В ожидании компенсаций и разрешения на субсидии: Польша обязалась перед ЕС закрыть все угольные шахты и назвала сроки

Независимо от источника денег для субсидий на добычу полезных ископаемых, похоже, что в законодательстве ЕС нет оснований для положительного решения. Правительство Польши зря тратит время на построение таких планов. Оно должно сосредоточиться на глубокой реструктуризации горнодобывающей промышленности, которая значительно опережает более быстрое закрытие шахт и переход на «чистую» энергию, для чего можно получить миллиарды евро из фондов ЕС.

Субсидирование этого противоречит не только правилам ЕС, но и здравому смыслу.

В польских СМИ выходят материалы о том, что угольная отрасль страны уже в ближайшее время будет сталкиваться с новыми и новыми затруднениями. Связано это с так называемой климатической программой Евросоюза, на основании которой в ближайшие 30 лет страны ЕС должны полностью перейти на использование возобновляемых источников энергии.На основании программы к 2050 году Европейский союз должен стать «климатически нейтральным». Эта формулировка расшифровывается примерно так: ЕС должен свести к минимуму выбросы в атмосферу и, по сути, отказаться от использования такого сырья как нефть и нефтепродукты, а также уголь. Одновременно с этим предполагается снижать и использование природного газа.Такие планы поддерживаются далеко не всеми странами ЕС. Одним из противников является Польша, в которой пока ещё развита угольная отрасль. При этом важно то, что Варшаве фактически пришлось поддержать «климатическую» евродирективу под обещания со стороны Брюсселя компенсировать потери.Теперь Польша ждёт от Брюсселя гарантий компенсации убытков. К компенсации, в частности, поляки относят необходимость выплат со стороны ЕС сотрудникам угольной отрасли, которая к 2050 году должна просто-напросто перестать существовать.Интересный нюанс в том, что Варшава обязалась закрыть все угольные шахты к 2049 году и теперь ожидает от Еврокомиссии не только гарантий компенсаций, но и того, что она в течение 29 лет не будет препятствовать субсидированию угольной отрасли.По нынешнему европейскому законодательству, субсидирование угольной отрасли государством должно быть полностью запрещено. Основной посыл: если отрасль не убыточна, то она будет выживать и без господдержки на фоне растущего рынка «зелёной» энергетики. А если она убыточна, то нет никакого смысла в господдержке, иначе это «создаст дисбаланс на рынке энергоносителей».Польша надеется на то, что под обещание закрыть свои угольные шахты к 2049 году Брюссель всё же разрешит ей субсидировать угольщиков на сумму около 1 млрд злотых в год. Это эквивалентно 20 млрд рублей.Крупное польское издание Rzeczpospolita приводит заявление депутата Европарламента от Польши Ежи Бузека (бывший премьер-министр Польши и бывший председатель Европарламента):Польский евродепутат отмечает, что уже сейчас производимая в Польше энергия становится самой дорогой в Европе.Из заявления: