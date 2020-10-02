Если педофил правозащитник, значит, это происки спецслужб

Краевед со странной любовью к детям

О чем плачут березы

Скажите, как это вообще возможно, чтобы при заседании по такому важному делу в Верховном суде республики не работал или плохо работал звук, а подсудимый фактически оставался без грамотной защиты? А как возможно внезапное назначение новой экспертизы фотографий по делу о порнографии, по которому Дмитриев ДВАЖДЫ оправдан?

Неужели многочисленные экспертизы в институте Сербского, специализированной психиатрической больнице в Санкт-Петербурге, доказавшие полное отсутствие "педофильских" мыслей и сексуальных отклонений в поведении Дмитриева, принятые судами первой инстанции, для апелляционного суда — звук пустой?

Так же, как пустым звуком оказываются мнения специалистов по фотографии, среди которых были сотрудники Государственного Эрмитажа, кандидаты и доктора наук, не увидевшие в снимках ничего порнографического?

…поскольку по политическим делам у нас фактически создается впечатление, что судом руководит Федеральная служба безопасности. Вот она им и поруководила. То есть пересмотрела дело и продиктовала суду новый вердикт, который их устраивает. Из трех с половиной лет уже отсиженных они превратились в 13 лет реального строгого режима.

Еще раз следует напомнить, что по фотографиям, которые использованы в качестве доказательств вины, были экспертные заключения не в пользу обвинения, а главное — слова самой падчерицы, что не Юрий Дмитриев, а дело против него ломает ей жизнь.

Зачем люди продают свою репутацию

Совместное заявление омбудсменов двух стран опубликовано на сайте МИД ФРГ, — пишет «Новая газета». В нем говорится, что решение Верховного суда Карелии, приговорившего главу местного отделения «Мемориала» к 13 годам заключения, «далеко от того, чтобы быть беспристрастным». В Европе считают, что этот вердикт является «новой попыткой заставить замолчать тех, кто хочет раскрыть исторические преступления в России, сохранить память о сталинском терроре.

Вы когда-нибудь бывали на болоте? Не на том, где вода чавкает под ногами и просто неприятно идти. Да и то только в дождливую осеннюю пору. А на настоящем, с выбросами метана, вонью от гниющих растений. С топями и островками твердой земли, с окнами и плавающими кочками травы. На том, где лягушка на неизвестно какому растению принадлежащем листе не прыгает в панике в воду или грязь, а смотрит на вас презрительно и с сожалением?Болоте, где обязательно, даже зная тропу, попадешь в мерзкую жижу только потому, что какая-то кочка почему-то будет выше других и нога съедет, не найдя опоры, вниз. И потом на твердой земле будешь долго смывать с одежды черную жижу и плюнешь наконец на это глупое занятие, притерпевшись к запаху болота. Ты просто станешь частью этого болота. Как лягушки, пиявки, лоси-философы, стоящие в топи.Сегодня я как раз попал на болото. Но совсем другое болото, болото человеческой безнравственности, болото человеческого бесчестья, болото человеческой подлости. Сегодня я прочитал очередное слезное письмо от нашей либеральной «элиты общества» в защиту незаконно репрессированного правозащитника. На этот раз это не «великий актер» Ефремов, а «российский историк» и враг «потомков палачей НКВД» Юрий Дмитриев.Бывший руководитель карельского отделения общества «Мемориал», «историк» с незаконченным средним медицинским образованием, человек, прошедший лагеря, правда, не за свою политическую деятельность, а за банальную драку, и… педофил. Теперь, после решения Верховного суда Карелии, об этом можно прямо говорить. В кругах наших радетелей за народ он известен тем, что нашел места захоронений жертв репрессий 30-х годов в Сандомахе и Красном Бору и даже издал две книги по этому вопросу.В 2016 году в отношении Дмитриева было возбуждено уголовное дело по обвинению в изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери и сексуальном насилии над дочерью. Естественно, ничего такого Дмитриев не совершал. Фотографии обнаженной девочки — это всего лишь фотодокументы для возможных вопросов органов опеки.Приходит тётя из органов с обвинением в том, что отчим лупит падчерицу, а он ей — фото голенькой девочки!.. Пожалуйста, ни одного синяка ни в одном интимном месте! Это не мои измышления, это реальная версия защиты, которая сработала на первом суде! Суд в Петрозаводске признал этот бред правдой!А вот второе объяснение не прокатило. Простите за интимные подробности, но отчим периодически проверял промежность девочки в связи с тем, что в возрасте 8-9 лет лет у неё был энурез. Вот и приходилось Дмитриеву постоянно щупать трусики. Вдруг отсырели. Очень заботливый отчим. Но суд в это поверил только два раза. В 2018 году на третьем суде Дмитриев все-таки получил срок «ниже минимального» — 3,5 года колонии строгого режима за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.Как же тогда пахнуло болотным смрадом от нашей либеральной интеллигенции! Сколько искусствоведов с учеными степенями изучали фотографии обнаженной девочки и доказывали, что это не порно. Сколько журналистов рассказывало народу о том, что в России профессия палача передается по наследству, как во Франции времен мушкетеров, и внуки и правнуки тех, советских, чекистов, сегодня служат в ФСБ. Что именно они заставили судью принять неправомерное решение.И как подло отомстили эти самые потомки. Человека, который нашел расстрелянных жертв террора, подвели под некрасивую статью. А ведь всем понятно, что не было этого самого преступления. Это же доказали независимые эксперты. А суд почему-то поверил зависимым… Что это, как не диктатура ФСБ? Сам написал и самому стыдно стало за тех, кто это вполне серьезно говорил и писал.Но справедливость все-таки восторжествовала. 29 сентября Верховный суд Карелии пересмотрел приговор Юрию Дмитриеву и назначил наказание в виде 13 лет колонии строгого режима!Прощу прощения у берез. Речь пойдет о реакции на приговор наших либералов сегодня. Она ничем не отличается от той, двухлетней давности. Каждый дует в свою дудку. Только вот вместо музыки получается какофония. Или просто кака. Для начала отрывок из письма этой самой интеллигенции председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу:Интересно? Судья действует вполне законно и не нарушает никаких законов. Только вот с точки зрения наших либералов ничего этого не надо. Проще говоря, либералы диктуют условия суду. Это можно, а это пусть останется так как раньше?О коварстве ФСБ высказался Николай Сванидзе:А сколько заботы о падчерице Дмитриева! О том, что не отчим сломал жизнь девочке, а суд ломает. Не знал бы никто об этих фото и проверках на энурез, и все было бы хорошо. А эти изверги из ФСБ выложили фото на обозрение суда. Вот что написал по этому поводу Лев Шлосберг:Цитат можно привести множество. Но не стоит тратить на них ваше и свое время. Меня поражает другое. До какой степени низости нужно дойти, чтобы оправдывать педофила! Есть преступления, за которые даже преступники ненавидят. Представьте себе, преступник, который сам совершал преступление, вполне возможно, даже не один раз, презирает другого преступника за совершенное!К тому, что наших либералов периодически тыкают в испражнения мордой, как нашкодивших котят, все уже привыкли. Даже сами они воспринимают это как одну из издержек «борьбы за свободу». Тупой, зомбированный телевизором и запуганный спецслужбами народ по указке из Кремля «клеймит позором» и «осуждает». А на самом деле где-то там, глубоко в душе, восхищается мужеством и героизмом таких людей.И очень удивляются, когда выясняется, что этот самый народ не выходит на демонстрации «в защиту…», на «марши мира…» и прочие свободолюбивые мероприятия. Более того, периодически лупит борцов самым народным способом. Кулаком в морду.Нет, это не народ ничего не понимает, это, наоборот, «слишком грамотные все», как говорила одна знакомая торговка на рынке после очередного скандала по поводу обвеса покупателей. Не хочу комментировать одно сообщение «Эха Москвы». Думаю, цитируя «Новую газету», журналисты «Эха» даже не подумали о «слишком грамотных». Речь идет о Франции и Германии:Как же просто все. До противного просто. «Русский зольдат, сдавайся! Мы гарантируем тебе миску супа и ломоть хлебы!» Современные власовцы… За ломоть хлеба…