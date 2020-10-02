В Пентагоне заявили о потере «недосягаемости» США из-за российских подлодок

Модернизация российских подводных сил привела к потере Соединенными Штатами "недосягаемости". Об этом заявил командующий подводными силами ВМС США вице-адмирал Дэрил Кодл, пишет Business Insider.
По словам командующего, несмотря на то, что на вооружении российского флота находится меньше субмарин, чем было у Советского Союза, Россия обладает современными, более бесшумными, обладающими большой автономностью атомными подлодками, способными наносить удары по наземным объектам.
Наша страна больше не является недосягаемой, поэтому нам следует быть готовыми проводить операции на высоком уровне в местных водах
- заявил адмирал.
Директор Института изучения морских сил России при Военно-морском колледже США Майкл Петерсен заявил, что США необходимо как можно быстрее подготовиться к подводной войне, поскольку Россия уже продемонстрировала свои крылатые ракеты "Калибр", нанеся удары с подлодок по целям на суше.
Ранее вице-адмирал Эндрю Вуди Льюис заявил, что США потеряли неоспоримое господство в Атлантике из-за российских подводных лодок.
Москва использует технику с более смертоносными системами вооружения, из-за чего подготовка американского флота к различным операциям становится все сложнее. (...) за пределами главной военно-морской базы Атлантического флота ВМС США военные чувствуют себя небезопасно
- приводит его слова издание.