«Новое искусство» или глумление над народом за народные деньги?

Не тянет оно на объект, который является символом и ставится в память о человеке или событии. Ну не может такая убогая работа, как бы там художник ни «видел», являться символом и памятью, не может! Это просто оскорбление того, в честь чего сие воздвигнуто, поклонников и просто глаз людей, имевших «счастье» лицезреть сие творение…

Сергею Есенину снова удалось вызвать фурор в Первопрестольной — в 125-й день своего рождения. Вернее, конечно, не ему самому, а памятнику, установленному к этой дате во дворе московского музея великого русского поэта. Сказать, что данный арт-объект (назвать его скульптурой язык, право, не поворачивается) выглядит более чем своеобразно, значит не сказать ничего. Моментально вспыхнувшая по данному поводу жаркая дискуссия дает повод для того, чтобы задаться вопросом: искусство это или нечто совсем другое?То, что по поводу столь спорного изображения классика отечественной поэзии разразится буря, было ясно уже из первых высказываний о нем публичных персон. И если воплотивший в свое время образ Есенина на экране Сергей Безруков сдержанно отмолчался (будучи явно не в восторге от увиденного), то актриса Мария Шукшина назвала изваяние не просто «надругательством», а еще и «богохульством». Между прочим, определенные основания для такого определения есть: распростертая на постаменте жутковатая фигура, имеющая вместо рук заломленные назад крылья, если и вызывает ассоциации с ангелом, то разве что с падшим…По словам скульптора Григория Потоцкого, он «так увидел» «падение и вознесение Есенина». Обильно оплеванный уже многими тысячами россиян «шедевр» автор считает «своим лучшим творением» и «отличной проверкой для москвичей на восприятие новых взглядов в искусстве». Что ж, если это была проверка, то наши соотечественники ее не выдержали. Провалили, можно сказать, с треском. Достаточно зайти на любой форум в Интернете, где ведется обсуждение творения Потоцкого, чтобы в этом убедиться.Комментариев великое множество. Жаль, привести их здесь никак невозможно, поскольку примерно 99% отзывов не то что содержат ненормативную лексику, но состоят из нее целиком и полностью. Из наиболее часто употребляемых приличных определений: стыд, срам, отвратительная поделка, глумление над памятью, кривое убожество… Несколько пугает изобретательность граждан относительно способов того, как следовало бы поступить с горе-ваятелем. Поверьте, вариант «оторвать руки» — еще один из самых милосердных.Также впечатляет глубина знакомства россиян с литературными и кинематографическими произведениями жанра «хоррор» — «скульптуре» тут же подобрали с десяток аналогов именно среди персонажей таковых. Считать воздвигнутый в музейном дворике ужас произведением искусства и тем более данью памяти великого поэта его соотечественники категорически не желают. Многие просят у него прощения за потомков, допустивших подобное.Вот одно из наиболее характерных мнений:Превалируют среди отзывов также требования привлечь к ответственности тех ответственных лиц, кто допустил и приветствовал установку чудовищного «творения» в публичном месте, и вопросы относительно того, сколько бюджетных денег было потрачено на «этот кошмар». Надо отметить, что сотрудники музея Есенина, приютившего у себя произведение Потоцкого, утверждают, что скульптором оно было им «преподнесено в дар». То есть о каких-либо финансовых затратах речь не идет в принципе. И более того, как утверждают музейщики, речь идет вовсе не о памятнике, а о некоей «временной экспозиции», которой, вполне возможно, скоро на этом месте и не будет. Хотелось бы верить…Увы, практика последних лет показывает, что нахрапистое и пробивное «современное искусство» и в частности те его адепты, которые относят себя к категории скульпторов, уверенно завоевывают себе место под солнцем на улицах и площадях российских городов. При обсуждении «нового видения есенинского образа», которое многие россияне отчего-то принимают за последствия злоупотребления алкоголем или психотропными веществами, эти далекие от «современных канонов искусства» люди припоминают и другие его образцы…Памятник Петру Великому в основанном им городе, смотреть на который людям с ранимой психикой категорически не рекомендуется… Такого же пошиба скульптура академика-диссидента, которую москвичи метко окрестили «Сахаровым в ластах»… Наконец, совершенно шизофренического вида бронзовый «кентавр», установленный в нынешнем году на День города в Пензе и символизирующий абсолютно непонятно что! Это – искусство?! Кое-кто из отечественных академиков соответствующего профиля, отбивая посыпавшиеся на коллегу по цеху за объявившуюся в есенинском музее жуть нападки, уже заявил, что «не следует идти на поводу мнению необразованного и непрофессионального меньшинства». Да что они понимают!Помилуйте, но, во-первых, речь идет никак не о меньшинстве, а о большинстве россиян! Это совершенно точно. А во-вторых, именно это самое большинство, пусть и не имеющее дипломов искусствоведов, своим повседневным трудом как раз и обеспечивает жизнь тех самых городов, которые уродуют «высокохудожественные» поделки «новаторов». В конце концов, живут в них, наполняя их бюджеты, из которых подобные «творческие изыски» весьма щедро оплачиваются. И если уж вам так хочется создавать «шедевры», созерцание которых у всех этих людей не вызывает ничего, кроме отвращения и гнева, воля ваша. Но уж тогда выставляйте их в закрытых галереях, частных коллекциях, на собственных дворах, если угодно!И уж тем более ни в коем случае не стоит подпускать подобного рода «креаклов» к именам, событиям, вехам, представляющим из себя золотой фонд русской культуры и истории ! Есенин в виде топорно слепленного существа из ночных кошмаров — это действительно святотатство и глумление, а не «дань памяти поэта»! И никакой «популяризации» его самого и его творчества такое вот «воплощение» служить не может. Скорее уж наоборот, у людей с нормальной психикой оно породит только отторжение.Поговаривают, что после месячной экспозиции в Москве «скульптуру» Потоцкого могут отправить в Индию – как реквизит для проведения там церемонии вручения 13-й есенинской премии. А хоть бы и в Индию – лишь бы от наших глаз подальше. В сердцах россиян такому «искусству» места однозначно не находится.