В США сформировали первую эскадрилью беспилотных авиационных топливозаправщиков MQ-25 Stingray

Из США приходят сообщения о том, что в структуре ВМС впервые создаётся эскадрилья беспилотных авиационных заправщиков. Это MQ-25 Stingray, которые создаются в рамках программы модернизации американской палубной авиации. Общая стоимость этой программы к данному моменту оценивается примерно в 1 млрд долларов. При этом первый полёт БПЛА-топливозаправщик совершил около года назад – в сентябре 2019.
MQ-25 Stingray создаётся корпорацией «Боинг».
Создавая первую эскадрилью таких беспилотников, в ВМС США объявляют, что испытания «обновлённых версий» MQ-25 стартуют в лучшем случае в конце 2021 года.
Чем же в таком случае будет заниматься личный состав сформированной 1-й эскадрилью беспилотных воздушных заправщиков?
Заявлено, что на данном этапе основной деятельностью станет обучение личного состава эксплуатации и техническому обслуживанию этой техники.
Местом базирования новой эскадрильи стала база Венчура Каунтри в штате Калифорния. Часть БПЛА будут располагаться на аэродроме в Пойнт Мугу.
Ранее сообщалось, что первыми авианосцами, в воздушное крыло которых будут включены MQ-25, станут «Дуайт Эйзенхауэр» и «Джордж Буш».
Разработчики заявляют, что гарантийный срок службы таких беспилотников - не менее 20 лет. ВМС США планируют закупить как минимум 72 таких БПЛА-топливозаправщиков на сумму 13 млрд долларов. Если всё так, то получается, что цена одного MQ-25 Stingray - более 180 млн долларов. На сегодняшний день это примерно вдвое больше цены F-35.