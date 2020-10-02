В Верховной Раде Украины пообещали военную помощь Азербайджану

Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация. (...) если вопрос встанет остро, то Украина не пройдет мимо

Киев последовательно поддерживал территориальную целостность Азербайджана, так же как Баку поддерживал территориальную целостность Украины в международно признанных границах. Этот принцип остается для Украины абсолютно неизменным

Украина пообещала оказать военную поддержку Азербайджану в конфликте с Арменией. С соответствующим заявлением выступила депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Людмила Марченко.Украинский депутат заявила, что Киев готов поддержать Баку как в военном направлении, так и оказывая гуманитарную помощь. По ее словам Украина уже оказывает помощь Азербайджану в правовом поле, ресурсами, а также поставляя гуманитарную помощь. В настоящее время составляется список всего, что необходимо Азербайджану.- заявила она.Ранее МИД Украины выступил с заявлением о поддержке территориальной целостности Азербайджана.- заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.