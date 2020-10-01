В Баку заявили, что Армения может остаться без ЗРК «Оса-АКМ»: об уязвимости этих комплексов перед ударными БПЛА турецкого производства

Азербайджанские информационные источники пишут о том, что при той интенсивности применения ударных беспилотников, которое есть сейчас, армянская сторона уже в ближайшие несколько дней может остаться без таких своих комплексов противовоздушной обороны как ЗРК «Оса».В зоне карабахского конфликта используются зенитные ракетные комплексы «Оса-АКМ», данных о точном количестве которых на вооружении армий Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в открытых источниках не фигурирует. При этом, если верить азербайджанской стороне, за 4 дня конфликта удалось уничтожить не менее 8 таких ЗРК, причём большинство – с помощью беспилотных летательных аппаратов турецкого производства. Речь идёт в первую очередь об ударных дронах «Байрактар».На сегодняшний день характеристики Bayraktar таковы, что чаще всего он остаётся недосягаем для ЗРК «Оса» армянских и карабахских войск.Известно, что для поражения бронетехники и пусковых установок систем ПВО используются ПТУР UMTAS. Беспилотник Bayraktar TB2 способен нести четыре таких ракеты и наносить удары с высоты до 8,5 км. При этом «потолком» высоты для цели, которую способен уничтожить зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» является 7400 метров. Другими словами, «запас» по высоте у беспилотников турецкого производства перед ЗРК советского производства имеется. Этот «зазор» и позволяет БПЛА подходить на такие воздушные рубежи, которые позволяют эффективно атаковать и поражать не только сами упомянутые ЗРК, но и ту технику и позиции, которые они прикрывают.В Баку заявляют, что "система ПВО противника терпит фиаско".Видео азербайджанских войск:Однако азербайджанская сторона умалчивает о количестве потерь в тех же беспилотниках, которые она понесла из-за применения армянской стороной ЗРК различных модификаций.