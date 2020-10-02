Появилось видео стрельбы из-за бронепластины на испытаниях автоматического гранатомёта на Украине

На Украине проведены испытания 30-мм автоматического гранатомета КБА.117-02, созданного ДП «Конструкторское бюро «Артиллерийское вооружение». Он является пехотной модификацией вооружения, широко используемого украинской оборонной промышленностью в боевых модулях.КБА.117 – это аналог советского АГ-17, предназначенный для установки в боевые модули. Эта версия гранатомета не имеет приборов прицеливания и ручного спуска. Гранатомет КБА-117 был официально принят на вооружение ВСУ в 2019 году.Учитывая неоднократные обращения руководства вооруженных сил Украины и военнослужащих, специалисты КБАВ доработали «модульный» вариант гранатомета до пехотной, станковой версии.Уже успешно проведены типовые испытания 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомета КБА-117.02 на полигоне 169 учебного центра «Десна» Сухопутных войск ВСУ.При испытаниях стрельба (на всякий случай) производилась из-за бронепластины.Автоматический гранатомет КБА-117 предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, размещенных за укрытиями, в открытых окопах или траншеях, а также за природными складками местности. Стрельба из него ведется по настильной или навесной траектории одиночным или автоматическим огнем.Напомним, что ранее на Украины испытывали и внедряли в войска миномёт "Молот". Уже после постановки на вооружение ВСУ выяснилось, что миномёты этого низкого качества - имелось несколько случаев разрыва во время осуществления стрельб.