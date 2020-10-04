Кто придумал украинизацию Руси

Родина-мать (Киев). 1981
Судьба «украинцев» поистине трагична. Десятки миллионов русских людей без их согласия в интересах идеологии и политики окрестили «украинцами».
Украинская проблема
За десятилетия советской и «незалежной» эпох они в различной степени утратили национальную принадлежность, став людьми с искусственной этнической принадлежностью, хотя по языку, происхождению, вере, культуре и самосознанию «украинцами» не являются. Но не осознают себя и русскими, так как уже более столетия им внушали идею об их украинстве.
Украинская проблема имеет огромное значение для судьбы русского мира и народа. Речь идёт о десятках миллионов людей, ставших иванами, родства не помнящими. Они русские по роду и одновременно «украинцы». Часть русского народа, которую в XIX столетии идеологи самостийности окрестили «украинцами». А после 1917 году эту этническую химеру политически закрепили большевики-интернационалисты, официально обозначив искусственный народ в советских паспортах. Несколько поколений людей, родившихся в СССР и УССР, воспитанных интернациональной идеологией (о «слиянии наций» в советский народ), привыкли быть «украинцами». Хотя их предки были русскими, они не утратили русского языка, русской культуры, веры. Для них Мазепа и Бандера – враги.
А после полной «самостийности» в 1991 году, когда большую Россию (СССР) расчленили в интересах Запада и его местной клиентелы, «русскоязычные», как их позорно окрестили, были поставлены в положение изгоев и чужаков. Это и стало первопричиной нынешней смуты на Украине. Самостийная олигархическо-криминальная власть начала настоящую войну на истребление, начала культурный, языковой, информационный и социально-экономический геноцид русских на Украине. Так, недавно бывший глава правительства Украины Николай Азаров признался, что за годы «незалежности» Украина потеряла 20 миллионов человек. Население республики сократилось с 52 до 32 млн. человек. Примерно половина из них бежала за границу в поисках заработка. Миллионы людей вымерли из-за развала народного хозяйства, системы здравоохранения, проведённых в интересах Запада (МВФ) социально-экономических «реформ». Таков итог политики самостийщиков и воров: вымирание и нищета миллионов русских людей.
Это настоящая война на истребление русского народа (в данном случае его юго-западной части). Она ведётся по всем направлениям: информационно-идеологическому, историческому, культурному, политическому и экономическому. По сути, с 1991 года русские живут в оккупированной стране. Оккупанты в виде солдат практически отсутствуют, но с геноцидом русских-украинцев хорошо справляются туземные «элиты» и «творческая» интеллигенция. Русский язык объявлен вне закона, как и русская (советская) история и герои. Все способами уничтожается русская культура и искусство. Вместо них внедрён «шароварный» суррогат, полный злобы и очернительства. Практически полностью уничтожен научно-образовательный, промышленный и транспортный потенциал Украины (богатейшей республики СССР). Остались лишь отрасли и предприятия, которые ориентированы на вывоз ресурсов, сырья за границу. Миллионы людей стали лишними, никому не нужными. Их превратили в «белых рабов» Евросоюза. В некотором отношении вернулись времена Богдана Хмельницкого, когда русских Малой Руси пытались превратить в «хлопов» (рабов) польских господ. Лишить их веры, языка и истории.
Таким образом, единственная возможность сохранения юго-западной части русского этноса, как и при Хмельницком, — это немедленное воссоединение с остальной частью России. Полная денацификация, ликвидация украинства как идеологического и политического инструмента агрессии Запада против русского мира. Возвращение русскости русским-украинцам. Общий созидательный русский проект, направленный в будущее.
Проект «Украина»
Необходимо помнить, что до Первой мировой войны (1914 года) большинство жителей малороссийских губерний идентифицировало себя в качестве русских. Оплотом русскости была и Галиция (ныне стан необандеровщины, нацизма). Национальный состав этих земель не менялся со времен Древней Руси вплоть до наших дней. Русами-русскими были князья Святослав и Владимир, Владимир Мономах и Даниил Галицкий, Богдан Хмельницкий и князья Вишневецкие. До 1697 года русский язык был официальным языком Великого княжества Литовского. Ничего не изменилось и в XVIII—XIX вв.
Украинский проект был создан польскими правящими кругами и католическим духовенством с целью колонизации западно- и южнорусских земель. Трехсотлетнее польско-католическое господство на западной украйне Руси принесло свои отравленные плоды: возникновение униатства (подчинение части русской церкви Ватикану), полонизация русского языка (начало превращения в «укрмову»), вытеснение русского образования, традиций и обычаев польскими (вестернизация), ополячивание русской элиты. Роды западнорусских князей и бояр – Острожские, Заславские, Слуцкие, Вишневецкие, Чарторыйские, Пронские, Ружинские и мн. другие, ополячились. Решающим фактором ассимиляции тогда была смена веры (католизация), что вело к культурной и политической переориентации на Запад. Бывшие русские становились западниками, разрывали связи с русским миром.
Однако западнизация западнорусской знати не привела к ассимиляции всего народа. Хотя и здесь были потери, особенно в сфере культуры. Народ в Малороссии не утратил своей русскости, сохранил веру, язык и традиции. Это предопределило победу в национально-освободительной войне, которую начал Богдан Хмельницкий. Кстати, русский гетман очень чётко определил суть войны с поляками: «хотящими искоренить Церковь Божию, дабы и имя Русское не помянулось в земле нашей».
Одним из проявлений польской оккупации Южной Руси было появление «мовы». Не будь польского господства, не было бы никакого украинского языка. Мову от русского языка отличает наличие огромного количества полонизмов – слов, заимствованных из польского языка. Поэтому мова не самостоятельный язык, а русско-польский диалект (говор). Во время оккупации мова всё ближе становилась по своей лексике к польскому. После воссоединения южной и северной частей Руси в 1654 году влияние польского языка прекратилось и началось вытеснение полонизмов под воздействием общерусского литературного языка. Кстати, важнейшую роль в создании общерусского литературного языка сыграли выходцы из Малой Руси: Мелетий Смотрицкий, Епифаний Славинецкий, Арсений Сатановский, Симеон Полоцкий, Феофан Прокопович. С 1991 года южнорусский говор (мова) снова подвергся полонизации и западнизации. СМИ буквально «создавали» новые украинские слова.
Таким образом, малорусский (украинский) язык – это лишь один из говоров, одно из наречий русского языка. В период феодальной раздробленности свои отличия в языке имели новгородцы, рязанцы, смоляне, москвичи и т. д. Свой говор сложился и на польской украйне.
Украинизация Малой России
Как уже выше отмечалось, до Первой мировой войны подавляющая часть жителей Малороссии (включая Галицию) считала себя русскими. Идеология украинства, созданная в Польше и поддержанная властями Австро-Венгрии с целью сохранения в составе империи западнорусских областей (Галицкая, Закарпатская Русь), была уделом крайне узкой, малочисленной и не имеющей влияния в обществе группы интеллигенции. В годы мировой войны австрийские власти устроили геноцид русинов (русских), всеми силами уничтожая русское самосознание в восточных областях Австро-Венгерской империи и на оккупированной территории. Активно поддерживался украинский национализм, чтобы навсегда отколоть западнорусские области от России.
Первая крупная волна украинизации прошла после революции 1917 года и начавшейся в России смуты. Искусственные «украинские» режимы (Центральная рада, Гетманщина, Директория) пытались организовать наступление на русский язык, культуру и историю. Однако были ограничены временем и не имели соответствующего ресурса. Поэтому всё выглядело крайне карикатурно и не имело никакой поддержки в народе. Все ограничилось сменой вывесок на государственных учреждениях и на магазинах, изгнанием русских служащих, не владевших мовой.
После создания Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) в 1919 году дело украинизации пошло бодрее. Были задействованы все государственные структуры. Даже существовали «тройки по украинизации» для перевода русских на мову. Не только переводились на новояз документация, вывески и газеты, но и запрещалось в учреждениях говорить по-русски. Дело доходило до откровенного террора. Разгул русофобии длился около десятилетия. Однако в период, когда Сталин перехватил управление у революционеров-интернационалистов и троцкистов, многие оголтелые украинизаторы отправились валить лес в лагеря. Официально украинизацию не отменили, но фактически её по умолчанию стали сворачивать.
Новая волна украинизации началась с германской оккупации в годы Великой Отечественной войны. Украинские нацисты приветствовали гитлеровцев и возлагали на них большие надежды. Снова закрывались газеты на русском языке, в учреждениях и сфере образования разрешали использовать только украинский язык. Гитлер любой ценой старался уменьшить численность русского народа, чтобы максимально ослабить сопротивление оккупационному режиму. Украинизация стала весьма удобной формой культурного, языкового и национального геноцида. Чем больше украинцев, тем меньше русских. Необходимо было не только разгромить Россию, но расколоть русский этнос, столкнуть между собой части великого народа. Разделяй и властвуй! Красная Армия положила конец планам Гитлера и мечтам украинских нацистов о «самостийной державе» под протекторатом «тысячелетнего рейха».
Ещё одна волна украинизации началась при Хрущёве, но её свернули при Брежневе. Без государственной поддержки украинская химера стала деградировать, умирать. Однако развал Советского Союза позволил вернуться к планам Гитлера: расколоть русский народ на несколько частей, враждебных друг другу, чтобы ослабить его и обеспечить владычество новых колонизаторов.