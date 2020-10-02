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«Расширяет зону влияния»: названы причины вмешательства Турции в конфликт в Карабахе

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«Расширяет зону влияния»: названы причины вмешательства Турции в конфликт в Карабахе

Турция, вмешиваясь в конфликт в Нагорном Карабахе преследует лишь одну цель - стать важной фигурой на международной арене, расширив свое военное влияние. Используя преимущества своего географического положения, Анкара открыла сразу несколько фронтов на разных направлениях. К такому выводу пришла журналистка Амаль Абдель Азиз аль-Газани в статье для издания Саудовской Аравии Asharq al-Awsat.


Турция намерена расширить свое влияние на близлежащие страны, пишет автор. Используя свое географическое положение Анкара открыла сразу несколько фронтов - на востоке, западе и юге, но везде потерпела неудачу. Турция вмешалась в ливийский конфликт, желая добраться до нефти, но так и не сумела войти в Сирт, основной "нефтяной" город. На Кипре турки начали буровые работы по добыче газа, но были вытеснены американцами, угрозы Греции в Европе восприняли серьезно, поэтому за греков вступился Евросоюз и ООН. Войдя в Сирию под предлогом борьбы с курдами турки так и не смогли одержать над ними победу и не смогли поссорить их с США.

На фоне этого автор пришла к мнению, что цель Анкары - расширить свое влияние, в том числе военное, во всех вышеперечисленных регионах путем строительства на их территориях военных баз, а также добиться от стран, в зону влияния которых она вторгается, неких уступок. Таким образом турки начали противостояние с европейцами (Средиземноморье), арабами (Ливия и Сирия) и теперь с русскими (Кавказ) в их традиционных зонах влияния.

Вмешиваясь в конфликт в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, Турция не может не понимать, что вторгается в зону российского влияния и вступает в противостояние с Арменией, военную поддержку которой оказывает Россия. Москва доминирует в этом регионе, поэтому турки далеко не зайдут.

По мнению автора, Москва не будет принимать поспешных решений, а будет ждать, до какой черты намерен дойти Эрдоган в своем стремлении вмешаться в военный конфликт в Карабахе. В свою очередь Эрдоган тоже не будет форсировать события, дожидаясь российской реакции.

(...) данный вопрос будет предметом переговоров, и ситуация нормализуется, а турецкое продвижение будет приостановлено, как и в остальных регионах

- подводит итоги издание.
45 комментариев
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  1. Храмов
    Храмов Сегодня, 08:34 Новый
    +12
    Азербайджан кончится если Россия уйдет с Кавказа.
    И Армения и Грузия.

    Будет там Турция или Иран.

    "Наши" республики могли существовать только под русской шапкой.
    Эти гордые джигиты либо друг друга перережут либо соседи им помогут.

    Не зря они сами в Россию попросились.

    И сотни лет существования в России говорит о том, что это действующая модель существования этих народов.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 08:40 Новый
      +4
      Азербайджан кончится если Россия уйдет

      Зачем же так сразу? Ни чего не кончится, а будет область в составе Турции. А у Турции появится свой газ и нефть .А вот с Арменией сложнее , религия не та что у турков да кроме лишних ртов по большому счёту взять то нечего.
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 09:18 Новый
        +3
        На Азербайджан имеет виды Иран. Это его бывшие земли, население шиитское. Естественно Иран не допустит туда Турцию и он Турции сильней по всем статьям. Мало того, туркам нужно пройти Армению, а этого тот же Иран не допустит и турки увязнут в горах. Это гипотетически, без России. Но еще есть Запад и ее шестерка - Грузия, так и Пашинян собственно западноприводный. Поэтому схлеснутся три силы wassat Но конечно Россия не уйдет. И раз консолидируеся антитурецкая позиция ядерной России, ядерного Запада и слегка ядерного Ирана, то Турции светит кердык. В статье еще забыли упомянуть, что Эрдоган разлаялся с Саудами из-за Катара, а значит остальными шейхами. Еще следует упомянуть любовь Эрдогана к Израилю. А в Ливии расцапался с равным Египтом. Лез в Ирак. Короче по периметру остались одни Болгары, Киркоров их побери wassat
        1. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Сегодня, 09:52 Новый
          +1
          Уточнение, Хрыч.. Киркоров - армянин, хоть и родился в Болгарии.. laughing
        2. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 10:27 Новый
          0
          На Азербайджан имеет виды Иран.

          А может в этом и есть вся загадка этакой многоходовки? Иран открыто схлестнётся с турками , а Турция это член НАТО и прийти на "помощь" америкосы непременно поспешат ну не столько на помощь сколько на конец то покончить с ненавистным Ираном. Чем не повод?
          1. хрыч
            хрыч Сегодня, 10:30 Новый
            +1
            Иран ... позже, поделит его с нами. Не сейчас. Они это знают и мы это знаем. Но мы его поделим так. Это нам, а вам ... шиш wassat
    2. Охотовед 2
      Охотовед 2 Сегодня, 08:42 Новый
      +4
      Ну Россия с Кавказа никуда уходить не собирается! Часть Кавказа - это собственно и есть Россия!
      И не забывайте про Иран, который также не очень приветствует Нео Османские устремления Турции (Эрдогана).
    3. Тралл
      Тралл Сегодня, 08:42 Новый
      0
      Да просто у султана такой стиль внешней политики. Его сложно понять с наскока. Вспомните его сделку с Европой по мигрантам в увязке с членством в Евросоюзе и "взяткой" в несколько млрд. евро для Турции. Все считали, что Эрдоган излишне агрессивен и действует неправильно. Но он оказался в конечном счете прав.
      Он действует ровно настолько, насколько ему позволяют оппоненты, защищая только свои интересы.
    4. Малюта
      Малюта Сегодня, 08:42 Новый
      -2
      Цитата: Храмов
      "Наши" республики могли существовать только под русской шапкой.
      Эти гордые джигиты либо друг друга перережут либо соседи им помогут.

      Наши республики могли существовать только при советской власти.
      1. Охотовед 2
        Охотовед 2 Сегодня, 08:56 Новый
        +1
        Цитата: Малюта

        Наши республики могли существовать только при советской власти.

        Они и в составе Российской Империи - жили относительно Мирно! А острая фаза конфликта началась в 1918 году.
        1. Малюта
          Малюта Сегодня, 09:14 Новый
          -1
          Цитата: Охотовед 2
          Они и в составе Российской Империи - жили относительно Мирно! А острая фаза конфликта началась в 1918 году.

          А геноцид армян в каком году случился?Ещё раз повторяю , только советская власть смогла сгладить все межэтнические конфликты.
          Разжигание межнациональной розни -это один из главных инструментов капитализма.
          1. Охотовед 2
            Охотовед 2 Сегодня, 09:18 Новый
            +1
            Цитата: Малюта

            А геноцид армян в каком году случился?Ещё раз повторяю , только советская власть смогла сгладить все межэтнические конфликты.
            Разжигание межнациональной розни -это один из главных инструментов капитализма.

            Всё смешалось в доме Облонских what Геноцид Армян - в какой стране (Империи) был? И причём тут Азербайджанцы, когда Армян геноцидили Турки? Не трудитесь подскажу - в Османской! Причём тут Российская Империя? Кстати Армяне и выживали благодаря тому, что бежали на территорию РИ.
            1. Малюта
              Малюта Сегодня, 09:38 Новый
              -3
              Цитата: Охотовед 2
              Не трудитесь подскажу - в Османской! Причём тут Российская Империя?

              Ну да, чего же тут трудится, естественно, что у вас всё смешалось, вы говорите о следствиях русско-турецкой войны и давлении на армян конца 18 века, а я вам про ПМВ!
              Именно этот период армяне считают геноцидом.
              "В начале декабря 1914 года турки начали наступление на Кавказском фронте, но в январе 1915 года, потерпев сокрушительное поражение в сражении под Сарыкамышем, были вынуждены отступить. Победе российской армии в значительной степени помогли действия армянских добровольцев из числа проживавших в Российской империи армян, что привело к распространению мнения о предательстве армян в целом. Отступающие турецкие войска обрушили всю злость от поражения на христианское население прифронтовых районов, вырезая на своем пути армян, ассирийцев, греков. Одновременно по всей стране продолжались аресты видных армян, нападения на армянские деревни."

              Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/205450/
              © Кавказский Узел

              Вот при чём здесь РИ, вам на заметочку. hi
          2. zadorin1974
            zadorin1974 Сегодня, 10:10 Новый
            +2
            Доброго Малюта.Не надо народ вводить в заблуждение.Убивали и морили голодом армян,проживавших на территории Турции.Армян,подданых Росийской империи это не коснулось от слова совсем.Так,что большевики сами допустили начало национальных конфликтов после революции,а потом силой заставили притихнуть националистов в начале 20 годов.Но опять же накасячили,оставив мину создав республики по национальному принципу,чего не было в Российской империи-губерния и все свободны.
    5. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 08:57 Новый
      +2
      Турция, вмешиваясь в конфликт в Нагорном Карабахе преследует лишь одну цель - стать важной фигурой на международной арене, расширив свое военное влияние. Используя преимущества своего географического положения, Анкара открыла сразу несколько фронтов на разных направлениях. К такому выводу пришла журналистка Амаль Абдель Азиз аль-Газани в статье для издания Саудовской Аравии Asharq al-Awsat.



      Журналистка такая прозорливая yes yes yes

      Поймали ковбои трех индейцев: вождя племени, простого индейца и индейца по прозвищу Орлиный Глаз, заперли их в сарае и поставили охрану.
      День проходит, второй проходит, на третий день смотрят - сбежали индейцы. Ковбои в погоню, поймали их и спрашивают, как им удалось сбежать.
      А вождь им отвечает: "День мы сидим, другой день сидим, а на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены."
    6. Роман13579
      Роман13579 Сегодня, 09:16 Новый
      -4
      Азербайджан кончится если Россия уйдет с Кавказа.

      Будет там Турция


      И кому от этого плохо станет??

      Или только Беларусь к РФ присоединять благое дело??)
    7. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 09:17 Новый
      0
      Азербайджан кончится если Россия уйдет с Кавказа.
      И Армения и Грузия...

      До 40% населения Ирана - это азербайджанцы. Несколько миллионов проживает в Турции... Азербайджана может и не станет, но ничего особо для 10 млн. населения не изменится. Плавно вольются в то или иное государство. А вот для Армении и Грузии все очень прискорбно. Ничего хорошего не турки, не иранцы этим христианам не предложат. И побегут, если что, миллионы армян и грузин в матушку-Россию, а тут им упрощенную процедуру получения гражданства организуют. Да и демографический вопрос опять же улучшим, хоть на время...
    8. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 10:02 Новый
      0
      Цитата: Храмов
      Азербайджан кончится если Россия уйдет с Кавказа.
      И Армения и Грузия.

      Будет там Турция или Иран.

      "Наши" республики могли существовать только под русской шапкой.
      Эти гордые джигиты либо друг друга перережут либо соседи им помогут.

      Не зря они сами в Россию попросились.

      И сотни лет существования в России говорит о том, что это действующая модель существования этих народов.

      надеюсь не уйдет а отстаит свои интересы иначе это грозит войной на кавказе чего все ес и сша и турки добиваются
  2. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 08:35 Новый
    +2
    Все таки это поверхностный взгляд на ситуацию
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:37 Новый
    +2
    "Названы причины"! Как благостно звучит! Да нагло вмешивается во внутренние конфликты стран. И тут не причины нужно искать, а по поганым ручонкам крепко ударить.
    1. Малюта
      Малюта Сегодня, 08:51 Новый
      -2
      Цитата: Егоза
      "Названы причины"! Как благостно звучит! Да нагло вмешивается во внутренние конфликты стран. И тут не причины нужно искать, а по поганым ручонкам крепко ударить.

      Я сильно извиняюсь, коллега,но ситуация аналогична нашей войне в Сирии.Только отличия лишь в том , что РФ с Сирией территориально далеки , а Турция с Азербайджаном?
      Теперь второй момент. Помните операцию "Русский мир"или "Русская весна", которае заглохла из-за слабых фаберже вдохновителей.
      Теперь вопрос, чем операция эрдогана по поддержке близкого по этносу народа, условно назовём её "турецкий мир" или "турецкая осень" отличается от операций РФ?
      Про ЛДНР я вообще скромно промолчу.
      1. Роман13579
        Роман13579 Сегодня, 09:18 Новый
        -4
        а Турция с Азербайджаном?
        братские народы..
        Вообще странно, что они не объединятся до сих пор..
      2. Егоза
        Егоза Сегодня, 09:18 Новый
        +2
        Цитата: Малюта
        но ситуация аналогична нашей войне в Сирии.

        Ну, насколько я знаю, правительств Сирии обратилось к РФ с просьбой помочь, и опять таки против явных террористов. Нет? Т.е. имеем два фактора, которые дают право там находиться. Кто обращался за помощью к Эрдогану и где там террористы?
        1. Роман13579
          Роман13579 Сегодня, 09:25 Новый
          -3
          правительств Сирии обратилось к РФ

          Долго Алиеву нарисовать обращение к Эрдогану?? Мы же понимаем, что это формальность.. и турки там реально приглашены!!

          и опять таки против явных террористов. Нет?

          Территория Азербайджана, а на ней находятся вооружённые армяне.. Нет??)
          1. Егоза
            Егоза Сегодня, 09:30 Новый
            0
            Цитата: Роман13579
            Территория Азербайджана, а на ней находятся вооружённые армяне.. Нет??)

            В Нагорном Карабахе издавна ЖИЛИ ВМЕСТЕ И АРМЯНЕ И АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ!!!! И только "жаждущие" загрести себе кусочек, растравливают там пожар войны, играя на старинных "обидах"
            1. miru mir
              miru mir Сегодня, 09:43 Новый
              +1
              так зачем армяне выгнали из Карабаха своих азербайджанцев? жили бы себе мирно
            2. Роман13579
              Роман13579 Сегодня, 10:10 Новый
              0
              играя на старинных "обидах"

              Играть можно на чём угодно.. тем более в политике..
              Формально НК - это Азербайджан.. а войска армянские.. Как-то так.. Мало чем отличается от наших тёрок с yкpaми..
              Я ответил на оба твоих противоречия выше..
          2. Ныробский
            Ныробский Сегодня, 10:34 Новый
            0
            Цитата: Роман13579
            Долго Алиеву нарисовать обращение к Эрдогану??

            Нарисовать то не долго, долго придётся расхлёбывать.
            Идёальный вариант для Алиева - умеренный нейтралитет по отношению ко всем заинтересованным регионалам - Ирану, Турции и России, что даёт Баку возможность стричь свои экономические купоны со всех одновременно и в то же время проводить внешнюю и внутреннюю политику в своих интересах. Вполне себе приличный статус.
  4. Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:38 Новый
    +5
    Прочитал эту статью в ИноСМИ...автор еще мягко прошлась по Эрдогану.
    Маленький турецкий фюрер возомнил себя повелителем всех тюркских народов...плохо все это закончится если дасть ему дорасти до уровня Гитлера.
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 08:47 Новый
      0
      Ничто не ново под луной. Турецкие султаны всегда были такими. Историческая роль России в последние столетия - возвращать их с небес на землю smile
    2. Роман13579
      Роман13579 Сегодня, 09:19 Новый
      -3
      Маленький турецкий фюрер

      А когда мы на Украину влезли 6 лет назад.. там какого размера был фюрер??)
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 10:36 Новый
        0
        Роман13579 (Роман)
        Сегодня, 09:19 А когда мы на Украину влезли 6 лет назад....
        А "мы", извиняюсь, кто?. Пи.Си. И желательно подробнее: где мы перешли границу ненужной, и вели БД на её территории?
      2. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 10:48 Новый
        0
        Цитата: Роман13579
        Маленький турецкий фюрер

        А когда мы на Украину влезли 6 лет назад.. там какого размера был фюрер??)

        Пардон, но это не мы влезли, а украина вылезла. Мы ещё в 1991 году ей "вольную" подписали. Однако, она в 2014 году повторно умудрилась обрести "независимость" от самой себя, обретя полную зависимость от внешних игроков, окончательно утратив свой суверенитет, который у неё сохранялся до той поры, пока она, хоть и формально, но отиралась в предбаннике России.
  5. Рагнар лодброк
    Рагнар лодброк Сегодня, 08:38 Новый
    +11
    Анкара открыла сразу несколько фронтов на разных направлениях.Таким образом турки начали противостояние с европейцами (Средиземноморье), арабами (Ливия и Сирия) и теперь с русскими (Кавказ) в их традиционных зонах влияния.

    Не надорвались бы..Кобыла с волком тягалась - только хвост да грива осталась.
  6. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 08:39 Новый
    +2
    Ждать и высказывать озабоченность...
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:41 Новый
    +3
    лавры Османской империи покоя не дают...
  8. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 08:46 Новый
    +2
    " Москва не будет принимать поспешных решений, а будет ждать, до какой черты намерен дойти Эрдоган в своем стремлении вмешаться в военный конфликт в Карабахе. В свою очередь Эрдоган тоже не будет форсировать события, дожидаясь российской реакции."

    "Ты меня уважаешь?
    Да.
    И я тебя уважаю!
    Значит мы оба с тобой уважаемые люди!"
  9. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 08:51 Новый
    -2
    Цитата: Малюта
    Цитата: Храмов
    "Наши" республики могли существовать только под русской шапкой.
    Эти гордые джигиты либо друг друга перережут либо соседи им помогут.

    Наши республики могли существовать только при советской власти.

    Да они при советской неплохо так резали друг друга. Хорошо что мы теперь отдельно, так бы еще и нас резали.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:51 Новый
    +1
    Раньше там с обеих сторон говорили "Один народ, два государства"! ... теперь, по крайне мере с одной стороны, говорят "Один народ, одно государство!!!" и это подразумевают не Азербайджан!
    Вот и вся "султанская" философия!
  11. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 08:56 Новый
    +2
    Интересы "султана" не ограничиваются одним лишь южным Кавказом, интересы Турции простираются от Азербайджана до Республики Татарстан. Нам сближаясь с турками по каким-то вопросам всегда надо помнить что широкие объятия удобны для распятия. Асад дружил семьями с Эрдоганом, а теперь север Сирии оккупируют турецкие войска с прокси оппозицией, которые открыто убивают сирийских солдат и постоянно атакуют российскую авиабазу Хмеймим.
  12. Fon Elia
    Fon Elia Сегодня, 08:58 Новый
    +1
    Пока что Вова сливает закавказье. Или это очередная партия в шахматы. Пусть повоюют немного, ресурсы исякнут. И тогда придёт Россия, как "старший брат" и разрулит ситуацию.
    1. Роман13579
      Роман13579 Сегодня, 09:22 Новый
      -2
      Пусть повоюют немного, ресурсы исякнут. И тогда придёт Россия


      Ну да.. у россиян же ресурсов полные карманы.. не знаем, куда деньги потратить, которые у пенсов отняли..))
  13. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 09:06 Новый
    0
    Вот теперь и увидим чего стоит " правительство" ангажированное Западом. У нас тоже дилема, нельзя допустить поражения Армении но и за Карабах мы, я думаю, впрягаться не будем.
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:51 Новый
    +1
    Анкара открыла сразу несколько фронтов на разных направлениях
    В этом и проблема Эрдогана, которую он пока не учитывает даже при внутренних проблемах Турции. Подбивая Алиева на удар по Карабаху Эрдоган рассчитывал на блицкриг, который сегодня уже ясно не получился. Если бы все вышло, как было задумано, то лозунг "Две страны - один народ" быстро бы трансформировался в другой - "Одна страна - два народа".
  15. iouris
    iouris Сегодня, 11:11 Новый
    0
    Общие рассуждения, а замысел не раскрыт (причины не названы).
    Важно понимать: Эрдоган устроил опасную для Турции авантюру, не согласованную со старшими партнёрами, и воспользовался удачным моментом и проблемами Алиева, чтобы нанести геополитическое поражение РФ, США и ЕС, привязать регион к будущей Турецкой империи имени Эрдогана, либо это совместная игра США и НАТО против РФ, в которой Турция, Грузия, Азербайджан и Армения играют в рамках общего замысла.
    Ближайшие дни покажут, как обстояло дело. Проблема Карабаха здесь стоит не на первом месте.