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Названы сроки начала поставок в войска системы минирования «Земледелие»

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Названы сроки начала поставок в войска системы минирования «Земледелие»

Испытания новейшей российской инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие" завершены, поступление системы на вооружение бригад и полков инженерных войск ожидается с начала следующего, 2021 года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.


Новая система дистанционного минирования "Земледелие" была испытана в ходе стратегических КШУ "Кавказ-2020". При розыгрыше заключительного эпизода на полигоне Капустин Яр новая система установила минное поле на пути следования резерва условного противника, что значительно задержало его продвижение.

Как сообщается, "Земледелие" способно создавать минные поля различной конфигурации на расстоянии от 5 до 15 км. При этом современная аппаратура позволяет создавать минные поля быстро и по заданной схеме. Система укладывает минное поле любой сложности, в том числе и с готовыми проходами для своих войск.

Система минирования отдаленно напоминает систему РСЗО типа "Град". Боеприпасы "Земледелия" имеют калибр 122 мм, на каждой машине смонтированы два пакета по 25 снабженных минами ракет. Система базируется на восьмиколесном бронированном шасси "КамАЗа". В состав системы также входит транспортно-заряжающая машина и контейнеры с ракетами. Возможность замены целиком блока направляющих значительно ускоряет процесс перезарядки

Боевая машина оснащена спутниковой навигационной системой, компьютером и метеостанцией. Это позволяет вносить коррективы и учитывать влияние погоды на полет ракет.
26 комментариев
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  1. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:21 Новый
    +5
    Система минирования "Земледелие". laughing Талантливые хлопцы! Им бы на досуге сценарии комедийных фильмов писать. А то современные комедии кроме жалости ничего не вызывают.
    1. Храмов
      Храмов Сегодня, 10:28 Новый
      +8
      Цитата: Пленник
      Им бы на досуге сценарии комедийных фильмов писать.

      Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся. wink laughing
      1. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 11:13 Новый
        0
        Цитата: Храмов
        Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся

        Я и сейчас не смеюсь хоть с цирке лет 40 небыл laughing
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 10:35 Новый
      +1
      Система минирования отдаленно напоминает систему РСЗО типа "Град". Боеприпасы "Земледелия" имеют калибр 122 мм, на каждой машине смонтированы два пакета по 25 снабженных минами ракет.


      Итого,каждая машина несёт 50 ракет... НЕ ПЛОХО ! yes А сколько мин,и какой номенклатуры содержится в каждой ракете ?

      Это интересно... Пока такой информации,я нигде,ни в каких источниках не встречал...
    3. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 11:11 Новый
      +1
      Цитата: Пленник
      Талантливые хлопцы!

      Да что не название, то шедеврик
  2. pereselenec
    pereselenec Сегодня, 10:24 Новый
    -16
    системы минирования «Земледелие»

    Кто придумывает такие тупые имена для военной техники?
    1. А009
      А009 Сегодня, 10:33 Новый
      +10
      Зря вы так.Название просто шикарное!)))
    2. хрыч
      хрыч Сегодня, 10:34 Новый
      +6
      Не тупые, а острые wassat действительно же земледелие. Что посеешь ... а как вспашешь wassat
      1. pereselenec
        pereselenec Сегодня, 10:39 Новый
        -4
        Цитата: хрыч
        Не тупые, а острые действительно же земледелие. Что посеешь ... а как вспашешь


        Очень острые и остроумные. Уровня "ыыыы, смотри, Люська, типа минное поле, значит сеет мины, значит "земледелие" гагагагагагага".
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 10:55 Новый
          +6
          Цитата: pereselenec
          "ыыыы, смотри, Люська ... гагагагагагага".

          Потрясающе. Пишите исчо wassat
          1. Пленник
            Пленник Сегодня, 11:23 Новый
            +1
            Бойкое перо. Талант!
            winked
    3. kot423
      kot423 Сегодня, 10:44 Новый
      +4
      То, что пингвина молнией назвали - вас не смущает?
      1. pereselenec
        pereselenec Сегодня, 10:46 Новый
        -4
        Нет, "молния" очень адекватное название для сверхзвукового самолета.
        1. kot423
          kot423 Сегодня, 10:47 Новый
          +5
          Цитата: pereselenec
          для сверхзвукового самолета.

          Который больше минуты на сверхзвуке лететь не может, иначе хвост отвалится? Спасибо за поднятое настроение.
          1. pereselenec
            pereselenec Сегодня, 10:50 Новый
            -4
            Цитата: kot423
            Который больше минуты на сверхзвуке лететь не может

            Кто утверждает минимальное время полета на сверхзвуке необходимое для того, чтобы иметь право назвать такой самолет "молния"?
            1. kot423
              kot423 Сегодня, 10:54 Новый
              +6
              Учите матчасть. Ограничения введены в матрасии:
              "Версия F-35C может летать на скорости 1.3Маха в течение пятидесяти секунд без риска термического повреждения. Ограничение для варианта F-35B Marine составляет восемьдесят секунд при 1.2М и сорок секунд при 1.3М. Максимальная скорость всех версий F-35 задана как 1.6М. На практике истребители летают медленнее. Если у пилота заканчивается разрешенное количество секунд при форсировании, он должен лететь три минуты без него для охлаждения.".
              Поэтому повторю вопрос: то, что как бы сверхзвуковой самолет не может полноценно летать на сверхзвуке (поэтому пингвин, ибо не пнешь - не полетит) назван "молния" - не смущает?
              1. pereselenec
                pereselenec Сегодня, 10:58 Новый
                -4
                Цитата: kot423
                назван "молния" - не смущает?

                Я уже ответил выше: название "молния" для современного реактивного самолета более чем адекватное. Если Вам очень хочется перемоги над амерами, то перемогайте на здоровье, конечно.
                1. kot423
                  kot423 Сегодня, 11:01 Новый
                  +3
                  Цитата: pereselenec
                  Если Вам очень хочется перемоги над амерами, то перемогайте на здоровье, конечно.

                  Не, перемога - это ваше все wassat А мне достаточно того, что даже разработчики стебаются над "партнерами" "геоцинт, акация, верба, земледелие и т.д." - то-то у "партнеров" - мозг закипает при переводе и последующей классификации laughing
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:25 Новый
    +1
    Чувство юмора у того, кто название такое дал ... очень своеобразное.
  4. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 10:26 Новый
    +5
    системы минирования «Земледелие»

    Ну и названия придумывают good laughing красавчики!
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 11:18 Новый
      0
      Цитата: Doccor18
      Ну и названия придумывают красавчики!

      Не то слово good
  5. Лопатов
    Лопатов Сегодня, 10:26 Новый
    +1
    и метеостанцией

    Глупость, конечно. Намного более точные данные можно у тех же артиллеристов получить. А на установку надо ставить РЛС определения параметров ветра. Или хотя бы на машину командира подразделения.

    Древние ветровые ружья не зря до сих пор в строю, заменить их можно только РЛ, акустическими или лазерными устройствами. Простое измерение приземного ветра не даёт достаточной точности
    1. КВУ-НСвД
      КВУ-НСвД Сегодня, 10:43 Новый
      +3
      Цитата: Лопатов
      Простое измерение приземного ветра не даёт достаточной точности

      Ну вообще то армейская метеостанция - зто не только наземные измерения . Например в состав батареи управления бригады (а по войне может придаваться и дивизиону ) "Смерч" входит метеостанция , с которой запускаются высотные зонды для измерения температуры , направления и скорости ветра и давления на различных высотах (шаг не помню) в интересах метео для стрельбы . Почему Вы считаете , что в этом комплексе РСЗО ( по факту ) по другому ? .
      Намного более точные данные можно у тех же артиллеристов получить.
      Можно , но всё же должны быть гарантии автономного выполнения задачи , связь с артиллеристами и сами артиллеристы поблизости могут быть не всегда . Радар для измерения ветровых параметров - это хорошо , но для точности метеопоравок на прицел и доворот желательны данные о температуре и давлении в разных слоях воздуха , гд в зависимости от траектории может лететь снаряд .
      1. Лопатов
        Лопатов Сегодня, 10:55 Новый
        +1
        Цитата: КВУ-НСвД
        Ну вообще то армейская метеостанция - зто не только наземные измерения

        Конечно. Новая "Улыбка" это и РЛС определения параметров ветра, и зонды, но речь не о них.
        Речь о тех метеодатчиках, которые можно разместить на ПУ РСЗО. Там только приземные измерения

        Цитата: КВУ-НСвД
        сами артиллеристы поблизости могут быть не всегда

        Всегда. Это же подвижный отряд заграждения. Рядом с ним обязательно будут артиллеристы противотанкового резерва.

        Цитата: КВУ-НСвД
        Радар для измерения ветровых параметров - это хорошо , но для точности метеопоравок на прицел и доворот желательны данные о температуре и давлении в разных слоях воздуха , гд в зависимости от траектории может лететь снаряд .

        Тут немного не о том речь.
        Есть пассивный и активный участок траектории. Если на пассивный рассчитывают данные по общим правилам, в том числе используя данные метеостанций., то с активным сложенн.

        Необходимо измерять ветер на активном участке непосредственно перед залпом. И непосредственно на огневой



        Цитата: КВУ-НСвД
        Например в состав батареи управления бригады ( дивизиона ) "Смерч"

        Там своя специфика. На активном участке там производится коррекция. Посему определять ветер на АУТ им не надо
  6. Старый26
    Старый26 Сегодня, 10:48 Новый
    +1
    Цитата: pereselenec
    системы минирования «Земледелие»

    Кто придумывает такие тупые имена для военной техники?

    Они не тупые. Главное в этом справочнике имен - чтобы нельзя было по названию определить, что это такое. Например, к чему относится изделие с названием "Бивни" или "Взмах"?
  7. Вольный ветер
    Вольный ветер Сегодня, 11:10 Новый
    0
    А смысл раскидывать мины по степи?.Где их видно за километр. Ладно где нибудь в густом редколесье. Хотя и там, попав в дерево встала на взвод, упав на землю взорвалась.