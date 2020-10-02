Белорусская оппозиция назвала решение ЕС не вводить санкции против Лукашенко неудовлетворительным

В очередной раз Европейский союз, который декларирует о своём единстве, так и не смог выработать единое решение по Белоруссии.Напомним, что совещание глав стран ЕС проходило в Брюсселе и было посвящено различным вопросам, как принято говорить, внутренней и внешней повестки. Один из таких вопросов – возможное введение антибелорусских санкций. В частности, санкций против Александра Лукашенко.Примечательно, что ещё перед началом заседания проигравшая выборы в РБ Светлана Тихановская решила призвать президента Франции «поговорить с Владимиром Путиным» на предмет оказания давления на Лукашенко. И это притом, что и Макрон, и Тихановская ранее заявляли, что Россия «не должна вмешиваться во внутренние дела Беларуси».Глава Евросовета Шарль Мишель сделал заявление по итогам заседания. По словам Мишеля, Александр Лукашенко не был включён в список санкций. Однако санкции против ряда белорусских чиновников согласовать ЕС всё же удалось.В итоге ограничительные меры ЕС, включая заморозку счетов в европейских банках, коснутся 40 чиновников РБ.Макрон заявил, что принять санкции против Лукашенко означало бы отказаться от диалога. После этого президент Франции добавил, что "в будущем введение санкций против Александра Лукашенко возможно".Для белорусской оппозиции это решение Евросоюза неудовлетворительно, ведь именно на санкциях против Лукашенко в первую очередь и настаивала та же Тихановская. О неудовлетворённости решением ЕС заявляют представители оппозиционных сил РБ, в том числе через Telegram-каналы.Ранее от введения санкций против Лукашенко отказались и в США, заявив, что могли бы ввести санкции, если их введёт Евросоюз. Но ЕС санкции против белорусского президента не ввёл. Снова «помешал» Кипр, который потребовал ввести санкции в таком случае и против Турции.