодня, 19:36 Новый
      +1
      потерь нет! (тымчук) а бахвальства то сколько! мы да мы! увязли в позиционной, за кусочек земли умылись кровью, а победных реляций то сколько! и правда на их стороне! а то, что террористов завозят из Сирии и Ливии и то, что по сути военной операцией руководит полностью турецкий генштаб, скромно умалчивают.
  35. VictorM
    VictorM Сегодня, 19:22 Новый
    0
    Цитата: Vitaly Gusin
    Цитата: VictorM
    больше более совершенных ударных БПЛА израильского производства.

    Из всех постов, только вы обратили внимание и не зря.
    "Мы используем израильские беспилотные аппараты для сбора разведданных и атак. В том числе и дроны-камикадзе Harop", - подтвердил советник президента Азербайджана Хикмат Гаджиб.

    В принципе в одном месте уже все ясно оборона у Аг
    Цитата: fn34440
    Прибывший из Израиля военный самолёт доставил азербайджанским военным системы, способные уничтожать позиционные районы С-300.

    Согласно данным израильских информационных ресурсов, прибывший несколько часов назад из Израиля в Азербайджан военно-транспортный самолёт Ил-76 доставил на вооружение азербайджанской армии несколько систем, способных бороться с развёрнутыми позиционными районами С-300. По неподтверждённым данным, азербайджанская армия получила эти системы на безвозмездной основе, в целях тестирования возможностей противодействия ЗРК С-300, и, вероятно, С-400, если Ереван запросит у России эти комплексы.

    Речь, по предварительным данным, идёт о системе «Гарпия», представляющей собой мобильный комплекс, способный осуществлять пуск нескольких беспилотников-камикадзе, наводка которых на цель осуществляется по радарам средств ПВО.
    Около 20 % продукции ВПК Израиля выкупается Азербайджаном.
    До 40% п-ва израильских беспилотников-экспорт в Азербайджан. Израиль -мировой лидер в п-ве ударных дронов.
    Все беспилотники -камикадзе,уничтожающие ПЗРК-нетурецкие.
    А Армения,и их записывает на свой счёт,как сбитые. Сюр.

    Скорее всего фейк с ненавязчивой рекламой и объявлением о новом образце.
    У Азербайджана более чем достаточно ударных БПЛА Harop, как раз именно и в первую очередь предназначенных для поражения средств ПВО. С учетом количества уничтоженных средств войсковой ПВО, если С-300 только перебросят в Азербайджан из Армении, он будет гол как сокол и тут же уничтожен, о чем кстати и заявили в Баку, только стоило Армении свернуть один из комплексов С-300 и он ушел на марш. Его пасут и он уже смертник изначально.

    А Ил-76 скорее всего доставил ракеты к уже имеющимся ударным БПЛА чьи заслуги руководство Армении приписывает Байрактарам, чтобы выставить Турцию третьей стороной конфликта, а горе эксперты подхватив тиражируют. Расход сами посудите какой, столько целей было уничтожено.
  36. Маз
    Маз Сегодня, 19:51 Новый
    0
    Цитата: Борис Черников
    в данном случае дешевле жахнуть по аэродромам базирования зенитными ракетами от С-300 или же Искандерами..

    повреждения от такого жаха заделают в течение суток, максимум что поразят пяток самолетов.
  37. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 20:08 Новый
    0
    Цитата: Ramzaj99
    Цитата: imobile2008
    Наконец -то до людей доходит! Ура, я уже более 5 лет об этом пишу:
    1. Пластик нельзя засечь радаром!

    Книжку хоть одну прочитай про радары))))))Причем там железо?!)))
    Ответь на один вопрос.
    В стае уток есть железо???
    Однако же их радары видят........

    Редкий бред. Тогда бы радары были бы бесполезны. Тысячи птиц сделали бы их бесполезными. У нас некоторые радары накрывают пластиковым колпаком, они от этого не замечают, пока дождя нет. Все зависит от диапазона. Но факт есть факт, пластиковые дроны незаметны!
  38. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 20:10 Новый
    0
    Цитата: котпит
    Вместо СУ 30 лучше связку БУК, ТОР и Панцирь купили бы, плюс РЭБ и что ни будь у иранцев и китайцев из беспилотников. Армяне сирийский опыт проигнорировали начисто.

    Не думаю что они что-то покупали, что Россия дала бесплатно, то и взяли. Китай требует деньги, как и другие