Будни отдельной мотострелковой горной бригады в Республике Тува

В 2015 году на территории Республики Тува была сформирована 55-я отдельная мотострелковая горная бригада. Это уникальное формирование, потому что в нём практически каждый военнослужащий совмещает свою непосредственную специальность с полноценной горной подготовкой.Совсем не случайно то, что именно в Туве такая бригада была сформирована, ведь территория этой республики такова, что более 80 её процентов занято горным рельефом. На востоке – Саяны с высотой пиков до 3 км, на западе – Алтайские горы с самой высокой точкой Монгун-Тайга (почти 4000 метров).Ещё одна особенность 55-й омгб состоит в следующем: военнослужащие на 80 процентов из административного центра Тувы – Кызыла.Основное средство передвижения в бригаде – 8-тонные бронеавтомобили «Тигр». Как говорят сами военнослужащие, «Тигры» хорошо себя зарекомендовали при передвижении по ландшафту, который характерен для этих краёв.Подготовка военнослужащих бригады связана с деятельностью учебного центра, где одним из направлений является обучение выживанию в условиях тайги и высокогорья.Подробности подготовки в 55-й горной бригаде, особенности службы в ней, будни формирования отражены в специальном репортаже на канале Т24: