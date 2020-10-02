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Война в Карабахе становится затяжной: за пять дней конфликта в стратегическом плане не изменилось ничего

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Война в Карабахе становится затяжной: за пять дней конфликта в стратегическом плане не изменилось ничего

За пять дней на фронте в Нагорном Карабахе практически ничего не поменялось в стратегическом плане. Конфликт принимает характер «войны на истощение», а это значит, что рано или поздно сторонам придется вновь сесть за стол переговоров.


Судя по всему, военным путем решить давний территориальный спор у Армении и Азербайджана снова не получится. Несмотря на превосходство в численности населения, количестве разнообразных вооружений, а также на более выгодное экономическое положение, Азербайджан все же недооценивает противника.

Армения – «крепкий орешек» с хорошо мотивированным населением, поддержкой многомиллионной армянской диаспоры со всех стран мира – от России до США. И победить армянскую армию в Нагорном Карабахе – очень непростая задача. Что интересно, Азербайджан предпочитает не распространяться о своих военных потерях, хотя армянская сторона публикует списки погибших военнослужащих и мирных жителей.

К тому же, не стоит забывать: армяне будут биться в НКР не на жизнь, а на смерть, потому что прекрасно понимают, что в случае занятия ее территории азербайджанскими войсками это будет означать неминуемый исход армян из Карабаха с огромными жертвами среди мирного населения. Азербайджанского населения, в свою очередь, в Карабахе практически нет и это обстоятельство делает мотивацию армянских и азербайджанских военных неравной.

1 октября президенты США, России и Франции Дональд Трамп, Владимир Путин и Эммануэль Макрон обратились к властям Армении и Азербайджана с призывом немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. По мнению лидеров держав, решение карабахской проблемы можно найти исключительно дипломатическим путем.

Эти слова идут вразрез с позицией Ильхама Алиева, который утверждал, что Армения должна немедленно освободить оккупированные территории, иначе Азербайджан возьмет их вооруженным путем. В итоге азербайджанский президент оказался заложником собственных слов: если у вооруженных сил Азербайджана не получится занять хотя бы значительную часть территории НКР, то имиджевые потери неизбежны.

Воевать с армянами в Нагорном Карабахе не так просто. Ведь и тридцать лет назад Азербайджан был больше Армении по численности населения. Однако отстоять НКР так и не получилось. Сейчас, похоже, ситуация повторяется. Все может измениться в худшую для Армении и НКР сторону лишь в том случае, если в конфликт в Карабахе открыто вмешается Турция.

Но пока Анкара сохраняет относительное благоразумие: вооруженная агрессия против одного из участников ОДКБ может привести к очень серьезному конфликту в регионе, с участием не только Армении, НКР, Азербайджана и Турции, но и России, возможно – некоторых других участников ОДКБ, а также Ирана. Реджеп Эрдоган понимает печальные перспективы Турции в данном случае, поэтому пока воздерживается от открытой агрессии против Армении, хотя военно-техническая поддержка Азербайджану оказывается и протурецкие наемники из Сирии и Ливии в регион уже переброшены.

Наиболее вероятным исходом текущих событий будет дальнейшее сохранение прежнего статуса НКР и продолжение переговоров между Арменией и Азербайджаном. По крайней мере, именно такого развития событий ожидают в Москве, Вашингтоне, Париже, Берлине. Однако Реджеп Эрдоган, с присущей ему самоуверенностью, уже заявил, что державы (США, РФ и Франция) потеряли право выступать с миротворческими инициативами.

Печально, что цена очередного всплеска амбиций Турции – человеческие жизни как армянских и азербайджанских солдат, так и мирных жителей.

Если же говорить о российских интересах в Закавказье, то стоит напомнить: в отличие от Азербайджана, Армения является членом ОДКБ и постоянным участником всех военных маневров, проводимых этой организацией. Именно в Армении находится российская военная база.

Усиление азербайджанских позиций в Закавказье будет однозначно и усилением позиций Турции, что совсем не в интересах Москвы. Допустить агрессию Турции против Армении Россия просто не может, иначе это будет тяжелейшим геополитическим поражением нашей страны и плевком в лицо действующей российской власти.
Автор:
Использованы фотографии:
Фейсбук/Министерство обороны Армении
97 комментариев
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  1. serzh.kost
    serzh.kost Сегодня, 10:06 Новый
    -3
    сейчас налетят Ыксперды с воплями ЭТО НЕПРАВДА! Азербайджан уже весь НК захватил, Ереван уже штурмуют!
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 10:10 Новый
      +9
      С фронта пишешь что ли?
      1. Охотовед 2
        Охотовед 2 Сегодня, 10:15 Новый
        +6
        Там у каждого своя правда, раз нет явного военного преимущества - выпустят пар и скоро сядут за стол переговоров! Длительный конфликт не выдержит не одна ни другая сторона.
        1. Храмов
          Храмов Сегодня, 10:23 Новый
          +3
          За какой стол?
          Каких переговоров?
          Это бред сивой кобылы.

          Сами они могут договориться только об очередной резне.
          Нужно признать, что самостоятельно они ни о чем не договорятся.

          Мир там возможен лишь под шапкой России.

          Иначе лишь временные перемирия с нагнетанием национальной розни в момент этого перемирия.
          1. Охотовед 2
            Охотовед 2 Сегодня, 10:27 Новый
            +6
            Вы эмоции свои попридержите а то с дивана упадёте! Какая разница при чьём посредничестве они будут договариваться и кто будет заниматься примирением? Договариваться будут Непосредственные участники конфликта, Армения и Азербайджан!
            Да пусть и временное перемирие, плохой Мир - Лучше хорошей Войны!
            1. роман66
              роман66 Сегодня, 10:47 Новый
              +7
              Леша hi , это же как Крым - азербайджанцам пора принять этот факт и не рыпаться, и где-то турок надо осадить, чтоб не шалили
              1. Охотовед 2
                Охотовед 2 Сегодня, 10:51 Новый
                +3
                Приветствую Роман! hi Вот только одно отличие, Крым вернулся без крови, Отлично проведённая операция! А тут - даже пленных походу добивают, кадры трофейной техники видел, не видел кадров с пленными!
                Про Турок - абсолютно с Тобой согласен!
                1. роман66
                  роман66 Сегодня, 10:53 Новый
                  +3
                  какие же пленные, там озверение дошло до предела, уже и в Москве режутся, наши бы не тихушничали - все бы и закончилось давно
                  1. Охотовед 2
                    Охотовед 2 Сегодня, 11:06 Новый
                    +1
                    Возможно Ты и прав, только Я считаю, что ещё не время вылазить в эту свару, пусть выпустят пар! Впрягаться за Армян - оборвав все связи с Азербайджаном (кстати отличным торговым партнёром) тоже не выход! Лучше оставаться над схваткой, по крайней мере сейчас!
                  2. НДР-791
                    НДР-791 Сегодня, 11:10 Новый
                    +1
                    ...уже и в Москве режутся...
                    О как!?!? Вроде наш замминистра МВД с представителями диаспор встречался. Вроде как предупредил что ни-ни, а то... Не поняли значит?
                    1. роман66
                      роман66 Сегодня, 11:28 Новый
                      +1
                      а хрен ли толку? когда у кого-то родственник погиб - он сам пойдет, без спроса представителя диаспор
                      1. НДР-791
                        НДР-791 Сегодня, 11:32 Новый
                        0
                        Мдя, тогда нафиг таких представителей? Вон у Кадырова не забалуешь, мигом всё семейство на "ковёр" вытаскивает в позу ротного пулемёта
                  3. Incvizitor
                    Incvizitor Сегодня, 11:32 Новый
                    0
                    Тех, кто в Москве режется туда высылать пусть у себя воюют.
              2. Лопатов
                Лопатов Сегодня, 11:11 Новый
                0
                Цитата: роман66
                это же как Крым - азербайджанцам пора принять этот факт и не рыпаться, и где-то турок надо осадить, чтоб не шалили

                Строго говоря, Россия "не рыпалась" довольно долго. И "принимала факт".
                Но в итоге....
      2. хрыч
        хрыч Сегодня, 10:19 Новый
        +9
        Цитата: Пессимист22
        С фронта пишешь что ли?

        Фронт прошел через сердца и другие, менее значащие части тела wassat
        Сейчас оба режима на грани. Алиев столько готовился и в результате пшик. Сам же разжег азербайджанское общество ... а как потушить. Может спросить Эльчибея wassat Пашинян столько НЕ готовился к войне и армяне выстояли, конечно ценой потерь. Очередная и безоговорочная победа РОССИИ wassat путем выдержки. Америке не до них, там свой Карабах wassat Макрон сильно, сильно озаботился... написал в мессенджере, мол мы с вами вместе с Акопом в акопах и откупорил бутылку Шардонэ laughing Правда Алиев еще сыскал лавры пособника терроризма. Это серьезно ... кищ-мищ выпал из рОта wassat Оба в Сочи и не забудьте наколенники wassat
        1. Лопатов
          Лопатов Сегодня, 10:39 Новый
          -6
          Цитата: хрыч
          Алиев столько готовился и в результате пшик.

          Вы несколько неверно оцениваете реальность.
          Подготовка Алиева явно пошла впрок. И сейчас, и летом, и в 16 году
          Эт раз.
          Тушить ему ничего не надо, заказ общества "наказать" выполняется. Единственная проблема- ресурсы. "Высокоточная война" это дорого даже для США.
          Эт два
          Пашинян своё "вот видите, Россия и ОДКБ бесполезны" тоже успешно продвигает. От своих косяков общество отвлёк, особых территориальных потерь не намечается из-за того, что он правильно выбрал время- когда Турция толком поддержать союзника не сможет.
          Эт три
          1. хрыч
            хрыч Сегодня, 11:10 Новый
            +2
            Стакан у вас наполовину пуст wassat Азербайджан нанес потери и сам потерял. Причем от трети до половины своего потенциала. Цифры нужно уточнять, армяне снимают не с дронов, а с позиций, но раз атакующая сторона не может прорвать фронт, значит оставляет на поле технику и тела. Это закон войны. Сократились кадры с дронов бакинцев. Армяне учатся противодействовать путем крови, поэтому научатся быстро. Останавливает Турцию лишь ОДКБ и это знают все. Потому и попытки армян втянуть нас в своих поддельных акциях. А военная помощь идет с России и только с России. Вспыльчивые азербайджанцы от реляций мгновенно переходят к погромам. И попробуй останови. Также линия на сокрытие потерь чревата. Нужно хоронить героев с помпой, а не зарывать их молча или вообще бросать их на поле. Кто это видит на передовой - резко сникает. Потому, что понимает, что сам будет так валяться. Тот же Эрдоган из похорон устраивает шоу. А тут ...
            1. Лопатов
              Лопатов Сегодня, 11:16 Новый
              -1
              Цитата: хрыч
              Азербайджан нанес потери и сам потерял. Причем от трети до половины своего потенциала.

              laughing laughing laughing
              Я бы не стал оценивать потери Азербайджана по победным армянским реляциям. Они скоро азербайджанские ВС по второму разу начнут уничтожать.

              Цитата: хрыч
              Сократились кадры с дронов бакинцев. Армяне учатся противодействовать путем крови, поэтому научатся быстро.

              Они ничему не научились с 16 года. Когда наблюдались абсолютно те же кадры.
              Азербайджанцы- наоборот, делают работу над ошибками. Снижая стоимость огневого поражения.
              1. хрыч
                хрыч Сегодня, 11:26 Новый
                0
                Есть военная логика. Наступающий отходя много оставляет на поле. Поэтому победные реляции армян ближе к истине. И видел я как бакинцы разминируют поле ... своими танками laughing Зато армяне публикуют потери, а противник нет. Это вызывает героизм и подъем. А замалчивание потерь ведет к безнадеге. Сейчас армия АР держится на роликах с дронов. Но часть ударов идет по ложным фанерным целям. Еще бы армянам научиться разбегаться, а не кучковаться при атаке. Это свойства менталитета обоих wassat сбиваться в стаю, а в момент истины превращаясь в отару.
                1. Лопатов
                  Лопатов Сегодня, 11:34 Новый
                  0
                  Цитата: хрыч
                  Поэтому победные реляции армян ближе к истине.

                  Со 137-ю уничтоженными танками???
                  Да бросьте.

                  Цитата: хрыч
                  Зато армяне публикуют потери,

                  Очень сильно занижая. На чём они ещё в 16 попались...
      3. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 10:41 Новый
        +3
        Цитата: Пессимист22
        С фронта пишешь что ли?


        Вот,с фронта,видео от Русского Журналиста Семёна Пегова.

        1. финиш
          финиш Сегодня, 10:56 Новый
          +1
          Семен молодца! Какой день под пулями доносит информацию. Надо ему медаль по окончании военных действий.
        2. Борис ⁣Бритва
          Борис ⁣Бритва Сегодня, 11:04 Новый
          +2
          Цитата: Инсургент
          Русского Журналиста Семёна Пегова

          Меня нельзя упрекнуть в симпатиях к жажде войны азербайджанской стороны, но тут я вынужден заметить: при просмотре видео не забывайте делать скидку на то, что данный конкретный журналист из обоймы Габрелянова Арама Ашотовича.
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 10:12 Новый
      +7
      Война в Карабахе становится затяжной: за пять дней конфликта в стратегическом плане не изменилось ничего
      Затяжная война для Армении и НКАО,не в их интересах ,с их ограниченными ресурсами и сложной логистикой...
    3. Vol4ara
      Vol4ara Сегодня, 10:13 Новый
      -4
      А зачем что-то стратегически менять в первые дни? Повыбьют технику, потом пустят пехоту
      1. Лопатов
        Лопатов Сегодня, 10:30 Новый
        -2
        Цитата: Vol4ara
        потом пустят пехоту

        Не будет "пехоты". Ну разве что боевиков из Сирии утилизировать

        Алиев решает задачу нанесения максимальных потерь при минимальных собственных. Прежде всего людских. Судя по всему- успешно.
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 10:51 Новый
          +2
          а потом заработает искандер, там радиуса на многое хватит
          1. Лопатов
            Лопатов Сегодня, 11:03 Новый
            0
            Цитата: роман66
            а потом заработает искандер, там радиуса на многое хватит

            Боюсь, и здесь у Армении проблемы.
            Число ракет ограничено. И новые Россия не подарит. Мало того, с высокой вероятностью без разрешения России армяне не смогут их применить.
            А у Азербайджана тоже есть дальнобойные средства. К примеру, израильские "Лоры" и "Экстры" или белорусские "Полонезы"
      2. боеприпас
        боеприпас Сегодня, 10:43 Новый
        +2
        Цитата: Vol4ara
        А зачем что-то стратегически менять в первые дни? Повыбьют технику, потом пустят пехоту

        Отчасти согласен.
        Подобные компании не могут начинаться без тщательно разработанного плана. Наподобие " барбаросса ".
        Всё говорит за то , что Азербайджано - турецкие военные сделали ставку на разгром ПВО Армении и максимальное выбивание техники ( ОБТ и Артиллерии ), и лишь после этого планировали тотальное наступление с поддержкой авиации. .. это предположения .. конечно. Возможно .. что пошло не совсем по плану. посмотрим....
        И ещё .. Поскольку четверть территории Ирана это иранский азербайджан .. и четверть населения Ирана - азербайджанцы , Ирану категорически не выгодна победа Азербайджана ( То есть Турции ) .. посмотрим.. sad
    4. Deniska999
      Deniska999 Сегодня, 10:37 Новый
      -5
      Армения заявила, что готова к переговорам. Сдулись.
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 10:48 Новый
        +4
        Цитата: Deniska999
        Армения заявила, что готова к переговорам. Сдулись.


        С чего вы взяли,что готовность к переговорам это проявление слабости ?

        На нашем примере(ДНР и ЛНР),очевидно,что готовность к переговорному процессу не значит сдачи позиций. Более того,мы ведём переговоры с противником в "минском формате" ,во многом нас не устраивающем,но это другая история...
      2. dzvero
        dzvero Сегодня, 11:23 Новый
        +1
        Армения заявила, что готова к переговорам. Сдулись.

        Нет. Продемонстрировала согласие с призыв Трампа, Путина и Макрона о прекращении боевых действий - очко в своей пользы на политической арене. Азербайджанское руководство своим молчанием ставит себя в невыгодное положение. Более того, после сообщения Пентагона о переброске сирийских боевиков, может получить клеймо пособника игил со всеми вытекающими...
  2. Ольгович
    Ольгович Сегодня, 10:08 Новый
    0
    Война в Карабахе становится затяжной: за пять дней конфликта в стратегическом плане не изменилось ничего

    И хорошо.

    ВСЕМ-за стол ПЕРЕГОВОРОВ, хватит жертв!
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 10:15 Новый
      +6
      О чём им переговариваться-то? Каждая сторона считает Карабах своим, и точка. Компромисса тут быть не может в принципе - армяне с азербайджанцами вместе не уживутся. Без сторонней сдерживающей силы. ИМХО - надо ждать когда они навоюются и не придут к окончательно патовой ситуации. Тогда - возможно перемирие. Но не мир. Рано или поздно - там снова начнётся мордобой. Единственный шанс - обеим странам вернуться в состав России. Только вот нам - это зачем? У нас и так представителей обоих народов ваше крыши...
      1. g1washntwn
        g1washntwn Сегодня, 10:25 Новый
        +1
        Цитата: paul3390
        Только вот нам - это зачем? У нас и так представителей обоих народов ваше крыши...

        Им к маме ездить будет проще (шутка). А так-то действительно, бесцеремонная экспансия НАТО нам совсем не угроза (сарказм).
  3. oldav
    oldav Сегодня, 10:09 Новый
    -7
    Не понимаю нашу(Власть и СМИ) нейтральную позицию. Нужна однозначная поддержка Армении. азербайджанецы никогда не были и не будут нашими союзниками. Это те же турки.Вспомните чеченские компании,вспомните погромы, в конце концов они не являются нашими союзниками ни в чем. Да и на бытовом уровне, проживая и работая здесь, они ненавидят наш народ и страну. И плевать на Пашиняна и Сороса. Важен народ и наша общая история.
    1. seti
      seti Сегодня, 10:21 Новый
      +14
      Цитата: oldav
      Не понимаю нашу(Власть и СМИ) нейтральную позицию. Нужна однозначная поддержка Армении.

      У вас есть прекрасный шанс лично поехать добровольцем в Нагорный Карабах если уж не хотите ехать на Донбасс. Не нужно опелировать к Российской Власти. Она все делает как раз правильно. Русский солдат должен воевать за интересы России а не за интересы армян Нагорного Карабаха. Именно так даже не Армении. Армян в Армении 3 млн. Еще по миру их 6 млн. Так что народу у них хватает. Денег у их диаспоры тоже дохрена. Так что не нужно прятатся за спину русского Ивана. Выбрали сороского Пашиняна ну так тогда пусть обращаются в США и ЕС..Так что давайте сами ..сами.
      1. oldav
        oldav Сегодня, 10:25 Новый
        -2
        При чем тут солдат? Вы видели кадры? В современной войне живая сила уже особо не играет значения. Ну поедут туда тысячи добровольцев и что: на пушечное мясо? У РФ есть технологии которыми мы могли бы им помочь. Да и не обязательна военная помощь. Мы даже экономические меры боимся применить.
        1. chingachguc
          chingachguc Сегодня, 11:11 Новый
          0
          Азербайджан - выгодный торговый партнёр. Зачем применять торговые меры? Ради Сороса?
        2. seti
          seti Сегодня, 11:37 Новый
          0
          А за что экономические меры принимать ? Даже Армения оф считает Нагорный Карабах (НК) територией Азейбаджана. Какие вопросы ? Почему - спрашиваю почему Россия должна помогать Армении ? На основании чего ? Так по старой памяти ? Так нет армяне нас предали выбрав Пашиняна который полностью прозападный политик из гнезда Сороса. Как и вся его команда. ОДКБ скажете вы ? Так он на НК не распространяется. Я не за азербайджан и неза армян - мне они полностью безразличны. Оно храбрые и гордые только на рынках.. Пусть разбираются сами а мы посмотрик как у них это получится.

          А вы толкаете русского солдата на войну которой нет начала и не видно конца за чужие интересы. Ежайте сами.
    2. Andobor
      Andobor Сегодня, 10:23 Новый
      +1
      Цитата: oldav
      И плевать на Пашиняна и Сороса. Важен народ и наша общая история.
      Ответить
      Ци

      Я плюсанул, но только так, - иначе не доходит. Скакал в том числе и народ.
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 10:23 Новый
      +4
      Тогда - нам придётся что-то делать с миллионной азербайджанской диаспорой в России. Прямого вмешательства и разгрома Азербайджана они хрен простят. И начнут гадить изо всех сил.. Хотя - со всеми этими диаспорами давным-давно пора бы разобраться..
      1. oldav
        oldav Сегодня, 10:37 Новый
        +3
        Почему мы вообще должны ориентироваться на их мнение? Их сда никто не звал. Хотите и дальше торговать помидорами сидите тихо и мирно.
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 10:40 Новый
          -1
          Не при этой власти. Судя по происходящему в наших городах.. Сильно сомневаюсь что она в состоянии взять под жёсткий контроль диаспоры..
          1. oldav
            oldav Сегодня, 10:57 Новый
            +3
            Приведите хоть один пример грузинских бунтов в 2008 году? Вот и о том же. Будут сидеть тихо и смирно.
      2. БИАБИА
        БИАБИА Сегодня, 10:39 Новый
        +1
        Дык и армянская диаспора в России не маленькая мягко скажем.
    4. Роман13579
      Роман13579 Сегодня, 10:35 Новый
      -1
      Нужна однозначная поддержка Армении. азербайджанецы никогда не были и не будут нашими союзниками.


      А может пора уже поддержать россиян..
      А то всё то украинцам, то сирийцам, то белорусам, то армянам помогаем..
      1. zadorin1974
        zadorin1974 Сегодня, 10:57 Новый
        +1
        Роман,кто про что,а вшивый про баню.Хотите по существу о помощи армянам здесь рассказать или опять 33 заработать?Сходите лучше чаю попейте.
        Олега же хочется отправить в путишествие.Не азербайджанецы не армяне нам не друзья и не родственники(с такими и врагов не надо).Жаль что наши рукамиводители с мнением большинства населения не соглашаются.
        1. Роман13579
          Роман13579 Сегодня, 11:05 Новый
          -1
          или опять 33 заработать?
          А что, так можно?? Дали бы уже ссылку что ли..

          Сходите лучше чаю попейте.
          Кофе на столе и так..

          Хотите по существу о помощи армянам здесь рассказать

          Не хочу..
          Я как раз и написал о том, что хватит уже помогать всем на свете.. о себе пора подумать..

          Не азербайджанецы не армяне нам не друзья и не родственники(с такими и врагов не надо).Жаль что наши рукамиводители с мнением большинства населения не соглашаются.
          Вот с этого и стоило начинать..
      2. oldav
        oldav Сегодня, 11:00 Новый
        +2
        Когда у границ с РФ появятся базы "туркоманов"со всеми вытекающими. А они появятся. Вот тогда вам и понадобиться помощь. Гляньте на карту и посмотрите с какими регионами РФ граничит Азербайджан.
    5. Борис ⁣Бритва
      Борис ⁣Бритва Сегодня, 11:11 Новый
      +1
      Цитата: oldav
      Нужна однозначная поддержка Армении

      Дело в том, что мы не уверены, что армяне нам все еще союзники.
      Если бы за азербайджанскими войсками не маячили наши геополитические противники, желая поглубже обосноваться вблизи наших границ, Армения, как это не печально, осталась бы в этом конфликте совсем без друзей. И была бы в том совсем не наша вина.
    6. moscowp
      moscowp Сегодня, 11:24 Новый
      -1
      Цитата: oldav
      Не понимаю нашу(Власть и СМИ) нейтральную позицию.

      Не понимаете? Так разберитесь сначала, а потом утверждения делайте. Там наших союзников не наблюдается ни с той ни с другой стороны. Ваши личные симпатии вы вправе поддерживать самостоятельно, только не надо других призывать за них воевать.
  4. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 10:16 Новый
    +4
    "И победить армянскую армию в Нагорном Карабахе – очень непростая задача."
    Здесь есть один серьезный момент.
    В частности штурмуют не только Карабах, но и иные территории, захваченные ранее Арменией.
    Вообще замечательная ситуация.
    Армения захватила территории.
    ООН и Россия в том числе признают принадлежность этих территорий Азербайджану.
    При этом попытки освобождения этих территорий жестко осуждаются.
    Да еще и осуждается сближение Азербайджана с Турцией, когда никакого иного выбора Азербайджану не оставили.
    А в чем собственно Азербайджан так перед всеми провинился?
    Может надрать зад Армении всем миром, повязать Азербайджан по рукам и ногам и ввести миротворческий контингент.
    Не справедливо?
    1. финиш
      финиш Сегодня, 11:05 Новый
      +2
      Так Армения не против вернуть эти территории,пояс безопасности, в обмен на обозначенный по срокам референдум о независимости бывшего НКО и связи с материком ( хотя там был референдум 25 лет назад, как и недавно в Крыму). Азербайджан против статуса и за немедленный возврат всего и вся.
      1. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 11:24 Новый
        0
        Азербайджан, в 16 году прекратил боевые действия под обещания Армении и гарантов, о возврате этих территорий.
        Однако Армения не только не освободила эти территории, а еще и заявила в лице Пашиняна, что Карабах это однозначно Армения.
        Не кажется ли позиции и политика Армении схожей с политикой Израиля в части Голанских высот?
        Они так же заявляют.
        Мы бы и хотели отдать, да Сирия сама виновата.
        Очень схожая ситуация и с Косово.
        Албанцы просто отжали территорию у Сербии.

        Почему Армении не вывести войска с территорий, которые не входят в состав Карабаха?
        Как быть с изгнанными с территории Карабаха азербайджанцами.
        Они не имеют право принимать участие в референдуме?
        Вопросов очень много.
    2. Задира
      Задира Сегодня, 11:22 Новый
      0
      Пока Азербайджанская ССР и Армянская ССР существовали в рамках Союза, внутренние границы республик были условные и вопрос компактного проживания армянского населения на тех территориях, откуда сейчас их пытаются вытеснить, не вызывал напряжения. Кроме того, большой брат тушил подобные конфликты в зародыше. После получения суверенитетов условные внутренние границы превратились во внешние и у Азербайджана возникло желание очистить формально свою территорию от армян. Тогда возмутились армяне, которые проживали в этих местах с незапямятных времен, и стали отстаивать свое право на проживание с помощью оружия и добились своего.
      Таким образом, утверждение о том, что текущие действия Азербайджана являются на 100% правомерными не совсем корректно
  5. oldav
    oldav Сегодня, 10:18 Новый
    +5
    Вы вообще понимаете что будет если они НКР захватят? Там начнутся такие этнические чистки что Сербская краина и косово отдыхают. Я на бытовом уровне общался с азерами, так они даже своих детей армянами пугают(вместо бабайки ). Никто вообще об этом не говорит. Тем более у них это в крови. "братья-турки" им подскажут как это делать, опыт у них есть.
    1. moscowp
      moscowp Сегодня, 11:26 Новый
      0
      Там большой опыт взаимной резни, и азербайджанцы армян резали и наоборот. Там все хороши
    2. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 11:31 Новый
      0
      Цитата: oldav
      Вы вообще понимаете что будет если они НКР захватят? Там начнутся такие этнические чистки что Сербская краина и косово отдыхают. Я на бытовом уровне общался с азерами, так они даже своих детей армянами пугают(вместо бабайки ). Никто вообще об этом не говорит. Тем более у них это в крови. "братья-турки" им подскажут как это делать, опыт у них есть.

      Вы не читали мой пост.
      Я заявил об укрощении обеих сторон и вводе миротворческого контингента.
      А как вы считаете.
      Преступников с армянской стороны, проводивших этнические чистки в Карабахе наказать стоит или это неприкасаемые герои Армении?
      Хватит всецело вестись на пропаганду со стороны Армении.
      У всех сторон свои скелеты в шкафу.
      Однако насиловать только одну сторону абсолютно несправедливо и контрпродуктивно.
      Конфликт исчерпан не будет.
      Нельзя России принимать в этом конфликте исключительно какую либо из сторон.
  6. Andobor
    Andobor Сегодня, 10:19 Новый
    +5
    Плевок в сторону России произошел, когда армяне поведясь на майданные технологии выбрали Пашиняна - птенца из гнезда Сороса, Армению ни кто не тронет как члена ОДКБ, но часть Карабаха они могут и потерять.
    1. сибиралт
      сибиралт Сегодня, 10:31 Новый
      +3
      Попытки захватить Мартуни и Физули ничем не закончились. И что дальшге?
    2. Роман13579
      Роман13579 Сегодня, 10:39 Новый
      -1
      армяне поведясь на майданные технологии выбрали Пашиняна


      Ну да.. а предыдущий през просто от бога там был..))
      Долой выборы, даёшь вечное царство..
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 10:53 Новый
        -1
        Цитата: Роман13579

        Ну да.. а предыдущий през просто от бога там был..))
        Долой выборы, даёшь вечное царство..
        Ответить
        Цитата
        мне кажется,только туркмены довольны своим султаном... готовы зад лизать.
      2. Andobor
        Andobor Сегодня, 11:06 Новый
        -1
        Цитата: Роман13579
        а предыдущий през просто от бога там был..

        а где они от бога? - только в сказках, но выбирать майданутых соросят, то же не гоже.
        1. Роман13579
          Роман13579 Сегодня, 11:32 Новый
          0
          Это уже народу решать, кого он хочет выбирать.. как по мне - Пашинян вполне адекватный, не в пример всяким Порошенкам и Грибаускайтам..
          В любом случае - выбирать лучше, чем когда тупо вечный царь, а-ля Путин..
  7. Капитан Пушкин
    Капитан Пушкин Сегодня, 10:21 Новый
    +2
    Цитата: oldav
    Нужна однозначная поддержка Армении

    Вот только не надо Россию втягивать в очередную чужую войну.
    Воевать можно только за свои интересы, а РФ интересны и Армения и Азербайджан. От того и позиция, близкая к нейтральной.
    1. oldav
      oldav Сегодня, 10:29 Новый
      +2
      А интересы по Вашему это торговля помидорами? Гляньте на карту и посмотрите где окажутся базы Турции(НаТО) в случае ее закрепления. Или вы считаете что на арцахе турки остановятся? Есть такая территория как Нхичевань и посмотрите что ее отделяет от Азербайджана.
      1. Роман13579
        Роман13579 Сегодня, 10:40 Новый
        -4
        посмотрите где окажутся базы Турции(НаТО)

        Да и шут с ними..
        Азербайджанцев бабайками пугают.. а вас всякими НАТО..
        Дайте просто пожить.. а не трястись, что где-то чья-та база появится..
        1. oldav
          oldav Сегодня, 10:44 Новый
          +2
          Поучите историю. Никто никогда просто так жить никому не давал. Извиняюсь Швейцария исключение. И то что вы сейчас спокойно живете это заслуга наших предков, которые отдали жизни за это. С РФ тип поведения "моя хата с краю" не прокатит.
          1. Роман13579
            Роман13579 Сегодня, 11:09 Новый
            0
            И то что вы сейчас спокойно живете

            Какое же это спокойно, когда только и трясёмся о каждой базе НАТО..
            Заслуга у нас лишь одна - это ЯО от Сталина.. и именно благодаря ему никто нас не тронет.. Если сами опять не полезем куда не надо..
            1. oldav
              oldav Сегодня, 11:13 Новый
              0
              Запомните одно. Никто никогда не смирится с тем что на карте мира есть огромное Гос-во с огромными ресурсами, на котором мало населения и которое может уничтожить любую страну да планету в целом одним ударом. И раз мы живем тут то всегда будут те кто захочет поживиться.
              1. Роман13579
                Роман13579 Сегодня, 11:34 Новый
                0
                Никто никогда не смирится

                которое может уничтожить любую страну да планету в целом одним ударом

                Вот потому пусть они и трясутся, и не спят по ночам..
                А не мы..
    2. сибиралт
      сибиралт Сегодня, 10:39 Новый
      +2
      Франция уже заявила о вторжении в Армению боевиков Эрдогана из признанных террористических запрещенных
      Россией организаций. Поэтому вполне допустимо уничтожение их в районе сосредоточения, например, в Нахичевани силами России либо ОДКБ. Там есть проход в Турцию посуху. Но очччень неудобный по рельефу.
  8. KAVBER
    KAVBER Сегодня, 10:23 Новый
    +1
    Я думаю тут игра идёт поинтереснее чем просто драка армян с азербайджанцами за клочек земли, под шумок этой заварухи турция хочет полностью подмять азербайджан под себя, а армению ставленики сороса ведут к полному разрыву с Россией и выходу из всех договоров, в том числе и из ОДКБ, с выводом нашей базы, и конечно тут как тут маячит приём грузии в нато. И что мы получаем в итоге, все закавказье либо под странами нато, либо в самом нато.... А вот что сделать что бы избежать такого сценария, это и есть вопрос.
  9. certero
    certero Сегодня, 10:23 Новый
    +1
    Цитата: Livonetc
    Может надрать зад Армении всем миром, повязать Азербайджан по рукам и ногам и ввести миротворческий контингент.
    Не справедливо?

    В нормальном мире именно так и сделали бы. Под международным контролем замирили бы страны и лет 100 держали бы там воинский контингент чтобы не допускать войны.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 10:27 Новый
      0
      Это всё равно не решит главного для них вопроса - чей Карабах..
      1. certero
        certero Сегодня, 10:30 Новый
        +1
        Решит. Советский Союз смог замирить.
        пройдет несколько поколений, люди привыкли что рядом живут не враги, а такие же люди как они
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 10:34 Новый
          0
          Только вопрос - нам-то это зачем? Не уверен, что мы все захотим снова жить в одном государстве с кавказскими странами.. Или среднеазиатскими.. Ибо только Советская власть могла жёстко контролировать своё население, в нонешних реалиях это приведёт только к тому, что всё их население в полном составе переедет жить в наши города. Не думаю, что кто-либо из нас об этом мечтает..
        2. oldav
          oldav Сегодня, 10:34 Новый
          +1
          Товарищ Джугашвили с Лениным как и передал эту территорию азербайджанцам, а также абахазию,донбасс,южную осетию и преднистровье. Отсюда и все конфликты.
        3. Роман13579
          Роман13579 Сегодня, 10:42 Новый
          -1
          пройдет несколько поколений, люди привыкли что рядом живут не враги, а такие же люди как они

          С Украиной так и было.. более того - мы там и не были даже врагами.. вообще перероднилось по полстраны..
          Но как только коснулось территорий - сразу стали..
  10. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 10:31 Новый
    +3
    ...обстоятельство делает мотивацию армянских и азербайджанских военных неравной.

    Мотивация у того, кто защищает свой дом и захватывает чужой... всегда разная.
    А по поводу "затяжной" войны... 6 дней - это еще не затяжная. Современные войны скоротечны, но не за 2 часа же противника побеждать..
  11. Капитан Пушкин
    Капитан Пушкин Сегодня, 10:35 Новый
    0
    Цитата: KAVBER
    турция хочет полностью подмять азербайджан под себя, а армению ставленики сороса ведут к полному разрыву с Россией

    Если влезем в войну напрямую, так и будет.
    Наша задача, что бы в этой войне не было победителей.
    Только относительный нейтралитет и поддержание статус-кво в регионе позволят избежать описанного сценария.
    1. oldav
      oldav Сегодня, 10:40 Новый
      +2
      Какое статус-кво? Турция уже в Азербайджане. А это контроль над всем югом РФ(гляньте на карту если не трудно). А мы сидим как амебы и мямлим "ребята давайте жить дружно".
      1. Роман13579
        Роман13579 Сегодня, 10:45 Новый
        -1
        Турция уже в Азербайджане. А это контроль над всем югом РФ(гляньте на карту если не трудно). А мы сидим как амебы и мямлим "ребята давайте жить дружно".


        Крым уже в России. А это контроль над всем Чёрным морем (гляньте на карту если не трудно) . А мы сидим как амебы и мямлим "ребята давайте жить дружно".
        "где-то в штабах НАТО" (с)

        И кто скажет, что они тоже тогда не правы??)
        1. oldav
          oldav Сегодня, 11:04 Новый
          +1
          Забрав Крым мы не посягаем на их территорию и не влияем там никак. А турки обосновавшись в Азербайджане уже влияют на несколько регионов. в.тч и ИРАН.
  12. maktub
    maktub Сегодня, 10:39 Новый
    0
    С утра на тгк появились видео, где дроны взялись за уничтожение живой силы
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:50 Новый
      +2
      Ну так добавили бы видео. Довольно болезненные прилеты в ночное время. Но это довольно быстро контрится рассредоточением. Сирийцы по 3 не собираться на открытой местности научились к второму дню.


      Ну и окопанная техника по советскому учебнику не работает против БПЛА.


      Ну и Харопы отрабатывают, видео почти визуализация воспоминаний пехоты с сайта Драбкина - IRemember
      1. maktub
        maktub Сегодня, 11:04 Новый
        -1
        Я так понимаю у Азербайджана сейчас полное превосходство в воздухе и они успешно "режут" коммуникации даже в тылу?
  13. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:51 Новый
    -1
    Война в Карабахе становится затяжной: за пять дней конфликта в стратегическом плане не изменилось ничего
    fool Бред. Все изменяется. Линия боестолкновений стабилизировалась, но время на кого работает? На АзР, а Армения в проигрыше. В результате как положено армяне агребут за свою 2-10 векторность и майдан.
  14. Вольный ветер
    Вольный ветер Сегодня, 11:01 Новый
    -1
    а на фотке кто интересно, я в ихних мордах не разбираюсь. Пусть друг дружку молотят сколько хотят, совсем не переживаю по этому поводу.
  15. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 11:02 Новый
    +2
    В интересах России было бы поспособствовать полному разгрому Азербайджана, посадить в Баку лояльную хунту, если диаспора будет против выкинуть домой эту диаспору, после чего масштабно помочь курдам и развалить исторического врага, но мы конечно ни чего такого не сделаем, а будем ждать ножи в спину.
  16. Старый Орк
    Старый Орк Сегодня, 11:07 Новый
    +1
    Вся суть этой войны быть затяжной. У России ресурсов не бесконечно. Создав 5 - 6 очагов напряженности приведет к невозможности радикального вмешательства в вопрос передела мира. Можно ожидать в ближайшее время обострения еще на нескольких направлениях в том числе Украина, Таджикистан, Сирия А одновременно и за Китай возьмутся Индия, Афганистан , Тайвань , Спорные острова с Японией.
  17. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:07 Новый
    0
    У кого там какие планы были .... гадай теперь. Но судя по подготовке ВС Азербайджана, ничего глобального они НЕ ПЛАНИРОВАЛИ! Максимум, вернуть прошлые потери и всё .....
    1. oldav
      oldav Сегодня, 11:15 Новый
      0
      Зря вы так. Алиев нацелен на соеденение с Нахичеванью. А это его родина.
  18. Щекн Иртч
    Щекн Иртч Сегодня, 11:11 Новый
    -1
    Статья ни о чём. Информпук. Сборник уже известных цитат. Ничего нового. Домыслы на основании "анализа" на уровне 10 го класса советской школы. Автор, тебе конечно же не стыдно, слова стыд в твоем тезауроусе заменено на слово бабки.
  19. Старый26
    Старый26 Сегодня, 11:14 Новый
    -1
    Цитата: oldav
    А интересы по Вашему это торговля помидорами? Гляньте на карту и посмотрите где окажутся базы Турции(НаТО) в случае ее закрепления. Или вы считаете что на арцахе турки остановятся? Есть такая территория как Нхичевань и посмотрите что ее отделяет от Азербайджана.

    Может хватит пугать турецкими базами? Турки вообще не полезут в эту бойню, им она не нужна. А американские или НАТОвские базы в Грузии вас не беспокоят?
    Втягивать Россию в этот конфликт - самая большая глупость. И Азербайджан, и Турция понимают, что атаковать всерьез страну, входящую в ОДКБ - нажить себе неприятности. А вот когда речь идет о захваченных Арменией (Карабахом) территорий нескольких районов Азербайджана или самой НКР - тут никакое ОДКБ не поможет. Официально это территории Азербайджана и никто не обвинит их в агрессии, если они попытаются вернуть их.
    А Нахичивань. Уже лет 30 назад предлагали решить этот конфликт обменом территорий. А самое лучшее - исполнить Казанские решения, оставив проблему НКР "на потом"

    Цитата: paul3390
    Это всё равно не решит главного для них вопроса - чей Карабах..

    Вообще-то это всеми признанная официально территория Азербайджана. Вопрсо в другом.Решение этой проблемы не прпостое. Ибо таких точек на карте (непризнанных государств) - дофига и больше. Вот что с ними делать. Не получится, чтобы если эти "нам нравятся" - мы будем поддерживать их территориальные и государственные интересы. Нет - будем против. Проблема очень сложное и трудно решаемая
  20. Otshelnik
    Otshelnik Сегодня, 11:19 Новый
    0
    Допускаю что вы не знакомы с ТВД...Агдареинский гарнизон армян в окружение ,Агдере ворота в нагорную часть...и самое главное Муровдагские хребты освобождены...как наши этого добились,пока не раскрывается...