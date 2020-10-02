«Расширяет зону влияния»: названы причины вмешательства Турции в конфликт в Карабахе

(...) данный вопрос будет предметом переговоров, и ситуация нормализуется, а турецкое продвижение будет приостановлено, как и в остальных регионах

Турция, вмешиваясь в конфликт в Нагорном Карабахе преследует лишь одну цель - стать важной фигурой на международной арене, расширив свое военное влияние. Используя преимущества своего географического положения, Анкара открыла сразу несколько фронтов на разных направлениях. К такому выводу пришла журналистка Амаль Абдель Азиз аль-Газани в статье для издания Саудовской Аравии Asharq al-Awsat.Турция намерена расширить свое влияние на близлежащие страны, пишет автор. Используя свое географическое положение Анкара открыла сразу несколько фронтов - на востоке, западе и юге, но везде потерпела неудачу. Турция вмешалась в ливийский конфликт, желая добраться до нефти, но так и не сумела войти в Сирт, основной "нефтяной" город. На Кипре турки начали буровые работы по добыче газа, но были вытеснены американцами, угрозы Греции в Европе восприняли серьезно, поэтому за греков вступился Евросоюз и ООН. Войдя в Сирию под предлогом борьбы с курдами турки так и не смогли одержать над ними победу и не смогли поссорить их с США.На фоне этого автор пришла к мнению, что цель Анкары - расширить свое влияние, в том числе военное, во всех вышеперечисленных регионах путем строительства на их территориях военных баз, а также добиться от стран, в зону влияния которых она вторгается, неких уступок. Таким образом турки начали противостояние с европейцами (Средиземноморье), арабами (Ливия и Сирия) и теперь с русскими (Кавказ) в их традиционных зонах влияния.Вмешиваясь в конфликт в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, Турция не может не понимать, что вторгается в зону российского влияния и вступает в противостояние с Арменией, военную поддержку которой оказывает Россия. Москва доминирует в этом регионе, поэтому турки далеко не зайдут.По мнению автора, Москва не будет принимать поспешных решений, а будет ждать, до какой черты намерен дойти Эрдоган в своем стремлении вмешаться в военный конфликт в Карабахе. В свою очередь Эрдоган тоже не будет форсировать события, дожидаясь российской реакции.- подводит итоги издание.