«Десятки авиарейсов»: в Пентагоне подтверждают данные о переброске сирийских боевиков в Азербайджан через Турцию

В американском министерстве обороны сделали заявление, касающееся ситуации в Закавказье. В заявлении говорится о том, что Пентагон обладает фактами, подтверждающими переброску сирийских боевиков через территорию Турции в Азербайджан.
Это заявление распространяют западные СМИ, включая ТК Sky News.
У официального представителя США поинтересовались, сколько примерно боевиков переброшены через Турцию для участия в карабахском вооружённом конфликте. Представитель американского военного ведомства отметил, что, на основании данных разведки, речь идёт о сотнях наёмников из Сирийской Арабской Республики.
Отмечается, что на территории Турции они оказались, проследовав ранее с территорий северо-запада Сирии. Вероятно, речь идёт о боевиках из сирийских провинций Идлиб и Алеппо.
Представитель Пентагона заявил, что переброска боевиков в Азербайджан осуществлялась в основном при помощи авиации. Отмечено, что сделаны десятки рейсов из аэропортов Турции.
Ранее заявление о том, что боевики из Сирии отправились в Азербайджан через турецкий Газиантеп, сделал в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон.
Тем временем в МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сделали заявление о том, что после нескольких дней боевых действий можно констатировать следующее: «международное общественное мнение в целом на стороне Армении и Арцаха».
Между тем, очередной брифинг прошёл в департаменте международного военного сотрудничества Минобороны Азербайджана.
Азербайджанские офицеры отметили, что Баку настаивает на одном условии: полном выводе армянских войск с территории Азербайджана. Напомним, что основные боевые действия развернулись на данный момент в районах, которые де-юре принадлежат именно Республике Азербайджан.