Военное обозрение
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На Украине приступили к моделированию последнего полета упавшего под Харьковом Ан-26

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Завершив расшифровку бортовых самописцев разбившегося под Харьковом военно-транспортного самолета Ан-26, специалисты приступили к моделированию полета. Остальную информацию по делу решили засекретить.


Об этом сообщают в украинском Министерстве обороны.

Расшифровка «чёрных ящиков» уже завершилась, мы сейчас ведем моделирование всего полета.

- заявили в оборонном ведомстве.

В Минобороны Украины пояснили, что информацию о катастрофе засекретили, чтобы не создавать ненужный ажиотаж до окончания расследования. Там считают, что «это очень щепетильное дело».

Крушение Ан-26Ш ВВС Украины произошло 25 сентября в районе Чугуева Харьковской области. Самолет выполнял учебный полет. Упавший самолет относился к 203 учебной авиационной бригаде. У него на борту в это время находилось 27 человек, из которых семь человек – это члены экипажа. Выжил после катастрофы только один курсант Харьковского национального университета Воздушных сил.

В связи с гибелью самолета, на Украине 26 сентября был объявлен общенациональный траур.

30 сентября появилась информация, что расшифровка «черных ящиков» разбившегося Ан-26 завершена.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/, Serhii Bobok
8 комментариев
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  1. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 11:21 Новый
    +4
    Путина на левом крыле не забудьте обозначить, это он там в движке ковырял отверткой
    1. с-т Petrov
      с-т Petrov Сегодня, 11:26 Новый
      +1
      это очень щепетильное дело

      не ремонтировать двигатели 30 лет. Но по итогу будут виноваты ордынцы, ведь мы стоим преградой на пути к счастью целой резервации

      P.S. вислоухие держатели оселедцев, не обижайтесь, я любя.

  2. Липчанин
    Липчанин Сегодня, 11:26 Новый
    -1
    Какаято мания всё подряд заскречивать
    1. с-т Petrov
      с-т Petrov Сегодня, 11:28 Новый
      +2
      там страна приболевшая. президент - клоун. в разведке главный - тоже клоун.
      журналист там гордон. мэр киева - кличко. до этого дегрода был лёня космонавт.

      Это не страна. Что это такое - еще предстоит выяснить. Но людей там явно держат за бесправный скот - и местным хатаскрайникам это явно нравится

      Слава украине!
    2. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 11:30 Новый
      +2
      так засекречивают чтобы скрыть свои косяки и раздолбайство, суть окраинца в том чтобы искать виноватых , но никогда не признавать свою тупость и идиотизм
  3. iouris
    iouris Сегодня, 11:28 Новый
    +1
    Зачем моделировать полёт самолёта без двигателей? Он же железный!
    Витольд Фокин показал, что надо попытаться смоделировать дальнейший "полёт" Украины.
    1. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 11:34 Новый
      0
      не пришло еще время Фокиных, наверно уже и не прийдет, окраина самоликвидируется, вопрос только когда
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 11:35 Новый
      +1
      Он пожил, уже не боится правду сказать. Зато и пострадал.