Военное обозрение
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«Закрыть Финский залив»: польская пресса об усилении береговой обороны Эстонии

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В последние дни правительство Эстонии одобрило дополнительное финансирование вооруженных сил страны, которое, в частности, необходимо для проведения модернизации войск.


В 2021 году расходы на оборону небольшого прибалтийского государства должны увеличиться до 645,4 млн евро (в 2020 году они составили 615 млн) – 2,28% ВВП, что превышает уровень, рекомендованный НАТО. В эту сумму входит около 10 млн. евро на «приглашение войск союзников» и 20 млн в качестве вложений в новые вооружения. По данным статьям расходов размер выплат сохранится до 2026 года, кроме 2022 года, когда на новые закупки будут затрачены дополнительные 46 млн евро.

Среди прочих расходов, необходимых для модернизации войск, предполагается усиление защиты вдоль всей, весьма протяженной, береговой линии. При этом говорится о системе обороны побережья «большого радиуса действия». Как полагает польское издание Defence24, речь идёт о средствах поражения типа «поверхность-поверхность» в противокорабельном исполнении.

Как отмечает Defence24, их применение позволит уничтожать корабли, идущие через Финский залив – «подобной доктрине Эстония следовала перед Второй мировой войной».

Тогда инвестиции этого небольшого государства были направлены, в частности, на создание прибрежных [артиллерийских] батарей и приобретение двух субмарин со способностью расставлять мины. Совместно с польским и финским флотами, они закрывали Финский залив перед новой советской агрессией

- поясняет издание, надеясь, что на этот раз получится закрыть для российских кораблей стратегически важную акваторию.

По неизвестной причине, Defence24, углубившись в историю, умалчивает, чем закончились как для Польши, так и для Прибалтики антисоветские доктрины.
17 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. сибиралт
      сибиралт Сегодня, 10:46 Новый
      +5
      Придется по новой рубить окно в Европу, но уже другим топором. winked
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 10:57 Новый
        +1
        взрывными работами?
      2. iouris
        iouris Сегодня, 11:32 Новый
        0
        "Окно в Европу" - это Шереметево. Наварил бабло - лезь в "окно", денег нет - держись, там.
  2. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 10:49 Новый
    +5
    Совместно с польским и финским флотами, они закрывали Финский залив перед новой советской агрессией
    В результате такая страна, как Эстония исчезла с карты мира на многие годы. Польше повезло больше, благодаря доброте товарища Сталина Польша с карты мира исчезла всего на несколько лет. Но больше всех повезло Финляндии. Возможно потому, что единственная из трёх стран отчаянно сражалась. И потому отделалась потерей не значительных территорий.
  3. Комментарий был удален.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 10:52 Новый
    0
    еще и Кировскую, Ивановскую и Костромские обл надо закрыть . но пока и у Сша не получилось

    в магазинах детских(?) игрушек нет конструкторов шахтных и подвижных комплексов РВСН. не играли --не знают и значит нет такой угрозы?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:00 Новый
      +2
      в советское время были...они знали...
  5. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 10:56 Новый
    0
    Только при промахе залепят финнам в левый глаз и какие такие боевые корабли там ходят(разве что на парад)
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:01 Новый
      -1
      ну, у нас, по-чесноку, тоже не фонтан...
      1. Eskobar
        Eskobar Сегодня, 11:18 Новый
        0
        А учитывая нашу , мягко говоря, слабую противоминеую состовляющую флота, даже несколько подводных лодок, способных ставить мины в финском заливе, вызовут больше проблемы. В великую отечественную так уже было.
  6. Xenofont
    Xenofont Сегодня, 10:58 Новый
    +1
    Пшеки в своих мечтах и фантазиях сродни какелам, уже бороздящих Красную площадь на абрамсах который год. Так реализуется сублимация собственного бессилия.
    1. x.andvlad
      x.andvlad Сегодня, 11:34 Новый
      0
      Может это и бессилие, НО, к сожалению, вокруг нас ширится окружение недоброжелателей. В этом нет ничего хорошего.
  7. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 11:00 Новый
    0
    В 2021 году расходы на оборону небольшого прибалтийского государства должны увеличиться до 645,4 млн евро (в 2020 году они составили 615 млн) – 2,28% ВВП, что превышает уровень, рекомендованный НАТО. В эту сумму входит около 10 млн. евро на «приглашение войск союзников» и 20 млн в качестве вложений в новые вооружения.
    Если 645 разделить на 30, то получится 21,5. Я правильно посчитал какая часть будет уворована?
  8. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 11:04 Новый
    +1
    Странно, у Эстонии нет ракетного вооружения вообще, а ствольная артиллерия не сможет перекрыть финский залив, ВМС в составе трёх тральщиков в нынешних условиях врятли смогут Таллинский рейд оборонять.
  9. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 11:06 Новый
    0
    какие неугомонные!
  10. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 11:08 Новый
    +1
    Береговая оборона Эстонии - уже звучит как анекдот . Её роль в нато - буферная зона или плацдарм (в зависимости . как карта ляжет) - в любом случае самое полезное , что они могут сделать - это готовить мясо (или лесных братьев - как карта ляжет) и передовую логистику ( или схроны - как карта ляжет) для альянса . А они в стратегию лезут , "перекрыватели" Финской лужи" недоделанные ..к вам не с залива прилетит , а из Псковской , например , области .
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:10 Новый
    0
    Как отмечает Defence24, их применение позволит уничтожать корабли, идущие через Финский залив – «подобной доктрине Эстония следовала перед Второй мировой войной».

    Тем прибалтийским "сестричкам" стоило б ПОМНИТЬ!!! что кто то войны начинает, а есть страна, которая их умеет заканчивать ... вместе с агрессором, как правило.
  12. SkАй
    SkАй Сегодня, 11:32 Новый
    0
    откуда у эстонцов столько капусты - выдают больше, чем НАТО просит? старые комплексы в чермет сдают по выгодной цене?