Военное обозрение
Войти Регистрация

В Пентагоне заявили о потере «недосягаемости» США из-за российских подлодок

24
В Пентагоне заявили о потере «недосягаемости» США из-за российских подлодок

Модернизация российских подводных сил привела к потере Соединенными Штатами "недосягаемости". Об этом заявил командующий подводными силами ВМС США вице-адмирал Дэрил Кодл, пишет Business Insider.


По словам командующего, несмотря на то, что на вооружении российского флота находится меньше субмарин, чем было у Советского Союза, Россия обладает современными, более бесшумными, обладающими большой автономностью атомными подлодками, способными наносить удары по наземным объектам.

Наша страна больше не является недосягаемой, поэтому нам следует быть готовыми проводить операции на высоком уровне в местных водах

- заявил адмирал.

Директор Института изучения морских сил России при Военно-морском колледже США Майкл Петерсен заявил, что США необходимо как можно быстрее подготовиться к подводной войне, поскольку Россия уже продемонстрировала свои крылатые ракеты "Калибр", нанеся удары с подлодок по целям на суше.

Ранее вице-адмирал Эндрю Вуди Льюис заявил, что США потеряли неоспоримое господство в Атлантике из-за российских подводных лодок.

Москва использует технику с более смертоносными системами вооружения, из-за чего подготовка американского флота к различным операциям становится все сложнее. (...) за пределами главной военно-морской базы Атлантического флота ВМС США военные чувствуют себя небезопасно

- приводит его слова издание.
24 комментария
Объявление

Нашим проектам требуются авторы в новостной и аналитический отделы. Требования к соискателям: грамотность, ответственность, работоспособность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение быстро анализировать текст и проверять факты, писать сжато и интересно на политические и экономические темы. Работа оплачивается. Обращаться: editor@topcor.ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. Быков.
    Быков. Сегодня, 10:49 Новый
    +5
    Ранее вице-адмирал Эндрю Вуди Льюис заявил, что США потеряли неоспоримое господство в Атлантике из-за российских подводных лодок.

    Приятно такое слышать.
    1. с-т Petrov
      с-т Petrov Сегодня, 10:54 Новый
      +3
      за пределами главной военно-морской базы Атлантического флота ВМС США военные чувствуют себя небезопасно


      а мне этот момент понравился. Ничего, стресс полезен.
      1. СРЦ П-15
        СРЦ П-15 Сегодня, 11:06 Новый
        +1
        Ранее вице-адмирал Эндрю Вуди Льюис заявил, что США потеряли неоспоримое господство в Атлантике из-за российских подводных лодок.

        А в глубине на Вашингтон,
        Крадётся тихо "Посейдон"! yes
    2. КВУ-НСвД
      КВУ-НСвД Сегодня, 10:54 Новый
      +7
      Цитата: Быков.
      Ранее вице-адмирал Эндрю Вуди Льюис заявил, что США потеряли неоспоримое господство в Атлантике из-за российских подводных лодок.

      Приятно такое слышать.

      Просто денег надо . Если он начнёт вещать , что подчиённые ему силы могут защититься от любой опасности , то могут и долю в военном бюджете не накинуть ( а то и вовсе подурежут ) Поэтому военные всегда "наблюдают возрастающую опасность " и не важно от чего .
    3. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 11:03 Новый
      +4
      США необходимо как можно быстрее подготовиться к подводной войне, поскольку Россия уже продемонстрировала свои крылатые ракеты "Калибр", нанеся удары с подлодок по целям на суше.

      А у них на подводных лодках с ракетами "Трайдент" в боеголовках всё ещё конфетти праздничные находятся !
      Американцы видать воюют только имею десяти- и более кратное преимущество, херои !
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 11:22 Новый
        0
        Цитата: Starover_Z
        Американцы видать воюют только имею десяти- и более кратное преимущество, херои !

        Я смотрел статистику соотношения сил по операциям США во Второй мировой войне. Далеко не всегда в десять раз преимущество получалось, но стремились именно к этому.

        А смешнее всего получилось с "освобождением захваченного японцами" острова Кыска (операция "Коттедж"). 7800 бравых американских парней против 0 японцев. Ещё и умудрились понести "боевые" потери - 103 убитых, 230 раненых и эсминец. 424 тонны бомб, 330 тонн снарядов и в результате "захватили в плен" десяток брошенных японцами собак. И до конца войны "на всякий случай" держали там гарнизон в 108 тысяч. Великая победа!
    4. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:13 Новый
      0
      Цитата: Быков.
      Ранее вице-адмирал Эндрю Вуди Льюис заявил, что США потеряли неоспоримое господство в Атлантике из-за российских подводных лодок.

      Приятно такое слышать.

      И опять у америанских генералов похвалы в сторону России сведутся к "Дайте денег на новые подводные лодки".
  2. роман66
    роман66 Сегодня, 10:55 Новый
    +2
    а РВСН им не указ, чтоли?
    1. с-т Petrov
      с-т Petrov Сегодня, 10:55 Новый
      +3
      они в море, им да. wassat
      от РВСН в небезопасности чувствуют себя другие рода войск
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 10:56 Новый
        +3
        так, прилетит-то по земле, куда швартоваться потом? lol
        1. Вояджер
          Вояджер Сегодня, 11:03 Новый
          +4
          Цитата: роман66
          куда швартоваться потом?

          А зачем? Вспоминаем классику laughing


        2. Галеон
          Галеон Сегодня, 11:07 Новый
          0
          Они на реакторе сидят, ничем не ограничены. Дал ход и недели через 3 в Новой Зеландии.
          1. Cowbra
            Cowbra Сегодня, 11:15 Новый
            0
            Которую 4 недели назад смыло)
    2. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 11:06 Новый
      0
      Цитата: роман66
      а РВСН им не указ, чтоли?

      -Ещё не нюхалию
      Привета hi
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 11:26 Новый
        0
        есть вещи, которые лучше и не пробовать! приветик! hi
    3. nnm
      nnm Сегодня, 11:36 Новый
      0
      На РВСН денег будет просить другой генерал. Что то типа "после ввода в строй "Сармат" и "Авангард" США потеряют недостигаемость..."
  3. Bez 310
    Bez 310 Сегодня, 11:02 Новый
    +1
    Не надо обольщаться!
    Смысл таких высказываний давно известен -
    получение дополнительного финансирования.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 11:13 Новый
      +1
      эт точно.. они за бабло -хоть про грядущее нашествие марсиан расскажут.. вот не было бы России-чем бы пугали всех.. нет.. мы им очень нужны...
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:12 Новый
    0
    В Пентагоне заявили о потере «недосягаемости» США из-за российских подлодок

    Да ладно ... кроме лодок аргументы убедительные найдутся! Скажите просто, вашим адмиралом хочется флот раздут\построить до неимоверных величин!!! и всё равно, от возмездия, если что, ЭТО НЕ СПАСЁТ!!!
  5. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 11:13 Новый
    +2
    Да и исключительность потеряли - без российской вакцины у вас там президенты корону хватают)))
    Вообще-то их вполне досягал даже ими же надрессированый Бин Ладен
  6. Игорь Половодов
    Игорь Половодов Сегодня, 11:24 Новый
    0
    Их бла бла бла лишь для оправдания увеличения военного бюджета... слушать как противник хвалит тебя... такое...
  7. Silinvv
    Silinvv Сегодня, 11:25 Новый
    0
    Очередная страшилка от генералитета, чтобы на бюджетном комитете заложить еще больше средств на финансирование флота в 2021 году и потом эти деньги попилить. Особенно учитывая то, что американские военные не отчитываются о целевом расходовании средств бюджета - пили сколько хочешь.
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:26 Новый
    0
    Вот птица- говорун! "Потеряли неоспоримое господство", читай неоспоримое потеряли, но господство на месте. Иезуит, понимАШЬ! laughing
  9. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 11:35 Новый
    0
    На самом деле все правильно говорит вице-адмирал. У нас сейчас начинается вступление Ясеней в строй, они, при всей своей малочисленности требуют внимания, так что усиление ПЛО для США есть мера вполне своевременная