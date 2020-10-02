Военное обозрение
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В США показали кадры падения истребителя пятого поколения F-35B

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В США показали кадры падения истребителя пятого поколения F-35B

В США опубликованы видеозаписи, которые свидетельствуют о потере истребителя пятого поколения F-35.


Несколько дней назад «Военное обозрение» в одной из новостных сводок сообщало о том, что при осуществлении дозаправки стелс-истребитель F-35B ВМС США получил повреждение, контроль со стороны пилота над ним был потерян, в результате чего боевая машина начала падать. Пилот благополучно катапультировался и был обнаружен на земле экстренными службами.

Дозаправка истребителя осуществлялась с помощью воздушного танкера KC-130J, который перед началом передачи топлива для F-35 тоже получил повреждения. Экипаж топливозаправщика был вынужден сажать самолёт буквально в поле – возле аэродрома военной базы.

Американское командование сообщило, что никто при таком приземлении в итоге не пострадал, но самолёт нуждается в дополнительном техническом обслуживании.

На опубликованной видеозаписи можно увидеть момент падения F-35B. Истребитель падает практически вертикально, и после столкновения происходит его взрыв. При этом падение произошло в нескольких сотнях метров от очевидцев события, которые и сняли момент на камеры своих смартфонов.

На данный момент катапультировавшийся американский лётчик находится в госпитале и проходит так называемый восстановительный курс.


А это кадры с приземлившимся воздушным танкером:

27 комментариев
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 06:54 Новый
    +15
    Ну упал, не первый не последний! Главное не наш!
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 08:34 Новый
      +17
      показали кадры падения истребителя пятого поколения

      Посмотрел... Падает так же как и 4го поколения. smile
      1. Cowbra
        Cowbra Сегодня, 08:41 Новый
        +1
        Не, на рупь дороже smile
        1. Мини Мокик
          Мини Мокик Сегодня, 11:04 Новый
          +1
          Продается в идеальном состоянии, только что из США, не битый, не крашеный, использовала по выходным для полетов в церковь, чернокожая лесбиянка, без правой ноги.
  2. Русь
    Русь Сегодня, 07:01 Новый
    +5
    значит ему туда дорога....... feel не злорадствую ничуть......
  3. фигвам
    фигвам Сегодня, 07:02 Новый
    +7
    Тяжело пингвину в воздухе
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 08:52 Новый
      +3
      Цитата: фигвам
      Тяжело пингвину в воздухе

      Ибо этот птиц тяжелее воздуха!
      Глупый пингвин робко прячет, умный смело достает!
  4. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 07:07 Новый
    +27
    хорошо, что заправиться успел, а то бы до земли горючего не хватило
  5. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 07:14 Новый
    +6
    Итого уже четвёртый.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:18 Новый
    +4
    " Пингвин "птиса гордая,пока не пнешь не полетит! wassat
  7. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 07:21 Новый
    +5
    Дозаправка истребителя осуществлялась с помощью воздушного танкера KC-130J, который перед началом передачи топлива для F-35 тоже получил повреждения.

    Хорошая формулировка. Только не "получил повреждения", а плюхнулся на пузо в поле с ТРЕМЯ неработающими движками. Три вырубило чтобы разом - это уже врядли от "столкновения", Ф-35 там об оба крыла, чтоли, бился? А учитывая, что в тот же день вырубило двигун у С-130, такой же, на Украине - и пришлось садиться аварийно - у США реальные проблемы с авиадвигателями
  8. anjey
    anjey Сегодня, 07:27 Новый
    +3
    При этом падение произошло в нескольких сотнях метров от очевидцев события, которые и сняли момент на камеры своих смартфонов.
    Заказ американских блогеров,явно laughing ,сейчас в Ютубе и других сетях,поднимут свои просмотры и подписки на максимум laughingА летчик случаем сам не блогер? Может таким способом попиарится захотел,в нашей сумасшедшей жизни и не такое бывает,особенно это касается поколения Next.... laughing
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 07:42 Новый
      +2
      Цитата: anjey
      Может таким способом попиарится захотел,в нашей сумасшедшей жизни и не такое бывает

      Так ведь в прошлый раз,когда снесли заправщик на дозаправке,как раз,летчики заправляемого самолета (F-18) и,выполняли селфи,в обкуренном состоянии.Само американское командование признало,правда,спустя год.
      Так что,через год узнаем причины столкновения,когда ажиотаж спадёт.
  9. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 07:31 Новый
    +4
    Как бы там ни было, а пилоты хороши. Посадили такую дуру на брюхо. Хотя горючку, наверное слить всё же успели...
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 07:43 Новый
      +1
      Цитата: Jovanni
      Хотя горючку, наверное слить всё же успели...

      Кто же при таком столкновении будет сливать топливо,до этого ли?
      1. NN52
        NN52 Сегодня, 09:51 Новый
        +1

        3й и 4й движки в хлам, сажали на двух.
        Интересно, как это пингвин умудрился "подлезть" под них.. там же ещё и ПТБ.
    2. unhappy
      unhappy Сегодня, 08:21 Новый
      +3
      Тоже хотел отметить, пилоты умелые. Не всё так плохо у амеров с личным составом.
  10. askort154
    askort154 Сегодня, 07:47 Новый
    +6
    Американское командование сообщило, что никто при таком приземлении в итоге не пострадал, но самолёт нуждается в дополнительном техническом обслуживании.

    После такой посадки на "фюзеляж", дополнительным техобслуживанием не отделаешься. Как бытует в авиации выражение - "прилетели, мягко сели, высылайте запчастя - фюзеляж и плоскостя ".
  11. 1536
    1536 Сегодня, 08:00 Новый
    +2
    Возможно, в США в летчики уже берут не по профессиональной пригодности, а по квотам, ну, как в Голливуде сегодня: лишь бы был этот, а не тот, кто может летать? Ждём внедрения искусственного интеллекта в управление самолетами, чтобы уж точно без ошибок происходили полеты.
  12. V1er
    V1er Сегодня, 08:24 Новый
    +2
    Долетались) wink

  13. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 08:48 Новый
    +1
    Свою первую дозаправку в воздухе F-35 провёл в марте 2008-го.
    Каждый из 1000 подготовленных на сегодняшний день летчиков отрабатывает это упражнение. Оттачивание мастерства тоже имеет свою цену. Ничего тут не поделать. Ибо, что не летает, то и не падает. hi
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 08:57 Новый
      0
      Цитата: А. Привалов
      Ничего тут не поделать.

      Автоматизировать так, что бы пилоты держали руки подальше от органов управления самолета, в момент заправки.
      1. А. Привалов
        А. Привалов Сегодня, 09:36 Новый
        0
        С вводом в строй MQ-25 Stingray многое изменится. На время процесса заправки системы заправщика и заправляемого станут работать единым комплексом. Однако, обучение навыкам заправки в "ручном" варианте всё равно ещё сохранится.
    2. bober1982
      bober1982 Сегодня, 09:01 Новый
      0
      Цитата: А. Привалов
      Ибо, что не летает, то и не падает.

      Хорошо сказали!
      Когда наши самолеты падают - об этом тоже надо помнить.
      Падали,падаем и будем падать!
  14. demo
    demo Сегодня, 09:04 Новый
    +4
    Ни хило так подзаправились!
    На сколько эта заправка вышла?
  15. bar
    bar Сегодня, 09:30 Новый
    +3
    Американское командование сообщило, что никто при таком приземлении в итоге не пострадал, но самолёт нуждается в дополнительном техническом обслуживании.

    А чего там. Фюзеляж, крылья, движки поменять, ну по мелочи кое что, и будет опять как новый laughing
    1. А. Привалов
      А. Привалов Сегодня, 09:43 Новый
      -1
      У них в строю таких осталось 52. А ещё 27 под заказ строятся. Так что, главное -- люди целы, а железяк ещё наделают.