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Удары по колоннам и сбитый Ан-2: пятый день боёв в Карабахе на видео сторон

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Удары по колоннам и сбитый Ан-2: пятый день боёв в Карабахе на видео сторон

Армения и Азербайджан, судя по итогам пятого дня войны, настроены на продолжение боевых действий и не намерены идти на компромиссы. Видеокадры с театра военных действий тому подтверждение.


Как утверждается, только за вечер 1 октября было ликвидировано восемь РСЗО «Град». Эффективность огня с воздуха подтверждается кадрами с пусковой установкой данного типа, находящейся в движении: беспилотники успешно поражают как стационарные, так и мобильные цели.



Продолжают «высекаться» ЗРК «Оса-АКМ» - основное войсковое противовоздушное средство армянских сил. Показательно, что в отличие от предыдущих видео на кадрах уничтоженные системы находятся «в чистом поле», будучи не защищены даже бруствером. Как можно предположить, к армянским военным пришло осознание того, что превосходство в воздухе беспилотной авиации Азербайджана позволяет противнику вычислять позиции ЗРК, несмотря на их укрытие земляной насыпью от наблюдения. По всей видимости, в сложившихся условиях вывод «зениток» из «окопов» повышает их маневренность, необходимую для парирования воздушной угрозы.



Несмотря на преимущество в воздухе, полученное азербайджанской авиацией, она несёт определенные потери. В частности, демонстрируется сбитый барражирующий боеприпас израильского производства IAI Harop. На кадрах показано уничтожение Ан-2, выполненного, по всей видимости, в беспилотной версии.




Минобороны Армении заявляет об успешном уничтожении баз и военной техники противника.



Часть боевых машин попадает в руки армянских военных в сохранности и в дальнейшем служит их интересах. На кадрах показаны три БМП-2.



Военное ведомство Азербайджана также демонстрирует трофеи, среди которых фигурируют 12,7-мм КОРД, АК-103, снайперские винтовки Zastava M93 Black Arrow и СВД, ИК-прицел Pulsar Apex, 40-мм гранатомет РГ-6 и ПТУР 9М133 «Корнет».



На одном из видео запечатлен искусственный холм, на котором возведены обезлюдевшие укрепления, предназначенные, по всей видимости, для размещения сторожевого отряда азербайджанской армии. Показана расстрелянная колонна войск, направленных Баку.




Впрочем, среди техники, разгромленной на перевале, фигурирует азербайджанская БМП-3.



Как поясняет AZTV, демонстрируя соответствующие кадры, в ходе наступления удалось установить контроль над рядом территорий Карабаха.



Карабахские войска демонстрируют кадры потерь среди личного состава противника. Многие наблюдатели обращают внимание на то, что практически отсутствуют фото- и видеоматериалы с военнопленными, причём с обеих сторон конфликта. Не входят они и в статистику боёв.

Заявляется о начале применения сторонами конфликта «крупного калибра»: азербайджанской армией – РСЗО «Смерч», армянскими войсками – оперативно-тактических ракет «Точка-У».

В целом ряд наблюдателей отмечает существенное снижение интенсивности боевых действий, в частности, значительно уменьшилась активность беспилотной авиации Азербайджана, в том числе ударных БПЛА Bayraktar TB2.
Использованы фотографии:
Минобороны Азербайджана ; https://vk.com/armenia_military_portal
27 комментариев
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  1. SAG
    SAG Сегодня, 03:57 Новый
    +4
    Как же жаль братские народы. Бессмыссленное уничтожение людей, которое ни к чему не приведет. Уверен ощутимой выгоды никто не получит, кроме разве что Эрдогана, который еще больше укрепит влияние на Азербайджан... Если конечно ИРИ не вмешается. России туда точно лезть не стоит... Максимум миротворцы и то смешанного контингента с мандатом ООН на это.
    1. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 04:33 Новый
      +5
      Цитата: SAG
      России туда точно лезть не стоит...

      Думаю РФ и не полезет туда.Почему? Во первых Пашинян и стал главой Армении на настроениях о сближении с Западом,склоняя по падежам Россию. Во вторых,как бы это не звучало цинично,но и нам и туркам этот конфликт выгоден. Если Баку вернет Карабах, 30-ти летний тлеющий конфликт надолго затухнет. И РФ избавится от головной боли,иметь горячую точку у своих границ.
      Но...
      Кремль наверняка сделал предложение Пашиняну,понимая,что тому больше обратится не к кому.А именно-Россия растаскивает стороны по углам,а в Карабахе ставит свой миротворческий контингент,с последующим созданием там своей базы.
      При этом,Пашинян подписывает добровольно,договор ,что претензий к Баку не имеет. По итогу,армяне не простят поражение Пашиняна,и он сойдет с арены,что нам очень выгодно.
      Почему такие выводы? Потому что Ереван нигде не получит поддержки.НАТО за него не вступится,так как за Баку стал член альянса в виде Турции.А воевать против своих союзников никто не будет. Макрон сказал -ай яй яй.Трампу вообще не до Пашиняна. Остается РФ.Именно потому Пашинян и звонил дважды в Москву.
      Ввязываться в военный конфликт Кремль думаю и не думает. Но считаю,надо остерегаться диверсии армян(под соусом ,мол это азейбарджанцы) в отношении нашего контингента войск ,дабы все таки втянуть нас в военный конфликт,под эгидой помощи по договору ОДКБ.
      Вообще политика Кремля пока очень верная. Домариновать Пашиняна до капитуляции и установить в Карабахе свой миротворческий контингент,вернув Армению в поле своих интересов,не влезая в этот военный конфликт.
      1. Анатоль Клим
        Анатоль Клим Сегодня, 05:02 Новый
        +9
        Цитата: НЕКСУС
        в Карабахе ставит свой миротворческий контингент,с последующим созданием там своей базы.

        Есть один нюанс, а именно, Нагорный Карабах юридически территория Азербайджана и для создания российской базы согласие Пашиняна не имеет никакого значения, Армения Карабах пока даже не признала, а тут спрашивать согласие Пашиняна смешно. Ну а Азербайджан и стоящие за ним турки навряд ли согласятся на создание российской базы в Карабахе, Габалинскую станцию уже давно закрыли. Да и зачем нам база в Карабахе, в Армении есть - достаточно, а тут опять армян с азербайджанцами разнимать, зачем нам это надо, опять будут и те и другие винить Россию, не вижу смысла.
        1. НЕКСУС
          НЕКСУС Сегодня, 05:07 Новый
          -1
          Цитата: Анатоль Клим
          Ну а Азербайджан и стоящие за ним турки навряд ли согласятся на создание российской базы в Карабахе,

          Именно потому я и сказал про МИРОТВОРЧЕСКИЙ КОНТИНГЕНТ. А после можно и базу построить.
          Цитата: Анатоль Клим
          Да и зачем нам база в Карабахе, в Армении есть - достаточно,

          В Армении одной базы тупо недостаточно.Там нужно две,а лучше три базы на ключевых направлениях.
        2. Омскгазмяс
          Омскгазмяс Сегодня, 05:14 Новый
          +7
          Поддерживаю. Если будет база, ненавидеть нас и стрелять в нас из-за угла будут обе стороны. Повод найдётся или его создадут.
          1. НЕКСУС
            НЕКСУС Сегодня, 05:26 Новый
            0
            Цитата: Омскгазмяс
            Поддерживаю. Если будет база, ненавидеть нас и стрелять в нас из-за угла будут обе стороны. Повод найдётся или его создадут.

            Повод пусть себе в одно место закатают и запихнут. Как вы себе представляете обстрел российских миротворцев ,если рядом российская база,а так же российская граница? Страны ,от которых ничего ровным счетом не зависит вообще в том регионе,по вашему решат пободаться с РФ? Вы серьезно?
            При том ,что российским военным даже не надо будет входить на территорию этих государств,при наличии Калибров,Искандеров,флота,комплексов РЭБ и тд...ну ну.
    2. Unknown
      Unknown Сегодня, 06:20 Новый
      +1
      Цитата: SAG
      Как же жаль братские народы. Бессмыссленное уничтожение людей, которое ни к чему не приведет. Уверен ощутимой выгоды никто не получит, кроме разве что Эрдогана, который еще больше укрепит влияние на Азербайджан... Если конечно ИРИ не вмешается. России туда точно лезть не стоит... Максимум миротворцы и то смешанного контингента с мандатом ООН на это.
      ...они совсем не братские, и не когда не были. но что у них общие, и бросается в глаза, так российское вооружение и техника, которой обе стороны стороны имеют в достаточном количестве. да, принцип разделяй и властвуй проявляется в полной мере. а все на турецкие беспилотники с израильскими кивают .вот какие не хорошие понимаешь. но может так и надо, пускай лупят друг друга. и эрдоган стоит в сторонке, пока дочь алиева проживает и крутится по тусовкам в москве, а не в стамбуле. а вот то что туда лезть не надо согласен , за 1989-год спасибо не услышали не разу. прекратить конфликт россии - враз. остановить поставки вооружений обоим сторонам, и надавить на обои диаспоры в россии , которые имеют огромное влияние у себя на исторической родине.
  2. Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 04:00 Новый
    +3
    Досталось пехоте...на последнем ролике видно что поражающий удар был нанесен внезапно никто не успел даже разбежаться...интересно чем это их накрыли?...опасно так собираться в одну кучу...
    Пошла война на истощение сил у противоборствующих сторон...кто первый выдохнется?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 04:29 Новый
      +4
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Пошла война на истощение сил

      Уже тридцать лет бодаются, с перерывами на залечивание травм...
    2. sds555
      sds555 Сегодня, 04:29 Новый
      +3
      Да там целый взвод положили,32 бойца насчитали
    3. g1v2
      g1v2 Сегодня, 04:33 Новый
      +2
      Я думаю,что их все таки стащили в одно место после боя. Такого просто не бывает , чтобы столько человек погибло шеренгой на месте . Как минимум если бы жестко крыть начали - лс стал бы разбегаться. request
      Ну а выдохнуться конечно скоро при таких темпах потерь техники и расходе боеприпасов обе стороны. По идее труднее наступающим, а значит азери. Тем более что беспилотники и корректируемые боеприпасы денег стоят и вряд ли изральскими бпла и ракетам у азери все склады завалены. Это ж не украинские склады с советским вооружением вывезенным из восточной германии. request Уже несколько рейсов самолетов было из Израиля и Турции в Баку. Что-то подвозят, но для такой интенсивности боев снабжаться с колес невозможно. Значит через недельку-другую заключат перемирие, чтобы закупиться и перегруппироваться. Армянам тоже надо пво перебросить и проанализировать первые дни бд.
      1. Тот же ЛЕХА
        Тот же ЛЕХА Сегодня, 04:37 Новый
        +1
        Такого просто не бывает , чтобы столько человек погибло шеренгой на месте .

        Бывает ...если мощное СВУ применить ...очень опасная и смертельная штука.
        1. g1v2
          g1v2 Сегодня, 04:57 Новый
          +1
          Если бы мощное сву , то их бы раскидало как минимум. Да и четко был бы виден эпицентр. В середине были бы куски тел , а ближе к краю - больше раненых и покалеченных или даже если умерших, то истекших кровью и видно было бы , что люди отползали. А тут по положению тел практически мгновенно получается на таком расстоянии. Не бьется . Наверняка стащили или привезли и положили. Мое имхо.
          1. sds555
            sds555 Сегодня, 05:02 Новый
            +1
            Кстати на видео следов волочения не видно наврядли их там складывали
          2. Тот же ЛЕХА
            Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:03 Новый
            +1

            Если бы мощное сву , то их бы раскидало как минимум.

            Есть видос подрыва смертника в мечети ...человек 20 умерли плотно сидя друг к друга...удачно был выбран момент и место подрыва.
            На видео в статье не видно следов волочения...возможно достреливали раненных...война есть война.
            1. g1v2
              g1v2 Сегодня, 05:07 Новый
              +2
              Ну замкнутое пространство - это все же другое. Отраженная ударная волна, плюс если на возвышении взрыв был. Но тут то не так. ХЗ.
              А раненых похоже добивают обе стороны. Иной причины полного отсутствия пленных привести не могу. request Даже трофейная техника есть , а пленных нет. Значит наверняка добивают.
      2. sds555
        sds555 Сегодня, 04:50 Новый
        +2
        Ну там тогда на телах бы было бы видно следы от взрывов А так вот одна стрелковка ну максимум может быть МОНка сработала.Ну а вообще очень густо лежат большинство наверно положили сразу из засады,остальных по ходу дострелили,на этой войне две стороны в виду особых причин пленных не берут
        1. g1v2
          g1v2 Сегодня, 05:03 Новый
          +2
          МОНка точно столько народу на таком расстоянии не положит. Ну если только несколько расставленных вдоль и подорванных одновременно . Но это надо точно знать , что там пойдут и как пойдут,чтобы грамотно расставить ловушку.
          Если наткнулись на засаду из пары пулеметов, то могло бы быть, но тогда бы все равно все сразу не погибли бы. Видно было бы , что разбегались залегали . В общем мое имхо - стащили.
    4. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 05:14 Новый
      +3
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Пошла война на истощение сил у противоборствующих сторон...кто первый выдохнется?

      Пока Пашинян с армянами на своем Майдане скакал ,аки бабуин в брачный период,Баку вооружался,построил заводы по производству своих БПЛА,которыми успешно сейчас и утюжит армян,закупал самое современное оружие и тд.К тому же,если вы посмотрите на демографию этих стран,то у Азейбарджана на лицо положительная динамика,а вот у Армении совсем нет. Прибавьте к этому,что за Баку стоит Турция и ответ на ваш вопрос сам нарисуется.
  3. сенька шалый
    сенька шалый Сегодня, 04:01 Новый
    -3
    КИНО! Кто нибудь может объяснить этот видео-понос о боевых действиях? Когда эти съемки успели рассекретить?
    1. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 04:06 Новый
      +4
      Кто нибудь может объяснить этот видео-понос о боевых действиях?

      Чего тут объяснять request одна сторона показывает потери другой стороны...тоже мне секрет Полишинеля...по мне чем больше показывать гражданам обоих республик какие потери они понесут тем быстрее до них дойдет осознание что погибают то их сыновья ,отцы ,братья и что нужно заставить политиков договариваться мирным путем и войны надо избегать всеми силами до последней возможности...и как ни парадоксально необходимо вооружаться вооружаться и еще раз вооружаться самыми современными видами оружия...вид крутой дубинки хорошо отрезвляет противника.
  4. zontov79
    zontov79 Сегодня, 04:11 Новый
    +4
    Эдика нужна как следует наказать , вооружить курдов и пусть турки получат по своим амбициям .
    1. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 04:21 Новый
      +3
      Эдика нужна как следует наказать

      Курды сами под американцами лежат...что им в Госдепе США скажут то они и будут делать...остается наказывать только помидорами.
      У Эрдогана большие планы на Кавказ и на Крым и на весь средиземноморский плацдарм...так что этого парня нам придется рано или поздно урезонивать силой...уж больно он коварен ...воткнет кинжал в спину партнеру с улыбкой и провернет его с удовольствием пару раз.
    2. raki-uzo
      raki-uzo Сегодня, 06:18 Новый
      0
      Их (курдо-террористов) 40 лет вооружают, продай штанишки и тоже присоединись.
  5. апро
    апро Сегодня, 04:20 Новый
    +3
    Армения и Азербайджан, судя по итогам пятого дня войны, настроены на продолжение боевых действий и не намерены идти на компромиссы

    Да мальчики взрослые.амбиции зашкаливают.самомение прёт из всех шелей...а самое главное уже давным давно суверенные и независимые и строят свою жизнь пособственному разумению...чего им искренне желаю.а самое главное это отход от общего с россией будущего.решать создавшуюся проблему по иному я так понимаю не хотят и не могут.тут им мешать наслаждаться кровавой баней не нужно.настреляються.набегаються.и успакояться.русским эта проблема никчему.со своими разобраться.
    1. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 04:25 Новый
      +2
      настреляються.набегаються.и успакояться.

      Этот конфликт длится веками...полагаю успокоятся они когда вместе в могилах будут лежать.
      Матушка Смерть всех умиротворит.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 05:42 Новый
    +2
    Вся мерзость заключается в том, что кто-то погибает воюя за свою, как он считает, территорию , а кто-то на этом, преследуя свои цели, хочет получить политические, территориальные и др. дивиденды. И этот кто-то (Турция) сегодня делает громкие подстрекательские заявления стуча себя пяткой в грудь и показывая откровенный кукиш странам призывающим к прекращению огня, в т.ч. и своим союзникам по НАТО.