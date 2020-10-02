В Пентагоне заявили о потере «недосягаемости» США из-за российских подлодок

Наша страна больше не является недосягаемой, поэтому нам следует быть готовыми проводить операции на высоком уровне в местных водах

Москва использует технику с более смертоносными системами вооружения, из-за чего подготовка американского флота к различным операциям становится все сложнее. (...) за пределами главной военно-морской базы Атлантического флота ВМС США военные чувствуют себя небезопасно