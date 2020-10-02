Прокуратура Украины сорвала заседание суда по делу об убийстве Олеся Бузины

Старший группы прокуроров – прокурор прокуратуры города Киева – на больничном. Здесь все понятно, бывает. А где вся остальная, созданная по обещанию генпрокурора Венедиктовой Валентине Павловне разобраться в ситуации, группа прокуроров Офиса генпрокурора? Всё, сдулись? Хайпанули и хватит? Некогда ходить в процессы? И уведомлять суд о неявке незачем? Ни слова, ни полслова

На Украине в очередной раз сорвали слушание по делу об убийстве украинского писателя и публициста Олеся Бузины. На этот раз в суд не явилась сторона обвинения - представители прокуратуры. Об этом сообщает "Страна.ua".Как заявил по данному поводу Артем Захаров - адвокат Валентины Павловны Бузины, матери убитого журналиста, - заседание суда было сорвано по причине неявки прокуроров. При этом он подчеркнул, что прокуратура Офиса генпрокурора, осуществляющая процессуальное руководство по уголовному делу, продолжает блокировать расследование убийства Бузины, всячески затягивая рассмотрение дела.- написал Захаров в Facebook.Адвокат добавил, что обещание Венедиктовой о расследовании дела о заказчиках и организаторах убийства выглядят "жалко и беспомощно".Со своей стороны отметим, что за пять лет с момента убийства Олеся Бузины, дело так и не расследовано до конца. При президентстве Порошенко прокуратура просто спускала "дело на тормозах", для затягивания дела постоянно менялись суды, судьи и прокуроры. Обвиняемые в убийстве журналиста радикалы Медведько и Полищук до сих пор находятся на свободе, защита обвиняемых прилагает все усилия, чтобы затянуть процесс, дело доходит до абсурда.Олеся Бузину застрелили у подъезда собственного дома в Киеве 16 апреля 2015 года. Полиция быстро раскрыла убийство, задержав двух националистов из радикальной организации С14 Дениса Полищука и Андрея Медведько. При этом в суд дело попало только в 2018 году и только в мае 2019 года прокурор начал зачитывать обвинительный акт. Все это время радикалы находятся на свободе и даже входят в общественные советы украинских правоохранительных органов - НАБУ и министерства по делам ветеранов.Ранее президент Украины Зеленский пообещал, что все резонансные дела будут расследованы.