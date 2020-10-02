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В ожидании компенсаций и разрешения на субсидии: Польша обязалась перед ЕС закрыть все угольные шахты и назвала сроки

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В польских СМИ выходят материалы о том, что угольная отрасль страны уже в ближайшее время будет сталкиваться с новыми и новыми затруднениями. Связано это с так называемой климатической программой Евросоюза, на основании которой в ближайшие 30 лет страны ЕС должны полностью перейти на использование возобновляемых источников энергии.


На основании программы к 2050 году Европейский союз должен стать «климатически нейтральным». Эта формулировка расшифровывается примерно так: ЕС должен свести к минимуму выбросы в атмосферу и, по сути, отказаться от использования такого сырья как нефть и нефтепродукты, а также уголь. Одновременно с этим предполагается снижать и использование природного газа.

Такие планы поддерживаются далеко не всеми странами ЕС. Одним из противников является Польша, в которой пока ещё развита угольная отрасль. При этом важно то, что Варшаве фактически пришлось поддержать «климатическую» евродирективу под обещания со стороны Брюсселя компенсировать потери.

Теперь Польша ждёт от Брюсселя гарантий компенсации убытков. К компенсации, в частности, поляки относят необходимость выплат со стороны ЕС сотрудникам угольной отрасли, которая к 2050 году должна просто-напросто перестать существовать.

Интересный нюанс в том, что Варшава обязалась закрыть все угольные шахты к 2049 году и теперь ожидает от Еврокомиссии не только гарантий компенсаций, но и того, что она в течение 29 лет не будет препятствовать субсидированию угольной отрасли.

По нынешнему европейскому законодательству, субсидирование угольной отрасли государством должно быть полностью запрещено. Основной посыл: если отрасль не убыточна, то она будет выживать и без господдержки на фоне растущего рынка «зелёной» энергетики. А если она убыточна, то нет никакого смысла в господдержке, иначе это «создаст дисбаланс на рынке энергоносителей».

Польша надеется на то, что под обещание закрыть свои угольные шахты к 2049 году Брюссель всё же разрешит ей субсидировать угольщиков на сумму около 1 млрд злотых в год. Это эквивалентно 20 млрд рублей.

Крупное польское издание Rzeczpospolita приводит заявление депутата Европарламента от Польши Ежи Бузека (бывший премьер-министр Польши и бывший председатель Европарламента):

Независимо от источника денег для субсидий на добычу полезных ископаемых, похоже, что в законодательстве ЕС нет оснований для положительного решения. Правительство Польши зря тратит время на построение таких планов. Оно должно сосредоточиться на глубокой реструктуризации горнодобывающей промышленности, которая значительно опережает более быстрое закрытие шахт и переход на «чистую» энергию, для чего можно получить миллиарды евро из фондов ЕС.

Польский евродепутат отмечает, что уже сейчас производимая в Польше энергия становится самой дорогой в Европе.

Из заявления:

Субсидирование этого противоречит не только правилам ЕС, но и здравому смыслу.
35 комментариев
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  1. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 09:19 Новый
    +9
    Дураков не сеют и не жнут - они сами родятся...
    Связано это с так называемой климатической программой Евросоюза, на основании которой в ближайшие 30 лет страны ЕС должны полностью перейти на использование возобновляемых источников энергии.

    Одни уже перешли почти полностью на "зеленую энергию":
    ВАШИНГТОН, 7 сентября 2020, 20:50 — REGNUM На территории американского штата Калифорния отмечены веерные отключения электроэнергии, сопоставимых с которыми не было за последние 19 лет, сообщает 7 сентября издание Рolitico.
    Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/3056362.html
    Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

    И это Калифорния, там солнца с ветром вдоволь. А в Польше симой вы будете под сугревные притопы выть на Луну "Вова, продай газа" wassat
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:32 Новый
      +2

      Cowbra
      Сегодня, 09:19
      НОВЫЙ
      .....И это Калифорния, там солнца с ветром вдоволь. А в Польше симой вы будете под сугревные притопы выть на Луну "Вова, продай газа" wassat
      Так пшеки ещё у нас и валенки будут просить продать им. wink
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:36 Новый
      +2
      Цитата: Cowbra
      А в Польше симой вы будете под сугревные притопы выть на Луну "Вова, продай газа"

      А как по-польски звучит "Кто не скачет, тот м..скаль"? Вот и будут греться...
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 09:57 Новый
        +2
        Всё для поляков----и зеленая энергетика, и испорченые отношения с Батькой тоже по карману ударили. Пусть и дальше в том же духе будет.
        Цитата: Zoldat_A
        Цитата: Cowbra
        А в Польше симой вы будете под сугревные притопы выть на Луну "Вова, продай газа"

        А как по-польски звучит "Кто не скачет, тот м..скаль"? Вот и будут греться...
      2. begemot20091
        begemot20091 Сегодня, 09:59 Новый
        +2
        Kto nie skacze, to Moskal
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 11:10 Новый
          0
          Цитата: begemot20091
          Kto nie skacze, to Moskal

          Пусть учат наизусть и кастрюли заготавливают. Прямо пандемия "кастрюлеголовости" какая-то... wassat Мало им короновируса - так это ещё придумать надо...
  2. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 09:21 Новый
    +11
    "производимая в Польше энергия становится самой дорогой в Европе."
    Каждый получает то, к чему стремится.
    Германия - газ по трубопроводам из России, по экономически выгодным низким ценам.
    Польша - сжиженный газ из США, по политически выгодным высоким ценам.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:37 Новый
      +5
      Цитата: Livonetc
      Каждый получает то, к чему стремится.
      Германия - газ по трубопроводам из России, по экономически выгодным низким ценам.
      Польша - сжиженный газ из США, по политически выгодным высоким ценам.

      Ещё и уголь в ЮАР закупать начнут. На компенсации от Евросоюза за закрытие своих шахт.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:22 Новый
    +5
    Относительно дешёвой электроэнергии в гейропе совсем ЁК! Интэрэсно как выкручиваться будут?
    Ладно, пока кризис, потребление много меньше, а потом??? особенно когда все захотят на электро скутеры пересесть ... ведь "чистая зелень" очень датируемое мероприятие! Откуда деньги Зин???
    P.S. добыча угля в Польше, дело не самое дешёвое, но ведь они умудрялись закупать и более дешёвый уголь у соседей!
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 10:04 Новый
      +1
      ...как выкручиваться будут......
      Будут клянчить и побираться то в ЕС, то в США, как всегда, говорить о российской угрозе......Вот только , наверно ЕС и США захотят сэкономить на этих расходах как-то. wassat Приветствую Вас, Виктор! hi
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:18 Новый
        +2
        Привет Дмитрий soldier
        Цитата: Reptiloid
        Будут клянчить и побираться то в ЕС, то в США,

        В гейропе дармовщинки просто НЕТ! А полосатики чем им помочь могут? Соорудить большой плавучий конденсатор\аккумулятор и возить электроэнергию через океян?
        Прикольно то, что гейропейцы прорежают свои "грязные" генерирующие мощности!!! чем они свои скутеры и электромобили заряжать будут? святым духом, что ли?
        Короче, дурдом туда приехал и обосновался капитально и на долго.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 10:25 Новый
          +1
          Дармовщинки нет в гейропе, говорите? Да, нет. Но у поляков и вариантов выбора нет. Так что будут продолжать, клянчить подобно недобалтам. Правда пользы от этого--- fool
          Очередной раз выстрелили себе в ногу, нагадили в свой карман.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 11:17 Новый
            +1
            Трудно поверить, что лица, понимающие, что такое ЭКОНОМИКА ГОСУДАРСТВА, могут пойти на такой абсурд fool
    2. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 11:10 Новый
      +1
      Цитата: rocket757
      Относительно дешёвой электроэнергии в гейропе совсем ЁК! Интэрэсно как выкручиваться будут?

      Купят у Бацьки - у него как раз АЭС запускают. smile
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:16 Новый
        0
        Цитата: Alexey RA
        Купят у Бацьки - у него как раз АЭС запускают.

        Была такая мысль ... а потом сообразил, а у КОГО они будут покупать то? Для них, вроде, такого субъекта переговоров и НЕТ!
        У Тихановской, только котлеты ... возможно вкусные, но это ВСЁ.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 09:22 Новый
    +3
    да уже вся сама закройся.... вот денюжка- то "попрет"... wassat
  5. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 09:23 Новый
    +7
    ...разрешит ей субсидировать угольщиков на сумму около 1 млрд злотых в год. Это эквивалентно 20 млрд рублей.

    Что-то сумма мелковата для угольной промышленности. Польша когда-то до 200 млн. тонн уголька в год добывала, а в отрасли работали свыше 400 тыс. человек...
  6. Рагнар лодброк
    Рагнар лодброк Сегодня, 09:23 Новый
    +12
    угольной отрасли, которая к 2050 году должна просто-напросто перестать существовать.

    Где там Валенса пыльный борец за права шахтеров - срочно достать с антресоли и на баррикады!Где "Солидарность"?Почему не протестуют?А как дышали,как дышали..
    1. апро
      апро Сегодня, 09:36 Новый
      +5
      Цитата: Рагнар лодброк
      Где "Солидарность"?Почему не протестуют?

      На хозяина гавкать...по статусу не положенно.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:32 Новый
    +3
    А в Мурманске на левой стороне залива строят навороченый угольный терминал.ЖД дорогу ведут.Что то мне подсказывает,что Европа не договаривает с углем. feel
  8. g1washntwn
    g1washntwn Сегодня, 09:34 Новый
    +4
    Похоже, европейцы решили окончательно задуть в своей пещере огонь. Стремление к природе должно присутствовать, но не до фанатизма же с солнцеедением и одеждой из лопуха.
    Греться предлагается толерантным трением друг о друга?
    1. zadorin1974
      zadorin1974 Сегодня, 10:24 Новый
      0
      Да,что вы все уперлись на счет погреться?Уголь-это и металургия и химия.Да еще от нефти и частично газа хотят уйти.Они и пластик из воздуха делать будут?Со своей "Зеленкой"вовсе крышняк уехал.Все энергосберегающие технологии стоят немалых денег на производство,а на утилизацию в разы больше.Физику и химию в европе надо розгами переучивать.
      1. g1washntwn
        g1washntwn Сегодня, 10:35 Новый
        +1
        "Греться" - это все цивилизованные "ништяки", а не только печка. С остальным согласен, чтобы их формула энергобаланса работала только от солнца с ветром, о непрерывном цикле и энергоемких производствах нужно будет забыть сразу, но зато наслаждаться ночной безветренной погодой, кутаясь в 12 китайских пледов. Ну, или подсасывать электрику со стороны каких-нибудь украин и трибалтик куда уже можно перетаскивать свои ядерные котлы. Куда фига - туда дым, же....
  9. апро
    апро Сегодня, 09:35 Новый
    +1
    Продуманные еврпейцы...под красивым лозунгом давить экономику Польши...ввыигрыше только старые члены еэс.они и побогаче и могут себе позволить многое.и зелёную энергетику.и дорогой спиженный газ.а когда поляки подзагнуться то можно и ставить щекотливые вопросы.
    Цель Европы энергонезависимость.от всех.при ихних научных и технологических преимуществах много чего ожидать можно. ..
  10. bar
    bar Сегодня, 09:36 Новый
    +2
    Польский евродепутат отмечает, что уже сейчас производимая в Польше энергия становится самой дорогой в Европе.

    Ну пацаны сами упорно шли к этому успеху laughing
  11. Егоза
    Егоза Сегодня, 09:38 Новый
    +3
    А Польша ждала, что ее все время субсидировать будут? не все кту масленица! А вот теперь жди "маршей" от шахтеров. И куда тогда весь гонор денется?!
  12. demo
    demo Сегодня, 09:39 Новый
    +2
    8 октября 1975 г. на научной сессии, посвященной 250-летию Академии наук СССР, академик Петр Леонидович Капица, удостоенный тремя годами позже Нобелевской премии по физике, сделал концептуальный доклад, в котором, исходя из базовых физических принципов, по существу, похоронил все виды «альтернативной энергии», за исключением управляемого термоядерного синтеза.

    Соображения академика Капицы, они сводятся к следующему: какой бы источник энергии ни рассматривать, его можно охарактеризовать двумя параметрами: плотностью энергии — то есть ее количеством в единице объема, — и скоростью ее передачи (распространения). Произведение этих величин есть максимальная мощность, которую можно получить с единицы поверхности, используя энергию данного вида.

    http://www.valeriyzhikharev.org/blog/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8

    ЕС и страны входящие в этот союз еще нахлебаются с этими директивами.
  13. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 09:44 Новый
    +1
    Кто будет оплачивать " зеленую "энергию?
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:34 Новый
      0

      Pavel57 (Gf)
      Сегодня, 09:44
      НОВЫЙ
      +1
      Кто будет оплачивать " зеленую "энергию?
      Солнце и ветер. Ах да, ещё может быть морские волны и их течения. wink
  14. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:53 Новый
    +1
    Просто так,резко такие планы и темпы не возникают. Возможно у них серьезные планы на ИТЭР и токомак есть,как основу будущей энергетики плюс водород для замены двс
    1. g1washntwn
      g1washntwn Сегодня, 10:41 Новый
      0
      А если их зеленые и тут порезвятся, и даже тот же гелий с Луны забракуют под предлогом защиты миграции криля в Женевском озере? На выработку водорода требуется другой порядок энергий. Зеленые могут только отодвинуть от ЕС "грязные" источники энергии, но не полностью запретить физику.
  15. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:06 Новый
    0
    Правительство Польши зря тратит время на построение таких планов
    А, что вы (ЕС) хотели? Все эти годы Польша исправно получала от вас деньги на развитие своей экономики, причем самые большие в отличии от других восточно-европейских стран, а работала исключительно на Сша внося разлад в союз. Почему бы полякам еще раз не попробовать тряхнуть лохов в свою пользу? Наслаждайтесь "европейским единством" и дальше.
  16. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 10:06 Новый
    0
    Лично я по этому поводу в ладоши громко хлопаю. Ляхи хотят быть вторыми после бандерлогов, вот и надо нам моментом пользоваться.
  17. Капитан Пушкин
    Капитан Пушкин Сегодня, 10:30 Новый
    0
    Цитата: Рагнар лодброк
    угольной отрасли, которая к 2050 году должна просто-напросто перестать существовать.

    Где там Валенса пыльный борец за права шахтеров - срочно достать с антресоли и на баррикады!Где "Солидарность"?Почему не протестуют?А как дышали,как дышали..

    С приходом к власти Валенсы, польские шахтеры стали иметь зарплату меньше, чем у продавца газет в киоске. Логично, что число шахтеров в Польше с той поры сильно сократилось.
  18. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 10:39 Новый
    0
    Цитата: a.s.zzz888
    Солнце и ветер. Ах да, ещё может быть морские волны и их течения.

    Ветер-ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч.