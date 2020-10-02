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Прокуратура Украины сорвала заседание суда по делу об убийстве Олеся Бузины

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Прокуратура Украины сорвала заседание суда по делу об убийстве Олеся Бузины

На Украине в очередной раз сорвали слушание по делу об убийстве украинского писателя и публициста Олеся Бузины. На этот раз в суд не явилась сторона обвинения - представители прокуратуры. Об этом сообщает "Страна.ua".


Как заявил по данному поводу Артем Захаров - адвокат Валентины Павловны Бузины, матери убитого журналиста, - заседание суда было сорвано по причине неявки прокуроров. При этом он подчеркнул, что прокуратура Офиса генпрокурора, осуществляющая процессуальное руководство по уголовному делу, продолжает блокировать расследование убийства Бузины, всячески затягивая рассмотрение дела.

Старший группы прокуроров – прокурор прокуратуры города Киева – на больничном. Здесь все понятно, бывает. А где вся остальная, созданная по обещанию генпрокурора Венедиктовой Валентине Павловне разобраться в ситуации, группа прокуроров Офиса генпрокурора? Всё, сдулись? Хайпанули и хватит? Некогда ходить в процессы? И уведомлять суд о неявке незачем? Ни слова, ни полслова

- написал Захаров в Facebook.

Адвокат добавил, что обещание Венедиктовой о расследовании дела о заказчиках и организаторах убийства выглядят "жалко и беспомощно".

Со своей стороны отметим, что за пять лет с момента убийства Олеся Бузины, дело так и не расследовано до конца. При президентстве Порошенко прокуратура просто спускала "дело на тормозах", для затягивания дела постоянно менялись суды, судьи и прокуроры. Обвиняемые в убийстве журналиста радикалы Медведько и Полищук до сих пор находятся на свободе, защита обвиняемых прилагает все усилия, чтобы затянуть процесс, дело доходит до абсурда.

Олеся Бузину застрелили у подъезда собственного дома в Киеве 16 апреля 2015 года. Полиция быстро раскрыла убийство, задержав двух националистов из радикальной организации С14 Дениса Полищука и Андрея Медведько. При этом в суд дело попало только в 2018 году и только в мае 2019 года прокурор начал зачитывать обвинительный акт. Все это время радикалы находятся на свободе и даже входят в общественные советы украинских правоохранительных органов - НАБУ и министерства по делам ветеранов.

Ранее президент Украины Зеленский пообещал, что все резонансные дела будут расследованы.
14 комментариев
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  1. Охотовед 2
    Охотовед 2 Сегодня, 09:11 Новый
    +5
    Нонсенс belay Сторона обвинения не является в Суд!
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 09:22 Новый
      +5
      Цитата: Охотовед 2
      Нонсенс

      Не... no no no Это - Ukraine today,то во что она превратилась...
    2. Invoce
      Invoce Сегодня, 11:32 Новый
      0
      Цитата: Охотовед 2
      Нонсенс belay Сторона обвинения не является в Суд!

      Сторона обвинения надула щеки и стукнув кулаком по столу сказала что расследует и призовет к ответу ...
      После открытых угроз со стороны националистов, сторона обвинения решила что в данном случае они погорячились... negative
  2. U-Gin78
    U-Gin78 Сегодня, 09:12 Новый
    +4
    заседание суда было сорвано по причине неявки прокуроров

    Театр абсурда продолжается. Пчёлы против мёда.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 09:35 Новый
    +2
    Просто нацики постарались. Запугали всех, кого можно было. И, выбирая между безопасностью семьи и честным судебным решением, ....результат налицо.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 09:43 Новый
      +2
      Цитата: Егоза
      выбирая между безопасностью семьи и честным судебным решением

      Безопасность - согласен yes На пост-майданной Окраине с этим ,с каждым днём только всё хуже и хуже...
      А вот "честные судебные решения" belay feel Вот вы,как "громадянка зi стажем" ,ЧЕСТНОСТЬ и ЗАКОННОСТЬ часто встречали в судах Окраины , даже до майдана ?

      Ясно,что с этим тоже,после майдана стало только хуже, но и изначально,"Незалежна Украiна" и "Закон" - понятия несовместимые...
      1. Hlavaty
        Hlavaty Сегодня, 11:14 Новый
        0
        Цитата: Инсургент
        ЧЕСТНОСТЬ и ЗАКОННОСТЬ часто встречали в судах Окраины , даже до майдана ?

        За десятилетие юридической практики в украинских судах встречалось всякое, в том числе и законность :). Возможно, что в украинских судах она встречалась не намного реже чем в РФ. И даже в 2014 ещё пару раз удалось защитить предприятия от наездов госорганов. Но потом да - стало как-то совсем грустно.

        Цитата: Инсургент
        но и изначально,"Незалежна Украiна" и "Закон" - понятия несовместимые...

        Взгляните на это шире: капитализм и закон - понятия несовместимые. Украина просто всё больше впадает в состояние хаоса, а хаос - это и беззаконие в том числе. Но если вы честно глянете на другие страны, вы увидите то, о чем писали марксисты - правосудие обслуживает правящий класс. В случае капитализма - это олигархи, корпорации и, служащий им, госаппарат. Такое правосудие и в РФ, и в Европе, и в США. Просто проявляется это с разной степенью откровенности.
  4. Olddetractor
    Olddetractor Сегодня, 09:40 Новый
    +1
    Как они его не любят. Казалось бы журналист, писатель... и такая ненависть
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:53 Новый
      +1
      Цитата: Olddetractor
      Как они его не любят. Казалось бы журналист, писатель... и такая ненависть

      "Рукописи не горят!" Книги его пытались сжечь, а все равно сохранились. И да, он Украинец с большой буквы. Рядом с ним, все эти "паны" чувствуют себя пигмеями рядом с Великаном. он действительно любил свой народ и ненавидел нацистов. Он говорил об общих корнях с русским народом и желал дружбы с Россией. Обличал лживость Европы....Вот поэтому и ненавидят!
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 09:54 Новый
      +3
      Цитата: Olddetractor
      Как они его не любят. Казалось бы журналист, писатель... и такая ненависть

      Уже СИМВОЛ... Донецк.

  5. g1washntwn
    g1washntwn Сегодня, 09:43 Новый
    +1
    Боинг и Бузина. Если в первом натовский цирк еще продолжается, то тут вообще нет шансов на правду и справедливость. Если и начнется какое шевеление то только после самоубийства заказчиков и исполнителей всей цепочки "двумя медицинскими масками в голову из Нафтизина". Фотошоп, опять же до сих пор не освоили, только после расширенных курсов. Ну и прочие мешающие "расследованию" факторы.
  6. 9 Вал
    9 Вал Сегодня, 09:51 Новый
    0
    Если бы обвинялись обычные граждане, пьяньчуга,сепар то конечно все были бы на месте,а так пардон,стрельнуть себе в ногу кто захочет. Ребятушек убийц потянули вверх не для того чтобы посадить,правильно же.
  7. депрессант
    депрессант Сегодня, 09:55 Новый
    +1
    Я помню Бузину. Видела его по телевизору. Умный, прекрасный человек. Надо начать снова смотреть TV. А то поубивают людей негодяи, а я убитых и знать не буду в лицо. Надо помнить, чтоб было что напомнить и предъявить.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:59 Новый
    0
    Что, что, а заматывать, забалтывать, откладывать... то, что не желательно на Украине научились хорошо. В этом отношении даже ЕС нужно поучиться у самостийных. Шестой год тянут резину выпустив сразу подозреваемых и тянуться это будет до тех пор пока это дело не забудется или цинично не заявят, что это было "самоубийство". По "самоубийствам" им не привыкать.