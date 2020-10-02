Многоцелевой вертолет «Минога» как будущее морской авиации

Ка-27 морской авиации ВМФ. Фото Минобороны РФ
Несколько лет назад стало известно о начале работ по перспективному вертолету для палубной авиации с шифром «Минога». В дальнейшем проект прошел ранние стадии, и теперь открыта опытно-конструкторская работа. Появление вертолета-прототипа ожидается через несколько лет.
От идеи до проекта
Первые сведения о разработке нового многоцелевому вертолету появились в 2015 г., тогда же стал известен шифр «Минога». В некоторых источниках использовался неподтвержденный шифр Ка-65. В дальнейшем неоднократно сообщалось о проведении тех или иных работ, разработке отдельных компонентов и т.д. К середине 2019 г. было завершено эскизное проектирование.
В феврале 2020 г. руководство холдинга «Вертолеты России» сообщило новые подробности продолжающихся работ. На тот момент авиастроители и военное ведомство занимались согласованием технического задания на будущий вертолет. По результатам этих мероприятий ожидалось открытие ОКР – уже в этом году.
Договор о разработке технического проекта «Миноги» был подписан в конце августа в рамках военно-технического форума «Армия-2020». К этому времени был сформирован облик будущего вертолета и утверждено техническое задание. Проектирование поручено Национальному центру вертолетостроения им. Миля и Камова. На первый этап ОКР отводится три года.
Один из концептов, предположительно, вертолета "Минога". Графика Bastion-karpenko.ru
В конце сентября гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский дал большое интервью РИА Новости, в котором, среди прочего, рассказал о перспективах «Миноги». Он отметил, что от начала разработки до первого полета вертолета обычно проходит 5-7 лет. Появление опытного вертолета по новой ОКР и начало испытаний на режиме висения он ожидает в 2025-26 гг. Технические подробности при этом не оглашались.
Технические особенности
Задачей проекта «Минога» является создание перспективного многоцелевого вертолета для авиации ВМФ. Такая машина в будущем должна будет заменить существующие Ка-27 всех модификаций, сейчас выполняющие различные задачи. На ранних стадиях проработка облика вертолета осуществлялась фирмой «Камов». Утверждалось, что она использует все свои компетенции, накопленные за последние 50 лет. После недавних преобразований проектированием будет заниматься объединенный НЦВ.
Точный облик и функции будущей «Миноги» пока не раскрывались. При этом имеются сведения о применении тех или иных компонентов. Кроме того, на выставках и в различных презентациях демонстрировались «безымянные» макеты и концепты, которые могут иметь отношение к новому проекту. В прошлом году в свободный доступ попала фотография, на которой якобы присутствует недостроенный полноразмерный макет «Миноги». Все это позволяет представить примерный облик будущего палубного вертолета и оценить некоторые его характеристики.
Макеты демонстрируют вертолет сосной схемы с двумя турбовальными двигателями и развитым хвостовым оперением. Предусматривается крупная грузопассажирская кабина с аппарелью под хвостовой балкой. На бортах фюзеляжа находятся спонсоны, вмещающие основные стойки шасси и другие агрегаты. Внешне такая «Минога» похожа на Ка-27 и другие вертолеты марки «Камов», но заметно отличается от них.
Фотография из сборочного цеха. На заднем плане, предположительно, макет "Миноги". Фото Aviaforum.ru
Силовая установка «Миноги» должна включать два турбовальных двигателя ТВ7-117ВК разработки АО «Климов». Максимальная взлетная мощность двигателя – 3000 л.с., чрезвычайная – 3750 л.с. Управление двигателем осуществляется при помощи цифровой автоматической системы БАРК-6. ОКР по новому двигателю начались в 2015 г. и должны были завершиться в 2020-м.
Уже в 2016 г. стало известно о разработке части радиоэлектронной аппаратуры. Нижегородское НПП «Полет» (Объединенная приборостроительная корпорация) создало для «Миноги» комплекс связи. Указывалось, что это совершенно новая цифровая аппаратура, обеспечивающая полную интеграцию вертолета в автоматизированные системы управления войсками. Комплекс обеспечит голосовую связь и передачу данных разного рода. Предусмотрены средства автоматической настройки, самодиагностики и т.д. За счет ряда нововведений повысится устойчивость к помехам и уровень защиты передаваемой информации.
Новый вертолет по своим габаритам и массе будет соответствовать ограничениям корабельных ангаров и взлетных площадок. С этой точки зрения он не будет принципиально отличаться от Ка-27 или других отечественных палубных вертолетов.
Цели и задачи
«Минога» создается в качестве замены для существующей машины, что определяет минимально необходимый круг решаемых задач. Ка-27 существует в противолодочной, транспортно-боевой и поисково-спасательной модификациях – каждая из них предусматривает свой набор оборудования. «Минога» должна иметь схожее оснащение и те же функции. Кроме того, предлагалось создание других модификаций, например, десантной.
Двигатель ТВ7-117ВК. Рядом - возможный облик вертолета. Графика Bmpd.livejournal.com
В прошлом «Вертолеты России» упоминали, что в новом проекте рассматривается возможность создания универсальной машины с быстрой перестройкой под те или иные задачи. Вероятно, речь шла о модульной архитектуре целевого оборудования. Также официальные лица говорили о возможности создания беспилотной модификации. Список версий и вариантов «Миноги» должен определяться заказчиком.
Новый вертолет создается с учетом весовых и габаритных ограничений, накладываемых стандартами кораблестроения. Это может затруднять его разработки, но обеспечит простую и эффективную эксплуатацию. Все отечественные корабли, способные принимать Ка-27 или другие машины, смогут нести и новую «Миногу». Такие возможности имеет широкий круг кораблей – от корвета до авианесущего крейсера.
В отдаленном будущем «Миноги» смогут войти в авиационную группу универсальных десантных кораблей пр. 23900. Каждый такой УДК сможет нести до 16 вертолетов разных типов, включая транспортно-боевые, десантные и ударные. В будущем может быть принято решение о строительстве авианосца – такой корабль тоже не обойдется без многоцелевых вертолетов.
Вопрос сроков
Точные сроки завершения ОКР по «Миноге» пока не называются, руководство «Вертолетов России» дает только примерные оценки. Впрочем, прогнозы прошлых лет и последнего времени выглядят реалистично и могут приниматься во внимание, но только до появления точной информации.
Поиск и спасение пострадавшего силами Ка-27ПС. В будущем такие задачи будет решать "Минога"
На научно-исследовательские работы с формированием технического облика и последующую выработку технического задания на «Миногу» ушло около пяти лет. Техническое проектирование займет около трех лет, после чего два года потратят на строительство опытного образца и его подготовку к первым полетам.
Такие сроки не выглядят невозможными. НЦВ им. Миля и Камова, а также смежные авиастроительные предприятия имеют большой опыт и способны справиться с поставленными задачами в течение нескольких лет. Соответственно, в 2025 г. или чуть позже могут начаться летные испытания. Старт серийного производства в прошлом относили к 2027-28 гг., и это тоже реально.
Таким образом, процессы обновления ВМФ России продолжаются и охватывают все основные направления. Строятся корабли и суда, в т.ч. принципиально новых классов, а параллельно принимаются меры по модернизации морской авиации. Сейчас одной из ее основ являются Ка-27 всех модификаций, но в конце десятилетия они начнут уступать свое место более новым «Миногам». Эти меры окажут заметное влияние на общее состояние и потенциал ВМФ – хотя их и придется ждать несколько лет.