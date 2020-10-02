Военное обозрение
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Будни отдельной мотострелковой горной бригады в Республике Тува

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Будни отдельной мотострелковой горной бригады в Республике Тува

В 2015 году на территории Республики Тува была сформирована 55-я отдельная мотострелковая горная бригада. Это уникальное формирование, потому что в нём практически каждый военнослужащий совмещает свою непосредственную специальность с полноценной горной подготовкой.


Совсем не случайно то, что именно в Туве такая бригада была сформирована, ведь территория этой республики такова, что более 80 её процентов занято горным рельефом. На востоке – Саяны с высотой пиков до 3 км, на западе – Алтайские горы с самой высокой точкой Монгун-Тайга (почти 4000 метров).

Ещё одна особенность 55-й омгб состоит в следующем: военнослужащие на 80 процентов из административного центра Тувы – Кызыла.

Основное средство передвижения в бригаде – 8-тонные бронеавтомобили «Тигр». Как говорят сами военнослужащие, «Тигры» хорошо себя зарекомендовали при передвижении по ландшафту, который характерен для этих краёв.

Подготовка военнослужащих бригады связана с деятельностью учебного центра, где одним из направлений является обучение выживанию в условиях тайги и высокогорья.

Подробности подготовки в 55-й горной бригаде, особенности службы в ней, будни формирования отражены в специальном репортаже на канале Т24:

2 комментария
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 14:17 Новый
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    Хорошо местным ребятам, что есть где служить недалеко от дома! Да и место достаточно депрессивное, с работай караул!
  2. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 15:38 Новый
    0
    yesКласс!И что на колёса поставили тоже норм!