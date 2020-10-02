В США показали кадры падения истребителя пятого поколения F-35B

В США опубликованы видеозаписи, которые свидетельствуют о потере истребителя пятого поколения F-35.
Несколько дней назад «Военное обозрение» в одной из новостных сводок сообщало о том, что при осуществлении дозаправки стелс-истребитель F-35B ВМС США получил повреждение, контроль со стороны пилота над ним был потерян, в результате чего боевая машина начала падать. Пилот благополучно катапультировался и был обнаружен на земле экстренными службами.
Дозаправка истребителя осуществлялась с помощью воздушного танкера KC-130J, который перед началом передачи топлива для F-35 тоже получил повреждения. Экипаж топливозаправщика был вынужден сажать самолёт буквально в поле – возле аэродрома военной базы.
Американское командование сообщило, что никто при таком приземлении в итоге не пострадал, но самолёт нуждается в дополнительном техническом обслуживании.
На опубликованной видеозаписи можно увидеть момент падения F-35B. Истребитель падает практически вертикально, и после столкновения происходит его взрыв. При этом падение произошло в нескольких сотнях метров от очевидцев события, которые и сняли момент на камеры своих смартфонов.
На данный момент катапультировавшийся американский лётчик находится в госпитале и проходит так называемый восстановительный курс.
А это кадры с приземлившимся воздушным танкером: