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«Новое искусство» или глумление над народом за народные деньги?

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«Новое искусство» или глумление над народом за народные деньги?

Сергею Есенину снова удалось вызвать фурор в Первопрестольной — в 125-й день своего рождения. Вернее, конечно, не ему самому, а памятнику, установленному к этой дате во дворе московского музея великого русского поэта. Сказать, что данный арт-объект (назвать его скульптурой язык, право, не поворачивается) выглядит более чем своеобразно, значит не сказать ничего. Моментально вспыхнувшая по данному поводу жаркая дискуссия дает повод для того, чтобы задаться вопросом: искусство это или нечто совсем другое?


То, что по поводу столь спорного изображения классика отечественной поэзии разразится буря, было ясно уже из первых высказываний о нем публичных персон. И если воплотивший в свое время образ Есенина на экране Сергей Безруков сдержанно отмолчался (будучи явно не в восторге от увиденного), то актриса Мария Шукшина назвала изваяние не просто «надругательством», а еще и «богохульством». Между прочим, определенные основания для такого определения есть: распростертая на постаменте жутковатая фигура, имеющая вместо рук заломленные назад крылья, если и вызывает ассоциации с ангелом, то разве что с падшим…

По словам скульптора Григория Потоцкого, он «так увидел» «падение и вознесение Есенина». Обильно оплеванный уже многими тысячами россиян «шедевр» автор считает «своим лучшим творением» и «отличной проверкой для москвичей на восприятие новых взглядов в искусстве». Что ж, если это была проверка, то наши соотечественники ее не выдержали. Провалили, можно сказать, с треском. Достаточно зайти на любой форум в Интернете, где ведется обсуждение творения Потоцкого, чтобы в этом убедиться.

Комментариев великое множество. Жаль, привести их здесь никак невозможно, поскольку примерно 99% отзывов не то что содержат ненормативную лексику, но состоят из нее целиком и полностью. Из наиболее часто употребляемых приличных определений: стыд, срам, отвратительная поделка, глумление над памятью, кривое убожество… Несколько пугает изобретательность граждан относительно способов того, как следовало бы поступить с горе-ваятелем. Поверьте, вариант «оторвать руки» — еще один из самых милосердных.

Также впечатляет глубина знакомства россиян с литературными и кинематографическими произведениями жанра «хоррор» — «скульптуре» тут же подобрали с десяток аналогов именно среди персонажей таковых. Считать воздвигнутый в музейном дворике ужас произведением искусства и тем более данью памяти великого поэта его соотечественники категорически не желают. Многие просят у него прощения за потомков, допустивших подобное.

Вот одно из наиболее характерных мнений:

Не тянет оно на объект, который является символом и ставится в память о человеке или событии. Ну не может такая убогая работа, как бы там художник ни «видел», являться символом и памятью, не может! Это просто оскорбление того, в честь чего сие воздвигнуто, поклонников и просто глаз людей, имевших «счастье» лицезреть сие творение…

Превалируют среди отзывов также требования привлечь к ответственности тех ответственных лиц, кто допустил и приветствовал установку чудовищного «творения» в публичном месте, и вопросы относительно того, сколько бюджетных денег было потрачено на «этот кошмар». Надо отметить, что сотрудники музея Есенина, приютившего у себя произведение Потоцкого, утверждают, что скульптором оно было им «преподнесено в дар». То есть о каких-либо финансовых затратах речь не идет в принципе. И более того, как утверждают музейщики, речь идет вовсе не о памятнике, а о некоей «временной экспозиции», которой, вполне возможно, скоро на этом месте и не будет. Хотелось бы верить…

Увы, практика последних лет показывает, что нахрапистое и пробивное «современное искусство» и в частности те его адепты, которые относят себя к категории скульпторов, уверенно завоевывают себе место под солнцем на улицах и площадях российских городов. При обсуждении «нового видения есенинского образа», которое многие россияне отчего-то принимают за последствия злоупотребления алкоголем или психотропными веществами, эти далекие от «современных канонов искусства» люди припоминают и другие его образцы…


Памятник Петру Великому в основанном им городе, смотреть на который людям с ранимой психикой категорически не рекомендуется… Такого же пошиба скульптура академика-диссидента, которую москвичи метко окрестили «Сахаровым в ластах»… Наконец, совершенно шизофренического вида бронзовый «кентавр», установленный в нынешнем году на День города в Пензе и символизирующий абсолютно непонятно что! Это – искусство?! Кое-кто из отечественных академиков соответствующего профиля, отбивая посыпавшиеся на коллегу по цеху за объявившуюся в есенинском музее жуть нападки, уже заявил, что «не следует идти на поводу мнению необразованного и непрофессионального меньшинства». Да что они понимают!


Помилуйте, но, во-первых, речь идет никак не о меньшинстве, а о большинстве россиян! Это совершенно точно. А во-вторых, именно это самое большинство, пусть и не имеющее дипломов искусствоведов, своим повседневным трудом как раз и обеспечивает жизнь тех самых городов, которые уродуют «высокохудожественные» поделки «новаторов». В конце концов, живут в них, наполняя их бюджеты, из которых подобные «творческие изыски» весьма щедро оплачиваются. И если уж вам так хочется создавать «шедевры», созерцание которых у всех этих людей не вызывает ничего, кроме отвращения и гнева, воля ваша. Но уж тогда выставляйте их в закрытых галереях, частных коллекциях, на собственных дворах, если угодно!

И уж тем более ни в коем случае не стоит подпускать подобного рода «креаклов» к именам, событиям, вехам, представляющим из себя золотой фонд русской культуры и истории! Есенин в виде топорно слепленного существа из ночных кошмаров — это действительно святотатство и глумление, а не «дань памяти поэта»! И никакой «популяризации» его самого и его творчества такое вот «воплощение» служить не может. Скорее уж наоборот, у людей с нормальной психикой оно породит только отторжение.

Поговаривают, что после месячной экспозиции в Москве «скульптуру» Потоцкого могут отправить в Индию – как реквизит для проведения там церемонии вручения 13-й есенинской премии. А хоть бы и в Индию – лишь бы от наших глаз подальше. В сердцах россиян такому «искусству» места однозначно не находится.
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Использованы фотографии:
кадр из репортажа об открытии памятника
60 комментариев
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  1. Svarog
    Svarog Сегодня, 10:05 Новый
    +11
    Новое искусство вообще не понимаю.. Мне нравится классика. А это больше действительно похоже на
    или глумление над народом за народные деньги?
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 10:14 Новый
      +10
      Ну конечно!
      .....отправить в Индию.....
      Были разговоры, что пндусы как-то хуже стали к россиянам относиться. А тогда что будет? Не надо позориться ----Индия многонаселённая странв, развивающаяся к тому же.
      Пусть автор фигуры заберёт в свою квартиру и так и живёт с ней. negative Раз создал сам am am . Пусть помучается.
      1. Рагнар лодброк
        Рагнар лодброк Сегодня, 10:24 Новый
        +12
        Простите за резкость,но это уродство какое-то,это какой-то позор.Автор лепил Ихтиандра,но что-то там не задалось и вышло то, что вышло.Я в детском саду лучше лепил.Жуть какая..Хорошо,что убрать вроде должны сие творение пьяного мастера.
      2. stalki
        stalki Сегодня, 10:43 Новый
        +1
        Были разговоры, что пндусы как-то хуже стали к россиянам относиться. А тогда что будет? Не надо позориться ----Индия многонаселённая странв, развивающаяся к тому же.
        Ну почему, они-то как раз поймут. Для них же Болливуд это искусство. laughing
      3. депрессант
        депрессант Сегодня, 11:33 Новый
        0
        Дима, поддерживаю! Индия -- страна, битком набитая храмами, их там десятки, если не сотни тысяч, и каждый украшен множеством превосходных стилизованых скульптур. По этой причине любой рядовой индиец обладает развитым художественным вкусом. Послать такое убожество в эту страну значит выставить себя на посмешище.
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 10:33 Новый
      +7
      скульптора Григория Потоцкого, он «так увидел» «падение и вознесение Есенина».
      Если Потоцкову по простому, по народному, набить морду до состояния жжжж...., правильное зрение у него восстановится? Уверен, да. роли на лобном месте и ноздри рвали...... Эх, святые времена. request
      1. lucul
        lucul Сегодня, 10:38 Новый
        +3
        Если Потоцкову по простому, по народному, набить морду до состояния жжжж...

        Нужно собирать петицию о сносе этих уродств .
        Много вы видели в Израиле уродливых памятников на выдающихся их деятелей ? Скажем на Иакова, Моисея или Соломона ?
        Снести всё к чёрту - хватит позорить нацию.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:06 Новый
    +9
    Больные люди, больные фантазии ... больные и те, кто это на всеобщее обозрение выставляют!!!
    1. lucul
      lucul Сегодня, 10:15 Новый
      +5
      Больные люди, больные фантазии ... больные и те, кто это на всеобщее обозрение выставляют!!!

      В здоровом теле - здоровый дух.
      Авторы эти скульптурных уродств - уродливы и душой внутри , глубоко , страшно подумать какие отклонения в психике ,у них там в башке творятся. К психиатру авторов ....
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:21 Новый
        +5
        Цитата: lucul
        К психиатру авторов ....

        Они давно уже скучковались ... публика визгливая, агрессивная, к тому ж, их кто то ещё и слушает ... ближе к верху.
        Тфу, противно.
        1. Анатоль Клим
          Анатоль Клим Сегодня, 10:36 Новый
          +4
          Цитата: rocket757
          Тфу, противно.

          Автор не привёл изображение скульптуры в Пензе, я позволю себе дополнить статью, надеюсь не вызову у него негатива.
          Кстати пензенцы прозвали это дырявым кентавром, а другие, поглядев на лицо, сказали: Так этож Лёха бедолага, отравленец наш!
          1. sabakina
            sabakina Сегодня, 10:49 Новый
            +3
            Цитата: Анатоль Клим

            Кстати пензенцы прозвали это дырявым кентавром, а другие, поглядев на лицо, сказали: Так этож Лёха бедолага, отравленец наш!

            Просто напомнило...
          2. НДР-791
            НДР-791 Сегодня, 10:53 Новый
            +3
            Автор не привёл изображение скульптуры в Пензе, я позволю себе дополнить статью, надеюсь не вызову у него негатива.
            Хорошо что статья почти с утра вышла. Если бы к ночи с таким искусством, да с такими фотками...
          3. rocket757
            rocket757 Сегодня, 11:22 Новый
            +1
            Не, не понимаю всего этого. Как жеж такое могло произойти, что контингентец палаты №6 был выпущен на свободу и умудряется выносить мозги нормальным людям .... с помощью таких же-ж, засевших во всяких службах разрешающих и поощряющих???
        2. Hlavaty
          Hlavaty Сегодня, 10:45 Новый
          +2
          Цитата: rocket757
          Они давно уже скучковались ...

          А что мешает скучковаться нормальным людям?
          Почему нормальные люди не хотят кучковаться и отстаивать свои права?
          Почему возмущение не идёт дальше комментариев в интернете?
          Вот в статье пишут:
          Превалируют среди отзывов также требования привлечь к ответственности тех ответственных лиц, кто допустил и приветствовал установку чудовищного «творения» в публичном месте, и вопросы относительно того, сколько бюджетных денег было потрачено на «этот кошмар».

          То есть эти требования и вопросы адресованы в воздух и не обращены ни к кому конкретно.
          Почему не адресуются эти требования к тем "народным избранникам" за которых голосовали?
          Для чего их выбирали?
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 11:23 Новый
            0
            Цитата: Hlavaty
            А что мешает скучковаться нормальным людям?
            Почему нормальные люди не хотят кучковаться и отстаивать свои права?
            Почему возмущение не идёт дальше комментариев в интернете?

            ЭТО ТАК! это и наша беда и наша большая ГЛУПОСТЬ!
    2. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 10:19 Новый
      +6

      По словам скульптора Григория Потоцкого, он «так увидел»
      поставить этот "шедевр" автору на могилу. стремительное падение в бездну,деградация,уж даже слепому видна. всюду. в кино,в театре, на эстраде и по радио, "песни" вообще вызывают сердечную боль и скрежет зубовный. мир сходит с ума...а мы смеёмся над западом...
      1. lucul
        lucul Сегодня, 10:21 Новый
        +1
        стремительное падение в бездну,деградация,уж даже слепому видна. всюду. в кино,в театре, на эстраде и по радио, "песни" вообще вызывают сердечную боль и скрежет зубовный. мир сходит с ума...а мы смеёмся над западом...

        Главное - чтобы идеалогии не было )))
        1. Дедкастарый
          Дедкастарый Сегодня, 10:25 Новый
          +3
          Цитата: lucul
          стремительное падение в бездну,деградация,уж даже слепому видна. всюду. в кино,в театре, на эстраде и по радио, "песни" вообще вызывают сердечную боль и скрежет зубовный. мир сходит с ума...а мы смеёмся над западом...

          Главное - чтобы идеалогии не было )))

          а она похоже есть- сделать народ тупым стадом.
      2. sabakina
        sabakina Сегодня, 10:54 Новый
        +1
        Цитата: Дедкастарый

        По словам скульптора Григория Потоцкого, он «так увидел»
        поставить этот "шедевр" автору на могилу. стремительное падение в бездну,деградация,уж даже слепому видна. всюду. в кино,в театре, на эстраде и по радио, "песни" вообще вызывают сердечную боль и скрежет зубовный. мир сходит с ума...а мы смеёмся над западом...

        Тоже напомнило.....
    3. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 10:31 Новый
      +2
      Цитата: rocket757
      Больные люди, больные фантазии ... больные и те, кто это на всеобщее обозрение выставляют!!!

      О чем и речь, неужели из всей цепочки от проектирования, создания до установления не нашлось ни одного несогласного?
      Пусть бы все эти фамилии были напечатаны , также и должности. Народ должен знать
      1. lucul
        lucul Сегодня, 10:41 Новый
        +3
        Пусть бы все эти фамилии были напечатаны , также и должности. Народ должен знать

        И уволить всех причастных к установке (разрешению) , с максимальной оглаской в прессе - чтобы другим неповадно было
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:30 Новый
        +1
        Цитата: Reptiloid
        Пусть бы все эти фамилии были напечатаны , также и должности. Народ должен знать

        Ха, ха, держи карман шире ... сразу завопят о НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ "личной информации" .... хотя должности у них ПУБЛИЧНЫЕ!!!
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 11:35 Новый
          0
          Цитата: rocket757
          ...... завопят о НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ "личной информации" .... хотя должности у них ПУБЛИЧНЫЕ!!!
          Виктор, а мне их адреса и телефоны не нужны. Но , как вице-губернаторы, так и повыше кто , наверняка подписи ставили. Вот что!
    4. bober1982
      bober1982 Сегодня, 10:38 Новый
      +2
      Цитата: rocket757
      Больные люди, больные фантазии ... больные и те, кто это на всеобщее обозрение выставляют!!!

      Не соглашусь,это совсем даже не больные люди,а даже очень умные.
      Работают грамотно,надо же,так сказать,методично доводить людей до животного состояния.
      Здесь,кстати,надо отдать должное Хрущеву,этот и,в выражениях не стеснялся по отношению к подобным творениям и, бульдозер подгонял к месту событий.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:34 Новый
        0
        Цитата: bober1982
        Не соглашусь,это совсем даже не больные люди,а даже очень умные.

        Конечно! Я всегда "умиляюсь" когда слышу утверждение, что на верху дураки сидят и даже у заявившего получилось бы ЛУЧШЕ!!!
        Всегда вспоминаю про дурочку с переулочка которая - "дурочка, дурочкой, но свой троячёк каждый день ИМЕЕТ!!!"
        Вот такой парадокс! Целая страна гениев, мыслителей и прочее (как многие про себя любимых считают) а в стране черти что!
  3. Старший матрос
    Старший матрос Сегодня, 10:06 Новый
    +5
    Аллегория заложенная Потоцким в его "творение" понятна, но... жаль, что сломали крылья поэту, а не руки скульптору!
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 10:34 Новый
      +1
      У автора не только руки, у него много костей ещё в скелете.....
      Цитата: Старший матрос
      Аллегория заложенная Потоцким в его "творение" понятна, но... жаль, что сломали крылья поэту, а не руки скульптору!
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 10:44 Новый
      0
      Цитата: Старший матрос
      Аллегория заложенная Потоцким в его "творение" понятна, но... жаль, что сломали крылья поэту, а не руки скульптору!

      И обязательно, шею свернуть! angry
  4. лесник1971
    лесник1971 Сегодня, 10:07 Новый
    +3
    Такое впечатление, что часть нашей креативной богемы являются скрытыми мазохистами - им нравится провоцировать народ своими уродливыми творениями, а потом заламывать руки и причитать, что их опять не поняли.
    1. михаил3
      михаил3 Сегодня, 10:22 Новый
      +5
      Почему скрытыми? Они ничего не скрывают. Да и не смогли бы, не те люди. Вы ж поймите. Таланту надо платить. А за эту пакость можно начислить миллионов 50, и 45 забрать себе, оставив "творцу" пятерку за старание. Так как он - бездарное фуфлишко, он безропотно подпишет все бумаги, и станет молчать как застреленный. У него больше нет никаких шансов, кроме подобных сделок.
      Именно поэтому наши улицы заставлены дерьмом, наши экраны залиты дерьмом, весь властный креатив в области культуры и искусства - дерьмо сверху донизу. С творцами сложно, и платить надо им. А с отходами просто, и деньги можно забирать себе. Вот и вся загадка...
    2. lucul
      lucul Сегодня, 10:28 Новый
      0
      Такое впечатление, что часть нашей креативной богемы являются скрытыми мазохистами - им нравится провоцировать народ своими уродливыми творениями,

      Это они так стебутся над гоями ...
  5. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 10:08 Новый
    +5
    С этим надо реально что-то делать... Это не скульптуры - это моральное уродство. Давно пора вводит какую-то цензуру для таких вещей.
  6. yehat2
    yehat2 Сегодня, 10:09 Новый
    +5
    я не понимаю, почему чиновники, подписывающие оплату на всю эту канитель, еще не уволены
    1. lucul
      lucul Сегодня, 10:12 Новый
      +1
      я не понимаю, почему чиновники, подписывающие оплату на всю эту канитель, еще не уволены

      Ви таки антисемит ? )))
      1. yehat2
        yehat2 Сегодня, 10:14 Новый
        +3
        у меня нет претензий к скульпторам. Пусть творят, что хотят. У меня претензии к тем, кто тратит бюджетные деньги на откровенный отстой.
        1. lucul
          lucul Сегодня, 10:19 Новый
          -2
          У меня претензии к тем, кто тратит бюджетные деньги на откровенный отстой.

          Вы не застали СССР ? Еще с тех времён ,чиновнику , нанести вред государству считалось особой удалью . Ещё бы - ведь ему за это ничего не будет ...
          1. yehat2
            yehat2 Сегодня, 10:25 Новый
            +3
            я-то застал. и как раз чиновнику запросто за дичь могло прилететь.
            В министерствах в МСК они могли как-то спрятаться через посредников, а вот на местах через местные комитеты партии и рабочие советы организаций очень часто могли получить по шапке и получали.
            У меня мама была 2 года депутатом, я это своими глазами видел как говорится, из первого ряда.
            Но в азиатских республиках наверное было не так хорошо - там коррупция в 70-е уже зашкаливала.
  7. михаил3
    михаил3 Сегодня, 10:15 Новый
    +2
    Вместо "или" в заголовке следует поставить тире. Так правильно бдет.
  8. Undecim
    Undecim Сегодня, 10:22 Новый
    +1
    Если подобные "ваятели" имеют возможность предаваться своим "видениям", значит их "ваяние" обеспечивает им стабильный доход, так как к лишениям современная "богема" не приспособлена совершенно.
    Я далек от мысли, что государство скупает всю массу "шедевров", которые сегодня создают многочисленные писатели, ваятели, и прочие "абсратые выжописцы". Значит кто то покупает у них всю эту "продукцию". обеспечивая возможность комфортно функционировать.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 10:36 Новый
      +2
      как? ну просто,как,раньше могли создавать Такое...что стало с человечеством ?


      1. Undecim
        Undecim Сегодня, 10:49 Новый
        +1
        Такое...что стало с человечеством ?
        Вариантов два. Либо эволюция, либо деградация. Возможен промежуточный вариант - эволюция деградации или деградация эволюции.
    2. Hlavaty
      Hlavaty Сегодня, 10:54 Новый
      +1
      Цитата: Undecim
      Значит кто то покупает у них всю эту "продукцию".

      Скорее всего это часть психологической войны: поддерживать уродливое и топить красивое.
      А войну финансируют хорошо.
      Жаль, что РФ не ведет собственную войну. Было бы интересно и очень показательно если бы спецслужбы проследили деньги, приходящие этим творцам. А затем обнародовали эти связи. Уверен, что там открылись очень интересные источники. И "творцам" стало бы очень неуютно.
      Надо затруднять финансирование таких "творцов". Очень плохо, что у нас нормальные люди еле сводят конца с концами, а такие "творцы" живут сыто и богато. Своим примером показывая, что для хорошей жизни надо заниматься таким вот извратом, а не нормальной созидательной деятельностью.
      1. Undecim
        Undecim Сегодня, 11:16 Новый
        -1
        А войну финансируют хорошо.
        Это, извините, паранойя, что всю эту ь кто то откуда то финансирует, засылает, подвергает и тому подобное.Такое "творчество" на сегодня распространено во всем мире. А там кто с кем воюет?
        1. Hlavaty
          Hlavaty Сегодня, 11:31 Новый
          0
          Цитата: Undecim
          Такое "творчество" на сегодня распространено во всем мире. А там кто с кем воюет?

          Везде капитал воюет с народом. Капиталу выгодны малограмотные потребители, не имеющие собственных моральных критериев оценки действительности, которые легко верят во всё что им скажут и покажут. Такое "искусство" размывает ориентиры - как тут отличить настоящее искусство от пьяного бреда. Если шумное и агрессивное меньшинство убеждает всех, что это "искусство", то многие на это могут повестись. А если у человека нет собственных ориентиров, то ему можно впаривать всё что угодно - от прокладок до президентов.
          Это и есть "искусство" управления массами.
  9. Olddetractor
    Olddetractor Сегодня, 10:25 Новый
    +1
    А мне кажется памятник Сахарову хорош, хотя и странные они все чрезвычайно. Откатывает видно стабильно, вот и причина популярности
  10. Хагалаз
    Хагалаз Сегодня, 10:27 Новый
    +2
    Такое впечатление, что средь этих творцов мода такая, чем чуднЕй, тем лучше. Давно бытует мнение, что за отговоркой "я художник - я так вижу" скрывается элементарная бездарность.
    Да и идейно, обломанные крылья, не лучшая характеристика образа поэта, какой мы представляем вспоминая Есенина. Где отражение любви к Родной стороне? Где разгульность? Бесшабашность наконец. Где Московский озорной гуляка? Тут талант нужен, а не больное воображение. Вот ниразу Есенин не ассоциируется с трупиком на алегоричных подпорках-крыльях.
  11. Sentinel-vs
    Sentinel-vs Сегодня, 10:29 Новый
    +4
    Нынешний тренд - бездарность и наплевательскую хултуру выдавать за эдакий "своеобразный взгляд художника". Это не искусство, а примитивизм, невежество и бездарность. Сравните вот с этими известными скульптурами, где в камне передается мягкость, нежность и невесомость.

  12. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:35 Новый
    +1
    "По словам скульптора Григория Потоцкого, он «так увидел» «падение и вознесение Есенина». " Пить надо бросить и к окулисту сходить, что бы всякую муть не видеть. А то отрастут себе руки из попы и "видят", понимАШЬ! Развелось микеланджелОВ как курей. Пора прореживать.
  13. Варнава
    Варнава Сегодня, 10:43 Новый
    +2
    Какая страшная "скульптура". Не хотел бы я увидеть такое в темноте...
    Только вот у меня вопрос: а разве все эти официальные лица и приглашённые знаменитости не знают как выглядит памятник, на открытие которого они приходят, и к которому они готовят речи? Просто как можно готовить речь о чём-либо, если ты даже не знаешь, что там изображено?
    P.S. Но Безруков молодец - если не хочешь лишаться места у кормушки, молчи, чтобы тебя не могли неправильно понять.
  14. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 10:44 Новый
    +2
    Очередной брат Кирилла Серебренникова с нетрадиционной ориентацией...
  15. Охотовед 2
    Охотовед 2 Сегодня, 10:47 Новый
    -1
    Не понимаю зачем на ВО - публиковать подобные статьи? Тут Явно не собрание Искусствоведов request
    1. Танковый пиджак
      Танковый пиджак Сегодня, 10:50 Новый
      +3
      Идеологическая война идёт. Почитайте книгу ЦРУ и мир искусств...
      1. Охотовед 2
        Охотовед 2 Сегодня, 11:01 Новый
        +1
        Я вам отвечу по другому... в Детстве увидев картину Винсента Ван Гога и узнав её стоимость, очень удивился belay как подумал такое «убожество» может столько стоить? Вырос... прошёл много этапов жизненного пути, заинтересовался живописью. В Настоящее время с огромным удовольствием посещаю музеи во всех странах где бываю, живопись Ван Гога - очень мне нравится!
        Мой комментарий был о том, что каждый должен заниматься Своим делом и это не тема обсуждения на ВО. hi
        1. Танковый пиджак
          Танковый пиджак Сегодня, 11:09 Новый
          +1
          "получилось, что модернизм, постмодернизм и прочее такое, навроде разноцветных квадратов, стало внезапно символом свободы, а уж теперь мы «свободное» искусство видим чуть не в каждом фильме. А если за спиной киношного босса висит классическое полотно, то почти можно не сомневаться, что босс – какой-нибудь дон Карлеоне, или, на худой конец, сам дъявол." (с)
          Идеологическая война проходит незаметно, но ущерб от неё сравним с атомным оружием.
          СССР обладал сильной армией, но идеологическую войну проиграл и был разрушен.
          1. Охотовед 2
            Охотовед 2 Сегодня, 11:17 Новый
            +1
            Согласен! Поэтому и должна эта сфера быть уделом профессионалов, остальные при желании могут купить билетик ( если интересно) и ознакомиться!
            Если бы сейчас обсуждали не эти скульптуры, а допустим Чёрный Квадрат Казимира Малевича или картины Шагала - комментарии были бы точно такими же! yes Однако их работы признаны во всём Мире! Кстати в Русском Музее - одна из самых больших коллекций как одного так и другого good !
            1. Танковый пиджак
              Танковый пиджак Сегодня, 11:32 Новый
              0
              Был в музее Ван Гога в Амстердаме, мне понравились его полотна...
  16. g1washntwn
    g1washntwn Сегодня, 11:13 Новый
    +2
    Морковку копаешь - обязательно несколько таких "инсталляций" корявых попадается. Говорят, мутация. Может все эти "современные искусстводелы" тоже, того, с неправильной мутацией головы?
  17. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 11:22 Новый
    0
    Он художник, он так видит... laughing С другой стороны, все упрощается,музыка становится примитивной,кино тож,театральные постановки потолок примитивизма, вот сколько смотрел спектаклей современных по классике, хорошие актеры, а костюмы,декорации убогие, и не потому что так видят, в средствах ограничены..Может быть, Потоцкий и выиграл конкурс на создание памятника Есенину, потому , что предложил самую низкую цену.. и получилось, то что получилось?
  18. prior
    prior Сегодня, 11:31 Новый
    0
    В стране с мутировавшей идеологией произошла мутация восприятия действительности.