Военное обозрение
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Если педофил правозащитник, значит, это происки спецслужб

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Вы когда-нибудь бывали на болоте? Не на том, где вода чавкает под ногами и просто неприятно идти. Да и то только в дождливую осеннюю пору. А на настоящем, с выбросами метана, вонью от гниющих растений. С топями и островками твердой земли, с окнами и плавающими кочками травы. На том, где лягушка на неизвестно какому растению принадлежащем листе не прыгает в панике в воду или грязь, а смотрит на вас презрительно и с сожалением?


Болоте, где обязательно, даже зная тропу, попадешь в мерзкую жижу только потому, что какая-то кочка почему-то будет выше других и нога съедет, не найдя опоры, вниз. И потом на твердой земле будешь долго смывать с одежды черную жижу и плюнешь наконец на это глупое занятие, притерпевшись к запаху болота. Ты просто станешь частью этого болота. Как лягушки, пиявки, лоси-философы, стоящие в топи.

Сегодня я как раз попал на болото. Но совсем другое болото, болото человеческой безнравственности, болото человеческого бесчестья, болото человеческой подлости. Сегодня я прочитал очередное слезное письмо от нашей либеральной «элиты общества» в защиту незаконно репрессированного правозащитника. На этот раз это не «великий актер» Ефремов, а «российский историк» и враг «потомков палачей НКВД» Юрий Дмитриев.

Краевед со странной любовью к детям


Бывший руководитель карельского отделения общества «Мемориал», «историк» с незаконченным средним медицинским образованием, человек, прошедший лагеря, правда, не за свою политическую деятельность, а за банальную драку, и… педофил. Теперь, после решения Верховного суда Карелии, об этом можно прямо говорить. В кругах наших радетелей за народ он известен тем, что нашел места захоронений жертв репрессий 30-х годов в Сандомахе и Красном Бору и даже издал две книги по этому вопросу.

В 2016 году в отношении Дмитриева было возбуждено уголовное дело по обвинению в изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери и сексуальном насилии над дочерью. Естественно, ничего такого Дмитриев не совершал. Фотографии обнаженной девочки — это всего лишь фотодокументы для возможных вопросов органов опеки.

Приходит тётя из органов с обвинением в том, что отчим лупит падчерицу, а он ей — фото голенькой девочки!.. Пожалуйста, ни одного синяка ни в одном интимном месте! Это не мои измышления, это реальная версия защиты, которая сработала на первом суде! Суд в Петрозаводске признал этот бред правдой!

А вот второе объяснение не прокатило. Простите за интимные подробности, но отчим периодически проверял промежность девочки в связи с тем, что в возрасте 8-9 лет лет у неё был энурез. Вот и приходилось Дмитриеву постоянно щупать трусики. Вдруг отсырели. Очень заботливый отчим. Но суд в это поверил только два раза. В 2018 году на третьем суде Дмитриев все-таки получил срок «ниже минимального» — 3,5 года колонии строгого режима за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Как же тогда пахнуло болотным смрадом от нашей либеральной интеллигенции! Сколько искусствоведов с учеными степенями изучали фотографии обнаженной девочки и доказывали, что это не порно. Сколько журналистов рассказывало народу о том, что в России профессия палача передается по наследству, как во Франции времен мушкетеров, и внуки и правнуки тех, советских, чекистов, сегодня служат в ФСБ. Что именно они заставили судью принять неправомерное решение.

И как подло отомстили эти самые потомки. Человека, который нашел расстрелянных жертв террора, подвели под некрасивую статью. А ведь всем понятно, что не было этого самого преступления. Это же доказали независимые эксперты. А суд почему-то поверил зависимым… Что это, как не диктатура ФСБ? Сам написал и самому стыдно стало за тех, кто это вполне серьезно говорил и писал.

Но справедливость все-таки восторжествовала. 29 сентября Верховный суд Карелии пересмотрел приговор Юрию Дмитриеву и назначил наказание в виде 13 лет колонии строгого режима!

О чем плачут березы


Прощу прощения у берез. Речь пойдет о реакции на приговор наших либералов сегодня. Она ничем не отличается от той, двухлетней давности. Каждый дует в свою дудку. Только вот вместо музыки получается какофония. Или просто кака. Для начала отрывок из письма этой самой интеллигенции председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу:

Скажите, как это вообще возможно, чтобы при заседании по такому важному делу в Верховном суде республики не работал или плохо работал звук, а подсудимый фактически оставался без грамотной защиты? А как возможно внезапное назначение новой экспертизы фотографий по делу о порнографии, по которому Дмитриев ДВАЖДЫ оправдан?
Неужели многочисленные экспертизы в институте Сербского, специализированной психиатрической больнице в Санкт-Петербурге, доказавшие полное отсутствие "педофильских" мыслей и сексуальных отклонений в поведении Дмитриева, принятые судами первой инстанции, для апелляционного суда — звук пустой?
Так же, как пустым звуком оказываются мнения специалистов по фотографии, среди которых были сотрудники Государственного Эрмитажа, кандидаты и доктора наук, не увидевшие в снимках ничего порнографического?

Интересно? Судья действует вполне законно и не нарушает никаких законов. Только вот с точки зрения наших либералов ничего этого не надо. Проще говоря, либералы диктуют условия суду. Это можно, а это пусть останется так как раньше?

О коварстве ФСБ высказался Николай Сванидзе:

…поскольку по политическим делам у нас фактически создается впечатление, что судом руководит Федеральная служба безопасности. Вот она им и поруководила. То есть пересмотрела дело и продиктовала суду новый вердикт, который их устраивает. Из трех с половиной лет уже отсиженных они превратились в 13 лет реального строгого режима.

А сколько заботы о падчерице Дмитриева! О том, что не отчим сломал жизнь девочке, а суд ломает. Не знал бы никто об этих фото и проверках на энурез, и все было бы хорошо. А эти изверги из ФСБ выложили фото на обозрение суда. Вот что написал по этому поводу Лев Шлосберг:

Еще раз следует напомнить, что по фотографиям, которые использованы в качестве доказательств вины, были экспертные заключения не в пользу обвинения, а главное — слова самой падчерицы, что не Юрий Дмитриев, а дело против него ломает ей жизнь.

Цитат можно привести множество. Но не стоит тратить на них ваше и свое время. Меня поражает другое. До какой степени низости нужно дойти, чтобы оправдывать педофила! Есть преступления, за которые даже преступники ненавидят. Представьте себе, преступник, который сам совершал преступление, вполне возможно, даже не один раз, презирает другого преступника за совершенное!

Зачем люди продают свою репутацию


К тому, что наших либералов периодически тыкают в испражнения мордой, как нашкодивших котят, все уже привыкли. Даже сами они воспринимают это как одну из издержек «борьбы за свободу». Тупой, зомбированный телевизором и запуганный спецслужбами народ по указке из Кремля «клеймит позором» и «осуждает». А на самом деле где-то там, глубоко в душе, восхищается мужеством и героизмом таких людей.

И очень удивляются, когда выясняется, что этот самый народ не выходит на демонстрации «в защиту…», на «марши мира…» и прочие свободолюбивые мероприятия. Более того, периодически лупит борцов самым народным способом. Кулаком в морду.

Нет, это не народ ничего не понимает, это, наоборот, «слишком грамотные все», как говорила одна знакомая торговка на рынке после очередного скандала по поводу обвеса покупателей. Не хочу комментировать одно сообщение «Эха Москвы». Думаю, цитируя «Новую газету», журналисты «Эха» даже не подумали о «слишком грамотных». Речь идет о Франции и Германии:

Совместное заявление омбудсменов двух стран опубликовано на сайте МИД ФРГ, — пишет «Новая газета». В нем говорится, что решение Верховного суда Карелии, приговорившего главу местного отделения «Мемориала» к 13 годам заключения, «далеко от того, чтобы быть беспристрастным». В Европе считают, что этот вердикт является «новой попыткой заставить замолчать тех, кто хочет раскрыть исторические преступления в России, сохранить память о сталинском терроре.

Как же просто все. До противного просто. «Русский зольдат, сдавайся! Мы гарантируем тебе миску супа и ломоть хлебы!» Современные власовцы… За ломоть хлеба…
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70 комментариев
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  1. nnm
    nnm Сегодня, 06:45 Новый
    +9
    Надо отдать должное, что система хоть со второй попытки , но смогла вынести приговор этому чудовищу .
    Не понятно только почему мать девочки, знавшая об этих фото и помогавшая их делать не наказана как соучастник.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:58 Новый
      +10
      Цитата: nnm
      Не понятно только почему мать девочки, знавшая об этих фото и помогавшая их делать не наказана как соучастник.

      Наверное потому, что если бы ее посадили, то с кем бы ребенок остался?
      А либералов можно понять. Этот историк "борется и изобличает потомков палачей НКВД" А вдруг эти потомки и за нынешних либералов возьмутся? Вот и будут либералы защищать педофила со всем жаром и пылом. Такие для них на вес золота.
      1. nnm
        nnm Сегодня, 07:01 Новый
        +1
        Палка о двух концах....уже ребенку психику просто сломали и не известно, что лучше - отдать на воспитание родственникам, государству или оставить такой "матери".
      2. Тот же ЛЕХА
        Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:18 Новый
        +8
        Этот историк "борется и изобличает потомков палачей НКВД"

        Видя какие преступления совершают нынешние потомки полицаев бандеровцев на Украине и либералов в России я бы сам бы вступил в ряды НКВД...надо подчищать то что не было доделано при Сталине...все эти правозащитнички больше занимаются оправданием преступлений нынешних врагов России...подменяют само понятие правозащиты на право оправдания преступлений против народа России.
        Хорошо помню как вели себя эти правозащитники типа Ковалева обманывая наших граждан в Чечне...призывая сдаться наших военнослужащих на милость к бандитам и террористам...большой зуб у меня на них имеется.
        Редко кто из правозащитников защищает тех кто пострадал от преступников...они больше озабочены правами преступников чем тех кто пострадал от них.
        1. tatarin1972
          tatarin1972 Сегодня, 08:48 Новый
          +4
          История с Сандармохом плохо пахнет, причём для либералов. В ней уже пытались разобраться детально, но не дали, всё дело в том, что в том месте во время Великой Отечественной фины расстреливали наших пленных. Надоело то, что когда кто-то из " господ либералов" попадается на делах предусмотренных УПК, то сразу начинается гундеж и кипешь, что в стране травят и сажают оппозицию. Хотя моё мнение, что если они не сидят в на зоне, это не их заслуга, а недоработка МВД и ФСБ.
      3. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 08:47 Новый
        0
        а она разве достойна оставления с ней ребенка, если это позволяла с ним делать? и даже не наказания не заслужила?
      4. lucul
        lucul Сегодня, 10:26 Новый
        +1
        А либералов можно понять

        Слово - либерал - в России - это уже ругательство ....
  2. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 06:56 Новый
    +9
    Но справедливость все-таки восторжествовала. 29 сентября Верховный суд Карелии пересмотрел приговор Юрию Дмитриеву и назначил наказание в виде 13 лет колонии строгого режима!

    Таких надо убивать,а не сажать. Хочется верить,что на зоне он станет чьей-то подстилкой на все 13 лет.
    И очень удивляются, когда выясняется, что этот самый народ не выходит на демонстрации «в защиту...», на «марши мира...» и прочие свободолюбивые мероприятия. Более того, периодически лупит борцов самым народным способом. Кулаком в морду.

    Как говаривал Задорнов-нас не отформатировать.
    А эта либеральная мерзость продажна ,бездуховна и нет у нее Родины. Их Родина -банк с их счетом от Хозяев.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 07:05 Новый
      +5
      Таких надо убивать,а не сажать. Хочется верить,что на зоне он станет чьей-то подстилкой на все 13 лет.
      только это немного успокаивает,получит своё,заслуженное.
      1. Андрей ВОВ
        Андрей ВОВ Сегодня, 10:50 Новый
        0
        Староват для подстилки...возможно на этапе случайно подавится хлебным мякишем и откинет ласты
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:56 Новый
    0
    стрелять! без суда и следствия!!! вместе с "заступниками"....
    1. Алекс2048
      Алекс2048 Сегодня, 07:11 Новый
      +4
      стрелять! без суда и следствия!!!

      Если вас кто-то обвинит в педофилии вы лично готовы сразу пулю себе в башку пустить?
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 07:19 Новый
        +2
        Если вас кто-то обвинит в педофилии вы лично готовы сразу пулю себе в башку пустить?

        ваши инсинуации неуместны... у меня самого дочь... и я любого за неё порву!!!!
        1. Алекс2048
          Алекс2048 Сегодня, 07:23 Новый
          +2
          Голова нужна не просто чтоб кушать в нее.
          1. Mouse
            Mouse Сегодня, 07:29 Новый
            -1
            Голова нужна не просто чтоб кушать в нее.

            ещё...чтоб мозг компостировать... нет у Вас дочери... Вы не поймете...
            1. Алекс2048
              Алекс2048 Сегодня, 07:33 Новый
              +5
              нет у Вас дочери... Вы не поймете...

              Вы просто не в курсе кого и сколько у меня. laughing
              Остынте... И возвращайтесь с более взешанными комментариями... drinks
              1. Mouse
                Mouse Сегодня, 07:36 Новый
                0
                Остыньте или отстаньте??? на этом и успокоимся... drinks
                1. Алекс2048
                  Алекс2048 Сегодня, 07:38 Новый
                  0
                  Остыньте или отстаньте???
                  Извините с телефона и за рулём не всегда точно получается. Конечно остыть предлагал. wink drinks
                  1. роман66
                    роман66 Сегодня, 10:42 Новый
                    +1
                    не , ну вступаться за педофилов - не комильфо, не дай бог, конечно, но убью , падлу, однозначно, нахрен разные суды
          2. begemot20091
            begemot20091 Сегодня, 10:25 Новый
            +1
            вот уж точно- продолжение желудка. давить такую мразоту. их там собралось...Целый "Мемориал".
        2. military_cat
          military_cat Сегодня, 07:33 Новый
          -15
          Цитата: Mouse
          у меня самого дочь... и я любого за неё порву!!!!
          Попробуйте порвать саму вертикаль власти, когда она решит, что вам неплохо бы посидеть, и что использовать для этого снимки вашей дочери, про которые какой-нибудь "эксперт" с дымящейся шишкой решит, что они порнография - это очень удобная идея.

          Обвинение в педофилии было выбрано специально, потому что оно настолько тяжёлое, что даже вероятность, что это не очередной фальшак типа подброшенных наркотиков (в количестве ровно на один грамм больше того, что требуется для уголовки), люди подсознательно не готовы рассматривать.
          1. Алекс2048
            Алекс2048 Сегодня, 07:41 Новый
            +6
            что это не очередной фальшак типа подброшенных наркотиков

            Расскажите пожалуйста много у вас фото обнаженной дочери?
            У меня например ни одного нет моей дочки.
            1. military_cat
              military_cat Сегодня, 07:47 Новый
              -11
              Я, к сожалению, не настолько бескорыстный, добрый и самоотверженный человек, как Дмитриев, я не удочерял из приюта девочку с очень слабым здоровьем, и мне не приходилось контролировать её состояние для медицинских целей.
              1. Алекс2048
                Алекс2048 Сегодня, 08:03 Новый
                +6
                не приходилось контролировать её состояние для медицинских целей.

                Хотелось бы увидеть предписание врача на подобные действия особенно с уточнением на обязательную фотофиксацию.
                Странно почему этим не занималась мама она хоть одного пола с ребенком?
              2. Карт
                Карт Сегодня, 09:44 Новый
                +1
                Цитата: military_cat
                Я, к сожалению, не настолько бескорыстный, добрый и самоотверженный человек, как Дмитриев, я не удочерял из приюта девочку с очень слабым здоровьем, и мне не приходилось контролировать её состояние для медицинских целей.

                Только это останавливает?
                Узнаю борца с режЫмом, рвуна вертикали и свергателя кровавого диктатора.
                У вас же все средства хороши?
              3. Андрей ВОВ
                Андрей ВОВ Сегодня, 10:54 Новый
                +1
                Да небось сам какой нибудь тихий извращенец,как умственный,так и физический
            2. Вишневая девятка
              Вишневая девятка Сегодня, 08:51 Новый
              -5
              У меня например ни одного нет моей дочки

              Спорим есть, если поискать. А если и не найдутся - показания организовать не так сложно, как правило.
              1. Алекс2048
                Алекс2048 Сегодня, 09:38 Новый
                0
                Спорим есть, если поискать.

                Давайте. Как у вас с результатами поиска? Нашли или проспорили и сдаетесь? И кстати что с показаниями хотелось бы их увидеть или услышать, или это несложное вам не поплечу? Если у вас на все вопросы ответ "нет" то нечего трёп разводить. request
                1. Вишневая девятка
                  Вишневая девятка Сегодня, 09:53 Новый
                  0
                  Цитата: Алекс2048
                  Нашли или проспорили и сдаетесь?

                  А я с Вами спорил?
                  Цитата: Алекс2048
                  это несложное вам не поплечу?

                  Мне? Я не Ваш следователь.
                  Цитата: Алекс2048
                  нечего трёп разводить

                  В этом Вы правы. Такие вопросы следует обсуждать предметно и в другом процессуальном статусе.
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 10:43 Новый
      +1
      резать!! медленно и больно!!
  4. Рагнар лодброк
    Рагнар лодброк Сегодня, 07:03 Новый
    +15
    Но справедливость все-таки восторжествовала. 29 сентября Верховный суд Карелии пересмотрел приговор Юрию Дмитриеву и назначил наказание в виде 13 лет колонии строгого режима!

    Педофилов на кол сажать,а не на несколько лет - выходят,и продолжают.Такие урoды никогда не успокоятся,потому что доказано (и опыт всего мира об этом свидетельствует),что без применения дополнительных наказаний, медицинских мер,фармацевтического, хирургического характера, невозможно предотвратить рецидив педофила. Невозможно. 98% - это рецидив.Лучше прибить сразу,все равно не лечится это.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:22 Новый
      +8
      Цитата: Рагнар лодброк
      Педофилов на кол сажать,а не на несколько лет - выходят,и продолжают.Такие урoды никогда не успокоятся,

      Значит сразу на пожизненное. Пусть трудом себе пайку зарабатывает и раз в 10 лет просит о помиловании.
  5. nnm
    nnm Сегодня, 07:05 Новый
    0
    А я считаю, что таких нельзя расстреливать - слишком гуманно по отношению к ним. Только на самую жёсткую зону, минимум лет на 15. А то слишком уж легко они отделаются. И потом отдельный публичный реестр таких существ - что бы все соседи знали, кто рядом с ними живёт, что бы все коллеги по работе знали и тд.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 07:18 Новый
      0
      чушь.... чистить надо... посмотрите на запад, там уже почти норма, если уже не свершившийся факт....
      1. Вишневая девятка
        Вишневая девятка Сегодня, 09:17 Новый
        -1
        Цитата: Mouse
        посмотрите на запад, там уже почти норма, если уже не свершившийся факт....

        Вообще-то педоистерию придумали американские левые (радикальные феминистки с их идеей кекса (любого) как насилия над женщиной) в трогательном единении с американскими правыми (концепция кекса как греха, с которым следует бороться, особкнно в плане совращения "малых сих"). Сочетание этих идей привело к крайне непримиримому и одновременно крайне широкому пониманию "педофилии".

        Что до России, то мизулины просто не могли не протащить в Россию совершенно любую дрянь, которая есть в западной практике. Эта история началась примерно в 2003 году. Помню, с немалым удивлением видел хардовую (голубую и с БДСМ) ЦП на канале Россия, дескать, смотрите, граждане, что творится. Господин Толстой, совесть нации, вроде бы это показывал.

        Кстати, о Блю орхид и ей подобных. Закрыли эти лавочки, естественно, американцы. Элементарно порушив монетизацию - эти самородки высылали любителям ВХС-кассеты, получая предоплату по вестерн-юнион. Магазин на диване, прости Господи. Такое ФБР прикрыли быстро.

        Естественно, и сейчас бывает всякое. Кто-то кое-где у нас порой. Но делать на подобном контенте деньги больше невозможно.
  6. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 07:09 Новый
    +4
    "участием приемной дочери и сексуальном насилии над дочерью."
    -------
    А вы как думали зачем ювенальная юстиция существует?
    Тут автор закона о домашнем насилии Оксана, прости Господи, Пушкина выступила в защиту геев, которые использовали суррогатных матерей и в отношении, которых СКР возбудил дела о торговле детьми.
    «Ребята ни в чем не виноваты, в сложившейся ситуации наш долг — защитить их от бесправия и мракобесия», — пояснила Пушкина. Она также указала на то, что, согласно приказу Минздрава, донорами при оплодотворении могут быть либо семейные пары, либо одинокие женщины, но не мужчины.

    В связи с этим депутат отметила, что существующий правовой пробел приводит к угрозе неправомерного изъятия детей из семей из-за сексуальной ориентации одиноких отцов, которая, по словам Пушкиной, «не является основанием в ограничении прав, да к тому же недоказуема»-заявила Пушкина.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:12 Новый
    +2
    Шо тут обсуждать, ЗАСЛУЖИЛ, получи по "заслугам".
  8. Алекс2048
    Алекс2048 Сегодня, 07:21 Новый
    +3
    Без материалов дела очень не хочется что-то утверждать по поводу виновности, но в данном случае этого не требуется. Есть решение суда! Хороший или не хороший суд, ангажированных он или не очень не важно, на сегодня он лигетимный и его решения лигитимны, а значит Дмитриев педофил. Вот жаль только приговор на мой взгляд недостаточно суров. Но судье было виднее, ведь он в отличии от меня видел материалы дела и лично слушал участников процесса.
    А вот по лицам которые оправдывали и оправдывают педофила статья плаче за вмешательство в деятельность суда по отправлению правосудия, они ведь не просто у себя на кухне или на своих сайтах пытаются оправдать педофила, а письмо направили председателю суда то есть лицу которое имеет административный ресурс по отношению к рядовому судье.
    1. Вишневая девятка
      Вишневая девятка Сегодня, 09:29 Новый
      0
      Цитата: Алекс2048
      на сегодня он лигетимный и его решения лигитимны, а значит Дмитриев педофил

      Это обычная легалистская трактовка. Лживая и преступная.

      Если вдруг Вас осудят за что-то, что Вы не совершали, напомните, пожалуйста, эту свою идею в последнем слове, чтобы никому не пришло в голову Вас поддерживать.
      1. Алекс2048
        Алекс2048 Сегодня, 09:32 Новый
        0
        Это обычная легалистская трактовка.

        Это мое мнение. У вас видимо другое и кроме как переходом на личности вы его обосновать никак не можете. Жалкое зрелище.
        1. Вишневая девятка
          Вишневая девятка Сегодня, 09:49 Новый
          +2
          Цитата: Алекс2048
          обосновать никак не можете

          Обосновать? Я должен прочитать Вам вводный курс теории права? Я должен обосновывать, что приговор может быть ошибочным, может быть незаконным, а сам закон может быть заведомо преступным?

          Зачем мне это делать?
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:43 Новый
    +3
    Ну надеюсь ,это чудовище в местах не столь отдаленных примут с"почестями". no
  10. Вольный ветер
    Вольный ветер Сегодня, 07:48 Новый
    +1
    По таким сайтам не лажу, и что там происходит не знаю.
  11. Shuttle
    Shuttle Сегодня, 07:56 Новый
    0
    Абстрагируясь от категории либералы/антилибералы следует отметить, что все стенания в пользу Дмитриева строятся на идеализме. Т.е. не на научных фактах, неопровержимых доказательства, а на мнениях. К примеру, даже институт Сербского, вполне авторитетный источник научных знаний привлекает как свидетель доказывающий у обвиняемого отсутствие мыслей преступного характера. Конечно же мыслей педофильских у педофила Дмитриева уже не найти. Да и не за мысли вообще у нас судят, а по делам совершённым.
    Примечательно ещё и то, что именно у представителей альтернативно-либерально мыслящей общественности аналогичные аргументы, сплошные отсылки к мнениям, субъективным оценкам и прочим идеализмам, а не к прямым фактам. И уж тем более омерзительно приводить мнение самой жертвы. Ей психолог нужен грамотный, а не такой вот отчим, которого она защищать будет для самосохранения своей личности даже если найдут жесткое видео или ещё что прямо показывающее это преступление.
    Как бы то ни было лично меня радует, что в данном случае дело по-видимому склоняется к работе именно с объективными доказательствами сути происходившего.

    P/S Но все же оставлю одну мысль не в защиту, а для возможного объяснения поведения Дмитриева. Он же сам детдомовский. Не исключено, что он искренне не понимает что подобные действия это преступление потому что сам прошёл через нечто подобное или был свидетелем аналогичного преступления в своём детстве.
  12. U-Gin78
    U-Gin78 Сегодня, 08:00 Новый
    +2
    Да на кол его!
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:09 Новый
      +1
      Причем каждый день и не один раз,тоже об этом подумал!
      1. Вишневая девятка
        Вишневая девятка Сегодня, 09:30 Новый
        +1
        Всегда удивляло, с каким вниманием сторонники нравственности относятся к анусам.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 09:36 Новый
          0
          Европейские историки приписывают любовь Ивана Грозного на кол оппозицию сажать.Может из за запада у нас в генах,если что,без кола ни как.
  13. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 08:03 Новый
    0
    Нормальный срок для педофила и не важно какой он политической ориентации
  14. гильза
    гильза Сегодня, 08:03 Новый
    0
    Мрак и мерзость. Мерзость потому что была возможность петлять и даже вовсе отскочить. Мрак потому что система судопроизводства это позволила . И мрака больше. Из за него любой имеет шанс "поехать" сфотографировав собственного ребенка в шортиках. И точно так же в этой же системе мерзавец конченный (абстрактно) имеет все шансы мозги полоскать за высокое искусство,а то и вообще за семейную заботу.
  15. Маша
    Маша Сегодня, 08:09 Новый
    +3
    все так озаботились судьбой педофила.... а ребенок? с ребенком что????
    1. Shuttle
      Shuttle Сегодня, 08:24 Новый
      +1
      Цитата: Маша
      все так озаботились судьбой педофила.... а ребенок? с ребенком что????

      Ребёнку нужен психолог. Даже когда эта личность осознает, что с ней произошло она будет инстинктивно защищать родителя каким-бы сволочью и негодяем тот ни был с точки зрения общества. Преодолеть эту грань жертва сама не может потому что это будет означать её психологическую смерть. Здесь будет нужна долгая работа грамотного и честного психолога.
    2. Вишневая девятка
      Вишневая девятка Сегодня, 09:31 Новый
      0
      Ребенок к черту, он больше не нужен.
  16. Shuttle
    Shuttle Сегодня, 08:17 Новый
    -2
    Цитата: Shuttle

    P/S Но все же оставлю одну мысль не в защиту, а для возможного объяснения поведения Дмитриева. Он же сам детдомовский.

    Дополню сам себя. Ни в коем случае не имею ввиду, что детдома рассадник педофилии в силу коллективного воспитания в них. Скорее даже наоборот. Однако, это не исключено в принципе. К тому же возможно у Дмитриева перенос на падчерицу. Он также как и она был лишён контакта со своими биологическими родителями. И в следствии этого возможно искренне считает что именно так и выглядит настоящая забота настоящих родителей о своём ребенке. Ведь все что он об этом знает почерпнуто им со стороны. Собственного опыта у него нет. А желание заботиться возможно и есть. Подчёркиваю, это не попытка оправдать его действия, а возможное объяснение мотива преступления.
  17. Ромей
    Ромей Сегодня, 08:19 Новый
    0
    Вот в данном конкретном случае, очень не хаатает Макса Тесака с его сакраментальным "Ты кто? Педофил или п..... ?
    1. Вишневая девятка
      Вишневая девятка Сегодня, 09:33 Новый
      +1
      Цитата: Ромей
      очень не хаатает Макса Тесака

      Смешно пошутили, спасибо.

      Напомню, что высокодуховного тесачка убили ровно те же люди, что сейчас убивают бездуховного Дмитриева.
  18. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 08:45 Новый
    -5
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Этот историк "борется и изобличает потомков палачей НКВД"

    Видя какие преступления совершают нынешние потомки полицаев бандеровцев на Украине и либералов в России я бы сам бы вступил в ряды НКВД...надо подчищать то что не было доделано при Сталине...все эти правозащитнички больше занимаются оправданием преступлений нынешних врагов России...подменяют само понятие правозащиты на право оправдания преступлений против народа России.
    Хорошо помню как вели себя эти правозащитники типа Ковалева обманывая наших граждан в Чечне...призывая сдаться наших военнослужащих на милость к бандитам и террористам...большой зуб у меня на них имеется.
    Редко кто из правозащитников защищает тех кто пострадал от преступников...они больше озабочены правами преступников чем тех кто пострадал от них.

    Фотография голой девочки и все? Да таких фотографий в каждой семье полно. Если это чудовище, то где реальные доказательства? Это какие мрази - наша правоохранительная система, если не нашли реальных доказательств для этого чудовища!
    1. Околоточный
      Околоточный Сегодня, 09:16 Новый
      +1
      Это какие мрази - наша правоохранительная система,

      Полегче с выражениями, примите галоперидол и успокойтесь.
      Заседания суда скорее всего проходили в закрытом режиме из-за ребенка, такова практика. А вам не доложили всех обстоятельств и доказательства? Непорядок. Далее по Лаврову.
    2. SaLaR
      SaLaR Сегодня, 10:38 Новый
      0
      ФОТОГРАФИИ...не одна..не две...На кол такого "фотографа"...
  19. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 08:55 Новый
    -3
    Цитата: Маша
    все так озаботились судьбой педофила.... а ребенок? с ребенком что????

    Общество оно такое у нас, оно готово ребенка по кругу пустить или на органы, им плевать, лишь бы неугодных заткнуть
  20. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:05 Новый
    +3
    Проблема в том, что про этого "правозащитника" хотя бы известно, и давно.

    А вот новости типа "экс полицаи организовали педо-клуб в Москве" " бордель в доме экс-мэра" если и мелькнут где, то тут же исчезают.

    Тут один либерал задавил человека, помните, посадили?
    А вот в ролике Семина наткнулся на перечисление чиновников и деток, которые задавили ,но вышли сухими из воды. И их много, гораздо больше чеим одинокий либерал....

    "Пьяного" задавленного мальчика помните? Так женщину уже давно выпустили тихонько-тихонько. (писали).
  21. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 09:18 Новый
    0
    До какой степени низости нужно дойти, чтобы оправдывать педофила!
    *******

    Это ключевая фраза. Срок НАКАЗАНИЯ в 13 лет- не малый. Но это не срок перевоспитания. Педифилы не перевоспитываются. Если выживет на зоне, то продолжит при возможности. Психически нездоровая особь должна быть или изолирована от общества пожизненно или радикально пролечена медикаментозно до безвредного для окружающих состояния... ИМХО
  22. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:34 Новый
    0
    Педофил должен нести суровое наказание. Извращенцы, насильники, изуверы не имеют права на свободу. У каждого преступления есть своё название, поэтому читать:
    ...Как же тогда пахнуло болотным смрадом от нашей либеральной интеллигенции!
    ...Речь пойдет о реакции на приговор наших либералов сегодня...
    ...К тому, что наших либералов периодически тыкают в испражнения мордой...

    В «вики» написано:
    Либерализм (от лат. liberalis — свободный) — философское и общественно-политическое течение, провозглашающее незыблемость прав и личных свобод человека.
    Либерализм провозглашает права и свободу каждого человека высшей ценностью и устанавливает их правовой основой общественного и экономического порядка.

    Отчего же вы, господин автор так старательно вплетаете вполне достойное определение к пособникам, к соучастникам, к подельникам, к соумышленникам, причастным к оправданию негодяя? Можно же назвать определённые категории: путаны, боевики, братва. Зачем называть всё своими именами? А рядовые граждане кто? Терпилы, жертвы?
    А нужна ли такая тема именно на «ВО»? Давайте мериться друг перед другом силой и размерами собственной ненависти к подобным мерзавцам, зная наперёд и истину человеческой морали, и особенности наказания преступников, и дальнейшую его судьбу в заключении.
    Меня больше заботит поведение матери в данной ситуации и наша система правосудия, (система наказания и исправления) деятельность которой допускает рецидивы подобных преступлений...А ещё имеются выявленные случаи с участием «высокопоставленных» и «особо обеспеченных» любителей плотских утех с лицами, не достигшими зрелого возраста.
    Действительно, тема — болото, провалившись в которое (прочитав первый абзац статьи), начинаешь понимать, что кому-то очень хочется, чтобы люди ковырялись в этой грязной жиже.
    hi
  23. Карт
    Карт Сегодня, 09:40 Новый
    0
    Вот что написал по этому поводу Лев Шлосберг:

    Это от "яблока".
    Это он после муниципальных выборах назвал всех граждан России, кто голосует не за его партию - неумными и недалёкими, а сотрудников комиссий преступниками и врагами.
    Эти борются явно за разрушение, без вариантов и компромиссов.
    Если у "коммунистов" есть хотя-бы идея - построение социалистического общества, то у этих ничего нет вообще. Только разрушение, любой ценой.
  24. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:11 Новый
    0
    Всякий сброд и мра-зь нашли удобное прикрытие для своих проступок и преступлений. Всегда найдутся плакальщики- иди-оты и такие же мра-зи готовые выть о судьбе "жертв" режима. Пора всем уж объяснить и показывать на примерах, что закон одинаков для всех. И для власть и деньги имущих, и для горлопанов c непорядочными представителями богемы. Но пока с этим проблемы к сожалению. Законы наши писаны в основном для трудяг и неудачливых представителей деловых кругов, не имеющих связей в госструктурах.
  25. begemot20091
    begemot20091 Сегодня, 10:32 Новый
    0
    Цитата: Рагнар лодброк
    дополнительных наказаний, медицинских мер,фармацевтического, хирургического характера, невозможно предотвратить рецидив педофила. Невозможно. 98% - это рецидив.Лучше прибить сразу,все равно не лечится это.

    Лучше кастрировать "химическим способом" по самую шею.. У этого дегенерата "похоть" на роже написана. Такие же их защищают. Посмотрите некоторые "шоу". Что не чудак на букву... - то либерал, то какой-нибудь правозащитник. Про украинских я уже молчу- своих пруд пруди. Недавно ещё и белорусских чудиков подтянули.
  26. штурм
    штурм Сегодня, 10:32 Новый
    0
    На что жалуетесь?
    На то что действующая власть отдала все СМИ на откуп "либерастам" да ещё и подваливает им бюджетные миллиарды чтобы нас пичкали всякой "чернухой" ?
    На то что за 20 лет в России так и не разработана четкая позиция отражающая интересы страны и народа?

    Рыба давно протухла......
  27. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Сегодня, 10:49 Новый
    0
    У меня давно сложилось мнение,пусть его кто то считает ошибочным,что все эти наши либерастные товарищи жуткие извращенцы:педофилов,гомосексуалисты,сексуально озабоченные и прочее,что связано с этим.....ну так ещё бы,на на западе же это "ценности"
  28. Вишневая девятка
    Вишневая девятка Сегодня, 11:04 Новый
    0
    Когда увидел это выступление, хотел написать, что это очень уморительно - видеть, как защитники карельского правосудия забираются на моральную табуретку припечатать развратных либералов фотографиями и показаниями, которые мусорье слило из дела.

    Однако ничего уморительного в этом нет. Карельские людоеды публично жрут людей, и горячие статьи в поддержку людоедов почти также отвратительны, как само людоедство.

    1. Дмитриев невиновен. Ни о каком половом насилии над ребенком - пенетрации - никогда не было речи, она никогда вообще не фигурировала в тех материалах, которые опубличивались обвинением. Под статью 132.4 - насильственные действия кексуального характера в отношении малолетней - обвинение притянуло фотографии и показания, которые имеют кексуальный характер только в больном воображении мизулиных.

    2. История Дмитриева, естественно, находится в контексте. А контекст таков, что соратник Дмитриева, другой карельский историк, Сергей Колтырин, недавно умер в тюрьме. Туда он попал - внезапно - за педофилию. От того дела тоже за километр разило гнильем - там была преюдиция. Колтырина упекли на основании показаний человека, который заявил, что якобы они вместе сношали мальчика. Собственно, кроме этих показаний, у суда не было вообще ничего. В сочетании, эти истории исчерпывающе характеризуют вовсе не карельских историков, а карельских конторских и суды.

    3.Все, что происходит в российском и, увы, не только российском законодательстве в отношении педофилии - отвратительно. Поддавшись лицемерам и кликушам, доблестные законодатели охотятся на новых ведьм, причем, как и всегда, ведьмой может оказаться кто угодно. Абсолютно любой контакт с ребенком может быть криминализирован, и полбеды, что от этого страдают совершенно случайные люди, попавшие под каток. Законодатели заставляют всех - ВСЕХ! взрослых бояться контактов с ЛЮБЫМ ребенком, ЛЮБЫХ контактов, в результате во-первых, страдает воспитание - не дело, когда воспитатель боится ребенка, а во вторых ВСЕ - или почти все - дети получают меньше внимания и ласки, чем могли бы. Да, я сказал ласки. Приласкать ребенка, и не обязательно своего - это НЕ ПЕДОФИЛИЯ и тем более это НЕ РАСТЛЕНИЕ. Если у вас при словах "приласкать ребенка" возникают жаркие, горячие мысли - то это у вас проблемы, и это вам нужно как-то с собой работать.

    4. Еще одним результатом педоистерии является, естественно, уменьшение количества детей. Если постоянно грузить людей тем, что дети - это проблемы, то количество людей, желающих эти проблемы себе родить, естественно, уменьшится. Разумеется, это не единственная и не главная причина снижения рождаемости, но тем не менее, она тоже есть и тоже давит.
  29. iouris
    iouris Сегодня, 11:23 Новый
    0
    Возможно. Но похоже, что обвинения в педофилии возникают только в строго в определённых случаях. Почему-то в ходе "куршавельских сессий" особых проблем не возникало, хотя полиция Франции этот "вопрос" очвнимательно расследовала, даже Саркози совал свой нос. Открыто восхищались возможностями олигарха, который "старше 14 вообще не рассматривает". Фамилия его настолько известна, что её называть не надо. Преподаватели "лучших вузов страны" открыто (!) понуждают студентов и студенток к сношениям. Недавний пример в Расчлененбурге - это чистая педофилия. Чем закончилось?
    Оставшиеся людьми, будьте бдительны! Надо внимательно посмотреть на законодательство на предмет педофильской составляющей и станет всё понятно до слёз.