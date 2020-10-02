На Украине приступили к моделированию последнего полета упавшего под Харьковом Ан-26

Завершив расшифровку бортовых самописцев разбившегося под Харьковом военно-транспортного самолета Ан-26, специалисты приступили к моделированию полета. Остальную информацию по делу решили засекретить.
Об этом сообщают в украинском Министерстве обороны.
Расшифровка «чёрных ящиков» уже завершилась, мы сейчас ведем моделирование всего полета.
- заявили в оборонном ведомстве.
В Минобороны Украины пояснили, что информацию о катастрофе засекретили, чтобы не создавать ненужный ажиотаж до окончания расследования. Там считают, что «это очень щепетильное дело».
Крушение Ан-26Ш ВВС Украины произошло 25 сентября в районе Чугуева Харьковской области. Самолет выполнял учебный полет. Упавший самолет относился к 203 учебной авиационной бригаде. У него на борту в это время находилось 27 человек, из которых семь человек – это члены экипажа. Выжил после катастрофы только один курсант Харьковского национального университета Воздушных сил.
В связи с гибелью самолета, на Украине 26 сентября был объявлен общенациональный траур.
30 сентября появилась информация, что расшифровка «черных ящиков» разбившегося Ан-26 завершена.