По заветам «Фердинанда»: в США готовы принять на вооружение гибридную Bradley

Источник: army.mil
Прогресс не остановить
Военные всегда любили все новое. Зачастую неограниченный бюджет позволял экспериментировать и выбирать наилучшее решение из предложенных. Вот и сейчас Управление по критическим технологиям армии США выделило 32 млн. долларов на разработку электрической трансмиссии для БМП Bradley. Очевидно, инженерные кадры в Соединенных Штатах осознали всю бесперспективность дальнейшего совершенствования двигателей внутреннего сгорания и переключились на альтернативные технологии. Старая добрая схема привода движителей электрическими моторами, опробованная еще Фердинандом Порше на своей противотанковой САУ, оказалась востребованной в США. За технологическую часть отвечает британская BAE Systems, работающая в содружестве с конторой QinetiQ, которая сконструировала электротрансмиссию Modular EX-Drive. Этот блок моторов располагается поперек корпуса и приводит в движение ведущие колеса бронемашины. Как уже упоминалось выше, в качестве модели первоначально предполагается использовать американскую Bradley.
Источник: ukdj.imgix.net
Очевидным плюсом данного решения будет снижение нагрузок на основной мотор, играющий роль генератора. Отсутствие жесткой связи с трансмиссией положительно должно сказаться на ресурсе дизельного двигателя. Обороты мотора с электроприводом ведущих колес большую часть времени достаточно стабильны, что, в свою очередь, снижает средний расход топлива. Но главным бонусом от электрической трансмиссии становится практически неисчерпаемый источник электропитания для бортового оборудования. Если ранее требовалось сооружать мощные генераторы для подобных целей, а нередко и вспомогательные силовые установки, то сейчас потребности в них не будет. В BAE Systems утверждают, что электромоторы в сравнении с гидромеханической трансмиссией легче и компактнее. Еще лет пятнадцать-двадцать назад в это сложно было поверить, но сейчас для этого есть все основания. В совокупности электротрансмиссия Modular EX-Drive заменяет массу вспомогательного оборудования, что и итоге и дает выигрыш в массе. Да и прогресс в области электрического моторостроения не стоял на месте: техника во многом стала легче и компактнее.
Различные вариации Modular EX-Drive. Источник: youtube-канал QinetiQ
На данный момент QinetiQ разработала три типоразмера электрической трансмиссии. Для легкой бронетехники Light Tracker Military Vehicles, для «среднего класса» — Medium Tracker Military Vehicles и для тяжелых машин (вплоть до 80 тонн) — Heavy Tracker Military Vehicles. QinetiQ уже успел испытать прототипы на всех трех категориях бронетехники, в том числе и на танках Abrams. Преимуществом модульной системы Modular EX-Drive, которую QinetiQ разрабатывает с 1998 года, является возможность интеграции с небольшими переделками практически в любое современное моторно-трансмиссионное отделение бронетехники армии США. В качестве основных вариантов интеграции могут быть AMPV (бронированный многоцелевой автомобиль), САУ M109A7 и семейство РСЗО MLRS (Multiple Launch Rocket Systems).
Все бонусы HED. И ни одного минуса. Источник: assets.newatlas.com
Внимательный читатель наверняка заметит, что в заголовке материала упоминается гибридная Bradley. И действительно, электротрансмиссия является главной, но не единственной частью технических инноваций в БМП армии США. Вся эта электрическая история, созданная по мотивам немецкой самоходки «Фердинанд», выступает частью большой системы Hybrid Electric Drive (HED). Раз есть гибридный привод, значит, должна быть и аккумуляторная батарея, питающая электромоторы. В случае Bredley-HED это блок литийионных батарей, которые при необходимости работают синхронно с базовым двигателем, увеличивая скорость машины, или самостоятельно питают электромоторы Modular EX-Drive.
Самый тяжелый модуль электротрансмиссии. Источник: greencarcongress.com
Здесь реализуется ключевое преимущество всей затеи – бесшумность работы в полностью аккумуляторном режиме работы. Такая БМП может незаметно красться поблизости от врага, занимая наиболее удобную позицию для атаки. Неработающий дизель резко снижает тепловую заметность БМП как для наблюдательных систем, так и для головок самонаведения. Другое дело, что гибридный привод требует для столь тяжелой машины немаленьких аккумуляторов, что, очевидно, напрочь разрушает всю экономию массы. И в заявления BAE Systems о компактности и легкости новинки верится уже с трудом. Даже с учетом того, что электромоторы Modular EX-Drive выступают еще и в роли генераторов для рекуперативного заряжания батарей. Вторым серьезным минусом становится потенциально высокая пожароопасность литийионных аккумуляторов. На борту боевой машины и так хватает легковоспламеняющихся веществ, а тут еще и литий, который даже пеной и водой не потушить. В общем, о совокупности достоинств и недостатков новинки от BAE Systems можно еще долго спорить.
Экологически чистая бронетехника
Как упоминалось выше, Modular EX-Drive может монтироваться и на колесную технику. Принципиально схема устройства не претерпевает серьезных изменений, только на каждое колесо устанавливается компактный электромотор. Можно выбрасывать мосты, карданы, раздаточные коробки и коробки переключения передач. В такой «колесной электричке» остается только двигатель внутреннего сгорания, генератор, провода и мотор-колеса. Остается все это только подключить к умной системе управления, и электрическая трансмиссия готова идти в бой. Что-то подобное реализовали на немецком демонстраторе технологий Genesis.
Мотор-колесо Modular EX-Drive. Источник: youtube-канал QinetiQ
На этой восьмиколесной платформе, похожей на технику из дешевого фантастического фильма, установлен 1860-сильный мотор-генератор. Колеса могут вращаться независимо друг от друга, что должно обеспечивать неплохую проходимость и маневренность. Естественно, есть блок аккумуляторов, на энергии которых Genesis может пройти до 150 километров. Уточню, что это данные разработчика, они могут серьезно расходиться с реальностью. Тем более что это лишь демонстратор технологий. В технологиях военной гибридизации смущает кратное усложнение технической составляющей. Вместо проверенных временем решений инженеры идут даже не на эволюционное развитие, а сразу на электромеханическую революцию. А известно, что чем сложнее система, тем больше у нее уязвимых мест и тем она менее надежна. Если даже в гражданском секторе гибридные технологии прижились очень условно из-за чрезмерной сложности и массы, то в военной среде с этим будут еще большие проблемы. Стоит ли эфемерное снижение шумности и заметности таких технологических ухищрений? Ощущение, что прогресс в данной области идет только ради самого прогресса.
Гибридный Genesis. Источник: invoen.ru
Куда дальше будет стремиться бронетехника? Если уже сейчас появляются прототипы, усложненные системами снижения расхода топлива, взятыми из автомобильного мира, то и в дальнейшем эта линия развития сохранится. Сейчас в пресс-релизах военные корпорации, не смущаясь, упоминают об экологической дружелюбности своей бронетехники. С такой историей в будущем на танках вполне могут появиться системы рециркуляции отработанных газов и многоступенчатые сажевые фильтры. В конце концов, в армии будут заправлять технику не только соляркой, но модной сейчас мочевиной, без которой ни один дизель в Европе уже обойтись не может. При отсутствии в баке мочевины автоматика будет самостоятельно ограничивать мощность мотора, дабы танки не загрязняли атмосферу чрезмерными выбросами. Смешно это, конечно, но грядущие в армии сложнейшие технологии экономии топлива, вполне возможно, принесут с собой и экологизацию брони.