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Кто придумал украинизацию Руси

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Родина-мать (Киев). 1981


Судьба «украинцев» поистине трагична. Десятки миллионов русских людей без их согласия в интересах идеологии и политики окрестили «украинцами».

Украинская проблема


За десятилетия советской и «незалежной» эпох они в различной степени утратили национальную принадлежность, став людьми с искусственной этнической принадлежностью, хотя по языку, происхождению, вере, культуре и самосознанию «украинцами» не являются. Но не осознают себя и русскими, так как уже более столетия им внушали идею об их украинстве.

Украинская проблема имеет огромное значение для судьбы русского мира и народа. Речь идёт о десятках миллионов людей, ставших иванами, родства не помнящими. Они русские по роду и одновременно «украинцы». Часть русского народа, которую в XIX столетии идеологи самостийности окрестили «украинцами». А после 1917 году эту этническую химеру политически закрепили большевики-интернационалисты, официально обозначив искусственный народ в советских паспортах. Несколько поколений людей, родившихся в СССР и УССР, воспитанных интернациональной идеологией (о «слиянии наций» в советский народ), привыкли быть «украинцами». Хотя их предки были русскими, они не утратили русского языка, русской культуры, веры. Для них Мазепа и Бандера – враги.

А после полной «самостийности» в 1991 году, когда большую Россию (СССР) расчленили в интересах Запада и его местной клиентелы, «русскоязычные», как их позорно окрестили, были поставлены в положение изгоев и чужаков. Это и стало первопричиной нынешней смуты на Украине. Самостийная олигархическо-криминальная власть начала настоящую войну на истребление, начала культурный, языковой, информационный и социально-экономический геноцид русских на Украине. Так, недавно бывший глава правительства Украины Николай Азаров признался, что за годы «незалежности» Украина потеряла 20 миллионов человек. Население республики сократилось с 52 до 32 млн. человек. Примерно половина из них бежала за границу в поисках заработка. Миллионы людей вымерли из-за развала народного хозяйства, системы здравоохранения, проведённых в интересах Запада (МВФ) социально-экономических «реформ». Таков итог политики самостийщиков и воров: вымирание и нищета миллионов русских людей.

Это настоящая война на истребление русского народа (в данном случае его юго-западной части). Она ведётся по всем направлениям: информационно-идеологическому, историческому, культурному, политическому и экономическому. По сути, с 1991 года русские живут в оккупированной стране. Оккупанты в виде солдат практически отсутствуют, но с геноцидом русских-украинцев хорошо справляются туземные «элиты» и «творческая» интеллигенция. Русский язык объявлен вне закона, как и русская (советская) история и герои. Все способами уничтожается русская культура и искусство. Вместо них внедрён «шароварный» суррогат, полный злобы и очернительства. Практически полностью уничтожен научно-образовательный, промышленный и транспортный потенциал Украины (богатейшей республики СССР). Остались лишь отрасли и предприятия, которые ориентированы на вывоз ресурсов, сырья за границу. Миллионы людей стали лишними, никому не нужными. Их превратили в «белых рабов» Евросоюза. В некотором отношении вернулись времена Богдана Хмельницкого, когда русских Малой Руси пытались превратить в «хлопов» (рабов) польских господ. Лишить их веры, языка и истории.

Таким образом, единственная возможность сохранения юго-западной части русского этноса, как и при Хмельницком, — это немедленное воссоединение с остальной частью России. Полная денацификация, ликвидация украинства как идеологического и политического инструмента агрессии Запада против русского мира. Возвращение русскости русским-украинцам. Общий созидательный русский проект, направленный в будущее.

Проект «Украина»


Необходимо помнить, что до Первой мировой войны (1914 года) большинство жителей малороссийских губерний идентифицировало себя в качестве русских. Оплотом русскости была и Галиция (ныне стан необандеровщины, нацизма). Национальный состав этих земель не менялся со времен Древней Руси вплоть до наших дней. Русами-русскими были князья Святослав и Владимир, Владимир Мономах и Даниил Галицкий, Богдан Хмельницкий и князья Вишневецкие. До 1697 года русский язык был официальным языком Великого княжества Литовского. Ничего не изменилось и в XVIII—XIX вв.

Украинский проект был создан польскими правящими кругами и католическим духовенством с целью колонизации западно- и южнорусских земель. Трехсотлетнее польско-католическое господство на западной украйне Руси принесло свои отравленные плоды: возникновение униатства (подчинение части русской церкви Ватикану), полонизация русского языка (начало превращения в «укрмову»), вытеснение русского образования, традиций и обычаев польскими (вестернизация), ополячивание русской элиты. Роды западнорусских князей и бояр – Острожские, Заславские, Слуцкие, Вишневецкие, Чарторыйские, Пронские, Ружинские и мн. другие, ополячились. Решающим фактором ассимиляции тогда была смена веры (католизация), что вело к культурной и политической переориентации на Запад. Бывшие русские становились западниками, разрывали связи с русским миром.

Однако западнизация западнорусской знати не привела к ассимиляции всего народа. Хотя и здесь были потери, особенно в сфере культуры. Народ в Малороссии не утратил своей русскости, сохранил веру, язык и традиции. Это предопределило победу в национально-освободительной войне, которую начал Богдан Хмельницкий. Кстати, русский гетман очень чётко определил суть войны с поляками: «хотящими искоренить Церковь Божию, дабы и имя Русское не помянулось в земле нашей».

Одним из проявлений польской оккупации Южной Руси было появление «мовы». Не будь польского господства, не было бы никакого украинского языка. Мову от русского языка отличает наличие огромного количества полонизмов – слов, заимствованных из польского языка. Поэтому мова не самостоятельный язык, а русско-польский диалект (говор). Во время оккупации мова всё ближе становилась по своей лексике к польскому. После воссоединения южной и северной частей Руси в 1654 году влияние польского языка прекратилось и началось вытеснение полонизмов под воздействием общерусского литературного языка. Кстати, важнейшую роль в создании общерусского литературного языка сыграли выходцы из Малой Руси: Мелетий Смотрицкий, Епифаний Славинецкий, Арсений Сатановский, Симеон Полоцкий, Феофан Прокопович. С 1991 года южнорусский говор (мова) снова подвергся полонизации и западнизации. СМИ буквально «создавали» новые украинские слова.

Таким образом, малорусский (украинский) язык – это лишь один из говоров, одно из наречий русского языка. В период феодальной раздробленности свои отличия в языке имели новгородцы, рязанцы, смоляне, москвичи и т. д. Свой говор сложился и на польской украйне.

Украинизация Малой России


Как уже выше отмечалось, до Первой мировой войны подавляющая часть жителей Малороссии (включая Галицию) считала себя русскими. Идеология украинства, созданная в Польше и поддержанная властями Австро-Венгрии с целью сохранения в составе империи западнорусских областей (Галицкая, Закарпатская Русь), была уделом крайне узкой, малочисленной и не имеющей влияния в обществе группы интеллигенции. В годы мировой войны австрийские власти устроили геноцид русинов (русских), всеми силами уничтожая русское самосознание в восточных областях Австро-Венгерской империи и на оккупированной территории. Активно поддерживался украинский национализм, чтобы навсегда отколоть западнорусские области от России.

Первая крупная волна украинизации прошла после революции 1917 года и начавшейся в России смуты. Искусственные «украинские» режимы (Центральная рада, Гетманщина, Директория) пытались организовать наступление на русский язык, культуру и историю. Однако были ограничены временем и не имели соответствующего ресурса. Поэтому всё выглядело крайне карикатурно и не имело никакой поддержки в народе. Все ограничилось сменой вывесок на государственных учреждениях и на магазинах, изгнанием русских служащих, не владевших мовой.

После создания Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) в 1919 году дело украинизации пошло бодрее. Были задействованы все государственные структуры. Даже существовали «тройки по украинизации» для перевода русских на мову. Не только переводились на новояз документация, вывески и газеты, но и запрещалось в учреждениях говорить по-русски. Дело доходило до откровенного террора. Разгул русофобии длился около десятилетия. Однако в период, когда Сталин перехватил управление у революционеров-интернационалистов и троцкистов, многие оголтелые украинизаторы отправились валить лес в лагеря. Официально украинизацию не отменили, но фактически её по умолчанию стали сворачивать.

Новая волна украинизации началась с германской оккупации в годы Великой Отечественной войны. Украинские нацисты приветствовали гитлеровцев и возлагали на них большие надежды. Снова закрывались газеты на русском языке, в учреждениях и сфере образования разрешали использовать только украинский язык. Гитлер любой ценой старался уменьшить численность русского народа, чтобы максимально ослабить сопротивление оккупационному режиму. Украинизация стала весьма удобной формой культурного, языкового и национального геноцида. Чем больше украинцев, тем меньше русских. Необходимо было не только разгромить Россию, но расколоть русский этнос, столкнуть между собой части великого народа. Разделяй и властвуй! Красная Армия положила конец планам Гитлера и мечтам украинских нацистов о «самостийной державе» под протекторатом «тысячелетнего рейха».

Ещё одна волна украинизации началась при Хрущёве, но её свернули при Брежневе. Без государственной поддержки украинская химера стала деградировать, умирать. Однако развал Советского Союза позволил вернуться к планам Гитлера: расколоть русский народ на несколько частей, враждебных друг другу, чтобы ослабить его и обеспечить владычество новых колонизаторов.
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58 комментариев
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  1. iouris
    iouris Сегодня, 15:05 Новый
    +2
    А почему забыли, что в 1991 году были навязаны "общечеловеческие ценности" и "независимость России"? Кушайте.
    1. Борис Афиногенов
      Борис Афиногенов Сегодня, 15:56 Новый
      0
      Пока на Украине "украинцы" между собой не выяснят - что такое быть украинцем, это останется неизвестным. У них там свои Украины: у западэнцэв, у малороссов и русских.

      Ждём, когда эти три категории начнут себе дупу рвать за почётное звание хо_х_ла.

      И что-то мне подсказывает, что западэнцы не дадут юго-востоку лицензию на своё творение "Украина".
  2. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 15:14 Новый
    0
    Да и у нас собственная Украина, которая называется Северная Македония. Ее дядька Сталин у нас взял и отдал в Югославию. И там изобретали язык, убивали болгар, крали историю и так далее по списку. И ничего - живем и не тужим. И вы привыкайте. laughing
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 15:21 Новый
      +7
      Цитата: Keyser Soze
      Да и у нас собственная Украина, которая называется Северная Македония. Ее дядька Сталин у нас взял и отдал в Югославию. И там изобретали язык, убивали болгар, крали историю и так далее по списку. И ничего - живем и не тужим. И вы привыкайте.


      Уж кто-кто,а Донбасс восставший в 2014м году, точно привыкать не намерен...

      Флаги ДНР и РФ,поднятые на флагштоки у бывшей ОГА, в апреле 2014 года ,спущены не будут !

      1. Keyser Soze
        Keyser Soze Сегодня, 15:23 Новый
        +2
        Уж кто-кто,а Донбасс восставший в 2014м году, точно привыкать не намерен...


        Да вы и вроде бы и не Украина.... Я приверженик теории, что чей флаг забит на одной земле и чей народ живет там, вот и его ета земля.
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 15:29 Новый
          +4
          Цитата: Keyser Soze
          Да вы и вроде бы и не Украина....


          Чтоб не говорили - были Украиной ,"скрипя зубами", но майданный переворот превысил все мыслимые нормы терпения, и народ сказал - "Баста !" ...
      2. Борис Афиногенов
        Борис Афиногенов Сегодня, 15:37 Новый
        -1
        Инсургент, привет.

        Частенько тебя вижу на страницах ВО. Ты частенько заявляешь, что Донбасс за Россию, что Донбасс - Россия и его жители - русские.

        Но что-то я этого не замечаю. Особенно у молодежи. Спустя 7 лет, многие считают себя украинцами. Это как? Украинцы, но другие?Вы уже определитесь, кто вы: русские или украинцы. Золотой середины не будет. Нет уже той Украины до 2013 года.

        Не подумай, что это тебе какие-то "предъявы", но ты явно выдаешь желаемое за действительное.
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 15:54 Новый
          +2
          Цитата: Борис Афиногенов
          Инсургент, привет.

          Аналогично yes
          Цитата: Борис Афиногенов
          Ты частенько заявляешь, что Донбасс за Россию, что Донбасс - Россия и его жители - русские.

          В составе РФ(специально сверялся),помимо этнических русских,насчитывается ещё 193 национальности(не учитывая графу " прочие ",составляющую 0,03% от населения)...
          И все они РУССКИЕ...
          Цитата: Борис Афиногенов
          Спустя 7 лет, многие считают себя украинцами. Это как? Украинцы, но другие?Вы уже определитесь, кто вы: русские или украинцы. Золотой середины не будет. Нет уже той Украины до 2013 года.

          Верно,кое-кто ностальгирует(и не более) о "домайданной Украине",что естественно как "фантомная боль" по утраченной стабильности.

          Определяться с национальностью ? Зачем belay ? Мне запись в "метрике"(Свидетельстве о рождении) о том что моя национальность "украинец" никак не помешала мне быть по духу русским ...

          Собственно,и окружающим меня в СССР людям,этот "позорный факт моей биографии wassat " никак не вредил и не мешал.

          Вот такой национально-демографический расклад.
          1. SerVal
            SerVal Сегодня, 16:10 Новый
            +1
            Украинец - эта такая же национальность как сибиряк, американец.. и.т.д.
            То есть, это просто географическая принадлежность(по месту жительства)..
            1. Инсургент
              Инсургент Сегодня, 16:22 Новый
              0
              Цитата: SerVal
              Украинец - эта такая же национальность как сибиряк, американец.. и.т.д.
              То есть, это просто географическая принадлежность(по месту жительства)..


              Не совсем верное утверждение...

              Данные переписи населения РФ.



              Очевидно,что при её проведении,опрашиваемые ни коем образом не принуждались к идентификации по национальному признаку,и данные записывались с их слов...
            2. Avis
              Avis Сегодня, 16:24 Новый
              0
              Цитата: SerVal
              Украинец - эта такая же национальность как сибиряк, американец.. и.т.д.
              То есть, это просто географическая принадлежность(по месту жительства)..

              Вы сейчас на таааакую мозоль, тааааким тяжёлым сапогом!.. :))) Если местных свидомитов не порвёт на ленточки от злости, то не зовут меня Сергеем. :)
        2. nnm
          nnm Сегодня, 15:54 Новый
          +4
          А что вас в этом смущает? Мои знакомые из Донецка считают себя украинцами по национальности, но уже который год в Спарте и Сомали воюют против современной Украины и хотят видеть лднр в составе России .
          Вы просто изначально неверную точку опоры взяли, полагая, что украинец - тот, образ, который выглядит нацистом с факелом, обандеренный, антироссийский и тп.
          Но изначально, это не верно. Да, пропаганда на Украине делает свое дело, но отождествлять всю нацию с антироссийский и настроениями не стоит.
          Суть подогреваемого западом конфликта на Украине и состоит в том, что бы из нормальных людей сделать зомби , настроенных против всего российского.
          1. Борис Афиногенов
            Борис Афиногенов Сегодня, 16:04 Новый
            -1
            А что означает быть украинцем? Ваши друзья хоть как-то юзают "украинство"? Язык, например.
            Они бы лучше поехали в Тернополь и узнали, кто такой украинец. И кем ваших друзей считают местные жители.

            Взяли "украинца" у западэнщины и воюете с ними. Логика.
            1. nnm
              nnm Сегодня, 16:10 Новый
              0
              О, как...то есть в западном Тернополе будут учить других, что значит быть справжним украинцем, да ? А с какой стати, собственно? А если кто то видит украинство иначе? Поезда дружбы, крематорий в Одессе и неонацистские "Азовы" , так ?
              1. Борис Афиногенов
                Борис Афиногенов Сегодня, 16:22 Новый
                0
                А откуда "украинство" пошло? С Донецка или Харькова?

                Вот в этом и ваша проблема - юзаете чужую идеологию. Рвете себе одно место ради того, что вам не принадлежит.

                Повторюсь: на Украине русским, западэнцам и малороссам нужно выяснить - кто такой украинец. А то у вас она что-то. слишком разная у всех получается.
            2. Инсургент
              Инсургент Сегодня, 16:11 Новый
              0
              Цитата: Борис Афиногенов
              Они бы лучше поехали в Тернополь и узнали, кто такой украинец.

              Было бы гораздо правильнее,чтобы украинец из Тернополя сидел у себя дома,и не совался в Донбасс...
    2. Vadim_888
      Vadim_888 Сегодня, 16:05 Новый
      +1
      Ещё северная добруджа
      1. Keyser Soze
        Keyser Soze Сегодня, 16:09 Новый
        0
        Ещё северная добруджа


        Ну да и еще много чего, но если там население уже не считает себя болгарами, то и нечего нам рыпатся. Надо страну себе строить и поддерживать дружбу с соседями. Довольно войн.
  3. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Сегодня, 15:22 Новый
    +2
    Украинизацию, белорусизацию придумали для того, чтобы разделить русских.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 15:56 Новый
      +1
      Цитата: Николай Иванов_5
      Украинизацию, белорусизацию придумали для того, чтобы разделить русских.


      Кретинов только и разделили ("развели")...
      1. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 Сегодня, 16:03 Новый
        0
        Это Вы сейчас о ком???
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 16:04 Новый
          0
          Цитата: Николай Иванов_5
          Это Вы сейчас о ком???

          О тех,кто забыл об общих корнях.
  4. Борис Афиногенов
    Борис Афиногенов Сегодня, 15:23 Новый
    +2
    Парадокс: "красных" ненавидят на Украине - в государстве, которое им обязано этой самой независимостью. И уважают в России - страна, у которой забрали территории и людей.

    Что не говори, а победи в гражданскую "белые", никакой бы Украины не было. Губернии, области, но никакой самостийности.

    Если хотя бы не забивали русским "страдания по Украине" в голову, то и сейчас бы никто даже не думал, что он украинец, потому что просто живёт на Украине.

    А что, собственно, "украинофобу" Сталину мешало ликвидировать УССР и внести хотя бы русский юго-восток в состав России - на свою Большую Родину? Этому "тирану" такое действие - как два пальца об асфальт. Безграничная власть. Да, хо-х-лы?

    Каждый "свидомый", ненавидещий партию Ленина и Сталина, должен знать, кому обязан существованием своей "нэньки".
  5. tatra
    tatra Сегодня, 15:25 Новый
    +3
    Ни при Романовых ,ни при Советской власти ,никому не удалось стравить русский и украинский народы . Удалось это только врагам коммунистов ,захвативших РСФСР и УССР . И миф о "голодоморе ", который является частью идеологии российских и украинских врагов коммунистов -не только антисоветский ,но и русофобский .
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Сегодня, 15:32 Новый
      +2
      Откуда взялись украинцы, если до революции на Украине почти все население называло себя русскими или русичами?
      1. tatra
        tatra Сегодня, 15:43 Новый
        0
        Никаких русских и русичей до Октябрьской революции официально не было . Как надоела эта вечная трусость врагов коммунистов ,боязнь малейшей ответственности за то ,что вы все сотворили .
        1. Николай Иванов_5
          Николай Иванов_5 Сегодня, 15:46 Новый
          +1
          Бред сивой кобылы. Прочитайте статьи, изучите вопрос про начатую украинизацию Сталиным.
          1. tatra
            tatra Сегодня, 15:50 Новый
            0
            Если не способны опровергнуть мои слова ,то ходите мимо , Вашего хамства мне не надо .
            1. Николай Иванов_5
              Николай Иванов_5 Сегодня, 15:51 Новый
              +2
              Термин «украинизация» предложил в 1907 году Михаил Грушевский[6]. В Советской России украинизация поначалу рассматривалась как закономерный исторический процесс. Иосиф Сталин считал, что русскоязычные города, окружённые украиноязычными сёлами, обречены на украинизацию. В своем выступлении на X съезде РКП(б) в 1921 году он заявил: «Нельзя идти против истории. Ясно, что если в городах Украины до сих пор ещё преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы. Лет 40 тому назад Рига представляла собой немецкий город. Но так как города растут за счет деревень, а деревня является хранительницей национальности, то теперь Рига — чисто латышский город. Лет 50 назад все города Венгрии имели немецкий характер, теперь они мадьяризированы. То же можно сказать о тех городах Украины, которые носят русский характер и которые будут украинизированы, потому что города растут за счет деревни. Деревня — это хранительница украинского языка, и он войдет во все украинские города как господствующий элемент»[7].


              https://ru.wikipedia.org/wiki/Украинизация
              1. tatra
                tatra Сегодня, 16:04 Новый
                +1
                Перепись населения Российской империи (1897) установила, что всего в стране проживает около 125,64 млн человек, из которых своим языком считают русский 55,6 млн, малорусский – 22 млн. Вы что ,хотите заявить ,что эти 22 миллиона человек , считающие своем языком малорусский ,были русскими ? Вот поэтому и дальше будут враги большевиков-коммунистов стравливать русский и украинский народы ,потому что вы ни то ,что не способны решать проблемы ,а просто честно и объективно их обсуждать . Вам лишь бы трусливо свалить вину за проблемы на тех ,кто были 40--100 лет назад .
                1. Николай Иванов_5
                  Николай Иванов_5 Сегодня, 16:08 Новый
                  0
                  Сколько лет назад появились украинцы?


                  https://politichanka.livejournal.com/181144.html
                  1. tatra
                    tatra Сегодня, 16:11 Новый
                    +1
                    Вы против чего злобствуете -то ? Против того ,что большевики официально назвали малороссов украинцами ,а великороссов -русскими ?
                    1. Николай Иванов_5
                      Николай Иванов_5 Сегодня, 16:12 Новый
                      0
                      Я про то, что в итоге данная политика привела к разъединению одного народа.
                      1. tatra
                        tatra Сегодня, 16:14 Новый
                        0
                        Хватит фальсифицировать историю . Никакого единого русского народа в Российской Империи официально не было .
                      2. Николай Иванов_5
                        Николай Иванов_5 Сегодня, 16:16 Новый
                        0
                        Однозначно, это не я фальсифицирую историю.
      2. Gato
        Gato Сегодня, 16:10 Новый
        0
        Никаких русских и русичей до Октябрьской революции официально не было

        В РИ были совершенно официальные термины, применявшиеся в т.ч. при титуловании царя: Великая, Малая и Белая Русь.
    2. SerVal
      SerVal Сегодня, 16:06 Новый
      0
      /// Откуда взялись украинцы? ///
      Украинец - это оскотинившийся русский.
  6. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 15:38 Новый
    +1
    Цитата: tatra
    Ни при Романовых ,ни при Советской власти ,никому не удалось стравить русский и украинский народы . Удалось это только врагам коммунистов ,захвативших РСФСР и УССР .

    Вы статью прочитать не пробовали? Там ясно и недвусмысленно говорится, что если бы не ваши любимые коммунисты, то никакого украинского народа вообще бы не было.
    1. tatra
      tatra Сегодня, 15:41 Новый
      +1
      Ну да ,коммунисты виноваты в том ,что официально назвали малороссов украинсцами ,а великороссов -русскими ,а вы .враги коммунистов ,во время Гражданской войны и после захвата вами СССР ,создавшие ваши отдельные Государства -как всегда "ни при чем ".
  7. Борис Афиногенов
    Борис Афиногенов Сегодня, 15:50 Новый
    -1
    Раздели русский народ как рас коммунисты. Большевики, если угодно.

    Уже в СССР "приехал маскаль жрать наш украинский борщ".

    Плюс сверху им ещё территорий отсыпали. И людей русских в придачу.

    Делали бравое дело, но сами же себе подложили мину.
    1. tatra
      tatra Сегодня, 15:52 Новый
      -2
      Предъявите доказательства ,что в Российской Империи ОФИЦИАЛЬНО существовало название русский народ .
      1. Vadim_888
        Vadim_888 Сегодня, 16:14 Новый
        0
        В библиотеку сходите любезный, книжка Михаила Забылина или Забелина Суеверия , обычии Русского народа, ну или в нете посмотрите , почитайте, много нового почерпнете
  8. Vadim_888
    Vadim_888 Сегодня, 16:07 Новый
    0
    Ну да, голода в Поволжье по вашему то же не было?
    1. tatra
      tatra Сегодня, 16:17 Новый
      0
      По-ВАШЕМУ ,враги большевиков-коммунистов ,в Российской Империи голода не было . НИ один из вас даже не изобразил человеколюбие по голодавшим и умершим от голода в РИ . НЕТ выгоды .
  9. Липчанин
    Липчанин Сегодня, 16:12 Новый
    0
    Цитата: tatra
    И миф о "голодоморе ",

  • Егоза
    Егоза Сегодня, 15:27 Новый
    +1
    Ну, Азаров еще щедро сказал - 32 млн. По некоторым данным уже вообще 26 млн. И как не крути, а так или иначче, но русский язык пробьет себе дорогу. Насчет понимания, что ты русский, это точно несколько поколений должно пройти, но так и будет, когда "государство Украина" исчезнет с карты мира.
    1. tatra
      tatra Сегодня, 16:09 Новый
      +1
      Да враги коммунистов ,захватившие РСФСР и УССР ,одинаково стали уничтожать не только советское ,но и русское ,и насаждать иностранщину и лживую ,клеветническую ,трусливую антисоветчину . И антисоветские мифы у них одинаковые . И у российских врагов коммунистов о дореволюционном периоде есть только сфальсифицировнное ими правление последнего российского монарха ,а у украинских -бредовые русофобские мифы .
    2. Gato
      Gato Сегодня, 16:16 Новый
      0
      несколько поколений должно пройти

      Да ладно, западенская идеологическая диверсия длится меньше 20 лет без особых успехов. Вся эта пена исчезнет за пару-тройку лет
      когда "государство Украина" исчезнет с карты
      , стоит только поменять власть и прекратить ее финансово подпитывать.
  • Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 15:37 Новый
    +3
    Идеология украинства, созданная в Польше и поддержанная властями Австро-Венгрии с целью сохранения в составе империи западнорусских областей (Галицкая, Закарпатская Русь), была уделом крайне узкой, малочисленной и не имеющей влияния в обществе группы интеллигенции.

    "Худшим врагом русского народа всегда был русский интеллигент".
    В СССР, кстати, тоже.
    1. Vadim_888
      Vadim_888 Сегодня, 16:19 Новый
      0
      . .

      "Худшим врагом русского народа всегда был русский интеллигент".
      В СССР, кстати, тоже.
      Ну да, а оружие и ракеты вам слесарь- механик В.М.Полесов построил?
  • sevryuk
    sevryuk Сегодня, 15:52 Новый
    0
    "За десятилетия советской и «незалежной» эпох они в различной степени утратили национальную принадлежность"...

    - вообще-то идентичность, то есть перестали ощущать себя русскими, к которым на самом деле "принадлежат".

    "Как уже выше отмечалось, до Первой мировой войны подавляющая часть жителей Малороссии (включая Галицию)"

    - так-то Галиция (Галицкая Русь) никогда не относилась к Малороссии (бывшей Левобережной Гетманщине).
    1. Борис Афиногенов
      Борис Афиногенов Сегодня, 15:59 Новый
      0
      Та этим оленям сделай границу от Бухареста до Нальчика, они начнут думать, что на этой территории все - украинцы. Почему? А патамушта! Они и сейчас не в состоянии объяснить, почему Иван из Николаева - украинец, хотя все корни идут с России.
    2. fn34440
      fn34440 Сегодня, 16:06 Новый
      0
      ЕС фактически отказался финансировать Украину, а дает лишь «подачки» на осуществление неких реформ, выгодных исключительно самому Евросоюзу; уничтожение промышленности подходит к завершению; переговоры в Минском формате «благополучно провалены»; фактически испорчены отношения со всеми соседними странами, но Киев на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе умудрился ухудшить их и с Ереваном; рейтинги самого президента «незалежной» и его политсилы «Слуга народа» демонстрируют стремительное обрушение.. Попытка устроить шоу с заседанием фракции „слуг“ в „прифронтовой зоне“ провалилась, поскольку этот сброд отказался ехать „на войну“. С Беларусью и другими соседями отношения испорчены, теперь и с Арменией та же картина. На носу местные выборы, на которых „слуг“ ожидает окончательный провал, короче хочется сказать остаткам украинского этноса:" О, айб йоханнабаден. Томас каро ромаль.
      Йо ласаль инчала йомарито... лунда погорелло.
      Цигель, цигель, цигель ай-лю-лю...
      Люче парот ай-лю-лю!"
      Цигель,или die Zeit у вас в дефиците.
  • Gato
    Gato Сегодня, 15:59 Новый
    +1
    Вместо них внедрён «шароварный» суррогат

    Если голова пуста, то в нее можно внедрить любое г - от "общечеловеческих ценностей" до "национальной идеи", не говоря уже о всякой экзотике. Мне кажется, все упирается в воспитание в семье, поскольку школа всегда пытается насадить идеологию действующего правительства.
    1. tatra
      tatra Сегодня, 16:23 Новый
      0
      Ну вот так и внушили российским и украинским врагам коммунистов их кукловоды бредовый миф ,что большевики ,создавшие УССР из разных территорий и национальностей ,включая русских , сразу же решили "заголодоморить " население УССР ,"чтобы уничтожить национальное самосознание украинцев ". От врагов коммунистов бесполезно ждать не только правды ,но и элементарной логики и здравого смысла .
  • мыслитель
    мыслитель Сегодня, 16:01 Новый
    +2
    Есть прекрасная книга по этому вопросу -
    Сергей РОДИН «ОТРЕКАЯСЬ ОТ РУССКОГО ИМЕНИ» Украинская химера

    https://bookscafe.net/book/rodin_sergey-otrekayas_ot_russkogo_imeni-148393.html
  • Mark Kalendarov
    Mark Kalendarov Сегодня, 16:05 Новый
    0
    Всё в кучу... Не надо путать "полонизацию" и "укранизацию". Первое совсем не обязательно подразумевает второе. И за первым не следует второе. Для всех интересующихся этой темой очень рекомендую работы журналиста Олеся Бузины. За свои взгляды он был убит в Киеве после госпереворота 14 года.
    Он хорошо и популярно изложил в своих книгах историю создания Украины и украинства.
    1. Борис Афиногенов
      Борис Афиногенов Сегодня, 16:18 Новый
      0
      За это и убили. А сейчас остальные "пророссийские" - самые настоящие хо_х_лы. Боятся признать себя русскими, ибо придется стать одним из, а так можно панувать в своем царстве. Это про элиту, а за ней уже народ тянется.