«Вместо дефективного оружия – винтовки со всего мира»: в Китае оценили переход Индии на Sig Sauer

Индия использует оружие, закупленное со всего мира, в связи с чем имеется немало проблем совместимости и материально-технического обеспечения, которые являются серьезным бременем для её военных

Последний план военных закупок, проводимых Нью-Дели, предусматривает выделение 310 млн $ на закупку новых американских винтовок, которыми планируется устранить недостатки, характерные для индийского стрелкового оружия Военное ведомство Индии планирует передать войскам, расположенным на границе с КНР и Пакистаном, 72 тыс. автоматов Sig Sauer, усилив их боевую мощь. Однако, как полагает китайское издание Global Times, новая покупка не в состоянии дать индийским военным серьёзных преимуществ.Как поясняют эксперты, опрошенные изданием, в Индии давно назрела необходимость замены отечественных винтовок INSAS, которые состоят на вооружении с 1998 года, так как для них характерен целый ряд дефектов. За счёт приобретения американских штурмовых винтовок Sig Sauer и совместного производства российских автоматов АК-203 Нью-Дели рассчитывает перевооружить армию на более совершенные стрелковые системы.- считает эксперт.С его слов, переход на новые винтовки, как и замена любого другого тактического пехотного оружия, не внесет существенного изменения в баланс сил между Китаем и Индией.