Военное обозрение
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«Вместо дефективного оружия – винтовки со всего мира»: в Китае оценили переход Индии на Sig Sauer

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Последний план военных закупок, проводимых Нью-Дели, предусматривает выделение 310 млн $ на закупку новых американских винтовок, которыми планируется устранить недостатки, характерные для индийского стрелкового оружия.


Военное ведомство Индии планирует передать войскам, расположенным на границе с КНР и Пакистаном, 72 тыс. автоматов Sig Sauer, усилив их боевую мощь. Однако, как полагает китайское издание Global Times, новая покупка не в состоянии дать индийским военным серьёзных преимуществ.

Как поясняют эксперты, опрошенные изданием, в Индии давно назрела необходимость замены отечественных винтовок INSAS, которые состоят на вооружении с 1998 года, так как для них характерен целый ряд дефектов. За счёт приобретения американских штурмовых винтовок Sig Sauer и совместного производства российских автоматов АК-203 Нью-Дели рассчитывает перевооружить армию на более совершенные стрелковые системы.

Индия использует оружие, закупленное со всего мира, в связи с чем имеется немало проблем совместимости и материально-технического обеспечения, которые являются серьезным бременем для её военных

- считает эксперт.

С его слов, переход на новые винтовки, как и замена любого другого тактического пехотного оружия, не внесет существенного изменения в баланс сил между Китаем и Индией.

5 комментариев
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  1. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 05:20 Новый
    +1
    72 тыс. автоматов Sig Sauer,

    Против КНР? Ну если бы мухобойки в таком же количестве закупили,эффект был бы тот же.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 06:22 Новый
      0
      В правой руке SIG для точных попаданий, в левой INSAS держа за ствол ещё точнее бить китайца по голове am
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 05:53 Новый
    +2
    310 млн $ на закупку новых американских винтовок
    На сколько мне известно Sig Sauer немецкая фирма входящая в швейцарский холдинг и имеющая филиал в т.ч. и в Сша. Если немецко-швейцарское оружие произведено в филиале на территории Сша, то это не значит, что оно американское.
    Китайцы делают совершенно правильный вывод по проблемам различного толка с оружием закупаемым Индией в разных странах. Но это проблема исключительно Индии правда играющая на руку КНР в связи с возникающими между этими странами конфликтами.
  3. Русь
    Русь Сегодня, 06:10 Новый
    0
    Индия использует оружие, закупленное со всего мира, в связи с чем имеется немало проблем

    Солянка сборная... сборная солянка....
  4. vomag
    vomag Сегодня, 06:26 Новый
    0
    Ребята Вы о чем?Индусы вооружили армию надежным АК и прекрасным и точным зигом!вместо проблемного хлама у них новое оружие..так в чем проблема?....значит когда в России 2 разных автомата на вооружении то это перемога! а когда у других то этт плохо братан так нельзяяя....