Военное обозрение
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Появилось видео стрельбы из-за бронепластины на испытаниях автоматического гранатомёта на Украине

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На Украине проведены испытания 30-мм автоматического гранатомета КБА.117-02, созданного ДП «Конструкторское бюро «Артиллерийское вооружение». Он является пехотной модификацией вооружения, широко используемого украинской оборонной промышленностью в боевых модулях.


КБА.117 – это аналог советского АГ-17, предназначенный для установки в боевые модули. Эта версия гранатомета не имеет приборов прицеливания и ручного спуска. Гранатомет КБА-117 был официально принят на вооружение ВСУ в 2019 году.

Учитывая неоднократные обращения руководства вооруженных сил Украины и военнослужащих, специалисты КБАВ доработали «модульный» вариант гранатомета до пехотной, станковой версии.

Уже успешно проведены типовые испытания 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомета КБА-117.02 на полигоне 169 учебного центра «Десна» Сухопутных войск ВСУ.


При испытаниях стрельба (на всякий случай) производилась из-за бронепластины.

Автоматический гранатомет КБА-117 предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, размещенных за укрытиями, в открытых окопах или траншеях, а также за природными складками местности. Стрельба из него ведется по настильной или навесной траектории одиночным или автоматическим огнем.

Напомним, что ранее на Украины испытывали и внедряли в войска миномёт "Молот". Уже после постановки на вооружение ВСУ выяснилось, что миномёты этого низкого качества - имелось несколько случаев разрыва во время осуществления стрельб.
10 комментариев
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  1. Инсургент
    Инсургент Сегодня, 09:46 Новый
    +6
    При испытаниях стрельба (на всякий случай) производилась из-за бронепластины

    "Молот" побуждает yes
    1. Ольгович
      Ольгович Сегодня, 10:12 Новый
      0
      Цитата: Инсургент
      При испытаниях стрельба (на всякий случай) производилась из-за бронепластины

      Это защитный щиток-как у "Максима" yes

      ПС а руку солдат-не боится туда сувать? Веревочку бы приспособили... request
      1. Labrador
        Labrador Сегодня, 10:21 Новый
        +1
        а руку солдат-не боится туда сувать?

        Чего бояться? У него ж их две!
  2. Avior
    Avior Сегодня, 09:51 Новый
    0
    . При испытаниях стрельба (на всякий случай) производилась из-за бронепластины.

    Непонятно, к чему эта вставка. Это обычная мера предосторожности.
    На определенном этапе обязательный элемент испытаний. Автор так набросил на вентилятор, чтобы вместо самого гранатомёта обсуждали эту пластину?
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 10:16 Новый
      0
      Цитата: Avior
      Непонятно, к чему эта вставка. Это обычная мера предосторожности.


      Communis primitivism(латынь) - примитивизм обычный

      Нормальный дистанционный спуск , экономика Окраины уже создать не в состоянии ?
  3. Skay
    Skay Сегодня, 09:52 Новый
    0
    специалисты КБАВ доработали «модульный» вариант гранатомета до пехотной, станковой версии

    Следующей будет танковая пушка...
  4. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 09:52 Новый
    +2
    laughing Потом отдадут особо упоротым - но уже без бронепластин. "И вот тогда мы похохочем"(с)
    Вообще-то, когда в едином порыве сливается разваленый Укрооборонпром и гоблины, которые на голубом глазу в Баррет запихивают советский пулеметный патрон, тут без щита не обойдешься
  5. stalki
    stalki Сегодня, 10:02 Новый
    0
    А где взрывы? Балванками стреляют что ли? Тоже из безопасности? Или я просто не разглядел?
    1. Genry
      Genry Сегодня, 11:14 Новый
      +1
      Цитата: stalki
      А где взрывы? Балванками стреляют что ли?

      Взрыв 30мм гранаты хотите на дальности более 1км увидеть? Это слабенькая граната, ради малого веса гранатомёта для переноски его пехотой.
      Есть семейство 40мм гранат, которые используется в подствольниках, ручных многозарядных и более тяжёлых АГС и АГ.
      1. stalki
        stalki Сегодня, 11:31 Новый
        0
        Взрыв 30мм гранаты хотите на дальности более 1км увидеть? Это слабенькая граната, ради малого веса гранатомёта для переноски его пехотой.
        Там же не написано какая дальность испытывалась и на дальность ли вообще испытания. Вот я и пытался разглядеть.