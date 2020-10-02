«Закрыть Финский залив»: польская пресса об усилении береговой обороны Эстонии

В последние дни правительство Эстонии одобрило дополнительное финансирование вооруженных сил страны, которое, в частности, необходимо для проведения модернизации войск.
В 2021 году расходы на оборону небольшого прибалтийского государства должны увеличиться до 645,4 млн евро (в 2020 году они составили 615 млн) – 2,28% ВВП, что превышает уровень, рекомендованный НАТО. В эту сумму входит около 10 млн. евро на «приглашение войск союзников» и 20 млн в качестве вложений в новые вооружения. По данным статьям расходов размер выплат сохранится до 2026 года, кроме 2022 года, когда на новые закупки будут затрачены дополнительные 46 млн евро.
Среди прочих расходов, необходимых для модернизации войск, предполагается усиление защиты вдоль всей, весьма протяженной, береговой линии. При этом говорится о системе обороны побережья «большого радиуса действия». Как полагает польское издание Defence24, речь идёт о средствах поражения типа «поверхность-поверхность» в противокорабельном исполнении.
Как отмечает Defence24, их применение позволит уничтожать корабли, идущие через Финский залив – «подобной доктрине Эстония следовала перед Второй мировой войной».
Тогда инвестиции этого небольшого государства были направлены, в частности, на создание прибрежных [артиллерийских] батарей и приобретение двух субмарин со способностью расставлять мины. Совместно с польским и финским флотами, они закрывали Финский залив перед новой советской агрессией
- поясняет издание, надеясь, что на этот раз получится закрыть для российских кораблей стратегически важную акваторию.
По неизвестной причине, Defence24, углубившись в историю, умалчивает, чем закончились как для Польши, так и для Прибалтики антисоветские доктрины.