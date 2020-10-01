Военное обозрение
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«Десятки авиарейсов»: в Пентагоне подтверждают данные о переброске сирийских боевиков в Азербайджан через Турцию

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В американском министерстве обороны сделали заявление, касающееся ситуации в Закавказье. В заявлении говорится о том, что Пентагон обладает фактами, подтверждающими переброску сирийских боевиков через территорию Турции в Азербайджан.


Это заявление распространяют западные СМИ, включая ТК Sky News.

У официального представителя США поинтересовались, сколько примерно боевиков переброшены через Турцию для участия в карабахском вооружённом конфликте. Представитель американского военного ведомства отметил, что, на основании данных разведки, речь идёт о сотнях наёмников из Сирийской Арабской Республики.

Отмечается, что на территории Турции они оказались, проследовав ранее с территорий северо-запада Сирии. Вероятно, речь идёт о боевиках из сирийских провинций Идлиб и Алеппо.

Представитель Пентагона заявил, что переброска боевиков в Азербайджан осуществлялась в основном при помощи авиации. Отмечено, что сделаны десятки рейсов из аэропортов Турции.

Ранее заявление о том, что боевики из Сирии отправились в Азербайджан через турецкий Газиантеп, сделал в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон.

Тем временем в МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сделали заявление о том, что после нескольких дней боевых действий можно констатировать следующее: «международное общественное мнение в целом на стороне Армении и Арцаха».

Между тем, очередной брифинг прошёл в департаменте международного военного сотрудничества Минобороны Азербайджана.

Азербайджанские офицеры отметили, что Баку настаивает на одном условии: полном выводе армянских войск с территории Азербайджана. Напомним, что основные боевые действия развернулись на данный момент в районах, которые де-юре принадлежат именно Республике Азербайджан.
9 комментариев
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  1. Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 20:17 Новый
    -1
    ... на основании данных разведки, речь идёт о сотнях наёмников из Сирийской Арабской Республики.

    Ну вот, ухорезы поехали, теперь там такая каша заварится...
  2. Маз
    Маз Сегодня, 20:17 Новый
    0
    Та хто бы ото сомневался, турки даже амеров довели до белой горячки. США уже выводят своих солдат и технику инджерлика.

    Армения отзывает своего посла в Израиле Армена Смбатяна для консультаций из-за продаж израильского оружия Баку

    Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. евреям по боку , деньги не пахнут иудейской кровью
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 20:18 Новый
    0
    Так понимаю... штаты сами эту переброску своих боевиков организовали... теперь типа разоблачают...
  4. Спайков Джавелин Тоувич
    Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 20:20 Новый
    -1
    На сайте Пентагона, отсутствует такая новость
    1. nnm
      nnm Сегодня, 20:21 Новый
      0
      Там мог и на брифинге сказать. Не все же на сайте печатают.
  5. Tank Hard
    Tank Hard Сегодня, 20:21 Новый
    0
    Ну, что? Продолжаем отдыхать в Турции, подпитываем экономику? Совесть..? feel
  6. VictorM
    VictorM Сегодня, 20:21 Новый
    0
    Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу выразили серьезную озабоченность ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и высказались за немедленное прекращение боевых действий. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам их телефонного разговора в четверг, передает ТАСС.

    "Обстоятельно обсуждена эскалация напряженности вокруг Нагорного Карабаха. Министры выразили серьезную озабоченность продолжающейся вооруженной конфронтацией, высказались за немедленное прекращение боевых действий", - отмечается в документе.

    Стороны подчеркнули "недопустимость вовлечения в конфликт боевиков незаконных вооруженных формирований из других регионов". "Отмечена востребованность предельно взвешенных шагов в плане оказания политико-дипломатического содействия Баку и Еревану", - указывается в сообщении.

    Главы МИД подтвердили готовность "к плотной координации действий России и Турции для стабилизации обстановки в целях скорейшего возвращения урегулирования нагорно-карабахского конфликта в мирное переговорное русло".

    Вместе с тем Лавров привлек внимание Чавушоглу к усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху, включая совместное заявление президентов России, США и Франции от 1 октября.

    В дипведомстве отметили, что стороны также затронули актуальные вопросы двусторонней повестки дня и условились о поддержании дальнейших контактов.
    Про Пентагон ничего не скажу, а вот с этого просто в аухе и сижу обтекаю... У меня два племяша и двоюродный брат там, все трое офицеры, с двумя уже общался, про бородачей и намека нет, но совместное заявление Чавушоглу и Лаврова с таким акцентом и вообще песнь турецкого министра иностранных дел про прекращение огня... - слов нет, одни междометия!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:22 Новый
    0
    Это что вообще.Эрдоган всем надоел?Завтра будет весело.Энджерлик?Или это последний вздох ПЖ.Семья Алиеаых на западе,то же самое что и Лукашенко АГ в Белоруссии.У нашего МИДа куча работы прибавляется! recourse
  8. Welldone
    Welldone Сегодня, 20:22 Новый
    0
    Пентагон и Турция перебрасывают бармалеев поближе к России. Тут к гадалке не ходи. Плевать госдепу и на армян и на азеров. Эрдоган показывает свое истинное лицо.