Названы сроки начала поставок в войска системы минирования «Земледелие»

Испытания новейшей российской инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие" завершены, поступление системы на вооружение бригад и полков инженерных войск ожидается с начала следующего, 2021 года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.
Новая система дистанционного минирования "Земледелие" была испытана в ходе стратегических КШУ "Кавказ-2020". При розыгрыше заключительного эпизода на полигоне Капустин Яр новая система установила минное поле на пути следования резерва условного противника, что значительно задержало его продвижение.
Как сообщается, "Земледелие" способно создавать минные поля различной конфигурации на расстоянии от 5 до 15 км. При этом современная аппаратура позволяет создавать минные поля быстро и по заданной схеме. Система укладывает минное поле любой сложности, в том числе и с готовыми проходами для своих войск.
Система минирования отдаленно напоминает систему РСЗО типа "Град". Боеприпасы "Земледелия" имеют калибр 122 мм, на каждой машине смонтированы два пакета по 25 снабженных минами ракет. Система базируется на восьмиколесном бронированном шасси "КамАЗа". В состав системы также входит транспортно-заряжающая машина и контейнеры с ракетами. Возможность замены целиком блока направляющих значительно ускоряет процесс перезарядки
Боевая машина оснащена спутниковой навигационной системой, компьютером и метеостанцией. Это позволяет вносить коррективы и учитывать влияние погоды на полет ракет.