Удары по колоннам и сбитый Ан-2: пятый день боёв в Карабахе на видео сторон

Армения и Азербайджан, судя по итогам пятого дня войны, настроены на продолжение боевых действий и не намерены идти на компромиссы. Видеокадры с театра военных действий тому подтверждение.
Как утверждается, только за вечер 1 октября было ликвидировано восемь РСЗО «Град». Эффективность огня с воздуха подтверждается кадрами с пусковой установкой данного типа, находящейся в движении: беспилотники успешно поражают как стационарные, так и мобильные цели.
Продолжают «высекаться» ЗРК «Оса-АКМ» - основное войсковое противовоздушное средство армянских сил. Показательно, что в отличие от предыдущих видео на кадрах уничтоженные системы находятся «в чистом поле», будучи не защищены даже бруствером. Как можно предположить, к армянским военным пришло осознание того, что превосходство в воздухе беспилотной авиации Азербайджана позволяет противнику вычислять позиции ЗРК, несмотря на их укрытие земляной насыпью от наблюдения. По всей видимости, в сложившихся условиях вывод «зениток» из «окопов» повышает их маневренность, необходимую для парирования воздушной угрозы.
Несмотря на преимущество в воздухе, полученное азербайджанской авиацией, она несёт определенные потери. В частности, демонстрируется сбитый барражирующий боеприпас израильского производства IAI Harop. На кадрах показано уничтожение Ан-2, выполненного, по всей видимости, в беспилотной версии.
Минобороны Армении заявляет об успешном уничтожении баз и военной техники противника.
Часть боевых машин попадает в руки армянских военных в сохранности и в дальнейшем служит их интересах. На кадрах показаны три БМП-2.
Военное ведомство Азербайджана также демонстрирует трофеи, среди которых фигурируют 12,7-мм КОРД, АК-103, снайперские винтовки Zastava M93 Black Arrow и СВД, ИК-прицел Pulsar Apex, 40-мм гранатомет РГ-6 и ПТУР 9М133 «Корнет».
На одном из видео запечатлен искусственный холм, на котором возведены обезлюдевшие укрепления, предназначенные, по всей видимости, для размещения сторожевого отряда азербайджанской армии. Показана расстрелянная колонна войск, направленных Баку.
Впрочем, среди техники, разгромленной на перевале, фигурирует азербайджанская БМП-3.
Azeri BMP 3 pic.twitter.com/JUSspWMeZO— ZOKA (@200_zoka) October 1, 2020
Как поясняет AZTV, демонстрируя соответствующие кадры, в ходе наступления удалось установить контроль над рядом территорий Карабаха.
Карабахские войска демонстрируют кадры потерь среди личного состава противника. Многие наблюдатели обращают внимание на то, что практически отсутствуют фото- и видеоматериалы с военнопленными, причём с обеих сторон конфликта. Не входят они и в статистику боёв.
Заявляется о начале применения сторонами конфликта «крупного калибра»: азербайджанской армией – РСЗО «Смерч», армянскими войсками – оперативно-тактических ракет «Точка-У».
В целом ряд наблюдателей отмечает существенное снижение интенсивности боевых действий, в частности, значительно уменьшилась активность беспилотной авиации Азербайджана, в том числе ударных БПЛА Bayraktar TB2.