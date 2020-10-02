Военное обозрение
Войти Регистрация

Белорусская оппозиция назвала решение ЕС не вводить санкции против Лукашенко неудовлетворительным

7

В очередной раз Европейский союз, который декларирует о своём единстве, так и не смог выработать единое решение по Белоруссии.

Напомним, что совещание глав стран ЕС проходило в Брюсселе и было посвящено различным вопросам, как принято говорить, внутренней и внешней повестки. Один из таких вопросов – возможное введение антибелорусских санкций. В частности, санкций против Александра Лукашенко.

Примечательно, что ещё перед началом заседания проигравшая выборы в РБ Светлана Тихановская решила призвать президента Франции «поговорить с Владимиром Путиным» на предмет оказания давления на Лукашенко. И это притом, что и Макрон, и Тихановская ранее заявляли, что Россия «не должна вмешиваться во внутренние дела Беларуси».

Глава Евросовета Шарль Мишель сделал заявление по итогам заседания. По словам Мишеля, Александр Лукашенко не был включён в список санкций. Однако санкции против ряда белорусских чиновников согласовать ЕС всё же удалось.

В итоге ограничительные меры ЕС, включая заморозку счетов в европейских банках, коснутся 40 чиновников РБ.

Макрон заявил, что принять санкции против Лукашенко означало бы отказаться от диалога. После этого президент Франции добавил, что "в будущем введение санкций против Александра Лукашенко возможно".

Для белорусской оппозиции это решение Евросоюза неудовлетворительно, ведь именно на санкциях против Лукашенко в первую очередь и настаивала та же Тихановская. О неудовлетворённости решением ЕС заявляют представители оппозиционных сил РБ, в том числе через Telegram-каналы.

Ранее от введения санкций против Лукашенко отказались и в США, заявив, что могли бы ввести санкции, если их введёт Евросоюз. Но ЕС санкции против белорусского президента не ввёл. Снова «помешал» Кипр, который потребовал ввести санкции в таком случае и против Турции.
Использованы фотографии:
сайт президента России
7 комментариев
Объявление

Нашим проектам требуются авторы в новостной и аналитический отделы. Требования к соискателям: грамотность, ответственность, работоспособность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение быстро анализировать текст и проверять факты, писать сжато и интересно на политические и экономические темы. Работа оплачивается. Обращаться: editor@topcor.ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. Рагнар лодброк
    Рагнар лодброк Сегодня, 06:13 Новый
    +6
    Белорусская оппозиция назвала решение ЕС не вводить санкции против Лукашенко неудовлетворительным

    Не все коту масленица)
    1. nnm
      nnm Сегодня, 06:25 Новый
      +1
      Запад просто понял, что переворота не получилось и дальнейший нажим просто приведет к объединению Беларуси и России . Вот и начал срочно менять позицию. А эта "оппозиция" и "народный лидер" реально сами поверили в то, что они что то из себя стоят. Ещё пара таких заявлений и их просто объявят террористами и батьке выдадут как нашкодивших котят. Мне другое интересно, как теперь прибалтийские, польские, украинские Моськи, которые бежали впереди всех и тявкали будут юлить, что бы вернуть экономические отношения с Беларусью . Думается, батька по-полноф с них гешефт снимет за прощение.
  2. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:14 Новый
    +4
    Оппозиция, показывает свое настоящее лицо: Запад,нам поможет..полностью потерять независимость, в случае нашего прихода к власти..
    1. депрессант
      депрессант Сегодня, 06:18 Новый
      +2
      Да, вот и всё -- изменники Родины. Добавить нечего.
  3. Русь
    Русь Сегодня, 06:16 Новый
    +4
    Для белорусской оппозиции это решение Евросоюза неудовлетворительно

    Фигово старалась значит Тихоновская... неудовлетворила Макрона.... wassat
  4. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 06:19 Новый
    +1
    Оппозиция сойдет на нет в тот момент,когда Белоруссия наконец-то признает,что без РФ ей не выжить. Субъекту геополитическому смерти подобно юлить и пытаться усидеть на двух стульях,так как от субъекта,в отличии от объекта в мире ничего не зависит. Делают мировую политику именно ОБЪЕКТЫ геополитические.
    Батька попытался поиграть в эти игры и чуть не стал вторым Януковичем.Теперь думаю,он урок крепко усвоил,и интеграция с РФ пойдет семимильными шагами. А оппозиция в этом случае пойдет лесом и в скором времени о ней забудут,так как она станет не интересна не ЕС не США не даже самой Белоруссии.
  5. mark2
    mark2 Сегодня, 06:22 Новый
    +2
    На неудовлетворенеость жаловаться неприлично. Личная жизнь оппозиции мало кого интересует.