Война в Карабахе становится затяжной: за пять дней конфликта в стратегическом плане не изменилось ничего

За пять дней на фронте в Нагорном Карабахе практически ничего не поменялось в стратегическом плане. Конфликт принимает характер «войны на истощение», а это значит, что рано или поздно сторонам придется вновь сесть за стол переговоров.Судя по всему, военным путем решить давний территориальный спор у Армении и Азербайджана снова не получится. Несмотря на превосходство в численности населения, количестве разнообразных вооружений, а также на более выгодное экономическое положение, Азербайджан все же недооценивает противника.Армения – «крепкий орешек» с хорошо мотивированным населением, поддержкой многомиллионной армянской диаспоры со всех стран мира – от России до США. И победить армянскую армию в Нагорном Карабахе – очень непростая задача. Что интересно, Азербайджан предпочитает не распространяться о своих военных потерях, хотя армянская сторона публикует списки погибших военнослужащих и мирных жителей.К тому же, не стоит забывать: армяне будут биться в НКР не на жизнь, а на смерть, потому что прекрасно понимают, что в случае занятия ее территории азербайджанскими войсками это будет означать неминуемый исход армян из Карабаха с огромными жертвами среди мирного населения. Азербайджанского населения, в свою очередь, в Карабахе практически нет и это обстоятельство делает мотивацию армянских и азербайджанских военных неравной.1 октября президенты США, России и Франции Дональд Трамп, Владимир Путин и Эммануэль Макрон обратились к властям Армении и Азербайджана с призывом немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. По мнению лидеров держав, решение карабахской проблемы можно найти исключительно дипломатическим путем.Эти слова идут вразрез с позицией Ильхама Алиева, который утверждал, что Армения должна немедленно освободить оккупированные территории, иначе Азербайджан возьмет их вооруженным путем. В итоге азербайджанский президент оказался заложником собственных слов: если у вооруженных сил Азербайджана не получится занять хотя бы значительную часть территории НКР, то имиджевые потери неизбежны.Воевать с армянами в Нагорном Карабахе не так просто. Ведь и тридцать лет назад Азербайджан был больше Армении по численности населения. Однако отстоять НКР так и не получилось. Сейчас, похоже, ситуация повторяется. Все может измениться в худшую для Армении и НКР сторону лишь в том случае, если в конфликт в Карабахе открыто вмешается Турция.Но пока Анкара сохраняет относительное благоразумие: вооруженная агрессия против одного из участников ОДКБ может привести к очень серьезному конфликту в регионе, с участием не только Армении, НКР, Азербайджана и Турции, но и России, возможно – некоторых других участников ОДКБ, а также Ирана. Реджеп Эрдоган понимает печальные перспективы Турции в данном случае, поэтому пока воздерживается от открытой агрессии против Армении, хотя военно-техническая поддержка Азербайджану оказывается и протурецкие наемники из Сирии и Ливии в регион уже переброшены.Наиболее вероятным исходом текущих событий будет дальнейшее сохранение прежнего статуса НКР и продолжение переговоров между Арменией и Азербайджаном. По крайней мере, именно такого развития событий ожидают в Москве, Вашингтоне, Париже, Берлине. Однако Реджеп Эрдоган, с присущей ему самоуверенностью, уже заявил, что державы (США, РФ и Франция) потеряли право выступать с миротворческими инициативами.Печально, что цена очередного всплеска амбиций Турции – человеческие жизни как армянских и азербайджанских солдат, так и мирных жителей.Если же говорить о российских интересах в Закавказье, то стоит напомнить: в отличие от Азербайджана, Армения является членом ОДКБ и постоянным участником всех военных маневров, проводимых этой организацией. Именно в Армении находится российская военная база.Усиление азербайджанских позиций в Закавказье будет однозначно и усилением позиций Турции, что совсем не в интересах Москвы. Допустить агрессию Турции против Армении Россия просто не может, иначе это будет тяжелейшим геополитическим поражением нашей страны и плевком в лицо действующей российской власти.