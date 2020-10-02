Военное обозрение
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В США сформировали первую эскадрилью беспилотных авиационных топливозаправщиков MQ-25 Stingray

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Из США приходят сообщения о том, что в структуре ВМС впервые создаётся эскадрилья беспилотных авиационных заправщиков. Это MQ-25 Stingray, которые создаются в рамках программы модернизации американской палубной авиации. Общая стоимость этой программы к данному моменту оценивается примерно в 1 млрд долларов. При этом первый полёт БПЛА-топливозаправщик совершил около года назад – в сентябре 2019.


MQ-25 Stingray создаётся корпорацией «Боинг».

Создавая первую эскадрилью таких беспилотников, в ВМС США объявляют, что испытания «обновлённых версий» MQ-25 стартуют в лучшем случае в конце 2021 года.

Чем же в таком случае будет заниматься личный состав сформированной 1-й эскадрилью беспилотных воздушных заправщиков?

Заявлено, что на данном этапе основной деятельностью станет обучение личного состава эксплуатации и техническому обслуживанию этой техники.

Местом базирования новой эскадрильи стала база Венчура Каунтри в штате Калифорния. Часть БПЛА будут располагаться на аэродроме в Пойнт Мугу.

Ранее сообщалось, что первыми авианосцами, в воздушное крыло которых будут включены MQ-25, станут «Дуайт Эйзенхауэр» и «Джордж Буш».

Разработчики заявляют, что гарантийный срок службы таких беспилотников - не менее 20 лет. ВМС США планируют закупить как минимум 72 таких БПЛА-топливозаправщиков на сумму 13 млрд долларов. Если всё так, то получается, что цена одного MQ-25 Stingray - более 180 млн долларов. На сегодняшний день это примерно вдвое больше цены F-35.
19 комментариев
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  1. nnm
    nnm Сегодня, 06:41 Новый
    +3
    Если всё так, то получается, что цена одного MQ-25 Stingray - более 180 млн долларов. На сегодняшний день это примерно вдвое больше цены F-35.

    - как раз к теме вчерашнего спора на ВО по поводу "дешевизны" БПЛА .
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 06:51 Новый
      +1
      Если всё так, то получается, что цена одного MQ-25 Stingray - более 180 млн долларов. На сегодняшний день это примерно вдвое больше цены F-35.
      дороговат керосинчик выходит ."летающая канистра" для одной заправки ? а нет..глянул 6,8 т горючки...тогда может имеет смысл..для авианосца .
      1. nnm
        nnm Сегодня, 06:59 Новый
        0
        Не получилось у меня "с хода" в интернете найти данные о применяемой сейчас в США аналогичной технике по вопросу соотношения стоимость/вес топлива. Интересно было бы сравнить.
        1. Дедкастарый
          Дедкастарый Сегодня, 07:20 Новый
          0
          Беспилотный заправщик должен иметь способность поставлять 15 000 фунтов (6 800 кг) топлива в общей сложности для 4-6 самолетов на дальности 500 морских миль (580 сухопутных миль, или 930 км). 30 августа 2018 года ВМС США выдали Boeing контракт на разработку, производство и разработку MQ-25 на сумму 805,3 млн долл. Военный паритет
          Источник: http://bastion-karpenko.ru/raq-25_stingray/ ВТС «БАСТИОН» A.V.Karpenko
          1. хрыч
            хрыч Сегодня, 07:43 Новый
            0
            Тут один заправился намедни. Ф-35 минус и заправщик сел на кукурузное поле wassat Роботы нам помогут ... смотри Матрицу и Терминатор wassat
            1. Храмов
              Храмов Сегодня, 08:32 Новый
              +3
              Нужно пожарного беспилотного создать.
              Помню потеряли людей при тушении пожара.
              Из-за плохой видимости в сопку врезались.
              1. Собеседник
                Собеседник Сегодня, 09:38 Новый
                0
                Нужно пожарного беспилотного создать.
                Помню потеряли людей при тушении пожара.
                Из-за плохой видимости в сопку врезались.


                Да. Это действительно тема...
                А в тандеме с заправщиком. Он круглосуточно пожарами сможет заниматься, с перерывом на обслуживание.
                Такую карусель завертеть могли бы.
            2. donavi49
              donavi49 Сегодня, 08:41 Новый
              +1
              Как раз работы помогут. БПЛА будет идеально ровно идти. И систему автоматического привода на самолет прикрутить. В итоге можно будет на автопилоте дозаправляться.

              Вот когда на руках это делают, обычно всякие тараны, обрывы штанг, прилеты конуса в фонарь или заборник и случаются.
        2. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Сегодня, 08:45 Новый
          +1
          Цитата: nnm
          США аналогичной технике по вопросу соотношения стоимость/вес топлива.

          Сейчас на АВ в качестве заправщика используют F/A-18E/F с подвесными баками.
          Масса топлива:
          во внутренних баках: 6559 кг
          на внешней подвеске: 7264 кг
    2. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 08:51 Новый
      +2
      Цитата: nnm
      ВО по поводу "дешевизны" БПЛА

      180 млн это из расчета всей программы на 1 БПЛА. Т.к. серия малая выходит дорого. В программу входят все расходы от составления ТЗ до модернизации АВ. Цена производства единичного MQ-25 меньшая часть этой суммы.
      А беспилотник реально большой, думаю на базе него будут ударные варианты.
  2. Eskobar
    Eskobar Сегодня, 07:05 Новый
    0
    Теперь "длинная рука" авианосцев станет ещё длиннее (((
    1. Cowbra
      Cowbra Сегодня, 07:15 Новый
      +1
      Они разрабатывались для авианосца Форд и Ф-35, а Форд Ф-35 запускать ФИЗИЧЕСКИ не может))) Так что рука может будет и длиннее. но по-прежнему засунута по локоть в... Кукольный театр
  3. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 07:12 Новый
    -1
    Урря! Заработала! Как говорил кот Матроскин...
    Вот только например заправщик КС-46 они там с 12-го года все разрабатывают, пока итог - 5 критических дефектов "1-ой категории", КАЖДЫЙ из которых не дает принять этот самолет и докатились до того, что уже хотят подряжать частные конторы в ВВС вместо этих заправщиков. Иначе говоря, с топливозаправщиками в США привычная картина - прокукарекал, а том хоть вовсе не рассветай laughing
    1. Eskobar
      Eskobar Сегодня, 09:16 Новый
      0
      А у нас как? Сколько бортов за последние время принято?
      1. Cowbra
        Cowbra Сегодня, 09:20 Новый
        0
        Нам хватает, у нас нет стратегии глобального доминирования, а на патрули заправщиков с избытком.
        1. Vol4ara
          Vol4ara Сегодня, 10:07 Новый
          +1
          Цитата: Cowbra
          Нам хватает, у нас нет стратегии глобального доминирования, а на патрули заправщиков с избытком.

          Нет не так - поэтому и нет страдегии глобального доминирования, потомучто не можем себе позволить, нечем доминировать, на одно яо вся надежда
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:25 Новый
    -1
    Тут у них с обыкновенными запрвщиками танкерами ,не всегда срастается!Атут БПЛА.Парочка MQ25 взбунтуется или самолетик сами собьют или лучший вариант с криком:Банзай!!!Об палубу авианосца хабах!!! good Ждемс представления! drinks
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:38 Новый
    +4
    Почему на ВО постоянно (не первый раз уже пишу),материал о MQ-25 Stingray,а фото первого попавшегося БПЛА ?

    MQ-25 Stingray
    1. Vol4ara
      Vol4ara Сегодня, 10:11 Новый
      0
      Цитата: APASUS
      Почему на ВО постоянно (не первый раз уже пишу),материал о MQ-25 Stingray,а фото первого попавшегося БПЛА ?

      MQ-25 Stingray

      Потому что это ВО. Тут пофиг на грамотность и достоверность информации