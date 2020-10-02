Военное обозрение
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В Верховной Раде Украины пообещали военную помощь Азербайджану

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В Верховной Раде Украины пообещали военную помощь Азербайджану

Украина пообещала оказать военную поддержку Азербайджану в конфликте с Арменией. С соответствующим заявлением выступила депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Людмила Марченко.


Украинский депутат заявила, что Киев готов поддержать Баку как в военном направлении, так и оказывая гуманитарную помощь. По ее словам Украина уже оказывает помощь Азербайджану в правовом поле, ресурсами, а также поставляя гуманитарную помощь. В настоящее время составляется список всего, что необходимо Азербайджану.

Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация. (...) если вопрос встанет остро, то Украина не пройдет мимо

- заявила она.

Ранее МИД Украины выступил с заявлением о поддержке территориальной целостности Азербайджана.

Киев последовательно поддерживал территориальную целостность Азербайджана, так же как Баку поддерживал территориальную целостность Украины в международно признанных границах. Этот принцип остается для Украины абсолютно неизменным

- заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
30 комментариев
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  1. olhon
    olhon Сегодня, 09:45 Новый
    +2
    Назло бабушке....
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 09:48 Новый
      +3
      В окресностях Еревана - беспилотникопад:
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 09:59 Новый
        -4
        Это Ан2 если что. wink
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 11:31 Новый
          0
          Цитата: donavi49
          Это Ан2 если что. wink

          Беспилотный?!?! belay Турки азейрам подогнали? laughing
      2. хрыч
        хрыч Сегодня, 09:59 Новый
        +5
        А тут сбили что-то большое и толстое, которое еще и как сдетонировало

        Шел пятый день войны и можно подводить итоги. Заподноприводный Пашинян на Западе получил озабоченность, Макрон соберет симпозиум и выразят негодование, попьют кофе в праведном гневе и разойдутся. Пришло время капитулировать Армении ... перед Россией. Соросенок должен сдать полномочия, должен придти пророссийский политик ... лучше Кочарян и война будет немедленно остановлена. Алиев в Сочи с раскаянием и больше никаких лобзаний с Эрдикомwassat
      3. Vol4ara
        Vol4ara Сегодня, 10:00 Новый
        -1
        Цитата: Тралл
        В окресностях Еревана - беспилотникопад:

        Тракторы летают на 8км. А это что за беспилотник, со скоростью каракатицы?
      4. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 10:00 Новый
        +4
        Цитата: Тралл
        В окресностях Еревана - беспилотникопад:


        Один из сбитых БПЛА. Место действия не известно(возможно пока)





        И инфографика с подсчётом потерь по версиям сторон.



        1. donavi49
          donavi49 Сегодня, 10:11 Новый
          -1
          Это не совсем БПЛА, это вот такая машинка
      5. raki-uzo
        raki-uzo Сегодня, 10:03 Новый
        -7
        Ага! Солдаты Армении празднуют на фронтах победу прыгая на верх... правда, прыгают сильно и падают неаккуратно!
    2. 1976AG
      1976AG Сегодня, 09:51 Новый
      +3
      А ведь Трамп тоже выступил за мирное решение проблемы и осудил позицию Турции... Не боятся попасть в опалу у штатов ?
      1. Русь
        Русь Сегодня, 10:09 Новый
        +2
        Цитата: 1976AG
        А ведь Трамп тоже выступил за мирное решение проблемы и осудил позицию Турции... Не боятся попасть в опалу у штатов ?

        не смешите мои тапки.... штаты завсегда чужими руками действуют... сами типа ни при чем... yes
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 09:49 Новый
    +4
    туркам подпевают? или сальца мусульманам подгонят?
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 09:59 Новый
      +1
      Цитата: Mouse
      туркам подпевают? или сальца мусульманам подгонят?
      да скорей сего сказали кураторы без кураторов украина не пикнит а кураторы в европе и сша вот и все игра идет притом против РФ
    2. сибиралт
      сибиралт Сегодня, 10:16 Новый
      +2
      Туркам подпевает только Украина. В США обсуждается вопрос об исключении Анкары из членства в НАТО.
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 10:18 Новый
        +3
        краина уже не знает под кого и как....
      2. zadorin1974
        zadorin1974 Сегодня, 10:40 Новый
        +2
        Доброго Олег.Это все болталогия.Турцию из НАТО не удалят,даже если турки каждый день по одному греческому самолету сбивать будут или в посольство Грециии Франции посцать всем стамбулом ходить будут.Сишком удобное географическое положение у Турции в отношении России.
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 09:57 Новый
    -2
    вся эту войну устроили ес и сша ! уже очевидно
    1. сибиралт
      сибиралт Сегодня, 10:20 Новый
      +1
      Ни ЕС, ни США это не надо, просто Эрдоган взбесился, а Алиев тупо на него повелся. Туркам нужно своих боевиков туркоманов из Сирии сбагрить. Кормить их уже накладно стало.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:57 Новый
    +4
    Украина только женщин с низкой социальной ответственностью на передовую в Азербайджан поставить может.А если серьезно пусть снимают с передовой вооружение на против Донбасса и эшелонами вместе с обслугой на передовую в Нагорный Карабах.А джавелины как бонус ,пусть не забудут. feel
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:00 Новый
    +3
    Ну эти ожидаемо за любой кипишь,лишь бы против россии и пофиг как-напрямую или наискосок.
  6. g1washntwn
    g1washntwn Сегодня, 10:01 Новый
    +1
    Пусть передадут им минометы "Молот" и сами от греха подальше, и хоть какая-то польза обществу.
  7. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 10:02 Новый
    +3
    "Глянь братва ! Самоходы притащились ! А на кой ? Для поддержки ..Поддержки чего , штанив ?! " (с) "На войне , как на войне" . Всплыла чего то ассоциация .. Чем они могут помочь ? Мясом ? Нового вооружения у азербайджанцев поболее чем в ВСУ и пока ещё не кончилось , хотя по некоторым оценкам их наступательный порыв уже слабеет .
  8. Оператор
    Оператор Сегодня, 10:03 Новый
    +5
    А Аваков точно армянин? bully
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 10:36 Новый
      +1
      Цитата: Оператор
      А Аваков точно армянин? bully

      шумер smile
  9. Варнава
    Варнава Сегодня, 10:06 Новый
    +2
    "Киев готов поддержать" и "Киев поддержал" это разные вещи. Сдаётся мне, эти заявления просто колыхание воздуха. Все уже высказались по поводу этого конфликта, вот украинские представители тоже решили не отставать от остальных, чтобы никто не подумал что они какие-нибудь уклонисты от общеевропейской линии.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:13 Новый
    +1
    Украина пообещала оказать военную поддержку Азербайджану
    Куда же без Украины, которая сама клянчит военную помощь у Сша и ЕС, вечно с протянутой рукой за кредитами. Главное отметиться и громко заявить свое ФИ тем кого она считает на стороне России. Ну и конечно при случае вспомнить Донбасс, по своей тупости поставив его на один уровень с Карабахом.
  11. stalki
    stalki Сегодня, 10:13 Новый
    +1
    Себе помочь не могут, решили Азербайджану помогать laughing главное засветиться. Вместо того что бы к миру призывать, они военную помощь предлагают.
  12. KAVBER
    KAVBER Сегодня, 10:33 Новый
    0
    И правильно, я то же поддерживаю принцип территориальной целостности, и начать надо с СССР, отменить признание документа подписанного беловежскими предателями, признать референдум за сохранение СССР, и начать включать в состав России, как правоприемници СССР, все то, что незаконно было оторванно и отгрызено. Ну так, для начала.
  13. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 10:42 Новый
    +1
    Они себе то помочь не могут, клоуны. Мне интересно, а как они помогут Азербайджану и главное чем? Хотя можно например взорвать склад с Джевелинами, предварительно продав их.
  14. iouris
    iouris Сегодня, 11:34 Новый
    0
    ....и пусть они как можно дольше убивают друг друга....